ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยฆ่าโหดสาว PR วัย 21 ปี ที่หางดง เชียงใหม่
เชียงใหม่ – ตำรวจรายงานว่า จับกุมผู้ต้องสงสัยวัย 31 ปีได้แล้ว คดีหญิงวัย 21 ปีถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านกลางสวนลำไย ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสภาพศพมีร่องรอยถูกบีบคอ
หลังตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาไว้ที่ สถานีตำรวจหางดง ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่สถานีตำรวจ และพยายามเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เข้าห้ามไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง
ตำรวจระบุผู้เสียชีวิตคือ น.ส.ยุพา หรือ “แพรว” อายุ 21 ปี ทำงานเป็นพนักงาน PR ในสถานบันเทิงยามค่ำคืนในเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 เป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ตั้งอยู่ในสวนลำไย ใกล้ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบ รอยที่ลำคอสอดคล้องกับการถูกรัดคอ กางเกงของผู้เสียชีวิตถูกถอดออก ตำรวจประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วราว 2 วัน นอกจากนี้ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องหายไป และพบกระเป๋าสะพายสีขาวยี่ห้อ LYN กับหมวกของผู้เสียชีวิต ถูกทิ้งไว้ด้านนอกบ้าน
เจ้าของร้านอาหารรายหนึ่ง ซึ่งเป็นคนติดต่อผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายในวันที่ 5 มีนาคม เริ่มผิดสังเกตเพราะผู้เสียชีวิตไม่มาทำงานในวันที่ 6 มีนาคม จึงไปที่บ้านพักและพบร่าง ก่อนแจ้งตำรวจ คนใกล้ชิดบอกว่าเธอเป็นที่รู้จักในที่ทำงาน และมีคนมาสนใจหลายคน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า ชุดสืบสวนไล่ตรวจพยานหลักฐานและคำให้การพยาน จนพบจุดขัดแย้งสำคัญคือไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยไม่ตรงกับพนักงานส่งพัสดุของบริษัทขนส่งรายหนึ่ง
หลังเกิดเหตุ มีพัสดุเครื่องสำอางที่ผู้เสียชีวิตสั่งมาส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องสงสัยนำเงิน 200 บาทที่หยิบจากกระเป๋าของผู้เสียชีวิตไปจ่ายค่าส่ง
คำให้การของผู้ต้องสงสัยระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีปัญหาเรื่องที่พักใกล้ที่ทำงาน จึงขอมาพักที่บ้านซึ่งเกิดเหตุ ส่วนผู้ต้องสงสัยพักอยู่ที่นี่ในฐานะคนดูแลบ้านและสวน ได้ค่าจ้างรายเดือน โดยแฟนของเขา ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดที่พักครั้งนี้
ตำรวจเล่าว่า ผู้เสียชีวิตพักอยู่ชั้นบน และประตูบานเลื่อนไม่สามารถล็อกได้ ก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องสงสัยไปดื่มสุราที่ร้านประจำใกล้บ้าน จากนั้นกลับมาที่บ้านและเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ จึงเกิดความต้องการทางเพศ
ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องสงสัยใช้ผ้าปิดหน้า และใช้สายไฟจากอุปกรณ์หนีบผมรัดคอจนเสียชีวิต ต่อมาเมื่อถอดกางเกงผู้เสียชีวิต พบว่าอยู่ระหว่างมีประจำเดือน เขาจึงพยายามทำให้ดูเหมือนเป็นเหตุชิงทรัพย์ โดยทำลูกบิดประตูให้เสียหาย เอาเงินสดไป และนำกระเป๋าไปทิ้งไว้นอกบ้าน
อีกจุดที่ตำรวจให้ความสนใจคือ ตอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบครั้งแรก ผู้ต้องสงสัยทำท่าทีเหมือนเป็นพยานที่ให้ความร่วมมือ และไม่แสดงอาการที่ทำให้น่าสงสัยในทันที
ผู้สื่อข่าวที่ สภ.หางดง รายงานว่า ระหว่างตำรวจพาผู้ต้องสงสัยลงมาสอบปากคำ ญาติผู้เสียชีวิตพยายามกรูเข้าไปทำร้าย เพราะโกรธกับความรุนแรงของคดี โดยเฉพาะในวันที่พบศพ มีคนเห็นผู้ต้องสงสัยยืนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ และยังมีท่าทีสงบ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ประเทศไทยเฉลิมฉลอง “วันสตรีสากล” ปี 2026: แนวคิด “ให้เพื่อได้รับ” ท่ามกลางความก้าวหน้าและความท้าทายที่ยังคงอยู่
ข่าวอาชญากรรม - Crime
บ้านสิงหไคล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ องค์ประกอบแห่งธรรมชาติ โดย พุทธรักษ์ ดาสาดา วันที่ 14 มีนาคม 2569
เชียงราย – บ้านสิงหไคล ภายใต้มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “Elements of Nature” ผลงานของ พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปินรับเชิญของมูลนิธิประจำปี 2026
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญทุกท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ Elements of Nature โดย พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปินรับเชิญของมูลนิธิมดชนะภัยประจำปี 2569 ในวันเสาร์ 14 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
พุทธรักษ์ ดาษดา (เชียงราย 2529) เป็นศิลปินอิสระและเป็นเจ้าของดาษดาสตูดิโอ
จบการศึกษาคณะศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เธอเคยทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยได้มีโอกาสวาดภาพพฤกษศาสตร์ (botanical) ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของมหาวิทยาลัย ทำให้เธอได้ใช้เวลากับการสังเกตธรรมชาติ และพัฒนางานจากความเข้าใจในระบบนิเวศของแมลงและสัตว์ ความรู้สึกจากฤดูกาล วัฏจักรการผุพังการย่อยสลาย โดยนำพืชพรรณ สัตว์ แมลง มนุษย์ มาผสมผสานประกอบกันเป็นภาพเหนือจริง แสดงให้เห็นเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เธอมีผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก ในปี 2560 The Inspiration ณ ขัวศิลปะ และ Alongside ณ 333 Anywhere P.1 Warehouse 30 ในปี 2564 และครั้งนี้เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งใหม่ของเธอที่เชียงราย ในบรรยากาศของบ้านพักโบราณในยุคมิชชันนารี ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
นิทรรศการ Elements of Nature เป็นการแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรมไม้ บอกเล่าความคิดและความรู้สึกที่เธอมีต่อธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อากาศ ดิน น้ำ ลม อากาศ พืช สัตว์ มนุษย์ ล้วนเชื่อมโยงและต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดแทรกอยู่ในงานของเธอ
โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานและของที่ระลึก หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กับมูลนิธิมดชนะภัยเพื่อสนับสนุนโครงการลดการเผาโดยการผลิต Biochar เพื่อปอดสะอาดสำหรับคนเชียงราย
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 14 มีนาคม- 7 มิถุนายน 2569 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เปิดให้เข้าชมฟรี เวลา 10.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์)
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 103 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด Baanmod CAFE’ และดาษดาสตูดิโอ 2
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและเรื่องของภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะในการสะสม ซึ่งมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และผลงานที่บอกเล่าถึงความงามของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปะวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสดเปิดให้บริการทุกวัน แต่ยังไงลองติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่ FB : singhaklaihouse
ข่าวอาชญากรรม - Crime
เรอัล มาดริด เฉือน เซลต้า บีโก้ 2-1 นาทีบาป วัลเวร์เด้ซัดปิดเกม
บีโก้, สเปน, 6 มีนาคม 2026 การแข่งขันลาลีกาที่สนามเอสตาดิโอ อบังก้า บาลาอีดอส จบลงแบบหายใจไม่ทั่วท้อง เมื่อเรอัล มาดริด บุกชนะ เซลต้า บีโก้ 2-1 จากประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บของ เฟเดริโก วัลเวร์เด้ ช่วยให้ทีมเก็บ 3 แต้มสำคัญ และเรียกความมั่นใจกลับมาหลังเจอช่วงผลงานสะดุด
เกมคืนวันศุกร์เต็มไปด้วยจังหวะกดดัน มาดริดออกนำเร็ว แต่เซลต้าตามตีเสมอได้ ก่อนที่ทีมเยือนจะมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายสุดของเกม
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาที 11: เรอัล มาดริด ขึ้นนำ 1-0 จากลูกยิงไกลสุดสวยของ ออเรเลียง ชูอาเมนี่ หลังรับบอลจาก อาร์ดา กือแลร์ จังหวะยิงหนักและคมจนผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นหมดสิทธิ์
- นาที 24: เซลต้า บีโก้ ตีเสมอ 1-1 จาก บอร์ฆา อิเกลเซียส ที่จบสกอร์เฉียบขาด หลังได้บอลแทงช่องจาก วิลลิออต สเวดเบิร์ก ในจังหวะสวนกลับเร็ว
- นาที 90+4: เฟเดริโก วัลเวร์เด้ ซัดประตูชัย 2-1 แบบนิ่งๆ ในช่วงทดเจ็บ ทำให้มาดริดคว้าชัยชนะสุดดราม่า
ตลอดเกมทั้งสองทีมมีโอกาสพอๆ กันในหลายช่วง อย่างไรก็ตาม มาดริดคุมอารมณ์ได้ดีกว่าในนาทีสำคัญ หลังโดนยิงนำท้ายเกม เซลต้าพยายามเร่งเครื่องเพื่อเอาคืน แต่แนวรับทีมเยือนยังยืนระยะได้จนจบ
ผลชนะนัดนี้สำคัญมาก เพราะมาดริดเพิ่งเจอผลงานไม่ดีจากเกมก่อนๆ ดังนั้น 3 แต้มที่บีโก้จึงช่วยให้เส้นทางลุ้นแชมป์ลาลีกายังไม่หลุดมือ
คะแนนนักเตะและสถิติ เรอัล มาดริด
ภาพรวมแล้วเรอัล มาดริดครองบอลมากกว่า และสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่เซลต้าทำให้พวกเขาต้องออกแรงเต็มที่กว่าจะเก็บแต้มได้
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|สถิติเด่น
|คะแนน
|ธิโบต์ กูร์กตัวส์
|GK
|เซฟ 4 ครั้ง, ช่วยทีมประคองเกม
|7.5
|เฟเดริโก วัลเวร์เด้
|MF
|ยิง 1 ประตู (90+4), คีย์พาส 3 ครั้ง
|8.8
|ออเรเลียง ชูอาเมนี่
|MF
|ยิง 1 ประตู (11), จ่ายบอลแม่น 85%
|8.2
|อาร์ดา กือแลร์
|MF
|แอสซิสต์ให้ชูอาเมนี่
|7.9
|วินิซิอุส จูเนียร์
|FW
|ยิง 4 ครั้ง, สร้างความอันตรายต่อเนื่อง
|7.7
|คีเลียน เอ็มบัปเป้
|FW
|วิ่งทำทางดี, สร้างโอกาส 3 ครั้ง
|7.6
|จู๊ด เบลลิงแฮม
|MF
|แท็กเกิล 2 ครั้ง, คุมจังหวะแดนกลาง
|7.4
สถิติรวม (เรอัล มาดริด): ครองบอล 58%, ยิง 14 ครั้ง (ตรงกรอบ 6), เตะมุม 7, ฟาวล์ 11
ทีมของ คาร์โล อันเชลอตติ แสดงให้เห็นถึงความใจสู้ และสุดท้ายจังหวะของวัลเวร์เด้ก็เป็นตัวตัดสินเกมที่เกือบหลุดมือ
คะแนนนักเตะและสถิติ เซลต้า บีโก้
เซลต้าเล่นในบ้านด้วยความดุดัน ตีเสมอได้ และยังอาศัยเกมสวนกลับกดดันมาดริดได้เป็นระยะ แต่ท้ายที่สุดยังไม่พอจะหยิบแต้มจากทีมใหญ๋ได้
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|สถิติเด่น
|คะแนน
|บอร์ฆา อิเกลเซียส
|FW
|ยิง 1 ประตู (24), เล่นบอลกับกองหลังได้ดี
|7.8
|วิลลิออต สเวดเบิร์ก
|FW
|แอสซิสต์, ยิง 3 ครั้ง
|7.6
|อีบัน บียาร์
|GK
|เซฟ 5 ครั้ง, ช่วยทีมหลายจังหวะ
|7.4
|ออสการ์ มินเกซา
|DF
|เคลียร์บอล 4 ครั้ง, ยืนตำแหน่งแน่น
|7.1
|ฆาบี โรดริเกซ
|DF
|ตัดบอลสำคัญหลายครั้ง
|7.0
|อิไลซ์ โมรีบา
|MF
|ทำเกมกลางสนามพอมีไอเดีย
|6.9
สถิติรวม (เซลต้า บีโก้): ครองบอล 42%, ยิง 10 ครั้ง (ตรงกรอบ 4), เตะมุม 4, ฟาวล์ 13
แม้จะแพ้ แต่เซลต้ายังได้ข้อดีจากเกมนี้ เพราะพวกเขาสู้ได้แบบมีระบบ และทำให้ทีมระดับท็อปต้องเหนื่อยจริงๆ
เสียงหลังเกม
คาร์โล อันเชลอตติ พูดถึงลูกทีมด้วยน้ำเสียงพอใจว่า, “เกมนี้ยาก แต่เรายังรักษาคุณภาพและความเชื่อไว้ได้ ประตูของวัลเวร์เด้ช่วยทีมมาก และเราคว้า 3 แต้มที่สำคัญ”
ด้านกุนซือเซลต้า คลาวดิโอ ฆีรัลเดซ กล่าวหลังเกมว่า, “เราสู้เต็มที่และน่าจะได้มากกว่านี้ แต่รายละเอียดเล็กๆ ตัดสินผล ผมภูมิใจกับความพยายามของทีมเมื่อเจอคู่แข่งระดับสูง”
ชัยชนะครั้งนี้ช่วยให้เรอัล มาดริด เกาะกลุ่มหัวตารางลาลีกาต่อไป ขณะที่เซลต้ายังยืนพื้นที่กลางตารางได้อย่างสูสี และพร้อมสร้างปัญหาให้ทุกทีมที่ประมาท
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แพ้คาบ้าน 1-3 ให้คริสตัล พาเลซ สถานการณ์หนีตกชั้นเริ่มน่าห่วง
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ชายคนหนึ่งใช้ดาบซามูไรทำร้ายช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเบรกเสีย
ชลบุรี – เรื่องซ่อมเบรกมอเตอร์ไซค์กลายเป็นเหตุรุนแรงในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังลูกค้าชายรายหนึ่งใช้อาวุธคล้ายดาบซามูไรทำร้ายช่างซ่อมจนบาดเจ็บสาหัส ต่อมา ตำรวจจับกุมชายอายุ 53 ปี พร้อมยึดดาบซามูไรที่เชื่อว่าใช้ก่อเหตุได้แล้ว โดยผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าเสพยาไอซ์ด้วย ตามรายงานของ ThaiRath
ตำรวจระบุว่า เหตุเกิดช่วงดึกวันที่ 2 มีนาคม เวลาประมาณ 22.30 น. ผู้ต้องสงสัยชื่อ อนุชา บุญถาวร อายุ 53 ปี เดินทางไปยังห้องแถวในซอยหนองใหญ่ 8 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
ที่จุดเกิดเหตุ เขาเข้าไปหา นายณพฤทธิ์ แซ่เมือง อายุ 24 ปี ซึ่งทำงานเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ ผู้ต้องสงสัยไม่พอใจเรื่องการเปลี่ยนผ้าเบรก และอ้างว่าหลังซ่อมแล้วเบรกยังไม่อยู่เหมือนเดิม
ระหว่างคุยกัน ความขัดแย้งลุกลามเร็ว ตำรวจบอกว่า ช่างพยายามเดินหนีเข้าห้องพัก แต่ผู้ต้องสงสัยเดินตามเข้าไปแล้วใช้ดาบซามูไรฟันใส่
ช่างเย็บ 27 เข็ม บาดแผลเกือบขาดใบหู
ช่างได้รับบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะด้านซ้าย ต้องเย็บถึง 27 เข็ม นอกจากนี้ ใบหูยังถูกฟันจนเกือบขาด ตำรวจระบุ
อีกวันหนึ่งคือวันที่ 3 มีนาคม เวลาประมาณ 20.30 น. พนักงานสอบสวนแจ้งว่า ผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะ Nissan NV มาที่ร้านซ่อมและบริเวณที่พักอาศัย
ร้านดังกล่าวเปิดอยู่บนที่ดินของผู้ต้องสงสัย โดยนายจ้างของผู้เสียหายเช่าพื้นที่ทำกิจการ ตำรวจบอกว่า ผู้ต้องสงสัยมีปากเสียงกับเจ้าของร้าน ระหว่างนั้นถือดาบซามูไรและพูดข่มขู่จะปิดร้าน รวมถึงยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจน
ต่อมา วันที่ 4 มีนาคม เวลา 16.30 น. ตำรวจ สภ.บางละมุง เข้าจับกุมอนุชา และยึดดาบซามูไรยาวประมาณ 1 เมตรไว้เป็นหลักฐาน ระหว่างสอบสวน ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายช่างจริง
ผู้ก่อเหตุรับว่าเสพไอซ์ คุมอารมณ์ไม่ได้
ผู้ต้องสงสัยอ้างว่าโกรธเพราะงานซ่อมเบรกมอเตอร์ไซค์ของลูกชายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อีกทั้งยังกล่าวหาว่าถูกช่างพูดจาดูหมิ่นระหว่างโต้เถียง
เขายังบอกตำรวจว่าใช้ด้านสันของดาบ ไม่ได้ใช้คม อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าเสพไอซ์และยอมรับว่าส่งผลต่อการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ ส่วนการขู่ไล่ที่และยกเลิกการเช่า เขาบอกว่าพูดไปเพราะโมโห
ด้านณพฤทธิ์เล่าว่า ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากับผู้ต้องสงสัย เขาคิดว่าคุยกันเรื่องงานซ่อมไปแล้ว จึงไม่คาดว่าจะบานปลายถึงขั้นถูกทำร้าย
ขณะนี้ ตำรวจกำลังเตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ และข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจไซเบอร์บุกปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ จับกุมชาวเวียดนาม 94 คน
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาชนะ นอริช ซิตี้ 3-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ
ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยฆ่าโหดสาว PR วัย 21 ปี ที่หางดง เชียงใหม่
บ้านสิงหไคล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ องค์ประกอบแห่งธรรมชาติ โดย พุทธรักษ์ ดาสาดา วันที่ 14 มีนาคม 2569
นักวิจัยเชียงรายต้องการให้ปัญหามลพิษในแม่น้ำกกเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติ
ประเทศไทยเฉลิมฉลอง “วันสตรีสากล” ปี 2026: แนวคิด “ให้เพื่อได้รับ” ท่ามกลางความก้าวหน้าและความท้าทายที่ยังคงอยู่
เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2 ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล 3-1
อาร์เซนอลเอาชนะแมนส์ฟิลด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้สำเร็จ
บาร์เซโลนาเอาชนะแอธเลติก บิลเบา 1-0 จากประตูสุดสวยของลามีน ยามาล
เทศกาลว่าวแม่น้ำโขง เชียงราย เสริมสร้างมิตรภาพไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ตำรวจจับกุมกรรมการบริษัทรายหนึ่งในข้อหาฉ้อโกงธนาคารเป็นเงิน 21 ล้านบาท
ชายหนุ่มจากเชียงรายถูกจับกุมฐานถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งก่อนนำไปใช้
ศาลฎีกาสั่งปลดผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 49 คน ก่อนการเลือกตั้ง
หน่วยเฉพาะกิจผาเมืองทำลายไร่ฝิ่นในจังหวัดน่าน
“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ
การเลือกตั้งปี 2026: 10 เขตเลือกตั้งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนคดีฆาตกรรมชายสองคนในตำบลแม่ยาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงรูปแบบใหม่ในสามเหลี่ยมทองคำ
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
Trending
- เชียงราย - Chiang Rai News7 days ago
เชียงรายแมนเปิดเผยที่มาของเลขล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล กวาดเงินรางวัลไปถึง 60 ล้านบาท
- เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
ผู้ว่าฯ เชียงรายเร่งเคลียร์ข้อกังวล “สารหนูในแม่น้ำกก” ก่อนสงกรานต์
- ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
ชายคนหนึ่งเปิดฉากยิงใส่ตำรวจ ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคน ก่อนจะหลบหนีไปโดยรถยนต์ที่พุ่งชนลงไปในสระน้ำ
- ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้จับกุมนายทหารทุจริตได้ 2 นาย