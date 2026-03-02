Connect with us

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แซงชนะคริสตัล พาเลซ 2-1 ขยับขึ้นอันดับ 3 พรีเมียร์ลีก

Thanawat Chaiyaporn

Published

5 hours ago

on

แมนยู พบ คริสตัลพาเลซ

แมนเชสเตอร์, อังกฤษ, 1 มีนาคม 2026, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของกุนซือไมเคิล คาร์ริค เดินหน้าทำผลงานดีแบบต่อเนื่อง หลังเปิดบ้านพลิกกลับมาชนะคริสตัล พาเลซ 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 28 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ “ปีศาจแดง” ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 3 ของตาราง และยืดสถิติไม่แพ้ใครเป็น 10 นัดติด

เกมนี้เตะกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ด ต่อหน้าแฟนบอล 73,934 คน โดยทีมของโอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ออกสตาร์ตได้เข้าตากว่า แต่สุดท้ายพลาดเองในครึ่งหลัง จนเสียเกมไปแบบน่าเสียดาย

แมนยู พบ คริสตัลพาเลซ

ไฮไลท์สำคัญของเกม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • นาทีที่ 4: คริสตัล พาเลซ ขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเตะมุม เบรนแนน จอห์นสัน เปิดมาให้แม็กเซนซ์ ลาครูวา (Maxence Lacroix) โหม่งเข้าไป ทำให้โอลด์แทรฟฟอร์ดเงียบลงทันที
  • นาทีที่ 56: จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ ลาครูวา ทำฟาวล์ตัดโอกาสทำประตูของมาตูส คุนญ่า (Matheus Cunha) ในกรอบเขตโทษ VAR เช็กจังหวะก่อนผู้ตัดสินให้ทั้งใบแดงและจุดโทษ
  • นาทีที่ 57: บรูโน เฟอร์นันเดส สังหารจุดโทษไม่พลาด พาแมนยูไนเต็ดไล่ตีเสมอ 1-1
  • นาทีที่ 65: เฟอร์นันเดส เปิดฟรีคิกแม่นๆ ก่อนที่เบนจามิน เซสโก้ (Benjamin Sesko) จะโหม่งเสียบเสาไกลให้เจ้าบ้านแซงนำ 2-1 และเป็นประตูชัยเกมที่สองติดต่อกันของดาวยิงทีมชาติสโลวีเนีย
  • ช่วงท้ายเกม: ดีน เฮนเดอร์สัน นายด่านพาเลซ (อดีตผู้เล่นแมนยู) โชว์เซฟหลายครั้ง ช่วยทีมไม่ให้สกอร์ไหล แต่ก็ไล่คืนไม่ได้

หลังพาเลซเหลือ 10 คน แมนยูไนเต็ดคุมจังหวะได้มากขึ้น และสร้างโอกาสต่อเนื่อง ขณะที่เซสโก้ที่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงครั้งแรกในยุคคาร์ริค ยังรักษาฟอร์มร้อนแรงด้วยผลงาน 6 ประตูจาก 7 นัดหลังสุด

แมนยู พบ คริสตัลพาเลซ

บรรยากาศเกมและการปรับหมาก

ครึ่งแรกเป็นฝั่งพาเลซที่เล่นดีกว่า และขึ้นนำได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม พอเข้าครึ่งหลัง แมนยูไนเต็ดเร่งเกมชัดเจน คาร์ริคปรับแท็กติกและจังหวะการเติมเกมรุกให้ดุดันขึ้น ดังนั้นเมื่อคู่แข่งพลาด ทีมจึงฉวยโอกาสกลับมาคุมสถานการณ์ได้ทันที

เหนือสิ่งอื่นใด บรูโน เฟอร์นันเดส คือคนกำหนดทิศทางเกม เขาทั้งยิงจุดโทษตีเสมอ และเปิดให้เซสโก้ทำประตูชัย บทบาทกัปตันทีมยังชัดเจนเหมือนเดิม

แมนยู พบ คริสตัลพาเลซ

รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและสำรองหลัก)

ตำแหน่งนักเตะหมายเหตุ
GKลัมเมนส์เซฟสำคัญหลายครั้ง
RBดาโลต์ได้ใบเหลือง
CBโยโร
CBแม็กไกวร์ถูกเปลี่ยนออกนาที 85
LBชอว์ถูกเปลี่ยนออกนาที 24 (บาดเจ็บ?)
CMคาเซมิโร
CMไมนู
RWเอ็มเบวโมถูกเปลี่ยนออกนาที 85
AMเฟอร์นันเดส (กัปตัน)1 ประตู (จุดโทษ), 1 แอสซิสต์
LWคุนญ่าโดนฟาวล์จนได้จุดโทษและใบแดง
STเซสโก้1 ประตูชัย
สำรองสำคัญซิร์คซี, อมาด, เฮเว่น

รายชื่อผู้เล่นคริสตัล พาเลซ (ตัวจริงและสำรองหลัก)

ตำแหน่งนักเตะหมายเหตุ
GKเฮนเดอร์สัน (กัปตัน)เซฟหลายครั้ง, อดีตแมนยู
RBมูญอซ
CBลาครูวา1 ประตู, ใบแดงนาที 56
CBมิเชล
LBริชาร์ดส์
CMคามาดะได้ใบเหลือง
CMวอร์ตันถูกเปลี่ยนออกนาที 68
RWจอห์นสันแอสซิสต์ประตูแรก
AMซาร์
LWสแตรงด์ ลาร์เซ่นถูกเปลี่ยนออกนาที 58
สำรองสำคัญกีซานด์, ฮิวจ์, เรียด

ผลต่ออันดับตารางและโปรแกรมถัดไป

ชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มี 51 คะแนนจาก 27 นัด (อัปเดตหลังจบเกม) ขึ้นอันดับ 3 แซงแอสตัน วิลล่าด้วยผลต่างประตู ทีมกำลังเดินหน้าเต็มตัวเพื่อโควตาแชมเปียนส์ลีก หลังช่วงก่อนหน้านี้เจอฤดูกาลที่ยากลำบาก

ด้านคริสตัล พาเลซ ถึงจะแพ้ แต่ภาพรวมยังน่าพอใจ โดยเฉพาะครึ่งแรกที่เล่นมีระบบ ทว่าการต้องเล่น 10 คนทำให้รักษาผลไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทีมยังมีลุ้นทำอันดับในครึ่งบนของตาราง

สำหรับนัดต่อไป แมนยูไนเต็ดมีคิวบุกเยือนนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด กลางสัปดาห์ ซึ่งเป็นอีกเกมหนักที่วัดความต่อเนื่องของทีมคาร์ริคแบบตรงๆ

ฟุตบอล

ฟูลแฮม เปิดรังเฉือน ท็อตแนม 2-1! สเปอร์ส ยังไม่ชนะ 10 นัดติด เสี่ยงหล่นไปลุ้นหนีตกชั้น

Thanawat Chaiyaporn

Published

4 hours ago

on

March 2, 2026

By

ฟูลัม พบ สเปอร์ส

ฟูลแฮม เดินหน้าลุ้นโควตายุโรป ส่วน ท็อตแนม อาการหนักใกล้โซนอันตราย ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ฟูลแฮม ลงเล่นที่ Craven Cottage ก่อนเอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-1 ในเกมลอนดอนดาร์บี้ที่เดือดพอสมควร ผลนี้ช่วยให้เจ้าบ้านขยับอันดับและเพิ่มความหวังเรื่องพื้นที่ยุโรป ขณะที่สเปอร์ส ภายใต้กุนซือชั่วคราว Igor Tudor ยังหาชัยชนะในลีกไม่เจอเป็นนัดที่ 10 ติดต่อกัน สถานการณ์จึงเริ่มกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆ

ฟูลัม พบ สเปอร์ส

จังหวะสำคัญของเกม – รับชมไฮไลท์

  • นาทีที่ 7: Harry Wilson ซัดให้ฟูลแฮมขึ้นนำ 1-0 จากวอลเลย์เท้าซ้าย หลังจังหวะปะทะที่ Raúl Jiménez มีเหมือนผลัก Radu Dragusin เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม VAR ไม่เปลี่ยนคำตัดสิน ทำให้ฝั่งท็อตแนมไม่พอใจ
  • นาทีที่ 34: Alex Iwobi บวกสกอร์เป็น 2-0 ด้วยการยิงจังหวะแรกจากนอกกรอบราว 25 หลา บอลพุ่งไปชนเสาก่อนเข้าประตู หลังต่อเกมกับ Wilson ได้ลงตัว
  • นาทีที่ 66: Richarlison ที่ลงมาเป็นตัวสำรอง โหม่งตีตื้นให้สเปอร์สไล่มา 2-1 จากลูกครอสของ Archie Gray ทำให้ช่วงท้ายเกมกลับมามีลุ้น
  • ช่วงท้ายเกม ท็อตแนม โหมบุกต่อเนื่อง แต่ Bernd Leno เซฟจังหวะสำคัญหลายครั้ง จึงช่วยให้ฟูลแฮมปิดเกมคว้า 3 แต้ม

ภาพรวมเกมนี้ ฟูลแฮมทำได้ดีกว่าในครึ่งแรก ทั้งความเร็วในการขึ้นเกมและความเฉียบคมหน้าประตู ตรงกันข้าม ท็อตแนมดูขาดความมั่นใจและจังหวะเกมไม่ไหลลื่น แม้จะได้ประตูจากตัวสำรอง แต่สุดท้ายไล่ไม่ทัน

ฟูลัม พบ สเปอร์ส

สถิติและผู้เล่นเด่นฝั่งฟูลแฮม

ฟูลแฮมยังไว้ใจได้เวลาเล่นในบ้าน และแนวรุกจบงานค่อนข้างคม

รายการรายละเอียด
ประตูที่ทำได้2 (Wilson 7′, Iwobi 34′)
ผู้ทำประตูHarry Wilson, Alex Iwobi
ผู้รักษาประตูBernd Leno (เซฟสำคัญหลายครั้ง)
ผู้เล่นเด่นAlex Iwobi (มีประตูและมีส่วนร่วมกับเกมรุก), Harry Wilson (ยิงนำและสร้างโอกาส)
อันดับหลังจบเกมอันดับ 8 (29 คะแนน จาก 28 นัด)
แนวโน้มยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรป หากรักษาฟอร์มต่อเนื่อง

หากฟูลแฮมยืนระยะได้แบบนี้ต่อไป โอกาสเบียดขึ้นไปโซนยุโรปยังเปิดกว้าง

ฟูลัม พบ สเปอร์ส

สถิติและปัญหาของท็อตแนม

ฝั่งท็อตแนมยังอยู่ในช่วงฟอร์มตก และแต้มหนีตกชั้นไม่ได้ห่างมากนัก

รายการรายละเอียด
ประตูที่ทำได้1 (Richarlison 66′)
ผู้ทำประตูRicharlison (ลงสำรองแล้วยิงได้)
ผู้รักษาประตูGuglielmo Vicario (มีเซฟแต่เสีย 2 ประตู)
ผู้เล่นเด่นRicharlison (ประตูช่วยปลุกความหวัง), Archie Gray (ทำแอสซิสต์)
อันดับหลังจบเกมอันดับ 16 (ห่างโซนตกชั้น 4 คะแนน)
สถิติไร้ชัย10 นัดติดในพรีเมียร์ลีก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของสเปอร์สไม่ได้มีแค่สกอร์ในสนาม แต่ยังรวมถึงความมั่นใจ การจัดทีม และการตัดสินใจในรายละเอียดระหว่างเกมด้วย ขณะเดียวกัน Igor Tudor ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมไม่นาน ก็เริ่มต้นด้วยผลงานแพ้ 2 นัดรวด หลังเกมกุนซือชาวโครเอเชียยอมรับว่าปัญหาของทีม “ใหญ่กว่าที่คิด” และต้องเร่งแก้ทันที

สรุปหลังเกม

ลอนดอนดาร์บี้นัดนี้สะท้อนภาพของทั้งสองทีมในฤดูกาล 2025-26 ได้ชัด ฟูลแฮมเล่นเป็นระบบ จบสกอร์ได้ตามโอกาส และลงโทษความผิดพลาดคู่แข่งได้ดี ส่วนท็อตแนมยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ และต้องสู้กับแรงกดดันรอบด้านมากขึ้น

จากผลนี้ ฟูลแฮมได้แรงส่งสำคัญในการไล่ล่าพื้นที่สูงกว่า ขณะที่ท็อตแนมต้องรีบกลับมาคว้าชัยให้ได้โดยเร็ว เพราะถ้ายังสะดุดต่อเนื่อง การหนีตกชั้นอาจกลายเป็นเรื่องจริงในช่วงท้ายฤดูกาล

ฟุตบอล

อาร์เซนอล เปิดเอมิเรตส์เฉือนเชลซี 2-1 กลับขึ้นนำพรีเมียร์ลีกห่าง 5 แต้ม

Thanawat Chaiyaporn

Published

4 hours ago

on

March 2, 2026

By

อาร์เซนอล พบ เชลซี

อาร์เซนอลคว้าชัยในศึกดาร์บี้ลอนดอนเหนือเชลซี 2-1 ที่สนามเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ผลงานนัดนี้ส่งทีมของมิเกล อาร์เตต้า กลับไปยืนจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง พร้อมทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 แต้ม (แต่แข่งมากกว่า 1 นัด) – รับชมไฮไลท์

อาร์เซนอล พบ เชลซี

เกมแมตช์วีค 28 ของพรีเมียร์ลีก 2025/26 นัดนี้ อาร์เซนอลได้ทีเด็ดจากลูกเซ็ตพีซเต็มๆ เพราะทั้งสองประตูมาจากเตะมุม ขณะเดียวกันแนวรับยังยืนระยะได้ดี แม้เชลซีจะพยายามเร่งเกมในครึ่งหลัง แต่สถานการณ์พลิกชัดเจนเมื่อทีมเยือนเหลือ 10 คน หลังเปโดร เนโต้ถูกไล่ออก

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 21: อาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 จากเตะมุมของบูกาโย ซาก้า ก่อนที่กาเบรียล มากัลยาเลสจะโหม่งชงต่อ และวิลเลียม ซาลิบาซัดเข้าไป
  • นาทีที่ 45+2: เชลซีตีเสมอ 1-1 จากเตะมุมของรีซ เจมส์ โดยเปียโร อินคาเปี้ย (กองหลังอาร์เซนอล) โหม่งผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง
  • นาทีที่ 66: จูร์ริเอน ทิมเบอร์โหม่งทำประตูชัย 2-1 จากลูกเตะมุมของเดแคลน ไรซ์ บอลตกใกล้เส้นก่อนเจ้าตัวจะกดเข้าไป
  • นาทีที่ 70: เปโดร เนโต้โดนใบแดง หลังรับสองใบเหลืองในช่วงเวลาห่างกันไม่มาก ทำให้เชลซีต้องเล่น 10 คนจนจบ
  • ช่วงทดเจ็บ: เดวิด รายาโชว์เซฟสำคัญหลายจังหวะ รวมถึงป้องกันลูกยิงท่ายากของโจเอา เปโดรโก้ และยังมีช็อตที่เลียม เดลัปส่งบอลเข้าประตูได้ แต่ถูกจับล้ำหน้า

ภาพรวมครึ่งแรก อาร์เซนอลคุมจังหวะได้ดีกว่า และยังหาจังหวะเล่นจากลูกนิ่งได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เชลซีเริ่มเปิดเกมมากขึ้นหลังพักครึ่ง และมีช่วงที่กดดันได้พอสมควร แต่พอเสียคนจากใบแดง รูปเกมก็เข้าทางเจ้าบ้านทันที สุดท้ายชัยชนะนัดนี้ย้ำชัดว่า “ลูกเซ็ตพีซ” คืออาวุธสำคัญของอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้

อาร์เซนอล พบ เชลซี

สถิติทีมอาร์เซนอล

รายการรายละเอียด
ผู้จัดการทีมมิเกล อาร์เตต้า
ผลการแข่งขันชนะ 2-1
ประตูที่ทำได้2 (ซาลิบา น.21, ทิมเบอร์ น.66)
ผู้ทำประตูวิลเลียม ซาลิบา, จูร์ริเอน ทิมเบอร์
แอสซิสต์สำคัญกาเบรียล (ให้ซาลิบา), เดแคลน ไรซ์ (ให้ทิมเบอร์)
การครองบอลประมาณ 58%
ลูกเตะมุม9
การเซฟสำคัญเดวิด รายา (หลายครั้งช่วงทดเจ็บ)
การเปลี่ยนตัวเด่นกาเบรียล มาร์ติเนลลี (ลงแทน เลอันโดร ทรอสซาร์ด)
จุดเด่นเซ็ตพีซอันตราย, เกมรับเหนียวแน่น

นอกจากได้สามแต้ม อาร์เซนอลยังได้ภาพรวมที่น่าพอใจจากแนวรับ โดยเฉพาะซาลิบาและกาเบรียลที่ช่วยกันคุมพื้นที่ได้ดี แถมยังมีส่วนร่วมกับประตูจากลูกนิ่งด้วย

อาร์เซนอล พบ เชลซี

สถิติทีมเชลซี

รายการรายละเอียด
ผู้จัดการทีมเลียม โรเซนior
ผลการแข่งขันแพ้ 1-2
ประตูที่ทำได้1 (อินคาเปี้ย OG น.45+2)
ผู้ทำประตูเปียโร อินคาเปี้ย (OG)
การครองบอลประมาณ 42%
ลูกเตะมุม5
ใบเหลือง/ใบแดงเปโดร เนโต้ ใบแดง (น.70), โคล พาลเมอร์, คริสเตียน ฮาโต้, เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ ใบเหลือง
การเปลี่ยนตัวเด่นเลียม เดลัป และโจเอา เปโดรโก้ (เกือบตีเสมอช่วงทดเจ็บ)
จุดเด่นโต้กลับเร็วในครึ่งหลัง
จุดอ่อนวินัยเกมรับและอารมณ์ในสนาม, เสียประตูจากเซ็ตพีซ

เชลซีมีช่วงที่ทำได้ดี โดยเฉพาะตอนเปลี่ยนสปีดเกมในครึ่งหลัง แต่ปัญหาวินัยยังตามหลอกหลอน ใบแดงของเปโดร เนโต้ทำให้ทุกอย่างยากขึ้นทันที และยังเป็นใบแดงใบที่ 7 ของทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ส่งผลต่อการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลังเกม: อาร์เตต้าชมทีมเรื่องหัวใจ แต่ย้ำห้ามผ่อน

มิเกล อาร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า ชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากในช่วงที่ความกดดันสูง ทีมสู้กันเต็มที่ และจบสกอร์จากเซ็ตพีซได้เด็ดขาด พร้อมย้ำว่าทุกคนต้องรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไป หากหวังไปให้ถึงเป้าหมายแชมป์

ด้านเลียม โรเซนior มองว่าเชลซีสร้างโอกาสได้ แต่ใบแดงทำให้แผนทั้งหมดพังลง และทีมต้องรีบจัดการเรื่องวินัยเพื่อเดินหน้าต่อ

จากผลนี้ อาร์เซนอลเก็บเพิ่มอีก 3 แต้ม หลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้เพิ่งคว้าชัยเหนือ ลีดส์มาก่อนหน้า ทำให้ปืนใหญ่ยังนำเป็นจ่าฝูงด้วยระยะห่าง 5 แต้ม (แต่แข่งมากกว่า 1 นัด) และยังส่งสัญญาณชัดว่าพร้อมสู้ยาวในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26

นัดถัดไป อาร์เซนอลมีคิวออกไปเยือนในลีก ส่วนเชลซีต้องรีบคืนฟอร์มและเก็บแต้มให้ได้ หากยังอยากอยู่ในเส้นทางลุ้นอันดับท็อปโฟร์

ฟุตบอล

เชียงราย ยูไนเต็ด บุกถล่ม พลังกาญจน์ 4-0 ศึกไทยลีก 1 เกมเดือด! กว่างโซ้งโชว์ความเด็ดขาดถึงถิ่น

Thanawat Chaiyaporn

Published

6 hours ago

on

March 2, 2026

By

เชียงราย ยูไนเต็ด บุกถล่ม พลังกาญจน์ 4-0

กาญจนบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2569 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ระเบิดฟอร์มนอกบ้าน บุกชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี แบบขาดลอย 4-0 ในศึก ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 23 ที่สนามกลีบบัว สเตเดียม จังหวัดกาญจนบุรี ชัยชนะเกมนี้ช่วยให้ “กว่างโซ้งมหาภัย” เก็บ 3 แต้มสำคัญ และตอกย้ำว่าเกมรุกของทีมยังไว้ใจได้ในซีซันนี้

นัดนี้เป็นการเจอกันครั้งที่สองของทั้งสองทีมในฤดูกาล โดยเกมแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เชียงราย ยูไนเต็ด เปิดบ้านชนะ 2-0 ดังนั้นการมาเยือนครั้งนี้ ทีมเยือนจึงต่อยอดจากผลงานเดิม และกดดันเจ้าถิ่นที่กำลังต้องการแต้มเพื่อหนีพื้นที่อันตราย

ไฮไลต์สำคัญของเกม

เชียงราย ยูไนเต็ด เดินหน้าเปิดเกมตั้งแต่ช่วงแรก ครองบอลได้มากกว่า และสร้างโอกาสจบสกอร์ต่อเนื่อง โดยจังหวะเด่นของเกมมีดังนี้

  • นาทีที่ 17: ดุดู ซิลวา (Dudu) ปลดล็อกประตูแรกให้ทีมเยือนนำ 1-0 หลังได้บอลจาก อิซึกิ เอโนโมโตะ (Itsuki Enomoto) ก่อนยิงมุมแคบเสียบเสาไกลอย่างเฉียบคม
  • นาทีที่ 37: สันติภาพ แย้มแสน (Santipap Yaemsaen) โหม่งเป็นประตูที่สองให้เชียงราย หนีเป็น 2-0 จากการเปิดของ เมธี พรหมสวัสดิ์ (Promsawat M.)
  • ครึ่งหลัง นาทีที่ 70: อิซึกิ เอโนโมโตะ ซัดเพิ่มเป็น 3-0 จากจังหวะบุกต่อเนื่อง (เป็นการจบสกอร์ที่ทีมทำได้คมกริบ)
  • นาทีที่ 90+1: ชัยวัฒน์ ภูโตนยง (Ch. Phutonyong) ยิงปิดกล่องเป็น 4-0 จากการจ่ายของ ทวรรชัย อินพรโขน (Inprakhon T.) ทำให้สกอร์ขาดลอยจนจบเกม

ตลอด 90 นาที ทีมเยือนเหนือกว่าชัดเจนทั้งจังหวะเข้าทำ ความแน่นอนในเกมรับ และการคุมจังหวะเกม ส่งผลให้พลังกาญจน์แทบไม่มีโอกาสจบแบบได้ลุ้น ผู้ตัดสิน นายอนุสรณ์ นุกเอี๊ยะว์ (Nukaew A.) ทำหน้าที่ได้เรียบร้อย เกมไหลลื่น

สถิติทีม เชียงราย ยูไนเต็ด (หลังจบเกมนี้)

รายการค่า
อันดับในตาราง11 (ก่อนเกม) และขยับดีขึ้นหลังคว้าชัย
แข่งทั้งหมด23 นัด (โดยประมาณ)
ชนะ6 (เพิ่ม 1)
เสมอ10
แพ้7
ได้ประตูเพิ่ม 4
เสียประตูไม่เพิ่ม
คะแนนรวม28 (เพิ่ม 3)
ผู้ทำประตูเด่นDudu, Enomoto, Yaemsaen

ฟอร์มเกมรุกของเชียงรายดูไหลลื่น โดยเฉพาะความเร็วและการจบสกอร์ที่คมกว่าเดิม ผลงานนัดนี้ยังเติมความมั่นใจก่อนลงเล่นเกมต่อไปได้มาก

สถิติทีม พลังกาญจน์ เอฟซี (Kanchanaburi Power F.C.)

รายการค่า
อันดับในตาราง14 (ใกล้โซนตกชั้น)
แข่งทั้งหมด23 นัด
ชนะ2-3 (โดยประมาณ)
เสมอ10
แพ้10+
ได้ประตูค่อนข้างน้อย
เสียประตูเพิ่ม 4 ในนัดนี้
คะแนนรวม16 (ก่อนเกม)
ปัญหาหลักเกมรับพลาดบ่อย และจบสกอร์ไม่คม

ฝั่งพลังกาญจน์เสียรูปเกมตั้งแต่ครึ่งแรก เพราะเสียประตูค่อนข้างเร็วถึงสองลูก ทำให้การเล่นเกมรุกติดขัด แม้ครึ่งหลังจะพยายามปรับแผนและดันเกมมากขึ้น แต่ยังเจาะแนวรับของเชียงรายไม่ได้

บทวิเคราะห์หลังเกม

เชียงราย ยูไนเต็ด ทำได้ตามแผน เน้นขึ้นเกมเร็วและลงโทษความผิดพลาดของคู่แข่งทันที จึงเป็นหนึ่งในเกมที่ทีมเล่นได้ครบเครื่องที่สุดของฤดูกาลนี้

ขณะที่ พลังกาญจน์ เอฟซี ต้องเร่งแก้ปัญหาเกมรับแบบจริงจัง เพราะถ้ายังเสียประตูง่าย โอกาสหลุดโซนปลอดภัยในไทยลีก 1 จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ

โปรแกรมไทยลีก 1 ยังเข้มข้นต่อเนื่อง เชียงรายจะได้กลับไปฟื้นฟูร่างกายและเตรียมทีมสำหรับนัดถัดไป ส่วนพลังกาญจน์ต้องรีบหาจังหวะเก็บแต้มให้เร็วที่สุด เพื่อหนีโซนอันตรายให้ได้ทันเวลา

