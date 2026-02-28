Connect with us

วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์สสร้างเซอร์ไพรส์ในพรีเมียร์ลีกคืนวันศุกร์ หลังเปิดบ้านชนะแอสตัน วิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ เกมเวสต์มิดแลนด์ดาร์บี้นัดนี้เจอฝนเทหนักตลอด ทำให้จังหวะการเล่นติดขัดพอสมควร แต่ทีมเจ้าบ้านที่รั้งท้ายตารางยังเล่นแบบมีวินัย และปิดงานได้ตามแผน – รับชมไฮไลท์

ชัยชนะนัดนี้เป็นแค่เกมที่ 2 ของวูล์ฟส์ในลีกฤดูกาล 2025-26 อย่างไรก็ตาม 3 แต้มช่วยดันคะแนนรวมขึ้นเป็น 13 แต้ม และขยับพ้นสถิติคะแนนต่ำสุดที่ไม่น่าจดจำของดาร์บี้ เคาน์ตี้ (11 แต้ม ในฤดูกาล 2007-08) ได้สำเร็จ

ฝั่งแอสตัน วิลล่า ที่ก่อนแข่งอยู่อันดับ 3 เจอความพลาดที่ต้องจดจำ แม้ครองบอลได้มากกว่า แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอ แถมมีช่องว่างให้วูล์ฟส์สวนกลับหลายครั้ง จนสุดท้ายต้องกลับบ้านมือเปล่า และโดนกระทบเป้าหมายลุ้นตั๋วแชมเปียนส์ลีกเต็มๆ

ไฮไลต์เกม, จังหวะสำคัญที่โมลินิวซ์

  • ครึ่งแรก: เกมออกมาอึดอัดตั้งแต่ต้น เพราะพื้นลื่นและบอลไหลเร็ว วิลล่าครองบอลมากกว่า แต่สร้างโอกาสแบบจะแจ้งไม่บ่อย ขณะที่วูล์ฟส์ตั้งรับแน่น และรอโต้กลับเป็นระยะ จบ 45 นาทีแรกยัง 0-0
  • นาทีที่ 61, ชูเอา โกเมสยิงให้วูล์ฟส์นำ 1-0: ประตูแรกมาจากเกมรุกที่ต่อกันเร็ว แจ็คสัน ชัตชูอาเปิดจากฝั่งขวา อดัม อาร์มสตรองพักบอลเข้าทางให้ชูเอา โกเมส ก่อนมิดฟิลด์ชาวบราซิลกดเต็มข้อจากราว 15 หลา บอลชนคานด้านล่างแล้วเด้งเข้าประตู เอมิเลียโน มาร์ติเนซหมดสิทธิ์เซฟ นี่คือประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และเป็นช็อตที่ปลุกทั้งสนามให้ตื่น
  • ช่วงท้ายเกม: วิลล่าโหมบุกหนักขึ้นเรื่อยๆ และมีจังหวะเกือบตีไข่แตกด้วย อย่างไรก็ตาม ช็อตหนึ่งของอามาดู โอนาน่าถูกเคลียร์ออกจากเส้นแบบหวุดหวิด ขณะเดียวกันวูล์ฟส์ยังคุมทรงได้ดี และรอจังหวะสวนแบบใจเย็น
  • นาทีที่ 90+8, โรดริโก โกเมสปิดกล่อง 2-0: ช่วงทดเจ็บ วิลล่าบุกแล้วเสียบอลกลางทาง วูล์ฟส์สวนกลับแบบ 3 ต่อ 2 ก่อนบอลมาเข้าทางโรดริโก โกเมส ตัวสำรองที่ได้โอกาสในกรอบ เขาหมุนหาช่องแล้วยิงเรียดผ่านมาร์ติเนซเข้าไป กลายเป็นประตูตอกฝาโลง และเรียกเสียงเฮสนั่นจากแฟนเจ้าบ้าน รวมถึงการฉลองสุดมันของกุนซือร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ที่ข้างสนาม

ชัยชนะเกมนี้สะท้อนภาพวูล์ฟส์ที่สู้แบบเป็นทีม แม้มีโอกาสไม่เยอะ แต่เปลี่ยนเป็นประตูได้จริง ส่วนวิลล่าต้องกลับไปทบทวนเรื่องการป้องกันจังหวะสวน และการจบสกอร์ในวันที่เกมไม่เข้าทาง

รายชื่อวูล์ฟแฮมป์ตัน, ตารางคะแนนฟอร์มการเล่นแบบย่อ

วูล์ฟส์มาในแผนเน้นรัดกุม เล่นให้แน่นก่อน แล้วค่อยฉวยโอกาสจากจังหวะเปลี่ยนเกม

ตำแหน่ง ผู้เล่น ผลงานเด่น หมายเหตุ
GK โชเซ่ ซา รับบอลนิ่งแม้ฝนแรง มีเซฟสำคัญช่วงท้าย
กองหลัง แจ็คสัน ชัตชูอา แอสซิสต์ประตูแรก เติมเกมขวาได้ดี
กองหลัง เยอร์ซอน มอสเกร่า เข้าบอลเด็ดขาด บล็อกสำคัญช่วงท้าย
กองหลัง ซานติอาโก บูเอโน่ ยืนตำแหน่งแน่น เล่นเรียบง่าย
กองหลัง โตติ ลูกกลางอากาศเด่น ช่วยคุมพื้นที่
กองหลัง ฮูโก้ บูเอโน่ ทำงานเกมรับ ปิดทางริมเส้น
กองกลาง อ็องเดร เล่นแน่น, ถูกเปลี่ยนออกท้ายเกม (แองเจิล โกเมสลงแทน) คุมจังหวะได้ดี
กองกลาง ชูเอา โกเมส ยิงประตู (น.61) ลุ้นแมนออฟเดอะแมตช์
กองกลาง มาเตอุส เบลการ์ด เติมเกมช่วยรุก, ถูกเปลี่ยน (อาโรโคดาเร่ น.81) วิ่งไม่มีหมด
กองหน้า ฮวัง ฮีชาน (หรือ มาเน่) มีส่วนร่วมในจังหวะต่อบอล อ้างอิงตามรายงาน
กองหน้า อดัม อาร์มสตรอง พักบอลให้ประตูแรก สัมผัสดีมาก
ตัวสำรอง โรดริโก โกเมส ยิงประตู (น.90+8) ลงมาเปลี่ยนเกม

โดยรวมแล้ว วูล์ฟส์ยิงไม่เยอะ แต่คม และจัดการโอกาสที่มีได้ครบ

รายชื่อแอสตัน วิลล่า, ตารางคะแนนฟอร์มการเล่นแบบย่อ

วิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูไน เอเมรี่คุมเกมได้หลายช่วง แต่จังหวะสุดท้ายไม่ชัด และโดนลงโทษจากความผิดพลาดตอนเสียทรง

ตำแหน่ง ผู้เล่น ผลงานเด่น หมายเหตุ
GK เอมิเลียโน มาร์ติเนซ ทำอะไรไม่ได้กับ 2 ประตู ออกบอลพอใช้
กองหลัง หลายราย (เช่น คอนซ่า, ตอร์เรส) รับมือบอลครอสลำบาก โดนเจาะริมเส้น
กองกลาง อามาดู โอนาน่า มีช็อตเกือบได้ประตู เกมปะทะดี
กองกลาง รอสส์ บาร์คลีย์ (สำรอง) ลงมาแล้วไม่ช่วยพลิกเกม มีจังหวะพลาดก่อนเสียประตูท้ายเกม
กองหน้า โอลลี่ วัตกินส์ (อ้างอิง) ได้บอลน้อย เงียบกว่าปกติ
ตัวสำรองอื่นๆ เปลี่ยนแล้วเกมไม่ดีขึ้น เจาะแนวรับไม่เข้า

แม้จะครองบอลเหนือกว่า แต่สภาพฝนและพื้นสนามทำให้เกมรุกของวิลล่าติดขัด โดยเฉพาะตอนต้องเร่งจังหวะ

หลังเกม, คำพูดและผลกระทบต่ออันดับ

ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ชื่นชมลูกทีมเรื่องความทุ่มเท และพูดติดตลกหลังจบเกมว่า เกมที่ทีมชนะในลีกปีนี้ ผู้จัดการทีมทั้งสองฝั่งมักหายไปจากข้างสนาม (สื่อถึงจังหวะฉลองกันสุดตัว) ชัยชนะครั้งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้วูล์ฟส์ในเส้นทางหนีตกชั้น

ด้านอูไน เอเมรี่ยอมรับว่าทีมพลาดโอกาสสำคัญ และเกมนี้ทำให้การลุ้นท็อปโฟร์สะดุด แต่เขายังย้ำว่าทุกอย่างยังอยู่ในมือของทีม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมต่อไปที่กดดันขึ้นเรื่อยๆ

ค่ำคืนฝนกระหน่ำที่โมลินิวซ์จบลงด้วยเรื่องเล่าของทีมรองบ่อนแบบเต็มๆ และเป็นอีกเกมที่แฟนพรีเมียร์ลีกน่าจะจำไปอีกนานในฤดูกาล 2025-26

Related Topics:
ที่สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว เกมนี้เสียงเชียร์ดังตลอด 90 นาที เมื่อเรอัล มาดริดเปิดบ้านชนะเบนฟิก้า 2-1 ในเลกสองรอบเพลย์ออฟ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 รวมผลสองนัด “ราชันชุดขาว” ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์ 3-1 โดย วินิซิอุส จูเนียร์ เป็นคนยิงประตูชัยช่วงท้ายเกม ในนาที 80 – รับชมไฮไลท์

นัดนี้มีเรื่องให้พูดหลายมุม ทั้งรายชื่อที่ขาดหายของผู้เล่นตัวหลัก และบรรยากาศต่อเนื่องจากเกมแรกที่ลิสบอนซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเหยียดผิวต่อวินิซิอุส อย่างไรก็ตาม มาดริดยังคุมสติได้ดี และหาทางกลับมาเก็บชัยชนะตามเป้า

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 14: เบนฟิก้าบุกนำก่อนจากเกมสวนกลับ ราฟา ซิลวา จบสกอร์เฉียบคมให้ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 (รวมสองนัด 1-1)
  • นาทีที่ 16: มาดริดตอบโต้ทันที ออเรเลียง ชูอาเมนี กดไกลด้วยขวา บอลพุ่งเสียบเสาไกลเป็น 1-1 (รวมสองนัด 2-1) โดย เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ ทำแอสซิสต์
  • ช่วงครึ่งแรก: รูปเกมออกมาสูสี เบนฟิก้ารับแน่นและรอจังหวะสวน ส่วนมาดริดครองบอลมากกว่า แต่จังหวะจบยังไม่ต่อเนื่อง
  • นาทีที่ 80: จังหวะชี้ขาดมาถึง วินิซิอุส จูเนียร์ รับบอลจากบัลเบร์เด้ ลากตัดเข้าใน แล้วซัดด้วยขวาเข้าไปอย่างเด็ดขาด มาดริดแซงนำ 2-1 (รวมสองนัด 3-1)
  • ท้ายเกม: เบนฟิก้าเร่งเกมหวังตีเสมอ แต่แนวรับมาดริดยังยืนระยะได้ดี สุดท้ายเจ้าถิ่นปิดงาน เก็บตั๋วรอบ 16 ทีมได้สำเร็จ

วินิซิอุสที่ทำประตูได้ทั้งสองนัด (เลกแรกยิง 1-0) กลายเป็นตัวเด่นของซีรีส์นี้ เขายังเล่นด้วยความมุ่งมั่น แม้บางจังหวะจะเจอเสียงโห่จากฝั่งทีมเยือนก็ตาม

สถิติฝั่งเรอัล มาดริด (สรุปผู้เล่นหลัก)

ตำแหน่ง ผู้เล่น นาทีลงเล่น ประตู แอสซิสต์ การผ่านบอลสำเร็จ (%) หมายเหตุ
GK ติบอต์ กูร์กตัวส์ 90 85 เซฟช่วยทีมหลายครั้ง
DF ดานิ การ์บาฆัล 90 0 0 88 เกมรับแน่น อ่านเกมดี
DF อันโตนิโอ รือดิเกอร์ 90 0 0 92 คุมแนวรับและดวลลูกกลางอากาศ
MF เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ 90 0 2 90 ทำสองแอสซิสต์สำคัญ
MF ออเรเลียง ชูอาเมนี 90 1 0 87 ยิงตีเสมอเปลี่ยนโมเมนตัม
FW วินิซิอุส จูเนียร์ 90 1 0 82 คนยิงประตูชัย
FW อาร์ดา กุลเลอร์ 75 0 0 85 เคยมีจังหวะได้ประตูแต่ไม่เป็นผลหลังเช็ก VAR

(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์ มาดริดครองบอลราว 60% ยิงเข้ากรอบ 5 ครั้ง)

สถิติฝั่งเบนฟิก้า (สรุปผู้เล่นหลัก)

ตำแหน่ง ผู้เล่น นาทีลงเล่น ประตู แอสซิสต์ การผ่านบอลสำเร็จ (%) หมายเหตุ
GK ผู้รักษาประตูหลัก 90 80 เซฟหลายจังหวะ ช่วยให้เกมสูสี
DF นักเตะแนวรับหลัก 90 0 0 85 รับแน่นช่วงต้นเกม
MF ราฟา ซิลวา 85 1 0 82 ยิงประตูขึ้นนำ แต่ถูกเปลี่ยนตัว
MF เลอันโดร บาร์เรiro 90 0 0 88 ช่วยคุมจังหวะกลางสนาม
FW วานเจลิส ปาฟลิดิส 70 0 0 75 มีส่วนกับเกมรุก แต่จบไม่คม

(สถิติโดยประมาณ เบนฟิก้าครองบอลน้อยกว่า ยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง และมีโอกาสดีช่วงต้นเกม)

วิเคราะห์หลังเกม: มาดริดผ่านได้ตามเป้า แต่ยังมีจุดต้องแก้

แม้ผลออกมาชนะ แต่มาดริดไม่ได้ไหลลื่นตลอดเกม เพราะไม่มีทั้ง เกียง มัปเป้ และ จู๊ด เบลลิงแฮม (จากอาการบาดเจ็บและโทษแบน) ทำให้เกมรุกขาดความคมในบางช่วง อย่างไรก็ตาม แดนกลางอย่างบัลเบร์เด้และชูอาเมนียืนระยะได้ดี และช่วยพาทีมกลับมาได้จริง ส่วนวินิซิอุสยังเป็นตัวทีเด็ดที่คู่แข่งต้องระวังเสมอ

ขณะที่เบนฟิก้า ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่ มูรินโญ่ (ตามข่าวบางส่วน) ทำผลงานได้น่าชื่นชม โดยเฉพาะครึ่งแรกที่ออกนำและทำให้เกมตึงมือ แต่เมื่อเสียประตูช่วงท้าย ทีมก็ไล่ไม่ทัน และต้องยุติเส้นทางในรายการนี้

ต่อจากนี้เรอัล มาดริดต้องรอผลจับสลากรอบ 16 ทีม ซึ่งอาจเจองานหนักอย่าง สปอร์ติ้ง ลิสบอน หรือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงอย่างนั้น ชัยชนะนัดนี้ก็ย้ำชัดว่า มาดริดยังมีหัวใจของทีมใหญ่ และยังเอาตัวรอดในคืนที่กดดันได้เสมอ

(บทความนี้สรุปเกมเรอัล มาดริด พบ เบนฟิก้า จบที่ 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ นัดที่สอง)

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ของเอ็ดดี้ ฮาว เดินหน้าต่อในฟุตบอลยุโรปตามเป้าหมาย หลังเลกแรกบุกไปถล่มคาราบัก 6-1 ที่อาเซอร์ไบจาน ก่อนกลับมาเก็บชัยที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค 3-2 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้สกอร์รวมสองนัดเป็น 9-3 และตีตั๋วเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ เป็นการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในรายการนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2005/06 – รับชมไฮไลท์

แม้จะถือความได้เปรียบจากเลกแรกแบบชัดเจน แต่นัดนี้ไม่ได้ง่ายไปทั้งหมด เพราะคาราบักเร่งเครื่องในครึ่งหลังและยิงได้สองลูก ทำให้เกมกลับมามีจังหวะให้ลุ้นตลอดช่วงท้าย ขณะเดียวกัน แฟนบอลกว่า 52,000 คนในสนามก็ได้เห็นนิวคาสเซิลเริ่มเกมได้ดุดัน และยังคุมสถานการณ์ได้จนจบ

นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 4: นิวคาสเซิลขึ้นนำ 1-0, แซนโดร โตนาลี ตามซ้ำจังหวะที่วิลเลียม โอซูล่า ยิงติดเซฟ นายด่านคาราบักปัดออกมาเข้าทางพอดี สกอร์รวมขยับเป็น 7-1
  • นาทีที่ 6: เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0, โจเอลินตัน ส่งบอลเข้าประตูจากเกมรุกต่อเนื่อง ทำให้ช่วง 6 นาทีแรกของเกมเร้าใจมาก สกอร์รวมเป็น 8-1
  • นาทีที่ 50: คาราบักไล่มา 2-1, คามิโล ดูราน ยิงตีไข่แตกให้ทีมเยือน สกอร์รวมเป็น 8-2
  • นาทีที่ 52: นิวคาสเซิลตอบโต้ทันทีเป็น 3-1, สเวน บอตมัน โหม่งจากลูกเตะมุมของเคียแรน ทริปเปียร์ สกอร์รวมหนีเป็น 9-2
  • นาทีที่ 57: คาราบักไล่มาอีกเป็น 3-2, เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ ซ้ำจุดโทษที่อารอน แรมส์เดล ปัดออกมาเข้าทาง แล้วปิดงานไม่พลาด

หลังพักครึ่ง นิวคาสเซิลผ่อนจังหวะลงบ้างตามรูปเกมที่นำอยู่มาก แต่คาราบักยังเดินหน้ากดดันและสร้างโอกาสได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าถิ่นยังประคองเกมไว้ได้ดี และไม่ปล่อยให้สกอร์รวมสั่นคลอน

นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2

สถิติเด่นของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

ผู้เล่นหลัก ตำแหน่ง ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้ หมายเหตุ
แซนโดร โตนาลี กองกลาง 1 ประตู ยิงให้ทีมออกนำตั้งแต่นาทีที่ 4
โจเอลินตัน กองกลาง 1 ประตู บวกสกอร์เพิ่มในนาทีที่ 6
สเวน บอตมัน กองหลัง 1 ประตู โหม่งจากลูกเตะมุม
วิลเลียม โอซูล่า กองหน้า มีส่วนสร้างจังหวะสำคัญหลายครั้ง
เคียแรน ทริปเปียร์ แบ็กขวา 1 แอสซิสต์ เปิดมุมให้บอตมันทำประตู
อารอน แรมส์เดล ผู้รักษาประตู เซฟจุดโทษได้ แต่โดนซ้ำ

โดยรวมแล้วนิวคาสเซิลครองบอลและสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่ยังมีจังหวะหลุดในเกมรับบางช่วง โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียสองประตู ทำให้ทีมต้องเร่งกลับมาคุมเกมให้แน่นขึ้น

สถิติเด่นของคาราบัก เอฟเค

ผู้เล่นหลัก ตำแหน่ง ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้ หมายเหตุ
คามิโล ดูราน กองหน้า 1 ประตู ยิงให้ทีมไล่มาในครึ่งหลัง
เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ กองกลาง/กองหน้า 1 ประตู ซ้ำจุดโทษที่ถูกปัด
มาเตอุส โคชัลสกี ผู้รักษาประตู มีจังหวะเซฟหลายครั้ง แต่โดนเร็วช่วงต้นเกม
ยานโควิช ยิงจุดโทษแต่ติดเซฟ

ถึงจะแพ้ แต่คาราบักทำให้เกมกลับมาสนุก โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่กล้าเล่น กล้ากดดัน และยิงได้ถึงสองประตูจนแฟนทีมเยือนยังพอมีมุมให้ภูมิใจ

ฮาวพอใจผลงาน แต่ย้ำต้องลดความพลาด

หลังจบเกม เอ็ดดี้ ฮาว ชื่นชมภาพรวมของทีม เพราะลูกทีมยังเล่นจริงจังแม้นำห่างจากเลกแรก อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าต้องจัดการรายละเอียดในเกมรับให้ดีกว่านี้ หลังเสียประตูสองลูกในช่วงที่ทีมเริ่มผ่อนเกม

จากนี้นิวคาสเซิลต้องรอจับสลากรอบ 16 ทีมสุดท้ายในวันศุกร์ โดยมีโอกาสเจอทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาหรือเชลซี ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เป็นอีกบททดสอบที่แฟนบอลอยากเห็น

การผ่านเข้ารอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสร และช่วยตอกย้ำว่าทีมชุดนี้มีคุณภาพพอจะไปต่อในเวทียุโรป ทำให้แฟนๆ “แม็กพายส์” มีความหวังกับเส้นทางในฤดูกาลนี้มากขึ้นอีกขั้น

เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ที่สนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เกมสูสีกันตลอด 90 นาที ก่อนที่ทีมเยือนจะเฉือนชนะไป 1-0 จากประตูของเบนจามิน เชสโก้ ตัวสำรอง ในนาทีที่ 71 ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมของไมเคิล คาร์ริค ชนะติดต่อกัน 5 จาก 6 นัดหลังสุด และขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 4 ของตารางคะแนน – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

รูปเกม: แน่นทั้งคู่ โอกาสมีแต่จบไม่คม

ช่วงครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นแบบรัดกุม เอฟเวอร์ตันพยายามเพรสซิงสูงเพื่อกดดันตั้งแต่แดนบน ขณะที่แมนยูยืนเกมรับเป็นระเบียบและรอจังหวะสวนกลับ ทำให้ 45 นาทีแรกยังไม่มีประตู แม้ทั้งสองฝั่งจะมีโอกาสลุ้นอยู่บ้าง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบพอ

กลับมาครึ่งหลัง เอฟเวอร์ตันเริ่มเปิดเกมมากขึ้นเพื่อเอาประตูนำ อย่างไรก็ตาม แมนยูอ่านทางได้และใช้จังหวะสวนกลับเร็วเล่นงาน จนกลายเป็นประตูตัดสินในนาทีที่ 71

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาที 71 แมนยูขึ้นนำ 0-1: จังหวะสวนกลับ มาเตอุส คุนยา วางบอลยาวทะลุแนวรับให้ ไบรอัน เอ็มเบวโม หลุดเข้าไปก่อนจ่ายต่อให้ เบนจามิน เซสโก้ ที่เติมมาปิดงานไม่พลาด ส่งบอลผ่านมือ จอร์แดน พิกฟอร์ด เข้าไป
  • ช่วงท้ายเกม เอฟเวอร์ตันเกือบตีเสมอ แต่ลูกยิงของ เจมส์ การ์เนอร์ และจังหวะเข้าทำอีกหลายครั้งยังติดเซฟผู้รักษาประตูแมนยู
  • ด้านแมนยูเองก็เกือบได้ประตูที่สองจากเคาน์เตอร์แอทแทค แต่แนวรับเจ้าบ้านช่วยกันเคลียร์ออกจากเส้นได้ทัน
  • แม้เอฟเวอร์ตันจะครองบอลมากกว่าเล็กน้อย แต่แมนยูทำได้ดีกว่าในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุก และจบสกอร์ได้เฉียบกว่า

สำหรับเซสโก้ นี่คืออีกหนึ่งเกมที่เขาลงมาเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันที และยังเป็นประตูที่ 3 ใน 4 นัดหลังสุดที่เขาทำได้ในฐานะตัวสำรอง ช่วยให้คาร์ริคพาทีมเดินหน้าต่อด้วยฟอร์มไร้พ่าย

สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

รายการ ค่า
การครองบอล 42%
ยิงทั้งหมด 9 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง
การผ่านบอลสำเร็จ 78%
ฟาวล์ 12 ครั้ง
การเตะมุม 4 ครั้ง
การเซฟ 4 ครั้ง
xG (Expected Goals) 0.85
ผู้ทำประตู เบนจามิน เซสโก้ (71′)
ผู้เล่นยอดเยี่ยม เบนจามิน เซสโก้ / ไบรอัน เอ็มเบวโม

ภาพรวมแล้ว แมนยูเล่นอย่างมีวินัย รอจังหวะให้คู่แข่งพลาด และใช้ความเร็วเกมรุกสร้างความต่างได้ในช่วงสำคัญ

สถิติทีมเอฟเวอร์ตัน

รายการ ค่า
การครองบอล 58%
ยิงทั้งหมด 12 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ 4 ครั้ง
การผ่านบอลสำเร็จ 82%
ฟาวล์ 10 ครั้ง
การเตะมุม 6 ครั้ง
การเซฟ 2 ครั้ง
xG (Expected Goals) 1.12
ผู้เล่นยอดเยี่ยม จอร์แดน พิกฟอร์ด / เจมส์ การ์เนอร์

เอฟเวอร์ตันมีโอกาสมากกว่าและขึ้นเกมได้ต่อเนื่องในหลายช่วง แต่ยังมีปัญหาเดิมคือจบสกอร์ไม่เด็ดขาด อีกทั้งเสียประตูจากจังหวะโดนสวนกลับตอนดันเกมสูง

ผลหลังเกม: แมนยูยึดท็อปโฟร์ต่อ เอฟเวอร์ตันยังต้องเร่งแต้ม

สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทิ้งแต้มเชลซี และยึดอันดับ 4 ได้ชัดขึ้น ส่งผลให้การลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ภายใต้การคุมทีมของไมเคิล คาร์ริค ที่กระแสเริ่มแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องโอกาสได้คุมทีมแบบถาวร

ส่วนเอฟเวอร์ตันยังอยู่โซนกลางตาราง แต่ยังต้องรีบเก็บแต้มเพื่อหนีพื้นที่อันตราย แม้ภาพรวมในบ้านจะทำได้ดี ทว่าเรื่องความคมหน้าปากประตูก็ยังเป็นจุดที่ต้องแก้

เกมนี้เป็นอีกนัดที่บอกชัดว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26 เข้มข้นจริง ๆ เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ทันที

