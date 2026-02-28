ฟุตบอล
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์สสร้างเซอร์ไพรส์ในพรีเมียร์ลีกคืนวันศุกร์ หลังเปิดบ้านชนะแอสตัน วิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ เกมเวสต์มิดแลนด์ดาร์บี้นัดนี้เจอฝนเทหนักตลอด ทำให้จังหวะการเล่นติดขัดพอสมควร แต่ทีมเจ้าบ้านที่รั้งท้ายตารางยังเล่นแบบมีวินัย และปิดงานได้ตามแผน – รับชมไฮไลท์
ชัยชนะนัดนี้เป็นแค่เกมที่ 2 ของวูล์ฟส์ในลีกฤดูกาล 2025-26 อย่างไรก็ตาม 3 แต้มช่วยดันคะแนนรวมขึ้นเป็น 13 แต้ม และขยับพ้นสถิติคะแนนต่ำสุดที่ไม่น่าจดจำของดาร์บี้ เคาน์ตี้ (11 แต้ม ในฤดูกาล 2007-08) ได้สำเร็จ
ฝั่งแอสตัน วิลล่า ที่ก่อนแข่งอยู่อันดับ 3 เจอความพลาดที่ต้องจดจำ แม้ครองบอลได้มากกว่า แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอ แถมมีช่องว่างให้วูล์ฟส์สวนกลับหลายครั้ง จนสุดท้ายต้องกลับบ้านมือเปล่า และโดนกระทบเป้าหมายลุ้นตั๋วแชมเปียนส์ลีกเต็มๆ
ไฮไลต์เกม, จังหวะสำคัญที่โมลินิวซ์
- ครึ่งแรก: เกมออกมาอึดอัดตั้งแต่ต้น เพราะพื้นลื่นและบอลไหลเร็ว วิลล่าครองบอลมากกว่า แต่สร้างโอกาสแบบจะแจ้งไม่บ่อย ขณะที่วูล์ฟส์ตั้งรับแน่น และรอโต้กลับเป็นระยะ จบ 45 นาทีแรกยัง 0-0
- นาทีที่ 61, ชูเอา โกเมสยิงให้วูล์ฟส์นำ 1-0: ประตูแรกมาจากเกมรุกที่ต่อกันเร็ว แจ็คสัน ชัตชูอาเปิดจากฝั่งขวา อดัม อาร์มสตรองพักบอลเข้าทางให้ชูเอา โกเมส ก่อนมิดฟิลด์ชาวบราซิลกดเต็มข้อจากราว 15 หลา บอลชนคานด้านล่างแล้วเด้งเข้าประตู เอมิเลียโน มาร์ติเนซหมดสิทธิ์เซฟ นี่คือประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และเป็นช็อตที่ปลุกทั้งสนามให้ตื่น
- ช่วงท้ายเกม: วิลล่าโหมบุกหนักขึ้นเรื่อยๆ และมีจังหวะเกือบตีไข่แตกด้วย อย่างไรก็ตาม ช็อตหนึ่งของอามาดู โอนาน่าถูกเคลียร์ออกจากเส้นแบบหวุดหวิด ขณะเดียวกันวูล์ฟส์ยังคุมทรงได้ดี และรอจังหวะสวนแบบใจเย็น
- นาทีที่ 90+8, โรดริโก โกเมสปิดกล่อง 2-0: ช่วงทดเจ็บ วิลล่าบุกแล้วเสียบอลกลางทาง วูล์ฟส์สวนกลับแบบ 3 ต่อ 2 ก่อนบอลมาเข้าทางโรดริโก โกเมส ตัวสำรองที่ได้โอกาสในกรอบ เขาหมุนหาช่องแล้วยิงเรียดผ่านมาร์ติเนซเข้าไป กลายเป็นประตูตอกฝาโลง และเรียกเสียงเฮสนั่นจากแฟนเจ้าบ้าน รวมถึงการฉลองสุดมันของกุนซือร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ที่ข้างสนาม
ชัยชนะเกมนี้สะท้อนภาพวูล์ฟส์ที่สู้แบบเป็นทีม แม้มีโอกาสไม่เยอะ แต่เปลี่ยนเป็นประตูได้จริง ส่วนวิลล่าต้องกลับไปทบทวนเรื่องการป้องกันจังหวะสวน และการจบสกอร์ในวันที่เกมไม่เข้าทาง
รายชื่อวูล์ฟแฮมป์ตัน, ตารางคะแนนฟอร์มการเล่นแบบย่อ
วูล์ฟส์มาในแผนเน้นรัดกุม เล่นให้แน่นก่อน แล้วค่อยฉวยโอกาสจากจังหวะเปลี่ยนเกม
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|ผลงานเด่น
|หมายเหตุ
|GK
|โชเซ่ ซา
|รับบอลนิ่งแม้ฝนแรง
|มีเซฟสำคัญช่วงท้าย
|กองหลัง
|แจ็คสัน ชัตชูอา
|แอสซิสต์ประตูแรก
|เติมเกมขวาได้ดี
|กองหลัง
|เยอร์ซอน มอสเกร่า
|เข้าบอลเด็ดขาด
|บล็อกสำคัญช่วงท้าย
|กองหลัง
|ซานติอาโก บูเอโน่
|ยืนตำแหน่งแน่น
|เล่นเรียบง่าย
|กองหลัง
|โตติ
|ลูกกลางอากาศเด่น
|ช่วยคุมพื้นที่
|กองหลัง
|ฮูโก้ บูเอโน่
|ทำงานเกมรับ
|ปิดทางริมเส้น
|กองกลาง
|อ็องเดร
|เล่นแน่น, ถูกเปลี่ยนออกท้ายเกม (แองเจิล โกเมสลงแทน)
|คุมจังหวะได้ดี
|กองกลาง
|ชูเอา โกเมส
|ยิงประตู (น.61)
|ลุ้นแมนออฟเดอะแมตช์
|กองกลาง
|มาเตอุส เบลการ์ด
|เติมเกมช่วยรุก, ถูกเปลี่ยน (อาโรโคดาเร่ น.81)
|วิ่งไม่มีหมด
|กองหน้า
|ฮวัง ฮีชาน (หรือ มาเน่)
|มีส่วนร่วมในจังหวะต่อบอล
|อ้างอิงตามรายงาน
|กองหน้า
|อดัม อาร์มสตรอง
|พักบอลให้ประตูแรก
|สัมผัสดีมาก
|ตัวสำรอง
|โรดริโก โกเมส
|ยิงประตู (น.90+8)
|ลงมาเปลี่ยนเกม
โดยรวมแล้ว วูล์ฟส์ยิงไม่เยอะ แต่คม และจัดการโอกาสที่มีได้ครบ
รายชื่อแอสตัน วิลล่า, ตารางคะแนนฟอร์มการเล่นแบบย่อ
วิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูไน เอเมรี่คุมเกมได้หลายช่วง แต่จังหวะสุดท้ายไม่ชัด และโดนลงโทษจากความผิดพลาดตอนเสียทรง
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|ผลงานเด่น
|หมายเหตุ
|GK
|เอมิเลียโน มาร์ติเนซ
|ทำอะไรไม่ได้กับ 2 ประตู
|ออกบอลพอใช้
|กองหลัง
|หลายราย (เช่น คอนซ่า, ตอร์เรส)
|รับมือบอลครอสลำบาก
|โดนเจาะริมเส้น
|กองกลาง
|อามาดู โอนาน่า
|มีช็อตเกือบได้ประตู
|เกมปะทะดี
|กองกลาง
|รอสส์ บาร์คลีย์ (สำรอง)
|ลงมาแล้วไม่ช่วยพลิกเกม
|มีจังหวะพลาดก่อนเสียประตูท้ายเกม
|กองหน้า
|โอลลี่ วัตกินส์ (อ้างอิง)
|ได้บอลน้อย
|เงียบกว่าปกติ
|ตัวสำรองอื่นๆ
|เปลี่ยนแล้วเกมไม่ดีขึ้น
|เจาะแนวรับไม่เข้า
แม้จะครองบอลเหนือกว่า แต่สภาพฝนและพื้นสนามทำให้เกมรุกของวิลล่าติดขัด โดยเฉพาะตอนต้องเร่งจังหวะ
หลังเกม, คำพูดและผลกระทบต่ออันดับ
ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ชื่นชมลูกทีมเรื่องความทุ่มเท และพูดติดตลกหลังจบเกมว่า เกมที่ทีมชนะในลีกปีนี้ ผู้จัดการทีมทั้งสองฝั่งมักหายไปจากข้างสนาม (สื่อถึงจังหวะฉลองกันสุดตัว) ชัยชนะครั้งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้วูล์ฟส์ในเส้นทางหนีตกชั้น
ด้านอูไน เอเมรี่ยอมรับว่าทีมพลาดโอกาสสำคัญ และเกมนี้ทำให้การลุ้นท็อปโฟร์สะดุด แต่เขายังย้ำว่าทุกอย่างยังอยู่ในมือของทีม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมต่อไปที่กดดันขึ้นเรื่อยๆ
ค่ำคืนฝนกระหน่ำที่โมลินิวซ์จบลงด้วยเรื่องเล่าของทีมรองบ่อนแบบเต็มๆ และเป็นอีกเกมที่แฟนพรีเมียร์ลีกน่าจะจำไปอีกนานในฤดูกาล 2025-26
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ฟุตบอล
เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ที่สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว เกมนี้เสียงเชียร์ดังตลอด 90 นาที เมื่อเรอัล มาดริดเปิดบ้านชนะเบนฟิก้า 2-1 ในเลกสองรอบเพลย์ออฟ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 รวมผลสองนัด “ราชันชุดขาว” ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์ 3-1 โดย วินิซิอุส จูเนียร์ เป็นคนยิงประตูชัยช่วงท้ายเกม ในนาที 80 – รับชมไฮไลท์
นัดนี้มีเรื่องให้พูดหลายมุม ทั้งรายชื่อที่ขาดหายของผู้เล่นตัวหลัก และบรรยากาศต่อเนื่องจากเกมแรกที่ลิสบอนซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเหยียดผิวต่อวินิซิอุส อย่างไรก็ตาม มาดริดยังคุมสติได้ดี และหาทางกลับมาเก็บชัยชนะตามเป้า
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 14: เบนฟิก้าบุกนำก่อนจากเกมสวนกลับ ราฟา ซิลวา จบสกอร์เฉียบคมให้ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 (รวมสองนัด 1-1)
- นาทีที่ 16: มาดริดตอบโต้ทันที ออเรเลียง ชูอาเมนี กดไกลด้วยขวา บอลพุ่งเสียบเสาไกลเป็น 1-1 (รวมสองนัด 2-1) โดย เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ ทำแอสซิสต์
- ช่วงครึ่งแรก: รูปเกมออกมาสูสี เบนฟิก้ารับแน่นและรอจังหวะสวน ส่วนมาดริดครองบอลมากกว่า แต่จังหวะจบยังไม่ต่อเนื่อง
- นาทีที่ 80: จังหวะชี้ขาดมาถึง วินิซิอุส จูเนียร์ รับบอลจากบัลเบร์เด้ ลากตัดเข้าใน แล้วซัดด้วยขวาเข้าไปอย่างเด็ดขาด มาดริดแซงนำ 2-1 (รวมสองนัด 3-1)
- ท้ายเกม: เบนฟิก้าเร่งเกมหวังตีเสมอ แต่แนวรับมาดริดยังยืนระยะได้ดี สุดท้ายเจ้าถิ่นปิดงาน เก็บตั๋วรอบ 16 ทีมได้สำเร็จ
วินิซิอุสที่ทำประตูได้ทั้งสองนัด (เลกแรกยิง 1-0) กลายเป็นตัวเด่นของซีรีส์นี้ เขายังเล่นด้วยความมุ่งมั่น แม้บางจังหวะจะเจอเสียงโห่จากฝั่งทีมเยือนก็ตาม
สถิติฝั่งเรอัล มาดริด (สรุปผู้เล่นหลัก)
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|นาทีลงเล่น
|ประตู
|แอสซิสต์
|การผ่านบอลสำเร็จ (%)
|หมายเหตุ
|GK
|ติบอต์ กูร์กตัวส์
|90
|–
|–
|85
|เซฟช่วยทีมหลายครั้ง
|DF
|ดานิ การ์บาฆัล
|90
|0
|0
|88
|เกมรับแน่น อ่านเกมดี
|DF
|อันโตนิโอ รือดิเกอร์
|90
|0
|0
|92
|คุมแนวรับและดวลลูกกลางอากาศ
|MF
|เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้
|90
|0
|2
|90
|ทำสองแอสซิสต์สำคัญ
|MF
|ออเรเลียง ชูอาเมนี
|90
|1
|0
|87
|ยิงตีเสมอเปลี่ยนโมเมนตัม
|FW
|วินิซิอุส จูเนียร์
|90
|1
|0
|82
|คนยิงประตูชัย
|FW
|อาร์ดา กุลเลอร์
|75
|0
|0
|85
|เคยมีจังหวะได้ประตูแต่ไม่เป็นผลหลังเช็ก VAR
(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์ มาดริดครองบอลราว 60% ยิงเข้ากรอบ 5 ครั้ง)
สถิติฝั่งเบนฟิก้า (สรุปผู้เล่นหลัก)
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|นาทีลงเล่น
|ประตู
|แอสซิสต์
|การผ่านบอลสำเร็จ (%)
|หมายเหตุ
|GK
|ผู้รักษาประตูหลัก
|90
|–
|–
|80
|เซฟหลายจังหวะ ช่วยให้เกมสูสี
|DF
|นักเตะแนวรับหลัก
|90
|0
|0
|85
|รับแน่นช่วงต้นเกม
|MF
|ราฟา ซิลวา
|85
|1
|0
|82
|ยิงประตูขึ้นนำ แต่ถูกเปลี่ยนตัว
|MF
|เลอันโดร บาร์เรiro
|90
|0
|0
|88
|ช่วยคุมจังหวะกลางสนาม
|FW
|วานเจลิส ปาฟลิดิส
|70
|0
|0
|75
|มีส่วนกับเกมรุก แต่จบไม่คม
(สถิติโดยประมาณ เบนฟิก้าครองบอลน้อยกว่า ยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง และมีโอกาสดีช่วงต้นเกม)
วิเคราะห์หลังเกม: มาดริดผ่านได้ตามเป้า แต่ยังมีจุดต้องแก้
แม้ผลออกมาชนะ แต่มาดริดไม่ได้ไหลลื่นตลอดเกม เพราะไม่มีทั้ง เกียง มัปเป้ และ จู๊ด เบลลิงแฮม (จากอาการบาดเจ็บและโทษแบน) ทำให้เกมรุกขาดความคมในบางช่วง อย่างไรก็ตาม แดนกลางอย่างบัลเบร์เด้และชูอาเมนียืนระยะได้ดี และช่วยพาทีมกลับมาได้จริง ส่วนวินิซิอุสยังเป็นตัวทีเด็ดที่คู่แข่งต้องระวังเสมอ
ขณะที่เบนฟิก้า ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่ มูรินโญ่ (ตามข่าวบางส่วน) ทำผลงานได้น่าชื่นชม โดยเฉพาะครึ่งแรกที่ออกนำและทำให้เกมตึงมือ แต่เมื่อเสียประตูช่วงท้าย ทีมก็ไล่ไม่ทัน และต้องยุติเส้นทางในรายการนี้
ต่อจากนี้เรอัล มาดริดต้องรอผลจับสลากรอบ 16 ทีม ซึ่งอาจเจองานหนักอย่าง สปอร์ติ้ง ลิสบอน หรือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงอย่างนั้น ชัยชนะนัดนี้ก็ย้ำชัดว่า มาดริดยังมีหัวใจของทีมใหญ่ และยังเอาตัวรอดในคืนที่กดดันได้เสมอ
(บทความนี้สรุปเกมเรอัล มาดริด พบ เบนฟิก้า จบที่ 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ นัดที่สอง)
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก
ฟุตบอล
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ของเอ็ดดี้ ฮาว เดินหน้าต่อในฟุตบอลยุโรปตามเป้าหมาย หลังเลกแรกบุกไปถล่มคาราบัก 6-1 ที่อาเซอร์ไบจาน ก่อนกลับมาเก็บชัยที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค 3-2 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้สกอร์รวมสองนัดเป็น 9-3 และตีตั๋วเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ เป็นการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในรายการนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2005/06 – รับชมไฮไลท์
แม้จะถือความได้เปรียบจากเลกแรกแบบชัดเจน แต่นัดนี้ไม่ได้ง่ายไปทั้งหมด เพราะคาราบักเร่งเครื่องในครึ่งหลังและยิงได้สองลูก ทำให้เกมกลับมามีจังหวะให้ลุ้นตลอดช่วงท้าย ขณะเดียวกัน แฟนบอลกว่า 52,000 คนในสนามก็ได้เห็นนิวคาสเซิลเริ่มเกมได้ดุดัน และยังคุมสถานการณ์ได้จนจบ
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 4: นิวคาสเซิลขึ้นนำ 1-0, แซนโดร โตนาลี ตามซ้ำจังหวะที่วิลเลียม โอซูล่า ยิงติดเซฟ นายด่านคาราบักปัดออกมาเข้าทางพอดี สกอร์รวมขยับเป็น 7-1
- นาทีที่ 6: เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0, โจเอลินตัน ส่งบอลเข้าประตูจากเกมรุกต่อเนื่อง ทำให้ช่วง 6 นาทีแรกของเกมเร้าใจมาก สกอร์รวมเป็น 8-1
- นาทีที่ 50: คาราบักไล่มา 2-1, คามิโล ดูราน ยิงตีไข่แตกให้ทีมเยือน สกอร์รวมเป็น 8-2
- นาทีที่ 52: นิวคาสเซิลตอบโต้ทันทีเป็น 3-1, สเวน บอตมัน โหม่งจากลูกเตะมุมของเคียแรน ทริปเปียร์ สกอร์รวมหนีเป็น 9-2
- นาทีที่ 57: คาราบักไล่มาอีกเป็น 3-2, เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ ซ้ำจุดโทษที่อารอน แรมส์เดล ปัดออกมาเข้าทาง แล้วปิดงานไม่พลาด
หลังพักครึ่ง นิวคาสเซิลผ่อนจังหวะลงบ้างตามรูปเกมที่นำอยู่มาก แต่คาราบักยังเดินหน้ากดดันและสร้างโอกาสได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าถิ่นยังประคองเกมไว้ได้ดี และไม่ปล่อยให้สกอร์รวมสั่นคลอน
สถิติเด่นของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|ผู้เล่นหลัก
|ตำแหน่ง
|ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้
|หมายเหตุ
|แซนโดร โตนาลี
|กองกลาง
|1 ประตู
|ยิงให้ทีมออกนำตั้งแต่นาทีที่ 4
|โจเอลินตัน
|กองกลาง
|1 ประตู
|บวกสกอร์เพิ่มในนาทีที่ 6
|สเวน บอตมัน
|กองหลัง
|1 ประตู
|โหม่งจากลูกเตะมุม
|วิลเลียม โอซูล่า
|กองหน้า
|–
|มีส่วนสร้างจังหวะสำคัญหลายครั้ง
|เคียแรน ทริปเปียร์
|แบ็กขวา
|1 แอสซิสต์
|เปิดมุมให้บอตมันทำประตู
|อารอน แรมส์เดล
|ผู้รักษาประตู
|–
|เซฟจุดโทษได้ แต่โดนซ้ำ
โดยรวมแล้วนิวคาสเซิลครองบอลและสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่ยังมีจังหวะหลุดในเกมรับบางช่วง โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียสองประตู ทำให้ทีมต้องเร่งกลับมาคุมเกมให้แน่นขึ้น
สถิติเด่นของคาราบัก เอฟเค
|ผู้เล่นหลัก
|ตำแหน่ง
|ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้
|หมายเหตุ
|คามิโล ดูราน
|กองหน้า
|1 ประตู
|ยิงให้ทีมไล่มาในครึ่งหลัง
|เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ
|กองกลาง/กองหน้า
|1 ประตู
|ซ้ำจุดโทษที่ถูกปัด
|มาเตอุส โคชัลสกี
|ผู้รักษาประตู
|–
|มีจังหวะเซฟหลายครั้ง แต่โดนเร็วช่วงต้นเกม
|ยานโควิช
|–
|–
|ยิงจุดโทษแต่ติดเซฟ
ถึงจะแพ้ แต่คาราบักทำให้เกมกลับมาสนุก โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่กล้าเล่น กล้ากดดัน และยิงได้ถึงสองประตูจนแฟนทีมเยือนยังพอมีมุมให้ภูมิใจ
ฮาวพอใจผลงาน แต่ย้ำต้องลดความพลาด
หลังจบเกม เอ็ดดี้ ฮาว ชื่นชมภาพรวมของทีม เพราะลูกทีมยังเล่นจริงจังแม้นำห่างจากเลกแรก อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าต้องจัดการรายละเอียดในเกมรับให้ดีกว่านี้ หลังเสียประตูสองลูกในช่วงที่ทีมเริ่มผ่อนเกม
จากนี้นิวคาสเซิลต้องรอจับสลากรอบ 16 ทีมสุดท้ายในวันศุกร์ โดยมีโอกาสเจอทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาหรือเชลซี ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เป็นอีกบททดสอบที่แฟนบอลอยากเห็น
การผ่านเข้ารอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสร และช่วยตอกย้ำว่าทีมชุดนี้มีคุณภาพพอจะไปต่อในเวทียุโรป ทำให้แฟนๆ “แม็กพายส์” มีความหวังกับเส้นทางในฤดูกาลนี้มากขึ้นอีกขั้น
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0
ฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0
เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ที่สนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เกมสูสีกันตลอด 90 นาที ก่อนที่ทีมเยือนจะเฉือนชนะไป 1-0 จากประตูของเบนจามิน เชสโก้ ตัวสำรอง ในนาทีที่ 71 ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมของไมเคิล คาร์ริค ชนะติดต่อกัน 5 จาก 6 นัดหลังสุด และขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 4 ของตารางคะแนน – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
รูปเกม: แน่นทั้งคู่ โอกาสมีแต่จบไม่คม
ช่วงครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นแบบรัดกุม เอฟเวอร์ตันพยายามเพรสซิงสูงเพื่อกดดันตั้งแต่แดนบน ขณะที่แมนยูยืนเกมรับเป็นระเบียบและรอจังหวะสวนกลับ ทำให้ 45 นาทีแรกยังไม่มีประตู แม้ทั้งสองฝั่งจะมีโอกาสลุ้นอยู่บ้าง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบพอ
กลับมาครึ่งหลัง เอฟเวอร์ตันเริ่มเปิดเกมมากขึ้นเพื่อเอาประตูนำ อย่างไรก็ตาม แมนยูอ่านทางได้และใช้จังหวะสวนกลับเร็วเล่นงาน จนกลายเป็นประตูตัดสินในนาทีที่ 71
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาที 71 แมนยูขึ้นนำ 0-1: จังหวะสวนกลับ มาเตอุส คุนยา วางบอลยาวทะลุแนวรับให้ ไบรอัน เอ็มเบวโม หลุดเข้าไปก่อนจ่ายต่อให้ เบนจามิน เซสโก้ ที่เติมมาปิดงานไม่พลาด ส่งบอลผ่านมือ จอร์แดน พิกฟอร์ด เข้าไป
- ช่วงท้ายเกม เอฟเวอร์ตันเกือบตีเสมอ แต่ลูกยิงของ เจมส์ การ์เนอร์ และจังหวะเข้าทำอีกหลายครั้งยังติดเซฟผู้รักษาประตูแมนยู
- ด้านแมนยูเองก็เกือบได้ประตูที่สองจากเคาน์เตอร์แอทแทค แต่แนวรับเจ้าบ้านช่วยกันเคลียร์ออกจากเส้นได้ทัน
- แม้เอฟเวอร์ตันจะครองบอลมากกว่าเล็กน้อย แต่แมนยูทำได้ดีกว่าในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุก และจบสกอร์ได้เฉียบกว่า
สำหรับเซสโก้ นี่คืออีกหนึ่งเกมที่เขาลงมาเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันที และยังเป็นประตูที่ 3 ใน 4 นัดหลังสุดที่เขาทำได้ในฐานะตัวสำรอง ช่วยให้คาร์ริคพาทีมเดินหน้าต่อด้วยฟอร์มไร้พ่าย
สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|รายการ
|ค่า
|การครองบอล
|42%
|ยิงทั้งหมด
|9 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ
|3 ครั้ง
|การผ่านบอลสำเร็จ
|78%
|ฟาวล์
|12 ครั้ง
|การเตะมุม
|4 ครั้ง
|การเซฟ
|4 ครั้ง
|xG (Expected Goals)
|0.85
|ผู้ทำประตู
|เบนจามิน เซสโก้ (71′)
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|เบนจามิน เซสโก้ / ไบรอัน เอ็มเบวโม
ภาพรวมแล้ว แมนยูเล่นอย่างมีวินัย รอจังหวะให้คู่แข่งพลาด และใช้ความเร็วเกมรุกสร้างความต่างได้ในช่วงสำคัญ
สถิติทีมเอฟเวอร์ตัน
|รายการ
|ค่า
|การครองบอล
|58%
|ยิงทั้งหมด
|12 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ
|4 ครั้ง
|การผ่านบอลสำเร็จ
|82%
|ฟาวล์
|10 ครั้ง
|การเตะมุม
|6 ครั้ง
|การเซฟ
|2 ครั้ง
|xG (Expected Goals)
|1.12
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|จอร์แดน พิกฟอร์ด / เจมส์ การ์เนอร์
เอฟเวอร์ตันมีโอกาสมากกว่าและขึ้นเกมได้ต่อเนื่องในหลายช่วง แต่ยังมีปัญหาเดิมคือจบสกอร์ไม่เด็ดขาด อีกทั้งเสียประตูจากจังหวะโดนสวนกลับตอนดันเกมสูง
ผลหลังเกม: แมนยูยึดท็อปโฟร์ต่อ เอฟเวอร์ตันยังต้องเร่งแต้ม
สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทิ้งแต้มเชลซี และยึดอันดับ 4 ได้ชัดขึ้น ส่งผลให้การลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ภายใต้การคุมทีมของไมเคิล คาร์ริค ที่กระแสเริ่มแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องโอกาสได้คุมทีมแบบถาวร
ส่วนเอฟเวอร์ตันยังอยู่โซนกลางตาราง แต่ยังต้องรีบเก็บแต้มเพื่อหนีพื้นที่อันตราย แม้ภาพรวมในบ้านจะทำได้ดี ทว่าเรื่องความคมหน้าปากประตูก็ยังเป็นจุดที่ต้องแก้
เกมนี้เป็นอีกนัดที่บอกชัดว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26 เข้มข้นจริง ๆ เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ทันที
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1 ในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนเหนือ
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม
ตำรวจยึดยาบ้า 2,800,000 เม็ด และจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ในจังหวัดลำปาง
ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
ชายสติไม่สมประกอบยิงปืนใส่ตำรวจ 4 นัด ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเก็บเงินปลายทางแล้ว
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
เรื่องน่าตกใจ! พนักงานประจำรถบัสพบศพเด็กทารก “แรกเกิด” ในถังขยะในห้องน้ำ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
นักแสดง Robert Carradine เสียชีวิตในวัย 71 ปี หลังเผชิญโรคไบโพลาร์มานาน
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก
ครูเทควันโดเชียงรายถูกจับ หลังถูกร้องเรียนล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 10 ปี
ทหารเชียงใหม่ปะทะขบวนค้ายา ชาย 2 รายเสียชีวิต ยึดยาบ้า 1.5 ล้านเม็ดใกล้ชายแดน
พรรคประชาชนมีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศไทยใกล้จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป
เครื่องบินโจมตีเบา AT-6 ของกองทัพอากาศไทยตกที่เชียงใหม่, รายงานเบื้องต้นเสียชีวิต 2 นาย
ตำรวจเชียงรายสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 ราย
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ริกเตอร์ในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย
แอสตัน วิลล่า พลิกเกมกลับมาชนะ RB ซัลซ์บวร์ก 3-2 ด้วยดราม่าปลายเกม!
เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
อาร์ซีดี เอสปันยอล แพ้ อลาเบส 2-1
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ตำรวจจับเกมเมอร์ออนไลน์ หลังล่อลวงเด็กหญิง 12 ปีไปกักในคอนโด
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
Trending
-
เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
คู่สามีภรรยาสูงวัยจากเชียงรายเข็นรถเข็นไปร้องเพลงหาเลี้ยงชีพวันละ 10-16 กิโลเมตร
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวสารภาพขโมยทองคำหนัก 26 บาท
-
ข่าวระดับชาติ - National4 days ago
สัตวแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุการตายของเสือ 72 ตัว และเกรงว่าจะมีการปกปิดความจริง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ตำรวจประกาศดำเนินการปราบปรามการเมาแล้วขับทั่วประเทศ