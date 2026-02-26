Connect with us

ฟุตบอล

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

Thanawat Chaiyaporn

Published

12 hours ago

on

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

ที่สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว เกมนี้เสียงเชียร์ดังตลอด 90 นาที เมื่อเรอัล มาดริดเปิดบ้านชนะเบนฟิก้า 2-1 ในเลกสองรอบเพลย์ออฟ ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 รวมผลสองนัด “ราชันชุดขาว” ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์ 3-1 โดย วินิซิอุส จูเนียร์ เป็นคนยิงประตูชัยช่วงท้ายเกม ในนาที 80 – รับชมไฮไลท์

นัดนี้มีเรื่องให้พูดหลายมุม ทั้งรายชื่อที่ขาดหายของผู้เล่นตัวหลัก และบรรยากาศต่อเนื่องจากเกมแรกที่ลิสบอนซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการเหยียดผิวต่อวินิซิอุส อย่างไรก็ตาม มาดริดยังคุมสติได้ดี และหาทางกลับมาเก็บชัยชนะตามเป้า

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 14: เบนฟิก้าบุกนำก่อนจากเกมสวนกลับ ราฟา ซิลวา จบสกอร์เฉียบคมให้ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 (รวมสองนัด 1-1)
  • นาทีที่ 16: มาดริดตอบโต้ทันที ออเรเลียง ชูอาเมนี กดไกลด้วยขวา บอลพุ่งเสียบเสาไกลเป็น 1-1 (รวมสองนัด 2-1) โดย เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ ทำแอสซิสต์
  • ช่วงครึ่งแรก: รูปเกมออกมาสูสี เบนฟิก้ารับแน่นและรอจังหวะสวน ส่วนมาดริดครองบอลมากกว่า แต่จังหวะจบยังไม่ต่อเนื่อง
  • นาทีที่ 80: จังหวะชี้ขาดมาถึง วินิซิอุส จูเนียร์ รับบอลจากบัลเบร์เด้ ลากตัดเข้าใน แล้วซัดด้วยขวาเข้าไปอย่างเด็ดขาด มาดริดแซงนำ 2-1 (รวมสองนัด 3-1)
  • ท้ายเกม: เบนฟิก้าเร่งเกมหวังตีเสมอ แต่แนวรับมาดริดยังยืนระยะได้ดี สุดท้ายเจ้าถิ่นปิดงาน เก็บตั๋วรอบ 16 ทีมได้สำเร็จ

วินิซิอุสที่ทำประตูได้ทั้งสองนัด (เลกแรกยิง 1-0) กลายเป็นตัวเด่นของซีรีส์นี้ เขายังเล่นด้วยความมุ่งมั่น แม้บางจังหวะจะเจอเสียงโห่จากฝั่งทีมเยือนก็ตาม

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

สถิติฝั่งเรอัล มาดริด (สรุปผู้เล่นหลัก)

ตำแหน่ง ผู้เล่น นาทีลงเล่น ประตู แอสซิสต์ การผ่านบอลสำเร็จ (%) หมายเหตุ
GK ติบอต์ กูร์กตัวส์ 90 85 เซฟช่วยทีมหลายครั้ง
DF ดานิ การ์บาฆัล 90 0 0 88 เกมรับแน่น อ่านเกมดี
DF อันโตนิโอ รือดิเกอร์ 90 0 0 92 คุมแนวรับและดวลลูกกลางอากาศ
MF เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ 90 0 2 90 ทำสองแอสซิสต์สำคัญ
MF ออเรเลียง ชูอาเมนี 90 1 0 87 ยิงตีเสมอเปลี่ยนโมเมนตัม
FW วินิซิอุส จูเนียร์ 90 1 0 82 คนยิงประตูชัย
FW อาร์ดา กุลเลอร์ 75 0 0 85 เคยมีจังหวะได้ประตูแต่ไม่เป็นผลหลังเช็ก VAR

(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์ มาดริดครองบอลราว 60% ยิงเข้ากรอบ 5 ครั้ง)

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

สถิติฝั่งเบนฟิก้า (สรุปผู้เล่นหลัก)

ตำแหน่ง ผู้เล่น นาทีลงเล่น ประตู แอสซิสต์ การผ่านบอลสำเร็จ (%) หมายเหตุ
GK ผู้รักษาประตูหลัก 90 80 เซฟหลายจังหวะ ช่วยให้เกมสูสี
DF นักเตะแนวรับหลัก 90 0 0 85 รับแน่นช่วงต้นเกม
MF ราฟา ซิลวา 85 1 0 82 ยิงประตูขึ้นนำ แต่ถูกเปลี่ยนตัว
MF เลอันโดร บาร์เรiro 90 0 0 88 ช่วยคุมจังหวะกลางสนาม
FW วานเจลิส ปาฟลิดิส 70 0 0 75 มีส่วนกับเกมรุก แต่จบไม่คม

(สถิติโดยประมาณ เบนฟิก้าครองบอลน้อยกว่า ยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง และมีโอกาสดีช่วงต้นเกม)

วิเคราะห์หลังเกม: มาดริดผ่านได้ตามเป้า แต่ยังมีจุดต้องแก้

แม้ผลออกมาชนะ แต่มาดริดไม่ได้ไหลลื่นตลอดเกม เพราะไม่มีทั้ง เกียง มัปเป้ และ จู๊ด เบลลิงแฮม (จากอาการบาดเจ็บและโทษแบน) ทำให้เกมรุกขาดความคมในบางช่วง อย่างไรก็ตาม แดนกลางอย่างบัลเบร์เด้และชูอาเมนียืนระยะได้ดี และช่วยพาทีมกลับมาได้จริง ส่วนวินิซิอุสยังเป็นตัวทีเด็ดที่คู่แข่งต้องระวังเสมอ

ขณะที่เบนฟิก้า ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่ มูรินโญ่ (ตามข่าวบางส่วน) ทำผลงานได้น่าชื่นชม โดยเฉพาะครึ่งแรกที่ออกนำและทำให้เกมตึงมือ แต่เมื่อเสียประตูช่วงท้าย ทีมก็ไล่ไม่ทัน และต้องยุติเส้นทางในรายการนี้

ต่อจากนี้เรอัล มาดริดต้องรอผลจับสลากรอบ 16 ทีม ซึ่งอาจเจองานหนักอย่าง สปอร์ติ้ง ลิสบอน หรือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึงอย่างนั้น ชัยชนะนัดนี้ก็ย้ำชัดว่า มาดริดยังมีหัวใจของทีมใหญ่ และยังเอาตัวรอดในคืนที่กดดันได้เสมอ

(บทความนี้สรุปเกมเรอัล มาดริด พบ เบนฟิก้า จบที่ 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ นัดที่สอง)

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก

Related Topics:
Continue Reading

ฟุตบอล

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 days ago

on

February 25, 2026

By

นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ของเอ็ดดี้ ฮาว เดินหน้าต่อในฟุตบอลยุโรปตามเป้าหมาย หลังเลกแรกบุกไปถล่มคาราบัก 6-1 ที่อาเซอร์ไบจาน ก่อนกลับมาเก็บชัยที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค 3-2 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้สกอร์รวมสองนัดเป็น 9-3 และตีตั๋วเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ เป็นการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในรายการนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2005/06 – รับชมไฮไลท์

แม้จะถือความได้เปรียบจากเลกแรกแบบชัดเจน แต่นัดนี้ไม่ได้ง่ายไปทั้งหมด เพราะคาราบักเร่งเครื่องในครึ่งหลังและยิงได้สองลูก ทำให้เกมกลับมามีจังหวะให้ลุ้นตลอดช่วงท้าย ขณะเดียวกัน แฟนบอลกว่า 52,000 คนในสนามก็ได้เห็นนิวคาสเซิลเริ่มเกมได้ดุดัน และยังคุมสถานการณ์ได้จนจบ

นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 4: นิวคาสเซิลขึ้นนำ 1-0, แซนโดร โตนาลี ตามซ้ำจังหวะที่วิลเลียม โอซูล่า ยิงติดเซฟ นายด่านคาราบักปัดออกมาเข้าทางพอดี สกอร์รวมขยับเป็น 7-1
  • นาทีที่ 6: เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0, โจเอลินตัน ส่งบอลเข้าประตูจากเกมรุกต่อเนื่อง ทำให้ช่วง 6 นาทีแรกของเกมเร้าใจมาก สกอร์รวมเป็น 8-1
  • นาทีที่ 50: คาราบักไล่มา 2-1, คามิโล ดูราน ยิงตีไข่แตกให้ทีมเยือน สกอร์รวมเป็น 8-2
  • นาทีที่ 52: นิวคาสเซิลตอบโต้ทันทีเป็น 3-1, สเวน บอตมัน โหม่งจากลูกเตะมุมของเคียแรน ทริปเปียร์ สกอร์รวมหนีเป็น 9-2
  • นาทีที่ 57: คาราบักไล่มาอีกเป็น 3-2, เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ ซ้ำจุดโทษที่อารอน แรมส์เดล ปัดออกมาเข้าทาง แล้วปิดงานไม่พลาด

หลังพักครึ่ง นิวคาสเซิลผ่อนจังหวะลงบ้างตามรูปเกมที่นำอยู่มาก แต่คาราบักยังเดินหน้ากดดันและสร้างโอกาสได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าถิ่นยังประคองเกมไว้ได้ดี และไม่ปล่อยให้สกอร์รวมสั่นคลอน

นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2

สถิติเด่นของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

ผู้เล่นหลัก ตำแหน่ง ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้ หมายเหตุ
แซนโดร โตนาลี กองกลาง 1 ประตู ยิงให้ทีมออกนำตั้งแต่นาทีที่ 4
โจเอลินตัน กองกลาง 1 ประตู บวกสกอร์เพิ่มในนาทีที่ 6
สเวน บอตมัน กองหลัง 1 ประตู โหม่งจากลูกเตะมุม
วิลเลียม โอซูล่า กองหน้า มีส่วนสร้างจังหวะสำคัญหลายครั้ง
เคียแรน ทริปเปียร์ แบ็กขวา 1 แอสซิสต์ เปิดมุมให้บอตมันทำประตู
อารอน แรมส์เดล ผู้รักษาประตู เซฟจุดโทษได้ แต่โดนซ้ำ

โดยรวมแล้วนิวคาสเซิลครองบอลและสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่ยังมีจังหวะหลุดในเกมรับบางช่วง โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียสองประตู ทำให้ทีมต้องเร่งกลับมาคุมเกมให้แน่นขึ้น

นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2

สถิติเด่นของคาราบัก เอฟเค

ผู้เล่นหลัก ตำแหน่ง ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้ หมายเหตุ
คามิโล ดูราน กองหน้า 1 ประตู ยิงให้ทีมไล่มาในครึ่งหลัง
เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ กองกลาง/กองหน้า 1 ประตู ซ้ำจุดโทษที่ถูกปัด
มาเตอุส โคชัลสกี ผู้รักษาประตู มีจังหวะเซฟหลายครั้ง แต่โดนเร็วช่วงต้นเกม
ยานโควิช ยิงจุดโทษแต่ติดเซฟ

ถึงจะแพ้ แต่คาราบักทำให้เกมกลับมาสนุก โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่กล้าเล่น กล้ากดดัน และยิงได้ถึงสองประตูจนแฟนทีมเยือนยังพอมีมุมให้ภูมิใจ

ฮาวพอใจผลงาน แต่ย้ำต้องลดความพลาด

หลังจบเกม เอ็ดดี้ ฮาว ชื่นชมภาพรวมของทีม เพราะลูกทีมยังเล่นจริงจังแม้นำห่างจากเลกแรก อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าต้องจัดการรายละเอียดในเกมรับให้ดีกว่านี้ หลังเสียประตูสองลูกในช่วงที่ทีมเริ่มผ่อนเกม

จากนี้นิวคาสเซิลต้องรอจับสลากรอบ 16 ทีมสุดท้ายในวันศุกร์ โดยมีโอกาสเจอทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาหรือเชลซี ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เป็นอีกบททดสอบที่แฟนบอลอยากเห็น

การผ่านเข้ารอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสร และช่วยตอกย้ำว่าทีมชุดนี้มีคุณภาพพอจะไปต่อในเวทียุโรป ทำให้แฟนๆ “แม็กพายส์” มีความหวังกับเส้นทางในฤดูกาลนี้มากขึ้นอีกขั้น

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0

Continue Reading

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 days ago

on

February 24, 2026

By

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0

เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ที่สนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เกมสูสีกันตลอด 90 นาที ก่อนที่ทีมเยือนจะเฉือนชนะไป 1-0 จากประตูของเบนจามิน เชสโก้ ตัวสำรอง ในนาทีที่ 71 ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมของไมเคิล คาร์ริค ชนะติดต่อกัน 5 จาก 6 นัดหลังสุด และขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 4 ของตารางคะแนน – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

เอฟเวอร์ตัน พบ แมนยู

รูปเกม: แน่นทั้งคู่ โอกาสมีแต่จบไม่คม

ช่วงครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นแบบรัดกุม เอฟเวอร์ตันพยายามเพรสซิงสูงเพื่อกดดันตั้งแต่แดนบน ขณะที่แมนยูยืนเกมรับเป็นระเบียบและรอจังหวะสวนกลับ ทำให้ 45 นาทีแรกยังไม่มีประตู แม้ทั้งสองฝั่งจะมีโอกาสลุ้นอยู่บ้าง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบพอ

กลับมาครึ่งหลัง เอฟเวอร์ตันเริ่มเปิดเกมมากขึ้นเพื่อเอาประตูนำ อย่างไรก็ตาม แมนยูอ่านทางได้และใช้จังหวะสวนกลับเร็วเล่นงาน จนกลายเป็นประตูตัดสินในนาทีที่ 71

เอฟเวอร์ตัน พบ แมนยู

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาที 71 แมนยูขึ้นนำ 0-1: จังหวะสวนกลับ มาเตอุส คุนยา วางบอลยาวทะลุแนวรับให้ ไบรอัน เอ็มเบวโม หลุดเข้าไปก่อนจ่ายต่อให้ เบนจามิน เซสโก้ ที่เติมมาปิดงานไม่พลาด ส่งบอลผ่านมือ จอร์แดน พิกฟอร์ด เข้าไป
  • ช่วงท้ายเกม เอฟเวอร์ตันเกือบตีเสมอ แต่ลูกยิงของ เจมส์ การ์เนอร์ และจังหวะเข้าทำอีกหลายครั้งยังติดเซฟผู้รักษาประตูแมนยู
  • ด้านแมนยูเองก็เกือบได้ประตูที่สองจากเคาน์เตอร์แอทแทค แต่แนวรับเจ้าบ้านช่วยกันเคลียร์ออกจากเส้นได้ทัน
  • แม้เอฟเวอร์ตันจะครองบอลมากกว่าเล็กน้อย แต่แมนยูทำได้ดีกว่าในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุก และจบสกอร์ได้เฉียบกว่า

สำหรับเซสโก้ นี่คืออีกหนึ่งเกมที่เขาลงมาเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันที และยังเป็นประตูที่ 3 ใน 4 นัดหลังสุดที่เขาทำได้ในฐานะตัวสำรอง ช่วยให้คาร์ริคพาทีมเดินหน้าต่อด้วยฟอร์มไร้พ่าย

เอฟเวอร์ตัน พบ แมนยู

สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

รายการ ค่า
การครองบอล 42%
ยิงทั้งหมด 9 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง
การผ่านบอลสำเร็จ 78%
ฟาวล์ 12 ครั้ง
การเตะมุม 4 ครั้ง
การเซฟ 4 ครั้ง
xG (Expected Goals) 0.85
ผู้ทำประตู เบนจามิน เซสโก้ (71′)
ผู้เล่นยอดเยี่ยม เบนจามิน เซสโก้ / ไบรอัน เอ็มเบวโม

ภาพรวมแล้ว แมนยูเล่นอย่างมีวินัย รอจังหวะให้คู่แข่งพลาด และใช้ความเร็วเกมรุกสร้างความต่างได้ในช่วงสำคัญ

สถิติทีมเอฟเวอร์ตัน

รายการ ค่า
การครองบอล 58%
ยิงทั้งหมด 12 ครั้ง
ยิงเข้ากรอบ 4 ครั้ง
การผ่านบอลสำเร็จ 82%
ฟาวล์ 10 ครั้ง
การเตะมุม 6 ครั้ง
การเซฟ 2 ครั้ง
xG (Expected Goals) 1.12
ผู้เล่นยอดเยี่ยม จอร์แดน พิกฟอร์ด / เจมส์ การ์เนอร์

เอฟเวอร์ตันมีโอกาสมากกว่าและขึ้นเกมได้ต่อเนื่องในหลายช่วง แต่ยังมีปัญหาเดิมคือจบสกอร์ไม่เด็ดขาด อีกทั้งเสียประตูจากจังหวะโดนสวนกลับตอนดันเกมสูง

ผลหลังเกม: แมนยูยึดท็อปโฟร์ต่อ เอฟเวอร์ตันยังต้องเร่งแต้ม

สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทิ้งแต้มเชลซี และยึดอันดับ 4 ได้ชัดขึ้น ส่งผลให้การลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ภายใต้การคุมทีมของไมเคิล คาร์ริค ที่กระแสเริ่มแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องโอกาสได้คุมทีมแบบถาวร

ส่วนเอฟเวอร์ตันยังอยู่โซนกลางตาราง แต่ยังต้องรีบเก็บแต้มเพื่อหนีพื้นที่อันตราย แม้ภาพรวมในบ้านจะทำได้ดี ทว่าเรื่องความคมหน้าปากประตูก็ยังเป็นจุดที่ต้องแก้

เกมนี้เป็นอีกนัดที่บอกชัดว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26 เข้มข้นจริง ๆ เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ทันที

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1 ในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนเหนือ

Continue Reading

ฟุตบอล

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1 ในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนเหนือ

Thanawat Chaiyaporn

Published

4 days ago

on

February 23, 2026

By

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

อาร์เซน่อลกลับขึ้นไปยืนหัวตารางพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้ง หลังบุกชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 4-1 ในเกม North London Derby วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 ที่สนาม สนามท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ผลนี้ทำให้ทีมของมิเกล อาร์เตต้านำจ่าฝูงอีกหน ห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 แต้ม แต่แข่งมากกว่า 1 นัด

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

ไฮไลท์สำคัญของเกม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

ตลอดเกมอาร์เซน่อลคุมจังหวะได้ดีกว่า ครองบอลแน่น และสร้างโอกาสต่อเนื่อง ส่วนสเปอร์สที่เพิ่งเริ่มงานกับกุนซือชั่วคราว อิกอร์ ทูดอร์ ในนัดแรก ช่วงต้นเกมพอมีทรง แต่พอเข้าครึ่งหลังแนวรับรับมือไม่ไหว

  • นาที 32: อาร์เซน่อลออกนำ 1-0 จาก เอเบเรชิ เอเซ่ จังหวะสวนกลับเร็ว บอลเด้งเข้าทางก่อนเจ้าตัวกดคม ๆ เข้าไป
  • นาที 34: สเปอร์สตามตีเสมอ 1-1 ทันทีเมื่อ แรนดัล โคโล มูอานี่ ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของเดแคลน ไรซ์ แล้วซัดผ่านมือผู้รักษาประตู นี่เป็นประตูพรีเมียร์ลีกลูกแรกของเขา
  • นาที 47: เปิดครึ่งหลังไม่กี่อึดใจ อาร์เซน่อลแซงนำ 2-1 จาก วิคตอร์ โยคาเรส ที่ปั่นโค้งเสียบเสาไกลอย่างสวย
  • นาที 61: เกมรุกทีมเยือนยังไหลลื่น ก่อน เอเบเรชิ เอเซ่ จะทำประตูที่สองของตัวเอง เป็นสกอร์ 3-1 จากจังหวะต่อบอลกดดันจนหลุดเข้าไปแตะจบสกอร์
  • นาที 90+4: ช่วงทดเจ็บ โยคาเรส ปิดกล่องเป็น 4-1 วิ่งไล่บอลจนได้แล้วซัดเต็มแรงเข้าหลังคาตาข่าย

ภาพรวมเกมชัดเจนจากตัวเลข อาร์เซน่อลยิงรวม 20 ครั้ง ขณะที่สเปอร์สมีเพียง 6 ครั้ง นอกจากนี้ปืนใหญ่ยังเก็บชัยเหนือสเปอร์สทั้งไปและกลับในฤดูกาลเดียวกัน หลังเคยชนะ 4-1 ที่เอมิเรตส์เมื่อเดือนพฤศจิกายน

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

สถิติอาร์เซน่อล (สถิติการแข่งขันของอาร์เซนอล)

รายการ ค่าทางสถิติ
ประตูที่ทำได้ 4
ประตูที่เสีย 1
การครองบอล (%) 62%
โอกาสยิงทั้งหมด 20
ยิงเข้ากรอบ 10
การผ่านบอลสำเร็จ 85%
ฟาวล์ 9
การเตะมุม 7
การเซฟของผู้รักษาประตู 3 (David Raya)
ผู้เล่นยอดเยี่ยม Viktor Gyokeres, Eberechi Eze

เกมรุกอาร์เซน่อลดูดุดันและเล่นกันเป็นทีม โดยเอเซ่กับโยคาเรสเป็นตัวจบสกอร์สำคัญ ช่วยให้ทีมเรียกความมั่นใจกลับมา หลังนัดก่อนทำได้แค่เสมอกับวูล์ฟส์

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

สถิติท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (สถิติการแข่งขันของท็อตแนม ฮอตสเปอร์)

รายการ ค่าทางสถิติ
ประตูที่ทำได้ 1
ประตูที่เสีย 4
การครองบอล (%) 38%
โอกาสยิงทั้งหมด 6
ยิงเข้ากรอบ 2
การผ่านบอลสำเร็จ 78%
ฟาวล์ 12
การเตะมุม 3
การเซฟของผู้รักษาประตู 6 (Guglielmo Vicario)
ผู้เล่นยอดเยี่ยม Randal Kolo Muani

ฝั่งสเปอร์สมีปัญหาใหญ่ในเกมรับ โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียประตูเร็วและเสียรูปเกมไปเลย แม้โคโล มูอานี่จะเป็นคนที่พอสร้างความหวัง แต่ภาพรวมทีมยังขาดความนิ่ง และต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกับแนวทางของกุนซือคนใหม่

ผลต่ออันดับตารางและภาพต่อไป

หลังจบเกม อาร์เซน่อลมี 61 คะแนนจาก 28 นัด นำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่มี 56 คะแนน (แข่งน้อยกว่า 1 นัด) อยู่ 5 แต้ม อาร์เตต้าพูดหลังเกมว่า “นี่คือการกลับมาในแบบที่เราต้องการ ทีมแสดงให้เห็นทั้งหัวใจและคุณภาพ”

ขณะที่ท็อตแนมยังอยู่โซนล่างของตารางในอันดับ 16 และห่างพื้นที่ปลอดภัยเพียง 4 แต้ม ทูดอร์ยอมรับว่าเขาเห็นจุดที่ต่อยอดได้ แต่ทีมยังต้องทำงานหนักอีกมาก

ดาร์บี้ลอนดอนเหนือเกมนี้ย้ำชัดว่าอาร์เซน่อลคุมโทนได้ตลอดฤดูกาล และยังส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งบนเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกว่า ทีมของอาร์เตต้ายังอันตรายเสมอเมื่อเกมรุกติดเครื่อง

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

หวย”ฮานอย”ประจำวันที่ 22/02/69

Continue Reading

SOi Dog FOundation

Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
เทคโนโลยี11 hours ago

Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ฟุตบอล12 hours ago

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ผงะ! พนักงานประจำรถโดยสารพบศพเด็กทารกแรกเกิดในถังขยะในห้องน้ำ
ข่าวระดับชาติ - National14 hours ago

เรื่องน่าตกใจ! พนักงานประจำรถบัสพบศพเด็กทารก “แรกเกิด” ในถังขยะในห้องน้ำ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
เชียงราย - Chiang Rai News14 hours ago

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
เชียงราย - Chiang Rai News14 hours ago

จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
นักแสดง Robert Carradine เสียชีวิตแล้ววัย 71 ปี
บันเทิง - Entertainment2 days ago

นักแสดง Robert Carradine เสียชีวิตในวัย 71 ปี หลังเผชิญโรคไบโพลาร์มานาน
นิวคาสเซิล คว้าชัยเหนือ คาราบัก 3-2
ฟุตบอล2 days ago

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก
นักเรียนถูกหลอกให้สแกนใบหน้าเพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ดปลอม
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 days ago

นักเรียนถูกหลอกให้สแกนใบหน้าเพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ดปลอม โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังกลายเป็นอาชญากร
ชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกกมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารหนู
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago

ชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกกมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารหนู
สาวเชียงรายป่วยโปลิโอ เล่านาทีหนีแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา เหยื่อในตึกเดิมหนีออกมาได้อีกนับสิบ หญิงสาวชาวเชียงรายที่ป่วยโปลิโอ เดินทางพร้อมพ่อเข้าไปขอบคุณตำรวจ หลังประสานช่วยเหลือให้กลับไทยได้อย่างปลอดภัย เธอเล่าว่า ก่อนหน้านี้ถูกหลอกไปทำงานเป็นแอดมินที่สระแก้ว สุดท้ายกลับถูกพาข้ามแดนไปปอยเปต ถูกยึดบัตรประชาชนและโทรศัพท์ แล้วถูกบังคับสแกนหน้าเพื่อทำธุรกรรมโอนเงิน พ่อลูกเข้าขอบคุณตำรวจ หลังช่วยพากลับไทย วันที่ 24 ก.พ. นายอุดร ชาว บ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พาลูกสาว น.ส.นภัศรา อายุ 23 ปี ซึ่งป่วยโปลิโอ เข้าพบและขอบคุณ พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หลังตำรวจในพื้นที่ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 ช่วยประสานงานจนเธอหนีออกจากขบวนการหลอกลวงในกัมพูชา และกลับถึงไทยได้ ถูกชวนทำงานแอดมิน เงินเดือน 20,000 ก่อนพาไปชายแดน น.ส.นภัศราเล่าว่า เธอเคยทำงานแอดมินติดต่อประสานลูกค้าในกรุงเทพฯ แต่เมื่อว่างงานจึงหางานผ่านออนไลน์ ต่อมาพบเฟซบุ๊กรับสมัครงานแอดมินที่จังหวัดสระแก้ว เสนอเงินเดือน 20,000 บาท จึงตัดสินใจสมัคร จากนั้น ผู้ชักชวนให้นัดขึ้นรถที่ห้างสรรพสินค้า ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2569 เพื่อเดินทางไปสระแก้ว ระหว่างทางมีผู้สมัครร่วมไปด้วยประมาณ 5-6 คน ถึงสระแก้วแล้วไม่ตรงปก ถูกพาเข้าพื้นที่ไร่อ้อยและบังคับข้ามแดน เมื่อไปถึงจังหวัดสระแก้ว กลุ่มดังกล่าวถูกพาไปแวะห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ก่อนจะถูกพาขึ้นรถกระบะไปยังไร่อ้อยที่ไม่ทราบพิกัด แล้วถูกบังคับให้วิ่งผ่านไร่อ้อยไปอีกฝั่ง น.ส.นภัศราซึ่งพิการระดับ 3 จากโปลิโอ ต้องเดินเขย่งฝ่าทางจนสุดแนวไร่ ต่อมามีชาวกัมพูชาประมาณ 4 คนมารับตัว แล้วพาขึ้นรถกระบะเข้าเขตเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ถูกยึดบัตรและโทรศัพท์ ก่อนบังคับสแกนหน้าโอนเงิน เธอบอกว่า เมื่อไปถึงตึกที่ใช้เป็นฐานของแก๊งสแกมเมอร์ กลุ่มคนร้ายยึดบัตรประชาชนและโทรศัพท์ ทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้ จากนั้นยังบังคับให้สแกนใบหน้าผ่านแอปธนาคารในมือถืออย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อทำรายการโอนเงินเข้าและออก ในตึกเดียวกัน เธอสังเกตว่ามีคนไทยอยู่จำนวนมาก ราว 30-40 คน หลายคนพยายามหาทางหนี บางส่วนรวมตัวกันก่อเหตุเผาตึกเพื่อเปิดทางหลบออกมา "ตอนนั้นกลัวมาก อยากกลับบ้านอย่างเดียว" เธอเล่า ถูกย้ายไปกาสิโนเมืองไพลิน ได้โทรศัพท์คืนจึงขอความช่วยเหลือ ต่อมาวันที่ 16 ก.พ. กลุ่มคนร้ายส่งเธอไปอยู่ที่ Grand Pailin Casino & Resort ในเมืองไพลิน ใกล้ปอยเปต ครั้งนี้เธอได้โทรศัพท์และเอกสารคืน ทำให้สามารถใช้ Wi-Fi ติดต่อพ่อ และขอความช่วยเหลือไปยังตำรวจที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน คนไทยที่ยังอยู่ตึกเดิมในปอยเปตทราบว่าเกิดเหตุวุ่นวายและมีไฟไหม้ หลายคนจึงวิ่งหนีออกมา และมีบางส่วนข้ามกลับฝั่งไทยได้ รวมตัวหนีอีก 5 คน วิ่งข้ามแดนกลับไทยทางสระแก้ว น.ส.นภัศราบอกว่า เมื่อเห็นโอกาสจึงชวนคนไทยอีก 5 คน หนีออกมาด้วยกัน ได้แก่ * น.ส.กมลเนตร อายุ 45 ปี ชาวนครราชสีมา * น.ส.รุ่ง อายุ 35 ปี ชาวอุทัยธานี * น.ส.บุญยารัตน์ อายุ 29 ปี ชาวนครปฐม * นายกิตติศักดิ์ อายุ 27 ปี ชาวขอนแก่น * นายอาทิมา อายุ 25 ปี ชาวหนองคาย ทั้งหมดนั่งรถรับจ้างไปลงบริเวณป่าไผ่ใกล้ชายแดน ก่อนวิ่งฝ่ากลับเข้าประเทศไทย และมีทหารไทยตามแนวชายแดนช่วยเหลือจนเข้าพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ส่งทุกคนเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และมีการเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอน เนื่องจากเข้าออกชายแดนผิดกฎหมาย ก่อนแยกย้ายกลับภูมิลำเนา ด้านน.ส.นภัศราเข้าแจ้งความที่ สภ.เชียงแสน ระบุว่าถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศจนเข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ตำรวจเตือน งานง่ายเงินดีผิดปกติ ให้ระวังการชวนไปทำงานชายแดน พล.ต.ต.มานพกล่าวว่า ดีใจที่ครอบครัวได้ลูกสาวกลับมาอย่างปลอดภัย พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ระวังการชักชวนผ่านเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะงานแอดมินที่บอกว่าไม่ต้องมีทักษะ งานสบาย แต่ให้เงินเดือนสูง 20,000-40,000 บาท เพราะถือว่าน่าสงสัย ยิ่งถ้ามีการนัดให้เดินทางไปพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ให้คิดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง และอาจถูกพาออกนอกประเทศได้ "ไม่มีงานไหนให้ข้อเสนอง่าย แต่ได้เงินแพงแบบนี้" เขากล่าว ส่วนคดีนี้ ตำรวจจะสอบปากคำและตรวจสอบหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago

หญิงชาวเชียงรายที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกหลอกลวงในประเทศกัมพูชา
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0
ฟุตบอล3 days ago

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0
แรงกดดันจากแก๊งมิจฉาชีพทำให้เด็กหญิงวัย 14 ปี กระโดดลงมาจากชั้น 5 ของโรงเรีย
ข่าวระดับชาติ - National3 days ago

แรงกดดันจากแก๊งมิจฉาชีพทำให้เด็กหญิงวัย 14 ปี กระโดดลงมาจากชั้น 5 ของโรงเรีย
"นานา-เวย์" ลุ้นประกันตัว หลังอัยการยื่นฟ้อง คดีฉ้อโกงฯ เสียหายกว่า 100 ล้าน
ข่าวอาชญากรรม - Crime3 days ago

“นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยทาเนียม” ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเป็นจำนวนเงินเกิน 100 ล้านบาท
Chiang Rai Times คือเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษแบบไม่แสวงหากำไร ที่นำเสนอข่าวท้องถิ่น ภูมิภาค และข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2007
เชียงราย - Chiang Rai News3 days ago

Chiang Rai Times- หนังสือพิมพ์เชียงรายไทมส์ฉลองครบรอบ 19 ปี
ประเทศไทยเปิดแคมเปญ "Every Birth Matters"
ข่าวระดับชาติ - National3 days ago

ประเทศไทยเปิดแคมเปญ “ทุกการเกิดมีความสำคัญ” รับมืออัตราเกิดต่ำสุดในรอบ 75 ปี
Iเชียงราย สิงห์ พาร์ค ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชม International Balloon Fiesta 2026
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

Iเชียงราย สิงห์ พาร์ค ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชม International Balloon Fiesta 2026
ตำรวจจับกุมชายชาวอังกฤษวัย 58 ปี หลังยิงภรรยาชาวไทยเสียชีวิต
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจจับกุมชายชาวอังกฤษวัย 58 ปี หลังยิงภรรยาชาวไทยเสียชีวิต
ครูเทควันโดเชียงรายถูกจับ หลังถูกร้องเรียนล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 10 ปี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ครูเทควันโดเชียงรายถูกจับ หลังถูกร้องเรียนล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 10 ปี
บาร์เซโลนา vs โคเปนเฮเกน 4-1
ฟุตบอล4 weeks ago

“บาร์เซโลนา” เอาชนะโคเปนเฮเกน 4-1ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีก
เชียงรายฉลองครบรอบ 764 ปี เมืองก่อตั้ง
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

เชียงรายฉลองครบรอบ 764 ปี เมืองก่อตั้ง
ตำรวจยึดยาบ้า 3.26 ล้านเม็ด และทรัพย์สินมูลค่า 135 ล้านบาท
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจยึดยาบ้า 3.26 ล้านเม็ด และทรัพย์สินมูลค่า 135 ล้านบาท
เรือนจำดอยฮาง เชียงราย เตือนประชาชน หลังมีนักโทษหลบหนี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

เรือนจำดอยฮาง เชียงราย เตือนประชาชน หลังมีนักโทษหลบหนี
ทหารเชียงใหม่ปะทะขบวนค้ายา ชาย 2 รายเสียชีวิต ยึดยาบ้า 1.5 ล้านเม็ดใกล้ชายแดน
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ทหารเชียงใหม่ปะทะขบวนค้ายา ชาย 2 รายเสียชีวิต ยึดยาบ้า 1.5 ล้านเม็ดใกล้ชายแดน
พรรคประชาชนมีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศไทยใกล้จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
ข่าวการเมือง4 weeks ago

พรรคประชาชนมีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศไทยใกล้จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ยืนยันอาคารใหม่ไม่ใช่ฐานทัพลับ
การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป
เครื่องบินโจมตีเบา AT-6 ของกองทัพอากาศไทยตกที่เชียงใหม่
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

เครื่องบินโจมตีเบา AT-6 ของกองทัพอากาศไทยตกที่เชียงใหม่, รายงานเบื้องต้นเสียชีวิต 2 นาย
ตำรวจเชียงรายสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 ราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจเชียงรายสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 ราย
เกิดแผ่นดินไหวที่เชียงราย ขนาด 2.9 ลึก 5 กม. รับรู้ได้ถึงอาคารสั่นไหว
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 ริกเตอร์ในอำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ข่าวอาชญากรรม - Crime3 weeks ago

ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป

Trending