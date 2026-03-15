นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด บุกเฉือนเชลซี 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 30
นิวคาสเซิลปลดล็อก 14 ปี บุกชนะเชลซีถึงสแตมฟอร์ด บริดจ์
ลอนดอน, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เก็บชัยชนะสำคัญเหนือเชลซี 1-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ทำให้ “สาลิกาดง” ได้ 3 แต้มเต็ม เพิ่มโอกาสขยับเข้าใกล้โซนบอลยุโรป ส่วนเชลซีเสียแต้มสำคัญในการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์
กอร์ดอนซัดนำเร็ว นาที 18
ช่วงต้นเกมเชลซีครองบอลมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในนาทีที่ 18 นิวคาสเซิลสวนกลับได้เฉียบคม ตีโน ลิฟราเมนโต้ จ่ายบอลตัดแนวรับให้โจ วิลล็อกหลุดไปก่อนจะไหลต่อให้แอนโธนี่ กอร์ดอนจบสกอร์แบบไม่พลาด ส่งทีมเยือนขึ้นนำ 1-0
ประตูนี้ยังเป็นการยิงขึ้นนำครั้งแรกของนิวคาสเซิลในเกมนี้ และเป็นชัยชนะที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2012 รวมระยะห่าง 14 ปีพอดี
เหตุการณ์เด่นตลอด 90 นาที
- นาที 18: นิวคาสเซิลขึ้นนำจากแอนโธนี่ กอร์ดอน หลังโจ วิลล็อกทำแอสซิสต์
- นาที 23: เวสลีย์ โฟฟานาโดนใบเหลืองจากจังหวะทำฟาวล์กอร์ดอน
- นาที 25: ไมเซส ไกเซโดรับใบเหลือง
- ช่วงทดเจ็บครึ่งแรก (45+): เชลซีเกือบได้จุดโทษ แต่ผู้ตัดสินยกเลิก
- ครึ่งหลังเชลซีเร่งเกมต่อเนื่อง แต่โอกาสจบแบบตรงกรอบมีไม่มาก โค้ล พาล์มเมอร์และเอนโซ เฟอร์นันเดซได้ลุ้นแต่ไม่เป็นประตู
- นาที 77-89: เชลซีส่งตัวรุกลงมาเพิ่มและเปิดเกมหนักขึ้น ริซ เจมส์เกือบทำได้จากฟรีคิก
- นาที 90+8: โจอาว เปโดรขึ้นโหม่งแต่บอลไปชนหลังคา ไม่ได้ประตูตีเสมอ
แม้เชลซีจะครองบอลเกิน 60% แต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่คมพอ ขณะที่นิวคาสเซิลยืนเกมรับแน่น รอจังหวะสวนกลับ และคุมพื้นที่หน้าประตูได้ดีตลอดครึ่งหลัง
รายชื่อผู้เล่นเชลซี (4-2-3-1)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|GK
|โรเบิร์ต ซานเชซ
|RB
|มาโล กุสโต้
|ถูกเปลี่ยนตัวครึ่งหลัง
|CB
|เวสลีย์ โฟฟานา
|ใบเหลือง น.23
|CB
|เทรโวห์ ชาโลบาห์
|LB
|มาร์ค คูคูเรย่า
|CM
|ริซ เจมส์ (กัปตัน)
|CM
|ไมเซส ไกเซโด
|ใบเหลือง น.25
|AM
|โค้ล พาล์มเมอร์
|มีโอกาสหลายครั้ง
|AM
|เอนโซ เฟอร์นันเดซ
|AM
|อเลฮานโดร การ์นาโช
|ST
|โจอาว เปโดร
|โหม่งเกือบตีเสมอ
ตัวสำรอง: ลิอัม เดลัป ลงมาแทนกุสโต้ เป็นต้น
รายชื่อผู้เล่นนิวคาสเซิล (4-2-3-1)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|GK
|แอรอน แรมส์เดล
|คลีนชีต
|RB
|ตีโน ลิฟราเมนโต้
|มีส่วนกับจังหวะสำคัญ
|CB
|มัลลิค เทียว
|CB
|สเวน บอตมัน
|LB
|ลูอิส ฮอลล์
|ใบเหลือง น.89
|CM
|โจ วิลล็อก
|แอสซิสต์
|CM
|จาค็อบ แรมซีย์
|RW
|จาค็อบ เมอร์ฟี่
|AM
|นิค โวลเทมาเด้
|LW
|ฮาร์วีย์ บาร์นส์
|ST
|แอนโธนี่ กอร์ดอน
|ประตูชัย น.18
รูปเกมของนิวคาสเซิลชัดเจน เน้นรับเป็นทีม อุดช่องว่างให้แน่น แล้วค่อยสวนกลับด้วยความเร็ว
เชลซีสะดุดคาบ้าน, นิวคาสเซิลได้โมเมนตัมก่อนเกมยุโรป
ฝั่งเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซ มาเรสก้า ยังเจอปัญหาเดิมคือครองบอลได้ แต่เปลี่ยนเป็นประตูยาก ทำให้แพ้เกมเหย้าที่สำคัญ และเสียพื้นที่ในการไล่ล่าท็อปโฟร์
ขณะที่นิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ โฮว์ ได้ชัยชนะที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดสองกับบาร์เซโลนา
โดยรวม เกมนี้สะท้อนชัดว่า ทีมที่ตั้งรับเป็นระบบและเลือกจังหวะสวนกลับคมๆ มักได้ผล เมื่อเจอกับทีมที่ครองบอลเยอะ แต่จบไม่เด็ดขาด
สรุปผลการแข่งขัน
เชลซี 0-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
ผู้ทำประตู: แอนโธนี่ กอร์ดอน (18′)
นัดต่อไปเชลซีต้องเร่งปรับเรื่องความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย ส่วนทางนิวคาสเซิลได้กำลังใจเต็มๆ จาก 3 แต้มที่สแตมฟอร์ด บริดจ์
เรอัล มาดริด ถล่ม เอลเช่ ซีเอฟ 4-1 ขยับขยับตามหลังบาร์เซโลนาเหลือเพียง 1 คะแนน
เรอัล มาดริด โชว์ฟอร์มแน่นในศึกลาลีกา คืนวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ที่สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว ก่อนปิดเกมเอาชนะ เอลเช ซีเอฟ 4-1 เก็บ 3 แต้มสำคัญได้ตามเป้า ผลนี้ทำให้ทีมของคาร์โล อันเชล็อตติ ลดช่องว่างจากจ่าฝูง บาร์เซโลนา เหลือแค่ 1 แต้ม เกมนี้มีทั้งประตูสวยๆ และผลงานเด่นของแข้งดาวรุ่งที่ลงมาสร้างความต่าง
ผลการแข่งขันและรายชื่อผู้ทำประตู
เรอัล มาดริด 4-1 เอลเช (ครึ่งแรก 2-0)
- อันโตนิโอ รือดิเกอร์ (39′) ยิงวอลเลย์จังหวะต่อเนื่อง
- เฟเดริโก้ บัลเบร์เด (44′) ซัดไกลนอกกรอบแบบคมกริบ
- ดีน ฮุยเซ่น (66′) โหม่งจากลูกตั้งเตะ
- อาร์ดา กูเลอร์ (89′) ยิงไกลจากกลางสนามเข้าประตูแบบเหนือชั้น
เอลเช ได้ประตูจาก มานูเอล อังเคล ทำเข้าประตูตัวเอง (85′)
เหตุการณ์สำคัญในเกม
ช่วงต้นเกม มาดริดคุมจังหวะได้มากกว่า และเดินหน้ากดดันต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เอลเชยืนโซนรับแน่นและช่วยกันปิดพื้นที่ดี ทำให้สกอร์ยังไม่ขยับอยู่นาน
จนถึงนาที 39 เกมถึงจุดเปลี่ยน เมื่อบัลเบร์เดซัดลูกนิ่งแล้วผู้รักษาประตูเอลเชปัดไม่ขาด บอลเด้งเข้าทางรือดิเกอร์ที่ตามซ้ำด้วยวอลเลย์เต็มข้อ ส่งเจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 จากนั้นก่อนหมดครึ่งแรก บัลเบร์เดจัดให้อีกหนึ่งเม็ดด้วยการยิงไกลจากนอกกรอบ เพิ่มสกอร์เป็น 2-0
กลับมาครึ่งหลัง มาดริดยังบุกต่อและคุมเกมได้อยู่ นาที 66 ฮุยเซ่นโหม่งทำประตูที่ 3 จากจังหวะลูกตั้งเตะ ขณะที่เอลเชมาได้ประตูไล่จากการทำเข้าประตูตัวเองในนาที 85 แต่ช่วงท้ายเกม กูเลอร์ปิดบัญชีด้วยลูกยิงจากกลางสนาม หลังเห็นผู้รักษาประตูออกมายืนสูง บอลลอยข้ามหัวเข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้สกอร์จบที่ 4-1
ประตูของกูเลอร์ถูกพูดถึงหนัก เพราะทั้งยากและเด็ดขาด และยังตอกย้ำว่า 3 แต้มเกมนี้สำคัญต่อการลุ้นแชมป์ลาลีกามากแค่ไหน
สถิติและผู้เล่นเด่นของเรอัล มาดริด
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|นาทีลงสนาม
|หมายเหตุ
|อันโตนิโอ รือดิเกอร์
|กองหลัง
|1
|0
|90
|ปลดล็อกสกอร์ด้วยวอลเลย์
|เฟเดริโก้ บัลเบร์เด
|กองกลาง
|1
|0
|90
|ยิงไกลสุดคม, ฟอร์มต่อเนื่อง
|ดีน ฮุยเซ่น
|กองหลัง
|1
|0
|80+
|โหม่งจากลูกตั้งเตะ
|อาร์ดา กูเลอร์
|กองกลาง
|1
|0
|70+ (ลงสำรอง)
|ยิงไกลจากกลางสนามปิดเกม
|ฟรานซิสโก โรดริเกซ (อาจรวม)
|–
|–
|–
|–
|มีส่วนช่วยเกมรุก
บัลเบร์เดยังรักษามาตรฐานได้ดี เพราะนอกจากขยันไล่บอลแล้ว ยังจบสกอร์ได้เฉียบเหมือนเกมก่อนๆ ทำให้มาดริดมีตัวเลือกในเกมรุกมากขึ้น
สถิติและผู้เล่นเด่นของเอลเช ซีเอฟ
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|นาทีลงสนาม
|หมายเหตุ
|มานูเอล อังเคล
|กองหลัง
|1 (OG)
|0
|90
|สกัดพลาดเข้าประตูตัวเอง
|มาติอัส ดิทุโร
|ผู้รักษาประตู
|0
|0
|90
|เซฟหลายจังหวะแต่ต้านไม่อยู่
|–
|–
|–
|–
|–
|ทีมต้องรับแรงกดดันแทบทั้งเกม
เอลเชพยายามรอสวนกลับ และมีวินัยเกมรับพอสมควรในช่วงแรก แต่เมื่อโดนยิงนำก่อน เกมก็เริ่มเปิดมากขึ้น และรับมือความเร็วกับลูกตั้งเตะของมาดริดได้ไม่ครบ
บรรยากาศที่เบร์นาเบว และความหมายของชัยชนะ
ค่ำคืนนี้ที่เบร์นาเบวคึกคักเป็นพิเศษ เพราะมาดริดส่งนักเตะดาวรุ่งจากชุดเยาวชนลงมาหลายคน และทุกคนทำหน้าที่ได้ดี พอทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่อง ความหวังแชมป์ลาลีกาก็ยิ่งชัดขึ้น
อันเชล็อตติย้ำเรื่องการเล่นเป็นทีม และชมความเฉียบคมในจังหวะสำคัญ โดยเฉพาะกูเลอร์ที่สร้างโมเมนต์จำได้ทันทีสำหรับแฟนบอล เกมนี้ทำให้เรอัล มาดริดมีเพิ่มเป็น 66 แต้ม (ตามข้อมูลหลังเกม) และไล่บาร์เซโลนาเหลือเพียงแต้มเดียว ทำให้การลุ้นแชมป์ยังสนุกและตึงมือไปอีกยาวๆ
เวสต์แฮม เสมอกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 ขยับพ้นโซนตกชั้น
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำผลงานชวนตะลึงในพรีเมียร์ลีก หลังยันเสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 แบบมีวินัยตลอด 90 นาที ที่ลอนดอน สเตเดี้ยม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ผลนี้ทำให้ “เรือใบสีฟ้า” ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซนอลเพิ่มเป็น 9 แต้ม ขณะเดียวกันทีมของ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ ก็ได้แต้มล้ำค่าเพื่อขยับหนีโซนตกชั้น
เกมนี้มีความหมายกับทั้งสองฝั่งแบบชัดเจน เวสต์แฮมต้องการคะแนนเพื่ออยู่รอด ส่วนแมนฯ ซิตี้จำเป็นต้องชนะเพื่อไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2025/26 แต่สุดท้ายลงเอยด้วยการแบ่งแต้มที่ทำให้ เพ๊ป กวาร์ดิโอล่า ผิดหวัง เพราะทีมสร้างโอกาสเยอะมากแต่เปลี่ยนเป็นประตูเพิ่มไม่ได้
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 31: เบร์นาร์โด ซิลวา พาซิตี้ขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะชิปบอลข้าม มาดส์ แฮร์มันเซ่น หลังบอลหลุดเท้าแบบไม่ตั้งใจ แต่กลายเป็นประตูที่ทั้งสวยและได้ผล
- นาทีที่ 35: เวสต์แฮมตีเสมอทันควัน 1-1 เมื่อ คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอส โหม่งจากลูกเตะมุมของ จาร์ร็อด โบเว่น บอลไปชนคานด้านในก่อนตกข้ามเส้นแบบเฉียดฉิว
- ครึ่งหลัง: แมนฯ ซิตี้ครองบอลเหนือกว่าและยิงรวมถึง 24 ครั้ง อย่างไรก็ตาม แฮร์มันเซ่น เซฟหลายจังหวะสำคัญ ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูเพิ่ม
- เวสต์แฮมเน้นรับแน่น โอกาสเกมรุกมีไม่มาก แต่ใช้เซ็ตพีซครั้งสำคัญได้คุ้มที่สุด
ภาพรวมเกมนี้ชัดเจน เวสต์แฮมใช้โอกาสน้อยแต่ได้ผล ส่วนแมนฯ ซิตี้ครองเกมได้แทบทั้งหมด ทว่ายังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย โดยเฉพาะการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษ
สถิติทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|หมายเหตุเด่น
|มาดส์ แฮร์มันเซ่น
|GK
|เซฟสำคัญหลายครั้ง คุมเกมในกรอบได้ดี
|แอรอน วาน-บิสซาก้า
|DF
|รับแน่นริมเส้น อ่านเกมดี
|คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอส
|DF
|โหม่งประตูตีเสมอจากลูกเตะมุม
|อักเซล ดิซาซี่
|DF
|ปะทะแข็งแรง เคลียร์บอลสำคัญได้หลายหน
|ฌอง-แคลร์ โตดิโบ
|DF
|ช่วยคุมแนวรับ และปิดพื้นที่ได้ดี
|มัลลิค ดิอูฟ
|DF/MF
|เติมแรงไล่บีบ ช่วยเกมรับตลอดเกม
|โทมัส โซเช็ค
|MF
|วิ่งไม่มีหมด เก็บจังหวะกลางสนาม
|มาเตอุส เฟอร์นานเดส
|MF
|ช่วยต่อบอลและพยายามพาทีมพ้นความกดดัน
|จาร์ร็อด โบเว่น
|FW
|แอสซิสต์จากลูกเตะมุมที่เปลี่ยนเกม
|อดาม่า ตราโอเร่
|FW
|สร้างแรงกดดันริมเส้นยามได้โต้กลับ
|วัลเลนติน คาสเตลลาโนส
|FW
|วิ่งกดดันแนวรับซิตี้ ช่วยให้ทีมได้พักเกม
เวสต์แฮมมาในแผนรับเป็นหลัก เน้นโต้กลับเร็ว และหวังผลจากลูกนิ่ง ซึ่งสุดท้ายก็ได้แต้มตามที่ต้องการ
สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|หมายเหตุเด่น
|เอดิสัน
|GK
|แทบไม่เจองานหนัก แต่เสียจากลูกเตะมุม
|คายล์ วอล์คเกอร์
|DF
|เติมเกมบ่อย ช่วยพาบอลขึ้นหน้า
|รูเบน ดิอาส
|DF
|โดยรวมแน่น แต่เสียจังหวะตอนรับเซ็ตพีซ
|จอห์น สโตนส์
|DF
|คุมจังหวะเกมรับ และออกบอลจากหลัง
|นาธาน อาเก้
|DF
|เล่นแข็งแรง อ่านเกมดี
|มัตเตโอ โควาซิช
|MF
|คุมจังหวะและช่วยเชื่อมเกม
|เบร์นาร์โด ซิลวา
|MF
|ทำประตูให้ทีม และเคลื่อนที่หาพื้นที่ตลอด
|เควิน เดอ บรอยน์
|MF
|สร้างโอกาสให้เพื่อนหลายครั้ง
|ฟิล โฟเด้น
|FW
|พยายามเจาะพื้นที่ แต่จบไม่คมพอ
|เออร์ลิง ฮาลันด์
|FW
|มีโอกาสหลายหน แต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้
|ฆูเลียน อัลวาเรซ
|FW
|ช่วยเกมรุกและเพรสซิ่งต่อเนื่อง
แม้แมนฯ ซิตี้ครองบอลถึง 70% และสร้างสถิติยิงมากกว่า แต่ปัญหาอยู่ที่ความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้าย
สรุปผลกระทบต่อตารางคะแนน
ผล 1-1 นัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้มี 61 คะแนน (ลงเล่นมากกว่า) และตามหลังอาร์เซนอล 9 คะแนน หลัง “ปืนใหญ่” ชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 ในวันเดียวกัน ส่วนเวสต์แฮมเก็บแต้มเพิ่มเป็น 29 คะแนน จากผลงาน 7-8-15 และขยับพ้นโซนตกชั้นได้ตามเป้า
หลังจบเกม เพ๊ป กวาร์ดิโอล่า พูดในทำนองว่า ทีมสร้างโอกาสเพียงพอแล้ว แต่ทำประตูเพิ่มไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในฟุตบอล ขณะที่นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ ชมลูกทีมว่า สู้กันได้ดีและมีสมาธิจนเก็บแต้มสำคัญกลับมาได้
นัดนี้เลยถูกพูดถึงในฐานะเกมที่เวสต์แฮม “เอาอยู่” และหยุดโมเมนตัมของแมนฯ ซิตี้ในช่วงสำคัญของการลุ้นแชมป์
อาร์เซนอลเอาชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 แม็กซ์ ดาวแมน สร้างสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 30 วันที่ 14 มีนาคม 2569 จากสองประตูช่วงท้ายเกมของ วิคเตอร์ ยอเกอเรส และแม็กซ์ ดาวแมน ส่งผลให้ทีมจ่าฝูงทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ 10 แต้ม หลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สะดุดเสมอเวสต์แฮม
ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม, ทีมของมิเกล อาร์เตต้า เก็บสามแต้มแบบหืดจับในเกมที่อึดอัดอยู่เกือบ 90 นาที เพราะสกอร์ทำท่าจะจบ 0-0 อย่างไรก็ตาม 10 นาทีสุดท้ายเปลี่ยนภาพทั้งหมด เมื่อสองตัวสำรองลงมาเป็นคนตัดสินเกม พาอาร์เซนอลขยับหนีแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไป 10 แต้ม (บางแหล่งรายงาน 9 แต้ม ขึ้นกับผลคู่อื่น) และยังเดินหน้าบนเส้นทางลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ 22 ปี
แม้ภาพรวมเกมจะสูสี และเอฟเวอร์ตันมีจังหวะจบสกอร์น่ากลัวหลายครั้ง แต่ความนิ่งของอาร์เซนอลในช่วงท้าย รวมถึงการแก้เกมของอาร์เตต้า ทำให้เจ้าถิ่นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาที 89: วิคเตอร์ ยอเกอเรส (ตัวสำรอง) ยิงให้อาร์เซนอลนำ 1-0 จากจังหวะที่แม็กซ์ ดาวแมน (ตัวสำรอง) เปิดบอลเข้ามา บอลไปโดนปีเตอร์ โฮนคาปิเย ก่อนเด้งมาเข้าทาง ยอเกอเรส แตะจ่อๆ เข้าไป หลังจอร์แดน พิคฟอร์ดออกมาตัดบอลพลาด
- นาที 90+7: แม็กซ์ ดาวแมน วัย 16 ปี 73 วัน กดประตูปิดกล่อง 2-0 เขาไล่บอลตั้งแต่แดนตัวเอง เพราะเอฟเวอร์ตันดันขึ้นหมดในจังหวะเตะมุม และพิคฟอร์ดยังขึ้นไปค้างหน้า จากนั้นดาวแมนเลี้ยงผ่านกองหลังสองคน แล้วซัดเข้าประตูโล่งๆ กลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก
- เอฟเวอร์ตันได้ลุ้นหลายหน เช่น ดไวท์ แม็คนีล ยิงชนเสา, เบโต้ยิงระยะใกล้แต่เดวิด รายาปัดได้, ไมเคิล คีนโหม่งเฉียดกรอบ
- อาร์เซนอลครองบอลมากกว่า แต่โอกาสจะแจ้งมีไม่เยอะ จนกระทั่งการเปลี่ยนตัวช่วยปลดล็อกเกม
เกมนี้สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสภาพจิตใจของอาร์เซนอลได้ชัดเจน ถึงโดนกดดันและเกมไม่เข้าทาง แต่ทีมยังหาประตูในเวลาที่สำคัญที่สุดได้
สถิติการเล่นของอาร์เซนอล
|รายการ
|ค่าของอาร์เซนอล
|ประตูที่ทำได้
|2
|ประตูที่เสีย
|0
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 58-60
|ลูกยิงทั้งหมด
|12-15
|ลูกยิงเข้ากรอบ
|4-6
|xG (Expected Goals)
|2.59
|ผู้เล่นเด่น
|แม็กซ์ ดาวแมน, วิคเตอร์ ยอเกอเรส, เดวิด รายา
|ผู้ทำประตู
|ยอเกอเรส (89′), ดาวแมน (90+7′)
|ผู้แอสซิสต์
|ดาวแมน (ประตูแรก), มาร์ติเนลลี (ประตูที่สอง)
อาร์เซนอลยังต่อยอดฟอร์มในบ้านได้ดี และชัยชนะนัดนี้ช่วยย้ำสถานะจ่าฝูงแบบมีแต้มสำรองเพิ่มขึ้น
สถิติการเล่นของเอฟเวอร์ตัน
|รายการ
|ค่าของเอฟเวอร์ตัน
|ประตูที่ทำได้
|0
|ประตูที่เสีย
|2
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 40-42
|ลูกยิงทั้งหมด
|10-13
|ลูกยิงเข้ากรอบ
|3-5
|xG (Expected Goals)
|1.05
|ผู้เล่นเด่น
|จอร์แดน พิคฟอร์ด (ก่อนพลาด), ดไวท์ แม็คนีล, เบโต้
|ปัญหาหลัก
|ขาดเจมส์ ทาร์คอฟสกี้ และจาร์ราด แบรนธ์เวท
|โอกาสพลาด
|แม็คนีลชนเสา, เบโต้ยิงใกล้แต่ถูกปัด
เอฟเวอร์ตันจัดระเบียบเกมรับได้ดี และมีช่วงที่กดดันเจ้าถิ่นได้จริง แต่ความผิดพลาดในช่วงท้าย โดยเฉพาะจังหวะของพิคฟอร์ด ทำให้ทีมเสียแต้มแบบน่าเสียดาย และตอนนี้ยังอยู่โซนกลางตาราง
บทวิเคราะห์หลังเกม
มิเกล อาร์เตต้า กล่าวชมแม็กซ์ ดาวแมนว่า “เขาไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ใดๆ เลย” และมองว่าดาวรุ่งรายนี้ช่วยเปลี่ยนจังหวะของเกมได้ทันที ส่วนเอฟเวอร์ตันแม้ผิดหวังกับสองประตูท้ายเกม แต่รูปเกมโดยรวมยังบอกได้ว่าทีมมีศักยภาพพอจะสู้กับทีมระดับท็อปได้
ชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้น เมื่อโปรแกรมที่เหลือเริ่มนับถอยหลัง และผลงานในบ้านยังเป็นจุดแข็งที่ทีมเก็บแต้มได้ต่อเนื่อง
สรุปผลการแข่งขัน: อาร์เซนอล 2-0 เอฟเวอร์ตัน
วันที่: 14 มีนาคม 2569
สนาม: เอมิเรตส์ สเตเดียม
ผู้ทำประตู: วิคเตอร์ ยอเกอเรส (89′), แม็กซ์ ดาวแมน (90+7′)
