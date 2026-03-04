ฟุตบอล
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงให้ลิเวอร์พูล 2-1 ด้วยประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ที่สนามโมลินิวซ์
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ จุดกระแสฮือฮาในพรีเมียร์ลีก หลังเปิดบ้านชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่สนามโมลินิวซ์ ผลนัดนี้ส่งวูล์ฟส์คว้า 3 แต้มเต็มแบบต่อเนื่อง เพิ่มความหวังหนีตกชั้น ส่วนหงส์แดงเจ็บหนัก เพราะเสียแต้มสำคัญในเส้นทางลุ้นท็อปโฟร์
บทนำ, คืนที่โมลินิวซ์จำไม่ลืม – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
เกมนี้แฟนวูล์ฟส์น่าจะพูดถึงไปอีกนาน เพราะทีมของกุนซือ ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ (มีบางแหล่งรายงานชื่อ Gary O’Neil แต่รายงานส่วนใหญ่ระบุ Edwards) สู้แบบไม่ถอย แม้ลิเวอร์พูลของ อาร์เน สล็อต จะครองบอลได้มากกว่า แต่กลับเจาะไม่เข้าในช่วงสำคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น วูล์ฟส์อ่านเกมแล้วเล่นสวนกลับได้คม พอถึงช่วงทดเจ็บก็ปิดบัญชีได้สำเร็จ สกอร์จบที่ วูล์ฟส์ 2-1 ลิเวอร์พูล และทั้งสามประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมด
เหตุการณ์สำคัญในเกม
- นาที 78: โรดริโก โกเมส (Rodrigo Gomes) พาวูล์ฟส์นำ 1-0 หลังเลี้ยงผ่าน อิบราฮิมา โกนาเต้ แล้วซัดมุมไกลแบบเฉียบขาด แม้เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทีม แต่เปลี่ยนรูปเกมทันที
- นาที 83: โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ตีเสมอ 1-1 ให้ลิเวอร์พูล จากจังหวะฉวยความผิดพลาดแนวรับเจ้าบ้าน แล้วยิงมุมใกล้แบบเด็ดขาด พร้อมหยุดสถิติไร้ประตูในลีกที่ยาวนาน 10 นัดติด
- นาที 90+4: อังเดร (Andre) กดประตูชัย 2-1 จากนอกกรอบ บอลไปแฉลบ โจ โกเมซ ก่อนเสียบเสาไกลผ่านมือ อลิสซอน ทำให้ทั้งสนามระเบิดเสียงเฮ
ตลอดเกม วูล์ฟส์เน้นรับให้แน่นแล้วรอสวนกลับ ขณะที่ลิเวอร์พูลครองบอลมากกว่า แต่จังหวะจบแบบจะแจ้งมาไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรก
สถิติทีมวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์
|รายการ
|ข้อมูล
|อันดับในตาราง
|อันดับสุดท้าย (บ๊วย)
|คะแนนรวม
|16 แต้ม (ราว 30 นัด)
|ผลงานล่าสุด
|ชนะ 2 นัดติด (รวมเกมนี้)
|ภาพรวมเกมรุก
|จำนวนประตูรวมไม่สูง แต่จบสกอร์คมในนัดนี้
|ผู้ทำประตูในเกม
|โรดริโก โกเมส, อังเดร
|กุนซือ
|ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์
|สนามเหย้า
|โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม
แม้สถานการณ์ในตารางจะกดดัน แต่ภาพในสนามบอกชัดว่า วูล์ฟส์ยังมีใจสู้ และพร้อมสู้ทุกแต้มเพื่ออยู่รอด
สถิติทีมลิเวอร์พูล
|รายการ
|ข้อมูล
|อันดับในตาราง
|อันดับ 5 (ราว 48 แต้ม)
|ผลงานล่าสุด
|แพ้แบบเจ็บ เพราะเป็นการพ่ายทีมบ๊วย
|ประตูในฤดูกาล
|ซาลาห์ทำประตูที่ 5 ในฤดูกาล
|ผู้ทำประตูในเกม
|โมฮาเหม็ด ซาลาห์
|กุนซือ
|อาร์เน สล็อต
|ผู้รักษาประตู
|อลิสซอน เบ็คเกอร์
|ผู้นำทีม
|เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค
ถึงจะมีคุณภาพผู้เล่นเหนือกว่า แต่ลิเวอร์พูลเสียหายจากรายละเอียดเล็กๆ โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่โดนลูกยิงแฉลบกลายเป็นประตูแพ้
ครึ่งแรก, เงียบแต่ตึง
45 นาทีแรกทั้งสองทีมเล่นแบบรัดกุม ลิเวอร์พูลคุมจังหวะได้มากกว่า แต่ยังหาช่องเข้าทำแบบชัดๆ ไม่ได้ ขณะเดียวกัน วูล์ฟส์ถอยต่ำ รักษารูปเกม และรอโอกาสสวนกลับ สุดท้ายยังไม่มีทีมไหนยิงเข้ากรอบ จึงจบครึ่งแรกที่ 0-0
ครึ่งหลัง, เกมเปิดแล้วดราม่าก็ตามมา
หลังพักครึ่ง เกมเริ่มเข้มข้นขึ้น และช่วง 20 นาทีสุดท้ายยิ่งเดือด วูล์ฟส์ได้ประตูนำจากการสวนกลับที่จบด้วยความเฉียบของโรดริโก โกเมส จากนั้นไม่นาน ลิเวอร์พูลตอบโต้ทันทีด้วยซาลาห์ที่ใช้โอกาสไม่เปลือง
อย่างไรก็ตาม ช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลายเป็นของเจ้าบ้าน เมื่ออังเดรซัดไกล บอลแฉลบเปลี่ยนทางจนอลิสซอนเอาไม่อยู่ วูล์ฟส์เลยเก็บ 3 แต้มเต็มแบบสุดระทึก และขยับหนีพื้นที่อันตรายได้เล็กน้อย
สรุปหลังเกม
สำหรับวูล์ฟส์ นี่คือชัยชนะที่เติมความหวังหนีตกชั้นแบบจริงจัง ขณะที่ลิเวอร์พูลต้องกลับไปแก้ปัญหาให้เร็ว เพราะแต้มที่หล่นไปส่งผลต่อการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปโดยตรง
หลังเกม ร็อบ เอ็ดเวิร์ดส์ พูดถึงลูกทีมว่า “เรารู้ดีว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหน แต่เด็กๆ ใส่เต็มที่เพื่อทุกอย่าง, เพื่อตัวเอง, ครอบครัว และอนาคต”
เกมนี้ย้ำให้เห็นอีกครั้งว่าพรีเมียร์ลีกพลาดไม่ได้เลย เพราะแม้ทีมบ๊วยก็ล้มทีมใหญ่ได้ หากมีวินัยและจบสกอร์ในจังหวะสำคัญ
บาร์เซโลนาเอาชนะแอตเลติโก มาดริด 3-0 แม้จะพยายามบุกหนักในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่เพียงพอ
บาร์เซโลนา – คืนวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่สนามสปอติฟาย คัมป์ นู ทีมบาร์เซโลนาของ ฮันซี ฟลิค ใส่เต็มตลอด 90 นาที และเอาชนะ แอตเลติโก มาดริด ที่คุมโดย ดิเอโก้ ซีเมโอเน ไป 3-0 ในเกมนัดที่สอง รอบรองชนะเลิศ โคปา เดล เรย์ ฤดูกาล 2025/26
รับชมไฮไลท์การแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม ชัยชนะนัดนี้ยังไม่ช่วยให้บาร์ซ่ากลับมาได้ เพราะเลกแรกพวกเขาโดนแอตเลติโกบุกถล่ม 4-0 ทำให้สกอร์รวมสองนัด บาร์เซโลนาแพ้ 3-4 และต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองฯ แบบน่าเสียดาย ส่วนแอตเลติโก มาดริด ตีตั๋วเข้าชิงเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี นับจากชุดที่ได้แชมป์ในปี
ภาพรวมเกมที่คัมป์ นู
ตลอดเกมบาร์เซโลนาเดินหน้าบุกต่อเนื่อง ครองบอลเกือบ 70% และสร้างโอกาสจบสกอร์เป็นชุด โดยยิงเข้ากรอบเกิน 10 ครั้ง แต่ถึงจะกดดันหนักแค่ไหน สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันสกอร์รวม ทำให้ความฝันในการทำ “เรมอนตาด้า” ต้องจบลง
- นาทีที่ 29: มาร์ค เบอร์นัล มิดฟิลด์วัย 18 ปี ยิงให้บาร์เซโลนานำ 1-0 จากจังหวะที่ ลามีน ยามาล แทงทะลุช่องให้หลุดไปกดเข้ามุมแบบไม่พลาด
- นาทีที่ 45+5: ราฟิญา สังหารจุดโทษเป็น 2-0 หลัง เปดรี้ โดนทำฟาวล์ในเขตโทษ
- นาทีที่ 72: เบอร์นัล กดประตูที่สองของตัวเอง เป็นประตูที่สามของทีม จากการจ่ายของ โจเอา กันเซโล ทำให้สกอร์รวมขยับมาเหลือ 3-4 และเกมช่วงท้ายตึงมือทันที
ฝั่งแอตเลติโกเลือกเล่นแบบรัดกุม เน้นยืนต่ำและตัดจังหวะในพื้นที่สำคัญ แม้เสียถึงสามลูก แต่ยังปิดพื้นที่หน้าเขตโทษได้ดี โดยเฉพาะช่วง 20 นาทีสุดท้ายที่บาร์เซโลนาบุกหนักมาก ผู้รักษาประตูอย่าง ยาน โอบลัค (หรือบางรายงานระบุว่าเป็นนายทวารสำรอง) มีจังหวะเซฟสำคัญช่วยทีมหลายครั้ง
สถิติสำคัญของบาร์เซโลนา
|รายการ
|ตัวเลข
|ประตูที่ทำได้
|3
|ประตูที่เสีย
|0
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 70%
|ยิงทั้งหมด
|21+
|ยิงเข้ากรอบ
|10+
|ผู้ทำประตู
|มาร์ค เบอร์นัล (2), ราฟิญา (จุดโทษ 1)
|ผู้เล่นเด่น
|มาร์ค เบอร์นัล, ลามีน ยามาล, ราฟิญา, เปดรี้
|จุดเปลี่ยนในเกม
|การปรับแท็กติกและการเปลี่ยนตัวหลายจังหวะ (รวมอาการเจ็บของ บัลเด้ และ กุนเด้)
เกมนี้บาร์ซ่าโชว์เกมรุกที่หลากหลาย โดยเฉพาะ ลามีน ยามาล ที่ลากพาบอลและสร้างโอกาสได้ตลอด ขณะเดียวกัน มาร์ค เบอร์นัล กลายเป็นตัวชูโรงด้วยสองประตูจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง ทำให้เกมกลับมามีลุ้นจนถึงช่วงท้าย
สถิติสำคัญของแอตเลติโก มาดริด
|รายการ
|ตัวเลข
|ประตูที่ทำได้
|0
|ประตูที่เสีย
|3
|การครองบอล (%)
|ประมาณ 30%
|ยิงทั้งหมด
|น้อยกว่า 5
|ยิงเข้ากรอบ
|มีน้อย
|ผู้เล่นเด่น
|ผู้รักษาประตูและแนวรับ (ช่วยกันเซฟและบล็อกหลายจังหวะ), ดิเอโก้ ซีเมโอเน (วางแผนเกม)
|การเปลี่ยนตัว
|ปรับเพิ่มเกมรับช่วงท้ายเพื่อประคองสกอร์รวม
แม้เกมรับจะพลาดจนเสียสามประตู แต่แอตเลติโกยังคุมสถานการณ์ได้ตามเป้าหมาย เพราะไม่ยอมเสียเพิ่มในช่วงที่บาร์เซโลนาโหมสุดกำลัง สุดท้ายสกอร์รวมก็ยังพาทีมเข้าชิงได้แบบเฉือนกันหวุดหวิด
คำพูดหลังเกม
ฮันซี ฟลิค ยกย่องลูกทีมหลังจบเกม โดยบอกว่าเขาภูมิใจในความทุ่มเทของทุกคน เพราะทีมสู้จนเกือบทำเรื่องยากให้เกิดขึ้นจริง แม้ตกรอบ แต่เขามองว่านี่เป็นบทเรียนที่ดี และเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเส้นทางในลีกและแชมเปียนส์ลีก
ด้าน ดิเอโก้ ซีเมโอเน ชี้ว่าเกมแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอในฟุตบอล เพราะทีมทำงานหนักในนัดแรกไว้แล้ว ส่วนเกมที่คัมป์ นู ต้องพึ่งเกมรับและความเหนียวแน่นเพื่อปิดงาน พร้อมกล่าวชื่นชมบาร์เซโลนาที่สู้เต็มที่
แม้บาร์เซโลนาจะจอดป้ายในโคปา เดล เรย์ แต่ฟอร์มในนัดนี้ทำให้เห็นว่าทีมเริ่มลงตัวมากขึ้นภายใต้การคุมของฟลิค และยังมีเป้าหมายให้ลุยต่อทั้งลาลีกาและถ้วยยุโรป
ท้ายที่สุด เกมนี้กลายเป็นอีกคืนที่มีดราม่าของฟุตบอลสเปน บาร์เซโลนาเกือบไล่ทันจนได้ลุ้นสุดตัว แต่เมื่อมองภาพรวมสองนัด แอตเลติโก มาดริด ยังเป็นทีมที่ทำได้ดีกว่า และเป็นฝ่ายได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศ
ฟูลแฮม เดินหน้าลุ้นโควตายุโรป ส่วน ท็อตแนม อาการหนักใกล้โซนอันตราย ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ฟูลแฮม ลงเล่นที่ Craven Cottage ก่อนเอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-1 ในเกมลอนดอนดาร์บี้ที่เดือดพอสมควร ผลนี้ช่วยให้เจ้าบ้านขยับอันดับและเพิ่มความหวังเรื่องพื้นที่ยุโรป ขณะที่สเปอร์ส ภายใต้กุนซือชั่วคราว Igor Tudor ยังหาชัยชนะในลีกไม่เจอเป็นนัดที่ 10 ติดต่อกัน สถานการณ์จึงเริ่มกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆ
จังหวะสำคัญของเกม – รับชมไฮไลท์
- นาทีที่ 7: Harry Wilson ซัดให้ฟูลแฮมขึ้นนำ 1-0 จากวอลเลย์เท้าซ้าย หลังจังหวะปะทะที่ Raúl Jiménez มีเหมือนผลัก Radu Dragusin เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม VAR ไม่เปลี่ยนคำตัดสิน ทำให้ฝั่งท็อตแนมไม่พอใจ
- นาทีที่ 34: Alex Iwobi บวกสกอร์เป็น 2-0 ด้วยการยิงจังหวะแรกจากนอกกรอบราว 25 หลา บอลพุ่งไปชนเสาก่อนเข้าประตู หลังต่อเกมกับ Wilson ได้ลงตัว
- นาทีที่ 66: Richarlison ที่ลงมาเป็นตัวสำรอง โหม่งตีตื้นให้สเปอร์สไล่มา 2-1 จากลูกครอสของ Archie Gray ทำให้ช่วงท้ายเกมกลับมามีลุ้น
- ช่วงท้ายเกม ท็อตแนม โหมบุกต่อเนื่อง แต่ Bernd Leno เซฟจังหวะสำคัญหลายครั้ง จึงช่วยให้ฟูลแฮมปิดเกมคว้า 3 แต้ม
ภาพรวมเกมนี้ ฟูลแฮมทำได้ดีกว่าในครึ่งแรก ทั้งความเร็วในการขึ้นเกมและความเฉียบคมหน้าประตู ตรงกันข้าม ท็อตแนมดูขาดความมั่นใจและจังหวะเกมไม่ไหลลื่น แม้จะได้ประตูจากตัวสำรอง แต่สุดท้ายไล่ไม่ทัน
สถิติและผู้เล่นเด่นฝั่งฟูลแฮม
ฟูลแฮมยังไว้ใจได้เวลาเล่นในบ้าน และแนวรุกจบงานค่อนข้างคม
|รายการ
|รายละเอียด
|ประตูที่ทำได้
|2 (Wilson 7′, Iwobi 34′)
|ผู้ทำประตู
|Harry Wilson, Alex Iwobi
|ผู้รักษาประตู
|Bernd Leno (เซฟสำคัญหลายครั้ง)
|ผู้เล่นเด่น
|Alex Iwobi (มีประตูและมีส่วนร่วมกับเกมรุก), Harry Wilson (ยิงนำและสร้างโอกาส)
|อันดับหลังจบเกม
|อันดับ 8 (29 คะแนน จาก 28 นัด)
|แนวโน้ม
|ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรป หากรักษาฟอร์มต่อเนื่อง
หากฟูลแฮมยืนระยะได้แบบนี้ต่อไป โอกาสเบียดขึ้นไปโซนยุโรปยังเปิดกว้าง
สถิติและปัญหาของท็อตแนม
ฝั่งท็อตแนมยังอยู่ในช่วงฟอร์มตก และแต้มหนีตกชั้นไม่ได้ห่างมากนัก
|รายการ
|รายละเอียด
|ประตูที่ทำได้
|1 (Richarlison 66′)
|ผู้ทำประตู
|Richarlison (ลงสำรองแล้วยิงได้)
|ผู้รักษาประตู
|Guglielmo Vicario (มีเซฟแต่เสีย 2 ประตู)
|ผู้เล่นเด่น
|Richarlison (ประตูช่วยปลุกความหวัง), Archie Gray (ทำแอสซิสต์)
|อันดับหลังจบเกม
|อันดับ 16 (ห่างโซนตกชั้น 4 คะแนน)
|สถิติไร้ชัย
|10 นัดติดในพรีเมียร์ลีก
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของสเปอร์สไม่ได้มีแค่สกอร์ในสนาม แต่ยังรวมถึงความมั่นใจ การจัดทีม และการตัดสินใจในรายละเอียดระหว่างเกมด้วย ขณะเดียวกัน Igor Tudor ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมไม่นาน ก็เริ่มต้นด้วยผลงานแพ้ 2 นัดรวด หลังเกมกุนซือชาวโครเอเชียยอมรับว่าปัญหาของทีม “ใหญ่กว่าที่คิด” และต้องเร่งแก้ทันที
สรุปหลังเกม
ลอนดอนดาร์บี้นัดนี้สะท้อนภาพของทั้งสองทีมในฤดูกาล 2025-26 ได้ชัด ฟูลแฮมเล่นเป็นระบบ จบสกอร์ได้ตามโอกาส และลงโทษความผิดพลาดคู่แข่งได้ดี ส่วนท็อตแนมยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ และต้องสู้กับแรงกดดันรอบด้านมากขึ้น
จากผลนี้ ฟูลแฮมได้แรงส่งสำคัญในการไล่ล่าพื้นที่สูงกว่า ขณะที่ท็อตแนมต้องรีบกลับมาคว้าชัยให้ได้โดยเร็ว เพราะถ้ายังสะดุดต่อเนื่อง การหนีตกชั้นอาจกลายเป็นเรื่องจริงในช่วงท้ายฤดูกาล
อาร์เซนอล เปิดเอมิเรตส์เฉือนเชลซี 2-1 กลับขึ้นนำพรีเมียร์ลีกห่าง 5 แต้ม
อาร์เซนอลคว้าชัยในศึกดาร์บี้ลอนดอนเหนือเชลซี 2-1 ที่สนามเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ผลงานนัดนี้ส่งทีมของมิเกล อาร์เตต้า กลับไปยืนจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง พร้อมทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 แต้ม (แต่แข่งมากกว่า 1 นัด) – รับชมไฮไลท์
เกมแมตช์วีค 28 ของพรีเมียร์ลีก 2025/26 นัดนี้ อาร์เซนอลได้ทีเด็ดจากลูกเซ็ตพีซเต็มๆ เพราะทั้งสองประตูมาจากเตะมุม ขณะเดียวกันแนวรับยังยืนระยะได้ดี แม้เชลซีจะพยายามเร่งเกมในครึ่งหลัง แต่สถานการณ์พลิกชัดเจนเมื่อทีมเยือนเหลือ 10 คน หลังเปโดร เนโต้ถูกไล่ออก
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 21: อาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 จากเตะมุมของบูกาโย ซาก้า ก่อนที่กาเบรียล มากัลยาเลสจะโหม่งชงต่อ และวิลเลียม ซาลิบาซัดเข้าไป
- นาทีที่ 45+2: เชลซีตีเสมอ 1-1 จากเตะมุมของรีซ เจมส์ โดยเปียโร อินคาเปี้ย (กองหลังอาร์เซนอล) โหม่งผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง
- นาทีที่ 66: จูร์ริเอน ทิมเบอร์โหม่งทำประตูชัย 2-1 จากลูกเตะมุมของเดแคลน ไรซ์ บอลตกใกล้เส้นก่อนเจ้าตัวจะกดเข้าไป
- นาทีที่ 70: เปโดร เนโต้โดนใบแดง หลังรับสองใบเหลืองในช่วงเวลาห่างกันไม่มาก ทำให้เชลซีต้องเล่น 10 คนจนจบ
- ช่วงทดเจ็บ: เดวิด รายาโชว์เซฟสำคัญหลายจังหวะ รวมถึงป้องกันลูกยิงท่ายากของโจเอา เปโดรโก้ และยังมีช็อตที่เลียม เดลัปส่งบอลเข้าประตูได้ แต่ถูกจับล้ำหน้า
ภาพรวมครึ่งแรก อาร์เซนอลคุมจังหวะได้ดีกว่า และยังหาจังหวะเล่นจากลูกนิ่งได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เชลซีเริ่มเปิดเกมมากขึ้นหลังพักครึ่ง และมีช่วงที่กดดันได้พอสมควร แต่พอเสียคนจากใบแดง รูปเกมก็เข้าทางเจ้าบ้านทันที สุดท้ายชัยชนะนัดนี้ย้ำชัดว่า “ลูกเซ็ตพีซ” คืออาวุธสำคัญของอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้
สถิติทีมอาร์เซนอล
|รายการ
|รายละเอียด
|ผู้จัดการทีม
|มิเกล อาร์เตต้า
|ผลการแข่งขัน
|ชนะ 2-1
|ประตูที่ทำได้
|2 (ซาลิบา น.21, ทิมเบอร์ น.66)
|ผู้ทำประตู
|วิลเลียม ซาลิบา, จูร์ริเอน ทิมเบอร์
|แอสซิสต์สำคัญ
|กาเบรียล (ให้ซาลิบา), เดแคลน ไรซ์ (ให้ทิมเบอร์)
|การครองบอล
|ประมาณ 58%
|ลูกเตะมุม
|9
|การเซฟสำคัญ
|เดวิด รายา (หลายครั้งช่วงทดเจ็บ)
|การเปลี่ยนตัวเด่น
|กาเบรียล มาร์ติเนลลี (ลงแทน เลอันโดร ทรอสซาร์ด)
|จุดเด่น
|เซ็ตพีซอันตราย, เกมรับเหนียวแน่น
นอกจากได้สามแต้ม อาร์เซนอลยังได้ภาพรวมที่น่าพอใจจากแนวรับ โดยเฉพาะซาลิบาและกาเบรียลที่ช่วยกันคุมพื้นที่ได้ดี แถมยังมีส่วนร่วมกับประตูจากลูกนิ่งด้วย
สถิติทีมเชลซี
|รายการ
|รายละเอียด
|ผู้จัดการทีม
|เลียม โรเซนior
|ผลการแข่งขัน
|แพ้ 1-2
|ประตูที่ทำได้
|1 (อินคาเปี้ย OG น.45+2)
|ผู้ทำประตู
|เปียโร อินคาเปี้ย (OG)
|การครองบอล
|ประมาณ 42%
|ลูกเตะมุม
|5
|ใบเหลือง/ใบแดง
|เปโดร เนโต้ ใบแดง (น.70), โคล พาลเมอร์, คริสเตียน ฮาโต้, เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ ใบเหลือง
|การเปลี่ยนตัวเด่น
|เลียม เดลัป และโจเอา เปโดรโก้ (เกือบตีเสมอช่วงทดเจ็บ)
|จุดเด่น
|โต้กลับเร็วในครึ่งหลัง
|จุดอ่อน
|วินัยเกมรับและอารมณ์ในสนาม, เสียประตูจากเซ็ตพีซ
เชลซีมีช่วงที่ทำได้ดี โดยเฉพาะตอนเปลี่ยนสปีดเกมในครึ่งหลัง แต่ปัญหาวินัยยังตามหลอกหลอน ใบแดงของเปโดร เนโต้ทำให้ทุกอย่างยากขึ้นทันที และยังเป็นใบแดงใบที่ 7 ของทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ส่งผลต่อการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลังเกม: อาร์เตต้าชมทีมเรื่องหัวใจ แต่ย้ำห้ามผ่อน
มิเกล อาร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า ชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากในช่วงที่ความกดดันสูง ทีมสู้กันเต็มที่ และจบสกอร์จากเซ็ตพีซได้เด็ดขาด พร้อมย้ำว่าทุกคนต้องรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไป หากหวังไปให้ถึงเป้าหมายแชมป์
ด้านเลียม โรเซนior มองว่าเชลซีสร้างโอกาสได้ แต่ใบแดงทำให้แผนทั้งหมดพังลง และทีมต้องรีบจัดการเรื่องวินัยเพื่อเดินหน้าต่อ
จากผลนี้ อาร์เซนอลเก็บเพิ่มอีก 3 แต้ม หลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้เพิ่งคว้าชัยเหนือ ลีดส์มาก่อนหน้า ทำให้ปืนใหญ่ยังนำเป็นจ่าฝูงด้วยระยะห่าง 5 แต้ม (แต่แข่งมากกว่า 1 นัด) และยังส่งสัญญาณชัดว่าพร้อมสู้ยาวในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26
นัดถัดไป อาร์เซนอลมีคิวออกไปเยือนในลีก ส่วนเชลซีต้องรีบคืนฟอร์มและเก็บแต้มให้ได้ หากยังอยากอยู่ในเส้นทางลุ้นอันดับท็อปโฟร์
