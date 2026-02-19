ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าชาวอินเดียที่สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าจับกุมนายนาวิน กุมาร อายุ 38 ปี หลังจากพบสัตว์ป่ามีชีวิต 13 ตัว ซึ่งรวมถึงลิงแลงเกอร์ ลิงชะนี และเต่าหายาก ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเขา เขาอาจต้องรับโทษหนักตามกฎหมายไทย
ผู้ต้องหาคือ นายนาวีน กุมาร อายุ 38 ปี สัญชาติอินเดีย เขาเตรียมเดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เวย์ส ไปยังเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย ระหว่างตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่พบภาพเอกซเรย์ของกระเป๋าเดินทางสีเทาแบบมีล้อมีจุดผิดสังเกต จึงเปิดตรวจละเอียดทันที
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบสัตว์ป่ามีชีวิตรวม 15 ตัว ถูกซ่อนในตะกร้าพลาสติกและถุงผ้า ปะปนมากับของใช้ส่วนตัว รายการที่พบ ได้แก่
- ลิงลางูร์ (langur) 1 ตัว
- กิบบอน (gibbon) 1 ตัว
- เต่าพูลู (Pulu turtles) และเต่าน้ำจืดหายากชนิดอื่น ๆ รวม 13 ตัว
แม้สัตว์ทั้งหมดจะยังมีชีวิต แต่การขนส่งทำอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เสี่ยงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ง่าย อีกทั้งยังอาจกระทบต่อสุขภาพสาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงยึดสัตว์ไว้เป็นของกลาง และส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจชนิดพันธุ์ ประเมินสุขภาพ และจัดการดูแลตามขั้นตอน
ข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกแจ้ง
คดีนี้เกี่ยวข้องกับหลายกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับนายนาวีน กุมาร ในข้อหาหลัก ๆ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้ควบคุมการครอบครองและการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมถึงชนิดพันธุ์ในบัญชี CITES (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) เช่น
- ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พยายามส่งออกหรือนำสัตว์ป่าคุ้มครองออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
- พระราชบัญญัติศุลกากร ในฐานลักลอบนำของต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพราะการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านโรคระบาด
สำหรับโทษนั้นถือว่าหนัก โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มความเข้มงวดเพื่อสกัดอาชญากรรมสัตว์ป่า โทษอาจถึง จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับสูงสุด 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนสัตว์ รวมถึงสถานะในบัญชี CITES ซึ่งสัตว์อย่างลิงลางูร์และกิบบอนหลายชนิดถูกคุ้มครองในระดับสูง ขณะที่เต่าหายากหลายชนิดก็อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์
ภาพรวมปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าในไทย
ไทยถูกมองว่าเป็นจุดสำคัญของเส้นทางค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ เช่น สุวรรณภูมิและดอนเมือง อีกทั้งยังมีแนวพรมแดนติดหลายประเทศ ทำให้ถูกใช้เป็นจุดผ่านไปยังตลาดปลายทาง เช่น จีน เวียดนาม และอินเดีย
ธุรกิจผิดกฎหมายนี้มีมูลค่าสูงระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในภาพรวมทั่วโลก สัตว์ที่มักถูกลักลอบได้แก่ ลิงหลายชนิด เต่า งาช้าง และสัตว์ป่าอื่น ๆ เพื่อนำไปเป็นอาหาร ยา สัตว์เลี้ยง หรือใช้ในการแสดง อย่างไรก็ตาม การจับจากธรรมชาติและการขนส่งที่โหดร้ายทำให้สัตว์จำนวนมากตายระหว่างทาง ผลที่ตามมาคือประชากรสัตว์ลดลงเร็ว และระบบนิเวศเสียสมดุล
ช่วงหลัง ๆ ยังพบคดีที่สนามบินสุวรรณภูมิบ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความพยายามนำลิงแสม ลิงอุรังอุตัง หรือเต่าหายากออกนอกประเทศ เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าปัญหายังไม่จบ และผู้กระทำผิดยังพยายามหาช่องทางใหม่อยู่เสมอ
ไทยรับมืออย่างไรกับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
ภาครัฐ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้าเข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดการลักลอบค้าสัตว์ป่า แนวทางสำคัญที่ใช้ ได้แก่
- เพิ่มความเข้มของจุดตรวจสัตว์ป่า ที่สนามบินและด่านชายแดน พร้อมใช้เครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ตรวจจับที่ละเอียดขึ้น
- ทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น ศุลกากร ตำรวจสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น INTERPOL, ASEAN-WEN และ CITES Secretariat
- ยกระดับกฎหมายและบทลงโทษ โดย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพิ่มโทษจำคุกและค่าปรับ รวมถึงครอบคลุมสัตว์ต่างถิ่นในบัญชี CITES
- ดูแลสัตว์ป่าที่ตรวจยึดได้ ส่งต่อศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเพื่อฟื้นฟู บำบัด และพิจารณาปล่อยคืนธรรมชาติเมื่อพร้อม
- รณรงค์ลดความต้องการซื้อขาย ผ่านการสื่อสารสาธารณะ และการทำงานร่วมกับ NGOs เช่น TRAFFIC และ WWF เพื่อให้คนลดการบริโภคและใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า
ในช่วงปี 2568 ถึง 2569 หน่วยงานรัฐยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อรับมือกับรูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้น
คดีของนายนาวีน กุมาร เป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ไทยในการปกป้องสัตว์ป่า และส่งสัญญาณชัดว่าไทยไม่ใช่ช่องทางง่ายสำหรับขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่เดินหน้าสอบสวนต่อเพื่อขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันสัตว์ทั้ง 15 ตัวได้รับการดูแลเบื้องต้น และจะเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันชนิดพันธุ์ รวมถึงการตรวจ DNA ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
YouTube ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
เกิดเหตุขัดข้องครั้งใหญ่กับ YouTube ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากเข้าเว็บไม่ได้, หน้าแรกไม่ขึ้น, ดูวิดีโอไม่โหลด รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องบางส่วนใช้งานสะดุดด้วย แพลตฟอร์มสตรีมมิงวิดีโอของ Google ออกมายืนยันปัญหาอย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แต่ช่วงเวลาที่ล่มดันไปชนกับเวลาพีคของสหรัฐฯ พอดี หลายคนเลยหงุดหงิด เพราะกำลังจะเปิดดูช่วงเย็นหลังเลิกงาน
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ต่อให้เป็นบริการขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงแค่ไหน ก็ยังสะดุดได้ เมื่อระบบต้องพึ่งอัลกอริทึมที่ซับซ้อนและทำงานเชื่อมกันหลายส่วน
ลำดับเหตุการณ์การล่ม (Timeline)
สัญญาณปัญหาเริ่มชัดราว 5:00 p.m. PT (8:00 p.m. ET) ผู้ใช้หลายพื้นที่รายงานว่าเจอหน้าจอว่าง, โหลดไม่ขึ้น, หรือขึ้นข้อความผิดพลาด เช่น “Something went wrong. Try again” พร้อมกับอาการสำคัญคือคำแนะนำวิดีโอไม่แสดง
- ช่วงเริ่มพุ่ง: จำนวนรายงานบน Downdetector เพิ่มจากกระจายๆ ไปสู่หลักหมื่นและสูงขึ้นมากในเวลาไม่นาน
- ช่วงกระทบหนักสุด: ภายในช่วงหัวค่ำตามเวลา ET รายงานในสหรัฐฯ พุ่งระดับหลายแสนครั้ง และยังมีรายงานจากประเทศอื่นเพิ่มต่อเนื่อง
- การตอบสนองจากบริษัท: บัญชี TeamYouTube บน X (เดิมคือ Twitter) เริ่มโพสต์ยืนยันปัญหาราว 8:00 p.m. ET และบอกว่าทีมกำลังตรวจสอบ
- เริ่มกลับมาใช้ได้บางส่วน: หน้าแรกทยอยกลับมาทำงานได้ก่อน แต่แอปและบริการย่อยบางตัวใช้เวลานานกว่า
- ประกาศแก้ไขแล้ว: อัปเดตสุดท้ายราว 10:15 p.m. ET ยืนยันว่าแก้ปัญหาเสร็จครบทุกแพลตฟอร์ม
โดยรวมแล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่เจอปัญหาราว 3 ถึง 5 ชั่วโมง แม้บางพื้นที่ยังมีอาการค้างหรือโหลดช้าต่อไปอีกพักหนึ่งในช่วงดึก
สาเหตุ YouTube ล่มมาจากอะไร?
YouTube ระบุว่าเหตุขัดข้องครั้งนี้เกิดจาก ปัญหาในระบบแนะนำวิดีโอ (recommendations system) ซึ่งเป็นแกนหลักของการเสนอคลิปแบบเฉพาะบุคคลบนหน้าแรก, ในแอป และในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลที่ YouTube สื่อสารผ่านหน้า Google support และโซเชียลมีเดีย สรุปได้ว่า
- ความผิดพลาดทำให้วิดีโอไม่แสดงบนพื้นที่สำคัญ เช่น หน้าแรก, YouTube app, YouTube Music, YouTube Kids และ YouTube TV
- ปัญหานี้ไม่ได้มาจากการล่มวงกว้างของ Google Cloud และไม่ใช่การโจมตีจากภายนอก แต่เป็นความขัดข้องทางเทคนิคภายในระบบแนะนำ
- ระบบนี้อิงประวัติการรับชมเพื่อเสนอคอนเทนต์ จึงมีผลต่อประสบการณ์ใช้งานแบบชัดเจน
หลังทีมวิศวกรแก้ไข ระบบก็กลับมาทำงานตามปกติ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษ เช่น ล้างแคชหรือรีสตาร์ตแอป (แม้บางคนอาจทำไปก่อนแล้วก็ตาม)
มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบมากแค่ไหน?
จำนวนจริงของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสรุปเป็นตัวเลขแน่นอนไม่ได้ เพราะรายงานอาจซ้ำกันได้ แต่ข้อมูลจาก Downdetector ที่รวบรวมการร้องเรียนแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้น
- จุดสูงสุดในสหรัฐฯ: มีรายงานราว 320,000 ถึง 350,000 ครั้งในช่วงพีค และบางการประเมินอยู่แถว 338,000 ถึง 350,000
- ผลกระทบทั่วโลก: ยังมีรายงานเพิ่มอีกหลายแสนจากหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร (หลักหมื่น), อินเดีย (ประมาณ 17,000) รวมถึงแคนาดา, บราซิล, เยอรมนี และออสเตรเลีย
- YouTube TV โดนด้วย: มีรายงานมากกว่า 8,000 ครั้งเกี่ยวกับการล็อกอินและการสตรีมสะดุด
- ภาพรวม: แม้แปลงเป็นจำนวนผู้ใช้จริงไม่ได้แบบตรงๆ แต่ด้วยฐานผู้ใช้ YouTube ที่มีผู้ใช้งานรายเดือนระดับหลายพันล้าน เหตุการณ์นี้จึงน่าจะกระทบผู้คนเป็น “หลักล้าน” ได้ไม่ยาก
นอกจากนี้ ช่วงแรกของเหตุขัดข้องดูจะหนักในฝั่ง West Coast ของสหรัฐฯ เป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ปัญหาเริ่มปะทุในช่วงบ่ายแก่ๆ และหัวค่ำ
กระแสผู้ใช้และบทเรียนที่เห็นชัด
ระหว่างที่ระบบล่ม โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยโพสต์บ่น, มุกตลก และมีมต่างๆ หลายคนหันไปดู TikTok, Netflix หรือเปิดคอนเทนต์ที่ดาวน์โหลดไว้แทน ขณะเดียวกัน ครีเอเตอร์บางคนก็เล่นมุกว่าจะทำคลิปยาวๆ เกี่ยวกับ “เหตุ YouTube ล่มปี 2026” ตามสไตล์ของแพลตฟอร์ม
สิ่งที่เห็นชัดคือ การพึ่งพา “การแนะนำแบบอัตโนมัติ” สูงมาก พอคำแนะนำไม่ขึ้น หลายคนรู้สึกว่า YouTube ใช้งานไม่ได้ แม้บางกรณียังพอเปิดวิดีโอได้จากลิงก์ตรง หรือจากประวัติการดู
เหตุการณ์นี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในการหยุดให้บริการที่หนักที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ใหญ่ในเดือนตุลาคม 2025 ที่ทำให้มีรายงานปัญหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ผู้เชี่ยวชาญมองว่า YouTube ล่มแบบนี้ไม่ได้เกิดบ่อย เพราะ Google มีระบบสำรองหลายชั้น แต่ก็เป็นการเตือนว่า ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอัลกอริทึมสามารถเป็น “จุดเสี่ยง” ได้เหมือนกัน
YouTube สื่อสารอะไรบ้างระหว่างเกิดเหตุ?
YouTube อัปเดตข้อมูลค่อนข้างต่อเนื่อง โดยข้อความหลักๆ มีแนวทางประมาณนี้
- ยืนยันปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกว่า “ถ้าตอนนี้เข้า YouTube ไม่ได้ คุณไม่ได้เจอคนเดียว ทีมกำลังตรวจสอบอยู่”
- ระหว่างเหตุการณ์ ระบุว่า “ปัญหาในระบบแนะนำทำให้วิดีโอไม่แสดง หน้าแรกกลับมาแล้ว แต่ยังแก้ส่วนที่เหลือต่อ”
- เมื่อแก้เสร็จ ยืนยันว่า “ปัญหาในระบบแนะนำได้รับการแก้ไขแล้ว ทุกแพลตฟอร์ม (YouTube.com, แอป, YouTube Music, Kids และ TV) กลับมาเป็นปกติ ขอบคุณที่อดทนรอ”
จนถึงตอนนั้นยังไม่มีการประกาศเรื่องการชดเชย หรือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันในอนาคตในทันที แม้โดยทั่วไป Google มักทำรายงานสรุปหลังเหตุการณ์ (post-mortem) สำหรับเคสใหญ่ๆ
เมื่อบริการสตรีมมิงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เหตุล่มแบบนี้ทำให้หลายคนเห็นภาพว่า เบื้องหลังการให้บริการกับผู้คนนับพันล้านซับซ้อนแค่ไหน ตอนนี้ YouTube กลับมาใช้งานได้แล้ว และระบบแนะนำก็ทำงานตามปกติอีกครั้ง จนกว่าจะมีปัญหาแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก
มือปืนที่ทำให้ปทุมธานีผวาเข้ามอบตัว ตำรวจเผยขอโทษและย้ำไม่คิดทำร้ายเด็ก
กรุงเทพฯ – มือปืนที่ก่อเหตุยิงใส่รถฉุกเฉินและทำร้ายภรรยาที่ชลบุรี เข้ามอบตัวกับตำรวจช่วงบ่ายวันพุธที่จังหวัดปทุมธานี หลังสถานการณ์ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย จนโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดเรียนชั่วคราว
ผู้ต้องสงสัยคือ นายนพรัตน์ จีนโต อายุ 30 ปี เข้ามอบตัวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีราว 16.00 น. หลังติดต่อ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเจรจาแนวทางเข้ามอบตัว
ก่อนหน้านี้ตำรวจใช้เวลากว่า 2 วันติดตามตัว เพราะเชื่อว่าเขาหลบซ่อนอยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนาย นพรัตน์ แถลงข่าวต่อสื่อ เขาบอกว่าตัดสินใจยอมมอบตัวหลังทราบข่าวการปิดโรงเรียนหลายแห่งจากความกังวลของผู้ปกครองและชุมชน นอกจากนี้เขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะบุกหรือยิงใส่โรงเรียนตามที่มีข่าวออกไป เขาบอกว่าที่หลบหนีเพราะกลัวและเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขากล่าวว่าอยากให้เรื่องจบลง เพราะตัวเองก็มีลูกเหมือนกัน
เหตุเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ ตำรวจระบุว่านาย นพรัตน์ ซึ่งเป็นชาวอำเภอลาดหลุมแก้ว ทำร้ายภรรยา และยิงใส่รถกู้ชีพบนถนนมอเตอร์เวย์ในจังหวัดชลบุรี ก่อนหลบหนีกลับมาที่ปทุมธานี ตามข้อมูลจาก พ.ต.อ. ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่
ส่วนเหตุยิงรถกู้ชีพเกิดหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบรถกระบะของผู้ต้องสงสัยจอดในตำแหน่งไม่ปลอดภัยบนมอเตอร์เวย์ 7 และเข้าไปเตือนให้ขยับรถ ตอนนั้นเจ้าหน้าที่สังเกตว่าเขากำลังทะเลาะกับภรรยา จึงถอยออกมา ไม่นานเขาขับรถไล่ตามรถกู้ภัย และยิงใส่ยางรถ ก่อนขับหนีไปพร้อมภรรยา
ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุและพบกระสอบบรรจุใบกระท่อมอยู่ในรถกระบะ ต่อมาภรรยาสามารถหนีออกมาได้ และเข้าแจ้งความทำร้ายร่างกายกับตำรวจชลบุรี
พ.ต.อ. ดุษฎี ระบุด้วยว่า หลังจากนั้นนาย นพรัตน์ ใช้อาวุธปืนบังคับพาตัวพ่อของภรรยาขึ้นรถกระบะ แล้วโทรหาภรรยาเพื่อนัดพบ เพราะไม่พอใจที่เธอไปแจ้งความ อย่างไรก็ตาม พ่อตาสามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตำรวจพบรถกระบะถูกทิ้งไว้ และพ่อภรรยาเข้าแจ้งความกับตำรวจลาดหลุมแก้ว
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในอำเภอลาดหลุมแก้ว ตำรวจพบอาวุธปืนรวม 7 กระบอก
ด้านนาย นพรัตน์ ชี้แจงในงานแถลงข่าวว่า ปืนที่พกในวันที่เข้ามอบตัวเป็นปืนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง และซื้อไว้เพื่อป้องกันตัว เขาย้ำว่าไม่เคยนำไปใช้ก่อคดีก่อนหน้านี้
เขายอมรับว่าเสพกัญชาก่อนทะเลาะกับภรรยา และตอนนั้นเกิดความหึงหวงจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ระหว่างปฏิบัติการติดตามตัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่า โรงเรียนในอำเภอลาดหลุมแก้วปิดการเรียนการสอนชั่วคราว 20 แห่ง แบ่งเป็นระดับประถม 16 แห่ง และมัธยม 4 แห่ง เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่ด้วย
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายติดอาวุธ ส่งผลให้โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดทำการ
ปทุมธานี, 18 กุมภาพันธ์ 2569 กลุ่มตำรวจในจังหวัดปทุมธานีเร่งติดตามตัวชายวัยราว 30 ปี ผู้ต้องสงสัยคดีใช้อาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงบนมอเตอร์เวย์ในจังหวัดชลบุรี เหตุนี้ทำให้วันนี้มีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างน้อย 14 แห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ผู้ต้องสงสัยถูกระบุชื่อว่า “นพรัตน์” (บางแหล่งระบุ นพรัตน์ จินโต หรือใช้ชื่อเล่น “แอล”) และยังหลบหนี โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ใกล้กรุงเทพฯ
เหตุเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อมีรายงานว่าชายคนดังกล่าวทำร้ายภรรยาระหว่างมีปากเสียงข้างทาง ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกู้ภัยบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ แม้เหตุยิงครั้งนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทันที และนำไปสู่การติดตามตัวข้ามจังหวัด
ลำดับเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา
- เย็นวันอาทิตย์ (ชลบุรี) บนมอเตอร์เวย์ 7 ในอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยตรวจสอบรถกระบะที่จอดในจุดเสี่ยงอันตราย คนขับซึ่งภายหลังระบุว่าเป็นนพรัตน์ มีปากเสียงกับภรรยา หรือแฟนสาว (บางรายงานระบุชื่อ “กาญจนา” อายุ 26 ปี) หลังรถกู้ภัยขับออกไป เขาถูกกล่าวหาว่าขับไล่ตาม แล้วใช้อาวุธปืนยิง 2 นัด จนยางรถเสียหาย จากนั้นเขาทิ้งรถกระบะไว้ ซึ่งในรถพบกระสอบใบกระท่อมหลายใบ แล้วพาหญิงที่อยู่ด้วยกันวิ่งหนีเข้าไปในป่าละแวกนั้น
- หลังเกิดเหตุ หญิงผู้ถูกทำร้ายหลบหนีออกมาได้ และเข้าแจ้งความกับตำรวจชลบุรี ต่อมามีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยอาจขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อใช้หลบหนี ระหว่างนั้นหญิงที่อยู่ด้วยถูกบังคับให้หลบซ่อน โดยบางกระแสระบุว่าต้องซ่อนตัวใต้กล่องโฟม
- เคลื่อนตัวเข้าปทุมธานี เจ้าหน้าที่เชื่อว่านพรัตน์หลบหนีไปยังบ้านหลังหนึ่งในอำเภอลาดหลุมแก้ว ระหว่างเข้าตรวจค้น ตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกภายในบ้าน จึงเพิ่มความเข้มในการปิดล้อมตรวจสอบพื้นที่
- ข่าวลือข่มขู่และการปิดโรงเรียน เมื่อเริ่มมีข่าวลือว่าผู้ต้องสงสัยอาจข่มขู่จะทำร้ายเด็ก หรือก่อเหตุยิงในโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาและตำรวจท้องที่จึงออกคำสั่งเร่งด่วนให้หยุดเรียนเป็นการชั่วคราว โรงเรียนอย่างน้อย 17 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว (บางรายงานรวมพื้นที่ใกล้เคียงฝั่งนนทบุรี) สั่งงดการเรียนการสอนภายในวันเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการและเพจท้องถิ่นบางแห่งยืนยันว่าเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า โดยย้ำว่าไม่ได้เกิดเหตุยิงในโรงเรียนใดๆ แต่ต้องกันความเสี่ยงไว้ก่อน
พ.ต.อ.ดุษฎี นายตำรวจระดับผู้กำกับที่ร่วมปฏิบัติการ ระบุว่ารายงานเรื่องการข่มขู่เด็กเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ “เรารับเรื่องนี้จริงจังที่สุด ความปลอดภัยของประชาชนมาก่อน ระหว่างเราติดตามตัวผู้ต้องสงสัย” เขากล่าว
การทำงานของตำรวจและการไล่ล่าที่เดินหน้าต่อ
ตำรวจปทุมธานีทำงานร่วมกับตำรวจชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยยกระดับการรักษาความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดหลายจุด พร้อมกระจายกำลังค้นหาในพื้นที่ป่าละเมาะ ชุมชน และจุดต้องสงสัยที่คาดว่าใช้หลบซ่อน ขณะเดียวกัน ยังไม่มีรายงานเหตุยิงในสถานศึกษา และยังไม่พบผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติการติดตามตัวครั้งนี้
คดีนี้ยังทำให้คนหันมาพูดถึงเรื่องอาวุธปืนและความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น เพราะต้นเรื่องเริ่มจากการทำร้ายร่างกายผู้หญิงก่อน นอกจากนี้ หลักฐานที่พบในรถกระบะซึ่งมีใบกระท่อมจำนวนมาก อาจทำให้ผู้ต้องสงสัยต้องเจอข้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายด้วย
ผลกระทบต่อชุมชนและครอบครัว
ผู้ปกครองในอำเภอลาดหลุมแก้วหลายคนบอกว่ารู้สึกโล่งใจที่โรงเรียนปิดทันเวลา แต่ก็ยังเครียดเพราะผู้ต้องสงสัยยังไม่ถูกจับ “ปิดไว้ก่อนก็สบายใจกว่า เด็กต้องมาก่อน” ผู้ปกครองรายหนึ่งให้ข้อมูลกับสื่อท้องถิ่น
ทั้งนี้ โรงเรียนคาดว่าจะกลับมาเปิดตามปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้ว โดยการอัปเดตจะออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานจังหวัดเป็นหลัก เจ้าหน้าที่การศึกษาขอให้ประชาชนตั้งสติ ติดตามข่าวจากช่องทางทางการ และหลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวลือที่ยังตรวจสอบไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนในวงกว้างนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
คีย์เวิร์ดสำหรับค้นหา: ปิดโรงเรียนปทุมธานี, ไล่ล่ามือปืนไทย, ปิดโรงเรียนลาดหลุมแก้ว, เหตุยิงมอเตอร์เวย์ชลบุรี, ผู้ต้องสงสัยนพรัตน์, มือปืนหลบหนีปทุมธานี, ข่มขู่โรงเรียนปทุมธานี กุมภาพันธ์ 2569, ตำรวจไล่ล่าผู้ต้องสงสัย, ปิดโรงเรียนฉุกเฉิน นนทบุรี ปทุมธานี
เหตุครั้งนี้สะท้อนว่าเมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอาวุธปืน หน่วยงานรัฐมักเลือกใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน ตำรวจยังขอความร่วมมือจากประชาชน หากใครพบเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของนพรัตน์ ให้รีบแจ้งสถานีตำรวจลาดหลุมแก้วหรือโทรสายด่วนทันที โดยเจ้าหน้าที่จะรายงานความคืบหน้าเมื่อการค้นหาดำเนินไปต่อเนื่อง
