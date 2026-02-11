ฟุตบอล
เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2 ชวดแต้มลุ้นท็อปโฟร์
ค่ำคืนที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เกมเหมือนจะเป็นของเชลซีเต็มๆ ทีมของ ลิอัม โรเซนิเออร์ เกือบคว้าชัยในลีกเป็นนัดที่ 5 ติดต่อกัน และมีโอกาสขยับขึ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ด้วย แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในครึ่งหลัง เมื่อลีดส์ ยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจ ไล่จากตาม 0-2 กลับมาเสมอ 2-2 ทำให้ “สิงห์บลู” ทำแต้มหล่นแบบน่าเสียดาย
เชลซีออกสตาร์ตได้ดี ครองบอลมากกว่าและเจาะได้ต่อเนื่อง นาทีที่ 24 โคล พาลเมอร์ แทงทะลุช่องให้ โจเอา เปดรู หลุดเดี่ยว ก่อนยกบอลข้ามหัวคาร์ล ดาร์โลว์เข้าไปอย่างเหนือชั้น เจ้าถิ่นนำ 1-0 แบบสมเหตุสมผล – ชมไฮไลท์
จบครึ่งแรก เชลซีดูคุมเกมได้ชัด ลีดส์แทบไม่ค่อยมีจังหวะจบสกอร์ใส่โรเบิร์ต ซานเชซ
ครึ่งหลังเชลซีมาได้เพิ่ม นาทีที่ 58 ผู้ตัดสินให้จุดโทษหลังเปดรูโดน แจกา บิโจล เบียดล้มในเขตโทษ พาลเมอร์รับหน้าที่สังหาร ยิงเรียดไปมุมขวาล่างไม่พลาด สกอร์เป็น 2-0 บรรยากาศในสนามเหมือนชัยชนะกำลังอยู่แค่เอื้อม
แต่ลีดส์ไม่ยอมง่ายๆ นาทีที่ 67 ทีมเยือนได้จุดโทษคืน เมื่อ โมอิเซส ไกเซโด ไปทำฟาวล์ เจย์เดน โบเกิล ในกรอบเขตโทษ ลุคัส นเมชา ยิงเข้ามุมซ้ายอย่างเฉียบคม ไล่มา 2-1
จากนั้นอีก 6 นาที เกมก็กลับมาเท่ากัน นาทีที่ 73 แนวรับเชลซีมีพลาดจังหวะสำคัญ เปิดทางให้ โนอาห์ โอกาฟอร์ ตัวสำรองของลีดส์ หลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบตาข่ายเป็น 2-2 ทำเอาสแตมฟอร์ด บริดจ์เงียบลงทันที ขณะที่แฟนทีมเยือนฉลองกันสุดเสียง
ท้ายเกมเชลซีเร่งหาประตูชัย ช่วงทดเจ็บ โจเรล ฮาโต้ เปิดบอลโค้งให้เปดรูโหม่ง แต่บอลชนคานเต็มๆ ต่อด้วยโอกาสทองของพาลเมอร์จากจังหวะเปิดต่ำเข้ามาหน้าประตู เขายิงข้ามคานจากระยะใกล้มากแบบไม่น่าเชื่อ กลายเป็นช็อตที่แฟนบอลพูดถึงกันทั้งเกม
หลังจบเกม ลิอัม โรเซนิเออร์ ให้สัมภาษณ์ว่า “เราน่าเก็บชัยชนะได้ เราเริ่มเกมดีมาก แต่เราเสียประตูจากจุดโทษ และมีข้อผิดพลาดในแนวรับจนเสียแต้ม พาลเมอร์พลาดโอกาสท้ายเกมก็จริง แต่เขาคือนักเตะระดับท็อป เราไม่โทษใคร นี่คือฟุตบอล เราต้องเรียนรู้และไปต่อ”
ฝั่ง แดเนียล ฟาร์เก้ กุนซือลีดส์พอใจกับหนึ่งแต้ม “กลับมาจากตามหลังสองประตูที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ไม่ใช่เรื่องง่าย นักเตะสู้กันสุดใจ แต้มนี้สำคัญมากกับเป้าหมายหนีโซนตกชั้นของเรา”
สรุปผลการแข่งขันและไฮไลท์สำคัญ
- เชลซีคุมบอลและสร้างโอกาสได้เยอะ แต่จบไม่เด็ดขาด
- ลีดส์อาศัยจุดโทษและความผิดพลาดคู่แข่ง กลับมามีแต้ม
- VAR มีบทบาทกับจุดโทษทั้งสองฝั่ง แต่ไม่มีดราม่าใหญ่
- เชลซีอดขยับขึ้นอันดับ 4 หลังแมนยูฯ เสมอเวสต์แฮม
ตารางนักเตะเชลซี (ตัวจริงและเปลี่ยนตัวหลัก พร้อมบทบาท)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|โรเบิร์ต ซานเชซ
|มีเซฟสำคัญ แต่ช่วยไม่ได้กับ 2 ประตู
|กองหลัง
|มาร์ค คูคูเรญ่า (ออก) → โจเรล ฮาโต้
|เปลี่ยนครึ่งหลัง ฮาโต้เติมเกมและสร้างโอกาส
|กองหลัง
|เวสลีย์ โฟฟานา
|โดยรวมแน่น แต่มีส่วนกับจังหวะเสียประตูตีเสมอ
|กองหลัง
|เทรโวห์ ชาโลบาห์
|อ่านเกมดี แต่แผงหลังหลุดสมาธิช่วงสำคัญ
|กองหลัง
|ริซ เจมส์
|จ่ายบอลดี แต่จังหวะเข้าพื้นที่อันตรายมีไม่มาก
|กองกลาง
|โมอิเซส ไกเซโด
|เสียจุดโทษและโดนใบเหลือง
|กองกลาง
|เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ
|คุมจังหวะและเชื่อมเกมได้ดี
|ปีกขวา
|โคล พาลเมอร์
|ยิงจุดโทษ 1 ประตู แต่พลาดโอกาสทองท้ายเกม
|ปีกซ้าย
|เอสเตวอง วิลเลียน
|มีส่วนกับการขึ้นเกม แต่จังหวะจบยังไม่คม
|กองหน้า
|โจเอา เปดรู
|ยิง 1 ประตู เรียกจุดโทษ เกือบเป็นฮีโร่ช่วงท้าย
|กองหน้า
|นิโคลัส แจ็คสัน
|ลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า
เชลซีมีเพิ่มเป็น 44 คะแนน จาก 26 นัด รั้งอันดับ 5 ชั่วคราว
ตารางนักเตะลีดส์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและเปลี่ยนตัวหลัก พร้อมบทบาท)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|คาร์ล ดาร์โลว์
|เจองานหนัก เซฟหลายครั้งแต่เสีย 2 ประตู
|กองหลัง
|แจกา บิโจล
|เสียจุดโทษให้เชลซี
|กองหลัง
|โจ ราดซินสกี้
|ช่วยเกมรับดี โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรก
|กองหลัง
|เบน คริสเตนเซ่น
|อ่านเกมรับและซ้อนตำแหน่งได้ดี
|แบ็กขวา
|เจย์เดน โบเกิล
|เรียกจุดโทษให้ทีม จุดเปลี่ยนสำคัญของเกม
|กองกลาง
|อิลลาน เมซลิเยร์
|ทำหน้าที่กลางสนามได้เนียน คุมจังหวะช่วยทีม
|กองกลาง
|อาร์เซน ซัคก้า
|ช่วยต่อบอลและพาเกมรุกเดินหน้า
|ปีก
|ลุคัส นเมชา
|ยิงจุดโทษไล่คืน เป็นคีย์แมนของการคัมแบ็ก
|ปีก
|ดาเนียล เจมส์
|ลงมาเพิ่มความเร็วและช่วยไล่เพรส
|กองหน้า
|โจเอล พิโร่
|ลงมาช่วยเก็บบอลและกดดันแนวรับ
|กองหน้า
|โนอาห์ โอกาฟอร์
|ตัวสำรองซูเปอร์ซับ ยิงประตูตีเสมอ 2-2
ลีดส์เก็บเพิ่มเป็น 30 คะแนน ขึ้นมาอยู่อันดับ 15 ปลอดภัยขึ้นจากโซนตกชั้น
เกมนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเชลซี แม้จะเล่นดีแต่การเสียสมาธิเพียงชั่วครู่ก็ทำให้เสียแต้มสำคัญ ส่วนลีดส์แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ ภายใต้แดเนียล ฟาร์เก้ พวกเขายังมีลุ้นรอดพ้นตกชั้นต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ประตูของเชโก้ทำให้สถิติชนะรวดของคาร์ริคต้องหยุดลง
ฟุตบอล
เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ประตูของเชโก้ทำให้สถิติชนะรวดของคาร์ริคต้องหยุดลง
ลอนดอน สเตเดี้ยม – ศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 จบลงแบบเจ็บปวดสำหรับเจ้าถิ่น เมื่อเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำได้แค่เสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ทั้งที่นำอยู่เกือบทั้งครึ่งหลัง โทมัส โซเช็คโขกให้ขุนค้อนขึ้นนำ แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+6 เบนจามิน เซสโก้ ตัวสำรองของทีมเยือน ซัดตีเสมอพาปีศาจแดงรอดพ้นความพ่ายแพ้ไปได้
เกมนี้บรรยากาศในสนามเดือดตั้งแต่เริ่ม เวสต์แฮมต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของไมเคิล คาร์ริค กำลังมั่นใจ หวังเดินหน้าต่อด้วยผลงานที่ดีต่อเนื่อง – ชมไฮไลท์
ครึ่งแรก: เปิดเกมแลกกัน แต่ยังไม่คมพอ
เริ่มเกมมา ทั้งสองทีมเล่นเร็วและกล้าเข้าทำ เวสต์แฮมอาศัยเสียงเชียร์ในบ้าน เดินหน้ากดดันผ่านจารอด โบเว่น และคริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ที่พยายามหาช่องเข้าพื้นที่อันตรายหลายครั้ง แต่แนวรับแมนยูยังยืนตำแหน่งแน่น ปิดทางจบสกอร์ได้ดี
ฝั่งผู้มาเยือนก็มีจังหวะโต้กลับและลูกนิ่งให้ลุ้นเหมือนกัน จอชัว เซอร์กซี กับคาเซมิโร่ช่วยกันคุมจังหวะแดนกลาง ทำให้เกมไม่เป็นรอง อย่างไรก็ตาม โอกาสจะแจ้งยังไม่มากพอจะเปลี่ยนเป็นประตู จบครึ่งแรกเสมอ 0-0
ครึ่งหลัง: โซเช็คพาเฮก่อน แต่เซสโก้ยิงดับฝันเจ้าถิ่น
กลับมาครึ่งหลังได้ไม่นาน เวสต์แฮมมาได้ประตูขึ้นนำ นาทีที่ 50 โจชัว เซอร์กซีเปิดบอลจากริมเส้นไปถึงโทมัส โซเช็ค ก่อนเจ้าตัวโหม่งเข้าเสาแรกอย่างเฉียบขาด สกอร์ขยับเป็น 1-0 เรียกเสียงเฮลั่นลอนดอน สเตเดี้ยม และยังเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญในสถิติการยิงของมิดฟิลด์ชาวเช็กในพรีเมียร์ลีก
หลังจากนำแล้ว เวสต์แฮมเลือกถอยลงมาตั้งรับให้แน่น เน้นปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และรอจังหวะสวนกลับ แมนยูครองบอลมากกว่า (ราว 65%) แต่จังหวะเข้าทำยังติด ๆ ขัด ๆ ไมเคิล คาร์ริคแก้เกมช่วงท้าย ส่งเบนจามิน เซสโก้ลงมาเพิ่มความอันตรายในแดนหน้า
ความกดดันสะสมเรื่อย ๆ ก่อนจะระเบิดเป็นประตูในช่วงสุดท้าย นาทีที่ 90+6 เซสโก้ได้บอลจากจังหวะเปิดเข้ามาของเพื่อนร่วมทีม แล้ววอลเลย์เน้น ๆ ส่งบอลพุ่งเสียบเสาไกลแบบหมดจด เป็นประตูตีเสมอ 1-1 ที่ทำให้แมนยูได้แต้มสำคัญกลับออกไป และยังไม่แพ้ต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของคาร์ริค
สรุปเกม: ขุนค้อนช้ำใจ ปีศาจแดงได้หายใจโล่งขึ้น
ผลเสมอนัดนี้ทำให้เวสต์แฮมยังต้องลุ้นหนักในกลุ่มหนีตกชั้น เพราะแต้มที่ควรได้ 3 คะแนนหลุดมือไปในวินาทีสุดท้าย ขณะที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังเกาะกลุ่มบนของตารางได้ต่อ แม้จะพลาดโอกาสเก็บชัยชนะเพื่อทำแต้มทิ้งห่าง
หลังเกม นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือเวสต์แฮมพูดแบบตรงไปตรงมาว่า “เราน่าจะได้ 3 แต้ม แต่ฟุตบอลมันโหด ประตูช่วงทดเจ็บแบบนี้มันเจ็บจริง ๆ”
ส่วนไมเคิล คาร์ริคยกเครดิตให้ผู้ทำประตูว่า “มันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม เซสโก้ช่วยทีมไว้ได้”
รายชื่อผู้เล่นเวสต์แฮม ยูไนเต็ด (ตัวจริงและตัวเปลี่ยนหลัก)
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|หมายเหตุ
|GK
|ฮิวมานน์
|DF
|แอรอน วาน-บิสซาก้า
|DF
|แอ็กเซล ดิสาสี
|DF
|คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอส
|DF
|ดิอุฟ
|เปลี่ยนออก น.79 (สการ์เลส)
|MF
|โทมัส โซเช็ค
|ทำประตู น.50
|MF
|เอแดร์สัน
|FW
|จารอด โบเว่น
|แอสซิสต์
|FW
|คริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์
|FW
|อื่น ๆ
(หมายเหตุ: ตารางนี้สรุปผู้เล่นหลักจากรายงานการแข่งขัน)
รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและตัวเปลี่ยนหลัก)
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|หมายเหตุ
|GK
|เซนเน่ ลัมเมนส์
|DF
|ดิโอโก้ ดาโลต์
|ได้ใบเหลือง
|DF
|ลูก้า ดิสาสี
|DF
|แฮร์รี่ แม็กไกวร์
|MF
|คาเซมิโร่
|MF
|ค็อบบี้ ไมนู
|MF
|เบรียน เอ็มเบวโม
|แอสซิสต์
|FW
|จอชัว เซอร์กซี
|FW
|เบนจามิน เซสโก้
|ทำประตู น.90+6 (ตัวสำรอง)
|FW
|อื่น ๆ
(หมายเหตุ: เซสโก้ลงมาจากม้านั่งสำรองและเปลี่ยนรูปเกมช่วงท้าย)
บทสรุปและสิ่งที่ต้องจับตา
เกมนี้สะท้อนชัดว่าเวสต์แฮมยังมีปัญหาเรื่องการปิดเกม เมื่อขึ้นนำแล้วแต่รักษาสกอร์ไม่ได้จนจบ ส่วนแมนยูยังมีจุดเด่นเรื่องความพยายาม และไม่ยอมปล่อยเกมหลุดมือแม้เหลือเวลาไม่กี่นาที นัดถัดไป ขุนค้อนต้องรีบเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุด ขณะที่ปีศาจแดงยังเดินหน้าลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
ฟุตบอลไทย
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าชัยชนะครั้งสำคัญเหนือลิเวอร์พูล 2-1 ที่แอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 โดยพลิกเกมในช่วงท้ายเกม ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ตามหลังอยู่ก่อนหมดเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังหาทางคว้าสามแต้มสำคัญและรักษาความหวังในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้ เนื่องจากอาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อน ผลการแข่งขันนี้ทำให้ซิตี้ลดช่องว่างคะแนนเหลือ 6 คะแนน และเพิ่มพลังใหม่ให้กับการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาล
ภาพรวมเกม
ครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นกันรัดกุม ลิเวอร์พูลใช้ความได้เปรียบในบ้านกดดันเป็นช่วงๆ ส่วนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังเน้นครองบอลและคุมจังหวะตามถนัด โอกาสมีทั้งสองฝั่ง แต่ยังไม่มีใครเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ จบ 45 นาทีแรก 0-0 โดยผู้รักษาประตูทั้งคู่มีเซฟสำคัญช่วยทีมไว้
กลับมาครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลเร่งเครื่องมากขึ้น และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 74 จาก โดมินิก โซบอสซ์ลาย ที่ปั่นฟรีคิกเสียบเสาอย่างสวยงาม ทำให้บรรยากาศในแอนฟิลด์คึกคักทันที ลิเวอร์พูลนำ 1-0 และภาพรวมดูเหมือนจะคุมเกมได้อยู่
แต่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ปล่อยให้เกมหลุดมือ พวกเขาตามตีเสมอได้ในนาทีที่ 84 เมื่อ แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญจากบอลที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ มีส่วนในจังหวะต่อเนื่อง ส่งบอลพุ่งเข้ามุม สกอร์กลับมาเป็น 1-1
จุดเปลี่ยนใหญ่เกิดช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาทีที่ 90+3 ลิเวอร์พูลเสียจุดโทษ หลัง อลิสซง เบ็คเกอร์ ทำฟาวล์ มาเตอุส นูเนส ในเขตโทษ และเป็น เออร์ลิง ฮาลันด์ รับหน้าที่สังหาร ยิงเข้าไปแบบนิ่งๆ ให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แซงนำ 2-1 พร้อมปิดเกมคว้าแต้มกลับออกไป
ช่วงท้ายยังมีจังหวะวุ่นวายเพิ่ม เมื่อมีประตูของลิเวอร์พูลถูกยกเลิกหลัง VAR ตรวจสอบ และ โซบอสซ์ลาย โดนใบแดง ทำให้เจ้าบ้านจบเกมด้วยผู้เล่น 10 คน
เหตุการณ์สำคัญในเกม
- นาทีที่ 74: โดมินิก โซบอสซ์ลาย ซัดฟรีคิกเสียบเสา ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 1-0
- นาทีที่ 84: แบร์นาร์โด ซิลวา วอลเลย์จังหวะสำคัญ ตีเสมอ 1-1
- นาทีที่ 90+3: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้จุดโทษจากจังหวะอลิสซงฟาวล์นูเนส, เออร์ลิง ฮาลันด์ ยิงเข้าไป แซงนำ 2-1
- ช่วงท้ายเกม: ประตูของลิเวอร์พูลถูกริบคืนหลัง VAR เช็ก และ โซบอสซ์ลาย ถูกไล่ออก
เกมนี้ถูกพูดถึงหนักมาก เพราะรูปเกมสูสีและมีจุดเปลี่ยนในช่วงสุดท้าย ทำให้แฟนบอลลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆ
สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|2
|ประตูที่เสีย
|1
|การครองบอล (%)
|58
|การยิงทั้งหมด
|14
|การยิงเข้ากรอบ
|6
|การผ่านบอลสำเร็จ
|512 (88%)
|ใบเหลือง
|3
|ใบแดง
|0
|ผู้เล่นเด่น
|เออร์ลิง ฮาลันด์ (1 ประตู), แบร์นาร์โด ซิลวา (1 ประตู)
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แสดงให้เห็นชัดว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แม้จะตามหลังช่วงท้าย แต่ยังเดินหน้าหาประตูจนพลิกกลับมาชนะได้
สถิติทีมลิเวอร์พูล
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|ประตูที่ทำได้
|1
|ประตูที่เสีย
|2
|การครองบอล (%)
|42
|การยิงทั้งหมด
|12
|การยิงเข้ากรอบ
|5
|การผ่านบอลสำเร็จ
|398 (82%)
|ใบเหลือง
|4
|ใบแดง
|1 (โซบอสซ์ลาย)
|ผู้เล่นเด่น
|โดมินิก โซบอสซ์ลาย (1 ประตู)
ลิเวอร์พูลทำได้ดีในภาพรวม โดยเฉพาะหลังจากขึ้นนำ แต่ความผิดพลาดช่วงท้ายเกมทำให้เสียแต้มไปแบบน่าเสียดาย แถมยังต้องเล่น 10 คนในช่วงท้ายอีกด้วย
สรุปผลและผลต่อการลุ้นแชมป์
ชัยชนะนัดนี้ช่วยให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมาเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างจริงจังต่อไป และการบุกชนะที่แอนฟิลด์ก็เพิ่มความมั่นใจให้ทีมไม่น้อย ขณะที่ลิเวอร์พูลเจ็บหนักจากการเสียประตูท้ายเกม รวมถึงดราม่าจาก VAR และใบแดงที่ทำให้บทสรุปยิ่งขมขึ้น
พรีเมียร์ลีกยังคงเป็นลีกที่เปลี่ยนได้ทุกนาที และเกมนี้ก็ย้ำชัดว่า ถ้าเผลอแค่ช่วงสั้นๆ ผลลัพธ์อาจพลิกได้ทันที
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
ฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดอัด สเปอร์ส 2-0 คว้าชัย 4 นัดติด
ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มี ไมเคิล แคร์ริค ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราว เดินหน้าเก็บสามแต้มสำคัญ หลังเอาชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 25 ส่งให้ “ปีศาจแดง” ชนะต่อเนื่องเป็นนัดที่ 4 ยึดอันดับ 4 แบบแน่น ๆ และตามหลังอันดับ 2 แค่ 3 คะแนน
เกมนี้เตะในช่วงเวลาพิเศษ เพราะเป็นวันถัดจากการรำลึกครบรอบ 68 ปี โศกนาฏกรรมมิวนิก แฟนบอลเจ้าถิ่นร่วมกันทำให้บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความหมาย ก่อนที่ทีมจะตอบแทนด้วยฟอร์มที่ดุดัน โดยเฉพาะครึ่งหลังที่คุมเกมได้ชัดเจนกว่า
จังหวะที่ทำให้เกมเปลี่ยน: โรเมโรโดนแดง
ช่วงต้นเกมสูสีกันพอสมควร สเปอร์สของ โธมัส แฟรงค์ พยายามครองบอลและขึ้นเกมรุกเป็นระยะ แต่สถานการณ์เปลี่ยนทันทีในนาทีที่ 29 เมื่อ คริสเตียน โรเมโร กัปตันทีมสเปอร์ส โดนใบแดงโดยตรงจากจังหวะยกเท้าสูงใส่ คาเซมิโร แบบอันตราย ทำให้ทีมเยือนต้องเล่น 10 คนยาว ๆ
หลังเสียคน สเปอร์สดูเสียทรง เกมรับเริ่มหลวม และยูไนเต็ดก็เพิ่มแรงกดดันต่อเนื่อง
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 38: ไบรอัน เอ็มเบวโม ยิงให้แมนฯ ยูไนเต็ดขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุมที่ซ้อมกันมา บอลโดนสกัดออกมาเข้าทางก่อนเอ็มเบวโมกดแบบไม่จับส่งบอลเข้าไปอย่างคมกริบ
- ครึ่งหลัง ยูไนเต็ดคุมจังหวะได้มากกว่า อามาด ดิอัลโล และ มาเตอุส คุนญา เคยส่งบอลเข้าไปแล้ว แต่ถูกจับล้ำหน้า ทีมยังบุกต่อแบบไม่ผ่อน
- นาทีที่ 81: บรูโน แฟร์นันเดส บวกสกอร์ที่สองจากจังหวะเข้าชาร์จแถวเสาไกล รับบอลครอสจากเพื่อนร่วมทีม ทำให้เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0
- จิโอวานนี่ วิคาริโอ นายทวารสเปอร์ส เซฟช่วยทีมไว้หลายครั้ง โดยเฉพาะจังหวะรับมือโหม่งของคาเซมิโรในครึ่งแรก แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่
หลังเหลือผู้เล่นน้อยกว่า สเปอร์สแทบหาจังหวะจบแบบจะแจ้งไม่ได้ และยังคงไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกตลอดปี 2026 จนถึงตอนนี้ ทำให้แรงกดดันที่มีต่อโธมัส แฟรงค์เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและคนสำคัญ)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|(ไม่ระบุในรายงานหลัก)
|–
|กองหลัง
|ดิโอโก ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์
|เกมรับแน่น เล่นแข็งแกร่ง
|กองกลาง
|คาเซมิโร, ค็อบบี้ ไมนู, อามาด ดิอัลโล, บรูโน แฟร์นันเดส
|บรูโนทำประตูตอกย้ำชัยชนะ
|กองหน้า
|มาเตอุส คุนญา, ไบรอัน เอ็มเบวโม
|เอ็มเบวโมยิงปลดล็อกเกม
(ไลน์อัพตามรายงาน: ลัมเมนส์, ดาโลต์, แม็กไกวร์, มาร์ติเนซ, ชอว์, คาเซมิโร, ไมนู, อามาด, แฟร์นันเดส, คุนญา, เอ็มเบวโม)
รายชื่อผู้เล่นท็อตแนม ฮอตสเปอร์ (ตัวจริงและเปลี่ยนตัว)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|วิคาริโอ
|เซฟหลายครั้ง แต่เสีย 2 ประตู
|กองหลัง
|เกรย์, โรเมโร (โดนไล่ออก น.29), ฟาน เดอ เวน, อูโดกี (เปลี่ยน ซูซ่า น.55)
|ใบแดงทำเกมเปลี่ยนทันที
|กองกลาง
|ปาลินญา (เปลี่ยน บิสซูม่า น.80), ซาร์, กัลลาเกอร์ (เปลี่ยน โคโล มูอานี น.80)
|เสียสมดุลหลังเหลือ 10 คน
|กองหน้า
|โอโดแบร์ (เปลี่ยน ดรากูซิน น.32), ไซมอนส์, โซลันเก้ (เปลี่ยน เทล น.80)
|โอกาสจบสกอร์น้อย
สรุปภาพรวมและทิศทางต่อไป
สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดของแคร์ริคมั่นใจมากขึ้น เห็นภาพการเล่นเป็นระบบชัดขึ้น ทั้งการใช้ลูกตั้งเตะและการลงโทษความผิดพลาดของคู่แข่งในช่วงสำคัญ
ฝั่งท็อตแนมต้องรีบจัดการปัญหา โดยเฉพาะเรื่องวินัยในเกม ใบแดงของโรเมโรที่เป็นใบที่สองของซีซันยิ่งทำให้ทีมเป๋ และการรอชัยชนะนัดแรกของปี 2026 ก็ยังต้องรอต่อไป หากยังแก้ไม่ตก โอกาสหลุดจากกลุ่มหัวตารางก็มีสูง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล
เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2 ชวดแต้มลุ้นท็อปโฟร์
เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ประตูของเชโก้ทำให้สถิติชนะรวดของคาร์ริคต้องหยุดลง
พระภิกษุสงฆ์เสร็จสิ้น “การเดินเพื่อสันติภาพ” ระยะทาง 2,300 ไมล์ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ชายคนหนึ่งที่ยิงปืน 4 นัดใส่บ้านนักการเมืองอ้างว่าถูกผีสิง
ชายคนหนึ่งสารภาพหลังยิงตำรวจว่า “ผมไม่อยากติดคุกเป็นครั้งที่สาม”
รถตู้สาธารณสุขอุทัยธานีชนท้ายรถทางหลวง เสียชีวิต 3 เจ็บ 7
รถกระบะคันหนึ่งหลบหนีจุดตรวจของตำรวจในแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบยาบ้าชนิดผลึกกว่า 240 กิโลกรัม
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายเรียกร้องให้ทบทวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ
ตำรวจด่านชายแดนเชียงรายยึดยาบ้าได้ 5.3 ล้านเม็ด
ตำรวจเชียงรายกำลังสอบสวนคดีฆาตกรรมชายสองคนในตำบลแม่ยาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเตือนประชาชนเกี่ยวกับกลโกงรูปแบบใหม่ในสามเหลี่ยมทองคำ
จังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาสิ่งของเป็นเวลา 86 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เปิดตัวแพ็กเกจพักผ่อนริมน้ำเพื่อฟื้นฟูสมดุลจากภายใน
ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น คว้าชัยในการเลือกตั้งปี 2026 และก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างมั่นคง
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
เชียงรายกำลังโศกเศร้ากับการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของ “ป้าพัน” เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดัง
ทางรถไฟรางคู่เชียงรายก่อสร้างแล้วเสร็จเกิน 50%
โรงพยาบาลแพร่ อพยพผู้ป่วย 124 ราย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นสอง
เลขเวทมนตร์สลากกินแบ่งรัฐบาล, วิธีเลือกเลขให้คุ้มและเอียงโอกาสชนะ
กรมอนามัยเตือน ไทยคลอดก่อนกำหนดพุ่ง 9.91% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก
ตำรวจจับกุมชายอายุ 39 ปี ในข้อหาพยายามฆ่า
มีผู้เสียชีวิต 32 รายจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เศรษฐกิจเชียงรายคาดว่าจะเติบโต 2.0 เปอร์เซ็นต์
หัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นชาวจีนถูกจับกุมแล้วในจังหวัดชลบุรี
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-0
ยอดขายกาแฟที่มีเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ของไทยทะลุ 1.49 พันล้านบาท
ศึกเอฟเอ คัพเดือด: ไพรม์ แบงค็อกเฉือนเชียงราย ยูไนเต็ด 3-2 เกมพลิกล็อกสุดมัน
อาร์เซนอลเอาชนะเชลซี 3-2 ในเกมแรกของรอบรองชนะเลิศคาราบาวคัพที่ดุเดือด
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ระงับการดำเนินการขอวีซ่าสำหรับผู้อพยพจาก 75 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าตรวจค้นโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ และจับกุมชาวจีนหลายคน
Trending
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
ด่านชายแดนเชียงรายปะทะกับผู้ค้ายาเสพติด ยึดยาไอซ์ได้ 300 กิโลกรัม
-
เชียงราย - Chiang Rai News5 days ago
เชียงรายยกระดับด่านแม่สายให้เป็นประตูการค้าแม่น้ำโขง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
ชาวเยอรมันถูกจับกุมฐานพ่นสีข้อความ “ช่วยกาซา” ทั่วเกาะพะงัน
-
เชียงราย - Chiang Rai News7 days ago
เปิดประตูสู่ฤดูกาลแห่งความรัก: ดื่มด่ำช่วงเวลาพิเศษริมแม่น้ำกกกับแคมเปญ ‘AVEC AMOUR’ ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท