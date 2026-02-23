Connect with us

ฟุตบอล

ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะสุดระทึก 1-0 เหนือฟอเรสต์

Thanawat Chaiyaporn

Published

16 minutes ago

on

ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะสุดระทึก 1-0 เหนือฟอเรสต์

เกมนี้ดราม่าจัดเต็มที่ซิตี้ กราวด์ เพราะลิเวอร์พูลของอาร์เน่ สล็อต บุกมาเก็บชัยชนะเหนือ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แบบเฉียดฉิว 1-0 จากประตูช่วงทดเจ็บนาที 90+7 ของอเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แถมยังมีจังหวะ VAR ให้พูดถึงจนกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลลุ้นกันจนวินาทีสุดท้าย – รับชมไฮไลท์

ฝั่งฟอเรสต์ของกุนซือวิตอร์ เปเรยรา เล่นมีวินัย เกมรับแน่น และได้โอกาสจบหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลยังฉวยจังหวะสำคัญได้ในช่วงท้าย ทำให้เสียงจากแฟนเจ้าถิ่นจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นเกมที่ทีมเยือน “ฉกแต้ม” กลับออกไป

ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะสุดระทึก 1-0 เหนือฟอเรสต์

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 20: มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ ลองส่องไกลให้ฟอเรสต์ แต่บอลหลุดกรอบไปแบบได้เสียว
  • ภาพรวมครึ่งแรก: ลิเวอร์พูลเล่นไม่ออก ครองบอลน้อยกว่า และแทบไม่มีจังหวะจบแบบจะแจ้ง สื่ออังกฤษหลายรายถึงกับยกให้เป็นครึ่งแรกที่น่าผิดหวังสุดๆ ของฤดูกาล
  • ครึ่งหลัง: เกมของหงส์แดงเริ่มดีขึ้นหลังการปรับทีม โดยเฉพาะจังหวะเปลี่ยนตัวที่ทำให้เกมรุกมีความสด และขยับขึ้นไปกดดันได้มากกว่าเดิม
  • ช่วงทดเจ็บ 90+: แม็ค อัลลิสเตอร์เคยส่งบอลเข้าประตูไปแล้ว แต่ VAR เช็กและตัดสินว่ามีจังหวะแฮนด์บอลก่อน จึงไม่ให้เป็นประตู
  • นาที 90+7: ดราม่ามาอีกรอบ เมื่อจังหวะโขกของเวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ถูกสเตฟาน โอร์เตก้า ปัดออกมา บอลไปตกเข้าทางแม็ค อัลลิสเตอร์ซ้ำระยะใกล้เข้าไปเต็มแรง จากนั้น VAR ตรวจสอบอีกครั้ง และยืนยันให้เป็นประตู ลิเวอร์พูลนำ 1-0
  • จบเกม: ลิเวอร์พูลคว้า 3 แต้มสำคัญ มีเพิ่มเป็น 45 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 6 ส่วนฟอเรสต์ยังต้องดิ้นรนหนีโซนท้ายตารางต่อไป

แม้ผลจะเป็นใจ แต่รูปเกมโดยรวมทำให้ลิเวอร์พูลโดนวิจารณ์ไม่น้อย โดยเฉพาะ 45 นาทีแรกที่โดนฟอเรสต์คุมจังหวะได้ดีกว่า อย่างไรก็ดี ความอดทนและการเร่งเครื่องช่วงท้าย ช่วยให้ทีมของสล็อตรอดพ้นการสะดุดได้แบบหวุดหวิด ซึ่งสล็อตให้สัมภาษณ์หลังเกมในทำนองว่าเกมสูสี และทีมของเขาเป็นฝ่ายได้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงเวลาสำคัญ

ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะสุดระทึก 1-0 เหนือฟอเรสต์

สถิติทีม ลิเวอร์พูล (Liverpool)

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
การครองบอล (%) 53
ยิงทั้งหมด 10
ยิงเข้ากรอบ 4
xG (Expected Goals) 1.76
จังหวะอันตราย เด่นขึ้นชัดเจนในครึ่งหลัง
ผู้เล่นยอดเยี่ยม อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ (ประตูชัย)
ผู้รักษาประตู อลิสซง (7/10)
กองหลังเด่น เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค, อิบราฮิมา โกนาเต้ (MOTM)
จุดเด่น ใจสู้จนถึงช่วงทดเจ็บ

ลิเวอร์พูลขึ้นชื่อเรื่องการยิงประตูช่วงท้ายเกมในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว และประตูนี้ก็ย้ำภาพเดิมอีกครั้ง เพราะพวกเขามักมีทีเด็ดในช่วง 90+ นาที

ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะสุดระทึก 1-0 เหนือฟอเรสต์

สถิติทีม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (Nottingham Forest)

รายการ ค่าคะแนน/จำนวน
การครองบอล (%) 47
ยิงทั้งหมด 18
ยิงเข้ากรอบ ไม่ระบุชัดเจน แต่มีลุ้นหลายครั้ง
xG (Expected Goals) 1.26
จังหวะอันตราย มีต่อเนื่อง โดยเฉพาะครึ่งแรก
ผู้เล่นเด่น คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์
ผู้รักษาประตู สเตฟาน โอร์เตก้า (มีเซฟสำคัญหลายจังหวะ)
จุดเด่น เกมรับเป็นระบบ เกือบเก็บคลีนชีตได้

ฟอเรสต์ทำได้เกินคาดในหลายช่วง เพราะปิดพื้นที่ได้ดี และบีบให้ลิเวอร์พูลหาจังหวะเข้าทำยาก อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีในช่วงทดเจ็บ เปลี่ยนเกมที่น่าจะมีแต้ม ให้กลายเป็นมือเปล่า

บทสรุปและผลกระทบ

สามแต้มนี้ช่วยให้ลิเวอร์พูลยังเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรป โดยเฉพาะโควตาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้า ขณะที่ฟอเรสต์เจ็บหนัก เพราะรูปเกมไม่ได้เป็นรองชัดเจน แต่กลับเสียประตูในจังหวะสุดท้ายพอดี

ท้ายที่สุด เกมนี้ตอกย้ำความโหดของพรีเมียร์ลีก เพราะเล่นดีแค่ไหนก็ยังไม่พอ ถ้าพลาดในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเกม

ฟุตบอล

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1 ในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนเหนือ

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 minutes ago

on

February 23, 2026

By

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

อาร์เซน่อลกลับขึ้นไปยืนหัวตารางพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้ง หลังบุกชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 4-1 ในเกม North London Derby วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 ที่สนาม สนามท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ผลนี้ทำให้ทีมของมิเกล อาร์เตต้านำจ่าฝูงอีกหน ห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 แต้ม แต่แข่งมากกว่า 1 นัด

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

ไฮไลท์สำคัญของเกม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

ตลอดเกมอาร์เซน่อลคุมจังหวะได้ดีกว่า ครองบอลแน่น และสร้างโอกาสต่อเนื่อง ส่วนสเปอร์สที่เพิ่งเริ่มงานกับกุนซือชั่วคราว อิกอร์ ทูดอร์ ในนัดแรก ช่วงต้นเกมพอมีทรง แต่พอเข้าครึ่งหลังแนวรับรับมือไม่ไหว

  • นาที 32: อาร์เซน่อลออกนำ 1-0 จาก เอเบเรชิ เอเซ่ จังหวะสวนกลับเร็ว บอลเด้งเข้าทางก่อนเจ้าตัวกดคม ๆ เข้าไป
  • นาที 34: สเปอร์สตามตีเสมอ 1-1 ทันทีเมื่อ แรนดัล โคโล มูอานี่ ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของเดแคลน ไรซ์ แล้วซัดผ่านมือผู้รักษาประตู นี่เป็นประตูพรีเมียร์ลีกลูกแรกของเขา
  • นาที 47: เปิดครึ่งหลังไม่กี่อึดใจ อาร์เซน่อลแซงนำ 2-1 จาก วิคตอร์ โยคาเรส ที่ปั่นโค้งเสียบเสาไกลอย่างสวย
  • นาที 61: เกมรุกทีมเยือนยังไหลลื่น ก่อน เอเบเรชิ เอเซ่ จะทำประตูที่สองของตัวเอง เป็นสกอร์ 3-1 จากจังหวะต่อบอลกดดันจนหลุดเข้าไปแตะจบสกอร์
  • นาที 90+4: ช่วงทดเจ็บ โยคาเรส ปิดกล่องเป็น 4-1 วิ่งไล่บอลจนได้แล้วซัดเต็มแรงเข้าหลังคาตาข่าย

ภาพรวมเกมชัดเจนจากตัวเลข อาร์เซน่อลยิงรวม 20 ครั้ง ขณะที่สเปอร์สมีเพียง 6 ครั้ง นอกจากนี้ปืนใหญ่ยังเก็บชัยเหนือสเปอร์สทั้งไปและกลับในฤดูกาลเดียวกัน หลังเคยชนะ 4-1 ที่เอมิเรตส์เมื่อเดือนพฤศจิกายน

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

สถิติอาร์เซน่อล (สถิติการแข่งขันของอาร์เซนอล)

รายการ ค่าทางสถิติ
ประตูที่ทำได้ 4
ประตูที่เสีย 1
การครองบอล (%) 62%
โอกาสยิงทั้งหมด 20
ยิงเข้ากรอบ 10
การผ่านบอลสำเร็จ 85%
ฟาวล์ 9
การเตะมุม 7
การเซฟของผู้รักษาประตู 3 (David Raya)
ผู้เล่นยอดเยี่ยม Viktor Gyokeres, Eberechi Eze

เกมรุกอาร์เซน่อลดูดุดันและเล่นกันเป็นทีม โดยเอเซ่กับโยคาเรสเป็นตัวจบสกอร์สำคัญ ช่วยให้ทีมเรียกความมั่นใจกลับมา หลังนัดก่อนทำได้แค่เสมอกับวูล์ฟส์

อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1

สถิติท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (สถิติการแข่งขันของท็อตแนม ฮอตสเปอร์)

รายการ ค่าทางสถิติ
ประตูที่ทำได้ 1
ประตูที่เสีย 4
การครองบอล (%) 38%
โอกาสยิงทั้งหมด 6
ยิงเข้ากรอบ 2
การผ่านบอลสำเร็จ 78%
ฟาวล์ 12
การเตะมุม 3
การเซฟของผู้รักษาประตู 6 (Guglielmo Vicario)
ผู้เล่นยอดเยี่ยม Randal Kolo Muani

ฝั่งสเปอร์สมีปัญหาใหญ่ในเกมรับ โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียประตูเร็วและเสียรูปเกมไปเลย แม้โคโล มูอานี่จะเป็นคนที่พอสร้างความหวัง แต่ภาพรวมทีมยังขาดความนิ่ง และต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกับแนวทางของกุนซือคนใหม่

ผลต่ออันดับตารางและภาพต่อไป

หลังจบเกม อาร์เซน่อลมี 61 คะแนนจาก 28 นัด นำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่มี 56 คะแนน (แข่งน้อยกว่า 1 นัด) อยู่ 5 แต้ม อาร์เตต้าพูดหลังเกมว่า “นี่คือการกลับมาในแบบที่เราต้องการ ทีมแสดงให้เห็นทั้งหัวใจและคุณภาพ”

ขณะที่ท็อตแนมยังอยู่โซนล่างของตารางในอันดับ 16 และห่างพื้นที่ปลอดภัยเพียง 4 แต้ม ทูดอร์ยอมรับว่าเขาเห็นจุดที่ต่อยอดได้ แต่ทีมยังต้องทำงานหนักอีกมาก

ดาร์บี้ลอนดอนเหนือเกมนี้ย้ำชัดว่าอาร์เซน่อลคุมโทนได้ตลอดฤดูกาล และยังส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งบนเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกว่า ทีมของอาร์เตต้ายังอันตรายเสมอเมื่อเกมรุกติดเครื่อง

ฟุตบอล

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ช่วงท้ายเกม

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

February 22, 2026

By

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

แอสตัน วิลล่า พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 27 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่วิลล่า พาร์ค จบลงด้วยสกอร์ 1-1 หลังเกมเข้มข้นจนถึงนาทีสุดท้าย ลีดส์ได้ประตูขึ้นนำจากลูกฟรีคิกไกลสุดสวยของ อันโตน สตาช ก่อนที่ แทมมี่ อับราฮัม จะลงมาเป็นซูเปอร์ซับพังประตูตีเสมอช่วงท้าย ช่วยให้วิลล่าแบ่งแต้มสำคัญไว้ได้

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

สรุปเกม: แต้มแบ่งกันแบบมีเรื่องราวที่วิลล่า พาร์ค – รับชมไฮไลท์

ฝั่งเจ้าบ้านของ อูไน เอเมรี ต้องการสามแต้มเพื่อเกาะกลุ่มลุ้นโควตาแชมเปี้ยนส์ลีก อย่างไรก็ตาม ลีดส์ ยูไนเต็ด ของ แดเนียล ฟาร์เก้ ที่กำลังหนีตกชั้น มาเล่นด้วยแผนชัดเจนและกล้าแลก โดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ทำได้ดีกว่าในหลายจังหวะ

ลีดส์เริ่มเกมอย่างมั่นใจ และมาได้ประตูนำในนาที 31 จาก อันโตน สตาช มิดฟิลด์ชาวเยอรมันที่เพิ่งกลับมาหลังมีอาการบาดเจ็บ เขาปั่นฟรีคิกระยะไกลราว 30-35 หลาด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งเสียบตาข่ายแบบที่ เอมิเลียโน มาร์ติเนซ หมดสิทธิ์ป้องกัน ลูกนี้ถูกพูดถึงมากในฐานะประตูสวยประจำฤดูกาล และยังเป็นฟรีคิกลูกที่ 3 ของสตาชในซีซันนี้ด้วย

หลังพักครึ่ง วิลล่าเร่งเครื่องทันทีเพื่อทวงประตูคืน เอมิ บูเอเนเดีย ได้จังหวะส่องแต่บอลไปชนเสา ขณะที่ ออลลี่ วัตกินส์ เคยส่งบอลเข้าประตูแล้วแต่ถูกจับล้ำหน้า ด้าน คาร์ล ดาร์โลว์ นายทวารลีดส์ โชว์เซฟสำคัญหลายครั้ง ช่วยให้ทีมเยือนประคองความได้เปรียบเอาไว้

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

อย่างไรก็ดี เกมยังไม่จบแค่นั้น นาที 88 แทมมี่ อับราฮัม ที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลัง ทำประตูตีเสมอแบบสุดดราม่า จากลูกเตะมุมของ จาดอน ซานโช่ เอซรี คอนซา โขกตั้งมา ก่อนที่อับราฮัมจะใช้เข่าดันบอลเข้าประตู นี่คือประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายกลับมาวิลล่า (หลังจากไปเล่นกับเบซิคตัส) และทำให้ทีมเจ้าบ้านได้อย่างน้อย 1 แต้ม

ผลเสมอเกมนี้ทำให้แอสตัน วิลล่าเก็บเพิ่มเป็น 51 คะแนนจาก 27 นัด ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ ส่วนลีดส์มี 31 คะแนน ทิ้งห่างโซนตกชั้น 7 คะแนน โดยฟาร์เก้ให้มุมมองหลังเกมว่าผลเสมอถือว่าแฟร์ และชมลูกทีมว่าทำผลงานได้คุณภาพ

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาที 31: อันโตน สตาช ปั่นฟรีคิกไกลสุดสวยให้ลีดส์นำ 1-0 (ลุ้นประตูแห่งฤดูกาล)
  • ครึ่งแรก: ลีดส์ทำได้ดีกว่า, ดาร์โลว์มีเซฟสำคัญหลายจังหวะ
  • ครึ่งหลัง: วิลล่าบุกหนัก, บูเอเนเดียยิงชนเสา, วัตกินส์โดนจับล้ำหน้า
  • นาที 75: อับราฮัมถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรอง
  • นาที 88: แทมมี่ อับราฮัม ยิงตีเสมอ 1-1 จากลูกเตะมุม (คอนซามีส่วนสำคัญ)
  • ช่วงทดเจ็บ: ทั้งสองทีมเปิดหน้าแลกหวังสามแต้ม แต่ไม่มีประตูเพิ่ม

ผู้ตัดสิน: ไมเคิล โอลิเวอร์
ผู้ชม: ประมาณ 43,000 คน
สนาม: วิลล่า พาร์ค, เบอร์มิงแฮม

สถิติแอสตัน วิลล่า (แอสตัน วิลล่า)

รายการ ค่าของทีม
ประตู 1 (Abraham 88′)
การครองบอล 58%
ยิงทั้งหมด 14
ยิงเข้ากรอบ 5
ผ่านบอลสำเร็จ 85%
ฟาวล์ 10
เตะมุม 7
เซฟ 3 (Martinez)
ใบเหลือง 1 (Buendia)
ผู้เล่นเด่น Tammy Abraham, Ezri Konsa, Emiliano Martinez

แม้ตกเป็นรองก่อน แต่วิลล่ายังเล่นด้วยความมุ่งมั่น และการส่งอับราฮัมลงมาก็เห็นผลทันที

สถิติลีดส์ ยูไนเต็ด (ลีดส์ ยูไนเต็ด)

รายการ ค่าของทีม
ประตู 1 (Stach 31′)
การครองบอล 42%
ยิงทั้งหมด 9
ยิงเข้ากรอบ 4
ผ่านบอลสำเร็จ 78%
ฟาวล์ 12
เตะมุม 4
เซฟ 4 (Darlow)
ใบเหลือง 3 (Bijol, Darlow, Bogle, Gruev)
ผู้เล่นเด่น Anton Stach, Karl Darlow, Jayden Bogle

ลีดส์มีวินัยเกมรับดี และสตาชสร้างความต่างได้จากลูกนิ่ง อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายเกมพลาดในจังหวะเซตพีซ จึงต้องแบ่งแต้มกลับออกไป

บทสรุปหลังเกม

ภาพรวมแล้ว นี่คือผลเสมอที่ทั้งสองทีมมีมุมให้เสียดาย วิลล่าอยากได้สามแต้มในบ้านเพื่อเดินหน้าลุ้นท็อปโฟร์ ขณะที่ลีดส์เกือบได้ชัยชนะนอกบ้านที่มีความหมายมาก แต่สุดท้ายแต้มเดียวก็ยังมีค่า โดยเฉพาะฝั่งทีมเยือนที่ต้องเก็บคะแนนต่อเนื่องเพื่ออยู่รอดในพรีเมียร์ลีก

แดเนียล ฟาร์เก้ ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า เขาภูมิใจในลูกทีมและมองว่าฟอร์มวันนี้มีคุณภาพสูง แม้จะเจ็บใจที่เสียประตูช่วงท้าย ส่วนอูไน เอเมรี น่าต้องกลับไปแก้เรื่องการป้องกันลูกตั้งเตะ เพื่อไม่ให้เสียหายซ้ำในเกมต่อไป

จากนี้ วิลล่ายังต้องเดินหน้าเก็บแต้มเพื่อพื้นที่ยุโรป ขณะที่ลีดส์ต้องรักษามาตรฐานการเล่นแบบวันนี้ให้ได้ เพื่อหนีโซนตกชั้นแบบไม่ต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้าย

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1 ที่เอติฮัด

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

February 22, 2026

By

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

แมนเชสเตอร์, 22 กุมภาพันธ์ 2026 – แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก ที่สนามเอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2026 นิโก้ โอ’ไรลีย์ ดาวรุ่งทำสองประตูในครึ่งแรก ช่วยให้ทีมได้แต้มสำคัญและลดช่องว่างกับทีมจ่าฝูงเหลือเพียงสองแต้ม (อ้างอิงจากข้อมูลการแข่งขันในปัจจุบัน) – รับชมไฮไลท์

รูปเกมช่วงต้นเดือดตั้งแต่นาทีแรก ซิตี้ครองบอลมากกว่า แต่ฝั่งนิวคาสเซิลสวนกลับได้วูบวาบหลายครั้ง ทำให้บรรยากาศในสนามตึงมือ แฟนบอลต้องลุ้นกันยาวจนหมดเวลา

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

ไฮไลท์สำคัญ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

  • นาทีที่ 14: นีโก โอ’ไรลลี่ ยิงให้ซิตี้นำก่อน 1-0 หลัง โอมาร์ มาร์มูช หลุดแนวรับแล้วไหลต่อให้ โอ’ไรลลี่ กดด้วยขวานอกกรอบเต็มข้อ
  • นาทีที่ 22: นิวคาสเซิลตามตีเสมอ 1-1 อย่างรวดเร็วจาก ลูอิส ฮอลล์ แบ็กซ้ายที่เติมขึ้นมายิง หลังรับบอลจาก จาค็อบ แรมซีย์
  • นาทีที่ 27: ซิตี้กลับมานำอีกครั้ง 2-1 เมื่อ นีโก โอ’ไรลลี่ โหม่งเข้าประตูจากการเปิดของ เออร์ลิง ฮาลันด์ โดยมีจังหวะชงต่อจาก เซเมนโย ก่อนถึงฮาลันด์
  • ครึ่งหลัง: ทั้งสองทีมมีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มจากลูกเตะมุมและจังหวะเข้าทำหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวรับและการเซฟสำคัญช่วยให้สกอร์ไม่ขยับ

สุดท้ายเป็นแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่รักษาสกอร์ไว้ได้ เก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอล และยังเดินหน้ากดดันกลุ่มหัวตารางต่อไป ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

สถิติการแข่งขัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้

รายการ ค่าทางสถิติ
การครองบอล 60%
การยิงทั้งหมด 18 (ตรงกรอบ 7)
การผ่านบอลสำเร็จ 85% (จาก 300 ครั้ง)
ฟาวล์ 6 (ใบเหลือง 2)
ลูกเตะมุม 7
ประตูที่ทำได้ 2 (โอ’ไรลลี่ 2)

โดยรวมซิตี้ยังคุมจังหวะเกมได้ดี และสร้างโอกาสจากริมเส้นกับแดนกลางต่อเนื่อง ที่สำคัญคือความเด็ดขาดของ โอ’ไรลลี่ ที่ทำให้ครึ่งแรกเป็นของเจ้าถิ่น

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

สถิติการแข่งขัน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

รายการ ค่าทางสถิติ
การครองบอล 40%
การยิงทั้งหมด 10 (ตรงกรอบ 4)
การผ่านบอลสำเร็จ 80% (จาก 194 ครั้ง)
ฟาวล์ 6 (ใบเหลือง 2)
ลูกเตะมุม 4
ประตูที่ทำได้ 1 (ฮอลล์ 1)

แม้นิวคาสเซิลครองบอลน้อยกว่า แต่ยังอันตรายในจังหวะสวนกลับเร็ว โดยเฉพาะฝั่งซ้ายที่ ลูอิส ฮอลล์ เติมขึ้นมามีบทบาททั้งเกมรับและเกมรุก

มุมมองหลังเกม

เกมนี้ชัดเจนว่า นีโก โอ’ไรลลี่ ใช้โอกาสได้คุ้ม และทำหน้าที่แทนตัวหลักได้ดี ขณะเดียวกัน นิวคาสเซิล ของ เอ็ดดี้ ฮาว ยังเป็นทีมที่เล่นยาก แม้ต้องออกมาเยือน แต่พวกเขาพลาดโอกาสช่วงครึ่งหลังไปหลายครั้ง จึงไม่มีแต้มกลับบ้าน

ชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 แบบเข้มข้น หลังเกม เป๊ป กวาร์ดิโอลา พูดถึงผลงานทีมว่า “ครึ่งแรกเราทำได้ดี แต่ครึ่งหลังเราต้องจบให้คมกว่านี้ นิวคาสเซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก”

ส่วนทางนิวคาสเซิลต้องรีบปรับจังหวะเข้าทำ และเพิ่มความเฉียบคมในเกมต่อไป เพื่อเก็บแต้มไล่ล่าอันดับท็อปเท็น และรักษาความหวังโควต้ายุโรปให้ได้ตามเป้า

Trending