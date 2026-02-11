ข่าวระดับชาติ - National
รถตู้สาธารณสุขอุทัยธานีชนท้ายรถทางหลวง เสียชีวิต 3 เจ็บ 7
นครสวรรค์ – ช่วงเย็นวันที่ 10 ก.พ. 69 เกิดอุบัติเหตุรถตู้ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ชนท้ายรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน บนถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ฝั่งขาล่อง จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าร้านโมจิวัฒนพร หมู่ 6 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ภายในรถตู้มีผู้โดยสารรวม 8 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นแพทย์ 1 ราย พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย และคนขับรถตู้ 1 ราย ขณะที่ผู้โดยสารในรถตู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 คน
ส่วนรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 2 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมด และเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษา
รายงานระบุว่า รถตู้คันดังกล่าวกำลังเดินทางกลับจังหวัดอุทัยธานี หลังเสร็จภารกิจไปราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร
ด้านนายวศิลป์ สิทธิไพร คนขับรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุพาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 1 โดยจอดรถไว้ชิดไหล่ทางด้านขวาสุด พร้อมวางกรวยจราจรและป้ายเตือนตามมาตรการความปลอดภัย
เมื่อทำงานเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเคลื่อนรถออกจากจุดเกิดเหตุ และกำลังจะเบี่ยงเข้าช่องทางซ้าย แต่รถยังไม่ทันเคลื่อน รถตู้ได้พุ่งชนท้ายอย่างแรง ทำให้เกิดความสูญเสียและมีผู้บาดเจ็บหลายราย
ขณะนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐาน และสอบพยาน เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไป
อายุ 19 ปีเปิดโปงภรรยาที่โกหกเรื่องตั้งครรภ์ โดยใช้ลูกของคนอื่นเพื่อหลอกลวงเขา
เรื่องราวถูกพูดถึงอย่างมาก หลัง “ฟิล์ม” อายุ 19 ปี ออกมาเล่าว่าถูก “แหวน” (นามสมมติ) แฟนสาว กุเรื่องตั้งครรภ์ตั้งแต่ช่วงแรกไปจนถึงอ้างว่าคลอดแล้ว จากนั้นพา “น้องสปาย” ลูกของ “หงส์” ไปแอบอ้างว่าเป็นลูกของตัวเอง หลอกทั้งฟิล์มและแม่ของฟิล์มที่อยู่ต่างประเทศ จนมีการโอนเงินช่วยค่ารักษา ค่าคลอด และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมเกือบ 1 ล้านบาท
ฝั่งแม่ของฟิล์มเตรียมดำเนินคดีเพื่อขอเงินคืน ขณะที่หงส์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการรับเงิน และต้องการปกป้องลูกเป็นหลัก
หงส์เล่าว่า รู้จักแหวนผ่านเฟซบุ๊ก และเคยเห็นหน้ากันแถวตลาดใกล้โรงพยาบาล ช่วงที่หงส์คลอดลูก แหวนเข้ามาช่วยดูแล ใส่ใจ ถามไถ่เรื่องเงิน และมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลบ่อย ทำให้ครอบครัวเริ่มไว้ใจ
ต่อมาลูกของหงส์ต้องนอนโรงพยาบาลต่อเพื่อรับยาฆ่าเชื้อ แหวนยิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ถึงขั้นอาสาเฝ้าเด็กให้ และขอพาเด็กไปนอนด้วยเป็นครั้งคราว หงส์ยอมให้ เพราะคิดว่าเป็นคนที่หวังดีและรักเด็กจริงๆ
แหวนอ้างท้อง ฟิล์มเชื่อสนิทใจ
ฟิล์มเล่าว่า คบกับแหวนราว 1 ปีครึ่ง รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก แหวนส่งภาพผลตรวจขึ้นสองขีดให้ดู และบอกว่าท้องช่วงเดือนพฤศจิกายน ฟิล์มดีใจและบอกว่าจะรับผิดชอบ
ช่วงฝากครรภ์ ฟิล์มไปด้วยบ้างในระยะแรก แต่หลังๆ แหวนมักไปเอง และเล่าให้ฟังทีหลัง ฟิล์มบอกว่าแหวนดูอวบขึ้น ทำให้ยิ่งเชื่อว่าท้องจริง
อ้างคลอดแล้ว แต่ไม่ให้เห็นลูก
เมื่อถึงช่วงที่แหวนบอกว่า “คลอด” ฟิล์มไปเฝ้า แต่กลับไม่ได้เห็นเด็ก โดยแหวนอ้างว่าเด็กอยู่ห้องฉุกเฉิน หมอไม่ให้เยี่ยม และเด็กอาการไม่แข็งแรง ต้องใช้ออกซิเจน
ที่ทำให้หลายคนสงสัยคือ แหวนควบคุมข้อมูลทั้งหมด ฟิล์มไม่ได้คุยกับหมอโดยตรง และเวลาถามมาก แหวนจะโมโหหรือปัดบท
เฉลย เด็กที่อ้างว่าเป็นลูก คือ “ลูกของหงส์”
ต่อมาในช่วงที่ลูกของหงส์ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แหวนพาฟิล์มไปเจอเด็ก และยืนยันว่าเป็น “ลูกของฟิล์ม”
ฟิล์มเชื่อทันที เพราะคิดว่าเป็นลูกคนแรก และก่อนหน้านี้ถูกเล่ามาตลอดว่าเด็กป่วยหนัก เข้าเยี่ยมยาก
หงส์ยืนยันว่า ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าแหวนกำลังเอาลูกของตัวเองไปใช้เป็นเครื่องมือหลอกคนอื่น
มุกเดิมซ้ำๆ เด็กป่วยหนัก ต้องใช้เงินเยอะ
หลังจากนั้น แหวนยังอ้างอาการป่วยของเด็กเป็นระยะๆ ทั้งไข้ ต้องฉีดยา ไปพบหมอถี่ขึ้น แล้วเริ่มหนักไปถึงขั้นอ้างว่าเด็กเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง ต้องผ่าตัด ต้องส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
ฟิล์มเล่าว่า เงินส่วนใหญ่เป็นแม่ของเขาโอนให้ โดยโอนเข้าบัญชีแหวนตามที่ร้องขอ
จุดแตกหัก เริ่มจากรูปในเฟซบุ๊ก
เรื่องเริ่มแดงช่วงต้นเดือนมกราคม เมื่อฟิล์มเห็นหงส์โพสต์รูปลูก และเข้าใจว่าเป็น “ลูกตัวเอง” จึงทักไปให้ลบรูปทันที จนเกิดการโต้เถียงกันหนัก
หงส์เล่าว่า ตอนนั้นเริ่มเอะใจ จึงบอกคนในบ้านไว้เลยว่า หากแหวนมาขอรับลูก ห้ามให้ไปเด็ดขาด เพราะกลัวเกิดอันตรายกับเด็ก
แม่ของฟิล์มโอนเงินเกือบล้าน ขอคืนอย่างน้อย 7.5 แสน
แม่ของฟิล์มซึ่งอยู่ฟินแลนด์เล่าว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา แหวนเป็นฝ่ายทักมาคุยเอง ทำตัวน่าเชื่อใจ และเล่าเรื่องค่าใช้จ่ายรายทาง ตั้งแต่ฝากครรภ์ ค่าคลอด ค่าห้องพิเศษ ไปจนถึงค่ารักษาโรคต่างๆ ของเด็ก
ยอดรวมที่โอนให้ “ร่วมๆ เกือบล้าน” โดยแม่ต้องการให้คืนอย่างน้อย 750,000 บาท แต่ได้รับคืนมาแล้วเพียง 52,000 บาท
ประเด็นอายุ และเรื่องกฎหมายที่ตามมา
ในรายการมีการพูดถึงอายุของแหวนที่ไม่ชัดเจน เพราะมีการอ้างว่าอายุ 17 แต่บางข้อมูลชี้ว่าอาจอายุน้อยกว่านั้น ประเด็นนี้ส่งผลต่อข้อกฎหมายหลายด้าน
ฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่า คดีอาจแตกออกได้หลายส่วน เช่น
- ฝั่งหงส์ในฐานะแม่เด็ก หากมีการพาเด็กออกจากการดูแลโดยการหลอกลวง อาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์
- ฝั่งแม่ฟิล์มในฐานะผู้เสียหายเรื่องเงิน หากถูกหลอกให้โอนเงิน อาจเข้าข่ายฉ้อโกง
- ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆ อาจถูกเรียกสอบ หากมีการพาดพิงหรือสงสัยว่าเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน
หงส์บอกว่าได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว พร้อมเอกสารยืนยันว่าเป็นแม่แท้ๆ ของเด็ก เช่น สูติบัตร และหลักฐานการฝากครรภ์ เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับเงิน
แม่แหวนโต้ ไม่รู้เรื่องเงิน และไม่ขอรับผิดแทน
แม่ของแหวนให้ข้อมูลว่าไม่รู้เรื่องการหลอกเงิน ไม่เคยเห็นเงินก้อนดังกล่าว และยืนยันว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลัง พร้อมให้ตรวจสอบได้
เมื่อถูกถามเรื่องการรับผิดชอบแทนลูก แม่แหวนตอบชัดว่า “ตัวใครตัวมัน” เพราะไม่ได้รับเงินและไม่มีเงินก้อนนั้น
สรุปตอนนี้ ใครเดินหน้าแจ้งความบ้าง
- หงส์ยืนยันเดินหน้าแจ้งความ เพื่อปกป้องลูกและยืนยันความบริสุทธิ์
- แม่ของฟิล์มยืนยันแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีเรียกเงินคืนจากแหวน
- ฝั่งแม่ฟิล์มย้ำว่าไม่คิดแจ้งหงส์ หากตรวจแล้วหงส์ไม่ผิด
เรื่องยังต้องรอการตรวจสอบจากตำรวจ ทั้งข้อเท็จจริงเรื่องเด็ก การติดต่อโรงพยาบาล และเส้นทางการเงิน ว่าเงินที่โอนไปถูกนำไปที่ไหน และใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จริง
สถานที่ใดในประเทศไทยที่จะร่วมฉลองตรุษจีนปี 2026 ได้ดีที่สุด
ตรุษจีนปี 2026 ตรงกับวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 แต่ความคึกคักมักเริ่มก่อนวันจริง ตั้งแต่วันจ่าย 15 ก.พ., คืนไหว้ 16 ก.พ., แล้วลากยาวไปถึงเทศกาลโคมไฟราว 3 มีนาคม 2026 (ถ้าอยากเช็กวันตามปฏิทินจีนแบบละเอียด ดูได้จาก ปฏิทินจีน 2569/2026)
บทความนี้คัดจุดฉลองเด่นในไทย โดยเน้นกรุงเทพฯ, เชียงใหม่, เชียงราย และเพิ่มตัวเลือกเมืองอื่นสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ แต่ละที่เด่นคนละแบบ บางที่เหมาะกับสายกินและถ่ายรูป, บางที่เหมาะกับสายมู, บางที่เหมาะกับคนอยากฉลองแบบสบายๆ ไม่ต้องเบียดกับฝูงชน พร้อมบอกช่วงเวลาที่ไปแล้ว “ได้ฟีล” ที่สุด
กรุงเทพฯ ฉลองตรุษจีน 2026 แบบจัดเต็ม ตั้งแต่เยาวราชถึงอีเวนต์ริมแม่น้ำ
กรุงเทพฯ เหมาะกับคนที่อยากเห็นโคมแดงเต็มถนน กลิ่นอาหารลอยมาเป็นระยะ และเสียงกลองเชิดสิงโตที่ทำให้ทั้งย่านเหมือนตื่นพร้อมกัน ช่วงที่แน่นที่สุดมักอยู่วันที่ 16 ถึง 17 ก.พ. โดยเฉพาะหัวค่ำไปจนดึก เพราะไฟและป้ายร้านค้ามันช่วยเติมบรรยากาศให้ถนนดูเหมือน “เวที” ที่เปิดแสดงทั้งคืน
เรื่องสำคัญคือการเดินทาง ถ้าตั้งใจไปย่านเยาวราชและใกล้เคียง การใช้ MRT จะช่วยตัดความเหนื่อยจากรถติดไปได้เยอะ ส่วนคนที่อยากดูงานแบบเดินสบายขึ้น ห้างและแลนด์มาร์กกลางเมืองจะตอบโจทย์กว่า และมักมีโซนถ่ายรูปที่จัดไว้ชัดเจน (แนวทางงานตรุษจีนในกรุงเทพฯ และพิกัดยอดนิยม มักถูกรวมไว้ในบทความแนวคู่มือ เช่น คู่มือวันตรุษจีนในกรุงเทพฯ ปี 2026)
เยาวราชและวัดดังสายมู ไปไหว้ขอพรแล้วเดินกินทั้งคืน
ถนนเยาวราชคืนตรุษจีนคือภาพจำของหลายคน โคมแดงเรียงยาวเหมือนทางเดินที่พาไปสู่ “ความเฮง” ทีละก้าว ร้านอาหารและแผงสตรีทฟู้ดคึกคักตั้งแต่หัวค่ำ ของมงคลอย่างส้ม ขนมเข่ง ขนมเทียน และซองอั่งเปา จะเห็นแทบทุกมุม ระหว่างทางมักเจอการแสดงเชิดสิงโต เชิดมังกรเป็นช่วงๆ แล้วแต่จุดและเวลา
สายไหว้ขอพรนิยมแวะ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ในย่านเยาวราช และถ้าอยากเลี่ยงคนแน่นบางช่วง วัดเล่งเน่ยยี่ 2 (ย่านบางบัวทอง) เป็นอีกตัวเลือกที่หลายคนใช้เป็นแผนสำรอง เรื่องเล็กๆ ที่ช่วยให้ทริปสบายขึ้นคือ พกเงินสดย่อยสำหรับทำบุญ, ใส่หน้ากากถ้าแพ้ควันธูป, แล้วเลือกเวลาไหว้แบบเช้าตรู่หรือดึกหน่อย คนมักโปร่งกว่า
ห้างและแลนด์มาร์กสำหรับครอบครัว แสงสีสวย ถ่ายรูปง่าย เดินสบาย
ถ้าบ้านมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือแค่อยากฉลองแบบไม่ต้องเบียดเยาวราช พื้นที่จัดงานตามห้างจะเหมาะกว่า กลางเดือนก.พ.มักมีธีมปีนักษัตร โซนโคมแดง และโชว์เป็นรอบ เช่น centralwOrld ที่มักจัดจุดถ่ายรูปใหญ่และมีการแสดงบางวัน, ICONSIAM โซน River Park ที่บรรยากาศริมแม่น้ำเหมาะกับการเดินเล่นตอนเย็น, EMsphere ที่ตกแต่งโซนภายในให้ถ่ายรูปง่าย รวมถึงย่านสวนหลวงสแควร์ใกล้สวนร้อยปีจุฬาฯ ที่มักมีไฟและร้านอาหารให้แวะ
สำหรับคนอยากดูภาพรวมงานแนวทางการจัดของหน่วยงานท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ อ้างอิงจากปีที่ผ่านๆ มาได้ เช่นข่าวการจัดกิจกรรมในย่านเยาวราชและพื้นที่เมืองชั้นในจาก ไทยรัฐออนไลน์ แล้วค่อยรอประกาศกำหนดการปี 2569 ใกล้วันจริงอีกที
เชียงใหม่ ตรุษจีน 2026 แบบเมืองเหนือ ดูขบวนแห่แล้วไปเดินกาดหลวง
เชียงใหม่ให้ฟีลสนุกแบบเมืองเดินง่าย คนเยอะก็จริง แต่กระจายตัวกว่าเมืองหลวง จุดเด่นอยู่ที่ขบวนพาเหรด วัฒนธรรมจีนผสมล้านนา และย่านตลาดที่เดินแล้วเหมือนหลุดไปอยู่ในบาซาร์ช่วงเทศกาล แพลนที่เข้าท่าคือ ไปเช้าเพื่อดูขบวน แล้วกลับมาเดินกินช่วงเย็นถึงค่ำ จะได้ทั้งภาพและรสชาติในวันเดียว
ใครที่ชอบวางแผนแบบเช็กปฏิทินกิจกรรมในเมืองก่อนเดินทาง แหล่งรวมอีเวนต์รายเดือนของเชียงใหม่ก็น่าใช้ เช่น กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เชียงใหม่ ซึ่งมักช่วยให้เห็นภาพว่าเมืองมีอะไรเกิดขึ้นช่วงเดียวกันบ้าง
ขบวนพาเหรดวันตรุษจีน เริ่มที่ประตูท่าแพ แล้วไปจบย่านกาดหลวง
วันหลักของ Chinese New Year 2026 คือ 17 ก.พ. และในเชียงใหม่ “ขบวน” มักเป็นไฮไลต์ที่คนรอถ่ายรูปกันตั้งแต่เช้า โดยแนวเส้นทางที่คนคุ้นเคยมักอยู่แถวประตูท่าแพ แล้วเคลื่อนเข้าไปทางย่านการค้าเก่าใกล้ตลาดวโรรส (กาดหลวง) และจุดชุมชนจีนสำคัญ
ถ้าต้องการมุมถ่ายรูปสวยๆ ควรไปก่อนเวลาเริ่มขบวนพอสมควร เพราะริมทางจะเต็มเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่มีฉากหลังเป็นคูเมืองหรือกำแพงเมืองเก่า และถ้าพาเด็กไปด้วย จุดที่ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือมีพื้นที่ให้พักจะช่วยให้ทั้งทริปไม่เหนื่อยเกินไป
ตลาดวโรรสและศาลเจ้ากวนอู กิน ช้อป ไหว้ ครบในย่านเดียว
ช่วงตรุษจีน กาดหลวงจะคึกคักเป็นพิเศษ บรรยากาศคล้ายตลาดเทศกาลจีน มีของไหว้ ขนมมงคล ส้ม เครื่องราง และอาหารแบบกินเดินได้ ความสนุกของย่านนี้คือ “เดินไปเจอไป” เหมือนเปิดกล่องสุ่ม แต่เป็นกล่องสุ่มที่หอมและอร่อยกว่า
อีกจุดที่หลายคนแวะคือศาลเจ้ากวนอูในย่านเดียวกัน มารยาทง่ายๆ คือแต่งกายสุภาพ พูดเบาๆ และทำใจว่าบางช่วงควันธูปอาจหนาแน่น ถ้าขับรถไม่ถนัด แนะนำให้เลี่ยงการเอารถเข้าไปในย่านตลาด เพราะรถติดและหาที่จอดยาก การเดินหรือใช้รถสาธารณะจะสบายกว่า (บรรยากาศและภาพรวมงานตรุษจีนเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมา มักถูกรายงานไว้ เช่นข่าวจาก เดลินิวส์ ซึ่งช่วยให้เห็นโทนของงานได้ดี)
เชียงราย ฉลองตรุษจีน 2026 แบบสงบขึ้น เน้นดินเนอร์พิเศษและทริปเที่ยววัดสวย
เชียงรายไม่มีไชน่าทาวน์ขนาดใหญ่แบบกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ นั่นแปลว่าคนที่อยากฉลองแบบไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องเบียด และอยากให้ทริปออกแนวพักผ่อน จะเข้ากับเมืองนี้มาก พื้นที่ฉลองที่เจอได้บ่อยคือดินเนอร์ธีมเทศกาลตามโรงแรม รีสอร์ต และร้านอาหาร รวมถึงการไหว้ศาลเจ้าท้องถิ่นแบบเงียบๆ
จังหวะที่น่าไปคือ 17 ถึง 19 ก.พ. ใช้วันแรกฉลอง วันถัดไปเที่ยวสถานที่ดังของจังหวัด แล้วกลับมาจบด้วยมื้อเย็นดีๆ เมืองนี้เหมาะกับคนที่อยากให้ตรุษจีนเป็น “วันหยุด” จริงๆ ไม่ใช่แค่งานเทศกาล
ดินเนอร์และงานธีมตรุษจีนตามรีสอร์ต เหมาะกับคู่รักและครอบครัว
ในเชียงราย มักเห็นกิจกรรมแนวบุฟเฟต์หรือเซ็ตเมนูตรุษจีนในโรงแรมใหญ่ เช่น Le Méridien Chiang Rai Resort และบางพื้นที่แถวสามเหลี่ยมทองคำอย่าง Anantara Golden Triangle ที่มักทำธีมฤดูใบไม้ผลิให้เข้ากับบรรยากาศการเริ่มต้นปีใหม่จีน
เพราะรายละเอียดเมนูและรอบกิจกรรมเปลี่ยนทุกปี ทางที่ดีคือจองล่วงหน้า และสอบถามเรื่องการแต่งกายหรือเมนูพิเศษโดยตรง รายชื่อข้อมูลที่พักและช่องทางติดต่อในพื้นที่ สามารถดูจากแหล่งข้อมูลท้องถิ่นอย่าง หน้าแนะนำ Le Meridien Chiang Rai Resort แล้วค่อยตัดสินใจตามงบและสไตล์ที่ชอบ
แพลนวันเที่ยวต่อจากงานฉลอง แวะวัดร่องขุ่น แล้วค่อยไปไหว้ศาลเจ้าท้องถิ่น
ทริป 1 วันทำได้ไม่ยาก กลางวันแวะวัดร่องขุ่น (วัดขาว) ที่คนมักไปช่วงวันหยุด อาจต้องเผื่อเวลาต่อคิวถ่ายรูป แล้วเย็นกลับเข้าเมืองหาของกิน ถ้าตั้งใจจะไหว้เสริมสิริมงคล ให้ค้นหาศาลเจ้าหรือวัดจีนในพื้นที่ และเช็กเวลาเปิดปิดก่อน เพราะบางแห่งปิดเร็วกว่าแหล่งท่องเที่ยวหลัก
อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองใหญ่ เมืองไหนในไทยก็น่าฉลอง ตรุษจีนปี 2026
ถ้ากรุงเทพฯ ดูแน่นไป เชียงใหม่ดูฮิตไป และเชียงรายดูเงียบไป ยังมีอีกหลายเมืองที่ฉลองตรุษจีนสนุกเหมือนกัน เพียงแต่รูปแบบต่างกัน บางเมืองเด่นเรื่องชุมชนจีนเก่า บางเมืองเด่นเรื่องแสงสีกลางคืน และบางเมืองเหมาะกับการจับเทศกาลไปต่อทริปทะเล
รวมไอเดียงานตรุษจีนทั่วประเทศและชื่อเมืองที่มักมีอีเวนต์ สามารถดูเป็นภาพรวมจาก งานตรุษจีน 2569 ทั่วไทย แล้วค่อยไล่เช็กเพจพื้นที่ใกล้วันเดินทางอีกที เพราะตารางงานจริงอาจมีการปรับ
ภูเก็ต เมืองเก่าจีนฮกเกี้ยน โคมแดงสวย เข้าศาลเจ้าดังแล้วไปต่อทะเล
ภูเก็ตเหมาะกับคนที่อยากได้ตรุษจีนแบบท้องถิ่นจริงๆ ย่าน Phuket Old Town โดยเฉพาะถนนถลาง มักมีโคมแดงและมุมถ่ายรูปเข้ากับอาคารชิโนโปรตุกีสแบบลงตัว สายไหว้แนะนำศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยที่คนพื้นที่ศรัทธา แล้วค่อยต่อด้วยคาเฟ่และมื้อซีฟู้ด หรือย้ายไปพักทะเลให้ครบทั้งเทศกาลและวันหยุด
หาดใหญ่และพัทยา ตัวเลือกสำหรับสายแสงสี เดินเล่นกลางคืนและของกินเพียบ
หาดใหญ่เป็นเมืองใต้ที่บรรยากาศตรุษจีนคึกคักอยู่แล้ว จุดแข็งคือของกินเยอะ เดินกลางคืนสนุก และมีงานใหญ่ที่หลายปีทำต่อเนื่อง ใครเล็งปีนี้สามารถดูข่าวการแถลงงานได้จาก เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ประจำปี 2569 แล้วค่อยตามกำหนดการฉบับล่าสุดอีกครั้ง
ส่วนพัทยาเหมาะกับคนที่อยากฉลองแบบเมืองท่องเที่ยว ใกล้กรุงเทพฯ มีที่พักหลายระดับ และสามารถจัดทริปสั้นๆ ได้ง่าย เพียงแค่ควรเช็กจุดจัดงานจริงของปี 2026 ก่อนออกเดินทาง เพราะบางปีพื้นที่จัดกิจกรรมอาจย้ายโซนตามการบริหารเมือง
สรุปให้เลือกง่าย ก่อนออกไปฉลอง
ถ้าอยากคึกคักที่สุดให้เลือกกรุงเทพฯ, ถ้าอยากดูขบวนแห่และเดินตลาดให้ไปเชียงใหม่, ถ้าอยากชิลและฉลองด้วยดินเนอร์พร้อมทริปเที่ยววัดสวยให้เลือกเชียงราย สุดท้ายแล้วตรุษจีนคือเทศกาลของการเริ่มต้น และความหมายมันชัดที่สุดเมื่อเลือกจังหวะเดินทางที่เหมาะกับตัวเอง
เช็กลิสต์สั้นๆ 3 ข้อก่อนออกไปฉลอง Chinese New Year 2026
- เล็งวันหลัก: โฟกัส 16 ถึง 17 ก.พ. 2026 และช่วงต่อเนื่องถึงราว 3 มี.ค. 2026
- จองล่วงหน้า: ที่พัก ร้านอาหาร ดินเนอร์โรงแรม โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว
- วางแผนเดินทางและเวลาไหว้: ไปเช้าหรือดึกหน่อยช่วยเลี่ยงคนแน่นได้มาก
น่าเศร้าใจ! ช้างพร่องเพศผู้ชื่อ “สิดอร์ ฮู พัพ” เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ขอนแก่น – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ความสูญเสียครั้งใหม่เกิดขึ้นในแวดวงอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย เมื่อช้างป่าเพศผู้ชื่อ “สีดอหูพับ” อายุราว 15-20 ปี ซึ่งมีถิ่นอาศัยเดิมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ล้มตายกะทันหันระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกลับไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง เหตุเกิดช่วงคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ข่าวนี้ทำให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยานฯ) รวมถึงประชาชนที่ติดตามเรื่องราวของ “สีดอหูพับ” ผ่านโซเชียลมีเดียมานาน รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อย ช้างตัวนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ช้างหูพับ” จากพฤติกรรมออกจากป่ามาหากินในพื้นที่เกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2566 จนสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน และในปี 2568 เคยเกิดเหตุทำร้ายประชาชนเสียชีวิต 2 ราย ก่อนมีคำสั่งจากศาลปกครองขอนแก่นให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการเคลื่อนย้าย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เจ้าหน้าที่มากกว่า 200 นาย จากหลายหน่วยงานร่วมกัน หลังยิงยาซึมและย้ายขึ้นรถบรรทุกได้สำเร็จ แต่หลังออกเดินทางไปได้ราว 15 นาที ช้างเกิดอาการชักและล้มลง ทีมงานเร่งช่วยเหลือฉุกเฉินเต็มที่ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ผลชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสำลักอาหาร (aspiration of food) ขณะเดียวกันกรมอุทยานฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด และแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้
ปมใหญ่ที่ซ่อนอยู่ คือ ป่าถูกเบียดจากเกษตรและการทำไม้
การจากไปของ “สีดอหูพับ” สะท้อนภาพปัญหาคนกับช้างที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องถิ่นอาศัยตามธรรมชาติที่ลดลง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันในจังหวัดเลย และเป็นแหล่งสำคัญของช้างป่า แต่กำลังเผชิญแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์ การขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รอบผืนป่า ทำให้อาหารและแหล่งน้ำในป่าเดิมไม่พอ ช้างจำนวนหนึ่งจึงต้องออกมาหากินนอกเขตอนุรักษ์
อีกด้านหนึ่ง การตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ และการรุกล้ำที่ดินป่าอนุรักษ์ ก็ยิ่งเร่งให้ช้างต้องขยับพื้นที่อยู่ เมื่อช้างจากป่าทึบอย่างภูหลวงออกมาเจอพื้นที่เกษตร ความเสียหายต่อพืชผลย่อมเกิดขึ้นง่าย ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับช้างจึงรุนแรงขึ้นแทบทุกปี และช้างหลายตัวถูกมองเป็น “ช้างปัญหา” ในสายตาคนพื้นที่
ช้างป่าไทยเพิ่มต่อเนื่อง แต่พื้นที่รองรับไม่ทัน
ข้อมูลล่าสุดของกรมอุทยานฯ ระบุว่าในช่วงปี 2567-2568 ประเทศไทยมีช้างป่าตามธรรมชาติราว 4,013-4,422 ตัว (บางการประเมินอยู่ที่ 4,220-4,629 ตัว) เพิ่มจากช่วงปี 2546 ที่ราว 3,000-3,500 ตัว และปี 2562 ที่ราว 3,126-3,341 ตัว อัตราเพิ่มเฉลี่ยราว 7-8% ต่อปี โดยบางกลุ่มป่า เช่น กลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว มีจำนวนช้างมากจนเริ่มเกินศักยภาพของพื้นที่
ช้างป่ากระจายตัวอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 91 แห่ง ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน แต่โจทย์สำคัญคือพื้นที่ป่าหดลงจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ขณะที่จำนวนช้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิดความหนาแน่นในป่า ส่งผลให้ช้างออกนอกพื้นที่บ่อยขึ้น และสร้างความเสียหายทั้งต่อพืชผล รวมถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของคน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและโครงการฟื้นฟู คือทางออกที่ยังต้องเดินต่อ
ไทยมีพื้นที่สำคัญสำหรับช้างป่าหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (บางเอกสารระบุชื่อเดิมว่า ภูค้อ-ภูกระแต) ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยหลักของช้างในภาคอีสานตอนบน ขณะเดียวกัน โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็เป็นความพยายามเพิ่มอาหารและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ช้างอยู่ในป่า ลดการออกมาพบชุมชน
พื้นที่อื่น ๆ อย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แก่งกระจาน และอีกหลายแห่ง ก็เป็นบ้านของช้างป่าเช่นกัน แต่การจัดการต้องทำหลายทางพร้อมกัน ทั้งการเฝ้าระวัง การผลักดันช้างกลับป่า และการทำแนวป้องกัน เช่น รั้วไฟฟ้า แนวไผ่หนาม หรือรั้วรังผึ้ง เพื่อช่วยลดการปะทะระหว่างคนกับช้าง
รัฐเดินหน้า 6 มาตรการดูแลช้างป่าและลดความเสี่ยง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานฯ วางแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างเมื่อปี 2566 และมีการปรับต่อเนื่อง โดยมี 6 มาตรการหลัก ได้แก่
- จัดการป่าอนุรักษ์ให้มีแหล่งอาหารและถิ่นอาศัยที่เหมาะสม
- ทำแนวป้องกัน ลดการบุกรุกพื้นที่เกษตร
- ตั้งชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างกลับป่า
- ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ปรับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเป็น 500,000 บาท)
- ควบคุมประชากรอย่างเหมาะสม (เช่น ใช้วัคซีนคุมกำเนิด ไม่ใช่การทำหมัน)
- พัฒนาพื้นที่รองรับ พร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน
รมว.ทส. เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุว่าเป้าหมายคือ “ให้คนอยู่ร่วมกับช้างได้โดยไม่เสียหาย” พร้อมเดินหน้าเยียวยา และเข้มงวดเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่า
บทเรียนจากการสูญเสียที่ไม่ควรถูกมองข้าม
การตายของ “สีดอหูพับ” ทำให้หลายคนเห็นชัดว่า งานอนุรักษ์ช้างป่าต้องทำแบบร่วมมือทุกฝ่าย และต้องทำอย่างจริงจัง หากยังปล่อยให้ป่าถูกบุกรุกต่อไป ขณะจำนวนช้างเพิ่มเกินกำลังพื้นที่ ความขัดแย้งจะยิ่งสูงขึ้น ช้างป่าจะถูกมองเป็นภัยมากกว่าเป็นสัตว์ป่าที่ต้องดูแล และสุดท้ายอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่มากกว่าเดิม
