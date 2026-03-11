ข่าวระดับชาติ - National
คุณยายวัย 102 ปี เผยเคล็ดลับ “อายุยืน” ของเธอ
นครสวรรค์ – คุณยายวัย 102 ปี ในภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย ยังคงสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง แม้ว่าจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงก็ตาม ครอบครัวของท่านกล่าวว่า อายุยืนยาวของท่านมาจากการใช้ชีวิตเรียบง่าย รับประทานอาหารธรรมชาติที่ปลูกเอง และมีจิตใจที่สงบ
เธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง และเคยหนีออกจากหลุมหลบภัยขณะหลบหนีจรวด เธอรู้สึกหดหู่ใจกับข่าวสงครามสมัยใหม่
นางสัมเปา พันแก้ว อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 2 ตำบลหนองกระดอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เธอเกิดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2468 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
จากการลงพื้นที่พบว่า นางสัมเปาอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่ยกพื้นสูงบนที่ดินของครอบครัว ล้อมรอบด้วยบ้านอีก 5-6 หลังของลูกหลานและญาติพี่น้อง บรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวใหญ่ คุณนายสัมเภา มีบุตรเจ็ดคน คือ บุตรชายสองคน และบุตรสาวห้าคน หกคนยังมีชีวิตอยู่และผลัดกันดูแลคุณแม่
แม้จะมีอายุเกินหนึ่งร้อยปีแล้ว คุณนายสัมเภายังคงเดินได้ปกติ แม้ว่าจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงหลังจากล้มที่บ้านเมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่เธอยังสามารถจัดการกิจกรรมประจำวันได้ในระดับหนึ่ง หลานๆ นำอาหารมาให้เธอที่เพิงไม้หน้าบ้าน ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไป ไม่มีอะไรพิเศษหรือแพง
เมื่อถามถึงเคล็ดลับอายุยืน คุณนายสัมเภาอธิบายว่า ในอดีตเธอเป็นเกษตรกร ปลูกข้าว ผัก และเลี้ยงสัตว์เพื่อขายและบริโภค ทำให้เธอได้กินอาหารที่ปลูกแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ การทำเกษตรในพื้นที่นั้นในสมัยนั้นใช้สารเคมีน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ซึ่งอาจมีส่วนทำให้เธอมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน เธอยังคงร่าเริง ยิ้มแย้ม และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
คุณนายสัมเภาเล่าถึงความทรงจำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยกล่าวว่าความขัดแย้งในเวลานั้นได้ลุกลามมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่เห็นจรวดกำลังพุ่งเข้ามาจากระยะไกล พวกเขาก็จะรีบวิ่งไปที่หลุมหลบภัยซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตร แม้ว่าช่วงเวลานั้นจะน่ากลัว แต่ก็เทียบไม่ได้กับความตึงเครียดของสงครามในโลกปัจจุบันที่เธอติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกท้อแท้และไม่อยากเห็นความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่เหมือนในอดีต
ปัจจุบัน นางสัมเภาอาศัยอยู่ท่ามกลางญาติๆ ที่คอยดูแลเอาใจใส่เธออย่างใกล้ชิด เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่อายุยืนที่สุดในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนรุ่นเก่าที่เติบโตมากับการเกษตรและการพึ่งพาธรรมชาติ
เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บไม้ สี และทินเนอร์ ในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ 1 นาย
วิธีเล่น “ลอตเตอรีลาว”: คู่มือฉบับเข้าใจง่าย ตั้งแต่การซื้อจนถึงการตรวจสอบผล (อัปเดตปี 2026)
หวยลาวพัฒนา หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆ ว่า หวยลาวพัฒนา (สลากพัฒนา) คือสลากกินแบ่งรัฐบาลของ สปป.ลาว ที่ออกโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงการเงินลาว คล้ายสลากกินแบ่งไทย แต่รูปแบบการเล่นที่คนไทยคุ้นกันมักโฟกัสที่เลขท้าย เช่น 2 ตัว, 3 ตัว, 4 ตัวท้าย จากผลเลข 6 ตัว
เหตุผลที่คนไทยนิยมเล่นก็เพราะมีรอบออกรางวัลบ่อยกว่า และตามที่คนส่วนใหญ่ติดตามกันคือออกทุกวันจันทร์และพฤหัส (อย่างไรก็ดี ตารางอาจปรับได้ในบางช่วง) เลยลุ้นได้ถี่ขึ้น และเลือกแทงได้หลายแบบทั้งเลขตรง และบางที่มีหวยสัตว์ด้วย
บทความนี้จะพาไปทีละขั้นตอนตั้งแต่กติกาพื้นฐาน วิธีซื้อหวยลาวจากไทยทั้งแบบไปซื้อที่ลาว และแบบเล่นผ่านเว็บตัวแทนออนไลน์ รวมถึงวิธีเช็คผล รับเงิน และจุดที่ต้องดูให้รอบคอบก่อนโอนหรือฝากเงิน
ที่สำคัญ การเล่นหวยมีความเสี่ยง และในไทยเรื่องพนันออนไลน์เข้มพอสมควร ดังนั้นควรกำหนดงบไว้ชัดๆ เล่นเท่าที่ไหว และอ่านเรื่องกฎหมายไทยให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ
คำค้น, วิธีเล่นหวยลาวพัฒนาจากไทย, หวยลาวพัฒนา คืออะไร, ซื้อหวยลาวจากไทย, หวยลาวออกวันไหน, หวยลาวจันทร์พฤหัส, เช็คผลหวยลาวพัฒนา, เล่นหวยลาวผ่านเว็บตัวแทน, กฎหมายไทยหวยลาว, แทงหวยลาวออนไลน์จากไทย
หวยลาวพัฒนาเล่นยังไง กติกา เลขที่ใช้ และวันออกรางวัล
ถ้าคุณจะเล่นหวยลาวพัฒนาจากไทยให้ “ไม่พลาดงวด” และ “เช็คผลเป็น” ต้องจับให้ได้ 3 เรื่องนี้ก่อน คือวันออกรางวัล, ความหมายของเลขที่ใช้ (4 ตัวบน, 2 ตัวล่าง), และภาพรวมอัตราจ่ายที่เจอบ่อย เพราะแต่ละเว็บตัวแทนในไทยอาจตั้งเวลาปิดรับ และเรทรางวัลไม่เหมือนกัน
ด้านล่างคือสรุปแบบอ่านง่าย คุณจะรู้ว่าควรดูเลขไหน, รีบส่งโพยตอนไหน, และเทียบผลกับบิลยังไงให้ชัวร์
หวยลาวออกวันไหน ปิดรับกี่โมง และต่างจากเวลาไทยไหม
โดยรูปแบบที่คนไทยเล่นกันทั่วไป หวยลาวพัฒนาจะมีรอบให้ลุ้น ทุกวันจันทร์และพฤหัส และมักประกาศผลราว 20:00 น. ตามเวลาลาว (คนอยู่ไทยควรเช็คเวลาจริงของผู้ให้บริการที่คุณใช้ เพราะบางเจ้าปรับเวลา หรือมีงดออกในบางช่วง)
จุดที่หลายคนพลาดไม่ใช่ชั่วโมงประกาศผล แต่เป็นคำว่า “ปิดรับ” เพราะเว็บตัวแทนบางแห่งปิดโพยก่อนเวลา เช่นประมาณ 19:30 น. หรือเร็วกว่านั้น โดยเฉพาะวันที่คนแทงเยอะ ระบบฝากเงินหน่วง หรือธนาคารโอนช้า คุณเลยควรเผื่อเวลาไว้เสมอ
เพื่อให้จำง่าย มองเป็น 2 เวลานี้พอ
|รายการ
|เวลาที่มักเจอ
|ทำไมสำคัญ
|ปิดรับแทง
|ประมาณ 19:30 น. (บางเว็บ)
|ส่งโพยหลังเวลานี้มักไม่เข้า ระบบไม่รับ
|ประกาศผล
|ประมาณ 20:00 น. ตามเวลาลาว
|ใช้เช็คผลหลังจากนั้น แต่ไม่ได้ช่วยเรื่อง “ทันงวด”
โฟกัสที่ “ปิดรับ” ก่อนเสมอ แล้วค่อยไปลุ้นตอนประกาศผล เพราะถ้าโพยไม่เข้า ต่อให้เลขถูกก็ไม่ได้อะไร
ถ้าคุณอยู่ไทย เรื่องเวลาโดยมากต่างกันไม่มาก แต่สิ่งที่ต่างจริงคือ เวลาในระบบของเว็บ (ตัดยอด, ยืนยันบิล, สถานะฝากเงิน) ดังนั้นก่อนแทงทุกครั้งให้ดูหน้า “เวลาปิดรับ” ของเว็บนั้นๆ และเผื่อเวลาโอนเงินอย่างน้อย 10 ถึง 20 นาที เพื่อกันพลาดแบบเจ็บใจ
แหล่งดูตารางและผลที่คนไทยเข้าถึงง่าย มักเป็นหน้าเช็คผลตามสื่อไทย เช่น หน้าตรวจหวยลาวของ Sanook ซึ่งมีผลย้อนหลังให้ไล่เทียบได้สะดวก
เลข 4 ตัวบนและ 2 ตัวล่าง คืออะไร อ่านผลยังไงให้ไม่งง
เวลาเว็บตัวแทนพูดว่า 4 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง ให้คุณนึกภาพเหมือนป้ายผลที่ “แยกช่อง” ไว้ชัดเจน ช่องบนคือรางวัลหลักที่ใช้เลข 4 หลัก ส่วนช่องล่างคือเลขท้าย 2 หลักที่ออกคู่กันอีกชุดหนึ่ง
ลองดูตัวอย่างสมมติแบบง่าย (เลขตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจวิธีอ่าน)
- ผลประกาศออกมา:
- 4 ตัวบน: 7392
- 2 ตัวล่าง: 14
แปลว่าอะไรเวลาคุณถือบิลอยู่ในมือ
- ถ้าคุณซื้อ “4 ตัวบน” เลข 7392 แบบตรง คุณถูกรางวัลตามเรทของเว็บนั้นทันที
- ถ้าคุณซื้อ “2 ตัวล่าง” เลข 14 แบบตรง คุณถูกรางวัลในหมวด 2 ตัวล่าง
- ถ้าคุณซื้อเลขอื่น เช่น “3 ตัว” หรือ “กลับ” ต้องดูว่าเว็บนั้นคิดกติกาแบบไหน (บางที่นับกลับ บางที่ไม่รวม)
วิธีเช็คผลให้ไม่งง มีทริคเล็กๆ คือ อย่าดูแค่ตัวเลขรวม ให้ดู “หัวข้อ” กำกับเสมอว่าเป็นบนหรือล่าง แล้วค่อยเทียบกับรายการในบิลของตัวเอง เพราะบางคนเห็นเลขท้าย 2 หลักตรงแล้วดีใจ แต่ที่แทงจริงเป็น 2 ตัวบนก็มี
แหล่งเช็คผลที่คนไทยนิยมใช้จะมี 2 แบบ
- หน้าเว็บประกาศผล ที่จัดรูปแบบให้อ่านง่าย เช่น สรุปผลหวยลาวจาก Thaiger (มักมีอัปเดตไว และมีงวดก่อนหน้าให้เลื่อนดู)
- ไลฟ์หรือคลิปถ่ายทอดผล เหมาะกับคนที่อยากเห็นการประกาศจริง แต่หลังจบไลฟ์ควรย้อนกลับมาเช็คตัวเลขอีกที เพื่อกันจดผิด
สรุปสั้นๆ เวลาเทียบกับบิล ให้คุณไล่ตามนี้: ดูหมวดที่แทงก่อน (4 บน หรือ 2 ล่าง) แล้วค่อยเทียบเลขตรงช่องนั้น เท่านี้ก็ไม่หลง
โครงสร้างรางวัลและอัตราจ่ายที่พบบ่อย (ตั๋วจริง vs เว็บตัวแทน)
ฝั่งลาว “ตัวจริง” เป็นสลากรัฐบาล และมักพูดกันว่าตั๋วหนึ่งใบราคา 1,000 กีบ โครงสร้างรางวัลจะอิงเลขที่ออกตามงวด ส่วนคนไทยที่เล่นผ่านเว็บตัวแทน มักเจอการคิดเงินแบบ “บาทละ” และมีตัวเลือกแทงย่อยเยอะกว่า
ภาพรวม “รางวัลที่คนไทยเล่นบ่อย” มักโฟกัส 3 หมวดนี้
- 4 ตัวตรง (4 ตัวบน): ถ้าตรงเป๊ะ มักเป็นรางวัลก้อนใหญ่ระดับ หลักล้านกีบ ในภาพรวมของสลาก
- 3 ตัวตรง: มักเป็นรางวัลระดับ หลักแสนกีบ
- 2 ตัวล่าง: ภาพรวมที่พบได้บ่อยคือ จ่ายประมาณ 70 เท่า (ขึ้นกับกติกาและผู้ให้บริการ)
ส่วนเว็บตัวแทนในไทยจะ “แปลง” ให้เข้าใจง่ายเป็นเรทแบบเงินไทย เช่น แทง 10 บาท ได้กี่บาท ซึ่งบางเว็บให้เรทสูงกว่าเพื่อดึงคนเล่น แต่คุณต้องชั่งกับความเสี่ยงเรื่องความน่าเชื่อถือ และเงื่อนไขถอนเงิน
ตารางนี้ช่วยให้เห็นภาพต่างแบบเร็วๆ
|ประเด็น
|ตั๋วจริง (สลากลาว)
|เว็บตัวแทนในไทย
|หน่วยซื้อ
|กีบ (เช่น 1,000 กีบต่อใบ)
|บาท (มักคิด “บาทละ”)
|หมวดเล่นที่เจอบ่อย
|อิงโครงสร้างรางวัลของสลาก
|เลือกได้หลายแบบ เช่น 2 ตัว, 3 ตัว, 4 ตัว, กลับ, โต๊ด (แล้วแต่เจ้า)
|อัตราจ่าย
|ตามรางวัลของสลาก
|บางที่สูงกว่า แต่ต่างกันทุกเว็บ
|ความเสี่ยง
|เสี่ยงตามกติกาสลากและการขึ้นเงิน
|เพิ่มเรื่องความน่าเชื่อถือเว็บ, เงื่อนไขถอน, เวลาปิดรับ
ถ้าคุณอยากเช็คผลแบบเร็วผ่านมือถือ บางคนใช้แอปช่วยแจ้งเตือนงวดและสรุปผล เช่น แอปหวยลาวบน Google Play แต่ไม่ว่าคุณใช้แหล่งไหน ให้ยึดหลักเดียวคือ ต้องเทียบกับบิลของตัวเอง และเก็บสลิปฝากเงินหรือเลขบิลไว้เสมอ เผื่อมีปัญหาตอนเคลมรางวัล
วิธีเล่นหวยลาวจากประเทศไทย มีทางไหนบ้าง และแต่ละทางเหมาะกับใคร
ถ้าคุณอยู่ไทยและอยากเล่นหวยลาวพัฒนา เส้นทางหลักๆ มีอยู่ 2 แบบ คือ ข้ามไปซื้อ “ตั๋วจริง” ที่ลาว กับ เล่นผ่านเว็บตัวแทนจากไทย แต่ละแบบเหมาะกับคนละสไตล์ เหมือนเลือกซื้อของหน้าร้านกับสั่งออนไลน์ เพราะต่างกันทั้งความสะดวก หลักฐานที่ถืออยู่ในมือ และขั้นตอนรับเงินรางวัล
อีกจุดที่ควรจำไว้คือ “วันออกรางวัล” อาจมีการงดหรือเลื่อนตามประกาศได้ ช่วงอัปเดตล่าสุดในปี 2026 มีข้อมูลว่าออก วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ และเริ่มช่วงค่ำ ดังนั้นก่อนซื้อหรือส่งโพย ให้เช็คตารางล่าสุดจากแหล่งที่คุณใช้เสมอ
ไปซื้อตั๋วที่ลาวด้วยตัวเอง ขั้นตอนตั้งแต่ออกเดินทางจนได้ตั๋ว
การไปซื้อที่ลาวด้วยตัวเองเหมาะกับคนที่อยากจับ “ตั๋วจริง” ไว้ในมือ และถือโอกาสไปเที่ยวด้วย ข้อดีคือคุณรู้สึกมั่นใจกับหลักฐานมากขึ้น แต่ต้องมีเวลาเดินทาง และต้องวางแผนเรื่องด่านและเงินให้พร้อม
ขั้นตอนแบบไล่ทีละสเต็ป ทำตามนี้แล้วจะไม่หลงทาง
- เตรียมเอกสารเดินทางให้ครบตามด่านเริ่มจากเช็คว่าคุณจะผ่าน “ด่านไหน” และด่านเปิดปิดกี่โมง ข้อมูลด่านผ่านแดนรวมๆ ดูได้จาก สรุปด่านไทย ลาวที่พบบ่อย แล้วค่อยจัดเอกสารให้ตรงตามข้อกำหนดของด่านนั้น (เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขการเดินทางในช่วงนั้น)
- แลกเงินกีบไว้ก่อน หรือเตรียมช่องทางแลกฝั่งลาวถึงบางจุดรับเงินบาทได้ แต่เวลาซื้อสลากหรือซื้อของจุกจิก การมีเงินกีบช่วยให้จ่ายง่ายกว่า แนะนำให้แยกเงินเป็นก้อนเล็กๆ เพราะจะทอนสะดวก
- เลือกจุดซื้อในเมืองหรือแหล่งร้านขายสลากในตัวเมืองมักมีร้านขายสลากกระจายหลายจุด บางร้านขายเป็นชุด บางร้านขายปลีก คุณเลือกได้ตามงบและความชอบ
- เลือกเลข 4 ตัวให้ชัดก่อนจ่ายเงินคนไทยนิยมเน้นเลขท้ายแบบ 4 ตัว ลองจดเลขที่ต้องการไว้ในมือถือก่อน จะได้ไม่ยืนคิดนานตอนเลือกจริง
- เก็บตั๋วให้ดีเหมือนเก็บเงินสดตั๋วจริงคือหลักฐานสำคัญที่สุด อย่าพับจนเละ อย่าโดนน้ำ และอย่าเผลอทำหาย
- ถ่ายรูปตั๋วเก็บไว้เป็นหลักฐานสำรองรูปถ่ายช่วยให้คุณ “เช็คเลข” ได้ง่ายขึ้น และเป็นข้อมูลสำรองเวลาเกิดเหตุไม่คาดคิด แต่ต้องย้ำว่า การขึ้นเงินส่วนใหญ่ยึดตั๋วจริงเป็นหลัก รูปถ่ายแทนตั๋วจริงไม่ได้
- เช็ควันออกรางวัลและวางแผนกลับให้ทันอย่าซื้อแบบรีบๆ ในวันเดียวกับวันออก ถ้าคุณต้องเดินทางกลับไกล ควรซื้อก่อนล่วงหน้าเพื่อไม่กดดันตัวเอง
ทริคเล็กๆ: ทำซองใส่ตั๋ว 1 ซองเฉพาะ และอย่าเอาปนกับใบเสร็จอื่นๆ เพราะตั๋วหายแล้วมักตามคืนยาก
เล่นผ่านเว็บจากไทย สมัคร ฝากเงิน เลือกเลข และยืนยันรายการให้ถูกต้อง
ทางนี้เหมาะกับคนที่อยากเล่นจากบ้าน ไม่อยากข้ามแดน และต้องการส่งโพยได้เร็ว แต่สิ่งที่ต้องระวังคือรายละเอียดในระบบ เช่น เวลาปิดรับของเว็บ เงื่อนไขถอน และวิธีคิดรางวัล เพราะแต่ละเว็บตั้งกติกาไม่เหมือนกัน
ภาพรวมขั้นตอนมาตรฐานที่คนไทยเจอบ่อย จะประมาณนี้
- สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรกรอกเบอร์ ตั้งรหัสผ่าน และผูกข้อมูลพื้นฐานให้ครบ จากนั้นเว็บบางแห่งจะให้ยืนยันบัญชีเพื่อความปลอดภัย
- ยืนยันตัวตนหรือยืนยันบัญชี (ถ้ามี)บางเว็บให้ยืนยันเพื่อเปิดสิทธิ์ฝากถอนเต็มรูปแบบ คุณควรทำให้เสร็จก่อนวันซื้อจริง จะได้ไม่ติดขั้นตอนตอนใกล้ปิดรับ
- ฝากเงินผ่านธนาคารหรือวอลเล็ทตามที่เว็บรองรับหลังโอน ให้รอสถานะเข้าเครดิตในระบบ แล้วค่อยไปเลือกเลข อย่าคิดว่าโอนแล้วจะเข้าเสมอทันที
- เข้าเมนูหวยลาว และเลือกประเภทเดิมพันตัวเลือกที่เห็นบ่อยคือ 2 ตัว, 3 ตัว, 4 ตัว และแบบกลับหรือโต๊ด (แล้วแต่เจ้า) เลือกให้ตรงกับที่คุณตั้งใจเล่น
- ใส่เลขและจำนวนเงิน แล้วตรวจบิลก่อนกดยืนยันตรงนี้สำคัญมาก เพราะความผิดพลาดมักเกิดจาก “กดสลับบนล่าง” หรือ “พิมพ์เลขกลับ” ให้คุณอ่านทวนเหมือนตรวจเลขบัญชีตอนโอนเงิน
- เช็คเวลาปิดรับของเว็บทุกงวดเว็บแต่ละเจ้าตัดยอดไม่เท่ากัน ต่อให้วันเดียวกันก็ปิดรับคนละนาทีได้ ดังนั้นให้ยึดเวลาในหน้าเว็บเป็นหลัก และเผื่อเวลาฝากเงินไว้เสมอ
เพื่อกันปัญหาย้อนหลัง ควรทำ 2 อย่างนี้ให้เป็นนิสัย
- เก็บ สลิปฝากเงิน ทุกครั้ง (รูปหรือไฟล์ก็ได้)
- สกรีนช็อต บิลรายการที่ยืนยันแล้ว พร้อมเวลา
สุดท้าย อย่าข้ามหน้ากติกา โดยเฉพาะเรื่อง “คิดรางวัล” และ “เงื่อนไขถอน” เพราะนี่คือจุดที่ทำให้คนเสียอารมณ์มากที่สุด ถ้าคุณอยากรู้พื้นฐานที่มาของหวยพัฒนาแบบเป็นภาพรวม ลองอ่าน ข้อมูลหวยพัฒนาบนวิกิพีเดีย เพื่อเข้าใจบริบทก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเล่นแบบไหน
จุดซื้อในลาวที่คนไทยนิยมไป ง่ายต่อการเดินทางจากชายแดน
ถ้าคุณเลือกไปซื้อที่ลาว “ทำเล” มีผลกับความสะดวกมาก บางเมืองข้ามไปง่าย เดินทางต่อไม่นาน และมีร้านขายสลากให้เลือกหลายจุด แนวคิดคือไปเมืองที่ระบบเดินทางพร้อม แล้วค่อยเดินหาร้านในย่านคนพลุกพล่าน
ตัวอย่างเมืองหรือแขวงที่คนไทยพูดถึงบ่อย มีประมาณนี้
- เวียงจันทน์: เหมาะกับคนที่ข้ามจากฝั่งหนองคาย เพราะใกล้สะพานมิตรภาพไทย ลาว เดินทางต่อเข้าเมืองไม่ยาก และมีร้านขายสลากกระจายหลายจุด
- สะหวันนะเขต: คนจากฝั่งมุกดาหารนิยม เพราะข้ามแล้วต่อรถเข้าเมืองได้สะดวก บรรยากาศเมืองไม่วุ่นวายเท่าเมืองหลวง
- ปากเซ: ใกล้เส้นทางจากฝั่งอุบลฯ เหมาะกับคนอยู่โซนอีสานใต้ และอยากเดินทางแบบทริปสั้นๆ
ไม่ว่าคุณไปเมืองไหน หลักง่ายๆ คือ ไปก่อนวันออกรางวัล สักหน่อย จะได้มีเวลาถามราคา เลือกเลข และเก็บตั๋วอย่างเป็นระเบียบ พอถึงวันประกาศผล คุณก็แค่หยิบตั๋วมาเทียบ ไม่ต้องวิ่งวุ่นเหมือนซื้อของนาทีสุดท้าย
คำค้น, วิธีเล่นหวยลาวจากไทย, ซื้อหวยลาวที่ลาวด้วยตัวเอง, เล่นหวยลาวผ่านเว็บจากไทย, สมัครเว็บหวยลาว, ฝากเงินหวยลาว, เลือกเลขหวยลาว 4 ตัว, จุดซื้อหวยลาวเวียงจันทน์, จุดซื้อหวยลาวสะหวันนะเขต, จุดซื้อหวยลาวปากเซ, เช็คเวลาปิดรับหวยลาว, ถ่ายรูปตั๋วหวยลาวไว้เผื่อหาย
เรื่องกฎหมายและความปลอดภัยที่คนไทยควรรู้ก่อนเล่น
ก่อนจะเล่นหวยลาวพัฒนาจากไทย ไม่ว่าคุณจะซื้อแบบข้ามไปเอาตั๋วจริง หรือเล่นผ่านเว็บตัวแทน สิ่งที่ควรคิดก่อนเสมอคือ 2 เรื่อง คือ กฎหมายไทย และ ความปลอดภัยของเงินกับข้อมูลส่วนตัว เพราะต่อให้คุณ “เล่นเป็น” แต่ถ้าเลือกช่องทางพลาด ความเสียหายมักมาแบบไม่ทันตั้งตัว
หัวข้อนี้สรุปให้ตรงไปตรงมา และเน้นให้คุณประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเอง เนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลเพื่อความรู้ ไม่ได้ชวนให้เล่น
เล่นหวยลาวจากไทยผิดกฎหมายไหม ตอบแบบตรงไปตรงมา
ใน สปป.ลาว หวยลาวพัฒนาเป็นสลากของรัฐ ดังนั้น “ฝั่งลาว” ถือว่าถูกกฎหมายตามระบบของเขา แต่พอคุณกลับมาอยู่ “ฝั่งไทย” ภาพจะเปลี่ยนทันที โดยเฉพาะกรณีที่เล่นผ่านเว็บหรือเอเจนต์ออนไลน์
ภาพรวมแบบเข้าใจง่ายคือ การเล่นหวยต่างประเทศผ่านช่องทางที่อยู่ในไทย หรือทำธุรกรรมจากไทย มีความเสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมายไทยตาม พ.ร.บ.การพนัน และประเด็นที่คนมองข้ามบ่อยคือ “เส้นทางเงิน” ถ้าเว็บโดนปิดหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นบัญชีม้า คุณอาจเจอปัญหาตามมา เช่น การตรวจสอบธุรกรรม หรือบัญชีถูกอายัดเพื่อขยายผลคดี
ถ้าคุณอยากอ่านมุมอธิบายแบบข่าวและภาษาคนทั่วไป ลองดูบทสรุปของสื่อหลักอย่าง ประเด็นคนเล่นหวยเพื่อนบ้านผิดไหม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพความเสี่ยงฝั่งผู้เล่นชัดขึ้น
สรุปสั้นๆ: ถูกกฎหมายในลาว แต่ เสี่ยงผิดกฎหมายในไทย โดยเฉพาะเล่นผ่านเว็บหรือเอเจนต์ ดังนั้นอ่านให้ครบ แล้วชั่งน้ำหนักให้ดี ก่อนตัดสินใจเอง
เช็กลิสต์เลือกเว็บหรือเอเจนต์ให้ปลอดภัยขึ้น (แม้ไม่มีอะไรรับประกัน)
ถ้าคุณยังตัดสินใจจะเล่นผ่านเว็บหรือเอเจนต์ สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ “เรทจ่ายสูง” แต่คือ ความโปร่งใส และความสม่ำเสมอในการจ่าย เพราะเว็บที่ดูดีในวันแรก อาจหายเงียบในวันที่คุณถูกรางวัลก็ได้
ก่อนฝากเงินครั้งแรก ลองไล่เช็คทีละข้อแบบเร็วๆ
- มีข้อมูลติดต่อชัด: มีหลายช่องทาง ไม่ใช่มีแต่ไลน์อย่างเดียว, และตอบคำถามได้ตรง ไม่บ่ายเบี่ยง
- เงื่อนไขจ่ายเงินรางวัลโปร่งใส: ระบุเรท, กติกากลับหรือโต๊ด, และเงื่อนไขยกเลิกบิลให้ชัด
- เวลาเปิดปิดรับแน่นอน: มีเวลาปิดรับรายงวดให้เห็น, ไม่อ้าง “ระบบล่ม” ตอนใกล้ออกบ่อยๆ
- มีบิลย้อนหลังตรวจได้: อย่างน้อยต้องดูบิลที่ส่งไปแล้ว พร้อมเวลาและสถานะได้
- รีวิวหลายแหล่ง: อย่าเชื่อรีวิวหน้าเดียวหรือภาพแชทที่จัดฉาก, ควรดูหลายแพลตฟอร์มแล้วเทียบกัน
- ไม่ชวนลงทุน หรือพาไปทางแชร์ลูกโซ่: ถ้ามีคำว่า “การันตีกำไร” หรือ “ฝากให้ทีมเดิน” ให้ถอยก่อน
- ถอนเงินได้จริง: ทดลองถอนยอดเล็กก่อนเสมอ เพื่อวัดความเร็วและเงื่อนไขแอบแฝง
อีกด้านหนึ่ง ให้คุณจำ “ธงแดง” พวกนี้ไว้ เพราะมักเป็นจุดเริ่มปัญหา
- เรทจ่ายสูงผิดปกติ จนไม่สมเหตุสมผลกับตลาด
- บังคับโอนเข้าบัญชีบุคคล และบัญชีเปลี่ยนตลอด
- แอดมินเร่งให้ฝาก หรือกดดันให้เติมเงินก่อนปิดรับแบบผิดสังเกต
ถ้าคุณอยากเช็คกรอบกฎหมายการพนันไทยแบบภาพรวม เพื่อเข้าใจว่าอะไรเสี่ยงแค่ไหน อ่านสรุปได้จาก ภาพรวมกฎหมายพนันในไทย แล้วค่อยตัดสินใจบนข้อมูลที่ครบขึ้น
กันพลาดเรื่องเงิน ฝาก ถอน ภาษี และการจัดการหลักฐานการเล่น
เรื่องเงินคือจุดที่พังง่ายที่สุด เพราะมันพังได้ทั้งจาก “อารมณ์” และ “ระบบ” ดังนั้นให้วางแผนเหมือนคุณทำงบรายเดือน ถ้ามันเกินเพดานก็หยุด ไม่ต้องเถียงกับตัวเอง
แนวทางที่ทำตามได้จริงและไม่ยุ่งยาก
- กำหนดเพดานต่อ 1 งวด แล้วจบในงวดนั้น เช่น ตั้งไว้เท่านี้ ต่อให้รู้สึก “เลขน่ามา” ก็ไม่เพิ่ม
- แยกบัญชีเงินเล่นออกจากเงินใช้จริง จะช่วยกันพลาดเวลาเผลอเติมเพลินๆ และกันกระทบค่าใช้จ่ายประจำวัน
- คิดเผื่อเงื่อนไขฝากถอน เพราะบางที่มีค่าธรรมเนียม, ขั้นต่ำถอน, หรือเวลาตัดรอบถอน ทำให้เงินไม่เข้าทันที
- ถ้าถูกหลายงวด ให้คุมวินัยมากกว่าเดิม หลายคนพังตอนกำลังได้ เพราะเริ่มเพิ่มเงินตามอารมณ์
เรื่องหลักฐานก็สำคัญพอๆ กับเงิน ลองนึกว่า “บิลคือใบเสร็จ” ถ้าไม่มีหลักฐาน เวลาโต้แย้งจะลำบากมาก คุณควรเก็บอย่างน้อย 3 อย่างนี้ทุกครั้ง
- สลิปโอนหรือหลักฐานฝากเงิน (รูปในมือถือก็ได้)
- บิลเดิมพันหรือเลขบิลในระบบ พร้อมวันและเวลา
- ประวัติแชทกับแอดมิน โดยเฉพาะตอนมีการยืนยันรายการหรือแก้ปัญหา
สุดท้าย หลายคนสงสัยเรื่องภาษี แต่สิ่งที่เจอบ่อยกว่าคือความเสี่ยงจาก “เส้นทางเงิน” และธุรกรรมที่โยงไปเว็บผิดกฎหมาย ดังนั้นถ้าคุณอยากลดปัญหาตามหลัง ให้เก็บหลักฐานให้ครบ และอย่าปล่อยให้การโอนเงินเป็นเรื่องชุ่ยๆ
คำค้น, กฎหมายไทยหวยลาว, เล่นหวยลาวจากไทยผิดกฎหมายไหม, พ.ร.บ.การพนัน หวยออนไลน์, ความปลอดภัยเว็บหวยลาว, เช็กลิสต์เลือกเว็บหวยลาว, วิธีเลือกเอเจนต์หวยลาว, สัญญาณเว็บหวยโกง, ฝากถอนหวยลาว, เก็บหลักฐานการแทงหวย, เสี่ยงอายัดบัญชีหวยลาว, หวยลาวพัฒนา 2026 ความปลอดภัย, เล่นหวยต่างประเทศในไทย ถูกไหม, รีวิวเว็บหวยลาว เชื่อถือได้, วินัยการเล่นหวยลาว
ขั้นตอนหลังซื้อ: เช็คผล รับเงินรางวัล และแก้ปัญหาที่เจอบ่อย
ซื้อเสร็จไม่ได้แปลว่าจบ งานสำคัญจริงๆ คือ เช็คผลให้ถูกช่อง และ เก็บหลักฐานให้ครบ เพราะความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดหลังประกาศผล เช่น ดูเลขถูกแต่เทียบผิดประเภท, บิลหาย, หรือเงินรางวัลยังไม่เข้า
หัวข้อนี้สรุปแบบจับมือทำสำหรับคนอยู่ไทย ทั้งสายซื้อตั๋วที่ลาว และสายเล่นผ่านเว็บ ให้คุณลดพลาดแบบ “เลขมา แต่ไม่ได้ตังค์”
เช็คผลหวยลาวจากไทยแบบเร็วๆ ให้ชัวร์ว่าดูเลขถูก
เวลาจะเช็คผลจากไทย อย่าพึ่งเชื่อแหล่งเดียว เพราะบางครั้งเว็บสรุปผลช้า, ตัวเลขพิมพ์ผิด, หรือคุณเผลอสลับ “บน” กับ “ล่าง” วิธีที่ปลอดภัยคือดูอย่างน้อย 2 แหล่ง แล้วค่อยเทียบกับบิลของตัวเอง
แหล่งที่ใช้ยืนยันกันได้ดี มักเป็นแนวนี้
- หน้าเว็บประกาศผล ที่มีผลย้อนหลังให้ย้อนตรวจ เช่น หน้ารวมข่าวและผลหวยลาวพัฒนา
- คลิปถ่ายทอดผล หรือไลฟ์ที่เห็นการประกาศจริง (ดูเพื่อความชัวร์) แล้วค่อยกลับมาเช็คเลขอีกทีในเว็บสรุปผล
ตอนเทียบเลข ให้คิดเหมือน “จับคู่ช่องให้ตรงก่อนค่อยจับคู่ตัวเลข” ทำตามนี้จะไม่งง
- เปิดบิล หรือรูปตั๋วที่คุณถ่ายไว้ แล้วดูว่าแทงอะไร เช่น 4 ตัวบน หรือ 2 ตัวล่าง
- ไปที่หน้าผล แล้วหา “หัวข้อเดียวกัน” ก่อน อย่าเพิ่งมองตัวเลขรวม
- เทียบเลขทีละหลัก โดยเฉพาะ เลข 4 ตัวบน ที่คนชอบสลับตำแหน่ง
- ถ้าคุณซื้อแบบพิเศษ เช่น กลับ, โต๊ด, วิ่ง (แล้วแต่เว็บ) ให้กลับไปดู “กติกาของผู้ขาย” เพราะแต่ละที่นับไม่เหมือนกัน
จุดพลาดอันดับหนึ่งคือ ซื้อคนละประเภทกับที่เอามาเทียบผล เช่น แทง 2 ตัว “ล่าง” แต่ไปเทียบ 2 ตัว “บน” แล้วดีใจเก้อ หรือบางคนแทง 4 ตัว แต่ไปมองแค่ท้าย 2 ตัวแล้วคิดว่าถูก
ทริคจำง่าย: ก่อนดูเลข ให้พูดกับตัวเองสั้นๆ ว่า “ฉันซื้อหมวดอะไร” แล้วค่อยไล่เทียบเลขในหมวดนั้น
ถ้าซื้อตั๋วกระดาษในลาว ต้องขึ้นเงินที่ไหน และควรเตรียมอะไร
ถ้าคุณซื้อตั๋วกระดาษที่ลาว หลักฐานตัวจริงคือ ตั๋วใบจริง ไม่ใช่รูปถ่าย ดังนั้นให้ดูแลเหมือนธนบัตร อย่าพับจนเละ อย่าให้โดนน้ำ และอย่าเผลอวางปนกับใบเสร็จอื่นๆ
เรื่อง “ขึ้นเงินที่ไหน” ให้ยึดแนวทางนี้เป็นหลัก เพราะจุดรับเงินอาจต่างกันตามพื้นที่และผู้ขาย
- ถ้าซื้อจาก ร้านหรือแผงเดิม ให้ถามเขาตรงๆ ว่าต้องไปรับที่ไหน, รับได้เลยไหม, หรือเขารับฝากขึ้นให้
- บางพื้นที่จะมี จุดรับเงินของเครือข่ายผู้จำหน่าย หรือจุดที่ร้านแนะนำ
- ถ้าถูกรางวัลใหญ่ มักต้องทำตามขั้นตอนเข้มขึ้น และใช้เวลาตรวจมากกว่าเดิม
ก่อนเดินทางไปรับเงิน เตรียมให้พร้อม 4 อย่างนี้ แล้วจะไม่เสียเที่ยว
- ตรวจวันหมดเขตรับรางวัล: งวดผ่านไปนานแล้วค่อยไป มักกลายเป็นปัญหาทันที
- ตั๋วต้องสภาพดี: ไม่ฉีก ไม่ขาด ไม่เลอะจนอ่านเลขไม่ได้
- ถ่ายรูปตั๋วสำรอง: รูปไม่แทนตั๋วจริง แต่ช่วยยืนยันเลขและงวดตอนคุยกับร้าน
- บันทึกรายละเอียดร้านที่ซื้อ: ชื่อร้าน, ทำเล, เบอร์โทร หรือไลน์ เพื่อถามขั้นตอนตอนถูกรางวัล
ถ้าคุณอยากเห็นภาพรวม “ระบบสลาก” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหวยพัฒนา อ่านพื้นหลังได้จาก ข้อมูลหวยพัฒนาในวิกิพีเดีย แล้วใช้เป็นกรอบทำความเข้าใจ แต่ตอนรับเงินจริงให้ยึด “กติกาผู้ขายในพื้นที่” เป็นหลักเสมอ
ถ้าเล่นผ่านเว็บ เงินรางวัลไม่เข้า ทำยังไงดี
เงินรางวัลไม่เข้าเป็นเรื่องที่เจอได้ ตั้งแต่ระบบคำนวณช้าไปจนถึงคุณยังทำขั้นตอนยืนยันไม่ครบ อย่าเริ่มจากการโวย แต่อย่าเงียบแล้วฝากเพิ่มด้วย เพราะเงินใหม่อาจทำให้ตามเรื่องยากกว่าเดิม
ทำตามลำดับนี้ทีละข้อ จะคุยกับแอดมินง่ายขึ้น และมีหลักฐานพอ
- แคปหน้าผลรางวัลของงวดนั้น (เอาให้เห็นวันและงวด ถ้ามี)
- แคปบิลเดิมพัน ให้เห็นเลขที่แทง, ประเภทที่ซื้อ (บนหรือล่าง), เวลา, และสถานะบิล
- เช็คเงื่อนไขจ่ายของเว็บ เพราะบางเว็บต้องกด “ยืนยันรับรางวัล” หรือเข้าเมนูสรุปรายได้ก่อน เครดิตถึงจะอัปเดต
- รอเวลาประมวลผลตามที่เว็บระบุ บางช่วงคนเข้าเยอะ ระบบจะหน่วง
- ติดต่อแอดมินด้วยข้อมูลครบ ส่ง 3 อย่างไปพร้อมกัน (ผล, บิล, สลิปฝากเงินถ้าเกี่ยว) แล้วระบุปัญหาให้สั้นและชัด
- ถ้ายังไม่ชัดเจน ให้ หยุดฝากเพิ่ม ก่อน และประเมินความเสี่ยงของเว็บนั้น
- ถ้าเจอเหตุซ้ำๆ หลายงวด ให้พิจารณา ย้ายเว็บในงวดถัดไป และทดลองถอนยอดเล็กทุกครั้งก่อนเล่นจริง
อีกจุดที่หลายคนมองข้ามคือ “คุณแทงหมวดอะไร” เพราะบางเว็บแยกหน้าตาหมวดคล้ายกัน เช่น 2 ตัวบน, 2 ตัวล่าง, 2 ตัว (รวม) พอถึงเวลาจ่ายเลยดูเหมือนระบบไม่เข้า ทั้งที่จริงคุณเทียบผิดช่องตั้งแต่แรก
ถ้าคุณอยากดูแนวคิดเรื่องการโต้แย้งเงินรางวัลแบบ “ยึดหลักฐานเป็นหลัก” (แม้เป็นคนละบริบทกับหวยลาว) บทความข่าวอย่าง กรณีพิพาทสลากที่ต้องใช้หลักฐาน ช่วยเตือนใจได้ดีว่า สุดท้ายแล้วคนที่มีหลักฐานครบ มักคุยง่ายกว่าเสมอ
คำค้น, เช็คผลหวยลาวพัฒนาจากไทย, ตรวจหวยลาวพัฒนา 4 ตัวบน 2 ตัวล่าง, วิธีเทียบผลหวยลาวให้ถูก, ขึ้นเงินหวยลาวตั๋วกระดาษ, รับเงินรางวัลสลากพัฒนาลาว, วันหมดเขตรับรางวัลหวยลาว, เงินรางวัลหวยลาวไม่เข้า, แก้ปัญหาเว็บหวยลาว, บิลหวยลาวหายทำไง, เช็คผลหวยลาว 2026, วิธีรับรางวัลหวยลาวจากไทย
Conclusion
หวยลาวพัฒนาจะเล่นจากไทยให้ไม่พลาด ต้องเริ่มจากรู้รอบออกให้ชัด โดยช่วงอัปเดต 2026 มักออกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ประกาศผลราว 20:00 ถึง 20:30 น. และหลายเว็บปิดรับก่อนประมาณ 19:30 ถึง 20:00 น. จากนั้นค่อยโฟกัสเลขที่ใช้ให้ถูกช่อง เช่น 4 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง แล้วเทียบกับบิลแบบไม่สลับบนล่าง
เรื่องช่องทางก็เลือกให้เข้ากับชีวิตจริง ถ้าอยากได้ตั๋วจริงและไปเที่ยวได้ด้วยก็ข้ามไปซื้อที่ลาว แต่ถ้าเน้นสะดวก เล่นผ่านเว็บตัวแทนจากไทยก็ทำได้ เพียงแต่ต้องอ่านกติกาและเงื่อนไขถอนให้ครบ ที่สำคัญคือฝั่งลาวถูกกฎหมาย แต่ฝั่งไทยมีความเสี่ยงเรื่องกฎหมายพนัน โดยเฉพาะออนไลน์ ดังนั้นตั้งงบไว้ก่อนเสมอ และเก็บ หลักฐาน ทุกครั้ง ทั้งบิล สลิป และรูปตั๋ว
ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้ ถ้าจะเล่นจริง ให้เริ่มด้วยยอดเล็ก ลองถอนให้ได้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเล่นต่อแบบไหน
เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บไม้ สี และทินเนอร์ ในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ 1 นาย
นครสวรรค์ – เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บไม้ สี และทินเนอร์ของร้านเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและความร้อนสูง
เนื่องจากมีวัสดุไวไฟจำนวนมากและเปลวไฟที่รุนแรง ทำให้ต้องทุบกำแพงและระดมรถดับเพลิงกว่า 30 คัน ใช้เวลากว่าสองชั่วโมงในการควบคุมเพลิง แต่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายคน
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในโกดังของบริษัท HomeCare ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน บนถนนรังสิโอไทย ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเย็นวันที่ 9 มีนาคม 2569 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระดมกำลังอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมเพลิง เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีวัสดุไวไฟจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครนครสวรรค์และดับเพลิงจาก อบต.ในพื้นที่ใกล้เคียงนำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่มากกว่า 10 คัน ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงกว่า 30 เที่ยว แต่การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากภายในโกดังเก็บไม้ สี และทินเนอร์จำนวนมาก ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงต่อเนื่อง ต้องทุบกำแพงและพังประตูบางส่วนของอาคารเพื่อเปิดทางให้สามารถฉีดน้ำเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงโดยตรง เกรงว่าไฟจะลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง
ขณะเกิดเหตุร้านได้ปิดให้บริการแล้ว จึงไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบางส่วนบริเวณสี่แยกพหลโยธิน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากกลุ่มควันหนาทึบที่พวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง
จากการสอบถามนายบุณยศิษฐ์ เพ็ญประดับพร อายุ 51 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า อาคารที่เกิดเหตุใช้เป็นโกดังเก็บไม้ ทินเนอร์ และอุปกรณ์สี โดยขณะเกิดเหตุร้านปิดทำการแล้ว แต่ตนยังอยู่ภายในห้องทำงาน ก่อนจะได้ยินเสียงดังผิดปกติจากโกดัง จากนั้นมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา เมื่อรีบเข้าไปตรวจสอบพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ในขณะนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์คาดว่าสาเหตุอาจมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีสารไวไฟจำนวนมากภายในโกดัง ส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว การควบคุมเพลิงใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทั้งนี้ จะมีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
โครงการอุโมงค์ลอดแยกหน้าศูนย์ราชการเชียงรายคืบหน้า 54%, ตั้งเป้าเสร็จปี 2027
ข่าวระดับชาติ - National
ประเทศไทยเฉลิมฉลอง “วันสตรีสากล” ปี 2026: แนวคิด “ให้เพื่อได้รับ” ท่ามกลางความก้าวหน้าและความท้าทายที่ยังคงอยู่
กรุงเทพฯ – วันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยคึกคักเป็นพิเศษ เพราะชุมชน ธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ออกมาร่วมกันฉลอง วันสตรีสากล 2026 (International Women’s Day 2026) วันที่ทั่วโลกใช้ยกย่องผลงานของผู้หญิง พร้อมส่งเสียงให้ความเท่าเทียมทางเพศเดินหน้าให้เร็วขึ้น บรรยากาศปีนี้มีทั้งกิจกรรมสนุก ๆ ในเมือง และวงคุยจริงจังที่มองกลับไปถึงความคืบหน้าเรื่องสิทธิผู้หญิงของไทย ขณะเดียวกัน นักเคลื่อนไหวก็ยังชี้ให้เห็นอุปสรรคเดิม ๆ ที่ยังไม่หายไป ทั้งการเข้าถึงความยุติธรรม ความเท่าเทียมในที่ทำงาน และพื้นที่ทางการเมือง
แม้วันที่ 8 มีนาคมจะไม่ใช่วันหยุดราชการในไทย แต่ความสำคัญของวันสตรีสากลเพิ่มขึ้นทุกปี เห็นได้จากงานภาคธุรกิจ กิจกรรมวัฒนธรรม และเวทีพูดคุยเชิงนโยบายที่จัดต่อเนื่อง
ธีมระดับโลกที่คนไทยหยิบมาใช้ได้จริง
ปีนี้ International Women’s Day มี 2 แกนหลักที่คนไทยพูดถึงกันมาก
แกนแรกคือธีมแคมเปญระดับโลก “Give to Gain“ จากองค์กร International Women’s Day ที่ชวนทุกคน “ให้” เพื่อ “ได้” ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพี่เลี้ยง แบ่งปันทรัพยากร สนับสนุนเชิงนโยบาย หรือสละเวลาให้ผู้หญิงได้เติบโต เพราะเมื่อผู้หญิงมีโอกาส สังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ตามมา
อีกแกนคือธีมของสหประชาชาติ “Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls” ที่เน้นเรื่องสิทธิ ความยุติธรรม และการลงมือทำ เพื่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน โดยเฉพาะการรื้ออุปสรรคเชิงโครงสร้าง เช่น กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ การคุ้มครองที่ยังอ่อน และบรรทัดฐานทางสังคมที่ทำร้ายผู้หญิง
สำหรับไทย แนวคิดเหล่านี้ไปทางเดียวกับความพยายามในประเทศที่ผลักดันความเท่าเทียมทางเพศมานาน รวมถึงการยึดโยงมาตรฐานสากลอย่าง CEDAW (ไทยให้สัตยาบันในปี 1985) และ Beijing Platform for Action
กิจกรรมวันสตรีสากล 2026 ทั่วไทย มีทั้งสนุกและได้สาระ
กิจกรรมในไทยปีนี้หลากหลาย ตั้งแต่งานสายสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงเวทีคุยเรื่องงานและนโยบาย
- ในกรุงเทพฯ หลายจุดจัดงานสังสรรค์และวงเสวนา เช่น Siwilai Radical Club, Bar.Yard, The Standard Bangkok Mahanakhon และ Bardo Social โดยผูกธีมไว้กับ “Give to Gain” ทั้งรูปแบบปาร์ตี้และทอล์ก
- ที่ Shangri-La Chiang Mai จัดกิจกรรมให้พนักงานล่วงหน้าเมื่อวันที่ 6 มีนาคม มีคลาส personal color สอนแต่งหน้า ทอล์กเรื่องสุขภาวะ กิจกรรมเต้น และช่วงเวลาผ่อนคลายที่เน้นความมั่นใจและการดูแลตัวเอง
- เครือข่ายธุรกิจอย่าง Australian-Thai Chamber of Commerce และกลุ่มอื่น ๆ สื่อสารแนวคิดว่าการสนับสนุนผู้หญิงคือการเพิ่มพลังให้ทั้งทีม ไม่ใช่การแบ่งพลังออกจากกัน
- หลายองค์กรจัดอาหารเช้าและวงพูดคุย เช่น งานของ Thai-Swedish Chamber of Commerce วันที่ 12 มีนาคม ที่ชวนคุยเรื่องผลของ AI ต่อการทำงานและการเรียนรู้ของผู้หญิง
- สื่ออย่าง Bangkok Post เปิดตัว Women of the Year 2026 Awards ในวันที่ 8 มีนาคม ภายใต้ธีม “Architects of New Power” เพื่อยกย่องผู้นำหญิงที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมเลยชัดมากว่า วันสตรีสากลในไทยไม่ใช่แค่การฉลอง แต่ยังเป็นพื้นที่คุยเรื่องการลงมือทำด้วย
ไทยเดินหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไปไกลพอสมควร
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไทยมีความคืบหน้าในหลายด้าน และในบางเรื่องถือว่าเด่นในภูมิภาค
- ด้านกฎหมาย ไทยมีหมุดหมายสำคัญ เช่น Gender Equality Act ปี 2015 และ Marriage Equality Act ที่มีผลตั้งแต่มกราคม 2025 ซึ่งปรับอายุขั้นต่ำการสมรสเป็น 18 ปี ใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางทางเพศ เปิดทางให้การรับบุตรบุญธรรมสำหรับคู่สมรสเพศเดียวกัน และรองรับสิทธิด้านมรดก
- ด้านการศึกษาและแรงงาน ผู้หญิงมีสัดส่วนสูงในระดับอุดมศึกษา (หลายสาขามากกว่า 70%) ขณะเดียวกัน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงอยู่ราว 59% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกในบางตัวชี้วัด
- ด้านการเมือง สัดส่วนผู้หญิงในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ประมาณ 20% และสูงกว่านั้นในวุฒิสภา ถือเป็นระดับที่ดีขึ้นจากเดิม แม้ยังไม่เท่ากับผู้ชาย
- รัฐธรรมนูญปี 2017 ระบุชัดเรื่องสิทธิเท่าเทียมของชายและหญิง
ผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติให้เครดิตกับความก้าวหน้าเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังเรียกร้องให้ไทยทำให้ “เกิดผลจริง” มากขึ้น เช่น การทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติทางเพศ และการเพิ่มบทบาทผู้หญิงในงานบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการสันติภาพ
อุปสรรคที่ยังค้างอยู่ และต้องแก้แบบจริงจัง
แม้ภาพรวมจะดีขึ้น แต่ปัญหาหลายอย่างยังเป็นเรื่องที่คนทำงานด้านสิทธิสตรีพูดถึงทุกปี
- การเข้าถึงความยุติธรรมยังไม่เท่ากัน โดยเฉพาะคดีความรุนแรงต่อผู้หญิง การเลือกปฏิบัติ และการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองที่ยังไม่สม่ำเสมอ
- ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังตกกับผู้หญิงบางกลุ่มหนักกว่า เช่น ผู้หญิงในภาคนอกระบบ พื้นที่ชนบท และกลุ่มชาติพันธุ์
- อำนาจต่อรองทางการเมืองยังไม่แรงพอ เพราะหลายเวทีตัดสินใจสำคัญยังมีผู้หญิงน้อย
- ปัจจัยซ้อนทับ ทั้งค่านิยมเดิม ๆ และความเสี่ยงใหม่ ๆ อาจทำให้บางเรื่องถอยหลังได้ ถ้าไม่มีมาตรการรองรับ
เมื่อมองผ่านธีม UN ที่พูดเรื่อง “สิทธิและความยุติธรรม” ก็ยิ่งชัดว่า ไทยยังต้องปิดช่องว่างเหล่านี้ให้ได้
จากวันสตรีสากลสู่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นาน
บทสรุปของ วันสตรีสากล 2026 ในไทย คือความคืบหน้ามีอยู่จริง แต่จะไปต่อได้ต้องอาศัยการร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน แนวคิด “Give to Gain” เลยเข้ากับบริบทไทยพอดี เพราะการให้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็นพี่เลี้ยง การปรับนโยบาย และการช่วยกันดูแลในชุมชน ทำให้สังคมได้ “กำไร” เป็นความเท่าเทียมที่จับต้องได้
ขณะเดียวกัน กิจกรรมอย่างการรำลึกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ UN Conference Centre ในกรุงเทพฯ ก็ช่วยขยายเสียงให้เรื่องสิทธิ ความยุติธรรม และการลงมือทำดังขึ้น
ไทยมีประวัติที่ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมานาน ทั้งด้านการเมือง การศึกษา และธุรกิจ ดังนั้น วันสตรีสากลจึงเป็นทั้งวันแห่งการฉลอง และเป็นแรงส่งให้เดินหน้าไปไกลกว่าเดิม
