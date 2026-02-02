Connect with us

ข่าวระดับชาติ - National

เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

Published

1 day ago

on

พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร – เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ที่พลัดจมน้ำใน แม่น้ำปิง เมื่อวันที่ 29 มกราคม โดยพบศพลอยห่างจากจุดเกิดเหตุราว 3 กิโลเมตร ศพติดอยู่กับกอไผ่ริมตลิ่ง

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ที่ร่างมีร่องรอยถูกสัตว์กัด โดยมีบาดแผลบริเวณใบหน้า และแขนซ้ายขาดไป เหตุเกิดบริเวณแนวตลิ่งเรียงหินริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดระบุว่า มีเด็กหญิงวัย 6 ขวบ 2 คนลงไปเล่นน้ำ ก่อนกระแสน้ำพัดพาออกไป ชายวัย 23 ปีที่ตกปลาอยู่ใกล้ ๆ กระโดดลงช่วยไว้ได้ 1 คน แต่อีกคนถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปในช่วงเย็นวันนั้น

หลังเกิดเหตุ นักประดาน้ำและทีมกู้ภัยระดมค้นหาต่อเนื่องหลายวัน ท่ามกลางความกังวลของครอบครัวที่เฝ้ารอข่าว

พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

กระทั่งเวลา 10:20 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายรัชนนนท์ สัตตยาคม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ออกค้นหาด้วยเรือต่อเนื่อง

ทีมค้นหาพบศพเด็กหญิงลอยอยู่ช่วงท้ายน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกอไผ่ริมตลิ่งหน้าสวนยูคาลิปตัส หมู่ 6 ตำบลคลองขลุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือและอุปกรณ์ตัดกอไผ่เข้าเคลียร์พื้นที่ ก่อนกู้ร่างขึ้นมา

พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

ตำรวจและแพทย์เวรจากโรงพยาบาลคลองขลุงเข้าตรวจสอบ ณ จุดพบศพ รายงานว่าพบรอยกัดที่ศีรษะและใบหน้า ส่วนแขนซ้ายขาด คาดว่าเกิดจากสัตว์ในน้ำกัดกิน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ห่อศพและเตรียมส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีแม่และครอบครัวมารอรับร่างด้วยความโศกเศร้า

นายรัชนนนท์ระบุว่า ทีมค้นหาปฏิบัติภารกิจนานกว่า 60 ชั่วโมงก่อนพบเด็ก ศพลอยหงายหน้า เริ่มมีสภาพเน่าเปื่อยและมีร่องรอยถูกสัตว์น้ำกัดกิน จึงรีบนำขึ้นฝั่งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวระดับชาติ - National

เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Published

56 minutes ago

on

February 3, 2026

By

เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นครราชสีมา – เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อนักท่องเที่ยวชายอายุ 69 ปี ถูกช้างป่าตัวผู้ขนาดใหญ่ทำร้ายจนเสียชีวิต ณ บริเวณค่ายพักแรมสถานีเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ 4 (คลองปลากัง) ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายงานวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2569) ระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายจิรัฐชัย จิรพัฒน์บุญญาธร อายุ 69 ปี ชาวตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมภรรยา และกางเต็นท์พักค้างคืนในจุดเกิดเหตุ

ช่วงเวลาประมาณ 05.30-06.00 น. นายจิรัฐชัยตื่นมาออกกำลังกายใกล้เต็นท์ ห่างจากจุดพักราว 20 เมตร จากนั้นได้เผชิญหน้ากับช้างป่าเพศผู้ตัวใหญ่ที่อยู่ในช่วง ตกมัน ช้างใช้งวงจับและฟาดร่างลงพื้น ก่อนกระทืบซ้ำอย่างรุนแรง ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ภรรยาของผู้เสียชีวิตวิ่งหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด ต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าตรวจสอบ และสามารถผลักดันช้างให้ออกห่างจากบริเวณลานกางเต็นท์ได้

ช้างที่ก่อเหตุถูกระบุว่าเป็นพลายอ้อยหวาน (มีการเรียกชื่อว่า พลายอ้อยหวาน ) ซึ่งเป็นช้างป่าที่เจ้าหน้าที่และคนในพื้นที่รู้จักกันดี เพราะมักออกมาหากินใกล้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง อุทยานเคยเฝ้าระวังและเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีประวัติทำร้ายคนจนเสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย ทำให้เหตุครั้งนี้กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ที่เชื่อมโยงกับช้างตัวเดียวกัน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง ยืนยันข้อมูลดังกล่าว พร้อมระบุว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมที่ยังตรวจสอบยืนยันตัวตนไม่ได้ในขณะนั้น

ด้านกรมอุทยานฯ เร่งดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ประสานแจ้งญาติ และตรวจพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงเช้ามืด และบริเวณลานกางเต็นท์ที่สัตว์ป่าอาจออกหากิน

ประวัติเหตุช้างป่าเขาใหญ่ทำร้ายคน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความสูญเสีย

ประวัติเหตุช้างป่าเขาใหญ่ทำร้ายคน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความสูญเสีย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นถิ่นอาศัยสำคัญของช้างป่าไทย และเคยมีเหตุช้างป่าก่อความรุนแรงหลายครั้ง แม้หลายเหตุจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็สะท้อนความเสี่ยงที่มากขึ้นในจุดท่องเที่ยวและเส้นทางสัญจร

ในอดีตมีรายงานช้างทำร้ายยานพาหนะและไล่คนในพื้นที่ เช่น ปี 2558 เคยเกิดเหตุช้างกระทืบรถยนต์และไล่ล่าผู้คนหลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ช้างเพศผู้มีแนวโน้มก้าวร้าวมากขึ้น

อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลช่วงปี 2555-2567 ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทั่วประเทศมากกว่า 227 ราย และบาดเจ็บ 203 ราย โดยปี 2567 ปีเดียวมีผู้เสียชีวิต 39 รายจากกรณีช้างออกนอกพื้นที่

ถิ่นอาศัยถูกบีบ แกนหลักของความขัดแย้งคนกับช้างป่า

ถิ่นอาศัยถูกบีบ แกนหลักของความขัดแย้งคนกับช้างป่า

ต้นตอสำคัญคือพื้นที่ป่าถูกใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ทั้งการขยายเกษตรกรรม ชุมชน และการท่องเที่ยว ทำให้ป่าต้นน้ำถูกตัดขาดเป็นหย่อมๆ เมื่อแหล่งอาหารและทางเดินตามธรรมชาติลดลง ช้างจึงออกมาหากินนอกเขตคุ้มครองถี่กว่าเดิม

ในเขาใหญ่และพื้นที่รอบๆ ช้างจำนวนมากต้องข้ามถนนและแนวชุมชนเพื่อไปหาอาหารและน้ำ จึงเพิ่มโอกาสปะทะกับคน และทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุรุนแรงได้ง่ายขึ้น

จำนวนช้างป่าเพิ่มเร็ว จาก 334 เป็นเกือบ 800 ตัว

จำนวนช้างป่าเพิ่มเร็ว จาก 334 เป็นเกือบ 800 ตัว

ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ทำให้จำนวนช้างป่าในไทยเพิ่มขึ้นมาก จาก 334 ตัวในปี 2558 เป็นเกือบ 800 ตัวในปี 2568 (ข้อมูลกรมอุทยานฯ) บางพื้นที่อย่างป่าเขตตะวันออกมีอัตราเกิดสูงถึง 8.2% ต่อปี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศราว 3% การเพิ่มขึ้นที่เร็วเกินกำลังรองรับของป่าที่เหลืออยู่ ทำให้ช้างขาดแคลนอาหารและน้ำ และออกนอกพื้นที่บ่อยขึ้น

เพื่อหาทางลดแรงกดดันในระยะยาว กรมอุทยานฯ เริ่มทดลองโครงการ วัคซีนคุมกำเนิด สำหรับช้างป่าเพศเมีย โดยไม่ใช้การทำหมันหรือผ่าตัด แต่เป็นการฉีดวัคซีนที่มีฤทธิ์นาน 7 ปี ปี 2569 เริ่มนำร่องฉีดให้ช้างเพศเมียที่เคยมีลูกแล้ว 20 ตัว และทดลองในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดตราด โดยฉีดให้ 3 ตัวแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 ข้อมูลการทดสอบในช้างเชลยก่อนหน้านี้ระบุว่าปลอดภัย และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง โครงการนี้คาดว่าจะช่วยควบคุมอัตราการเกิด ลดความกดดันต่อป่า และลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในระยะยาว

เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติต้องระวังมากขึ้น ควรทำตามกฎอุทยานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงเข้าใกล้สัตว์ป่า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบช้างใกล้จุดพักหรือบริเวณลานกางเต็นท์

ข่าวระดับชาติ - National

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

Naree Srisuk

Published

3 hours ago

on

February 3, 2026

By

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

ลำปาง – เกิดเหตุไฟไหม้อาคารกุฏิไม้เก่าทรงพม่า ภายใน (วัดมนปูยัค) Wat Mon Pu Yak ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ส่งผลให้อาคารพังเสียหายทั้งหมด ทิ้งความเศร้าไว้กับคนในพื้นที่ เพราะเป็นอาคารเก่าแก่และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม

ชาวบ้านเล่าว่า ก่อนไฟลุกไหม้ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด จากนั้นเพลิงลามเร็วมาก เพราะตัวอาคารเป็นไม้เก่าที่แห้งและติดไฟง่าย

มีการแจ้งเหตุราวเวลา 06.30 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ จุดเกิดเหตุอยู่ภายในวัด พื้นที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรีบช่วยกันตักน้ำและฉีดน้ำเพื่อชะลอไฟ แต่ควันหนาทึบและเปลวไฟแรง ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยาก

เทศบาลนครลำปางส่งทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่ พร้อมกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยกู้ภัยในท้องถิ่น ระดมรถดับเพลิงหลายคันเข้าดับไฟ

เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงนานประมาณ 1 ชั่วโมงจึงควบคุมได้ ไฟไม่ลามไปอาคารข้างเคียง แต่กุฏิไม้พังถล่มและถูกเผาจนหมด

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

เพื่อนบ้านได้ยินเสียงดัง ก่อนเห็นไฟลุกท่วม

คนที่อาศัยติดกับวัดบอกว่า ได้ยินเสียงดังราวเวลา 05.00 น. พอตื่นออกมาดู ก็เห็นกุฏิถูกไฟไหม้แล้ว หลายคนช่วยกันโทรแจ้งเหตุและพยายามดับไฟเบื้องต้น แต่โครงสร้างไม้เก่าทำให้ไฟกินเร็วมาก

หลังเพลิงสงบ ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ เก็บหลักฐาน และประเมินความเสียหาย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด

อาคารที่เสียหายเป็นกุฏิไม้ทรงพม่า เชื่อกันว่าอายุกว่า 144 ปี ชาวลำปางจำนวนมากมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมือง เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและอยู่คู่กับวัดมานาน

ช่วงเกิดเหตุ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระจำพรรษาเพียงรูปเดียวของวัด ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

ไฟไหม้เผาทำลายอาคารจนหมด

Wat Mon Pu Yak คาดว่าสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ประมาณปี 1882 ต่อเนื่องมาถึงยุครัชกาลที่ 6

โดยปกติวัดมีอาคารหลัก 3 ส่วน คือ กุฏิไม้ทรงพม่า วิหาร และอุโบสถทรงพม่าที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก

กุฏิไม้ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของวัด หันหน้าไปทางทิศใต้ เป็นอาคารไม้หลังคาหน้าจั่วซ้อนชั้น ทางเข้าออกแบบเป็นมุขรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายศาลา และมีส่วนยอดยกสูง

ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต มีลายไม้แกะสลักแบบพม่า ภายในแบ่งเป็นโถงกลาง พื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และห้องด้านข้างสำหรับใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์

ข่าวระดับชาติ - National

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป

Published

4 days ago

on

January 30, 2026

By

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป

กรุงเทพฯ – ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และกฎระเบียบที่คุ้นเคยกำลังกลับมาบังคับใช้อีกครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สั่งห้ามขาย จัดเลี้ยง หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศในช่วงเวลาสำคัญของการเลือกตั้ง การจำกัดนี้ครอบคลุมบาร์ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ สถานที่จัดงาน และแม้แต่ในที่พักอาศัยส่วนตัวทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดเชียงรายด้วย

การห้ามจำหน่ายสุราแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาแยกกัน ช่วงแรกเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยห้ามขายและให้บริการสุราตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงที่สองคือวันเลือกตั้งจริง ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

ในช่วงเวลาดังกล่าว ห้ามจำหน่าย ให้ฟรี จัดเลี้ยง หรือแบ่งปันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงการบังคับใช้ทั่วประเทศตลอดช่วงเวลานั้น

ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้ง ด้วยโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน ปรับสูงสุด 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กกต. ย้ำว่ากฎนี้ใช้กับทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์

เหตุผลที่ประเทศไทยห้ามขายสุราในวันเลือกตั้ง

การห้ามขายสุราในวันเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาอย่างยาวนาน วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างยุติธรรม สงบ และเป็นระเบียบ นโยบายนี้ยังสะท้อนความกังวลในอดีตที่สุราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในอดีต บางผู้สมัครหรือทีมงานท้องถิ่นเคยจัดเลี้ยงอาหารค่ำ ปาร์ตี้ หรือแจกเครื่องดื่มฟรี ซึ่งอาจดูเหมือนการต้อนรับแบบมิตรภาพ แต่บางครั้งข้ามเส้นไปสู่การซื้อเสียง การหยุดขายและให้บริการสุราในช่วงเวลารอบการลงคะแนนจึงช่วยปิดช่องทางดังกล่าว

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจด้วยสติปัญญาที่แจ่มใส โดยไม่ถูกอิทธิพลจากแอลกอฮอล์ รวมถึงลดความตึงเครียดใกล้สถานที่เลือกตั้ง โดยลดโอกาสเกิดการทะเลาะหรือความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม

กฎนี้อยู่ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย ซึ่งมุ่งเน้นการปกป้องกระบวนการลงคะแนน ในประเทศที่เคยเผชิญข้อพิพาทการเลือกตั้งและรายงานความผิดปกติในอดีต แม้บางครั้งจะมีการผ่อนคลายกฎสุราเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น การปรับเวลาขายช่วงบ่าย แต่การห้ามในช่วงเลือกตั้งยังคงเข้มงวดและมีผลเหนือข้อยกเว้นเหล่านั้น

ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

นอกเหนือจากการจำกัดสุรา ตำรวจไทยกำลังเพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับการเลือกตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กิตติรัฐ พันธุเพชร ได้สั่งการให้บังคับใช้ทั่วประเทศต่อบุคคลมีอิทธิพล การฆ่าจ้าง ยาเสพติด อาวุธผิดกฎหมาย และภัยคุกคามอื่น ๆ ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

พลตำรวจเอก สำราญ หน่วยมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ดูแลศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง ระบุว่าตำรวจจะเพิ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2569 ก่อนการลงคะแนนล่วงหน้า หน่วยงานทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดทางเหนืออย่างเชียงราย ได้รับคำสั่งให้ปราบปรามอาชญากรรมโดยรวม โดยเน้นพิเศษต่อสิ่งที่อาจกระทบการเลือกตั้ง

ตำรวจเฝ้าระวังมือปืนรับจ้าง ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น และการแพร่กระจายอาวุธผิดกฎหมายที่อาจใช้ข่มขู่หรือก่อความรุนแรง คาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 120,000 นาย ถูกจัดกำลังทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองสถานที่เลือกตั้งประมาณ 90,000 แห่ง ความมั่นคงจะเข้มงวดยิ่งขึ้นในพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีการแข่งขันใกล้ชิดหรือร้อนแรง

ตำรวจภูธรแห่งชาติยังประสานงานกับหน่วยข่าวกรองเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการกระทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ระบุเป้าหมายคือป้องกันการซื้อเสียง การข่มขู่ การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองกับกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการพนันออนไลน์ ซึ่งเคยปรากฏในคดีล่าสุด

การเลือกตั้งครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง

กกต. ยังร่วมมือกับแพลตฟอร์มใหญ่ เช่น Meta, Google และ TikTok เพื่อจำกัดเนื้อหาเท็จหรือเป็นอันตรายที่อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจผิดหรือก่อความไม่สงบ

การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะกำหนดองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร 500 ที่นั่ง หลังจากสภาถูกยุบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังจะลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าควรร่างรัฐธรรมนูญใหม่แทนฉบับปี 2560 หรือไม่

การลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดโอกาสให้พลเมืองที่มีสิทธิลงคะแนนก่อนกำหนดได้ ไม่ว่าจะในเขตภูมิลำเนาหรือนอกเขตเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียน

ในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังเตือนประชาชนและผู้ประกอบการให้วางแผนให้ดี หมายถึงห้ามซื้อเบียร์ ไวน์ หรือสุราต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่จำกัด การห้ามนี้อาจสร้างความยุ่งยากให้กับธุรกิจสถานบันเทิงและการบริการ แต่ทางการยืนยันว่าช่วยให้การเลือกตั้งสะอาดและเป็นระเบียบ

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งยังเรียกร้องให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างรับผิดชอบและแจ้งเบาะแสที่น่าสงสัย ด้วยการตำรวจที่เข้มงวดขึ้นและการห้ามสุรา มีความหวังว่าจะมีการเลือกตั้งที่สงบสุขและผลการนับคะแนนที่ประชาชนเชื่อมั่นได้

