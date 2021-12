 Huawei MatePad Pro 12.6

MatePad Pro 12.6 ขับเคลื่อนโดย SoC HiSilicon Kirin 9000E แปดคอร์ และสามารถพึ่งพา RAM 8 GB และพื้นที่เก็บข้อมูล 256 GB ราคาอยู่ที่ประมาณ 800 ยูโร (~ $ 928) ไม่มีตัวเลือกอุปกรณ์พกพาหรือการกำหนดค่าพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม MatePad Pro 12.6 มุ่งเป้าไปที่คู่แข่งระดับไฮเอนด์เช่น Apple iPad Pro 12.9 และ Samsung Galaxy Tab S7 Plus

