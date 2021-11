เครื่อง 4e: ไอเท็มสําคัญที่คุณควรพกไปฟิตเนสด้วย

เครื่อง 4e: กระแสการรักสุขภาพกาลังมาแรงมากํ ใครๆกอยากไปออกก็าลังกายกํนทัั้งนั้น นอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยผอนคลายความรู้สึกตึงเครียดในแต่่ละวันด้วย บางคนชอบไปออกกาลังกายในสวนสาธารณะแตํ่บางคนกชอบการออกก็าลังกายในฟิตเนสํ ด้วยความที่มีอุปกรณ์หลากหลายและมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบถ้วนมากกวา่ ในบทความนี้เราจะมาดูกนวัา่ ของมันต้องมี5 ไอเท็มสําคัญที่เราควรพกติดตัวไปฟิตเนสด้วย จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกนเลยั!

มือใหม่เข้าฟิตเนส ไปฟิตเนสต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?

หลายๆคนสงสัยวา่ ทําไมเราต้องเตรียมตัวไปฟิตเนสด้วย? ไปเฉยๆไม่ได้เหรอ? จริงๆแล้วคุณจะไปเฉยๆกได้แต็่การเตรียมตัวไปฟิตเนสจะช่วยให้การออกกาลังกายของคุณสนุกมากขึํ้นและมีไอเทมที่คุณต้องใช้อยูใกล้ๆตัว่

ซึ่งไอเทมเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่คุณได้ใช้อยางแน่่นอนและแน่นอนวามีประโยชน์สุดๆ่

ผ้าขนหนูผ้าขนหนูเป็นสิ่งสําคัญที่ได้ใช้งานจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่เราออกก่าลังกายํ แม้กระทังในสวนสาธารณะก่สามารถนํามาเช็ดเหงื่อได้็ บางคนเอามาพัดลมเย็นได้ด้วย ในกรณีที่ฟิตเนสไม่ได้จัดผ้าขนหนูสํารองไว้สําหรับทําความสะอาด เรากเตรียมไว้ซัก็ 2 ผืน อีกผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดพวกอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ถูกใช้แล้วให้สะอาดมากขึํ้น หรืออุปกรณ์ออกกาลังกายบางชิํ้น กสามารถนําผ้าขนหนูไปรองบนเบาะเพื่อนั็ง่ หรือนอนออกกาลังกายด้วยกํได้็

ขวดนํ้าสําหรับใส่นํ้าดื่ม หลายๆคนให้ความสําคัญกบการดื่มนํั้าในระหวางการออกก่าลังกายํ

ซึ่งช่วยให้ร่างกายได้รับนํ้าทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปได้ดีมาก การพกขวดนํ้าสําหรับใส่นํ้าดื่มไว้ติดตัวทําให้คุณสามารถดื่มได้เลยทันทีที่คุณต้องการ นอกจากนี้การดื่มนํ้าที่คุณเตรียมมาเอง อาจจะสะอาดกวาตู้นํ่้าที่ทางฟิตเนสจัดไว้ให้กได้็

กระเป๋าออกกําลังกาย มันจําเป็นต้องมีด้วยเหรอ? กระเป๋าออกกาลังกายจะชํ่วยคุณในการจัดเกบสิ็่งของมีค่าไว้กบตัวั ซึ่งเหมาะกบชุดออกกัาลังกายที่ไมํ่มีกระเป๋าด้านข้างสําหรับใส่ของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ใช้หูฟังแบบมีสายเสียบ่ หูฟังแบบ Bluetooth ไอเท็มนี้เป็นไอเท็มสําคัญมากๆสําหรับการออกกาลังกายคนเดียวํ หรือการออกกาลังกายในฟิตเนสํ ถ้าไม่อยากให้การออกกาลังกายของคุณนํ่าเบื่อกคงต้องหาหูฟังแบบ็ Bluetooth ดีๆสักคู่ ยิงได้หูฟังแบบก่นนํั้าด้วยกคงจะดีไม็่น้อยเพื่อเอาไว้ฟังเพลงในระหวางการออกก่าลังกายํ นอกจากนี้ยังช่วยฆ่าเวลาการออกกาลังกายได้ดีมากๆเลยด้วยํ

นาฬิกาตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หรือนาฬิกาอัจฉริยะ นาฬิกาที่ใส่เอาไว้ติดตัวในขณะที่ออกกาลังกายจะชํ่วยให้คุณทราบถึงอัตราการเผาผลาญพลังงาน อัตราการเต้นของหัวใจ ข้อมูลการเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้องกบการออกกัาลังกายที่คุณสามารถเช็คได้แบบํ Real Time ซึ่งมีประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการออกกาลังกายทัํ้งหมด แนวโน้มของสุขภาพและประมวลผลการออกกาลังกายํ

นาฬิกาออกกาลังกายยี่ห้อไหนดีํ? ราคาถูกและดี

มือใหม่เข้าฟิตเนสหลายๆคนสงสัยกนมากวัา่ นาฬิกาออกกาลังกายที่ราคาถูกและดีซืํ้อแล้วคุ้มค่าแน่นอน ยี่ห้อไหนดี? จริงๆแล้วนาฬิกาออกกาลังกายเป็นํ Item ที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนออกกาลังกายเพราะอยํางน้อยก่จะได้รู้ข้อมูลการออกก็าลังกายของตัวเองแบบํ Real Time ที่เป็นประโยชน์ต่อการออกกาลังกายครัํ้งต่อไป หรือแม้กระทังผลลัพธ์โดยรวม่

เราขอแนะนํานาฬิกาออกกาลังกายที่สามารถปรับใช้ได้หลากหลายํ มากกวาการใส่่เพียงแค่ที่ข้อมือเท่านั้น ยกตัวอยางเช่่น ในกรณีที่คุณปั่นจักรยาน หรือวิงแล้วจะสามารถวัดได้อย่างไร่? เครื่อง 4e เหนือไปกวานั่้นเพราะคุณสามารถใส่ที่ข้อมือในขณะที่ออกกาลังกายํ หรือสวมใส่ไว้ที่รองเท้าเพื่อวัดการเคลื่อนไหวได้แบบแม่นยํากวา่ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่กนนํั้าได้และอยูได้นานโดยไม่่ต้องชาร์จแบตถึง 2 สัปดาห์เลยทีเดียว หรือวาเป็นนวัตกรรมใหม่่ๆที่ออกแบบมาอยางใส่่ใจเพื่อคนออกกาลังกายที่แท้จริงํ

