ฮ่องกง: แพนด้ายักษ์เพศผู้อายุมากที่สุดในโลก เสียชีวิตแล้ว

ฮ่องกง – แพนด้ายักษ์เพศผู้ที่แก่ที่สุดในกรง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี ที่สวนสนุกฮ่องกง หลังจากสุขภาพของเขาทรุดโทรม

อัน อัน ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตที่โอเชี่ยนปาร์ค หลังจากที่เขาและแพนด้าตัวเมียได้รับของขวัญจากจีนให้ฮ่องกงในปี 2542 เจียเจีย แพนด้าเพศเมีย เสียชีวิตในปี 2559 เมื่ออายุ 38 ปี ทำให้เธอเป็นแพนด้าที่อายุมากที่สุดในกรงขัง

โอเชียนปาร์คไว้ทุกข์ให้อันอันในฐานะสมาชิกในครอบครัวที่เติบโตไปพร้อมกับสวนสาธารณะ และสร้างสายสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

“อัน อัน นำความทรงจำอันแสนประทับใจมาสู่เราด้วยช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจมากมาย ความฉลาดและขี้เล่นของเขาจะพลาดอย่างสุดซึ้ง” Paulo Pong ประธาน บริษัท Ocean Park Corporation กล่าวในแถลงการณ์

An An มีความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นภาวะปกติในแพนด้าสูงอายุ ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา An An ถูกกันไม่ให้ผู้มาเยี่ยมชมที่สวนสาธารณะในขณะที่สุขภาพของเขาแย่ลง เขาหยุดกินอาหารแข็งและกระฉับกระเฉงน้อยลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีหลายร้อยความคิดเห็นบนโพสต์ของ Ocean Park เกี่ยวกับอาการของ An An และขอให้เขาหายดีโดยเร็ว

เขาถูกทำการุณยฆาตเพื่อป้องกันการทรมานในเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากสัตวแพทย์จากโอเชียนพาร์คและเจ้าหน้าที่ของรัฐปรึกษากับศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์แห่งประเทศจีน โอเชียนพาร์ค กล่าว

“อาน อันมีชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่ออายุได้ 35 ปี เทียบเท่ากับอายุมนุษย์ 105 ปี” ถ้อยแถลงระบุ

ฮ่องกงได้รับแพนด้าอีกคู่หนึ่ง ได้แก่ หญิง หญิง และชาย Le Le ในปี 2550 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการกลับมาเมืองจีน

โดยทั่วไปแล้วจีนมีส่วนร่วมใน “การเจรจาต่อรองของแพนด้า” ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในจีนเท่านั้นถูกให้เช่าไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อเป็นสัญญาณของความปรารถนาดี