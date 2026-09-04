เชียงราย - Chiang Rai News
ชายชาวจีนที่ถือวีซ่าเกษียณอายุถูกจับกุมในจังหวัดเชียงรายฐานทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา 10 ปี
เชียงราย – เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจสอบและจับกุมชายชาวจีนวัย 59 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังสืบทราบว่าเขาลักลอบเร่ขายเสื้อผ้าทั่วภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณด่านตรวจป่าตึง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขณะที่ผู้ต้องหากำลังขับรถกระบะตู้ทึบที่บรรทุกเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาเต็มคันรถเพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายตามปกติตามเส้นทางของเขา
จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่า MR. WU ถือหนังสือเดินทางและวีซ่าเกษียณอายุที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวีซ่าดังกล่าวสามารถใช้พำนักในประเทศไทยได้ยาวนานถึงปี 2570 แต่เขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมถึงที่มาของสินค้า การกระทำของเขาถือเป็นการแย่งอาชีพคนไทยและฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจจับกุมชายชาวจีนวัย 59 ปี ที่ด่านแม่ลาว เชียงราย ขณะขับรถเร่ขายเสื้อผ้า
- ผู้ต้องหาใช้วีซ่าเกษียณอายุบังหน้า และลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตมานานถึง 10 ปี
- เขามีรายได้จากการขายปลีกและส่งเสื้อผ้าสูงถึง 30,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือน
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาจากย่านค้าส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจากตลาดชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย จากนั้นเขาจะขับรถตระเวนขายสินค้าตามตลาดนัดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เขาทำธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานและมีลูกค้าประจำจำนวนมาก ทำให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถติดตาม ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับกุมแรงงานต่างด้าว เพื่อดูความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้
รายได้เฉลี่ยจากการขายเสื้อผ้าของเขาตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควร พฤติกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ในการตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย หลายคนมักใช้วีซ่าประเภทอื่นเพื่อลักลอบทำงานและสร้างรายได้โดยไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้อง
บทลงโทษและการผลักดันกลับประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองได้แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อหานี้มีระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หลังจากกระบวนการทางกฎหมายและเสียค่าปรับเสร็จสิ้น ทางการจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันชายชาวจีนรายนี้กลับประเทศต้นทางต่อไป พร้อมกับพิจารณาขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ
กรณีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าระยะยาวประเภทต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจะช่วยปกป้องอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย และป้องกันปัญหาที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ต่างเห็นด้วยกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ และหวังว่าจะมีการตั้งด่านตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
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เชียงราย - Chiang Rai News
ตำรวจบุกตรวจค้นบาร์คาราโอเกะแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พบเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ภายใน
เชียงราย – เมื่อเวลา 00.30 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2569 ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเชียงราย ได้เปิด “ปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใส” เข้าตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในตำบลนางแล อำเภอเมือง เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการลักลอบนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาทำงานให้บริการและปรนนิบัติลูกค้าในร้าน การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายการจัดระเบียบสังคมและมุ่งเน้นปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
ก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปใช้บริการเพื่อรวบรวมหลักฐานให้รัดกุม สายลับพบว่ามีพนักงานหญิงคอยให้บริการลูกค้าอยู่จริง และมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย เมื่อถึงเวลาเข้าตรวจค้น ทางร้านพยายามตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการปิดไฟ ปิดเพลง และนำสแลนมาบังไว้เพื่อทำเหมือนว่าร้านปิดแล้ว แต่เมื่อบุกเข้าไปด้านใน กลับพบว่ายังมีลูกค้าดื่มกินอยู่ในห้อง VIP และโต๊ะด้านนอกตามปกติ
สรุปประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่บุกทลายร้านคาราโอเกะเถื่อนในเชียงรายที่ลอบเปิดเกินเวลา และไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการ
- พบเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานนั่งดริ้งค์จำนวน 4 คน โดยอายุน้อยที่สุดเพียง 16 ปี
- พบเด็กหญิงอายุ 14 ปี นั่งรอรับพี่สาววัย 17 ปีที่ทำงานในร้าน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวไปคุ้มครองความปลอดภัยทันที
ผงะ! พบเด็ก 14 นั่งรอพี่สาวในสถานที่อโคจร
จากการตรวจสอบพนักงานหญิงทั้งหมด 10 คน เจ้าหน้าที่พบว่าเป็นเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี จำนวน 4 คน โดยแบ่งเป็นเด็กอายุ 16 ปี 2 คน และ 17 ปี 2 คน สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตกใจคือ พบเด็กหญิงอายุเพียง 14 ปี นั่งอยู่บริเวณหน้าร้านในเวลาหลังเที่ยงคืน เมื่อสอบถามจึงทราบว่ามารอรับพี่สาววัย 17 ปีที่ทำงานอยู่ที่ร้านนี้ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจึงต้องรีบนำตัวเด็ก 14 ปี ไปคุ้มครองชั่วคราว เพราะเป็นเวลาและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้
สำหรับการจ้างงาน เจ้าของร้านรับสารภาพว่าให้เด็กสลับกันมาทำงานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของตำรวจ ทางร้านจ้างงานเป็นรายวันและให้ส่วนแบ่งจากค่าเครื่องดื่ม หากเริ่มงานเวลา 18.30 น. จะได้ค่าแรง 100 บาท และได้ค่าดริ้งค์อีก 100 บาท โดยลูกค้าต้องจ่ายค่าดริ้งค์ชั่วโมงละ 150 บาท ร้านจะหักเก็บไว้ 50 บาท และให้พนักงาน 100 บาท แต่หากมาทำงานสายกว่าที่กำหนด เด็กจะไม่ได้รับค่าแรงรายวัน จะได้เพียงค่าดริ้งค์เท่านั้น
แจ้ง 5 ข้อหาหนัก จ่อคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์
หลังจากรวบรวมหลักฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้จัดการร้านเพื่อดำเนินคดี โดยตั้งข้อหาที่ร้ายแรง 5 ข้อหา ข้อหาแรกคือการประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี ข้อหาอื่นๆ ได้แก่ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่อนุญาต และการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฐานยุยงให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง
นอกจากนี้ ยังมีข้อหาตามกฎหมายแรงงานที่สำคัญอีก 2 ข้อหา ได้แก่ การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่แจ้งพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน และการให้เด็กทำงานในเวลากลางคืน (22.00 – 06.00 น.) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 6 เดือน ขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่จะร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อสัมภาษณ์พนักงานหญิงทั้งหมด หากพบว่าเข้าข่ายถูกบังคับหรือแสวงหาประโยชน์ จะถือว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไป
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เชียงราย - Chiang Rai News
เดือดชายแดน! ตำรวจเชียงรายไล่ล่าระทึก สกัดจับแก๊งขนยาบ้า 2.8 ล้านเม็ด
เชียงราย – เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดน พวกเขาได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญว่ามีการลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากจากอำเภอแม่สายไปยังอำเภอเชียงแสน แก๊งค้ายาจงใจใช้เส้นทางถนนเลียบชายแดนเพื่อหลบหนีด่านตรวจหลักบนถนนพหลโยธิน
หลังจากได้รับข้อมูล ตำรวจจึงได้กระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เป้าหมาย จนกระทั่งพบรถยนต์โตโยต้า เอ็มพีวี สีเงิน 5 ประตู ติดป้ายทะเบียนเชียงใหม่ขับผ่านมา รถคันนี้มีลักษณะตรงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาทุกประการ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้คนขับหยุดรถเพื่อขอตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านสันถนน
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจสามารถยึดยาบ้าได้มากถึง 2.8 ล้านเม็ดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์
- มีการขับรถไล่ล่าผู้ต้องหา 2 คนจากชายแดนแม่สายไปจนถึงเชียงแสน
- ผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพว่ารับงานนี้ด้วยค่าจ้างเพียง 130,000 บาท
แทนที่จะหยุดรถตามคำสั่ง คนขับกลับเหยียบคันเร่งหนีอย่างรวดเร็วไปทางบ้านชมกิตติ์ เจ้าหน้าที่จึงต้องขับรถไล่ล่าตามไปติดๆ จนในที่สุดรถของคนร้ายก็ไปจอดสนิทที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน คนขับตัดสินใจเปิดประตูและวิ่งหนีเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ตำรวจก็สามารถวิ่งตามจับตัวเขาไว้ได้ในระยะทางไม่ไกลนัก
เจ้าหน้าที่ทราบชื่อคนขับในเวลาต่อมาคือ นายอนุชา อายุ 30 ปี ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา เมื่อทีมตำรวจอีกชุดเข้าตรวจสอบภายในรถ พวกเขาต้องตกใจกับสิ่งที่พบ มีกระสอบฟางหลากสีจำนวน 14 ใบวางเรียงรายอยู่ ภายในบรรจุยาบ้าประมาณกระสอบละ 200,000 เม็ด รวมแล้วมียาบ้ามากถึง 2.8 ล้านเม็ด
ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการ
การทำงานของตำรวจยังไม่จบเพียงแค่นั้น จากการสืบสวนพบว่ามีคนขับรถอีกคันหนึ่งทำหน้าที่นำขบวนเพื่อดูลาดเลา ตำรวจได้ส่งทีมติดตามอย่างรวดเร็วและสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ที่อำเภอแม่จัน ทราบชื่อคนขับรถนำทางคือ นายถาวร อายุ 38 ปี ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน
ในการสอบสวนเบื้องต้น ทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุชาเล่าว่าเขาเช่ารถคันนี้มาเพื่อขนส่งยาบ้าโดยเฉพาะ มีผู้ว่าจ้างให้เขาทำงานนี้ในราคา 130,000 บาท เขาได้รับคำสั่งให้ขับรถตระเวนไปเรื่อยๆ เพื่อรอรับแจ้งสถานที่ส่งของในภายหลัง
บทสรุปของคดีและการทำงานร่วมกัน
ทางด้านนายถาวรก็ยืนยันว่าเขาได้รับการว่าจ้างด้วยจำนวนเงินเท่ากันเพื่อทำหน้าที่ขับรถนำทาง ผู้ต้องหาทั้งคู่บอกว่าพวกเขายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว เพราะมาถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน ตอนนี้ตำรวจได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบยาเสพติดทั้งหมดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจเชียงแสน ตำรวจเกาะช้าง และตำรวจแม่สาย ทุกฝ่ายประสานงานกันอย่างดีเยี่ยม การยึดยาบ้า 2.8 ล้านเม็ดครั้งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ยาเสพติดจำนวนมหาศาลหลุดรอดเข้าสู่ชุมชนของเราได้สำเร็จ
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เชียงราย - Chiang Rai News
นักเรียนโรงเรียนมัธยมเชียงรายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี
เชียงราย – ติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ความช่วยเหลือที่รวดเร็วสามารถช่วยชีวิตคนได้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 15.45 น. เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงราย บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย รถกระบะคันหนึ่งได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมเพิ่งเลิกเรียน นักเรียนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านตามปกติ แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น รถกระบะยี่ห้อ Ford Ranger สีส้มที่จอดอยู่บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้า ได้หักเลี้ยวกลับรถอย่างกะทันหันเพื่อไปยังถนนอีกฝั่ง การกระทำที่ประมาทนี้ทำให้รถกระบะพุ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนักเรียนอย่างจัง จนเกิดการชนประสานงากันในที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- รถกระบะ Ford Ranger สีส้ม กลับรถกะทันหันตัดหน้านักเรียนชายบริเวณหน้าการไฟฟ้าห้วยสัก แล้วเร่งเครื่องหลบหนีไป
- พนักงานการไฟฟ้า 3 นาย ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ชีพที่ผ่านการอบรม เร่งเข้าปฐมพยาบาลและดูแลผู้บาดเจ็บทันที
- เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อตามล่าตัวคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นาทีชีวิต: ฮีโร่เสื้อม่วงเข้าปฐมพยาบาลด่วน
หลังจากเกิดการชนอย่างรุนแรง คนขับรถกระบะคันดังกล่าวกลับไม่ได้ลงมาดูอาการของผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด คนขับเลือกที่จะเร่งเครื่องยนต์และขับหลบหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้นักเรียนชายนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บนถนน ท่ามกลางความตกใจของประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ในบริเวณนั้น
โชคดีที่จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่จึงสังเกตเห็นเหตุการณ์และรีบวิ่งออกมาให้ความช่วยเหลือทันที พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญ แต่พวกเขายังมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง พวกเขาได้เข้ามาประเมินอาการและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดบนถนน
ฮีโร่ทั้งสามท่านนี้คือ นายคมสันต์ ศรีฝั้น, นายกฤษฎา ตาธิ และนายจิตบุณย์ กันธิยะ ทั้งสามคนเป็นอาสาสมัครกู้ชีพที่ผ่านการอบรมฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) อย่างถูกต้อง พวกเขาเป็นทั้งสมาชิกสมาคมกู้ชีพธรรมนันท์เชียงราย และเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีของพวกเขาสำคัญมาก ก่อนที่ทีมกู้ชีพของเทศบาลตำบลห้วยสักจะเดินทางมารับช่วงต่อเพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล
เร่งล่าตัวคนขับกระบะสีส้มมารับโทษ
การขับรถหลบหนีหลังก่ออุบัติเหตุถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเบื้องต้น พบว่ารถ Ford Ranger สีส้มคันดังกล่าวได้ขับมุ่งหน้าไปทางพื้นที่ตำบลจำบอน และมีแนวโน้มว่าจะใช้เส้นทางเดินทางต่อไปยังอำเภอเทิง
ขณะนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางหลบหนี การติดตามจับกุมผู้กระทำผิดและนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับความเป็นธรรม
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเขตชุมชนและหน้าโรงเรียน การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือประมาทเพียงเสี้ยววินาที อาจสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ การมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากลุ่มนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือสังคมยามวิกฤต
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