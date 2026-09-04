เชียงราย - Chiang Rai News
เดือดชายแดน! ตำรวจเชียงรายไล่ล่าระทึก สกัดจับแก๊งขนยาบ้า 2.8 ล้านเม็ด
เชียงราย – เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ชายแดน พวกเขาได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญว่ามีการลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากจากอำเภอแม่สายไปยังอำเภอเชียงแสน แก๊งค้ายาจงใจใช้เส้นทางถนนเลียบชายแดนเพื่อหลบหนีด่านตรวจหลักบนถนนพหลโยธิน
หลังจากได้รับข้อมูล ตำรวจจึงได้กระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เป้าหมาย จนกระทั่งพบรถยนต์โตโยต้า เอ็มพีวี สีเงิน 5 ประตู ติดป้ายทะเบียนเชียงใหม่ขับผ่านมา รถคันนี้มีลักษณะตรงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาทุกประการ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้คนขับหยุดรถเพื่อขอตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านสันถนน
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจสามารถยึดยาบ้าได้มากถึง 2.8 ล้านเม็ดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์
- มีการขับรถไล่ล่าผู้ต้องหา 2 คนจากชายแดนแม่สายไปจนถึงเชียงแสน
- ผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพว่ารับงานนี้ด้วยค่าจ้างเพียง 130,000 บาท
แทนที่จะหยุดรถตามคำสั่ง คนขับกลับเหยียบคันเร่งหนีอย่างรวดเร็วไปทางบ้านชมกิตติ์ เจ้าหน้าที่จึงต้องขับรถไล่ล่าตามไปติดๆ จนในที่สุดรถของคนร้ายก็ไปจอดสนิทที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน คนขับตัดสินใจเปิดประตูและวิ่งหนีเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ตำรวจก็สามารถวิ่งตามจับตัวเขาไว้ได้ในระยะทางไม่ไกลนัก
เจ้าหน้าที่ทราบชื่อคนขับในเวลาต่อมาคือ นายอนุชา อายุ 30 ปี ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา เมื่อทีมตำรวจอีกชุดเข้าตรวจสอบภายในรถ พวกเขาต้องตกใจกับสิ่งที่พบ มีกระสอบฟางหลากสีจำนวน 14 ใบวางเรียงรายอยู่ ภายในบรรจุยาบ้าประมาณกระสอบละ 200,000 เม็ด รวมแล้วมียาบ้ามากถึง 2.8 ล้านเม็ด
ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการ
การทำงานของตำรวจยังไม่จบเพียงแค่นั้น จากการสืบสวนพบว่ามีคนขับรถอีกคันหนึ่งทำหน้าที่นำขบวนเพื่อดูลาดเลา ตำรวจได้ส่งทีมติดตามอย่างรวดเร็วและสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ที่อำเภอแม่จัน ทราบชื่อคนขับรถนำทางคือ นายถาวร อายุ 38 ปี ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน
ในการสอบสวนเบื้องต้น ทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุชาเล่าว่าเขาเช่ารถคันนี้มาเพื่อขนส่งยาบ้าโดยเฉพาะ มีผู้ว่าจ้างให้เขาทำงานนี้ในราคา 130,000 บาท เขาได้รับคำสั่งให้ขับรถตระเวนไปเรื่อยๆ เพื่อรอรับแจ้งสถานที่ส่งของในภายหลัง
บทสรุปของคดีและการทำงานร่วมกัน
ทางด้านนายถาวรก็ยืนยันว่าเขาได้รับการว่าจ้างด้วยจำนวนเงินเท่ากันเพื่อทำหน้าที่ขับรถนำทาง ผู้ต้องหาทั้งคู่บอกว่าพวกเขายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว เพราะมาถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน ตอนนี้ตำรวจได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบยาเสพติดทั้งหมดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
การจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจเชียงแสน ตำรวจเกาะช้าง และตำรวจแม่สาย ทุกฝ่ายประสานงานกันอย่างดีเยี่ยม การยึดยาบ้า 2.8 ล้านเม็ดครั้งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ยาเสพติดจำนวนมหาศาลหลุดรอดเข้าสู่ชุมชนของเราได้สำเร็จ
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เชียงราย - Chiang Rai News
ชายชาวจีนที่ถือวีซ่าเกษียณอายุถูกจับกุมในจังหวัดเชียงรายฐานทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา 10 ปี
เชียงราย – เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจสอบและจับกุมชายชาวจีนวัย 59 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังสืบทราบว่าเขาลักลอบเร่ขายเสื้อผ้าทั่วภาคเหนือของประเทศไทย">ประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณด่านตรวจป่าตึง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขณะที่ผู้ต้องหากำลังขับรถกระบะตู้ทึบที่บรรทุกเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาเต็มคันรถเพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายตามปกติตามเส้นทางของเขา
จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่า MR. WU ถือหนังสือเดินทางและวีซ่าเกษียณอายุที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวีซ่าดังกล่าวสามารถใช้พำนักในประเทศไทยได้ยาวนานถึงปี 2570 แต่เขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมถึงที่มาของสินค้า การกระทำของเขาถือเป็นการแย่งอาชีพคนไทยและฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจจับกุมชายชาวจีนวัย 59 ปี ที่ด่านแม่ลาว เชียงราย ขณะขับรถเร่ขายเสื้อผ้า
- ผู้ต้องหาใช้วีซ่าเกษียณอายุบังหน้า และลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตมานานถึง 10 ปี
- เขามีรายได้จากการขายปลีกและส่งเสื้อผ้าสูงถึง 30,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือน
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาจากย่านค้าส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจากตลาดชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย จากนั้นเขาจะขับรถตระเวนขายสินค้าตามตลาดนัดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เขาทำธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานและมีลูกค้าประจำจำนวนมาก ทำให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถติดตาม ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับกุมแรงงานต่างด้าว เพื่อดูความคืบหน้าของนโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้
รายได้เฉลี่ยจากการขายเสื้อผ้าของเขาตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควร พฤติกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ในการตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย หลายคนมักใช้วีซ่าประเภทอื่นเพื่อลักลอบทำงานและสร้างรายได้โดยไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้อง
บทลงโทษและการผลักดันกลับประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองได้แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อหานี้มีระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หลังจากกระบวนการทางกฎหมายและเสียค่าปรับเสร็จสิ้น ทางการจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันชายชาวจีนรายนี้กลับประเทศต้นทางต่อไป พร้อมกับพิจารณาขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ
กรณีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าระยะยาวประเภทต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจะช่วยปกป้องอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย และป้องกันปัญหาที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ต่างเห็นด้วยกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ และหวังว่าจะมีการตั้งด่านตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
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นักเรียนโรงเรียนมัธยมเชียงรายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี
เชียงราย – ติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ความช่วยเหลือที่รวดเร็วสามารถช่วยชีวิตคนได้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 15.45 น. เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่จังหวัดเชียงราย บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย รถกระบะคันหนึ่งได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมเพิ่งเลิกเรียน นักเรียนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านตามปกติ แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น รถกระบะยี่ห้อ Ford Ranger สีส้มที่จอดอยู่บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้า ได้หักเลี้ยวกลับรถอย่างกะทันหันเพื่อไปยังถนนอีกฝั่ง การกระทำที่ประมาทนี้ทำให้รถกระบะพุ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนักเรียนอย่างจัง จนเกิดการชนประสานงากันในที่สุด
ประเด็นสำคัญ
- รถกระบะ Ford Ranger สีส้ม กลับรถกะทันหันตัดหน้านักเรียนชายบริเวณหน้าการไฟฟ้าห้วยสัก แล้วเร่งเครื่องหลบหนีไป
- พนักงานการไฟฟ้า 3 นาย ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ชีพที่ผ่านการอบรม เร่งเข้าปฐมพยาบาลและดูแลผู้บาดเจ็บทันที
- เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อตามล่าตัวคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นาทีชีวิต: ฮีโร่เสื้อม่วงเข้าปฐมพยาบาลด่วน
หลังจากเกิดการชนอย่างรุนแรง คนขับรถกระบะคันดังกล่าวกลับไม่ได้ลงมาดูอาการของผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด คนขับเลือกที่จะเร่งเครื่องยนต์และขับหลบหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้นักเรียนชายนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บนถนน ท่ามกลางความตกใจของประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ในบริเวณนั้น
โชคดีที่จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่จึงสังเกตเห็นเหตุการณ์และรีบวิ่งออกมาให้ความช่วยเหลือทันที พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญ แต่พวกเขายังมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง พวกเขาได้เข้ามาประเมินอาการและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดบนถนน
ฮีโร่ทั้งสามท่านนี้คือ นายคมสันต์ ศรีฝั้น, นายกฤษฎา ตาธิ และนายจิตบุณย์ กันธิยะ ทั้งสามคนเป็นอาสาสมัครกู้ชีพที่ผ่านการอบรมฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) อย่างถูกต้อง พวกเขาเป็นทั้งสมาชิกสมาคมกู้ชีพธรรมนันท์เชียงราย และเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีของพวกเขาสำคัญมาก ก่อนที่ทีมกู้ชีพของเทศบาลตำบลห้วยสักจะเดินทางมารับช่วงต่อเพื่อส่งตัวผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล
เร่งล่าตัวคนขับกระบะสีส้มมารับโทษ
การขับรถหลบหนีหลังก่ออุบัติเหตุถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเบื้องต้น พบว่ารถ Ford Ranger สีส้มคันดังกล่าวได้ขับมุ่งหน้าไปทางพื้นที่ตำบลจำบอน และมีแนวโน้มว่าจะใช้เส้นทางเดินทางต่อไปยังอำเภอเทิง
ขณะนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางหลบหนี การติดตามจับกุมผู้กระทำผิดและนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับความเป็นธรรม
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเขตชุมชนและหน้าโรงเรียน การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือประมาทเพียงเสี้ยววินาที อาจสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ การมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากลุ่มนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือสังคมยามวิกฤต
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วีซ่าเกษียณอายุถูกจับกุมในจังหวัดเชียงรายฐานทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา 10 ปี">เชียงราย – บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อเข้าสู่เดือนกันยายน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางขึ้นดอยเพื่อร่วมงานประเพณีโล้ชิงช้า หรือที่ชาวอาข่าเรียกว่า “แย้ขู่อ่าเผ่ว” งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่บ้านผาฮี้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2569 ท่ามกลางรอยยิ้มและสีสันของชุดประจำเผ่าที่สวยงาม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 เวลา 09.30 น. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านงานวางแผนและงบประมาณ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ งานนี้ยังมีนายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และยกระดับการท่องเที่ยวบนดอยให้เติบโตอย่างมั่นคง
ประเด็นสำคัญ
- การสืบสานประเพณี: งานโล้ชิงช้าอาข่าจัดขึ้นเพื่อขอบคุณเทพธิดา “อึ่มซาแยะ” ที่ประทานความอุดมสมบูรณ์ และแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน
- จุดหมายปลายทางยอดฮิต: ดอยผาฮี้โดดเด่นทั้งเรื่องวัฒนธรรมชนเผ่า กาแฟอาราบิก้าคุณภาพระดับพรีเมียม และจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม
- เที่ยวได้ตลอดเดือน: จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดเทศกาลโล้ชิงช้าอย่างต่อเนื่องในหลายชุมชน เช่น บ้านแม่สลองในและบ้านผาหมี ตลอดเดือนกันยายน 2569
ประเพณีโล้ชิงช้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ชาวอาข่าสืบทอดมายาวนานนับพันปี เทศกาลนี้มักจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปี วัตถุประสงค์หลักคือการเซ่นไหว้เทพธิดาเพื่อฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะได้สนุกสนานพักผ่อนหลังจากการทำงานหนักในไร่นามาตลอดฤดูกาล
จุดเด่นของงานคือเสาชิงช้าไม้สูงใหญ่ที่ผูกด้วยเชือกเพียงเส้นเดียว ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิม ทั้งการเต้นรำพื้นเมือง การตีกลองฉลอง และการกระทุ้งไม้ไผ่เข้าจังหวะ ไฮไลต์สำคัญคือการแข่งขันโล้ชิงช้าที่มีทั้งแบบผาดโผนโชว์ความกล้าหาญ และแบบสวยงามที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้อย่างกึกก้อง
มนต์เสน่ห์แห่งดอยผาฮี้ กาแฟรสเลิศและวิถีชีวิตชนเผ่า
การจัดงานประเพณีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลัง แต่ยังเป็นจุดขายสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอาข่าอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นบ้าน และการให้บริการที่พักโฮมสเตย์ สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน
นอกจากวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้ว บ้านผาฮี้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะแหล่งปลูกกาแฟชั้นเยี่ยมของเมืองไทย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไม่พลาดที่จะแวะจิบกาแฟดริปหอมๆ พร้อมชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามจับใจ การผสมผสานระหว่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทำให้ดอยผาฮี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
ทุกคนที่มาเยือนจะได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่สวมชุดประจำเผ่าประดับด้วยเครื่องเงินระยิบระยับ การได้ชิมอาหารท้องถิ่นรสชาติดั้งเดิมที่หาทานยากถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า การเดินทางมาที่นี่จึงไม่ใช่แค่การมาพักผ่อน แต่เป็นการมาเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากสังคมเมืองอย่างสิ้นเชิง
ปักหมุดเที่ยวต่อ เทศกาลโล้ชิงช้าทั่วเชียงราย
สำหรับผู้ที่พลาดงานที่บ้านผาฮี้ ไม่ต้องเสียใจเพราะจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดเทศกาลนี้อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2569 จะมีงานใหญ่ชื่อ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” หรือ THE AKHA SWING FESTIVAL 2026 จัดขึ้นที่บ้านสามแยกอาข่า ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง งานนี้คุณจะได้พบกับการแสดงจาก 7 ชนเผ่า การโชว์ชุดอาข่า และตลาดชนเผ่าที่เต็มไปด้วยของที่ระลึกมากมาย
จากนั้นความสนุกจะส่งต่อไปยังลานโล้ชิงช้า บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย ในช่วงวันที่ 12-15 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสวยงามและเดินทางสะดวก การจัดงานกระจายไปตามชุมชนต่างๆ ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น และช่วยกระจายรายได้เข้าสู่หลายพื้นที่อย่างทั่วถึงตลอดทั้งเดือน
เดือนกันยายนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับใครที่อยากเดินทางมาเยือนเชียงราย การได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและร่วมสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า จะสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน ดอยสูงในจังหวัดเชียงรายพร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกคนด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพเสมอ
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