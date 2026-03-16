กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในภาคเหนือของประเทศไทย
เชียงราย – กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในภาคเหนือ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปานกลางหรือมวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ซึ่งเริ่มอ่อนกำลังลง
ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยอ่อนกำลังลง ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและดูแลสุขภาพของตนเองเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ส่วนเรื่องมลพิษทางอากาศ PM2.5 ปัจจุบันภาคเหนือของประเทศไทยมีระดับฝุ่นละอองหรือหมอกควันต่ำถึงปานกลางเนื่องจากการระบายอากาศที่ดี
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 6:00 น. วันนี้ ถึง 18:00 น. วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569:
ภาคเหนือของประเทศไทย
ร้อนในเวลากลางวัน มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 10% ส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก
อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อนในเวลากลางวัน
อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคกลาง
ร้อนในเวลากลางวัน มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 10% ส่วนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออก
อากาศร้อนในเวลากลางวัน มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 10%
ส่วนใหญ่ในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คลื่นในทะเลสูงประมาณ 1 เมตร ในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ (ชายฝั่งตะวันออก)
โอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 10%
ส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
จากจังหวัดชุมพรขึ้นไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คลื่นในทะเลสูงประมาณ 1 เมตร ในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คลื่นในทะเลสูง 1-2 เมตร ในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ (ชายฝั่งตะวันตก)
มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 10%
ส่วนใหญ่ในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณนอกชายฝั่งและในพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นจะสูงกว่า 1 เมตร
กรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ
อากาศร้อนในเวลากลางวัน มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 10%
อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ราคาไข่ไก่ขยับขึ้น 20 สตางค์ต่อฟอง หลังต้นทุนสูงและอากาศร้อนทำผลผลิตลด
ชียงราย – เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แจ้งปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จาก 3.20 บาท เป็น 3.40 บาทต่อฟอง หรือเพิ่มขึ้นแผงละ 6 บาท (30 ฟอง) โดยให้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด โดยออกประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 เพื่อแจ้งสมาชิกและเกษตรกรรับทราบ
ทำไมต้องขึ้นราคาไข่ไก่ครั้งนี้
การปรับราคาเกิดจากหลายปัจจัยที่กดดันผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยเฉพาะรายย่อยและขนาดกลาง
- ราคาหน้าฟาร์มต่ำมานาน ตั้งแต่ต้นปี 2569 ราคาเคยปรับลดลงหลายรอบ เช่น ช่วงเดือนมกราคมลดลง 20 สตางค์ต่อฟอง ทำให้หลายฟาร์มแบกรับภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
- ต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นตามวัตถุดิบนำเข้า เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และปลาป่น ซึ่งขึ้นลงตามตลาดโลก
- อากาศร้อนทำไข่ออกน้อยลง พอเข้าหน้าร้อนตั้งแต่ต้นมีนาคม อุณหภูมิสูงทำให้ไก่เครียดจากความร้อน กินอาหารลดลง และให้ผลผลิตลดลงราว 10-15% บางตัวถึงขั้นหยุดไข่ อีกทั้งบางฟาร์มปลดแม่ไก่ออกจากระบบบางส่วน
- ของในตลาดน้อยลง เมื่อผลผลิตลด อุปทานในตลาดก็หายไปบางส่วน ดังนั้นราคาจึงต้องปรับเพื่อให้สมดุลกับสถานการณ์จริง
สำหรับเกษตรกรรายย่อย แรงกดดันมักหนักกว่า เพราะมีเงินสำรองจำกัด และไม่พร้อมลงทุนระบบช่วยลดความร้อนในโรงเรือน
แม้ขึ้นราคา ไข่ไก่ก็ยังเป็นโปรตีนที่คุ้มค่า
ถึงราคาจะขยับขึ้น แต่ไข่ไก่ยังเป็น แหล่งโปรตีนคุณภาพดีที่เข้าถึงง่าย สำหรับหลายบ้าน
- ไข่ไก่ 1 ฟองให้โปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนจำเป็นค่อนข้างครบ
- ขณะเดียวกัน เนื้อสัตว์หลายชนิด เช่น หมู ไก่เนื้อ และวัว ยังมีราคาสูงจากต้นทุนและปัจจัยด้านตลาด
- ในช่วงค่าครองชีพแพง ไข่ไก่ช่วยประหยัดงบอาหารได้ดี โดยเฉพาะเมนูที่ทำง่าย เช่น ไข่เจียว ไข่ต้ม และไข่ดาว
นักโภชนาการหลายคนยังมองว่า ไข่ไก่เป็นโปรตีนที่ “คุ้ม” เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นในชีวิตประจำวัน
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในเชียงราย
เชียงรายเป็นจังหวัดเกษตรกรรม มีทั้งเกษตรกรและแรงงานรายได้ปานกลางจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็เจอแรงกดดันด้านเศรษฐกิจหลายทาง
- หนี้ครัวเรือนสูง จากการกู้เพื่อทำเกษตรและค่าใช้จ่ายในบ้าน
- ราคาน้ำมันผันผวน ทำให้ต้นทุนเดินทางและขนส่งเพิ่มตาม
- ค่าครองชีพโดยรวมสูงขึ้น ทั้งอาหารและพลังงาน ทำให้หลายครัวเรือนต้องคุมการใช้เงินมากกว่าเดิม
แม้การขึ้นราคาแผงละ 6 บาทดูไม่มาก แต่สำหรับบ้านที่ซื้อไข่เกือบทุกวัน ค่าอาหารต่อเดือนอาจเพิ่มขึ้นหลักร้อยบาทได้
- ตลาดสดและร้านค้าในเชียงรายเริ่มขยับราคาขายปลีกตามต้นทาง บางจุดปรับขึ้นแผงละ 5-6 บาททันที
- ผู้บริโภคบางส่วนเลือกซื้อไข่คละเบอร์ (ไซซ์กลางถึงเล็ก) เพราะราคาย่อมเยากว่า
- ด้านผู้เลี้ยงในภาคเหนือบางรายได้อานิสงส์จากราคาที่ดีขึ้น ช่วยพยุงสถานะขาดทุนได้บ้าง อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังอากาศร้อนที่อาจยืดเยื้อ
ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกักตุนหรือการตั้งราคาสูงเกินจริง
แนวโน้มราคาไข่ไก่ระยะถัดไป
- หากอากาศยังร้อนต่อเนื่อง ผลผลิตอาจลดลงอีก และราคามีโอกาสทรงตัวในระดับสูง
- ภาครัฐและเอกชนอาจพิจารณามาตรการด้านการจัดการแม่พันธุ์ เพื่อช่วยดูแลสมดุลของอุปทานและอุปสงค์
- ผู้บริโภคควรติดตามประกาศจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และกรมการค้าภายใน เพื่อเช็กราคาล่าสุด
การปรับราคาครั้งนี้สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนและสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการผลิต ขณะที่ผู้บริโภคจำนวนมากก็ยังพึ่งไข่ไก่เป็นอาหารหลักที่ราคาไม่หนักเกินไปเมื่อเทียบกับโปรตีนอื่น ๆ
เชียงรายเร่งมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่าน
เชียงราย – เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายชูชีพ พงษ์ไชย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งต่อเนื่องในตะวันออกกลาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อทบทวนความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและการ供給พลังงาน
จุดเน้นหลักคือการบังคับใช้มาตรการประหยัดพลังงานที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในส่วนราชการ จังหวัดเชียงรายได้นำนโยบายทำงานจากที่บ้าน (Work From Home: WFH) แบบเต็มรูปแบบมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้าในภาครัฐ และเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนปฏิบัติตาม ในช่วงที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกมีความผันผวนสูง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบแผนสนับสนุนใน 3 ด้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ดังนี้
1. ด้านพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายกำลังจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิงสำรอง เพื่อให้การขนส่งและสาธารณูปโภคพื้นฐานยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดการขัดข้องในการ供給
2. ด้านแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายจะติดตามผลกระทบต่อลูกจ้างและนายจ้าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่งออกหรือธุรกิจที่เผชิญต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาพลังงานที่พุ่ง
3. ด้านค่าครองชีพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายจะบังคับใช้การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อป้องกันการขึ้นราคาไม่เป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงวิกฤตการณ์โลก
สถานการณ์ราคาน้ำมันในเชียงรายและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันในจังหวัดเชียงรายปรับสูงขึ้นตามปฏิกิริยาตลาดโลกต่อความขัดแย้งในอิหร่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่าน ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (ซึ่งขนส่งน้ำมันโลก 20-30%) ถูกคุกคาม ราคาน้ำมันดิบทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2569 ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบประมาณครึ่งหนึ่งและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จำนวนมากผ่านช่องแคบนี้ จึงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
ราคาน้ำมันปัจจุบันที่ปั๊มในพื้นที่ ได้แก่ ดีเซล 29.94 บาทต่อลิตร ก๊าซโซฮอล์ตั้งแต่ 25.79 บาท (E85) ถึง 31.05 บาท (95) และเบนซินพรีเมียมสูงกว่านั้น
ช่วงต้นเดือนมีนาคมเกิดการซื้อสะสมตื่นตระหนก ส่งผลให้มีคิวยาวที่ปั๊มน้ำมัน บางแห่งปิดเร็วหรือน้ำมันหมดชั่วคราวระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม ผู้ค้าขายต่อมีการปรับราคาน้ำมันบรรจุขวดจาก 100-200 บาทต่อ 1.5 ลิตร เป็น 250 บาทสำหรับปริมาณน้อยลง เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนสงบสติอารมณ์ ตรวจสอบปั๊มน้ำมันเรื่องการขึ้นราคาเอาเปรียบ และย้ำว่าประเทศมีน้ำมันสำรองเพียงพอ 60-90 วัน รัฐบาลเคยกำหนดเพดานราคาดีเซลชั่วคราวและส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 แต่สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังคงเป็นภัยคุกคามต่อการ供給และราคาที่เอื้ออำนวยต่อประชาชนต่อไป
จังหวัดเชียงรายจึงเร่งมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพของประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
นักวิชาการแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันเรื่องมลพิษในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย
เชียงราย – วันที่ 11 มีนาคม 2569 ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาแสดงความกังวลต่อการสื่อสารของหน่วยงานรัฐเรื่องการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกก หลังเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา
ข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมระบุว่า ช่วงนี้การไหลมาของโลหะหนักจากต้นน้ำดูเหมือนลดลง และค่าที่ตรวจพบต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะค่าสารหนูในน้ำที่ไม่เกินมาตรฐานน้ำดิบสำหรับผลิตประปา อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.สิตางศุ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่ชัดเจนว่ากิจกรรมเหมืองในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาลดลงจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงจังหวะที่ค่าตรวจวัดลดลงชั่วคราว
ประเด็นที่ทำให้ไม่สบายใจคือ การสื่อสารในพื้นที่ดูเหมือนชี้ว่า “มาถูกทางแล้ว” ทั้งที่มาตรการลดการปนเปื้อนที่แหล่งกำเนิดยังไม่เกิดขึ้นจริง หลายหน่วยงานยังทำได้หลักๆ เพียงตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวัง เมื่อค่าลดลงก็กลายเป็นเหมือนเรื่องโชคมากกว่าผลจากการจัดการ
ผศ.ดร.สิตางศุ์ ยังระบุว่า หากวันใดช่วงใดเกิดการพุ่งสูงของโลหะหนัก เช่น สารหนู แคดเมียม หรือธาตุอันตรายอื่นที่รัฐยังไม่เคยตรวจ เช่น พัลเลเดียม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนรับมือที่ทำได้ทันที ไม่ใช่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยขยับ
ในมุมการแก้ปัญหาที่ต้นทาง การทำงานด้านต่างประเทศยังไม่เห็นกรอบปฏิบัติหรือช่วงเวลาที่ชัดเจนพอจะทำให้หวังได้ว่าจะลดการปนเปื้อนจากฝั่งเมียนมาได้ เมื่อเป็นแบบนี้ ภาระจึงไปตกอยู่กับหน่วยงานภายในประเทศที่ทำได้แค่ตั้งรับ และท้ายที่สุดประชาชนคือคนที่รับผลกระทบเต็มๆ
อีกด้านหนึ่ง ผศ.ดร.สิตางศุ์ เตือนว่า คนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพฯ ไม่ควรคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัว เพราะการปนเปื้อนที่เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารไปได้ไกลกว่าที่หลายคนคาด ทั้งน้ำ อาหาร ข้าว พืชเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำ โลหะหนักอย่างสารหนู แคดเมียม รวมถึงพัลเลเดียม อาจไม่ทำให้เกิดอาการทันที แต่ความเสี่ยงสะสม โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ไม่เลือกอาชีพหรือพื้นที่อยู่อาศัย
ขณะเดียวกัน การลงพื้นที่ริมแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงรายตลอดช่วงเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากข่าวและความกังวลเรื่องสารพิษยังแทบไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย เช่น คนขับเรือ และร้านค้าตามจุดท่องเที่ยว
นายสงกรานต์ อายุ 63 ปี คนขับเรือในแม่น้ำกก เล่าว่าชีวิตประจำวันตอนนี้วนอยู่กับการซ่อมเครื่องยนต์และรอลูกค้า บางวันมีลูกค้า แต่คิวเรือไม่ถึงก็ต้องยอมรับสภาพ เขาทำอาชีพนี้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ก่อนเกิดวิกฤตเคยมีคนขับเรือในชมรม 34 คน แต่ปัจจุบันเหลือราว 13 คนที่ยังพออยู่ต่อและรับลูกค้าตามคิวได้
บรรยากาศท่องเที่ยวที่เคยคึกคักกลับเงียบลง ร้านค้าและแพริมหาดก็ได้รับผลกระทบตามกัน เพราะคนที่เคยมานั่งรอเรือหรือมาเที่ยวริมหาดหายไปพร้อมๆ กัน นายสงกรานต์มองว่าวิกฤตที่ลากยาวเกือบปีทำให้หลายอย่างถูกตัดขาด ทั้งที่แม่น้ำยังไหลผ่านเหมือนเดิม
ฝั่งผู้ประกอบการร้านอาหารริมหาด นางทิน ซึ่งทำร้านอาหารและแพมานานกว่า 20 ปี เล่าว่าทุกวันนี้เหมือนทำงานเพื่อจ่ายค่าเช่าเป็นหลัก แต่รายรับไม่เหมือนเดิม ก่อนมีปัญหาสารพิษ เคยมีร้านอาหารและแพรวมกันราว 30 ร้าน ตอนนี้เหลือประมาณ 19 ร้าน หลายคนไม่ได้ไม่อยากเปลี่ยนอาชีพ เพียงแต่ไม่มีทางเลือกใหม่ บางคนผูกพันพื้นที่นี้เหมือนบ้าน และไม่มีงานอื่นรองรับแล้ว
นางพร อินต๊ะ แม่ค้าส้มตำริมหาดเชียงราย เล่าว่า หลังน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในปี 2567 เธอต้องกู้เงินมาซ่อมร้านที่เสียหาย ยังไม่ทันตั้งตัวก็มาเจอวิกฤตสารพิษในแม่น้ำ ทำให้ลูกค้าหายเกือบหมด ปกติร้านเล็กๆ ทำกำไรเดือนละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาท พอประคองชีวิตได้ แต่เมื่อคนเริ่มกังวลเรื่องน้ำและอาหาร รายได้ก็ลดลงอย่างชัดเจน และด้วยอายุที่มากขึ้นก็ไม่รู้จะไปเริ่มงานใหม่ที่ไหน
ด้านนางสุวรรณ เจ้าของร้านอาหารและแพริมแม่น้ำ พยายามปรับตัวตามคำแนะนำของสาธารณสุข เช่น เปลี่ยนจากจานพลาสติกเป็นจานกระเบื้อง เปลี่ยนแก้วพลาสติกบางส่วนเป็นแก้วใส รวมถึงเตรียมน้ำสบู่และยาสระผมไว้ให้เด็กๆ ล้างตัวทุกครั้งหลังลงเล่นน้ำ แม้จะทำเต็มที่ แต่ภาพรวมการท่องเที่ยวและรายได้ก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิม
