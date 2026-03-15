เรอัล มาดริด ถล่ม เอลเช่ ซีเอฟ 4-1 ขยับขยับตามหลังบาร์เซโลนาเหลือเพียง 1 คะแนน

เรอัล มาดริด โชว์ฟอร์มแน่นในศึกลาลีกา คืนวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ที่สนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว ก่อนปิดเกมเอาชนะ เอลเช ซีเอฟ 4-1 เก็บ 3 แต้มสำคัญได้ตามเป้า ผลนี้ทำให้ทีมของคาร์โล อันเชล็อตติ ลดช่องว่างจากจ่าฝูง บาร์เซโลนา เหลือแค่ 1 แต้ม เกมนี้มีทั้งประตูสวยๆ และผลงานเด่นของแข้งดาวรุ่งที่ลงมาสร้างความต่าง

ผลการแข่งขันและรายชื่อผู้ทำประตู – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

เรอัล มาดริด 4-1 เอลเช (ครึ่งแรก 2-0)

  • อันโตนิโอ รือดิเกอร์ (39′) ยิงวอลเลย์จังหวะต่อเนื่อง
  • เฟเดริโก้ บัลเบร์เด (44′) ซัดไกลนอกกรอบแบบคมกริบ
  • ดีน ฮุยเซ่น (66′) โหม่งจากลูกตั้งเตะ
  • อาร์ดา กูเลอร์ (89′) ยิงไกลจากกลางสนามเข้าประตูแบบเหนือชั้น

เอลเช ได้ประตูจาก มานูเอล อังเคล ทำเข้าประตูตัวเอง (85′)

เหตุการณ์สำคัญในเกม

ช่วงต้นเกม มาดริดคุมจังหวะได้มากกว่า และเดินหน้ากดดันต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เอลเชยืนโซนรับแน่นและช่วยกันปิดพื้นที่ดี ทำให้สกอร์ยังไม่ขยับอยู่นาน

จนถึงนาที 39 เกมถึงจุดเปลี่ยน เมื่อบัลเบร์เดซัดลูกนิ่งแล้วผู้รักษาประตูเอลเชปัดไม่ขาด บอลเด้งเข้าทางรือดิเกอร์ที่ตามซ้ำด้วยวอลเลย์เต็มข้อ ส่งเจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 จากนั้นก่อนหมดครึ่งแรก บัลเบร์เดจัดให้อีกหนึ่งเม็ดด้วยการยิงไกลจากนอกกรอบ เพิ่มสกอร์เป็น 2-0

กลับมาครึ่งหลัง มาดริดยังบุกต่อและคุมเกมได้อยู่ นาที 66 ฮุยเซ่นโหม่งทำประตูที่ 3 จากจังหวะลูกตั้งเตะ ขณะที่เอลเชมาได้ประตูไล่จากการทำเข้าประตูตัวเองในนาที 85 แต่ช่วงท้ายเกม กูเลอร์ปิดบัญชีด้วยลูกยิงจากกลางสนาม หลังเห็นผู้รักษาประตูออกมายืนสูง บอลลอยข้ามหัวเข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้สกอร์จบที่ 4-1

ประตูของกูเลอร์ถูกพูดถึงหนัก เพราะทั้งยากและเด็ดขาด และยังตอกย้ำว่า 3 แต้มเกมนี้สำคัญต่อการลุ้นแชมป์ลาลีกามากแค่ไหน

สถิติและผู้เล่นเด่นของเรอัล มาดริด

ผู้เล่นตำแหน่งประตูแอสซิสต์นาทีลงสนามหมายเหตุ
อันโตนิโอ รือดิเกอร์กองหลัง1090ปลดล็อกสกอร์ด้วยวอลเลย์
เฟเดริโก้ บัลเบร์เดกองกลาง1090ยิงไกลสุดคม, ฟอร์มต่อเนื่อง
ดีน ฮุยเซ่นกองหลัง1080+โหม่งจากลูกตั้งเตะ
อาร์ดา กูเลอร์กองกลาง1070+ (ลงสำรอง)ยิงไกลจากกลางสนามปิดเกม
ฟรานซิสโก โรดริเกซ (อาจรวม)มีส่วนช่วยเกมรุก

บัลเบร์เดยังรักษามาตรฐานได้ดี เพราะนอกจากขยันไล่บอลแล้ว ยังจบสกอร์ได้เฉียบเหมือนเกมก่อนๆ ทำให้มาดริดมีตัวเลือกในเกมรุกมากขึ้น

สถิติและผู้เล่นเด่นของเอลเช ซีเอฟ

ผู้เล่นตำแหน่งประตูแอสซิสต์นาทีลงสนามหมายเหตุ
มานูเอล อังเคลกองหลัง1 (OG)090สกัดพลาดเข้าประตูตัวเอง
มาติอัส ดิทุโรผู้รักษาประตู0090เซฟหลายจังหวะแต่ต้านไม่อยู่
ทีมต้องรับแรงกดดันแทบทั้งเกม

เอลเชพยายามรอสวนกลับ และมีวินัยเกมรับพอสมควรในช่วงแรก แต่เมื่อโดนยิงนำก่อน เกมก็เริ่มเปิดมากขึ้น และรับมือความเร็วกับลูกตั้งเตะของมาดริดได้ไม่ครบ

บรรยากาศที่เบร์นาเบว และความหมายของชัยชนะ

ค่ำคืนนี้ที่เบร์นาเบวคึกคักเป็นพิเศษ เพราะมาดริดส่งนักเตะดาวรุ่งจากชุดเยาวชนลงมาหลายคน และทุกคนทำหน้าที่ได้ดี พอทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่อง ความหวังแชมป์ลาลีกาก็ยิ่งชัดขึ้น

อันเชล็อตติย้ำเรื่องการเล่นเป็นทีม และชมความเฉียบคมในจังหวะสำคัญ โดยเฉพาะกูเลอร์ที่สร้างโมเมนต์จำได้ทันทีสำหรับแฟนบอล เกมนี้ทำให้เรอัล มาดริดมีเพิ่มเป็น 66 แต้ม (ตามข้อมูลหลังเกม) และไล่บาร์เซโลนาเหลือเพียงแต้มเดียว ทำให้การลุ้นแชมป์ยังสนุกและตึงมือไปอีกยาวๆ

ฟุตบอล

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด บุกเฉือนเชลซี 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 30

Thanawat Chaiyaporn

Published

6 hours ago

on

March 15, 2026

By

เชลซี vs นิวคาสเซิล 0-1

นิวคาสเซิลปลดล็อก 14 ปี บุกชนะเชลซีถึงสแตมฟอร์ด บริดจ์

ลอนดอน, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เก็บชัยชนะสำคัญเหนือเชลซี 1-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ทำให้ “สาลิกาดง” ได้ 3 แต้มเต็ม เพิ่มโอกาสขยับเข้าใกล้โซนบอลยุโรป ส่วนเชลซีเสียแต้มสำคัญในการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์

กอร์ดอนซัดนำเร็ว นาที 18

ช่วงต้นเกมเชลซีครองบอลมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในนาทีที่ 18 นิวคาสเซิลสวนกลับได้เฉียบคม ตีโน ลิฟราเมนโต้ จ่ายบอลตัดแนวรับให้โจ วิลล็อกหลุดไปก่อนจะไหลต่อให้แอนโธนี่ กอร์ดอนจบสกอร์แบบไม่พลาด ส่งทีมเยือนขึ้นนำ 1-0

ประตูนี้ยังเป็นการยิงขึ้นนำครั้งแรกของนิวคาสเซิลในเกมนี้ และเป็นชัยชนะที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2012 รวมระยะห่าง 14 ปีพอดี

เหตุการณ์เด่นตลอด 90 นาที – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • นาที 18: นิวคาสเซิลขึ้นนำจากแอนโธนี่ กอร์ดอน หลังโจ วิลล็อกทำแอสซิสต์
  • นาที 23: เวสลีย์ โฟฟานาโดนใบเหลืองจากจังหวะทำฟาวล์กอร์ดอน
  • นาที 25: ไมเซส ไกเซโดรับใบเหลือง
  • ช่วงทดเจ็บครึ่งแรก (45+): เชลซีเกือบได้จุดโทษ แต่ผู้ตัดสินยกเลิก
  • ครึ่งหลังเชลซีเร่งเกมต่อเนื่อง แต่โอกาสจบแบบตรงกรอบมีไม่มาก โค้ล พาล์มเมอร์และเอนโซ เฟอร์นันเดซได้ลุ้นแต่ไม่เป็นประตู
  • นาที 77-89: เชลซีส่งตัวรุกลงมาเพิ่มและเปิดเกมหนักขึ้น ริซ เจมส์เกือบทำได้จากฟรีคิก
  • นาที 90+8: โจอาว เปโดรขึ้นโหม่งแต่บอลไปชนหลังคา ไม่ได้ประตูตีเสมอ

แม้เชลซีจะครองบอลเกิน 60% แต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่คมพอ ขณะที่นิวคาสเซิลยืนเกมรับแน่น รอจังหวะสวนกลับ และคุมพื้นที่หน้าประตูได้ดีตลอดครึ่งหลัง

รายชื่อผู้เล่นเชลซี (4-2-3-1)

ตำแหน่งนักเตะหมายเหตุ
GKโรเบิร์ต ซานเชซ
RBมาโล กุสโต้ถูกเปลี่ยนตัวครึ่งหลัง
CBเวสลีย์ โฟฟานาใบเหลือง น.23
CBเทรโวห์ ชาโลบาห์
LBมาร์ค คูคูเรย่า
CMริซ เจมส์ (กัปตัน)
CMไมเซส ไกเซโดใบเหลือง น.25
AMโค้ล พาล์มเมอร์มีโอกาสหลายครั้ง
AMเอนโซ เฟอร์นันเดซ
AMอเลฮานโดร การ์นาโช
STโจอาว เปโดรโหม่งเกือบตีเสมอ

ตัวสำรอง: ลิอัม เดลัป ลงมาแทนกุสโต้ เป็นต้น

รายชื่อผู้เล่นนิวคาสเซิล (4-2-3-1)

ตำแหน่งนักเตะหมายเหตุ
GKแอรอน แรมส์เดลคลีนชีต
RBตีโน ลิฟราเมนโต้มีส่วนกับจังหวะสำคัญ
CBมัลลิค เทียว
CBสเวน บอตมัน
LBลูอิส ฮอลล์ใบเหลือง น.89
CMโจ วิลล็อกแอสซิสต์
CMจาค็อบ แรมซีย์
RWจาค็อบ เมอร์ฟี่
AMนิค โวลเทมาเด้
LWฮาร์วีย์ บาร์นส์
STแอนโธนี่ กอร์ดอนประตูชัย น.18

รูปเกมของนิวคาสเซิลชัดเจน เน้นรับเป็นทีม อุดช่องว่างให้แน่น แล้วค่อยสวนกลับด้วยความเร็ว

เชลซีสะดุดคาบ้าน, นิวคาสเซิลได้โมเมนตัมก่อนเกมยุโรป

ฝั่งเชลซีภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซ มาเรสก้า ยังเจอปัญหาเดิมคือครองบอลได้ แต่เปลี่ยนเป็นประตูยาก ทำให้แพ้เกมเหย้าที่สำคัญ และเสียพื้นที่ในการไล่ล่าท็อปโฟร์

ขณะที่นิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ โฮว์ ได้ชัยชนะที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดสองกับบาร์เซโลนา

โดยรวม เกมนี้สะท้อนชัดว่า ทีมที่ตั้งรับเป็นระบบและเลือกจังหวะสวนกลับคมๆ มักได้ผล เมื่อเจอกับทีมที่ครองบอลเยอะ แต่จบไม่เด็ดขาด

สรุปผลการแข่งขัน

เชลซี 0-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
ผู้ทำประตู: แอนโธนี่ กอร์ดอน (18′)

นัดต่อไปเชลซีต้องเร่งปรับเรื่องความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย ส่วนทางนิวคาสเซิลได้กำลังใจเต็มๆ จาก 3 แต้มที่สแตมฟอร์ด บริดจ์

ฟุตบอล

เวสต์แฮม เสมอกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 ขยับพ้นโซนตกชั้น

Published

7 hours ago

on

March 15, 2026

By

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำผลงานชวนตะลึงในพรีเมียร์ลีก หลังยันเสมอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 แบบมีวินัยตลอด 90 นาที ที่ลอนดอน สเตเดี้ยม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ผลนี้ทำให้ “เรือใบสีฟ้า” ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซนอลเพิ่มเป็น 9 แต้ม ขณะเดียวกันทีมของ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ ก็ได้แต้มล้ำค่าเพื่อขยับหนีโซนตกชั้น

เกมนี้มีความหมายกับทั้งสองฝั่งแบบชัดเจน เวสต์แฮมต้องการคะแนนเพื่ออยู่รอด ส่วนแมนฯ ซิตี้จำเป็นต้องชนะเพื่อไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2025/26 แต่สุดท้ายลงเอยด้วยการแบ่งแต้มที่ทำให้ เพ๊ป กวาร์ดิโอล่า ผิดหวัง เพราะทีมสร้างโอกาสเยอะมากแต่เปลี่ยนเป็นประตูเพิ่มไม่ได้

ไฮไลท์สำคัญของเกม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • นาทีที่ 31: เบร์นาร์โด ซิลวา พาซิตี้ขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะชิปบอลข้าม มาดส์ แฮร์มันเซ่น หลังบอลหลุดเท้าแบบไม่ตั้งใจ แต่กลายเป็นประตูที่ทั้งสวยและได้ผล
  • นาทีที่ 35: เวสต์แฮมตีเสมอทันควัน 1-1 เมื่อ คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอส โหม่งจากลูกเตะมุมของ จาร์ร็อด โบเว่น บอลไปชนคานด้านในก่อนตกข้ามเส้นแบบเฉียดฉิว
  • ครึ่งหลัง: แมนฯ ซิตี้ครองบอลเหนือกว่าและยิงรวมถึง 24 ครั้ง อย่างไรก็ตาม แฮร์มันเซ่น เซฟหลายจังหวะสำคัญ ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูเพิ่ม
  • เวสต์แฮมเน้นรับแน่น โอกาสเกมรุกมีไม่มาก แต่ใช้เซ็ตพีซครั้งสำคัญได้คุ้มที่สุด

ภาพรวมเกมนี้ชัดเจน เวสต์แฮมใช้โอกาสน้อยแต่ได้ผล ส่วนแมนฯ ซิตี้ครองเกมได้แทบทั้งหมด ทว่ายังขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย โดยเฉพาะการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษ

สถิติทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด

ผู้เล่นตำแหน่งหมายเหตุเด่น
มาดส์ แฮร์มันเซ่นGKเซฟสำคัญหลายครั้ง คุมเกมในกรอบได้ดี
แอรอน วาน-บิสซาก้าDFรับแน่นริมเส้น อ่านเกมดี
คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอสDFโหม่งประตูตีเสมอจากลูกเตะมุม
อักเซล ดิซาซี่DFปะทะแข็งแรง เคลียร์บอลสำคัญได้หลายหน
ฌอง-แคลร์ โตดิโบDFช่วยคุมแนวรับ และปิดพื้นที่ได้ดี
มัลลิค ดิอูฟDF/MFเติมแรงไล่บีบ ช่วยเกมรับตลอดเกม
โทมัส โซเช็คMFวิ่งไม่มีหมด เก็บจังหวะกลางสนาม
มาเตอุส เฟอร์นานเดสMFช่วยต่อบอลและพยายามพาทีมพ้นความกดดัน
จาร์ร็อด โบเว่นFWแอสซิสต์จากลูกเตะมุมที่เปลี่ยนเกม
อดาม่า ตราโอเร่FWสร้างแรงกดดันริมเส้นยามได้โต้กลับ
วัลเลนติน คาสเตลลาโนสFWวิ่งกดดันแนวรับซิตี้ ช่วยให้ทีมได้พักเกม

เวสต์แฮมมาในแผนรับเป็นหลัก เน้นโต้กลับเร็ว และหวังผลจากลูกนิ่ง ซึ่งสุดท้ายก็ได้แต้มตามที่ต้องการ

สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้

ผู้เล่นตำแหน่งหมายเหตุเด่น
เอดิสันGKแทบไม่เจองานหนัก แต่เสียจากลูกเตะมุม
คายล์ วอล์คเกอร์DFเติมเกมบ่อย ช่วยพาบอลขึ้นหน้า
รูเบน ดิอาสDFโดยรวมแน่น แต่เสียจังหวะตอนรับเซ็ตพีซ
จอห์น สโตนส์DFคุมจังหวะเกมรับ และออกบอลจากหลัง
นาธาน อาเก้DFเล่นแข็งแรง อ่านเกมดี
มัตเตโอ โควาซิชMFคุมจังหวะและช่วยเชื่อมเกม
เบร์นาร์โด ซิลวาMFทำประตูให้ทีม และเคลื่อนที่หาพื้นที่ตลอด
เควิน เดอ บรอยน์MFสร้างโอกาสให้เพื่อนหลายครั้ง
ฟิล โฟเด้นFWพยายามเจาะพื้นที่ แต่จบไม่คมพอ
เออร์ลิง ฮาลันด์FWมีโอกาสหลายหน แต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้
ฆูเลียน อัลวาเรซFWช่วยเกมรุกและเพรสซิ่งต่อเนื่อง

แม้แมนฯ ซิตี้ครองบอลถึง 70% และสร้างสถิติยิงมากกว่า แต่ปัญหาอยู่ที่ความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้าย

สรุปผลกระทบต่อตารางคะแนน

ผล 1-1 นัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้มี 61 คะแนน (ลงเล่นมากกว่า) และตามหลังอาร์เซนอล 9 คะแนน หลัง “ปืนใหญ่” ชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 ในวันเดียวกัน ส่วนเวสต์แฮมเก็บแต้มเพิ่มเป็น 29 คะแนน จากผลงาน 7-8-15 และขยับพ้นโซนตกชั้นได้ตามเป้า

หลังจบเกม เพ๊ป กวาร์ดิโอล่า พูดในทำนองว่า ทีมสร้างโอกาสเพียงพอแล้ว แต่ทำประตูเพิ่มไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในฟุตบอล ขณะที่นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ ชมลูกทีมว่า สู้กันได้ดีและมีสมาธิจนเก็บแต้มสำคัญกลับมาได้

นัดนี้เลยถูกพูดถึงในฐานะเกมที่เวสต์แฮม “เอาอยู่” และหยุดโมเมนตัมของแมนฯ ซิตี้ในช่วงสำคัญของการลุ้นแชมป์

ฟุตบอล

อาร์เซนอลเอาชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 แม็กซ์ ดาวแมน สร้างสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีก

Thanawat Chaiyaporn

Published

7 hours ago

on

March 15, 2026

By

อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 30 วันที่ 14 มีนาคม 2569 จากสองประตูช่วงท้ายเกมของ วิคเตอร์ ยอเกอเรส และแม็กซ์ ดาวแมน ส่งผลให้ทีมจ่าฝูงทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ 10 แต้ม หลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สะดุดเสมอเวสต์แฮม

ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม, ทีมของมิเกล อาร์เตต้า เก็บสามแต้มแบบหืดจับในเกมที่อึดอัดอยู่เกือบ 90 นาที เพราะสกอร์ทำท่าจะจบ 0-0 อย่างไรก็ตาม 10 นาทีสุดท้ายเปลี่ยนภาพทั้งหมด เมื่อสองตัวสำรองลงมาเป็นคนตัดสินเกม พาอาร์เซนอลขยับหนีแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไป 10 แต้ม (บางแหล่งรายงาน 9 แต้ม ขึ้นกับผลคู่อื่น) และยังเดินหน้าบนเส้นทางลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ 22 ปี

แม้ภาพรวมเกมจะสูสี และเอฟเวอร์ตันมีจังหวะจบสกอร์น่ากลัวหลายครั้ง แต่ความนิ่งของอาร์เซนอลในช่วงท้าย รวมถึงการแก้เกมของอาร์เตต้า ทำให้เจ้าถิ่นได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาที 89: วิคเตอร์ ยอเกอเรส (ตัวสำรอง) ยิงให้อาร์เซนอลนำ 1-0 จากจังหวะที่แม็กซ์ ดาวแมน (ตัวสำรอง) เปิดบอลเข้ามา บอลไปโดนปีเตอร์ โฮนคาปิเย ก่อนเด้งมาเข้าทาง ยอเกอเรส แตะจ่อๆ เข้าไป หลังจอร์แดน พิคฟอร์ดออกมาตัดบอลพลาด
  • นาที 90+7: แม็กซ์ ดาวแมน วัย 16 ปี 73 วัน กดประตูปิดกล่อง 2-0 เขาไล่บอลตั้งแต่แดนตัวเอง เพราะเอฟเวอร์ตันดันขึ้นหมดในจังหวะเตะมุม และพิคฟอร์ดยังขึ้นไปค้างหน้า จากนั้นดาวแมนเลี้ยงผ่านกองหลังสองคน แล้วซัดเข้าประตูโล่งๆ กลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก
  • เอฟเวอร์ตันได้ลุ้นหลายหน เช่น ดไวท์ แม็คนีล ยิงชนเสา, เบโต้ยิงระยะใกล้แต่เดวิด รายาปัดได้, ไมเคิล คีนโหม่งเฉียดกรอบ
  • อาร์เซนอลครองบอลมากกว่า แต่โอกาสจะแจ้งมีไม่เยอะ จนกระทั่งการเปลี่ยนตัวช่วยปลดล็อกเกม

เกมนี้สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสภาพจิตใจของอาร์เซนอลได้ชัดเจน ถึงโดนกดดันและเกมไม่เข้าทาง แต่ทีมยังหาประตูในเวลาที่สำคัญที่สุดได้

สถิติการเล่นของอาร์เซนอล

รายการค่าของอาร์เซนอล
ประตูที่ทำได้2
ประตูที่เสีย0
การครองบอล (%)ประมาณ 58-60
ลูกยิงทั้งหมด12-15
ลูกยิงเข้ากรอบ4-6
xG (Expected Goals)2.59
ผู้เล่นเด่นแม็กซ์ ดาวแมน, วิคเตอร์ ยอเกอเรส, เดวิด รายา
ผู้ทำประตูยอเกอเรส (89′), ดาวแมน (90+7′)
ผู้แอสซิสต์ดาวแมน (ประตูแรก), มาร์ติเนลลี (ประตูที่สอง)

อาร์เซนอลยังต่อยอดฟอร์มในบ้านได้ดี และชัยชนะนัดนี้ช่วยย้ำสถานะจ่าฝูงแบบมีแต้มสำรองเพิ่มขึ้น

สถิติการเล่นของเอฟเวอร์ตัน

รายการค่าของเอฟเวอร์ตัน
ประตูที่ทำได้0
ประตูที่เสีย2
การครองบอล (%)ประมาณ 40-42
ลูกยิงทั้งหมด10-13
ลูกยิงเข้ากรอบ3-5
xG (Expected Goals)1.05
ผู้เล่นเด่นจอร์แดน พิคฟอร์ด (ก่อนพลาด), ดไวท์ แม็คนีล, เบโต้
ปัญหาหลักขาดเจมส์ ทาร์คอฟสกี้ และจาร์ราด แบรนธ์เวท
โอกาสพลาดแม็คนีลชนเสา, เบโต้ยิงใกล้แต่ถูกปัด

เอฟเวอร์ตันจัดระเบียบเกมรับได้ดี และมีช่วงที่กดดันเจ้าถิ่นได้จริง แต่ความผิดพลาดในช่วงท้าย โดยเฉพาะจังหวะของพิคฟอร์ด ทำให้ทีมเสียแต้มแบบน่าเสียดาย และตอนนี้ยังอยู่โซนกลางตาราง

บทวิเคราะห์หลังเกม

มิเกล อาร์เตต้า กล่าวชมแม็กซ์ ดาวแมนว่า “เขาไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ใดๆ เลย” และมองว่าดาวรุ่งรายนี้ช่วยเปลี่ยนจังหวะของเกมได้ทันที ส่วนเอฟเวอร์ตันแม้ผิดหวังกับสองประตูท้ายเกม แต่รูปเกมโดยรวมยังบอกได้ว่าทีมมีศักยภาพพอจะสู้กับทีมระดับท็อปได้

ชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้น เมื่อโปรแกรมที่เหลือเริ่มนับถอยหลัง และผลงานในบ้านยังเป็นจุดแข็งที่ทีมเก็บแต้มได้ต่อเนื่อง

สรุปผลการแข่งขัน: อาร์เซนอล 2-0 เอฟเวอร์ตัน
วันที่: 14 มีนาคม 2569
สนาม: เอมิเรตส์ สเตเดียม
ผู้ทำประตู: วิคเตอร์ ยอเกอเรส (89′), แม็กซ์ ดาวแมน (90+7′)

