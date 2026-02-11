ข่าวกีฬา
ตรวจหวยลาววันนี้: กระแส “หวยลาวพัฒนา” ยังแรงต่อเนื่องในปี 2569
คำค้นอย่าง “ตรวจหวยลาว”, “ผลหวยลาววันนี้”, “หวยลาวพัฒนา”, “หวยลาวล่าสุด” ยังคงติดลิสต์ที่คนไทยเสิร์ชกันบ่อย โดยเฉพาะช่วงค่ำของวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพราะเป็นวันที่หวยลาวประกาศผลอย่างเป็นทางการ หลายคนรอเวลาเช็กผลเหมือนเป็นกิจวัตรไปแล้ว และความนิยมก็ยังไม่แผ่ว แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี
งวดล่าสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ตรงกับวันพุธ คอหวยจำนวนมากเฝ้าติดตามการถ่ายทอดสดจากเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ข่าวหลายเจ้า พอผลออกก็มีการแชร์กันอย่างรวดเร็ว โดยผลอย่างเป็นทางการมีดังนี้
ผลหวยลาว งวดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
- เลข 6 ตัว: 596469
- เลข 5 ตัว: 96469
- เลขท้าย 4 ตัว: 6469
- เลขท้าย 3 ตัว: 469
- เลขท้าย 2 ตัว: 69
- ชื่อนามสัตว์: ปลาไหล (อ้างอิงเลขท้าย 4 ตัว)
- หวยลาวพัฒนา (สลากพัฒนา 5/45): ตัวเลขที่รายงานว่าออก ได้แก่ 28 29 31 19 22 (บางแหล่งอาจมีการยืนยันซ้ำอีกครั้ง)
พอประกาศผล หลายคนก็รีบหยิบโพยที่ซื้อไว้มาตรวจแบบละเอียด บางคนได้รางวัลเล็กๆ พอให้ยิ้มได้ ส่วนคนที่เข้าเลข 6 ตัวตรงๆ ก็มีโอกาสได้รางวัลก้อนใหญ่ตามเงื่อนไขของทางลาว จุดที่ทำให้คนตามเยอะคือรางวัลมีหลายระดับ แม้ถูกแค่ 2 ตัวหรือ 3 ตัวก็ยังพอได้ลุ้น
ทำไมคนไทยยังติดตามหวยลาวกันเยอะ
หวยลาวที่คนไทยคุ้นปากว่า “หวยลาวพัฒนา” เริ่มดังในวงกว้างช่วงราวปี 2560 เพราะรูปแบบการออกรางวัลดูง่าย มีถ่ายทอดสดออนไลน์ และมีตัวเลขให้ลุ้นหลายแบบ ปัจจุบันการตรวจหวยลาวกลายเป็นเรื่องประจำของสายเสี่ยงโชค โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานที่ติดตามข่าวสารจากลาวได้สะดวก
ปัจจัยหลักที่ทำให้หวยลาวได้รับความนิยมในไทย มักหนีไม่พ้นเรื่องต่อไปนี้
- ออกผลสม่ำเสมอ ลุ้นได้บ่อย
หวยลาวออกทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ช่วงประมาณ 20.00 น. ตามเวลาไทย เท่ากับมีให้ลุ้น 3 รอบต่อสัปดาห์ ต่างจากหวยรัฐบาลไทยที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง
- มีรางวัลหลายแบบ ตรวจง่าย
นอกจากเลข 6 ตัว ยังมี 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว รวมถึงเลขนามสัตว์ และสลากพัฒนา 5/45 ที่เป็นการสุ่ม 5 ตัวจาก 1 ถึง 45 ทำให้คนชอบเพราะมีหลายทางให้ถูกรางวัล
- ตรวจหวยลาวออนไลน์ได้ทันที
เว็บข่าวอย่าง Sanook, Khaosod, Komchadluek, MThai และ Thaiger มักอัปเดตผลแบบเรียลไทม์ พร้อมสถิติย้อนหลัง ช่วยให้คนตรวจหวยลาวได้เร็วหลังผลออก อีกด้านก็มีหลายช่องทางใน YouTube และเพจต่างๆ ที่ถ่ายทอดสดทุกงวด ภาพชัด ดูง่าย
- ความเชื่อและการตีเลขยังเป็นสีสันสำคัญ
บางคนเอาผลหวยลาวไปต่อยอดด้วยการดูสถิติเลขที่ออกบ่อย เลขตามวันเกิด หรือโยงกับเลขนามสัตว์ก็มี งวดนี้ “ปลาไหล” ก็ทำให้สายที่ชอบเลขเกี่ยวกับน้ำหรือสัตว์น้ำสนุกขึ้นไปอีก
ตัวอย่างผลหวยลาวช่วงต้นปี 2569
ถ้าย้อนดูผลหวยลาวย้อนหลังช่วงต้นปี 2569 จะเห็นว่าเลขมีขึ้นมีลงตามสไตล์การสุ่ม ตัวอย่างงวดก่อนหน้า เช่น
- งวด 9 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจันทร์): เลข 6 ตัว 225509, เลขท้าย 2 ตัว 09
- งวด 6 กุมภาพันธ์ 2569 (วันศุกร์): เลข 6 ตัว 837430, เลขท้าย 2 ตัว 30
- งวด 4 กุมภาพันธ์ 2569 (วันพุธ): เลข 6 ตัว 168073
- งวด 2 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจันทร์): เลข 6 ตัว 087085
จากสถิติหลายแหล่งที่รวบรวมต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก พบว่าเลขบางตัวอย่าง 4, 1, 9, 0 และ 6 โผล่ซ้ำค่อนข้างบ่อย โดยเลขคู่ที่คนพูดถึงกันหนักๆ ก็มี 69, 46, 09 ซึ่งเจอบ่อยในเลขท้าย 2 ตัว ทำให้หลายคนเอาไปเป็นแนวทางวางเลขงวดถัดไป
สลากพัฒนา 5/45 อีกจุดที่หลายคนตาม
นอกจากชุดเลขหลักแล้ว “สลากพัฒนา 5/45” ก็เป็นอีกรายการที่คนรอตรวจไม่แพ้กัน รูปแบบคือสุ่มเลข 5 ตัวจาก 45 ตัว และมีระบบเงินรางวัลสะสม หากงวดไหนไม่มีคนถูกรางวัลใหญ่ ยอดก็จะสะสมต่อ ทำให้บางช่วงมูลค่ารางวัลสูงขึ้น (เมื่อแปลงเป็นเงินบาทก็ยิ่งดูน่าสนใจ)
สำหรับงวด 11 กุมภาพันธ์ 2569 ชุดเลขสลากพัฒนาที่มีรายงานคือ 28 29 31 19 22 หลายคนชอบเพราะเป็นชุดที่มีทั้งเลขคี่และเลขคู่ปนกัน ดูแล้วไม่กระโดดเกินไป จึงมีคนลุ้นกันจนวินาทีสุดท้าย
ตรวจหวยลาวสมัยนี้เร็วขึ้น แต่ต้องเลือกช่องทางให้ดี
ตอนนี้การตรวจหวยลาวไม่ต้องรอวิทยุหรือทีวีเหมือนเมื่อก่อน แค่เปิดเว็บหรือแอปก็เช็กผลได้ทันที หลายแพลตฟอร์มยังมีผลย้อนหลังให้ค้นหลายปี และบางที่มีสรุปสถิติ เช่น เลขที่ออกถี่ เลขที่ออกติดกัน หรือเลขที่หายไปนาน
อย่างไรก็ตาม การซื้อหวยลาวผ่านออนไลน์ยังมีความเสี่ยง เพราะในไทยยังไม่ถือว่าถูกกฎหมายแบบชัดเจน การซื้อกับเว็บหรือเพจบางแห่งอาจเจอปัญหาไม่จ่าย หรือปิดหนีได้ ควรเล่นแบบพอดีๆ เน้นสนุก และไม่ทุ่มเงินเกินกำลัง
สรุป: หวยลาวยังอยู่ในชีวิตประจำวันของสายลุ้นโชคไทย
แม้เป็นหวยจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ “หวยลาว” กลายเป็นสิ่งที่คนไทยจำนวนมากติดตามเป็นประจำ การรอผลคืนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ การดูสถิติ แล้วก็การลุ้นเล็กๆ ว่าเลขจะตรงกับที่ถืออยู่ เสน่ห์แบบนี้ทำให้กระแสหวยลาวยังไปต่อได้เรื่อยๆ
งวดถัดไปวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (วันศุกร์) ก็เตรียมเช็กผลกันได้อีกครั้ง เผื่อเลขที่รอจะมาพอดีแบบไม่ทันตั้งตัว
ขอให้ทุกคนตรวจหวยลาวอย่างสนุก เล่นอย่างระวัง และขอให้ได้ข่าวดีในงวดที่ชอบครับ
เชลซีสะดุดคาบ้าน! ลีดส์ ยูไนเต็ด ฮึดไล่เจ๊า 2-2 ชวดแต้มลุ้นท็อปโฟร์
ค่ำคืนที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ เกมเหมือนจะเป็นของเชลซีเต็มๆ ทีมของ ลิอัม โรเซนิเออร์ เกือบคว้าชัยในลีกเป็นนัดที่ 5 ติดต่อกัน และมีโอกาสขยับขึ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ด้วย แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในครึ่งหลัง เมื่อลีดส์ ยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจ ไล่จากตาม 0-2 กลับมาเสมอ 2-2 ทำให้ “สิงห์บลู” ทำแต้มหล่นแบบน่าเสียดาย
เชลซีออกสตาร์ตได้ดี ครองบอลมากกว่าและเจาะได้ต่อเนื่อง นาทีที่ 24 โคล พาลเมอร์ แทงทะลุช่องให้ โจเอา เปดรู หลุดเดี่ยว ก่อนยกบอลข้ามหัวคาร์ล ดาร์โลว์เข้าไปอย่างเหนือชั้น เจ้าถิ่นนำ 1-0 แบบสมเหตุสมผล – ชมไฮไลท์
จบครึ่งแรก เชลซีดูคุมเกมได้ชัด ลีดส์แทบไม่ค่อยมีจังหวะจบสกอร์ใส่โรเบิร์ต ซานเชซ
ครึ่งหลังเชลซีมาได้เพิ่ม นาทีที่ 58 ผู้ตัดสินให้จุดโทษหลังเปดรูโดน แจกา บิโจล เบียดล้มในเขตโทษ พาลเมอร์รับหน้าที่สังหาร ยิงเรียดไปมุมขวาล่างไม่พลาด สกอร์เป็น 2-0 บรรยากาศในสนามเหมือนชัยชนะกำลังอยู่แค่เอื้อม
แต่ลีดส์ไม่ยอมง่ายๆ นาทีที่ 67 ทีมเยือนได้จุดโทษคืน เมื่อ โมอิเซส ไกเซโด ไปทำฟาวล์ เจย์เดน โบเกิล ในกรอบเขตโทษ ลุคัส นเมชา ยิงเข้ามุมซ้ายอย่างเฉียบคม ไล่มา 2-1
จากนั้นอีก 6 นาที เกมก็กลับมาเท่ากัน นาทีที่ 73 แนวรับเชลซีมีพลาดจังหวะสำคัญ เปิดทางให้ โนอาห์ โอกาฟอร์ ตัวสำรองของลีดส์ หลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบตาข่ายเป็น 2-2 ทำเอาสแตมฟอร์ด บริดจ์เงียบลงทันที ขณะที่แฟนทีมเยือนฉลองกันสุดเสียง
ท้ายเกมเชลซีเร่งหาประตูชัย ช่วงทดเจ็บ โจเรล ฮาโต้ เปิดบอลโค้งให้เปดรูโหม่ง แต่บอลชนคานเต็มๆ ต่อด้วยโอกาสทองของพาลเมอร์จากจังหวะเปิดต่ำเข้ามาหน้าประตู เขายิงข้ามคานจากระยะใกล้มากแบบไม่น่าเชื่อ กลายเป็นช็อตที่แฟนบอลพูดถึงกันทั้งเกม
หลังจบเกม ลิอัม โรเซนิเออร์ ให้สัมภาษณ์ว่า “เราน่าเก็บชัยชนะได้ เราเริ่มเกมดีมาก แต่เราเสียประตูจากจุดโทษ และมีข้อผิดพลาดในแนวรับจนเสียแต้ม พาลเมอร์พลาดโอกาสท้ายเกมก็จริง แต่เขาคือนักเตะระดับท็อป เราไม่โทษใคร นี่คือฟุตบอล เราต้องเรียนรู้และไปต่อ”
ฝั่ง แดเนียล ฟาร์เก้ กุนซือลีดส์พอใจกับหนึ่งแต้ม “กลับมาจากตามหลังสองประตูที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ไม่ใช่เรื่องง่าย นักเตะสู้กันสุดใจ แต้มนี้สำคัญมากกับเป้าหมายหนีโซนตกชั้นของเรา”
สรุปผลการแข่งขันและไฮไลท์สำคัญ
- เชลซีคุมบอลและสร้างโอกาสได้เยอะ แต่จบไม่เด็ดขาด
- ลีดส์อาศัยจุดโทษและความผิดพลาดคู่แข่ง กลับมามีแต้ม
- VAR มีบทบาทกับจุดโทษทั้งสองฝั่ง แต่ไม่มีดราม่าใหญ่
- เชลซีอดขยับขึ้นอันดับ 4 หลังแมนยูฯ เสมอเวสต์แฮม
ตารางนักเตะเชลซี (ตัวจริงและเปลี่ยนตัวหลัก พร้อมบทบาท)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|โรเบิร์ต ซานเชซ
|มีเซฟสำคัญ แต่ช่วยไม่ได้กับ 2 ประตู
|กองหลัง
|มาร์ค คูคูเรญ่า (ออก) → โจเรล ฮาโต้
|เปลี่ยนครึ่งหลัง ฮาโต้เติมเกมและสร้างโอกาส
|กองหลัง
|เวสลีย์ โฟฟานา
|โดยรวมแน่น แต่มีส่วนกับจังหวะเสียประตูตีเสมอ
|กองหลัง
|เทรโวห์ ชาโลบาห์
|อ่านเกมดี แต่แผงหลังหลุดสมาธิช่วงสำคัญ
|กองหลัง
|ริซ เจมส์
|จ่ายบอลดี แต่จังหวะเข้าพื้นที่อันตรายมีไม่มาก
|กองกลาง
|โมอิเซส ไกเซโด
|เสียจุดโทษและโดนใบเหลือง
|กองกลาง
|เอ็นโซ เฟอร์นันเดซ
|คุมจังหวะและเชื่อมเกมได้ดี
|ปีกขวา
|โคล พาลเมอร์
|ยิงจุดโทษ 1 ประตู แต่พลาดโอกาสทองท้ายเกม
|ปีกซ้าย
|เอสเตวอง วิลเลียน
|มีส่วนกับการขึ้นเกม แต่จังหวะจบยังไม่คม
|กองหน้า
|โจเอา เปดรู
|ยิง 1 ประตู เรียกจุดโทษ เกือบเป็นฮีโร่ช่วงท้าย
|กองหน้า
|นิโคลัส แจ็คสัน
|ลงมาเพิ่มมิติในแดนหน้า
เชลซีมีเพิ่มเป็น 44 คะแนน จาก 26 นัด รั้งอันดับ 5 ชั่วคราว
ตารางนักเตะลีดส์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและเปลี่ยนตัวหลัก พร้อมบทบาท)
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|หมายเหตุ
|ผู้รักษาประตู
|คาร์ล ดาร์โลว์
|เจองานหนัก เซฟหลายครั้งแต่เสีย 2 ประตู
|กองหลัง
|แจกา บิโจล
|เสียจุดโทษให้เชลซี
|กองหลัง
|โจ ราดซินสกี้
|ช่วยเกมรับดี โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรก
|กองหลัง
|เบน คริสเตนเซ่น
|อ่านเกมรับและซ้อนตำแหน่งได้ดี
|แบ็กขวา
|เจย์เดน โบเกิล
|เรียกจุดโทษให้ทีม จุดเปลี่ยนสำคัญของเกม
|กองกลาง
|อิลลาน เมซลิเยร์
|ทำหน้าที่กลางสนามได้เนียน คุมจังหวะช่วยทีม
|กองกลาง
|อาร์เซน ซัคก้า
|ช่วยต่อบอลและพาเกมรุกเดินหน้า
|ปีก
|ลุคัส นเมชา
|ยิงจุดโทษไล่คืน เป็นคีย์แมนของการคัมแบ็ก
|ปีก
|ดาเนียล เจมส์
|ลงมาเพิ่มความเร็วและช่วยไล่เพรส
|กองหน้า
|โจเอล พิโร่
|ลงมาช่วยเก็บบอลและกดดันแนวรับ
|กองหน้า
|โนอาห์ โอกาฟอร์
|ตัวสำรองซูเปอร์ซับ ยิงประตูตีเสมอ 2-2
ลีดส์เก็บเพิ่มเป็น 30 คะแนน ขึ้นมาอยู่อันดับ 15 ปลอดภัยขึ้นจากโซนตกชั้น
เกมนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเชลซี แม้จะเล่นดีแต่การเสียสมาธิเพียงชั่วครู่ก็ทำให้เสียแต้มสำคัญ ส่วนลีดส์แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ ภายใต้แดเนียล ฟาร์เก้ พวกเขายังมีลุ้นรอดพ้นตกชั้นต่อไป
เชียงรายไทมส์ รวม ผลบอลสด และ บ้านผลบอล แหล่งติดตามฟุตบอลครบจบสำหรับแฟนบอลไทย
ปัจจุบันคนไทยติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลสดมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้ทันที
ทุกวันนี้คนไทยติดตาม ผลบอลสด กันมากขึ้น เพราะมือถือและอินเทอร์เน็ตทำให้เช็กสกอร์ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นไทยลีก พรีเมียร์ลีก หรือบอลถ้วยใหญ่ระดับโลก เว็บและแอปเกี่ยวกับฟุตบอลจึงมีให้เลือกหลายเจ้า หนึ่งในแพลตฟอร์มที่ถูกพูดถึงมากในช่วงปี 2568-2569 คือ เชียงรายไทมส์ ที่ให้บริการ ผลบอลสด ควบคู่กับ บ้านผลบอล แบบอัปเดตไว ข้อมูลครบ และอ่านง่าย
แม้ชื่อจะชวนให้นึกถึงจังหวัดเชียงราย แต่ เชียงรายไทมส์ ถูกพัฒนาให้เป็นสื่อกีฬาออนไลน์สำหรับคนทั้งประเทศ เนื้อหาครอบคลุมฟุตบอลไทยและต่างประเทศ จุดเด่นคือหน้า ผลบอลสด ที่รายงานแบบเรียลไทม์ อัปเดตถี่ พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์และแอป ทำให้แฟนบอลตามเกมได้ต่อเนื่องแม้ไม่ได้เปิดถ่ายทอดสด
ทำไมผลบอลสดถึงสำคัญในตอนนี้
การตามสกอร์สดไม่ได้จำกัดอยู่ที่หน้าทีวีอีกแล้ว หลายคนเลือกดูผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพราะสะดวกและเช็กได้ทุกที่ โดยเฉพาะฤดูกาล 2025/26 ของ บีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีก 1 (ชื่อใหม่ของไทยลีก 1) ที่การแข่งขันแน่นตลอดปี แฟนบอลมักต้องการข้อมูลที่มาทันเวลา เช่น
- สกอร์ปัจจุบัน
- รายชื่อผู้ทำประตู
- การเปลี่ยนตัว
- ใบเหลือง ใบแดง
- สถิติสำคัญ เช่น การครองบอล และโอกาสยิง
เชียงรายไทมส์ ออกแบบมาให้ตอบโจทย์นี้ โดยเน้นความเสถียรของระบบ รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน หน้าแสดงผลแบ่งลีกชัดเจน ค้นหาแมตช์ง่าย เช่น
- ลีกไทย: ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ไทยลีก 3, เอฟเอคัพ, ลีกคัพ
- ลีกยุโรป: พรีเมียร์ลีก, ลาลีกา, เซเรีย อา, บุนเดสลีกา, ลีก เอิง
- รายการอื่นๆ: แชมเปียนส์ลีก, ยูโรปาลีก, ทีมชาติไทย และทัวร์นาเมนต์ระดับโลก
ตัวอย่างที่หลายคนจำได้คือเกมวันที่ 31 มกราคม 2569 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จบ 2-2 โดยเชียงรายไทมส์อัปเดตเหตุการณ์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ประตูของอิกซาน นาที 45+2 ไปจนถึงจุดโทษตีเสมอของคาร์ลอส อิวรี่ นาที 84 คนที่ไม่ได้ดูทีวีก็ยังตามเกมได้ครบ
บ้านผลบอล: รวมสถิติ วิเคราะห์ และข้อมูลก่อนแข่ง
นอกจาก ผลบอลสด แล้ว เชียงรายไทมส์ ยังมีโซน บ้านผลบอล ที่เหมาะกับคนชอบอ่านเกมล่วงหน้า หรืออยากมีข้อมูลประกอบการเชียร์ จุดนี้รวบรวมรายละเอียดเชิงลึกไว้หลายด้าน เช่น
- สถิติการเจอกัน (H2H) ของสองทีม
- ฟอร์ม 5-10 นัดหลังสุด
- ค่าเฉลี่ยยิงประตู และเสียประตู
- ข่าวตัวเจ็บ และติดโทษแบนของผู้เล่นหลัก
- มุมมองทีเด็ดจากเซียน และการวิเคราะห์ด้วย AI
- อัตราต่อรองจากเว็บพนันชั้นนำ (สำหรับผู้สนใจเท่านั้น)
กลุ่มผู้ใช้ที่ชอบข้อมูลแน่นๆ มักเข้า บ้านผลบอล เพื่อดูภาพรวมก่อนเกม ไม่ว่าจะเชียร์ทีมรัก หรือจัดบิลบอลเต็ง บอลสเต็ป ข้อมูลจะอัปเดตใกล้เคียงแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับหน้าผลสด
ช่วงปรีซีซั่น 2025/26 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ทำผลงานอุ่นเครื่องดี ไม่แพ้ติดต่อกัน 6 นัด บ้านผลบอลของเชียงรายไทมส์ก็หยิบฟอร์มของแข้งใหม่อย่างดูดู้ ซิลวา และจอร์แดน เอมาวีเว่ มาวิเคราะห์ต่อว่าเข้ากับระบบทีมอย่างไร และมีโอกาสเป็นตัวทำประตูในเกมทางการ ช่วยให้แฟนบอลตามข่าวได้ก่อนบอลเปิดฤดูกาล
จุดที่ทำให้เชียงรายไทมส์น่าใช้
- อัปเดตเร็ว: สกอร์และเหตุการณ์สำคัญขึ้นไว หลังเกิดเหตุการณ์จริงไม่นาน
- ภาษาไทยอ่านง่าย: เมนู บทวิเคราะห์ และข่าวต่างๆ เขียนไทยชัดเจน
- แจ้งเตือนเฉพาะที่สนใจ: ตั้งค่าเตือนได้ตามคู่ที่อยากติดตาม เช่น เชียงราย ยูไนเต็ด หรือทีมชาติไทย
- มีคอมมิวนิตี้: มีพื้นที่คอมเมนต์และพูดคุยใต้แมตช์ ให้แฟนบอลแลกเปลี่ยนมุมมอง
- มีข่าวท้องถิ่นเชียงรายด้วย: ไม่ได้มีแค่บอลใหญ่ ยังรวมถึงข่าวกีฬาในพื้นที่ เช่น เชียงราย ซิตี้ เอฟซี ในไทยลีก 3 และกิจกรรมกีฬาของจังหวัด
- โฆษณาไม่รก: หน้าตาดูสบายตา เน้นข้อมูลสำคัญ และใช้งานได้ลื่นแม้เปิดหลายแท็บ
ในฤดูกาล 2025/26 เชียงราย ยูไนเต็ด ยังเป็นทีมที่น่าติดตาม ผลงานหลายเกมทำได้ดี เช่น เสมอแบงค็อก ยูไนเต็ด 1-1 และบุกเสมอบีจี ปทุม 2-2 โดยเชียงรายไทมส์รายงานต่อเนื่อง ทั้งไฮไลต์หลังเกม สัมภาษณ์ และบทวิเคราะห์แทคติกของโค้ช
ทิศทางของเชียงรายไทมส์กับสื่อกีฬาฟุตบอล
กระแสฟุตบอลไทยคึกคักขึ้นทุกปี ยิ่งหลังลีกเปลี่ยนชื่อเป็น BYD SEALION 6 LEAGUE ONE และมีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามา เชียงรายไทมส์ ก็มีแนวทางต่อยอดบริการ เพื่อให้แฟนบอลได้คอนเทนต์หลากหลายขึ้น เช่น
- สตรีมมิ่งไฮไลต์ และคลิปสั้นหลังจบเกม
- พอดแคสต์วิเคราะห์บอลไทยรายสัปดาห์
- จับมือกับเพจแฟนคลับของแต่ละทีม
- ทำแอปเวอร์ชันเต็มสำหรับ iOS และ Android
อีกส่วนที่ช่วยให้ข้อมูลแน่นคือการผสานแหล่งข้อมูลจากหลายที่ เช่น Flashscore, AiScore, Goal.com และ Thaileague.co.th เพื่อให้รายละเอียดรอบด้านมากขึ้น
สำหรับแฟนบอลเชียงรายและแฟนบอลทั่วประเทศ เชียงรายไทมส์ ไม่ได้เป็นแค่เว็บเช็กผลบอล แต่เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ตามเกมได้สนุกขึ้น ไม่ว่าจะเชียร์สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์, การท่าเรือ หรือทีมชาติไทย ก็เปิดดูได้สะดวก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแซงลิเวอร์พูล 2-1 พรีเมียร์ลีก, ดราม่าท้ายเกมที่แอนฟิลด์
เวสต์แฮม vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ประตูของเชโก้ทำให้สถิติชนะรวดของคาร์ริคต้องหยุดลง
ลอนดอน สเตเดี้ยม – ศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 จบลงแบบเจ็บปวดสำหรับเจ้าถิ่น เมื่อเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำได้แค่เสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 ทั้งที่นำอยู่เกือบทั้งครึ่งหลัง โทมัส โซเช็คโขกให้ขุนค้อนขึ้นนำ แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+6 เบนจามิน เซสโก้ ตัวสำรองของทีมเยือน ซัดตีเสมอพาปีศาจแดงรอดพ้นความพ่ายแพ้ไปได้
เกมนี้บรรยากาศในสนามเดือดตั้งแต่เริ่ม เวสต์แฮมต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของไมเคิล คาร์ริค กำลังมั่นใจ หวังเดินหน้าต่อด้วยผลงานที่ดีต่อเนื่อง – ชมไฮไลท์
ครึ่งแรก: เปิดเกมแลกกัน แต่ยังไม่คมพอ
เริ่มเกมมา ทั้งสองทีมเล่นเร็วและกล้าเข้าทำ เวสต์แฮมอาศัยเสียงเชียร์ในบ้าน เดินหน้ากดดันผ่านจารอด โบเว่น และคริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ที่พยายามหาช่องเข้าพื้นที่อันตรายหลายครั้ง แต่แนวรับแมนยูยังยืนตำแหน่งแน่น ปิดทางจบสกอร์ได้ดี
ฝั่งผู้มาเยือนก็มีจังหวะโต้กลับและลูกนิ่งให้ลุ้นเหมือนกัน จอชัว เซอร์กซี กับคาเซมิโร่ช่วยกันคุมจังหวะแดนกลาง ทำให้เกมไม่เป็นรอง อย่างไรก็ตาม โอกาสจะแจ้งยังไม่มากพอจะเปลี่ยนเป็นประตู จบครึ่งแรกเสมอ 0-0
ครึ่งหลัง: โซเช็คพาเฮก่อน แต่เซสโก้ยิงดับฝันเจ้าถิ่น
กลับมาครึ่งหลังได้ไม่นาน เวสต์แฮมมาได้ประตูขึ้นนำ นาทีที่ 50 โจชัว เซอร์กซีเปิดบอลจากริมเส้นไปถึงโทมัส โซเช็ค ก่อนเจ้าตัวโหม่งเข้าเสาแรกอย่างเฉียบขาด สกอร์ขยับเป็น 1-0 เรียกเสียงเฮลั่นลอนดอน สเตเดี้ยม และยังเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญในสถิติการยิงของมิดฟิลด์ชาวเช็กในพรีเมียร์ลีก
หลังจากนำแล้ว เวสต์แฮมเลือกถอยลงมาตั้งรับให้แน่น เน้นปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ และรอจังหวะสวนกลับ แมนยูครองบอลมากกว่า (ราว 65%) แต่จังหวะเข้าทำยังติด ๆ ขัด ๆ ไมเคิล คาร์ริคแก้เกมช่วงท้าย ส่งเบนจามิน เซสโก้ลงมาเพิ่มความอันตรายในแดนหน้า
ความกดดันสะสมเรื่อย ๆ ก่อนจะระเบิดเป็นประตูในช่วงสุดท้าย นาทีที่ 90+6 เซสโก้ได้บอลจากจังหวะเปิดเข้ามาของเพื่อนร่วมทีม แล้ววอลเลย์เน้น ๆ ส่งบอลพุ่งเสียบเสาไกลแบบหมดจด เป็นประตูตีเสมอ 1-1 ที่ทำให้แมนยูได้แต้มสำคัญกลับออกไป และยังไม่แพ้ต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของคาร์ริค
สรุปเกม: ขุนค้อนช้ำใจ ปีศาจแดงได้หายใจโล่งขึ้น
ผลเสมอนัดนี้ทำให้เวสต์แฮมยังต้องลุ้นหนักในกลุ่มหนีตกชั้น เพราะแต้มที่ควรได้ 3 คะแนนหลุดมือไปในวินาทีสุดท้าย ขณะที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังเกาะกลุ่มบนของตารางได้ต่อ แม้จะพลาดโอกาสเก็บชัยชนะเพื่อทำแต้มทิ้งห่าง
หลังเกม นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือเวสต์แฮมพูดแบบตรงไปตรงมาว่า “เราน่าจะได้ 3 แต้ม แต่ฟุตบอลมันโหด ประตูช่วงทดเจ็บแบบนี้มันเจ็บจริง ๆ”
ส่วนไมเคิล คาร์ริคยกเครดิตให้ผู้ทำประตูว่า “มันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม เซสโก้ช่วยทีมไว้ได้”
รายชื่อผู้เล่นเวสต์แฮม ยูไนเต็ด (ตัวจริงและตัวเปลี่ยนหลัก)
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|หมายเหตุ
|GK
|ฮิวมานน์
|DF
|แอรอน วาน-บิสซาก้า
|DF
|แอ็กเซล ดิสาสี
|DF
|คอนสแตนติโนส มาฟโรปานอส
|DF
|ดิอุฟ
|เปลี่ยนออก น.79 (สการ์เลส)
|MF
|โทมัส โซเช็ค
|ทำประตู น.50
|MF
|เอแดร์สัน
|FW
|จารอด โบเว่น
|แอสซิสต์
|FW
|คริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์
|FW
|อื่น ๆ
(หมายเหตุ: ตารางนี้สรุปผู้เล่นหลักจากรายงานการแข่งขัน)
รายชื่อผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตัวจริงและตัวเปลี่ยนหลัก)
|ตำแหน่ง
|ผู้เล่น
|หมายเหตุ
|GK
|เซนเน่ ลัมเมนส์
|DF
|ดิโอโก้ ดาโลต์
|ได้ใบเหลือง
|DF
|ลูก้า ดิสาสี
|DF
|แฮร์รี่ แม็กไกวร์
|MF
|คาเซมิโร่
|MF
|ค็อบบี้ ไมนู
|MF
|เบรียน เอ็มเบวโม
|แอสซิสต์
|FW
|จอชัว เซอร์กซี
|FW
|เบนจามิน เซสโก้
|ทำประตู น.90+6 (ตัวสำรอง)
|FW
|อื่น ๆ
(หมายเหตุ: เซสโก้ลงมาจากม้านั่งสำรองและเปลี่ยนรูปเกมช่วงท้าย)
บทสรุปและสิ่งที่ต้องจับตา
เกมนี้สะท้อนชัดว่าเวสต์แฮมยังมีปัญหาเรื่องการปิดเกม เมื่อขึ้นนำแล้วแต่รักษาสกอร์ไม่ได้จนจบ ส่วนแมนยูยังมีจุดเด่นเรื่องความพยายาม และไม่ยอมปล่อยเกมหลุดมือแม้เหลือเวลาไม่กี่นาที นัดถัดไป ขุนค้อนต้องรีบเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุด ขณะที่ปีศาจแดงยังเดินหน้าลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ต่อไป
