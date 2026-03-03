เชียงราย - Chiang Rai News
เชียงรายเปิดฤดูกาลแห่งความสนุกด้วยกิจกรรมล่องแก่งแม่สุ่ย
เชียงราย – เชียงรายกลับมาคึกคักอีกครั้งกับกิจกรรมท่องเที่ยวหน้าร้อนที่หลายคนรอคอย “ล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย” ปี 2569 โดยวันที่ 1 มีนาคม 2569 บริเวณจุดลงแพเปียกเขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้า เพราะอากาศกำลังดี และบรรยากาศริมน้ำชวนเล่นน้ำแบบสบายๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยิ่งเปียก ยิ่งม่วน“
บรรยากาศเปิดงานมีผู้ร่วมงานจากหลายภาคส่วนมาร่วมสร้างสีสัน ทั้งหน่วยงานจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และคนในชุมชน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ด้านผู้จัดงานในพื้นที่เล่าว่า กิจกรรมล่องแพเปียกแม่สรวยได้รับความนิยมต่อเนื่องทุกปี เพราะได้เล่นน้ำคลายร้อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ แถมพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวยยังมีแหล่งท่องเที่ยวรอบๆ ที่แวะเที่ยวต่อได้ง่าย เช่น ถ้ำแม่สรวย, เขื่อนแม่สรวย, ลำน้ำแม่สรวย และลำน้ำแม่ลาว ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะกับทริปแบบครอบครัว
นอกจากความสนุกแล้ว งานนี้ยังช่วยให้ชุมชนมีรายได้จริง เพราะตลอดเส้นทางและบริเวณริมน้ำมีร้านค้า ร้านอาหาร และจุดบริการหลายแบบให้เลือกใช้ ผลที่ตามมาคือเงินหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และทำให้ “แพเปียกแม่สรวย” กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวยอดฮิตของเชียงรายช่วงฤดูร้อนทุกปี
สำหรับการจัดงานปี 2569 เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานในอำเภอแม่สรวย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการแพเปียก เทศบาลตำบลเวียงสรวย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว โดยกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2569
ใครที่อยากหาทริปสั้นๆ เล่นน้ำให้หายร้อน และได้บรรยากาศเป็นกันเองแบบชุมชนแม่สรวย สามารถแวะมาเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของอำเภอแม่สรวย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชียงราย – เชียงรายมีเรื่องน่ายินดีของหนุ่มเวียงแก่นชื่อเล่นว่า “ตุ้ย” วัย 42 ปี หลังถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มี.ค. 2569 จากลอตเตอรี่พลัส หมายเลข 820866 จำนวน 10 ใบ ได้เงินรางวัลรวม 60,000,000 บาท
กระแสข่าวเริ่มจากโซเชียลมีเดีย ก่อนที่เพจ “ลอตเตอรี่พลัส” ซึ่งเป็นช่องทางที่ตุ้ยใช้ซื้อสลากออนไลน์ จะประกาศการมอบเงินรางวัลครบทั้ง 60 ล้านบาท โดยระบุว่าจะมีการไลฟ์สดบรรยากาศการมอบเงินจากบ้านของผู้ถูกรางวัลในพื้นที่ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 1 หมู่บ้านทรายทอง หมู่ 7 พบว่าภายในบ้านมีการจัดเลี้ยงฉลอง มีญาติ เพื่อน และชาวบ้านเดินทางมาแสดงความยินดีจำนวนมาก ขณะเดียวกันทีมงานลอตเตอรี่พลัสเดินทางมามอบเงินสดให้เจ้าของรางวัลท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
ตุ้ยขอสงวนชื่อและนามสกุลจริง เล่าว่าเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตคู่เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา เขายอมรับว่าไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รางวัลใหญ่ระดับนี้
สำหรับที่มาของเลขที่ซื้อ เขาบอกว่าเคยตามซื้อเลขท้าย 66 ติดต่อกันหลายงวด เพราะเป็นอายุของพ่อที่เสียชีวิตไปประมาณ 8 เดือนกว่า แต่ช่วงแรกซื้อ 2 ถึง 3 งวดก็ไม่ถูกรางวัล จึงหยุดไปพักหนึ่ง ก่อนกลับมาตัดสินใจซื้อในงวดนี้ และเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นชุดใหญ่ 10 ใบ
วันประกาศผล 1 มี.ค. เขากำลังขับรถไปทำธุระ จึงยังไม่รู้ว่าถูกรางวัลที่ 1 จนมีสายโทรศัพท์แปลกโทรเข้า ตอนแรกเกือบไม่รับเพราะกลัวมิจฉาชีพ แต่สุดท้ายตัดสินใจรับสาย แล้วได้ยินปลายสายแนะนำตัวว่าติดต่อมาจาก “พี่น็อต” เจ้าของแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัส เพื่อแจ้งข่าวว่าถูกรางวัลที่ 1 ทำให้เขาช็อกอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะดีใจจนพูดไม่ออก
แม้เงินก้อน 60 ล้านบาทจะเข้ามาในชีวิต ตุ้ยย้ำว่าเขาจะยังใช้ชีวิตแบบเดิม ทำงานเป็นล่ามต่อไป และจะวางแผนการเงินให้รอบคอบ นอกจากนี้ความรักที่มีต่อภรรยายังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนไปตามเงินที่ได้มา หลังจบงานเลี้ยง เขาตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเจ้าของเลขให้โชคครั้งนี้ด้วย
เชียงราย – ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าสถานีบริการน้ำมันในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะตามถนนพหลโยธิน มีลูกค้าหนาแน่นเป็นพิเศษในช่วงเย็น รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างทยอยเข้ามาเติมน้ำมันตั้งแต่เช้า และยังคงมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
หลายสถานีมีคิวยาวกว่าปกติ เนื่องจากบางคนเลือกที่จะเติมน้ำมันเต็มถังเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่บางคนเติมเฉพาะเท่าที่สามารถจ่ายได้ เพราะเพิ่งผ่านพ้นช่วงสิ้นเดือนมาและมีรายได้เหลือใช้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความต้องการน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น ทำให้สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในอำเภอแม่สายหมดสต็อกน้ำมันเบนซิน 95 ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ น้ำมันชนิดอื่นยังมีจำหน่าย แต่ปริมาณลดลงอย่างมาก
พนักงานสถานีบริการน้ำมันบางคนรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดหมดสต็อกอย่างรวดเร็ว ความกังวลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งพลังงานทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ หลายคนเกรงว่าราคาน้ำมันอาจจะสูงขึ้นในเร็ววัน
ความต้องการเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ ซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงของนายอัฐพล เรกพิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ย้ำว่าประเทศไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ทั้งในส่วนของการค้าและตามที่กฎหมายกำหนด เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศประมาณ 60 วัน แม้จะมีความเสี่ยงจากสถานการณ์การขนส่งระหว่างประเทศก็ตาม
กระทรวงพลังงาน ยังได้เรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและอย่ากักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น เนื่องจากระบบการนำเข้า การกลั่น การขนส่ง และการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านคลังเก็บน้ำมันทั่วประเทศยังคงทำงานได้ตามปกติ รัฐบาลกำลังติดตามตลาดพลังงานโลกอย่างใกล้ชิด แต่ในทางปฏิบัติ บางคนตีความว่า “เหลือเวลาอีกเพียง 60 วัน” และรีบไปเติมน้ำมันในถังของตนเอง
ถึงแม้จะไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันในจังหวัดเชียงราย แต่ปริมาณน้ำมันที่ปั๊มจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนและเดินทางค้าขายอยู่ตลอดเวลา หากสถานการณ์ระหว่างประเทศยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป เศรษฐกิจในท้องถิ่นอาจได้รับแรงกดดัน
ถึงกระนั้น สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณการกักตุนสินค้าผิดปกติใดๆ
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำว่าการปฏิเสธการขายน้ำมันโดยไม่มีเหตุอันควรและการกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลกำไรเป็นสิ่งต้องห้าม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายยังระบุเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ ดังนั้นราคาอาจได้รับผลกระทบเมื่อสถานการณ์โลกผันผวน อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการและยืนยันว่า “ไม่มีสัญญาณการขาดแคลนเชื้อเพลิงในประเทศ” และมีแผนรักษาเสถียรภาพพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด
ในขณะเดียวกัน ทางหน่วยงานขอความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด ไม่ตื่นตระหนก และไม่กักตุนเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและระบบการจำหน่าย
นอกจากนี้ หากท่านพบเห็นสถานีบริการน้ำมันใดปฏิเสธการขายน้ำมันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีการกักตุนน้ำมันเพื่อหวังผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหรือในวันที่ราคาน้ำมันมีการปรับ ท่านสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 081-6926662 ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที และจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายเน้นย้ำถึงแนวทางความร่วมมือว่า “เชียงรายไม่กักตุนน้ำมัน” “และน้ำมันก็ไม่ได้หมด” เขากล่าว พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรักษาความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป
เศรษฐีใหม่จากแดนเหนือ ชายชาวเชียงรายกลายเป็นผู้โชคดีคนล่าสุด หลังถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ รวมเงินรางวัล 60 ล้านบาท จากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยซื้อผ่านแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัส (Lottery Plus) จึงตรวจผลและดำเนินการรับเงินได้สะดวกมากขึ้น
เชียงราย, 2 มีนาคม 2569 – เช้าวันนี้มีข่าวดีจากภาคเหนือ เมื่อผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงรายถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 เลข 820866 ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สลากสัญจร)
ผู้ถูกรางวัลรายนี้ หรือที่คนใกล้ตัวเรียกว่า “คุณตุ้ย” ซื้อสลากที่ตรงกับรางวัลที่ 1 จำนวน 10 ใบ ผ่าน ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งเป็นช่องทางซื้อสลากออนไลน์ที่หลายคนใช้กัน เพราะตรวจผลได้ทันที และขั้นตอนรับเงินทำได้ง่าย ไม่ต้องเดินทางไปทำรายการด้วยตัวเองในบางกรณี
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มี.ค. 2569
- รางวัลที่ 1 (รางวัลละ 6 ล้านบาท): 820866
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท): 479, 054
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (รางวัลละ 4,000 บาท): 068, 837
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (รางวัลละ 2,000 บาท): 06
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 100,000 บาท): 820865, 820867
งวดนี้จัดออกรางวัลแบบสัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ขณะเดียวกันฝั่ง ลอตเตอรี่พลัส ซึ่งร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดและบริการตรวจผล ระบุว่ามีผู้ซื้อรายเดียวถูกรางวัลที่ 1 ผ่านแพลตฟอร์มรวม 10 ใบ ทำให้ยอดรับรวมพุ่งเป็น 60 ล้านบาท ในครั้งเดียว
ชีวิตเปลี่ยนในวันเดียว
คุณตุ้ยเล่าว่าเขาซื้อสลากเป็นประจำอยู่แล้ว แต่รอบนี้ตัดสินใจซื้อเพิ่มผ่านแอปลอตเตอรี่พลัส เพราะใช้ง่ายและเช็กผลได้ไว “ไม่คิดว่าจะถูกเยอะขนาดนี้ ซื้อแบบตามดวง พอเห็นผลแล้วมือสั่นเลยครับ” เขาพูดด้วยรอยยิ้ม
หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% (ตามกฎหมายสำหรับรางวัลเกิน 20,000 บาท) ผู้โชคดีจะได้รับเงินสุทธิราว 59.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ช่วยต่อยอดแผนชีวิตได้หลายทาง
ลอตเตอรี่พลัส ช่องทางซื้อสลากที่หลายคนเลือก
งวดนี้ชื่อของ ลอตเตอรี่พลัส ถูกพูดถึงมาก เพราะช่วยให้คนซื้อสลากรัฐบาลผ่านมือถือได้สะดวก โดยเชื่อมกับระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ทำให้ตรวจผลและรับเงินได้รวดเร็วขึ้น ผู้บริหารลอตเตอรี่พลัสแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัล และย้ำว่าช่วยให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงการซื้อสลากได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ไกลอย่างเชียงราย
แม้งวดเดียวกันจะมีผู้ถูกรางวัลย่อยกระจายหลายจังหวัด แต่รางวัลใหญ่สุดของงวดนี้ตกเป็นของชายเชียงรายรายนี้อย่างชัดเจน
ข้อควรทำสำหรับผู้ถูกรางวัล
- เก็บสลากหรือหลักฐานการซื้อไว้ให้ปลอดภัย
- รับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัล
- วางแผนใช้เงินให้รอบคอบ เช่น ออม ลงทุน หรือดูแลครอบครัว
การถูกรางวัล 60 ล้านบาท ครั้งนี้กลายเป็นอีกข่าวดีที่ทำให้คอหวยหลายคนมีแรงใจ และสำหรับเชียงรายก็ได้ต้อนรับเศรษฐีใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคนในงวดนี้
