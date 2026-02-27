เชียงราย - Chiang Rai News
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย – กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เครือข่ายหน่วยงานเร่งทำงานร่วมกับพื้นที่ เพิ่มการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยผลตรวจเบื้องต้นพบว่า ระดับสารหนูทั้งในน้ำแม่น้ำและน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงฯ ระบุว่า การตรวจสารหนูทั้งในสิ่งแวดล้อมและในคนช่วยให้ติดตามความเสี่ยงที่อาจกระทบสุขภาพได้รอบด้าน พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนแจ้งสิ่งผิดปกติทันทีที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้เร็ว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นพ.สมรัก ชุ่มสอาด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานสาธารณสุขเขต 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
ระดับสารหนูในแม่น้ำกก
ด้านกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังมีรายงานจากนักวิชาการที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่อง การพบสารหนูในร่างกายของคน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกก ประเด็นนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สบายใจ และกระทบต่อเศรษฐกิจของเชียงราย
นพ.สมรักกล่าวว่า รายงานเบื้องต้นจากหน่วยงานในพื้นที่ยืนยันว่า ระดับสารหนูในแม่น้ำกกและน้ำประปาหมู่บ้านยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นประชาชนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพจากสารหนูในช่วงนี้
เขาย้ำด้วยว่า ความคืบหน้าที่ได้มาจากความร่วมมือของนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และทีมพื้นที่ที่เฝ้าระวังใกล้ชิด งานเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารกับประชาชนได้ชัดขึ้น และทำให้พื้นที่เตรียมมาตรการรองรับได้ทัน หากสถานการณ์เปลี่ยน
กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป หากพบสัญญาณการปนเปื้อนที่อาจกระทบสุขภาพ ให้ติดต่อบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เช่น รพ.สต., โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน
ขณะเดียวกัน นพ.สมรักระบุว่า แม้ค่าปัจจุบันยังต่ำกว่ามาตรฐานและอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐ แต่เชียงรายจะเฝ้าระวังต่อเนื่อง และทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านมลพิษ
เพิ่มการตรวจในจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดจะตรวจคุณภาพน้ำดื่มและความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมสาธารณสุขจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้ใกล้ชิด และคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
นพ.อำพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า กรมอนามัยยังแนะนำให้ประชาชนใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือระบบประปาหมู่บ้านที่ผลิตตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ในอีกด้าน ทีม SEhRT จากศูนย์อนามัยจังหวัดเชียงใหม่ยังลงมาช่วยงานในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และสื่อสารความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานรายงานผลการตรวจสารหนูในจังหวัดเชียงราย และยังไม่พบหลักฐานว่ามีผลกระทบต่อประชาชน ในปี 2569 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายการตรวจให้ครอบคลุมมากกว่า 1,400 คน และติดตามผลต่อเนื่อง 5 ปี หลังพบสารหนูในเล็บและเส้นผม ซึ่งอาจสะท้อนการได้รับสัมผัสในระยะยาว
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดภายใต้ปฏิบัติการ “เชียงรายฟ้าใส” หลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีร้านเล็กๆ ใกล้มหาวิทยาลัยลักลอบขายน้ำกระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษีให้กลุ่มวัยรุ่น
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผู้บริหารจังหวัดสั่งตรวจสอบอาคารแถวชั้นเดียวในพื้นที่บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากด้านนอกดูเหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไป
ทีมตรวจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ดูแลพฤติกรรมนักเรียน และตำรวจ สภ.บ้านดู่
การลงพื้นที่เริ่มจากความกังวลของผู้ปกครองและครู เพราะพบวัยรุ่นมักนัดรวมตัวตามจุดสาธารณะใกล้ๆ หลายคนถูกเห็นว่าดื่มน้ำกระท่อม รวมถึงสูบบุหรี่และใช้บุหรี่ไฟฟ้า หลังตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตามรอยแหล่งสินค้ามาที่ร้านขายของชำในย่านดังกล่าว
ระหว่างเฝ้าสังเกต เจ้าหน้าที่ระบุว่าร้านทำทีเป็นร้านปกติ แต่คนในพื้นที่รู้กันว่าถ้าถามพนักงานจะซื้อได้ทั้งน้ำกระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าร้านเปิดตั้งแต่ 09.00 น. ไปจนถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในร้าน มี 2 คนแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งคู่ยอมรับว่าขายน้ำกระท่อมต้มขวดละ 120 บาท บุหรี่ไฟฟ้าราคา 350 บาท และบุหรี่หนีภาษีซองละ 40 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสอง ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เคยบุกคาเฟ่เชียงราย หลังถูกกล่าวหาขายน้ำกระท่อมให้เยาวชน
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน 2025 เจ้าหน้าที่เชียงรายเคยเข้าตรวจค้นคาเฟ่แห่งหนึ่ง หลังถูกกล่าวหาว่าขายชากระท่อมให้เด็กนักเรียน ระหว่างการตรวจพบลูกค้าวัยรุ่น 19 คน อยู่ในร้าน และบางคนยังสวมชุดนักเรียน เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มนี้มักมารวมตัวดื่มน้ำกระท่อม พูดคุย และใช้เวลาที่ร้านทั้งช่วงเวลาเรียนและช่วงดึก
สิ่งที่เจ้าหน้าที่รายงานจากการตรวจในครั้งนั้น มีดังนี้
- พบเยาวชนอายุ 15-19 ปี รวม 19 คน ทั้งชายและหญิง แต่งกายเป็นชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาวิชาทหาร หรือชุดลำลอง
- กลุ่มวัยรุ่นดื่มชากระท่อม (เครื่องดื่มจากใบกระท่อม ซึ่งในปริมาณน้อยอาจกระตุ้นร่างกาย) ระหว่างนั่งเล่น พูดคุย และเล่นเกมมือถือ ทั้งในช่วงเวลาเรียนและยามค่ำคืน
- คาเฟ่ถูกกล่าวหาว่าจำหน่ายชากระท่อมให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กระท่อม (Mitragyna speciosa) ถูกปลดล็อกในไทยตั้งแต่ปี 2021 ทำให้ในหลายกรณีไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติด และสามารถใช้หรือจำหน่ายได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม การขายกระท่อมให้ผู้เยาว์ การประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรือการชักชวนในลักษณะที่ทำให้เด็กหนีเรียนหรือก่อความเดือดร้อน ยังผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมเข้ม โดยเฉพาะสถานที่ที่ดึงดูดกลุ่มวัยเรียน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การบุกตรวจเดือนมิถุนายน 2025 มาจากเสียงร้องเรียนของชุมชนเรื่องพฤติกรรมนักเรียนและการใช้กระท่อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเตือนว่าคาเฟ่ดังกล่าวกลายเป็นจุดรวมกลุ่มที่รบกวนคนในละแวกใกล้เคียงด้วย
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
เชียงราย – กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 5.5 แมกนิจูด ลึกเพียง 1 กม. ห่าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 494 กม. ผู้เชี่ยวชาญเฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนและผลกระทบพื้นที่ใกล้เคียง
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 แมกนิจูด ความลึกประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะห่างประมาณ 494 กิโลเมตร
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผลกระทบต่อพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนขนาดปานกลางอาจรับรู้ได้ในบางพื้นที่ใกล้แนวชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มีความลึกค่อนข้างตื้น จึงอาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในพื้นที่ใกล้ศูนย์กลาง แม้ระยะทางจากประเทศไทยจะอยู่ในระดับหลายร้อยกิโลเมตร ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่า ประเทศไทยยังอยู่ในเขตเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจากแนวรอยเลื่อนในภูมิภาค จึงควรเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และติดตามประกาศอย่างเป็นทางการหากมีอาฟเตอร์ช็อกหรือเหตุการณ์เพิ่มเติม
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
เชียงราย – จังหวัดเชียงรายขยับมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใน 4 ลำน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกก, แม่น้ำสาย, แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง หลังมีรายงานพบค่าสารหนูในกลุ่มตัวอย่างบางส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเร่งตรวจซ้ำและตั้งศูนย์ประสานงานกลาง พร้อมย้ำให้สื่อสารข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อลดความตื่นตระหนกและไม่ให้กระทบการท่องเที่ยว
ช่วงบ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพลำน้ำทั้ง 4 สาย (ครั้งที่ 2/2569) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในที่ประชุมมีการสรุปผลศึกษาวิจัยเบื้องต้นหลังเหตุอุทกภัย จากการเก็บตัวอย่างในกลุ่มตัวอย่าง 10 รายในพื้นที่เป้าหมาย พบค่าสารหนู (Arsenic) สูงสุดราว 1.947 mg/kg และมีบางรายที่คาดว่าอาจสูงกว่าค่ามาตรฐานสากล กลุ่มที่ถูกมองว่าเสี่ยงมากเป็นพิเศษคือเกษตรกรและผู้ที่สัมผัสน้ำต่อเนื่องเกิน 10 ปี รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุที่มีอาการผิวหนังผิดปกติและอาการชา
อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยระบุว่าข้อมูลชุดนี้ยังสรุปชัดไม่ได้ เพราะจำนวนตัวอย่างยังน้อย อีกทั้งมีปัจจัยรบกวนสำคัญคือมีการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเก็บตัวอย่าง ซึ่งอาจทำให้ค่าที่ตรวจคลาดเคลื่อน ขณะเดียวกัน ผลตรวจน้ำดิบในบางจุดจากหน่วยงานรัฐยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยรวม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและลดผลกระทบวงกว้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเดินหน้าหลายเรื่องควบคู่กัน ดังนี้
- เร่งยืนยันผลเป็นลำดับแรก ให้ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เก็บตัวอย่างซ้ำทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ, ตะกอน) และตัวอย่างชีวภาพ (ปัสสาวะ, เส้นผม) โดยต้องทำตามมาตรฐาน SOP อย่างเคร่งครัด และรายงานผลเบื้องต้นภายใน 2 สัปดาห์
- ตั้งศูนย์ประสานงานกลาง มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่อเชื่อมการทำงานระหว่างห้องแล็บกับหน่วยงานปกครอง ลดความซ้ำซ้อน และทำให้สื่อสารข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
- หนุนศักยภาพห้องปฏิบัติการในพื้นที่ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นแล็บอ้างอิงหลัก เพื่อเร่งการวิเคราะห์โลหะหนักและลดเวลารอส่งตรวจส่วนกลาง
- เพิ่มระบบเฝ้าระวังด้านคลินิก ให้โรงพยาบาลในเครือข่ายเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยง รวมถึงนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อีกประเด็นที่ที่ประชุมให้ความสำคัญคือผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของเชียงราย ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดทำสื่อสื่อสาร 2 แบบควบคู่กัน คือข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และสื่อแบบอินโฟกราฟิกหรือแอนิเมชันที่เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
จังหวัดย้ำว่าการสื่อสารต้องยึดข้อเท็จจริงและหลักวิทยาศาสตร์ เรื่องใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ควรสรุป จนกว่าจะได้ผลยืนยันจากแล็บอ้างอิง เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินจำเป็น และไม่ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
สำหรับแผนระยะยาว จังหวัดเตรียมทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อช่วยหาต้นตอของสารหนูว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกษตรกรรม เหมืองแร่ หรือเกิดตามธรรมชาติ พร้อมติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อดูการสะสมในห่วงโซ่อาหาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนัดประชุมติดตามอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผลตรวจซ้ำ และพิจารณางบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานต่อไป
