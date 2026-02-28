เชียงราย - Chiang Rai News
ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
เชียงราย – บรรยากาศในโรงเรียนเกือบตึงเครียด หลังมีชายคนหนึ่งมีอาการคล้ายเมายาเดินเข้ามาในโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขณะโรงเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้น ม.6 และมีครู ผู้ปกครอง รวมถึงญาติๆ มาร่วมงานจำนวนมาก
ช่วงเวลา 14.10 น. วันที่ 27 ก.พ. เจ้าหน้าที่ สภ.บ้านดู่ รับแจ้งเหตุและรีบเข้าตรวจสอบทันที โดยมี พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก. สภ.บ้านดู่ นำกำลังร่วมกับชุดสืบสวน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายในงาน
เมื่อไปถึง ตำรวจพบชายดังกล่าวมีอาการพูดจาสับสน จับใจความไม่ได้ และมีท่าทางเหมือนคนมึนเมา ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อ นายจิระวัฒน์ อายุ 37 ปี ชาว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวออกจากพื้นที่จัดงานก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียนและผู้ร่วมพิธี
หลังจากนั้นตำรวจพานายจิระวัฒน์ไปตรวจปัสสาวะ ผลตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน จึงแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่พิธีปัจฉิมนิเทศยังเดินหน้าต่อได้ตามปกติ และไม่ได้เกิดความเสียหายในงานแต่อย่างใด
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย – กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เครือข่ายหน่วยงานเร่งทำงานร่วมกับพื้นที่ เพิ่มการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยผลตรวจเบื้องต้นพบว่า ระดับสารหนูทั้งในน้ำแม่น้ำและน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงฯ ระบุว่า การตรวจสารหนูทั้งในสิ่งแวดล้อมและในคนช่วยให้ติดตามความเสี่ยงที่อาจกระทบสุขภาพได้รอบด้าน พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนแจ้งสิ่งผิดปกติทันทีที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้เร็ว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นพ.สมรัก ชุ่มสอาด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานสาธารณสุขเขต 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
ระดับสารหนูในแม่น้ำกก
ด้านกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังมีรายงานจากนักวิชาการที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่อง การพบสารหนูในร่างกายของคน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกก ประเด็นนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สบายใจ และกระทบต่อเศรษฐกิจของเชียงราย
นพ.สมรักกล่าวว่า รายงานเบื้องต้นจากหน่วยงานในพื้นที่ยืนยันว่า ระดับสารหนูในแม่น้ำกกและน้ำประปาหมู่บ้านยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นประชาชนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพจากสารหนูในช่วงนี้
เขาย้ำด้วยว่า ความคืบหน้าที่ได้มาจากความร่วมมือของนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และทีมพื้นที่ที่เฝ้าระวังใกล้ชิด งานเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารกับประชาชนได้ชัดขึ้น และทำให้พื้นที่เตรียมมาตรการรองรับได้ทัน หากสถานการณ์เปลี่ยน
กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป หากพบสัญญาณการปนเปื้อนที่อาจกระทบสุขภาพ ให้ติดต่อบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เช่น รพ.สต., โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน
ขณะเดียวกัน นพ.สมรักระบุว่า แม้ค่าปัจจุบันยังต่ำกว่ามาตรฐานและอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐ แต่เชียงรายจะเฝ้าระวังต่อเนื่อง และทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านมลพิษ
เพิ่มการตรวจในจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดจะตรวจคุณภาพน้ำดื่มและความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมสาธารณสุขจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้ใกล้ชิด และคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
นพ.อำพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า กรมอนามัยยังแนะนำให้ประชาชนใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือระบบประปาหมู่บ้านที่ผลิตตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ในอีกด้าน ทีม SEhRT จากศูนย์อนามัยจังหวัดเชียงใหม่ยังลงมาช่วยงานในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และสื่อสารความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานรายงานผลการตรวจสารหนูในจังหวัดเชียงราย และยังไม่พบหลักฐานว่ามีผลกระทบต่อประชาชน ในปี 2569 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายการตรวจให้ครอบคลุมมากกว่า 1,400 คน และติดตามผลต่อเนื่อง 5 ปี หลังพบสารหนูในเล็บและเส้นผม ซึ่งอาจสะท้อนการได้รับสัมผัสในระยะยาว
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
เชียงราย – เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดภายใต้ปฏิบัติการ “เชียงรายฟ้าใส” หลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีร้านเล็กๆ ใกล้มหาวิทยาลัยลักลอบขายน้ำกระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษีให้กลุ่มวัยรุ่น
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผู้บริหารจังหวัดสั่งตรวจสอบอาคารแถวชั้นเดียวในพื้นที่บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากด้านนอกดูเหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไป
ทีมตรวจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ดูแลพฤติกรรมนักเรียน และตำรวจ สภ.บ้านดู่
การลงพื้นที่เริ่มจากความกังวลของผู้ปกครองและครู เพราะพบวัยรุ่นมักนัดรวมตัวตามจุดสาธารณะใกล้ๆ หลายคนถูกเห็นว่าดื่มน้ำกระท่อม รวมถึงสูบบุหรี่และใช้บุหรี่ไฟฟ้า หลังตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตามรอยแหล่งสินค้ามาที่ร้านขายของชำในย่านดังกล่าว
ระหว่างเฝ้าสังเกต เจ้าหน้าที่ระบุว่าร้านทำทีเป็นร้านปกติ แต่คนในพื้นที่รู้กันว่าถ้าถามพนักงานจะซื้อได้ทั้งน้ำกระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าร้านเปิดตั้งแต่ 09.00 น. ไปจนถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในร้าน มี 2 คนแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งคู่ยอมรับว่าขายน้ำกระท่อมต้มขวดละ 120 บาท บุหรี่ไฟฟ้าราคา 350 บาท และบุหรี่หนีภาษีซองละ 40 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสอง ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เคยบุกคาเฟ่เชียงราย หลังถูกกล่าวหาขายน้ำกระท่อมให้เยาวชน
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน 2025 เจ้าหน้าที่เชียงรายเคยเข้าตรวจค้นคาเฟ่แห่งหนึ่ง หลังถูกกล่าวหาว่าขายชากระท่อมให้เด็กนักเรียน ระหว่างการตรวจพบลูกค้าวัยรุ่น 19 คน อยู่ในร้าน และบางคนยังสวมชุดนักเรียน เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มนี้มักมารวมตัวดื่มน้ำกระท่อม พูดคุย และใช้เวลาที่ร้านทั้งช่วงเวลาเรียนและช่วงดึก
สิ่งที่เจ้าหน้าที่รายงานจากการตรวจในครั้งนั้น มีดังนี้
- พบเยาวชนอายุ 15-19 ปี รวม 19 คน ทั้งชายและหญิง แต่งกายเป็นชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาวิชาทหาร หรือชุดลำลอง
- กลุ่มวัยรุ่นดื่มชากระท่อม (เครื่องดื่มจากใบกระท่อม ซึ่งในปริมาณน้อยอาจกระตุ้นร่างกาย) ระหว่างนั่งเล่น พูดคุย และเล่นเกมมือถือ ทั้งในช่วงเวลาเรียนและยามค่ำคืน
- คาเฟ่ถูกกล่าวหาว่าจำหน่ายชากระท่อมให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กระท่อม (Mitragyna speciosa) ถูกปลดล็อกในไทยตั้งแต่ปี 2021 ทำให้ในหลายกรณีไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติด และสามารถใช้หรือจำหน่ายได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม การขายกระท่อมให้ผู้เยาว์ การประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรือการชักชวนในลักษณะที่ทำให้เด็กหนีเรียนหรือก่อความเดือดร้อน ยังผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมเข้ม โดยเฉพาะสถานที่ที่ดึงดูดกลุ่มวัยเรียน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การบุกตรวจเดือนมิถุนายน 2025 มาจากเสียงร้องเรียนของชุมชนเรื่องพฤติกรรมนักเรียนและการใช้กระท่อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเตือนว่าคาเฟ่ดังกล่าวกลายเป็นจุดรวมกลุ่มที่รบกวนคนในละแวกใกล้เคียงด้วย
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
เชียงราย – กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 5.5 แมกนิจูด ลึกเพียง 1 กม. ห่าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 494 กม. ผู้เชี่ยวชาญเฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนและผลกระทบพื้นที่ใกล้เคียง
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 แมกนิจูด ความลึกประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะห่างประมาณ 494 กิโลเมตร
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผลกระทบต่อพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนขนาดปานกลางอาจรับรู้ได้ในบางพื้นที่ใกล้แนวชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มีความลึกค่อนข้างตื้น จึงอาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในพื้นที่ใกล้ศูนย์กลาง แม้ระยะทางจากประเทศไทยจะอยู่ในระดับหลายร้อยกิโลเมตร ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่า ประเทศไทยยังอยู่ในเขตเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจากแนวรอยเลื่อนในภูมิภาค จึงควรเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และติดตามประกาศอย่างเป็นทางการหากมีอาฟเตอร์ช็อกหรือเหตุการณ์เพิ่มเติม
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
