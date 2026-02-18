ข่าวระดับชาติ - National
กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
สงขลา, ไทย 18 กุมภาพันธ์ 2026 คนรักสัตว์ทั่วประเทศแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก หลังพบสุนัขไซบีเรียน ฮัสกีเพศเมียวัย 2 ปี บาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ และมีข้อมูลชี้ว่าอาจถูกสาดน้ำมันเบนซินก่อนถูกจุดไฟ เป็นการทารุณกรรมที่โหดร้ายเกินรับได้
สุนัขตัวนี้เจ้าของตั้งชื่อว่า “มอลลี่” เธอหายออกจากบ้านในอำเภอเมืองสงขลา ช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นครอบครัวพยายามตามหาเต็มที่ ทั้งเดินหาและโพสต์ขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ มีคนพบมอลลี่นอนอยู่ข้างถนนในสภาพไหม้เกือบทั่วตัว
พยานในพื้นที่และการประเมินของสัตวแพทย์ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า มีคนตั้งใจสาดน้ำมันแล้วจุดไฟ จนเกิดแผลไหม้ระดับรุนแรงมาก ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายเป็นวงกว้าง และตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือด
สมชาย จันทวรรณโณ อายุ 52 ปี เจ้าของมอลลี่ รีบนำสุนัขไปรักษาที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านก่อน จากนั้นจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อรับการดูแลเฉพาะทาง สัตวแพทย์ระบุว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤต แผลมีน้ำเหลืองไหลมาก ร่างกายขาดน้ำอย่างหนัก ค่าการอักเสบสูง และกินอาหารไม่ได้
แนวทางรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งล้างแผล ให้ยาปฏิชีวนะ ทายาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังอาการในพื้นที่ปลอดเชื้อ ทีมรักษาประเมินว่าการฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายเดือน เพราะต้องรอให้ผิวหนังใหม่ค่อย ๆ สร้างขึ้นทดแทนส่วนที่เสียหาย
ด้านคดีความ สมชายได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองสงขลา โดยมีมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation, WDT) เข้าช่วยติดตามคดี ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ รวมถึงบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุที่รายงานว่าอยู่แถวบ้านแหลมกวาง ซึ่งเหตุเกิดช่วงดึก เจ้าหน้าที่เผยว่าพบเบาะแสที่น่าสนใจ และคาดว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในไม่กี่วัน
ขณะเดียวกัน กระแสในโซเชียลร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากแชร์ภาพและคลิปอาการบาดเจ็บของมอลลี่ พร้อมเรียกร้องให้ลงโทษหนักที่สุดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ หลายโพสต์ติดแฮชแท็กทวงความยุติธรรม และขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากขึ้น เพราะหลายคนมองว่าโทษที่มักจบด้วยค่าปรับหรือจำคุกระยะสั้น ยังไม่พอจะยับยั้งคนทำผิดซ้ำ
เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนปัญหาทารุณกรรมสัตว์ในไทยที่เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่ปกป้องตัวเองไม่ได้
เหตุคล้ายกันในภาคเหนือยิ่งทำให้สังคมกังวล
ก่อนหน้านี้มีคดีที่ทำให้คนตกใจไม่แพ้กัน เดือนสิงหาคม 2025 ที่จังหวัดลำปาง ตำรวจจับกุมวัยรุ่น 3 คน อายุ 14 ปี หลังถูกกล่าวหาว่าจุดไฟเผาสุนัขสีดำที่พิการ ภายในห้องน้ำร้างใกล้วัดพระธาตุลำปางหลวง กลุ่มผู้ก่อเหตุยังถ่ายคลิปและนำไปเผยแพร่ จนเกิดเสียงวิจารณ์รุนแรงและนำไปสู่การติดตามจับกุมอย่างรวดเร็ว สุนัขตัวนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้ว และต้องทนเจ็บปวดอย่างหนักขณะพยายามหลบหนี
แม้สองคดีจะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่ภาพรวมทำให้สังคมยิ่งเรียกร้องเรื่องการให้ความรู้ การปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ และการปรับมาตรการลงโทษให้จริงจังกว่านี้
สื่อท้องถิ่นหลายแห่งติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด ซึ่งยิ่งทำให้เสียงโกรธของประชาชนดังขึ้น ขณะเดียวกัน Chiang Rai Times เคยรายงานแนวโน้มคดีทารุณกรรมสัตว์ในภาคเหนือ ทั้งการละเลยและการทำร้ายที่หลายครั้งไม่ถูกแจ้งความ รายงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเฝ้าระวังในชุมชน และช่องทางแจ้งเหตุที่เข้าถึงง่ายเพื่อช่วยสัตว์ที่เสี่ยงอันตราย
กระแสสังคมและข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง
เสียงจากโซเชียลมีเดียพูดไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
- ขอให้ลงโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
- ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในฐานะทรมานสัตว์อย่างร้ายแรง และมีเจตนาทำให้ตาย
- แชร์ช่องทางรับบริจาคเพื่อช่วยค่ารักษาของมอลลี่
- เรียกร้องให้มีแคมเปญรณรงค์ลดการทารุณกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่อง
นักรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์มองว่า แม้ไทยมีความคืบหน้าด้านกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ปี 2014 แต่การบังคับใช้ยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอย่าง Watchdog Thailand จึงผลักดันให้ปรับปรุงมาตรการ เช่น เพิ่มค่าปรับ กำหนดโทษจำคุกในคดีร้ายแรง และทำระบบติดตามผู้กระทำผิด
ตอนนี้มอลลี่ยังต่อสู้เพื่อชีวิตภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ เรื่องของเธอทำให้คนไทยจำนวนมากรู้สึกทั้งเศร้าและโกรธ พร้อมกันนั้นก็เกิดแรงผลักให้สังคมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่เดือดไม่นานแล้วเงียบไป
หากต้องการติดตามอาการของมอลลี่และความคืบหน้าคดี สามารถติดตามข่าวจากสื่อท้องถิ่นและองค์กรช่วยเหลือสัตว์ ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ โปรดติดต่อ สภ.เมืองสงขลาโดยตรง
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายติดอาวุธ ส่งผลให้โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดทำการ
ข่าวระดับชาติ - National
เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด
เยาวชนทั่วประเทศรวมพลังศิลป์ สู่การต้านภัยยาเสพติด นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบรางวัลประกวดภาพ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” รวม 85,500 บาท
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสะท้อนพลังชุมชนตามแนวทาง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
การประกวดครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 122 คน จาก 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชิงเงินรางวัลรวม 85,500 บาท โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานมอบรางวัล
การประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) เข้าร่วมประกวด จำนวน 122 คน โดยมีเงินรางวัลรวม 85,500 บาท แบ่งเป็น
รางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลการประกวด
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ.อธิชา รักเสน โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
- ด.ช.อัครเดช สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
- ด.ญ.อรินดา นนทแก้ว โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ญ.นิชาภา ศิริเวช โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ญ.จิดดา รัตนจันทร์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ.สุธิชา แซ่ตั้ง โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.ชญารัสย์ ญาณะวาณิชย์ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
- ด.ญ.นภัสนันท์ ยงเยื้องพันธ์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
- ด.ช.นิธิพัฒน์ กลีบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ช.ศิลสรัล ศรีปิติโรจน์ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ญ.มุกตาภา รวดเจริญ โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ
- น.ส.ณิชา เนียมกำเนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
- น.ส.ธารมณี เทียมทะนงค์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
- น.ส.ธัญญารัตน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
- น.ส.อริสรา ศิริเวช โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- น.ส.พิมพิสุทธิ์ ชูติวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- น.ส.กุลธิดา วาจา โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
การตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยาเสพติด ผู้ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมพิจารณา โดยผลงานของเยาวชนไม่เพียงสะท้อนความงดงามเชิงศิลป์ หากยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในพลังของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานเด่นจะจัดแสดง ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจและสืบสานพระเมตตา สู่การสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
น่าเศร้า! หญิงสาวอายุ 20 ปีจากเชียงรายถูกรถกระบะชนขณะข้ามถนน
ข่าวระดับชาติ - National
“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ
วันที่ 12 ก.พ. เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พาผู้เสียหายหญิง 2 ราย เข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและดำเนินคดีกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่า “ลุงสนม” สัปเหร่อ และอ้างตัวเป็นหมอถอนคุณไสย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยผู้เสียหายระบุว่าถูกหลอกทำพิธีในวัด ก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และยังเข้าข่ายหลอกเอาเงินจากการทำพิธี
ผู้เสียหายเล่า ถูกชวนทำพิธีแก้คุณไสย แต่กลับเจอการล่วงละเมิด
นางหนิง (นามสมมติ) อายุ 40 ปี เล่าว่า เหตุเกิดช่วงเดือน มี.ค. 2568 ตอนนั้นสามีป่วยเรื้อรังมาราว 1-2 ปี รักษาหลายทางแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงเครียดและเริ่มหาที่พึ่งอื่น ต่อมาเห็นข้อมูลของชายคนดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่พูดถึงการทำพิธีอาบน้ำมนต์ ล้างอาถรรพ์ และแก้คุณไสย อีกทั้งยังมีการอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคน เธอมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงติดต่อไป
เธอบอกว่า ตอนแรกเข้าใจว่าค่าพิธีอาบน้ำมนต์อยู่ที่ครั้งละ 200 บาท แต่พอไปถึงกลับไม่เป็นไปตามที่คิด ผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนบังคับให้ถอดออก และทำพิธีในลักษณะที่เธอมองว่าเป็นการล่วงละเมิด ทั้งการใช้อุปกรณ์สัมผัสร่างกาย การลูบคลำอวัยวะเพศ และพูดจาวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างระหว่างทำพิธี เธอยอมรับว่าตกใจมาก แต่ที่ยอมทำต่อเพราะกลัวคำขู่เรื่องไสยศาสตร์
หลังจากนั้น เธอไปเห็นผู้หญิงหลายคนออกมาแสดงความเห็นตำหนิพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันบนโซเชียล มีผู้เล่าว่าถูกกระทำคล้ายกันด้วย อีกทั้งสามีก็ไม่ได้ดีขึ้นตามที่อ้าง ทำให้เธอเชื่อว่าถูกหลอก
ผู้เสียหายบอกด้วยว่า เหตุการณ์นี้กระทบความรู้สึกอย่างแรง และอยากให้หยุดพฤติกรรม เพราะผู้ถูกกล่าวหามีอายุมากแล้ว แถมใช้พื้นที่ในวัดทำพิธี จึงยิ่งไม่อยากให้มีคนอื่นตกเป็นเหยื่อเพิ่ม เธอยังอ้างว่าเคยได้ยินเรื่องหญิงสาวอีกรายที่ไม่ยอมทำพิธี แต่สุดท้ายถูกบังคับให้ทำจนจบ
ตำรวจรับเรื่อง ชี้เข้าข่ายอนาจารและฉ้อโกง
พล.ต.ต.จรูญเกียติ ระบุว่า หลังรับฟังข้อมูลเบื้องต้น พบว่าอาจมีผู้เสียหายในลักษณะนี้ประมาณ 9-10 ราย จึงอยากให้ผู้ที่เคยถูกกระทำออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
แนวทางตรวจสอบจะแยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
- การกระทำอนาจาร
- การฉ้อโกงประชาชน
รอง ผบช.ก. สั่งการให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองด้านไปพร้อมกัน ส่วนการทำพิธีในพื้นที่วัด ต้องดูรายละเอียดว่ามีความผิดอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่
นอกจากนี้ ตำรวจยังตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างชื่อบุคคลสำคัญ โดยเบื้องต้นทราบว่าผู้ถูกกล่าวหามีการอ้างถึงตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงต้องรอผลตรวจสอบ
พล.ต.ต.จรูญเกียติ ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ตัวบุคคล ไม่ใช่เรื่องศาสนา และมองว่าเป็นภัยต่อสังคม เพราะบางคนกำลังทุกข์ใจจากโรคหรือปัญหาชีวิต จึงไปพึ่งพิธีกรรมแล้วเสียทั้งเงินและสภาพจิตใจ โดยค่าใช้จ่ายที่พบมักถูกเรียกว่า “ค่าครู” หรือเงินบริจาค
ท้ายที่สุด รอง ผบช.ก. ระบุว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหาย บางรายมีภาวะซึมเศร้าหลังเกิดเหตุ จากนี้จะเร่งตรวจสอบ และพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายที่ต้องการมาให้ปากคำ
หมอปลาชี้มีการแอบอ้างชื่อ ย้ำไสยศาสตร์ไม่จริง
ด้านนายจีรพันธ์ หรือหมอปลา บอกว่าโกรธที่มีการแอบอ้างชื่อของตนบนโซเชียล เพราะไม่เคยรู้จักผู้ถูกกล่าวหา และไม่เคยเกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีคนหลงเชื่อเพราะชื่อที่ถูกนำไปอ้าง
เขาระบุว่าใช้เวลาหาข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง พอมั่นใจแล้วจึงติดต่อ “บิ๊กเต่า” เพื่อพาผู้เสียหายเข้าร้องเรียน โดยผู้เสียหายหลายคนรู้สึกโล่งใจ เพราะก่อนหน้านี้คิดว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากตอนเกิดเหตุถูกทำให้เข้าไปแบบไม่มีสิ่งของติดตัว จึงแทบไม่มีหลักฐานบันทึกภาพหรือเสียง
หมอปลาย้ำว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริง และเชื่อว่าพฤติกรรมลักษณะนี้อาจเกิดมานานหลายสิบปี จึงอาจยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก พร้อมเชื่อว่าหากเรื่องถึงตำรวจสอบสวนกลาง จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างแน่นอน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ตำรวจสกัดกลุ่ม “นักต้มตุ๋นชาวจีน” ที่ลักลอบเข้าประเทศไทย
ข่าวระดับชาติ - National
สรุปสิทธิประโยชน์ประกันสังคมประจำปี 2026 ที่พนักงานควรรู้
กรุงเทพฯ, 13 กุมภาพันธ์ 2569 ในปี 2569 ประกันสังคมไทยมีการปรับสำคัญ โดยเฉพาะการขยับเพดานค่าจ้างสูงสุดของผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 15,000 บาท เป็น 17,500 บาท เมื่อฐานค่าจ้างเพิ่ม เงินสมทบสูงสุดของลูกจ้างจึงขยับเป็น 875 บาทต่อเดือน (เดิม 750 บาท) แต่สิทธิหลายส่วนก็เพิ่มตามไปด้วย ทั้งเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย ว่างงาน คลอดบุตร และที่หลายคนสนใจคือเงินบำนาญชราภาพที่มีโอกาสสูงขึ้นในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 และวางแนวทางปรับแบบขั้นบันไดในช่วงแรก (2569-2571) เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น การรู้รายละเอียดจะช่วยให้วางแผนการเงินได้แม่นขึ้น และใช้สิทธิได้คุ้มกว่าเดิม
ปรับเพดานค่าจ้างและเงินสมทบใหม่ ปี 2569 – สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับเพดานค่าจ้างสำหรับคำนวณเงินสมทบของมาตรา 33 เป็น 17,500 บาท ขณะที่อัตราเงินสมทบยังคง 5% (นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% และรัฐสมทบตามส่วนที่กำหนด) ส่งผลเป็นภาพรวมดังนี้
- ผู้มีเงินเดือน ต่ำกว่า 17,500 บาท จ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือนจริง (รูปแบบเดิม)
- ผู้มีเงินเดือน ตั้งแต่ 17,500 บาทขึ้นไป จ่ายเงินสมทบ สูงสุด 875 บาทต่อเดือน (เพิ่ม 125 บาทจากเดิม)
การปรับเพดานนี้ไม่กระทบคนที่เงินเดือนไม่ถึงเพดานเดิม แต่กลุ่มรายได้สูงจะเห็นฐานสิทธิประโยชน์สูงขึ้นตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น เงินทดแทนรายเดือนในบางกรณี (เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ว่างงาน) ขยับเพดานจาก 7,500 บาท เป็น 8,750 บาท ตามฐานใหม่
สิทธิประโยชน์หลักมาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) อัปเดตปี 2569
มาตรา 33 เป็นสิทธิของลูกจ้างในระบบที่มีนายจ้าง และคุ้มครองครบ 7 กรณี โดยปี 2569 มีจุดที่ปรับเพิ่มชัดเจนหลายส่วน
- เจ็บป่วยและประสบอันตราย รักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลที่เลือก และรับเงินทดแทนขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 8,750 บาทต่อเดือน (คิดได้ราว 291.67 บาทต่อวัน, สูงสุด 180 วัน, รวมสูงสุด 52,500 บาท) จากเดิมเพดาน 7,500 บาท
- คลอดบุตร เงินสงเคราะห์หยุดงานคลอดบุตร 26,250 บาทต่อครั้ง (จากเดิม 22,500 บาท) พร้อมค่าคลอดแบบเหมาจ่าย และค่าฝากครรภ์ตามหลักเกณฑ์
- ทุพพลภาพ เงินทดแทนทุพพลภาพสูงสุด 8,750 บาทต่อเดือน โดยจำนวนที่ได้รับขึ้นกับระดับความพิการ
- ว่างงาน เงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 8,750 บาทต่อเดือน (กรณีเลิกจ้างรับได้ 180 วัน, กรณีลาออก 90 วัน) โดยกรณีเลิกจ้างรวมสูงสุดได้ 63,000 บาท
- สงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน (บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี)
- เสียชีวิต เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 105,000 บาท (จากเดิม 90,000 บาท) และมีค่าทำศพตามเงื่อนไข
- ชราภาพ เงินบำนาญชราภาพ (อายุ 55 ปีขึ้นไป และส่งสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน) มีแนวโน้มสูงขึ้นตามฐานใหม่ เช่น ส่งครบ 15 ปี ได้สูงสุด 3,500 บาทต่อเดือน (เพิ่ม 500 บาท) และส่งครบ 25 ปี ได้สูงสุด 6,125 บาทต่อเดือน (เพิ่ม 875 บาท)
อัปเดตสิทธิทำฟัน และค่าคลอดบุตร – สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
สำหรับ ค่าทำฟัน ปี 2569 ยังใช้เงื่อนไขเดิม ผู้ประกันตนมาตรา 33 เบิกได้สูงสุด 900 บาทต่อปี ครอบคลุมบริการพื้นฐาน เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด โดยไปใช้บริการที่คลินิกหรือสถานพยาบาลเครือข่าย และใช้บัตรประชาชนตามขั้นตอนของหน่วยบริการ
ส่วน ค่าคลอดบุตร จุดที่เห็นชัดคือเงินสงเคราะห์หยุดงานคลอดบุตรเพิ่มเป็น 26,250 บาทต่อครั้ง จึงช่วยลดภาระช่วงลาคลอดได้มากขึ้น
เปรียบเทียบมาตรา 33, 39, 40 ปี 2569 แบบเข้าใจง่าย
- มาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) คุ้มครองครบ 7 กรณี เหมาะกับคนทำงานที่มีนายจ้างสมทบให้
- มาตรา 39 (สมัครต่อเนื่องหลังออกจากงาน) ได้สิทธิ 6 กรณี โดยไม่ครอบคลุมบางรายการตามเงื่อนไขของมาตรานี้ และจ่ายเงินสมทบเอง เดือนละ 432 บาท (อัตราคงที่) สิทธิด้านเจ็บป่วยยังเป็นเงินทดแทน 50% ตามฐานเดิมเป็นหลัก แต่บางสิทธิอาจได้รับผลจากการปรับฐานตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
- มาตรา 40 (อาชีพอิสระ) เหมาะกับฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เลือกจ่ายสมทบได้ 70, 100, 300 บาทต่อเดือน และได้ความคุ้มครองหลัก เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต ชราภาพ (สิทธิจะน้อยกว่ามาตรา 33)
ทั้งสามมาตราสามารถนำเงินสมทบไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง และตามเกณฑ์ของปีภาษีนั้น
เงินบำนาญชราภาพ, ส่งนานมีผลชัดในระยะยาว
อีกจุดที่หลายคนจับตาคือ เงินบำนาญชราภาพ เพราะฐานคำนวณผูกกับค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (5 ปี) เมื่อเพดานค่าจ้างสูงขึ้น คนที่อยู่ในฐานรายได้สูงก็มีโอกาสได้บำนาญมากขึ้นตามไปด้วย ยิ่งส่งสมทบนาน ตัวเลขยิ่งขยับขึ้น และช่วยเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณได้จริง
สรุป, จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผลตอบแทนระยะยาวกว้างกว่าเดิม
แม้เงินสมทบของบางคนจะเพิ่ม แต่สิทธิที่ตามมาขยายขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะกลุ่มเงินเดือนสูง และคนที่ส่งสมทบต่อเนื่องยาวนาน การปรับเพดานรอบนี้ยังช่วยให้กองทุนรองรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และเพิ่มความมั่นคงให้แรงงานไทยในระยะยาว
สุดท้ายแล้ว ควรเช็กสิทธิและสถานะผ่านแอป SSO Plus หรือเว็บไซต์ sso.go.th เป็นระยะ เพราะถ้ารู้สิทธิครบ ใช้ให้ถูกเวลา ก็ช่วยประหยัดเงินและวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เช็กเลย! สวัสดิการรัฐบาล เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน วงเงินรวมสูงสุด 1,330 บาท รีบตรวจสิทธิ์ก่อนหมดอายุ
กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายติดอาวุธ ส่งผลให้โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดทำการ
โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
ตำรวจเชียงรายจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองยาเสพติด หลังยิงใส่เจ้าหน้าที่
เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด
การติดเชื้อเอชไอวีพุ่งสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี
น่าเศร้า! หญิงสาวอายุ 20 ปีจากเชียงรายถูกรถกระบะชนขณะข้ามถนน
เชียงรายสั่นสะเทือน! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.3 ที่แม่สาย
ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด
อาร์เซนอลถล่มวีแกน แอธเลติก 4-0 เอฟเอคัพ รอบ 4, ครึ่งแรกยิงยับก่อนลิ่วรอบ 16 ทีม
อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าวีรบุรุษแห่งภูเขาเชียงราย มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2572
เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก
เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีกาโดยไม่มี เอ็มบาปเป้
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
14 คู่รักเข้าพิธีแต่งงานในวันวาเลนไทน์ ณ งานเทศกาลบอลลูนสิงห์ปาร์ค 2026
รถกระบะที่บรรทุกชาวจีน 7 คน ประสบอุบัติเหตุระหว่างการไล่ล่าของตำรวจ
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาฆาตกรรมพนักงานต้อนรับโรงแรม และขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องและกระเป๋าถือ 1 ใบ
ส้มโอเวียงแก่น” ในจังหวัดเชียงรายได้รับสถานะ GI ใหม่
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวโทษผู้นำเข้าและผู้ส่งออกแร่ที่ปนเปื้อนในแม่น้ำทางตอนเหนือ
ตำรวจติดตามและจับกุมกลุ่มผู้ใช้บัญชีกลางในการหลอกลวงทางโทรศัพท์ได้สำเร็จ
อาร์เซนอลบุกชนะอินเตอร์ 3-1 ที่ซาน ซิโร, ฟอร์มแกร่งในแชมเปียนส์ลีก
ส.ส.เชียงรายโต้วาทีแก้ปัญหาน้ำพิษ มลพิษทางอากาศ PM2.5 ยา และการซื้อเสียงเรียกร้อง
ไทยเนรเทศชาวจีน 300 คนจากคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงชาวเมียนมาร์
สเปอร์สเก็บชัยสำคัญในแชมเปียนส์ลีก ชนะดอร์ทมุนด์ 2-0
กลุ่มศิลปินเชียงรายขอเชิญชวนประชาชนร่วมสำรวจ “มรดกทางศิลปะล้านนา”
โบโด/กลิมท์ช็อกโลก เปิดบ้านอัดแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ลูกแร้งหิมาลัยวัยอ่อน ถูกพบในสภาพอ่อนแรงที่วังเฉา
การปฏิรูปการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศของไทยก่อให้เกิดการถกเถียง
วิกฤตมลพิษทางอากาศ PM2.5 เพิ่มความกังวลด้านสุขภาพทั่วประเทศไทย
ตำรวจจับกุมแก๊งเยาวชนเมียนมาร์ขโมยรถจักรยานยนต์ 24 คันใน 18 วัน
Trending
-
ข่าวระดับชาติ - National5 days ago
“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ
-
เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime3 days ago
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime3 days ago
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท