มอลลี่ ไซบีเรียนฮัสกี้จากไปอย่างสงบ หลังสู้จนถึงที่สุด ท่ามกลางพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง
ข่าวเศร้าทำใจแฟนๆ หาย เช้าวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ติดตามเรื่องราวของ “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียวัย 2 ปี ได้รับข่าวเศร้าพร้อมกัน เมื่อเจ้าของยืนยันว่า มอลลี่จากไปแล้ว หลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหนักจากเหตุทารุณกรรมที่โหดร้าย
ข้อความจากใจจริงของเจ้าของ โทนเลว ยานิกา ระบุอย่างชัดเจนว่ามอลลี่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้ว เธอโพสต์บนเฟซบุ๊ก “#มอลลี่ที่รักของฉัน เธอไม่ต้องเจ็บปวดและทรมานอีกต่อไปแล้ว #มอลลี่ของฉันต่อสู้มาอย่างดีแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนชั่วนิรันดร์แล้ว” ข้อความภาษาไทยที่แนบมาด้วยระบุว่า “ทุกคนต่อสู้เพื่อเธอจนถึงวินาทีสุดท้าย”
โพสต์ดังกล่าวทำให้หลายคนสะเทือนใจ เพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากเฝ้าติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด โดยมอลลี่เสียชีวิตราว 08.00 น. ของวันเดียวกัน หลังสัตวแพทย์แจ้งข่าวกับเจ้าของ
หนึ่งวันก่อนหน้า ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อส่งต่อการรักษา การจากไปของมอลลี่เกิดขึ้นหลังมีข่าวดีเพียงไม่นาน เพราะก่อนหน้านั้น 1 วัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตารับ “มอลลี่” ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร
แผนการดำเนินการในตอนนั้น ระบุไว้ว่า
- ราชเลขานุการในพระองค์เตรียมเดินทางไปรับตัวมอลลี่ที่จังหวัดสงขลา
- วางแผนใช้เครื่องบิน C-130 จากกองบิน 56 อำเภอเมืองสงขลา เพื่อนำส่งจากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ
- พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ทำให้หลายคนมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงเรียกร้องความยุติธรรมในสังคม
อย่างไรก็ตาม มอลลี่จากไปก่อนจะได้เดินทางไปรับการรักษาต่อ
จุดเริ่มต้นของคดี เหตุทารุณกรรมที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ
มอลลี่หายออกจากบ้านในตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมสุนัขอีกตัวชื่อ “เมสซี่” ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ชาวบ้านแจ้งเจ้าของว่า พบมอลลี่นอนหมดแรงอยู่ริมสระน้ำบริเวณบ้านแหลมขวัญ ซอย 4 โดยมีรอยไฟไหม้เกือบทั้งตัว
สัตวแพทย์วินิจฉัยว่า มอลลี่มีแผลไฟไหม้ระดับ 5 ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายแห้ง แผลติดเชื้อรุนแรง มีภาวะเลือดเป็นพิษ (sepsis) ความดันต่ำ ค่าไตและตับสูง เม็ดเลือดต่ำ จึงต้องถ่ายเลือดและทำแผลต่อเนื่อง แต่ร่างกายของน้องอ่อนแรงมาก
เจ้าของให้ข้อมูลว่า คนร้ายน่าจะราดน้ำมัน (คาดว่าเบนซิน) แล้วจุดไฟเผาทั้งเป็น ก่อนที่มอลลี่จะพยายามหนีเอาชีวิตรอดกลับมาทางบ้าน แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แจ้งความและเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ มูลนิธิ Watchdog Thailand Foundation เข้าช่วย
หลังเกิดเหตุ นายสมชัย ชนะวรรโณ (สามีของ Tonlew Yanika) เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดี โดยมี Watchdog Thailand Foundation (มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์) ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ด้านการสืบสวน ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด และมีข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่ค่อนข้างชัดเจน ตามข้อมูลล่าสุดในช่วงก่อนหน้านี้ ระบุว่าคาดติดตามจับกุมได้ภายใน 1-2 วัน ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์กดดันให้ดำเนินคดีจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุทารุณกรรมสัตว์ซ้ำรอย
สำหรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ผู้ทารุณกรรมสัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เสียงจากสังคม ทั้งเศร้า ทั้งโกรธ และอยากเห็นความยุติธรรม
เรื่องของมอลลี่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย เพราะหลายคนติดตามตั้งแต่วันแรกและหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ เมื่อทราบข่าวการจากไป หลายคนบอกตรงกันว่า “มอลลี่สู้สุดชีวิตแล้ว” พร้อมทั้งประณามผู้กระทำผิด และเรียกร้องให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ หลายเสียงยังชวนให้สังคมหันมาจริงจังกับสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น เพราะความรุนแรงแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวไหนอีก
คำลาและคำขอบคุณจากครอบครัวของมอลลี่
Tonlew Yanika และครอบครัวกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ รวมถึงทีมสัตวแพทย์ พยาบาล มูลนิธิ และประชาชนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ พร้อมบอกลามอลลี่ด้วยถ้อยคำที่หลายคนอ่านแล้วน้ำตาซึมว่า มอลลี่จากไปอย่างสงบ และไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป ขอให้น้องได้วิ่งเล่นอย่างมีความสุขบนสวรรค์
เรื่องของมอลลี่สะท้อนทั้งความโหดร้ายจากมนุษย์บางคน และอีกด้านหนึ่งก็เห็นชัดว่า ความเมตตาและพลังของคนในสังคมไทยยังมีอยู่เสมอ เมื่อทุกคนพร้อมยืนข้างผู้ที่ไม่มีเสียงอย่างสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งจนถึงวินาทีสุดท้าย
กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
สงขลา, ไทย 18 กุมภาพันธ์ 2026 คนรักสัตว์ทั่วประเทศแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก หลังพบสุนัขไซบีเรียน ฮัสกีเพศเมียวัย 2 ปี บาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ และมีข้อมูลชี้ว่าอาจถูกสาดน้ำมันเบนซินก่อนถูกจุดไฟ เป็นการทารุณกรรมที่โหดร้ายเกินรับได้
สุนัขตัวนี้เจ้าของตั้งชื่อว่า “มอลลี่” เธอหายออกจากบ้านในอำเภอเมืองสงขลา ช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นครอบครัวพยายามตามหาเต็มที่ ทั้งเดินหาและโพสต์ขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ มีคนพบมอลลี่นอนอยู่ข้างถนนในสภาพไหม้เกือบทั่วตัว
พยานในพื้นที่และการประเมินของสัตวแพทย์ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า มีคนตั้งใจสาดน้ำมันแล้วจุดไฟ จนเกิดแผลไหม้ระดับรุนแรงมาก ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายเป็นวงกว้าง และตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือด
สมชาย จันทวรรณโณ อายุ 52 ปี เจ้าของมอลลี่ รีบนำสุนัขไปรักษาที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านก่อน จากนั้นจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อรับการดูแลเฉพาะทาง สัตวแพทย์ระบุว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤต แผลมีน้ำเหลืองไหลมาก ร่างกายขาดน้ำอย่างหนัก ค่าการอักเสบสูง และกินอาหารไม่ได้
แนวทางรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งล้างแผล ให้ยาปฏิชีวนะ ทายาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังอาการในพื้นที่ปลอดเชื้อ ทีมรักษาประเมินว่าการฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายเดือน เพราะต้องรอให้ผิวหนังใหม่ค่อย ๆ สร้างขึ้นทดแทนส่วนที่เสียหาย
ด้านคดีความ สมชายได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองสงขลา โดยมีมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation, WDT) เข้าช่วยติดตามคดี ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ รวมถึงบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุที่รายงานว่าอยู่แถวบ้านแหลมกวาง ซึ่งเหตุเกิดช่วงดึก เจ้าหน้าที่เผยว่าพบเบาะแสที่น่าสนใจ และคาดว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในไม่กี่วัน
ขณะเดียวกัน กระแสในโซเชียลร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากแชร์ภาพและคลิปอาการบาดเจ็บของมอลลี่ พร้อมเรียกร้องให้ลงโทษหนักที่สุดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ หลายโพสต์ติดแฮชแท็กทวงความยุติธรรม และขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากขึ้น เพราะหลายคนมองว่าโทษที่มักจบด้วยค่าปรับหรือจำคุกระยะสั้น ยังไม่พอจะยับยั้งคนทำผิดซ้ำ
เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนปัญหาทารุณกรรมสัตว์ในไทยที่เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่ปกป้องตัวเองไม่ได้
เหตุคล้ายกันในภาคเหนือยิ่งทำให้สังคมกังวล
ก่อนหน้านี้มีคดีที่ทำให้คนตกใจไม่แพ้กัน เดือนสิงหาคม 2025 ที่จังหวัดลำปาง ตำรวจจับกุมวัยรุ่น 3 คน อายุ 14 ปี หลังถูกกล่าวหาว่าจุดไฟเผาสุนัขสีดำที่พิการ ภายในห้องน้ำร้างใกล้วัดพระธาตุลำปางหลวง กลุ่มผู้ก่อเหตุยังถ่ายคลิปและนำไปเผยแพร่ จนเกิดเสียงวิจารณ์รุนแรงและนำไปสู่การติดตามจับกุมอย่างรวดเร็ว สุนัขตัวนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้ว และต้องทนเจ็บปวดอย่างหนักขณะพยายามหลบหนี
แม้สองคดีจะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่ภาพรวมทำให้สังคมยิ่งเรียกร้องเรื่องการให้ความรู้ การปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ และการปรับมาตรการลงโทษให้จริงจังกว่านี้
สื่อท้องถิ่นหลายแห่งติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด ซึ่งยิ่งทำให้เสียงโกรธของประชาชนดังขึ้น ขณะเดียวกัน Chiang Rai Times เคยรายงานแนวโน้มคดีทารุณกรรมสัตว์ในภาคเหนือ ทั้งการละเลยและการทำร้ายที่หลายครั้งไม่ถูกแจ้งความ รายงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเฝ้าระวังในชุมชน และช่องทางแจ้งเหตุที่เข้าถึงง่ายเพื่อช่วยสัตว์ที่เสี่ยงอันตราย
กระแสสังคมและข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง
เสียงจากโซเชียลมีเดียพูดไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
- ขอให้ลงโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
- ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในฐานะทรมานสัตว์อย่างร้ายแรง และมีเจตนาทำให้ตาย
- แชร์ช่องทางรับบริจาคเพื่อช่วยค่ารักษาของมอลลี่
- เรียกร้องให้มีแคมเปญรณรงค์ลดการทารุณกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่อง
นักรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์มองว่า แม้ไทยมีความคืบหน้าด้านกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ปี 2014 แต่การบังคับใช้ยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอย่าง Watchdog Thailand จึงผลักดันให้ปรับปรุงมาตรการ เช่น เพิ่มค่าปรับ กำหนดโทษจำคุกในคดีร้ายแรง และทำระบบติดตามผู้กระทำผิด
ตอนนี้มอลลี่ยังต่อสู้เพื่อชีวิตภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ เรื่องของเธอทำให้คนไทยจำนวนมากรู้สึกทั้งเศร้าและโกรธ พร้อมกันนั้นก็เกิดแรงผลักให้สังคมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่เดือดไม่นานแล้วเงียบไป
หากต้องการติดตามอาการของมอลลี่และความคืบหน้าคดี สามารถติดตามข่าวจากสื่อท้องถิ่นและองค์กรช่วยเหลือสัตว์ ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ โปรดติดต่อ สภ.เมืองสงขลาโดยตรง
เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด
เยาวชนทั่วประเทศรวมพลังศิลป์ สู่การต้านภัยยาเสพติด นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบรางวัลประกวดภาพ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” รวม 85,500 บาท
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสะท้อนพลังชุมชนตามแนวทาง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
การประกวดครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 122 คน จาก 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชิงเงินรางวัลรวม 85,500 บาท โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานมอบรางวัล
การประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) เข้าร่วมประกวด จำนวน 122 คน โดยมีเงินรางวัลรวม 85,500 บาท แบ่งเป็น
รางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลการประกวด
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ.อธิชา รักเสน โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
- ด.ช.อัครเดช สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
- ด.ญ.อรินดา นนทแก้ว โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ญ.นิชาภา ศิริเวช โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ญ.จิดดา รัตนจันทร์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ.สุธิชา แซ่ตั้ง โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.ชญารัสย์ ญาณะวาณิชย์ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
- ด.ญ.นภัสนันท์ ยงเยื้องพันธ์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
- ด.ช.นิธิพัฒน์ กลีบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ช.ศิลสรัล ศรีปิติโรจน์ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- ด.ญ.มุกตาภา รวดเจริญ โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ
- น.ส.ณิชา เนียมกำเนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
- น.ส.ธารมณี เทียมทะนงค์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
- น.ส.ธัญญารัตน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
- น.ส.อริสรา ศิริเวช โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- น.ส.พิมพิสุทธิ์ ชูติวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
- น.ส.กุลธิดา วาจา โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
การตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยาเสพติด ผู้ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมพิจารณา โดยผลงานของเยาวชนไม่เพียงสะท้อนความงดงามเชิงศิลป์ หากยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในพลังของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานเด่นจะจัดแสดง ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจและสืบสานพระเมตตา สู่การสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป
“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ
วันที่ 12 ก.พ. เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พาผู้เสียหายหญิง 2 ราย เข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและดำเนินคดีกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่า “ลุงสนม” สัปเหร่อ และอ้างตัวเป็นหมอถอนคุณไสย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยผู้เสียหายระบุว่าถูกหลอกทำพิธีในวัด ก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และยังเข้าข่ายหลอกเอาเงินจากการทำพิธี
ผู้เสียหายเล่า ถูกชวนทำพิธีแก้คุณไสย แต่กลับเจอการล่วงละเมิด
นางหนิง (นามสมมติ) อายุ 40 ปี เล่าว่า เหตุเกิดช่วงเดือน มี.ค. 2568 ตอนนั้นสามีป่วยเรื้อรังมาราว 1-2 ปี รักษาหลายทางแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงเครียดและเริ่มหาที่พึ่งอื่น ต่อมาเห็นข้อมูลของชายคนดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่พูดถึงการทำพิธีอาบน้ำมนต์ ล้างอาถรรพ์ และแก้คุณไสย อีกทั้งยังมีการอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคน เธอมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงติดต่อไป
เธอบอกว่า ตอนแรกเข้าใจว่าค่าพิธีอาบน้ำมนต์อยู่ที่ครั้งละ 200 บาท แต่พอไปถึงกลับไม่เป็นไปตามที่คิด ผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนบังคับให้ถอดออก และทำพิธีในลักษณะที่เธอมองว่าเป็นการล่วงละเมิด ทั้งการใช้อุปกรณ์สัมผัสร่างกาย การลูบคลำอวัยวะเพศ และพูดจาวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างระหว่างทำพิธี เธอยอมรับว่าตกใจมาก แต่ที่ยอมทำต่อเพราะกลัวคำขู่เรื่องไสยศาสตร์
หลังจากนั้น เธอไปเห็นผู้หญิงหลายคนออกมาแสดงความเห็นตำหนิพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันบนโซเชียล มีผู้เล่าว่าถูกกระทำคล้ายกันด้วย อีกทั้งสามีก็ไม่ได้ดีขึ้นตามที่อ้าง ทำให้เธอเชื่อว่าถูกหลอก
ผู้เสียหายบอกด้วยว่า เหตุการณ์นี้กระทบความรู้สึกอย่างแรง และอยากให้หยุดพฤติกรรม เพราะผู้ถูกกล่าวหามีอายุมากแล้ว แถมใช้พื้นที่ในวัดทำพิธี จึงยิ่งไม่อยากให้มีคนอื่นตกเป็นเหยื่อเพิ่ม เธอยังอ้างว่าเคยได้ยินเรื่องหญิงสาวอีกรายที่ไม่ยอมทำพิธี แต่สุดท้ายถูกบังคับให้ทำจนจบ
ตำรวจรับเรื่อง ชี้เข้าข่ายอนาจารและฉ้อโกง
พล.ต.ต.จรูญเกียติ ระบุว่า หลังรับฟังข้อมูลเบื้องต้น พบว่าอาจมีผู้เสียหายในลักษณะนี้ประมาณ 9-10 ราย จึงอยากให้ผู้ที่เคยถูกกระทำออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
แนวทางตรวจสอบจะแยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
- การกระทำอนาจาร
- การฉ้อโกงประชาชน
รอง ผบช.ก. สั่งการให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองด้านไปพร้อมกัน ส่วนการทำพิธีในพื้นที่วัด ต้องดูรายละเอียดว่ามีความผิดอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่
นอกจากนี้ ตำรวจยังตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างชื่อบุคคลสำคัญ โดยเบื้องต้นทราบว่าผู้ถูกกล่าวหามีการอ้างถึงตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงต้องรอผลตรวจสอบ
พล.ต.ต.จรูญเกียติ ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ตัวบุคคล ไม่ใช่เรื่องศาสนา และมองว่าเป็นภัยต่อสังคม เพราะบางคนกำลังทุกข์ใจจากโรคหรือปัญหาชีวิต จึงไปพึ่งพิธีกรรมแล้วเสียทั้งเงินและสภาพจิตใจ โดยค่าใช้จ่ายที่พบมักถูกเรียกว่า “ค่าครู” หรือเงินบริจาค
ท้ายที่สุด รอง ผบช.ก. ระบุว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหาย บางรายมีภาวะซึมเศร้าหลังเกิดเหตุ จากนี้จะเร่งตรวจสอบ และพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายที่ต้องการมาให้ปากคำ
หมอปลาชี้มีการแอบอ้างชื่อ ย้ำไสยศาสตร์ไม่จริง
ด้านนายจีรพันธ์ หรือหมอปลา บอกว่าโกรธที่มีการแอบอ้างชื่อของตนบนโซเชียล เพราะไม่เคยรู้จักผู้ถูกกล่าวหา และไม่เคยเกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีคนหลงเชื่อเพราะชื่อที่ถูกนำไปอ้าง
เขาระบุว่าใช้เวลาหาข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง พอมั่นใจแล้วจึงติดต่อ “บิ๊กเต่า” เพื่อพาผู้เสียหายเข้าร้องเรียน โดยผู้เสียหายหลายคนรู้สึกโล่งใจ เพราะก่อนหน้านี้คิดว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากตอนเกิดเหตุถูกทำให้เข้าไปแบบไม่มีสิ่งของติดตัว จึงแทบไม่มีหลักฐานบันทึกภาพหรือเสียง
หมอปลาย้ำว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริง และเชื่อว่าพฤติกรรมลักษณะนี้อาจเกิดมานานหลายสิบปี จึงอาจยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก พร้อมเชื่อว่าหากเรื่องถึงตำรวจสอบสวนกลาง จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างแน่นอน
