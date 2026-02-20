Connect with us

ข่าวระดับชาติ - National

มอลลี่ ไซบีเรียนฮัสกี้จากไปอย่างสงบ หลังสู้จนถึงที่สุด ท่ามกลางพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง

Published

8 hours ago

on

มอลลี่ ไซบีเรียนฮัสกี้จากไปอย่างสงบ หลังสู้จนถึงที่สุด ท่ามกลางพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง

ข่าวเศร้าทำใจแฟนๆ หาย เช้าวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ติดตามเรื่องราวของ “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียวัย 2 ปี ได้รับข่าวเศร้าพร้อมกัน เมื่อเจ้าของยืนยันว่า มอลลี่จากไปแล้ว หลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหนักจากเหตุทารุณกรรมที่โหดร้าย

ข้อความจากใจจริงของเจ้าของ โทนเลว ยานิกา ระบุอย่างชัดเจนว่ามอลลี่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้ว เธอโพสต์บนเฟซบุ๊ก “#มอลลี่ที่รักของฉัน เธอไม่ต้องเจ็บปวดและทรมานอีกต่อไปแล้ว #มอลลี่ของฉันต่อสู้มาอย่างดีแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนชั่วนิรันดร์แล้ว” ข้อความภาษาไทยที่แนบมาด้วยระบุว่า “ทุกคนต่อสู้เพื่อเธอจนถึงวินาทีสุดท้าย”

โพสต์ดังกล่าวทำให้หลายคนสะเทือนใจ เพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากเฝ้าติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด โดยมอลลี่เสียชีวิตราว 08.00 น. ของวันเดียวกัน หลังสัตวแพทย์แจ้งข่าวกับเจ้าของ

หนึ่งวันก่อนหน้า ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อส่งต่อการรักษา การจากไปของมอลลี่เกิดขึ้นหลังมีข่าวดีเพียงไม่นาน เพราะก่อนหน้านั้น 1 วัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตารับ “มอลลี่” ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

แผนการดำเนินการในตอนนั้น ระบุไว้ว่า

  • ราชเลขานุการในพระองค์เตรียมเดินทางไปรับตัวมอลลี่ที่จังหวัดสงขลา
  • วางแผนใช้เครื่องบิน C-130 จากกองบิน 56 อำเภอเมืองสงขลา เพื่อนำส่งจากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ
  • พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ทำให้หลายคนมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงเรียกร้องความยุติธรรมในสังคม

อย่างไรก็ตาม มอลลี่จากไปก่อนจะได้เดินทางไปรับการรักษาต่อ

จุดเริ่มต้นของคดี เหตุทารุณกรรมที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ
มอลลี่หายออกจากบ้านในตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมสุนัขอีกตัวชื่อ “เมสซี่” ต่อมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ชาวบ้านแจ้งเจ้าของว่า พบมอลลี่นอนหมดแรงอยู่ริมสระน้ำบริเวณบ้านแหลมขวัญ ซอย 4 โดยมีรอยไฟไหม้เกือบทั้งตัว

สัตวแพทย์วินิจฉัยว่า มอลลี่มีแผลไฟไหม้ระดับ 5 ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายแห้ง แผลติดเชื้อรุนแรง มีภาวะเลือดเป็นพิษ (sepsis) ความดันต่ำ ค่าไตและตับสูง เม็ดเลือดต่ำ จึงต้องถ่ายเลือดและทำแผลต่อเนื่อง แต่ร่างกายของน้องอ่อนแรงมาก

เจ้าของให้ข้อมูลว่า คนร้ายน่าจะราดน้ำมัน (คาดว่าเบนซิน) แล้วจุดไฟเผาทั้งเป็น ก่อนที่มอลลี่จะพยายามหนีเอาชีวิตรอดกลับมาทางบ้าน แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

แจ้งความและเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ มูลนิธิ Watchdog Thailand Foundation เข้าช่วย
หลังเกิดเหตุ นายสมชัย ชนะวรรโณ (สามีของ Tonlew Yanika) เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดี โดยมี Watchdog Thailand Foundation (มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์) ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ด้านการสืบสวน ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด และมีข้อมูลผู้ต้องสงสัยที่ค่อนข้างชัดเจน ตามข้อมูลล่าสุดในช่วงก่อนหน้านี้ ระบุว่าคาดติดตามจับกุมได้ภายใน 1-2 วัน ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์กดดันให้ดำเนินคดีจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุทารุณกรรมสัตว์ซ้ำรอย

สำหรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ผู้ทารุณกรรมสัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เสียงจากสังคม ทั้งเศร้า ทั้งโกรธ และอยากเห็นความยุติธรรม
เรื่องของมอลลี่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย เพราะหลายคนติดตามตั้งแต่วันแรกและหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ เมื่อทราบข่าวการจากไป หลายคนบอกตรงกันว่า “มอลลี่สู้สุดชีวิตแล้ว” พร้อมทั้งประณามผู้กระทำผิด และเรียกร้องให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ หลายเสียงยังชวนให้สังคมหันมาจริงจังกับสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น เพราะความรุนแรงแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวไหนอีก

คำลาและคำขอบคุณจากครอบครัวของมอลลี่
Tonlew Yanika และครอบครัวกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ รวมถึงทีมสัตวแพทย์ พยาบาล มูลนิธิ และประชาชนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ พร้อมบอกลามอลลี่ด้วยถ้อยคำที่หลายคนอ่านแล้วน้ำตาซึมว่า มอลลี่จากไปอย่างสงบ และไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป ขอให้น้องได้วิ่งเล่นอย่างมีความสุขบนสวรรค์

เรื่องของมอลลี่สะท้อนทั้งความโหดร้ายจากมนุษย์บางคน และอีกด้านหนึ่งก็เห็นชัดว่า ความเมตตาและพลังของคนในสังคมไทยยังมีอยู่เสมอ เมื่อทุกคนพร้อมยืนข้างผู้ที่ไม่มีเสียงอย่างสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งจนถึงวินาทีสุดท้าย

ข่าวระดับชาติ - National

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

Published

2 days ago

on

February 18, 2026

By

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

สงขลา, ไทย 18 กุมภาพันธ์ 2026 คนรักสัตว์ทั่วประเทศแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก หลังพบสุนัขไซบีเรียน ฮัสกีเพศเมียวัย 2 ปี บาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ และมีข้อมูลชี้ว่าอาจถูกสาดน้ำมันเบนซินก่อนถูกจุดไฟ เป็นการทารุณกรรมที่โหดร้ายเกินรับได้

สุนัขตัวนี้เจ้าของตั้งชื่อว่า “มอลลี่” เธอหายออกจากบ้านในอำเภอเมืองสงขลา ช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นครอบครัวพยายามตามหาเต็มที่ ทั้งเดินหาและโพสต์ขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ มีคนพบมอลลี่นอนอยู่ข้างถนนในสภาพไหม้เกือบทั่วตัว

พยานในพื้นที่และการประเมินของสัตวแพทย์ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า มีคนตั้งใจสาดน้ำมันแล้วจุดไฟ จนเกิดแผลไหม้ระดับรุนแรงมาก ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ มีเนื้อตายเป็นวงกว้าง และตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือด

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

สมชาย จันทวรรณโณ อายุ 52 ปี เจ้าของมอลลี่ รีบนำสุนัขไปรักษาที่คลินิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านก่อน จากนั้นจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อรับการดูแลเฉพาะทาง สัตวแพทย์ระบุว่าอาการอยู่ในขั้นวิกฤต แผลมีน้ำเหลืองไหลมาก ร่างกายขาดน้ำอย่างหนัก ค่าการอักเสบสูง และกินอาหารไม่ได้

แนวทางรักษาต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งล้างแผล ให้ยาปฏิชีวนะ ทายาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังอาการในพื้นที่ปลอดเชื้อ ทีมรักษาประเมินว่าการฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายเดือน เพราะต้องรอให้ผิวหนังใหม่ค่อย ๆ สร้างขึ้นทดแทนส่วนที่เสียหาย

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

ด้านคดีความ สมชายได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองสงขลา โดยมีมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand Foundation, WDT) เข้าช่วยติดตามคดี ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ รวมถึงบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุที่รายงานว่าอยู่แถวบ้านแหลมกวาง ซึ่งเหตุเกิดช่วงดึก เจ้าหน้าที่เผยว่าพบเบาะแสที่น่าสนใจ และคาดว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในไม่กี่วัน

ขณะเดียวกัน กระแสในโซเชียลร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากแชร์ภาพและคลิปอาการบาดเจ็บของมอลลี่ พร้อมเรียกร้องให้ลงโทษหนักที่สุดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ หลายโพสต์ติดแฮชแท็กทวงความยุติธรรม และขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากขึ้น เพราะหลายคนมองว่าโทษที่มักจบด้วยค่าปรับหรือจำคุกระยะสั้น ยังไม่พอจะยับยั้งคนทำผิดซ้ำ

เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนปัญหาทารุณกรรมสัตว์ในไทยที่เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดที่ปกป้องตัวเองไม่ได้

เหตุคล้ายกันในภาคเหนือยิ่งทำให้สังคมกังวล

ก่อนหน้านี้มีคดีที่ทำให้คนตกใจไม่แพ้กัน เดือนสิงหาคม 2025 ที่จังหวัดลำปาง ตำรวจจับกุมวัยรุ่น 3 คน อายุ 14 ปี หลังถูกกล่าวหาว่าจุดไฟเผาสุนัขสีดำที่พิการ ภายในห้องน้ำร้างใกล้วัดพระธาตุลำปางหลวง กลุ่มผู้ก่อเหตุยังถ่ายคลิปและนำไปเผยแพร่ จนเกิดเสียงวิจารณ์รุนแรงและนำไปสู่การติดตามจับกุมอย่างรวดเร็ว สุนัขตัวนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้ว และต้องทนเจ็บปวดอย่างหนักขณะพยายามหลบหนี

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

แม้สองคดีจะไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่ภาพรวมทำให้สังคมยิ่งเรียกร้องเรื่องการให้ความรู้ การปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ และการปรับมาตรการลงโทษให้จริงจังกว่านี้

สื่อท้องถิ่นหลายแห่งติดตามอาการของมอลลี่อย่างใกล้ชิด ซึ่งยิ่งทำให้เสียงโกรธของประชาชนดังขึ้น ขณะเดียวกัน Chiang Rai Times เคยรายงานแนวโน้มคดีทารุณกรรมสัตว์ในภาคเหนือ ทั้งการละเลยและการทำร้ายที่หลายครั้งไม่ถูกแจ้งความ รายงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเฝ้าระวังในชุมชน และช่องทางแจ้งเหตุที่เข้าถึงง่ายเพื่อช่วยสัตว์ที่เสี่ยงอันตราย

กระแสสังคมและข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง

เสียงจากโซเชียลมีเดียพูดไปในทิศทางเดียวกัน เช่น

  • ขอให้ลงโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
  • ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในฐานะทรมานสัตว์อย่างร้ายแรง และมีเจตนาทำให้ตาย
  • แชร์ช่องทางรับบริจาคเพื่อช่วยค่ารักษาของมอลลี่
  • เรียกร้องให้มีแคมเปญรณรงค์ลดการทารุณกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่อง

นักรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์มองว่า แม้ไทยมีความคืบหน้าด้านกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ปี 2014 แต่การบังคับใช้ยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอย่าง Watchdog Thailand จึงผลักดันให้ปรับปรุงมาตรการ เช่น เพิ่มค่าปรับ กำหนดโทษจำคุกในคดีร้ายแรง และทำระบบติดตามผู้กระทำผิด

ตอนนี้มอลลี่ยังต่อสู้เพื่อชีวิตภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ เรื่องของเธอทำให้คนไทยจำนวนมากรู้สึกทั้งเศร้าและโกรธ พร้อมกันนั้นก็เกิดแรงผลักให้สังคมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่เดือดไม่นานแล้วเงียบไป

หากต้องการติดตามอาการของมอลลี่และความคืบหน้าคดี สามารถติดตามข่าวจากสื่อท้องถิ่นและองค์กรช่วยเหลือสัตว์ ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ โปรดติดต่อ สภ.เมืองสงขลาโดยตรง

ข่าวระดับชาติ - National

เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด

Published

3 days ago

on

February 18, 2026

By

เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด

เยาวชนทั่วประเทศรวมพลังศิลป์ สู่การต้านภัยยาเสพติด นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบรางวัลประกวดภาพ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” รวม 85,500 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสะท้อนพลังชุมชนตามแนวทาง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

การประกวดครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 122 คน จาก 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชิงเงินรางวัลรวม 85,500 บาท โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานมอบรางวัล

เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด

การประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) เข้าร่วมประกวด จำนวน 122 คน โดยมีเงินรางวัลรวม 85,500 บาท แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลการประกวด

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

  • ด.ญ.อธิชา รักเสน โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

  • ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

  • ด.ช.อัครเดช สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

  • ด.ญ.อรินดา นนทแก้ว โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
  • ด.ญ.นิชาภา ศิริเวช โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
  • ด.ญ.จิดดา รัตนจันทร์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

  • ด.ญ.สุธิชา แซ่ตั้ง โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

  • ด.ญ.ชญารัสย์ ญาณะวาณิชย์ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

  • ด.ญ.นภัสนันท์ ยงเยื้องพันธ์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

  • ด.ช.นิธิพัฒน์ กลีบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
  • ด.ช.ศิลสรัล ศรีปิติโรจน์ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
  • ด.ญ.มุกตาภา รวดเจริญ โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.)

รางวัลชนะเลิศ

  • น.ส.ณิชา เนียมกำเนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

  • น.ส.ธารมณี เทียมทะนงค์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

  • น.ส.ธัญญารัตน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

  • น.ส.อริสรา ศิริเวช โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
  • น.ส.พิมพิสุทธิ์ ชูติวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
  • น.ส.กุลธิดา วาจา โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร

การตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยาเสพติด ผู้ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมพิจารณา โดยผลงานของเยาวชนไม่เพียงสะท้อนความงดงามเชิงศิลป์ หากยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในพลังของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานเด่นจะจัดแสดง ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจและสืบสานพระเมตตา สู่การสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป

ข่าวระดับชาติ - National

“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ

Published

1 week ago

on

February 13, 2026

By

"หมอปลา" พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา "บิ๊กเทา"

วันที่ 12 ก.พ. เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา พาผู้เสียหายหญิง 2 ราย เข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและดำเนินคดีกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่า “ลุงสนม” สัปเหร่อ และอ้างตัวเป็นหมอถอนคุณไสย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยผู้เสียหายระบุว่าถูกหลอกทำพิธีในวัด ก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และยังเข้าข่ายหลอกเอาเงินจากการทำพิธี

ผู้เสียหายเล่า ถูกชวนทำพิธีแก้คุณไสย แต่กลับเจอการล่วงละเมิด

นางหนิง (นามสมมติ) อายุ 40 ปี เล่าว่า เหตุเกิดช่วงเดือน มี.ค. 2568 ตอนนั้นสามีป่วยเรื้อรังมาราว 1-2 ปี รักษาหลายทางแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงเครียดและเริ่มหาที่พึ่งอื่น ต่อมาเห็นข้อมูลของชายคนดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่พูดถึงการทำพิธีอาบน้ำมนต์ ล้างอาถรรพ์ และแก้คุณไสย อีกทั้งยังมีการอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคน เธอมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงติดต่อไป

เธอบอกว่า ตอนแรกเข้าใจว่าค่าพิธีอาบน้ำมนต์อยู่ที่ครั้งละ 200 บาท แต่พอไปถึงกลับไม่เป็นไปตามที่คิด ผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนบังคับให้ถอดออก และทำพิธีในลักษณะที่เธอมองว่าเป็นการล่วงละเมิด ทั้งการใช้อุปกรณ์สัมผัสร่างกาย การลูบคลำอวัยวะเพศ และพูดจาวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างระหว่างทำพิธี เธอยอมรับว่าตกใจมาก แต่ที่ยอมทำต่อเพราะกลัวคำขู่เรื่องไสยศาสตร์

หลังจากนั้น เธอไปเห็นผู้หญิงหลายคนออกมาแสดงความเห็นตำหนิพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันบนโซเชียล มีผู้เล่าว่าถูกกระทำคล้ายกันด้วย อีกทั้งสามีก็ไม่ได้ดีขึ้นตามที่อ้าง ทำให้เธอเชื่อว่าถูกหลอก

ผู้เสียหายบอกด้วยว่า เหตุการณ์นี้กระทบความรู้สึกอย่างแรง และอยากให้หยุดพฤติกรรม เพราะผู้ถูกกล่าวหามีอายุมากแล้ว แถมใช้พื้นที่ในวัดทำพิธี จึงยิ่งไม่อยากให้มีคนอื่นตกเป็นเหยื่อเพิ่ม เธอยังอ้างว่าเคยได้ยินเรื่องหญิงสาวอีกรายที่ไม่ยอมทำพิธี แต่สุดท้ายถูกบังคับให้ทำจนจบ

ตำรวจรับเรื่อง ชี้เข้าข่ายอนาจารและฉ้อโกง

พล.ต.ต.จรูญเกียติ ระบุว่า หลังรับฟังข้อมูลเบื้องต้น พบว่าอาจมีผู้เสียหายในลักษณะนี้ประมาณ 9-10 ราย จึงอยากให้ผู้ที่เคยถูกกระทำออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ

แนวทางตรวจสอบจะแยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

  • การกระทำอนาจาร
  • การฉ้อโกงประชาชน

รอง ผบช.ก. สั่งการให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองด้านไปพร้อมกัน ส่วนการทำพิธีในพื้นที่วัด ต้องดูรายละเอียดว่ามีความผิดอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่

นอกจากนี้ ตำรวจยังตรวจสอบพฤติกรรมการแอบอ้างชื่อบุคคลสำคัญ โดยเบื้องต้นทราบว่าผู้ถูกกล่าวหามีการอ้างถึงตำรวจและทหารชั้นผู้ใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงต้องรอผลตรวจสอบ

พล.ต.ต.จรูญเกียติ ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ตัวบุคคล ไม่ใช่เรื่องศาสนา และมองว่าเป็นภัยต่อสังคม เพราะบางคนกำลังทุกข์ใจจากโรคหรือปัญหาชีวิต จึงไปพึ่งพิธีกรรมแล้วเสียทั้งเงินและสภาพจิตใจ โดยค่าใช้จ่ายที่พบมักถูกเรียกว่า “ค่าครู” หรือเงินบริจาค

ท้ายที่สุด รอง ผบช.ก. ระบุว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหาย บางรายมีภาวะซึมเศร้าหลังเกิดเหตุ จากนี้จะเร่งตรวจสอบ และพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายที่ต้องการมาให้ปากคำ

หมอปลาชี้มีการแอบอ้างชื่อ ย้ำไสยศาสตร์ไม่จริง

ด้านนายจีรพันธ์ หรือหมอปลา บอกว่าโกรธที่มีการแอบอ้างชื่อของตนบนโซเชียล เพราะไม่เคยรู้จักผู้ถูกกล่าวหา และไม่เคยเกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีคนหลงเชื่อเพราะชื่อที่ถูกนำไปอ้าง

เขาระบุว่าใช้เวลาหาข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง พอมั่นใจแล้วจึงติดต่อ “บิ๊กเต่า” เพื่อพาผู้เสียหายเข้าร้องเรียน โดยผู้เสียหายหลายคนรู้สึกโล่งใจ เพราะก่อนหน้านี้คิดว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากตอนเกิดเหตุถูกทำให้เข้าไปแบบไม่มีสิ่งของติดตัว จึงแทบไม่มีหลักฐานบันทึกภาพหรือเสียง

หมอปลาย้ำว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริง และเชื่อว่าพฤติกรรมลักษณะนี้อาจเกิดมานานหลายสิบปี จึงอาจยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก พร้อมเชื่อว่าหากเรื่องถึงตำรวจสอบสวนกลาง จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาได้อย่างแน่นอน

Trending