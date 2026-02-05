เชียงราย - Chiang Rai News
เปิดประตูสู่ฤดูกาลแห่งความรัก: ดื่มด่ำช่วงเวลาพิเศษริมแม่น้ำกกกับแคมเปญ ‘AVEC AMOUR’ ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
เชียงราย, ประเทศไทย – 30 มกราคม 2569 – เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองฤดูกาลแห่งความรักผ่านแคมเปญ (Avec Amour) by Le Méridien ท่ามกลางสายลมหนาวอันสดชื่นของภาคเหนือ รีสอร์ทจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่น ให้คุณได้พักผ่อนอย่างมีสไตล์กับแพ็กเกจห้องพัก “Winter Stay for Breakfast” พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดโรแมนติกริมแม่น้ำกก
พักผ่อนอย่างมีสไตล์กับแพ็กเกจ Winter Stay for Breakfast
สำหรับคู่รักที่มองหาการพักผ่อนที่มากกว่าความธรรมดา แพ็กเกจ “Winter Stay for Breakfast” คือคำตอบที่จะทำให้คุณอยากใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้นานยิ่งขึ้น
- ประสบการณ์การพักผ่อน: พักผ่อนในห้องพักที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต มาพร้อมระเบียงส่วนตัวให้คุณได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของต้นจามจุรีใหญ่และแม่น้ำกก
- สิทธิพิเศษ: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ที่ห้องอาหาร เลเทส เรซิพี (Latest Recipe)) เติมพลังให้พร้อมก่อนออกไปค้นพบมนต์เสน่ห์ของเชียงราย
- จองห้องพัก: Marriott Offers: Winter Stay for Breakfast
โปรแกรมสปา The February Rose Romance
เติมเต็มความหวานให้การพักผ่อนด้วยโปรแกรมสปาพิเศษ ณ ภาวาตี สปา (Parvati Spa) หลีกหนีความวุ่นวายสู่ความผ่อนคลายกับทรีตเมนต์ “The February Rose Romance” ปรนนิบัติผิวด้วยโปรแกรม 90 นาที เริ่มต้นด้วยสครับกุหลาบ 30 นาที เพื่อขัดผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใส ต่อด้วยการนวดน้ำมันอโรมากุหลาบ 60 นาที เพื่อปลอบประโลมจิตใจและร่างกายให้ผ่อนคลาย
ราคา: 2,500++ บาท สำหรับ 1 ท่าน หรือ 4,500++ บาท สำหรับ 2 ท่าน
เวลาให้บริการ: ทุกวัน 11:00 – 21:00 น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569
สีสันแห่งจินตนาการบนท้องฟ้า: เทศกาลบอลลูนนานาชาติ
เดือนกุมภาพันธ์คือช่วงเวลาที่ท้องฟ้าของเชียงรายจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสัน เพียง 25 นาทีจากรีสอร์ท คุณจะได้พบกับ เทศกาลบอลลูนนานาชาติ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ครั้งที่ 10 (11–15 กุมภาพันธ์ 2569) เติมเต็มโมเมนต์แห่งความสุข (Joy of Living) ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเก็บภาพความทรงจำ ก่อนจะกลับมาพักผ่อนในบรรยากาศอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัวที่รีสอร์ท
ดื่มด่ำความโรแมนติก: วาเลนไทน์ที่ ฟาโวล่า (Favola)
ในค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ห้องอาหารอิตาเลียนซิกเนเจอร์ ฟาโวล่า พร้อมเนรมิตค่ำคืนแห่งรสชาติและความรัก รังสรรค์เมนูโดย รองหัวหน้าเชฟ เชฟมะปราง ที่นำเสนอวัตถุดิบชั้นเลิศอย่าง เนื้อวากิว เวทเอจ (Wet-Aged Wagyu Beef) และ ปลาหิมะ (Snow Fish)
สามารถเลือกดื่มด่ำบรรยากาศได้ 2 รูปแบบ:
- Romance by the River: สัมผัสความโรแมนติกขั้นสุดด้วยดินเนอร์ริมแม่น้ำกก ที่ตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อให้คุณได้ทานอาหารใต้แสงดาว พร้อมเซตเมนูอาหาร 7 คอร์ส รวมเครื่องดื่มพิเศษ 2 แก้ว และช่อดอกไม้ ในราคา 5,999++ บาท ต่อคู่
- Amore at Favola: อิ่มอร่อยกับเซตเมนูคลาสสิก 5 คอร์ส ภายในห้องอาหารที่ตกแต่งอย่างอบอุ่นในสไตล์ Mid-Century รวมเครื่องดื่มพิเศษ 2 แก้ว และช่อดอกไม้สวยงาม ในราคา 4,199++ บาท ต่อคู่
โรแมนติกได้ทุกวัน: ดินเนอร์ส่วนตัวริมแม่น้ำ
สำหรับคู่รักที่ต้องการฉลองในวันอื่นๆ ทางรีสอร์ทพร้อมจัดเตรียม โรแมนติค ดินเนอร์ ได้ทุกวัน บริเวณริมน้ำที่มีความเป็นส่วนตัว พร้อมการตกแต่งอย่างสวยงาม ให้คุณได้ลิ้มรสเซตเมนูพิเศษคลอเคล้าไปกับเสียงสายน้ำกกที่ไหลเอื่อย
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ที่พักอันเงียบสงบริมแม่น้ำ โอบล้อมด้วยความเขียวชอุ่ม พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบให้คุณได้เติมเต็มพลังและสร้างความทรงจำอันล้ำค่าในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปี
เกี่ยวกับ โรงแรม และ รีสอร์ท เลอ เมอริเดียน
ก่อตั้งขึ้นในกรุงปารีสช่วงยุค 60 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเดินทางอันหรูหรา โรงแรมและรีสอร์ท เลอ เมอริเดียนยังคงสืบสานการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมทั่วโลกผ่านจิตวิญญาณแบบยุโรปที่โดดเด่นในเรื่องการดื่มด่ำกับชีวิตที่ดี ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 115 แห่ง ใน 30 กว่าประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ มัลดีฟส์ จนถึงโมนาโก และจากซานตาโมนิกา จนถึง เสฉวน เลอ เมอริเดียน มีการออกแบบในสไตล์มิดเซนจูรีที่น่าดึงดูด พร้อมด้วยโปรแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่นำเสนอความสนุกสนานในรูปแบบของ กาแฟ ค็อกเทลสุดหรู อาหาร ฤดูร้อน ครอบครัว และการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางผู้มีใจรักในความคิดสร้างสรรค์ ได้ออกไปสำรวจโลกอย่างมีสไตล์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lemeridien.com และติดตามเราบน Facebook Instagram และ Twitter เลอ เมอริเดียน มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมใน Marriott Bonvoy ซึ่งเป็นโปรแกรมการเดินทางระดับโลกจาก Marriott International โปรแกรมนี้มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้แก่สมาชิกจาก แบรนด์ระดับโลกมากมาย พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษบน Marriott Bonvoy Moments และสิทธิประโยชน์อันเหนือชั้นอื่น ๆ เช่น เข้าพักฟรีและการได้รับสถานะ Elite ลงทะเบียนฟรี หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ marriottbonvoy.com
เชียงราย - Chiang Rai News
ผู้บริโภคกาแฟออร์แกนิก MiVana ในจังหวัดเชียงรายร่วมปลูกต้นไม้กว่า 40,000 ต้น
เชียงราย – กระแสตอบรับแคมเปญ “มีวนาชวนจิบกาแฟ…ปลูกป่ารักษ์โลก” มาแรงเกินคาด จนกิจกรรม “มีวนาชวนปลูก 10,000 ต้น” โตไกลกว่าที่ตั้งไว้ กลายเป็นการส่งต่อต้นกล้าให้ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงรายรวมแล้ว 40,000 ต้น ทะลุเป้าเดิมถึง 30,000 ต้น
ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ “มีวนา” เดินหน้าต่อในปี 2569 พร้อมตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพกาแฟออร์แกนิก อาราบิก้าไทย ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดกว่า 1,000 ตัน ควบคู่กับงานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ผ่านทุกแก้วกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา
บริษัท มีวนา จำกัด (ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์) สรุปผลแคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต..MiVana ใช้ชีวิตร่วมกัน เติบโตไปด้วยกัน” ที่ชวนผู้บริโภคมามีส่วนร่วมกับกิจกรรม “มีวนาชวนปลูก 10,000 ต้น” แนวคิดเข้าใจง่าย เพียงเลือกดื่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา ทุกๆ 7 แก้ว เท่ากับการส่งต่อต้นกล้า 1 ต้น คืนให้ป่าต้นน้ำ
แคมเปญนี้จัดผ่านร้านกาแฟมีวนา 3 สาขา ได้แก่ มีวนาคอฟฟี่ แฟล็กชิพสโตร์ (ซอยศรีนครินทร์ 57), มีวนาคอฟฟี่ บ้านสาทร (ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7) และมีวนาคอฟฟี่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง (เทอร์มินอล 1 ชั้น 3 ตรงข้าม Gate 1-7) รวมถึงร้าน vistacafé 14 สาขา และร้าน Sarnies 6 สาขา
เมื่อชวนกันทำจริง เป้าหมายเดิมก็กลายเป็นตัวเลขใหม่ที่น่าประทับใจ ชุมชนคนรักกาแฟและรักโลกช่วยกันจนปลูกได้ 40,000 ต้น และยังต่อยอดพลังสนับสนุนการดูแลผืนป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงรายร่วมกับเกษตรกร 7 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธมิตรสำคัญอย่างร้าน vistacafé และร้าน Sarnies ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
พลังของคนรักโลก ทำให้ปลูกป่าได้เกินคาด
ดรรชนี คุณาวิชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีวนา จำกัด เล่าว่าแคมเปญนี้ตั้งใจชวนปลูก 10,000 ต้น แต่พลังของทุกคนทำให้ปลูกได้ถึง 40,000 ต้น เกินกว่าที่คาดไว้มาก มีวนามองตัวเองไม่ใช่แค่ผู้ผลิตกาแฟอินทรีย์เท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการดูแลป่าต้นน้ำระยะยาว และสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการปลูกกาแฟอินทรีย์ควบคู่กับการฟื้นฟูป่า
อีกส่วนที่มีวนาให้ความสำคัญ คือการเป็นตัวกลางเชื่อม “คนต้นน้ำ” อย่างเกษตรกร กับผู้บริโภคให้ใกล้กันขึ้น เพื่อให้การปลูกป่ากลายเป็นเรื่องที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านการเลือกกาแฟในแต่ละแก้ว
โครงการนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งลูกค้ามีวนา พาร์ทเนอร์ เกษตรกรป่าต้นน้ำ ทีมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาชุมชนของมีวนา รวมถึง เชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ในบทบาทนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และ โจโฉ ยูทูปเปอร์สายเดินป่าที่ร่วมบอกเล่าเรื่องราวของเกษตรกรกาแฟอินทรีย์มีวนาใน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขุนลาว, บ้านห้วยไคร้, บ้านห้วยคุณพระ, บ้านดอยช้าง, บ้านใหม่พัฒนา, บ้านผาแดงหลวง และบ้านร่มเย็น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแคมเปญรวมกว่า 100,000 คน
อีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ คือ “กอดป่า Challenge” ที่ชวนทุกคนถ่ายภาพกอดต้นไม้ในสไตล์ของตัวเอง พร้อมเขียนข้อความชวนปลูกป่า ช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีผู้ร่วมส่งภาพและข้อความมากกว่า 200 คน และมีผู้ได้รับรางวัล 4 ท่าน เพื่อร่วมทริปปลูกป่าต้นน้ำกับมีวนาในเดือนกรกฎาคม 2569 ที่จังหวัดเชียงราย
ปี 2569 เดินหน้าปลูกป่าต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
แคมเปญ “มีวนา ปลูกมาจนโต..MiVana ใช้ชีวิตร่วมกัน เติบโตไปด้วยกัน” เกิดจากความตั้งใจให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น พร้อมชวนให้เห็นภาพว่าพื้นที่ป่าของไทยลดลงต่อเนื่อง และส่งผลต่อหลายเรื่อง โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5
มีวนายังเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อทดแทนต้นไม้ที่เสื่อมโทรม และเพิ่มพันธุ์ไม้ที่ช่วยสร้างร่มเงาให้ป่าต้นน้ำ เพื่อให้การอนุรักษ์ทำได้จริงและยืนระยะได้
จากกระแสตอบรับที่ดี ปี 2569 มีวนาตั้งเป้าร่วมพัฒนาและรับซื้อเชอร์รี่กาแฟออร์แกนิก อาราบิก้าไทยจากสมาชิกกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนาเพิ่มเป็น 1,000 ตัน เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้น ทั้งจากลูกค้าธุรกิจกาแฟและผู้บริโภคทั่วไป
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของมีวนาผ่านร้านค้า เช่น Tops, Gourmet, Villa และ Foodland รวมถึงช่องทางออนไลน์ Lazada, Shopee และ www.mivana.co.th นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาสินค้าใหม่ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟ และนวัตกรรมที่ต่อยอดจากส่วนประกอบอื่นของเมล็ดกาแฟ เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและยั่งยืน
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
เชียงราย - Chiang Rai News
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
เชียงราย – กระแสเที่ยวไทยยังคึกคักต่อเนื่อง หลัง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ได้รับบทบาท Amazing Thailand Ambassador และร่วมถ่ายทอดเสน่ห์เมืองไทยผ่านแคมเปญ “Feel All The Feelings” ก่อนหน้านี้หลายคนตามรอยโลเคชันต่าง ๆ กันเพียบ
ล่าสุด Amazing Thailand ปล่อยภาพใหม่ของ “ลิซ่า” กับฉากหลัง “ไร่ชาฉุยฟง” (Tea Plantation) จังหวัดเชียงราย พร้อมข้อความชวนผ่อนคลายว่า ความสุขไม่ได้มีแค่บนยอดดอยสูง ๆ แต่อยู่ได้ในทิวใบชานับล้านที่รับแสงแดด ความสบายใจเล็ก ๆ รอบตัวก็ช่วยเยียวยาเราได้เสมอ และชวนทุกคน “สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย” (Feel All The Feelings)
ไร่ชาฉุยฟง เชียงราย มีอะไรน่าไปบ้าง
ไร่ชาฉุยฟงขึ้นชื่อเรื่องแปลงชาขั้นบันไดเส้นโค้งที่ถ่ายรูปมุมกว้างแล้วสวยมาก มองไปทางไหนก็เขียวสบายตา เหมาะทั้งสายถ่ายรูปและคนที่อยากหาที่พักใจแบบเงียบ ๆ
ที่นี่มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่ให้นั่งพัก จิบชาพร้อมชมวิวแบบสบาย ๆ ใบชามีหลายแนวให้เลือกตามความชอบ ทั้งชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ รสมีตั้งแต่สดชื่นดื่มง่ายไปจนถึงหอมละมุนโทนนุ่มลึก
ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือ เดินเก็บภาพลายขั้นบันไดให้เต็มที่ แล้วเลือกชา 1 แก้วที่ถูกใจ นั่งจิบช้า ๆ มองวิวไร่ชาแบบเต็มตา แค่นี้ก็เป็นทริปเชียงรายที่ลงตัวแล้ว
ค้นหาข้อมูลเที่ยวไทยเพิ่มเติมได้ที่ https://thai.tourismthailand.org
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม:
กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก “เชียงราย” เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
เชียงราย - Chiang Rai News
กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก “เชียงราย” เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
เชียงราย – กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัด “มหกรรมการค้าชายแดน” ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหนุนผู้ประกอบการไทยให้ต่อยอดการค้ากับเมียนมา ลาว และจีน พร้อมผลักดันเชียงรายให้เป็นจุดศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานค้าชายแดนและผ่านแดน ตามแนวทางของรัฐบาล “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย” เน้นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ และช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
งานนี้ยังสอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการขยายโอกาสการค้าไทย ทั้งตลาดเดิมและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยใช้การค้าชายแดนเป็นแรงขับสำคัญให้เศรษฐกิจภูมิภาคเดินหน้าอย่างเห็นผล
มหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดวันที่ 12 ก.พ. 2569 ถึง 16 ก.พ. 2569 ที่ฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ และโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ภายในงานมีโซนแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 200 คูหา พร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ รวมถึงการประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนของจังหวัดเชียงราย
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการสัมมนาด้านการขยายตลาดต่างประเทศ ในหัวข้อ “Winning the New Chinese Wave: เจาะลึกนโยบาย Shopping in China 2026 และกลยุทธ์ขยายตลาดด้วย Global Marketplace Ecosystem” เพื่อช่วยผู้ประกอบการเตรียมตัวรับโอกาสจากตลาดจีน ซึ่งยังเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย
นอกจากนี้ กรมฯ ยังเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านกัมพูชา มาร่วมออกบูธและเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ เพื่อหาช่องทางใหม่ ๆ ทดแทนตลาดเดิม และต่อยอดการขายในเส้นทางอื่น
นางอารดาเสริมว่า เชียงรายมีจุดแข็งด้านการค้าและการลงทุน เพราะเป็นทางเชื่อมสำคัญระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน ในปี 2568 มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกเด่น ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย และน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งสะท้อนบทบาทของเชียงรายในฐานะประตูสู่จีนตอนใต้และประเทศเพื่อนบ้าน
เชียงรายยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐกำหนดไว้ เพื่อช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว กรมฯ คาดว่างานครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ช่วยเชื่อมผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ และทำให้ระบบการค้าชายแดนของประเทศแข็งแรงขึ้นในระยะยาว
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th, Facebook: กรมการค้าต่างประเทศ DFT และสายด่วน 1385 DFT Call Center
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
ตำรวจจับกุมเด็กชายอายุ 15 ปี ที่ถูกล่อลวงทางออนไลน์ให้ไปปล้นร้านขายทอง
การหาเสียงเลือกตั้งในจังหวัดเชียงรายกำลังเข้มข้นขึ้น ท่ามกลางข่าวลือเรื่องเงิน “ว้า” หมุนเวียนอยู่ใกล้ชายแดน
อายุ 19 ปีเปิดโปงภรรยาที่โกหกเรื่องตั้งครรภ์ โดยใช้ลูกของคนอื่นเพื่อหลอกลวงเขา
ทำไม Bitcoin Price ถึงร่วงในกุมภาพันธ์ 2026, อ่านปัจจัยให้ขาดก่อนตัดสินใจ
ราคาบิตคอยน์ดิ่งเหว! ร่วงเกือบ 50% จากจุดสูงสุด หลุด $63,000 ครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี
สถานที่ใดในประเทศไทยที่จะร่วมฉลองตรุษจีนปี 2026 ได้ดีที่สุด
ชาวต่างชาติถูกจับกุมที่เกาะสมุย หลังขับ SUV สุดระทึก
ผู้บริโภคกาแฟออร์แกนิก MiVana ในจังหวัดเชียงรายร่วมปลูกต้นไม้กว่า 40,000 ต้น
คุณแม่ท่านหนึ่งในจังหวัดแพร่ได้ไปที่สถานีตำรวจเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานสวัสดิการสังคมที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 17 ปีของเธอ
ปักหมุดตามรอย “ลิซ่า” เที่ยวไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย ภาพล่าสุดละมุนมาก
แมนฯ ซิตี้ อัดนิวคาสเซิล 3-1 ลิ่วชิงคาราบาว คัพ ดวลอาร์เซนอล
น่าเศร้าใจ! ช้างพร่องเพศผู้ชื่อ “สิดอร์ ฮู พัพ” เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
พระสงฆ์ในเชียงใหม่เรียกร้องให้จับกุมคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติฐาน “พ่นสี” บนกำแพงวัด
ชาวเยอรมันถูกจับกุมฐานพ่นสีข้อความ “ช่วยกาซา” ทั่วเกาะพะงัน
“วิสาร” ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุนที่ไม่โปร่งใสเพื่อซื้อเสียง และเตือนชาวบ้านเชียงรายอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่คนแปลกหน้า
ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
เรื่องน่าตกใจ! นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมชุดบิกินีอาบแดดอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ ไบรท์ตัน เสมอกันอย่างน่าผิดหวัง 1-1
เสมอเดือดที่เทิร์ฟ มัวร์: เบิร์นลีย์ยันแมนฯ ยูไนเต็ด 2-2
สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย
เสี่ยฮั่น ย้ำขอคืนสิทธิ์เจ้าบ้าน รอบ 16 ทีม เอฟเอ คัพ หลังเวลาแข่งไม่ตรงตามตกลง
รองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่รู้สึกตกใจกับกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติสวมชุดบิกินีอยู่หน้าวัด ไร้ยางอายจริงๆ
เชียงรายยินดีต้อนรับเหล่าฮีโร่ผู้ชนะการแข่งขันแกะสลักหิมะชิงแชมป์โลกที่เมืองฮาร์บินกลับมาอีกครั้ง
เรอัล มาดริด เฉือน แอตเลติโก มาดริด 2-1 เกมดาร์บี้เดือด ลิ่วชิงสแปนิช ซูเปอร์คัพ
อาร์เซนอลและลิเวอร์พูล เสมอกัน 0-0 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย
ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย กรุงเทพ แบบเข้าใจง่าย เลือกสนามบินให้คุ้ม กดจองให้ไม่พลาด (อัปเดต 2026)
ตำรวจทลายแก๊งค้าของเถื่อน จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ในการบุกค้นแยกกัน
พีที ประจวบฯ เฉือน เชียงราย ยูไนเต็ด 3-2 เกมเดือด 5 ประตูที่สามอ่าว สเตเดียม
ตำรวจจับกุมนักต้มตุ๋นชาวจีนที่อินเตอร์โพลออกหมายจับแดง
งานวันเด็กจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้น ณ ฐานทัพอากาศ 416 ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก
Trending
-
ข่าวการเมือง2 days ago
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime3 days ago
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
-
ข่าวระดับชาติ - National4 days ago
เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
-
ข่าวการเมือง5 days ago
ปิตา กำลังหาเสียงสนับสนุนพรรคประชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ เพื่อสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย