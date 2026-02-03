ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ชลบุรี – ตำรวจรายงานเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี เมื่อคนร้ายแสร้งทำเป็นขอโดยสารรถจักรยานยนต์จากนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วฉวยโอกาสใช้มีดทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่คอ เหยื่อสามารถหลบหนีไปได้ ขณะที่คนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์และหลบหนีไปยังจังหวัดระยอง
เช้าวันที่ 2 ก.พ. 69 พ.ต.ท.ประกาศิต พละเดช สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ รับแจ้งเหตุมีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายและถูกชิงทรัพย์ เหตุเกิดในพื้นที่บ้านสวนมาบเจริญ หมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งได้ประสานผู้บังคับบัญชา และลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เมืองพัทยา
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ บริเวณลานดินริมถนน พบผู้บาดเจ็บสวมชุดนักศึกษาอาชีวะ นอนอยู่ในกองเลือด ทราบชื่อ นายสิรภัทร อาจไธสง อายุ 18 ปี นักศึกษาระดับ ปวช. ปี 3 ของสถาบันแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง มีบาดแผลถูกของมีคมที่ลำคอด้านขวา 1 แผลใหญ่ มีแผลบริเวณใต้คาง และรอยบาดที่ใบหูขวา ทีมกู้ภัยเร่งห้ามเลือดก่อนนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
ผู้บาดเจ็บให้ข้อมูล คนร้ายลงมือก่อนชิงรถหนี
นายสิรภัทรพยายามให้ข้อมูลว่า ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125 สีดำ กลับบ้านเพื่อเตรียมของไปสอบ เมื่อเข้าซอยใกล้บ้านราว 300 เมตร ถูกชายไทยคนหนึ่งเข้ามาก่อเหตุ รถเสียหลักล้ม ก่อนอีกฝ่ายจะใช้อาวุธมีดทำร้ายบริเวณลำคอและพยายามล็อกคอซ้ำ
ผู้บาดเจ็บพยายามต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้ววิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่บ้าน แต่สุดท้ายหมดแรงล้มลงบริเวณทางเข้าบ้าน ชาวบ้านเข้ามาช่วย ทำให้คนร้ายรีบหลบหนีไปพร้อมรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
นางสาวรัตติกาญจน์ อาจไธสง อายุ 40 ปี แม่ของผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ลูกชายไปสอบเมื่อวันก่อนและค้างบ้านเพื่อน เช้าวันเกิดเหตุลูกชายตั้งใจกลับมาเอาของเพื่อไปสอบต่อ ระหว่างกำลังเลี้ยวรถเข้าบ้านกลับถูกคนร้ายทำร้ายจนต้องวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือ ก่อนจะล้มลงที่ลานดินหน้าบ้าน จากนั้นคนร้ายชิงรถจักรยานยนต์ขี่หนีไป เธออยากให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
พบมีดตกใกล้จุดเกิดเหตุ เร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี
พ.ต.ท.ประกาศิตลงพื้นที่ตรวจสอบและพบมีดลักษณะคล้ายมีดทำครัว ความยาวประมาณ 10-12 ซม. ตกอยู่ห่างจากจุดพบผู้บาดเจ็บราว 300 เมตร จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อไล่เส้นทางคนร้าย
ช่วงบ่าย ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เข้าไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล หลังอาการดีขึ้นและให้การได้ โดยผู้บาดเจ็บเล่าว่า เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะขี่รถกลับบ้านเพื่ออาบน้ำและเตรียมไปโรงเรียน ได้พบคนร้ายยืนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันในพื้นที่เขาไม้แก้ว ซึ่งห่างจุดเกิดเหตุราว 2 กม. คนร้ายโบกมือขอติดรถ และพูดตีสนิทถามว่าจะไปไหน เมื่อทราบว่าไปซอยเดียวกับจุดเกิดเหตุจึงขอขึ้นซ้อนท้าย
เมื่อขี่เข้ามาในซอย คนร้ายเริ่มลงมือ ใช้มีดทำร้ายบริเวณลำคอ ทำให้ผู้บาดเจ็บต้องจอดรถข้างทาง จากนั้นยังพยายามเตะรถและแทงซ้ำจนเกิดบาดแผลใต้คางและใบหู ช่วงนั้นผู้บาดเจ็บสวมเสื้อคลุม คนร้ายพยายามกระชากจนเสื้อหลุด ผู้บาดเจ็บอาศัยจังหวะวิ่งหนีไปบ้านญาติที่อยู่ห่างออกไปราว 300 เมตร ก่อนล้มลงหมดแรง แล้วคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
รอง ผบก.ชลบุรี ชี้จุดเกิดเหตุไม่มีกล้อง ตำรวจเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุ
พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ระบุว่า ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย แต่อุปสรรคสำคัญคือบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด พฤติกรรมของคนร้ายคือทำทีขอติดรถ พอมีโอกาสก็ใช้มีดทำร้ายแล้วชิงทรัพย์ ตำรวจเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง พบภาพผู้บาดเจ็บพยายามวิ่งกลับบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนล้มลงบริเวณทางเข้าบ้าน อีกกล้องจับภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 331 (สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา) และกล้องบริเวณปั๊มน้ำมันใกล้สนามแข่งรถพบคนร้ายขี่รถเข้าไปภายในปั๊ม ก่อนออกจากปั๊มแล้วมุ่งหน้าไปทาง จังหวัดระยอง
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
นราธิวาส – ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและขอหมายจับจากศาลใน 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 19 คน ในจำนวนนี้ 11 คนเป็นเยาวชน ส่วนอีก 8 คนมีหมายจับค้างอยู่หลายฉบับในข้อหาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ในคดีปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้า อำเภอสุไอโคก เมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2568
ตามรายงาน คนร้ายแต่งกายสีดำและใช้อาวุธปืน บุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่ตั้งอยู่ภายในห้าง สาขาสุไหงโก-ลก เหตุเกิดราว 18.30 น. จากนั้นมีการยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าขัดขวาง
คนร้ายกวาดทองรูปพรรณไปได้ 540 บาท ช่วงเกิดเหตุทองรูปพรรณขายอยู่ที่บาทละ 59,450 บาท รวมมูลค่าประมาณ 32,103,000 บาท และยังมีการวางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ ก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่
ตำรวจแกะรอยจากดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือ และวัตถุพยาน
ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 2 ก.พ. 69 ชุดคลี่คลายคดีที่นำโดย พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เดินหน้าสืบสวนต่อเนื่อง โดยนำผลตรวจดีเอ็นเอและลายนิ้วมือแฝงจากวัตถุพยานหลายจุดมาประกอบคดี
หลักฐานสำคัญประกอบด้วย รถกระบะที่คนร้ายปล้นมาจากชาวบ้านใน อ.สุไหงปาดี แล้วนำมาใช้ก่อเหตุและใช้หลบหนี, ชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่อง, ปลอกกระสุนปืนจากจุดเกิดเหตุ รวมถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จนนำไปสู่การขอศาล จ.นราธิวาส อนุมัติออกหมายจับเป็นลอต
รายชื่อผู้ถูกออกหมายจับ 3 ลอต รวม 19 คน
ลอตที่ 1 (9 ต.ค. 68) 2 คน
- นายบักรีย์ สมะแอ อายุ 25 ปี
- นายมูฮำหมัดนาซาอี จ๊ะยอ อายุ 43 ปี
ลอตที่ 2 (17 ต.ค. 68) 5 คน
- นายอาซมิน สะแลแม อายุ 34 ปี
- นายตอเย็บ แมทาลง อายุ 32 ปี
- นายซิ มะแซ อายุ 44 ปี
- นายมันโซ ปูต๊ะ อายุ 31 ปี
- นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง อายุ 36 ปี
ลอตที่ 3 (14 พ.ย. 68) 12 คน
- นายนิอารีฟัน นิเล๊าะ อายุ 24 ปี
- นายอัซโร เบ๊ญกาซอ อายุ 25 ปี
- นายอิสฮัม ปเต๊ะ อายุ 19 ปี
- นายซอลาฮุดดีน มะนาวี อายุ 25 ปี
- นายมะยี อีซอ อายุ 41 ปี
- นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ อายุ 28 ปี
- นายรุสลัน มะ อายุ 24 ปี
- นายมูฮำหมัดฮาซัน มะ อายุ 28 ปี
- นายมูฮัมหมัดอารฟัน แลรอซา อายุ 21 ปี
- นายอิลยัส นิมะ อายุ 43 ปี
- นายอีรฟัน แวมะมิง อายุ 26 ปี
- นายมูฮัมหมัดอิกรอม รอเฮง อายุ 26 ปี
พบ 8 รายมีหมายจับหลายคดี เชื่อมโยงคดีความมั่นคง
จากการตรวจประวัติ ผู้ต้องหาบางส่วนมีหมายจับคดีความมั่นคงมาก่อน รวม 8 คน โดยแยกรายบุคคลได้ดังนี้
- นายอาซมิน สะแลแม มีหมายจับ 2 คดี
- นายตอเย็บ แมทาลง มีหมายจับ 3 คดี
- นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ มีหมายจับ 3 คดี
- นายอิลยัส นิมะ มีหมายจับ 3 คดี
- นายมูสอผา เจ๊ะเด็ง มีหมายจับ 4 คดี
- นายมันโซ ปูต๊ะ มีหมายจับ 4 คดี
- นายมูฮำหมัดนาซาอี จ๊ะยอ มีหมายจับ 5 คดี
- นายซิ มะแซ มีหมายจับ 8 คดี
นอกจากนี้ยังระบุว่า กลุ่มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ปตท.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 ด้วย
ตำรวจเชื่อผู้ต้องหายังหลบหนี แยกซ่อนตัวเป็น 2 กลุ่ม
ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 19 คนยังอยู่ระหว่างหลบหนี โดยตำรวจประเมินว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ 11 คนอาจซ่อนตัวตามบ้านญาติหรือคนในเครือข่าย ส่วนอีก 8 คนที่มีหมายจับหลายคดี ตำรวจคาดว่าอาจหลบหนีไปเคลื่อนไหวและกบดานตามแนวเทือกเขาในพื้นที่
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ปล้นร้านทองในกรุงเทพฯ ได้เงินไปกว่า 11 ล้านบาท
ตำรวจในกรุงเทพฯ เปิดปฏิบัติการติดตามตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทองจากร้านทองในซอยสุขุมวิท 50 ก่อนหลบหนีไปพร้อมทองรูปพรรณมูลค่าประมาณ 11.1 ล้านบาท และเงินสดอีก 170,000 บาท เหตุเกิดคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ สน.พระโขนง รับแจ้งเหตุปล้นร้านทอง Aurora ภายในห้าง Lotus พื้นที่เขตคลองเตย เวลาประมาณ 23.30 น. ขณะเกิดเหตุมีพนักงานหญิง 4 คนกำลังเตรียมปิดร้าน
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุเป็นชาย สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน กางเกงขายาว และสวมหมวกปีก เขาใช้น้ำมันเบนซินราดภายในร้าน พร้อมชี้ปืนข่มขู่พนักงานให้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมด
ตำรวจระบุว่า คนร้ายกวาดทองไปทั้งหมด 149 บาทน้ำหนัก (ราว 2.2 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11.1 ล้านบาทตามราคาปัจจุบัน และได้เงินสดอีก 170,000 บาท
หลังเกิดเหตุ ตำรวจ สน.พระโขนง เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อไล่เส้นทางหลบหนีและตามจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาไอซ์ได้ 232 กิโลกรัม หลังปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติด
เชียงราย – ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจตากสิน กองบัญชาการผาเมือง กำลังลาดตระเวนอยู่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อพวกเขาพบกลุ่มคนต้องสงสัยกำลังขนกระสอบดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาในประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวและขอตรวจค้น กลุ่มคนดังกล่าวได้เปิดฉากยิง ทำให้เกิดการยิงต่อสู้กัน ในที่สุดพวกเขาก็ทิ้งกระสอบ 10 ใบไว้ในป่า จากการตรวจสอบพบว่ากระสอบเหล่านั้นบรรจุยาเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ประมาณ 232 กิโลกรัม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ (31 มกราคม) เวลาประมาณ 7:30 น. ทหารจากกองร้อยทหารม้าที่ 1 กองกำลังเฉพาะกิจตากสิน กองบัญชาการผาเมือง กำลังลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนในตำบลเถียตไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2564
ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ป่าเขาใกล้บ้านลาววัง (หมู่บ้านย่อยของบ้านแม่หมอ หมู่ 7 ตำบลเถียตไทย) เจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายต้องสงสัยประมาณ 10-11 คน เดินอยู่บนทางธรรมชาติโดยแบกกระสอบดัดแปลง
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนชนิดและขนาดไม่ทราบแน่ชัดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการยิงต่อสู้กันประมาณ 5 นาที หลังจากเสียงปืนสงบลง เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย และมีการส่งกำลังเสริมไปรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ต่อมา เวลาประมาณ 8:30 น. การตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสอบป่า 10 ใบกระจัดกระจายอยู่ในป่า จากการตรวจสอบ พบว่าของกลางบรรจุยาเสพติดประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 2 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 16 กิโลกรัม, 4 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 17 กิโลกรัม และ 4 ถุง น้ำหนักถุงละประมาณ 33 กิโลกรัม รวมทั้งหมดประมาณ 232 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ได้ยึดยาเสพติดเป็นหลักฐาน และได้เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
พื้นที่บ้านลาววังตั้งอยู่ใกล้ชายแดน ตรงข้ามกับป่าเขา ระหว่างบ้านใหม่เปียงฟ้าและบ้านเอดี ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มวา
รายงานจากหน่วยเฉพาะกิจผาเมืองระบุว่า… ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นยาเสพติด 194 ครั้ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 205 ราย และยึดยาบ้าได้ 1,017,101,142 เม็ด เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม ยาไอซ์ 1,662 กิโลกรัม ฝิ่น 1.5 กิโลกรัม และคีตามีน 327.2 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มค้ายาเสพติด 29 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 16 ราย คาดการณ์ว่าหากยาเสพติดที่ยึดได้ถูกขนส่งไปยังกรุงเทพฯ มูลค่าความเสียหายจากการขายจะอยู่ที่ประมาณ 20,190,955,619 บาท
