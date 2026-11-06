ข่าวกีฬา Sports
เปิดศึกโมโตจีพี 2027! บุรีรัมย์เปิดขายบัตร 9 พ.ย. นี้
กรุงเทพฯ – สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ โมโตจีพี ฤดูกาล 2027 อย่างเป็นทางการ โดยแฟนความเร็วทั่วโลกเริ่มซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นสนามเปิดฤดูกาลใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเครื่องยนต์ใหม่ 850 ซีซี ที่ทั่วโลกต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
ประเด็นสำคัญ
- บัตรชมโมโตจีพี 2027 เปิดขายพร้อมกันทั่วโลก วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และเว็บไซต์ All Ticket
- ผู้จัดมอบส่วนลด Early Bird สูงสุด 30% สำหรับอัฒจันทร์ Side Stand และแสตนด์ผู้สนับสนุน ระหว่างวันที่ 9 ถึง 15 พฤศจิกายน
- บุรีรัมย์รับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมประเดิมกติกาเครื่องยนต์ใหม่ 850 ซีซี ประจำปี 2027 ถึง 2031
ช่องทางการซื้อบัตรและโปรโมชันพิเศษ
แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยสามารถซื้อบัตรได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านจุดบริการ Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนแฟนคลับในต่างประเทศสามารถกดจองผ่านเว็บไซต์ AllTicket Thailand ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
ฝ่ายจัดการแข่งขันมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ด้วยส่วนลดแบบ Early Bird 30% สำหรับบัตร Side Stand รวมถึงสแตนด์ Honda และ Yamaha ระหว่างวันที่ 9 ถึง 15 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ผู้ถือรหัสส่วนลดจากผู้สนับสนุนยังได้รับสิทธิ์ลดทันที 20% เมื่อซื้อบัตร Grandstand และ Rider Stand อีกด้วย
ลวดลายบัตรใหม่ สะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
ผู้จัดงานเปิดตัวลวดลายบัตรประจำฤดูกาล 2027 ภายใต้แนวคิด ‘New Era Starts Here’ เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ยุคใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างยิ่งใหญ่ บัตร Grandstand โดดเด่นด้วยภาพเหล่านักบิดระดับโลกหน้าซุ้มประตูปราสาทหินเมืองต่ำ ซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมขอมโบราณของเมืองบุรีรัมย์อย่างงดงาม
สำหรับบัตรเชียร์นักแข่ง นำเสนอภาพของยอดนักบิดขวัญใจแฟนความเร็ว ทั้ง มาร์ก มาร์เกซ, ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร และ ฆอร์เก มาร์ติน ผสานลวดลายไทยร่วมสมัยอย่างลงตัว ทั้งนี้ สถิติจากปีก่อนระบุว่ามีผู้ชมเดินทางมายังสนามช้างฯ มากถึง 228,228 คน แฟนมอเตอร์สปอร์ตจึงควรเตรียมตัวจองบัตรล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดชมศึกระดับโลกครั้งนี้
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ข่าวกีฬา Sports
คู่มือชม MotoGP ที่บุรีรัมย์ เลือกที่นั่งและวางแผนเดินทางcuntegn
เสียงเครื่องยนต์ก้องไปทั่วสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ขณะที่นักบิด MotoGP พุ่งผ่านทางตรงและเข้าโค้งต่อหน้าแฟนแข่งในบุรีรัมย์ การได้ชมการแข่งขันสดจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัตรเพียงอย่างเดียว เพราะตำแหน่งที่นั่ง การเดินทาง และการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศ ล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ตลอดวัน
คู่มือนี้ช่วยให้คุณเลือกที่นั่งให้เหมาะกับสิ่งที่อยากเห็น วางแผนไปถึงสนามและจัดการเรื่องที่พัก พร้อมเตรียมตัวก่อนเข้าสนาม โดยรายละเอียดอย่างผังบัตร ตารางแข่ง และกฎการเข้าชมอาจเปลี่ยนตามปี ควรตรวจประกาศล่าสุดจากสนามหรือผู้จัดก่อนเดินทาง เริ่มจากทำความรู้จักจุดเด่นของสนามบุรีรัมย์และสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปชมการแข่งขันกันเลย
ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ก่อนไปดู MotoGP ที่บุรีรัมย์
- ตรวจวันแข่งขัน ตารางกิจกรรม และประกาศล่าสุดจาก ปฏิทิน MotoGP ปี 2026 ก่อนจองตั๋วหรือวางแผนเดินทาง เพราะรายละเอียดอาจเปลี่ยนได้
- เลือกบัตรให้ตรงกับจุดที่อยากชม แล้วตรวจผังที่นั่ง เงื่อนไขบัตร และช่องทางจำหน่ายจาก เว็บไซต์สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต โดยตรง
- วางแผนการเดินทางและที่พักล่วงหน้า พร้อมเผื่อเวลาเข้าสนามในวันแข่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ชมเดินทางมาพร้อมกันจำนวนมาก
- เตรียมรับมือกับอากาศร้อนด้วยเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หมวก และน้ำดื่มตามกฎของสนาม รวมถึงตรวจข้อกำหนดสิ่งของที่นำเข้าได้ก่อนออกจากที่พัก
- เช็กเวลาปล่อยตัวและกิจกรรมในสนามอีกครั้งก่อนเดินทาง เพราะการแข่ง MotoGP และรุ่นสนับสนุนมีตารางแยกกัน การไปถึงก่อนเริ่มรอบที่สนใจช่วยให้ไม่พลาดการแข่งขันสำคัญ
คู่มือ MotoGP ในประเทศไทย: รู้จักสนามบุรีรัมย์และจุดเด่นของการแข่งขัน
สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เป็นสนามแข่งระดับนานาชาติในจังหวัดบุรีรัมย์ จุดเด่นคือมีทั้งทางตรงสำหรับทำความเร็วและโค้งที่เปิดโอกาสให้ชิงตำแหน่ง การรู้รูปแบบสนามและการแข่งขันแต่ละรุ่นช่วยให้เลือกที่นั่งได้ตรงกับจังหวะที่อยากเห็น และวางแผนวันเข้าชมได้ดีขึ้น
สนามช้างฯ มีผังแบบไหน และจุดใดน่าจับตา
ข้อมูลสนามที่เผยแพร่ทั่วไปมักระบุความยาวต่อรอบไว้ที่ 4.554 กิโลเมตร มี 12 โค้ง และทางตรงยาวที่สุดราว 1,000 เมตร อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ควรตรวจสอบกับ เว็บไซต์สนามช้างฯ หรือผู้จัดก่อนเผยแพร่หรือใช้วางแผน เพราะรายละเอียดทางเทคนิคและข้อมูลประชาสัมพันธ์อาจมีการปรับปรุง
ทางตรงยาวเป็นช่วงที่นักแข่งทำความเร็วสูง ก่อนเบรกหนักเพื่อเข้าโค้ง จึงเป็นจุดที่มีโอกาสเห็นการไล่กวดและแซงกัน ส่วนบริเวณโค้งช่วยให้ชมการเบรก การเลือกไลน์ และการเร่งออกจากโค้งได้ชัดกว่า หากอยากเห็นรถพุ่งผ่านด้วยความเร็ว ให้พิจารณาที่นั่งใกล้ทางตรง แต่ถ้าสนใจจังหวะชิงตำแหน่งและการควบคุมรถ ที่นั่งซึ่งมองเห็นโค้งอาจตอบโจทย์กว่า ทั้งนี้ควรดูผังที่นั่งของปีนั้นประกอบ เพราะแนวสายตาและโซนบัตรอาจเปลี่ยนได้
สุดสัปดาห์ MotoGP มีการแข่งขันอะไรบ้าง
สุดสัปดาห์การแข่งขันมีรถลงสนามสามรุ่น โดย MotoGP คือรุ่นชั้นนำที่ใช้รถต้นแบบสมรรถนะสูง ส่วน Moto2 และ Moto3 เป็นรุ่นแข่งขันที่ใช้รถคนละระดับสมรรถนะและมีการแข่งขันชิงอันดับของตนเอง ทั้งสามรุ่นช่วยให้ผู้ชมได้เห็นรูปแบบการขับขี่และการต่อสู้ในสนามที่แตกต่างกัน
โดยทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วยการซ้อมและรอบคัดเลือก ก่อนเข้าสู่การแข่งขันหลัก ตารางอาจมี Sprint ของ MotoGP ด้วย ขณะที่วันและลำดับแข่งของแต่ละรุ่นต้องยึดประกาศประจำปีเป็นหลัก หากระบุระยะทางตามข้อมูลการแข่งขันที่เผยแพร่ MotoGP แข่ง 26 รอบ รวม 118.4 กิโลเมตร, Moto2 แข่ง 22 รอบ รวม 100.19 กิโลเมตร และ Moto3 แข่ง 19 รอบ รวม 86.53 กิโลเมตร ควรตรวจ ปฏิทิน MotoGP อย่างเป็นทางการ และตารางของผู้จัดอีกครั้งก่อนเดินทาง เพราะวันแข่งขัน รอบกิจกรรม และเวลาเริ่มต้นอาจเปลี่ยนในแต่ละปี
เลือกบัตรและที่นั่งอย่างไรให้เหมาะกับการชม MotoGP
การเลือกบัตร MotoGP ที่บุรีรัมย์ควรเริ่มจากสิ่งที่อยากเห็นในสนาม แล้วค่อยเทียบกับงบประมาณและความสะดวกในการเข้าชม อย่าตัดสินจากชื่อโซนหรือราคาเพียงอย่างเดียว เพราะผังและสิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนในแต่ละปี
เลือกโซนจากสิ่งที่อยากเห็นในสนาม
ถ้าอยากสัมผัสความเร็วของรถที่วิ่งผ่านอย่างเต็มตา ให้มองหาที่นั่งบริเวณทางตรง แต่ละรอบรถจะพุ่งผ่านด้วยความเร็วสูง ส่วนบริเวณก่อนเข้าโค้งมักเหมาะกับคนที่อยากเห็นจังหวะเบรกและการแย่งตำแหน่ง โดยเฉพาะช่วงที่นักแข่งไล่กวดกันก่อนเข้าไลน์
ที่นั่งใกล้โค้งช่วยให้สังเกตการควบคุมรถได้ชัดขึ้น ทั้งการเลือกไลน์และการเร่งออกจากโค้ง อย่างไรก็ตาม มุมมองจากที่นั่งหนึ่งอาจเห็นเพียงบางช่วงของสนาม หากอยากติดตามการแข่งขันในบริเวณกว้าง อัฒจันทร์ที่มองเห็นสนามหลายส่วนอาจเหมาะกว่า ทั้งนี้ควรตรวจผังจริงของปีที่เดินทาง เพื่อดูแนวสายตา ทางเข้าสู่ที่นั่ง และรายละเอียดที่ระบุว่ารวมในบัตรหรือไม่
เมื่อมีตัวเลือกหลายราคา ให้เทียบสิ่งที่ได้กับเวลาที่จะใช้ในสนาม เช่น จำนวนวันที่บัตรเข้าได้ ตำแหน่งที่นั่ง และการเดินทางภายในพื้นที่ อย่าคิดว่าโซนชื่อเดิมจะมีมุมมองหรือสิทธิพิเศษเหมือนปีก่อนเสมอ
เช็กวันขายบัตร เงื่อนไข และสิ่งที่รวมในบัตร
ซื้อผ่านช่องทางที่สนามหรือผู้จัดประกาศ และตรวจว่าเป็นหน้าจำหน่ายของปีที่ต้องการ โดย เว็บไซต์บัตร MotoGP Thailand อาจแสดงรายละเอียดคนละปีตามช่วงเวลาที่เปิดขาย จึงควรอ่านวันจัดงานและเงื่อนไขของรายการให้ครบก่อนชำระเงิน
ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ ให้ตรวจวันใช้งาน ประเภทที่นั่ง และการเข้าถึงกิจกรรมอื่นในสนามด้วย หากพาเด็กไป ควรอ่านข้อกำหนดเรื่องอายุและบัตรเด็ก รวมถึงเงื่อนไขเปลี่ยนชื่อผู้เข้าชมและการคืนเงิน เพราะแต่ละรายการอาจกำหนดไม่เหมือนกัน สุดท้าย อย่านำราคา ผังที่นั่ง หรือรายละเอียดบัตรจากปีอื่นมาใช้แทนปีที่เดินทาง ให้ยึดประกาศล่าสุดของผู้จัดเป็นหลัก เพื่อเลือกบัตรได้ตรงทั้งงบและแผนการชมแข่ง
เดินทางไปสนามบุรีรัมย์และจัดแผนพักให้ไม่พลาดการแข่งขัน
การเดินทางไปสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตควรวางแผนควบคู่กับการเลือกที่พัก เพราะผู้ชมต้องเดินทางต่อจากตัวเมือง สถานี หรือสนามบิน และอาจเจอการจราจรหนาแน่นในวันแข่งขัน ก่อนจองตั๋วเดินทาง ควรตรวจวันแข่งและประกาศล่าสุดจากผู้จัดเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะกับเวลาของตัวเอง
วางแผนการเดินทางจากกรุงเทพฯ และสนามบินบุรีรัมย์
หากขับรถจากกรุงเทพฯ เอง จะปรับเวลาออกเดินทางและแวะพักได้ตามสะดวก แต่ควรเผื่อเวลาสำหรับการจราจรและตรวจเส้นทางเข้าสนามก่อนออกเดินทาง ส่วนรถโดยสารและรถไฟเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการขับเอง โดยควรเช็กตารางเที่ยวเดินทางและจุดต่อรถให้ตรงกับวันแข่งขัน เนื่องจากรอบให้บริการอาจไม่ตรงกับเวลาจบกิจกรรมในสนาม
สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน ให้ตรวจเที่ยวบินและวิธีเดินทางจากสนามบินบุรีรัมย์ไปยังที่พักหรือจุดรับส่งก่อนจองตั๋ว ในช่วงจัดงาน ผู้จัดอาจแจ้งเส้นทางรถรับส่งเฉพาะกิจ เช่น จุดเชื่อมต่อจากสนามบินหรือสถานีรถไฟไปยังพื้นที่ใกล้สนาม โปรดตรวจ ข้อมูลรถรับส่ง MotoGP Thailand และ รายละเอียดการเดินทางจากสนามช้างฯ ใกล้วันเดินทางอีกครั้ง
ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ควรจองล่วงหน้าเมื่อกำหนดการแข่งขันและวันเดินทางชัดเจน จากนั้นตรวจจุดขึ้นรถ จุดจอดรถ และประกาศปิดถนนหรือจัดการจราจรจากผู้จัดและหน่วยงานท้องถิ่น อย่ายึดข้อมูลการเดินทางของปีก่อนเป็นหลัก เพราะจุดรับส่งและมาตรการจราจรอาจเปลี่ยนได้
เลือกที่พักและเผื่อเวลาเดินทางในวันคนเยอะ
ที่พักในตัวเมืองบุรีรัมย์มีตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ใกล้บริการต่าง ๆ ส่วนที่พักนอกเมืองหรือพื้นที่ใกล้สนามอาจเหมาะกับผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนตัว ก่อนเลือก ให้เทียบงบประมาณ ระยะทาง และวิธีเดินทางจริง ไม่ควรดูเพียงระยะใกล้สนาม เพราะการเข้าถึงในวันแข่งอาจขึ้นกับเส้นทางที่เปิดและจุดจอดรถที่ผู้จัดกำหนด
เมื่อยืนยันวันแข่งขันแล้ว ควรจองห้องพักโดยเร็วและตรวจเงื่อนไขยกเลิกให้เรียบร้อย ในวันแข่งให้เผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติ เพราะยังต้องผ่านจุดตรวจบัตรและเดินจากจุดจอดรถเข้าสนาม การไปถึงก่อนเวลาที่ต้องการชมยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะพลาดช่วงสำคัญ หากมีประกาศเปลี่ยนจุดจอดหรือจุดรับส่ง ให้ปรับแผนตามข้อมูลล่าสุดก่อนออกจากที่พัก
เตรียมตัวก่อนเข้าสนาม เพื่อชมการแข่งขันได้สบายขึ้น
วันแข่งที่สนามช้างฯ อาจต้องอยู่กลางแจ้งและเดินระหว่างจุดต่าง ๆ หลายชั่วโมง การเตรียมเสื้อผ้า ตรวจสิ่งของที่นำเข้าได้ และวางแผนเวลาล่วงหน้า จะช่วยให้ชมการแข่งขันได้ต่อเนื่องขึ้น อย่างไรก็ตาม กฎและบริการในสนามอาจเปลี่ยนตามปี ควรยึดประกาศของผู้จัดสำหรับวันที่ไปชมเป็นหลัก
รับมือกับแดด ความร้อน และช่วงเวลาที่ต้องอยู่กลางแจ้ง
เลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและเคลื่อนไหวสะดวก พร้อมสวมหมวกเมื่ออยู่ในพื้นที่เปิด และทาครีมกันแดดก่อนออกจากที่พัก หากต้องเดินกลางแดดนาน ควรพักในจุดร่มเมื่อมีโอกาส และจิบน้ำตามความเหมาะสม โดยตรวจข้อกำหนดเรื่องการนำเครื่องดื่มเข้าไปก่อน อย่าคิดว่านำน้ำหรือภาชนะชนิดใดเข้าได้เสมอ
ก่อนเดินทางให้ตรวจพยากรณ์อากาศของบุรีรัมย์และเตรียมของให้เหมาะกับสภาพวันนั้น หากต้องการพกร่มหรืออุปกรณ์บังแดด ควรเช็กประกาศของผู้จัดก่อน เพราะอาจมีข้อจำกัดด้านขนาดหรือการใช้งานในอัฒจันทร์ การเตรียมตัวตามสภาพอากาศจริงช่วยลดความไม่สบายระหว่างรอชมแต่ละรอบ
ตรวจสิ่งของที่นำเข้าได้และบริการภายในสนาม
ก่อนจัดกระเป๋า อ่าน กฎสำหรับผู้เข้าชม MotoGP และประกาศประจำปีให้ครบ โดยเฉพาะข้อกำหนดเรื่องขนาดหรือชนิดกระเป๋า กล้อง อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์บันทึกภาพ กฎของปีหนึ่งอาจไม่ตรงกับปีถัดไป หากมีของที่ไม่แน่ใจ ควรตรวจสอบกับผู้จัดก่อนออกจากที่พัก เพื่อไม่ต้องเสียเวลาจัดการเมื่อถึงทางเข้า
นอกจากนี้ ให้เปิดผังสนามหรือข้อมูลผู้จัดเพื่อหาตำแหน่งห้องน้ำ จุดน้ำดื่ม และร้านอาหาร รวมถึงช่องทางขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ การตรวจข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้าช่วยให้เลือกเส้นทางเดินและวางแผนพักได้เหมาะกับกลุ่มผู้เดินทาง แต่ควรยืนยันตำแหน่งและบริการจากผังของปีที่เข้าชม เพราะจุดให้บริการอาจเปลี่ยนได้
จัดตารางดูแข่งและกิจกรรมเสริมให้คุ้มทั้งวัน
ดาวน์โหลดหรือตรวจตารางการแข่งขันจากแหล่งทางการก่อนออกจากที่พัก แล้วบันทึกเวลาเซสชันที่ตั้งใจดูไว้ในโทรศัพท์ ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยน จึงควรเช็กประกาศอีกครั้งในวันเดินทาง และเผื่อเวลาเดินจากทางเข้าไปยังที่นั่งก่อนเริ่มรอบ
หากยังมีเวลาว่าง ค่อยดูว่าปีนั้นมีกิจกรรมเสริมใดบ้าง เช่น Hero Walk, Meet & Greet, PTG Village หรือโซนอาหาร กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีรูปแบบหรือเวลาเหมือนกันทุกปี จึงควรตรวจตารางและเงื่อนไขเข้าร่วมก่อนจัดแผน เมื่อกำหนดสิ่งที่อยากชมได้แล้ว ให้เผื่อเวลาสำหรับพัก รับประทานอาหาร และเดินไปยังโซนต่าง ๆ ด้วย เพื่อไม่ต้องรีบจนพลาดช่วงสำคัญของการแข่งขัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MotoGP และสนามบุรีรัมย์
ก่อนออกเดินทาง ควรตรวจประกาศของปีที่ไปชม เพราะตำแหน่งทางเข้า ตารางกิจกรรม และข้อกำหนดบัตรอาจเปลี่ยนได้ คำตอบต่อไปนี้ช่วยเตรียมแผนเบื้องต้น โดยให้ยึดข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดเป็นหลัก
สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตอยู่ที่ไหน
สนามตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่การค้นหาชื่อสนามอย่างเดียวอาจยังไม่พอสำหรับวางแผนขับรถหรือเรียกรถรับส่ง ควรตรวจที่อยู่ จุดเข้าพื้นที่ และเส้นทางใน เว็บไซต์ MotoGP Thailand ก่อนเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อมีประกาศจัดการจราจรสำหรับวันแข่ง
การแข่งขัน MotoGP ที่บุรีรัมย์ใช้เวลากี่วัน
กิจกรรมมักจัดต่อเนื่องเป็นสุดสัปดาห์ โดยมีเซสชันและการแข่งขันของแต่ละรุ่นตามตารางของปีนั้น อย่างไรก็ตาม จำนวนวันและเวลาเริ่มกิจกรรมอาจเปลี่ยนได้ จึงควรตรวจปฏิทินและกำหนดการทางการก่อนจองที่พักหรือวางแผนวันลา
ควรไปถึงสนามก่อนเวลาแข่งนานแค่ไหน
เผื่อเวลาเดินทางให้มากพอสำหรับการจราจร จุดตรวจบัตร และการเดินหาที่นั่ง เพราะช่วงก่อนการแข่งขันอาจมีผู้ชมเดินทางเข้าสนามพร้อมกัน หากตั้งใจดูเซสชันใดเป็นพิเศษ ให้ตรวจเวลาเริ่มในวันนั้นและเผื่อเวลาเดินจากทางเข้าไปยังอัฒจันทร์ด้วย
ซื้อบัตร MotoGP ที่บุรีรัมย์จากที่ไหน
ซื้อผ่านช่องทางที่สนามหรือผู้จัดประกาศอย่างเป็นทางการ และตรวจให้แน่ใจว่ารายละเอียดตรงกับปีที่ต้องการเข้าชม ก่อนชำระเงิน อ่านวันใช้งาน โซนที่นั่ง และเงื่อนไขเปลี่ยนหรือคืนบัตรให้ครบ อย่าอ้างอิงรายละเอียดจากบัตรของปีก่อน เพราะข้อเสนอและเงื่อนไขอาจไม่เหมือนกัน
เด็กและผู้ใช้รถเข็นเข้าชมการแข่งขันได้หรือไม่
ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันตามปีและประเภทบัตร ผู้ปกครองควรตรวจนโยบายบัตรเด็ก อายุที่อนุญาต และกฎการดูแลผู้เยาว์ก่อนซื้อบัตร ส่วนผู้ใช้รถเข็นควรสอบถามผู้จัดเรื่องทางเข้าถึงพื้นที่ จุดชมการแข่งขัน และบริการช่วยเหลือที่มีในงานปีนั้น
ต้องเตรียมอะไรไปสนามบ้าง
เตรียมบัตรเข้าชมหรือข้อมูลยืนยันการซื้อ โทรศัพท์ แบตเตอรี่สำรอง และเสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นส่วนตัวที่ต้องใช้ระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ควรอ่านรายการสิ่งของต้องห้ามและข้อจำกัดเรื่องกระเป๋าจากประกาศของงานก่อนจัดของ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จุดตรวจ вход.
ข่าวกีฬา Sports
เปิดตารางแข่ง Radical Cup Japan 2027 อย่างเป็นทางการ
Radical Japan ประกาศตารางแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับศึก Radical Cup Japan 2027 ซึ่งเป็นการจัดชิงแชมป์ครั้งแรกในประเทศ การเปิดเผยสนามและวันแข่งขันสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้เกิดขึ้นภายในงาน Radical Japan Okayama Exhibition Race วันนี้ ถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชุมชนคนรัก Radical ในญี่ปุ่นนับตั้งแต่มีการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในปี 2025
ฤดูกาลประวัติศาสตร์นี้จะจัดขึ้นใน 4 สนามแข่งชื่อดังที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละสนามจะท้าทายสมรรถนะขั้นสุดของรถรุ่น SR3 XXR และ SR3 XX* ในรูปแบบที่แตกต่างกัน การแข่งขันจะดวลกันอย่างดุเดือดแบบล้อต่อล้อ โดยแต่ละรอบสนามจะใช้รูปแบบการแข่งขัน 2 เรซ รวมการแข่งขันทั้งหมด 8 เรซตลอดทั้งฤดูกาล
ประเด็นสำคัญ
- การแข่งขัน Radical Cup Japan ฤดูกาลแรกในปี 2027 จะมีการแข่งขันทั้งหมด 8 เรซใน 4 สนามแข่งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
- รถที่ใช้ในการแข่งขันคือรุ่น SR3 XXR และ SR3 XX ซึ่งต้องอัปเกรดเครื่องยนต์เป็น 1,500cc และติดตั้งโครงสร้างความปลอดภัย
- สนามแข่งขันระดับตำนานทั้ง Okayama, Tsukuba, Autopolis และ SUGO จะทดสอบทั้งทักษะของนักขับและสมรรถนะด้านอากาศพลศาสตร์ของรถแข่งอย่างเต็มที่
การเริ่มต้นฤดูกาลที่ Okayama และ Tsukuba
การแข่งขันรายการนี้ได้รับการจัดตั้งและบริหารจัดการโดยตรงจากทาง Radical Japan อย่างเต็มรูปแบบ นับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ Radical Cup ระดับโลกเป็นครั้งที่ 15 และเป็นรายการที่ 3 สำหรับภูมิภาคเอเชีย ฤดูกาลแข่งขันในญี่ปุ่นจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนที่สนาม Okayama International Circuit โดยจัดการแข่งขันรอบที่ 1 และ 2 ในวันที่ 17-18 เมษายน
สนาม Okayama ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแทร็กถาวรที่ต้องใช้เทคนิคในการขับขี่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เลย์เอาต์ของสนามมีความโดดเด่นด้วยเส้นทางโค้งแคบและคดเคี้ยวในพื้นที่ด้านใน การยึดเกาะถนนเชิงกลและแรงดึงเมื่อขับออกจากโค้งช้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จ
นอกจากนี้สนามยังมีทางตรงยาวสองช่วงที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบอากาศพลศาสตร์ของรถรุ่น SR3 XXR ได้อย่างเต็มที่ การแข่งขันรอบที่ 3 และ 4 จะย้ายไปจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่สนาม Tsukuba Circuit ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก
สนาม Tsukuba มีระยะทางต่อรอบที่สั้นและมีความลื่นไหลสูง โดยมีโค้งความเร็วปานกลางที่ต้องขับผ่านอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นแรงกดอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและการตอบสนองที่ฉับไวต่อการเปลี่ยนทิศทางของรถรุ่น SR3 XXR จึงเป็นปัจจัยที่ชี้วัดชัยชนะได้อย่างชัดเจน
บททดสอบระดับความสูงที่ Autopolis
หลังจากนั้น ซีรีส์การแข่งขันสุดมันส์นี้จะเดินทางต่อไปยังสนาม Autopolis สำหรับการแข่งขันรอบที่ 5 และ 6 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน สนามแข่งแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอันสวยงามของเกาะคิวชูที่ระดับความสูงประมาณ 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
สภาพสนามมีทางขึ้นเขาที่ยาวไกล ทัศนวิสัยที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อต้องขับผ่านเนินบังสายตา และมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงถึง 52 เมตร ความท้าทายเหล่านี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเสถียรทางอากาศพลศาสตร์และแรงกดเมื่อต้องเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง
นักขับที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สนาม Autopolis จะต้องมีความกล้าหาญและความแม่นยำในการควบคุมรถอย่างสูงสุด บรรยากาศของภูเขาที่เบาบางยังส่งผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งทีมวิศวกรจะต้องปรับแต่งรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้
บทสรุปฤดูกาลที่ Sportsland SUGO
การแข่งขันรอบปิดฤดูกาลที่ 7 และ 8 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 7-8 สิงหาคม เพื่อนำความตื่นเต้นมาสู่ Sportsland SUGO สนามแข่งแห่งนี้มอบประสบการณ์การขับขี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงมากที่สุดถึง 69.83 เมตรเมื่อเทียบกับทุกสนามในญี่ปุ่น
ทางตรงหน้าแกรนด์สแตนด์จะไต่ระดับขึ้นอย่างสูงชันไปจนถึงเส้นชัย ในขณะที่ทางตรงด้านหลังจะพุ่งดิ่งลงสู่จุดเบรกที่ต้องใช้แรงมากที่สุดของสนาม ครึ่งหลังของรอบสนามเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เทคนิคสูงโดยตีโค้งรูปตัวเอสกลับขึ้นไปบนเนินเขา
ความมุ่งมั่นในการใช้ความเร็วสูงที่จุดหนึ่งของรอบสนาม ผสมผสานกับความอดทนและสมาธิในการเบรกที่อีกจุดหนึ่ง ทำให้สนาม SUGO เป็นบททดสอบความสามารถรอบด้านอย่างแท้จริง แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตจะได้ชมการตัดสินแชมป์ที่น่าตื่นเต้นและยากจะคาดเดา
การเตรียมพร้อมสู่ความยิ่งใหญ่ในปี 2027
งาน Okayama Exhibition Race ในวันนี้ถือเป็นเพียงงานแรกจากหลายๆ กิจกรรมที่ Radical Japan เตรียมจัดขึ้นเพื่อเตรียมนักแข่งให้พร้อมสำหรับฤดูกาล 2027 กิจกรรมแทร็กเดย์ที่กำลังจะมาถึงนี้จะครอบคลุมถึงช่วงการฝึกซ้อมขับขี่ในสนามจริง การรับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกจากนักขับมืออาชีพ และการวิเคราะห์ข้อมูลยานพาหนะ
โควตาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เปิดกว้างสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชนคนรัก Radical เพื่อส่งเสริมการเติบโตของกีฬามอเตอร์สปอร์ต นักขับสามารถเลือกลงแข่งขันโดยใช้รถรุ่น SR3 XXR หรือ SR3 XX ของตนเองที่มีอยู่แล้วได้อย่างอิสระ
ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมของรถรุ่นใหม่ รถยนต์ที่มีพร้อมส่งมอบในสต็อก หรือรถยนต์มือสองสภาพดี นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในการเช่ารถแข่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอันทรงเกียรตินี้
* หมายเหตุสำคัญ: รถยนต์ทุกคันที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์เป็นขนาด 1,500cc และติดตั้งโครงสร้างความปลอดภัยในห้องโดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด
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ข่าวกีฬา Sports
เชียงรายปิดฉาก EGAT ยกน้ำหนัก โคราชผงาดแชมป์รวม
เชียงราย – การแข่งขันยกน้ำหนักระดับชาติ 2 รายการใหญ่ที่เชียงรายปิดฉากลงแล้วอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569 งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้ประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ โชว์ฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์คะแนนรวมทีมเยาวชนชายและหญิงไปครองได้สำเร็จ
ขณะเดียวกัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าแชมป์ทีมเยาวชนชาย พิธีปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ
ประเด็นสำคัญ
- โคราช เอ คว้าแชมป์คะแนนรวมทีมเยาวชนชาย-หญิง ในศึกยกน้ำหนัก EGAT ประจำปี 2569
- ณัฐธิดา รอบรู้ และ พนธกร บุญประเสริฐ โชว์ฟอร์มสุดยอด กวาดคนละ 3 เหรียญทองในวันสุดท้าย
- จังหวัดเชียงรายโชว์ศักยภาพความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติตลอด 12 วันเต็ม
วันสุดท้ายสุดมันส์ นักกีฬาคว้า 3 เหรียญทอง
ผลการแข่งขันในวันสุดท้ายมีความเข้มข้นอย่างมาก โดยเฉพาะในรุ่นน้ำหนักสูงสุดของทั้งประเภทหญิงและชาย นักกีฬาที่เตรียมตัวมาดีต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ณัฐธิดา รอบรู้ จากศูนย์ฝึกยกน้ำหนักบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โชว์ความแข็งแกร่งในรุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัมหญิง เธอสามารถคว้าเหรียญทองรวดทั้ง 3 ประเภท ทั้งท่าสแนทช์ คลีนแอนด์เจิร์ก และน้ำหนักรวม
ทางด้านนักกีฬาชาย พนธกร บุญประเสริฐ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ในรุ่นมากกว่า 95 กิโลกรัมชาย เขาโชว์พลังยกเหล็กคว้า 3 เหรียญทองไปครองเช่นกัน ถือเป็นการปิดฉากการแข่งขันของ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจ
สรุปคะแนนรวม และความภาคภูมิใจของเจ้าภาพ
ไฮไลต์สำคัญในพิธีปิดคือการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ทำคะแนนรวมทะลุ 953 คะแนน ทำให้คว้าแชมป์รวมทีมเยาวชนชายและหญิงไปอย่างภาคภูมิใจ ส่วนอันดับสองตกเป็นของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ที่ 859 คะแนน ตามมาด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ
สำหรับคะแนนรวมทีมเยาวชนชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน 514 คะแนน เอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างขาดลอย ส่วนทีมเยาวชนหญิง แชมป์ตกเป็นของนครราชสีมา เอ ที่ 511 คะแนน ถือเป็นการขับเคี่ยวที่สนุกและสูสีมากตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นี้
เชียงรายยกระดับการจัดกีฬาระดับชาติ
ตลอดระยะเวลา 12 วัน จังหวัดเชียงรายได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการเป็นเจ้าภาพ การต้อนรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศเป็นไปอย่างอบอุ่น งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้แสดงความสามารถ แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้กับทุกคน
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงรายและทุกภาคส่วนในจังหวัด ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เชียงรายได้ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทย และพร้อมที่จะผลักดันวงการกีฬายกน้ำหนักให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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กองทุนเชียงรายช่วยส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่น
ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง
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บุกจับร้านหมาล่าเชียงราย ลอบขายน้ำกระท่อมให้เยาวชน
ตำรวจเชียงรายยึดยาเมทแอมเฟตามีน 2.1 ล้านเม็ดที่ซ่อนไว้ริมถนนในอำเภอแม่สวาย
นายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงรายหารือเกี่ยวกับการยกระดับทิศทางการศึกษาสมัยใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เกิดอุบัติเหตุที่เชียงราย! คนขับหนีออกมาจากรถที่กำลังลุกไหม้ได้สำเร็จ
สส.เชียงราย โต้กัมพูชากลางเวที IPU ยันเลือกความก้าวหน้า
หน่วยลาดตระเวนแม่น้ำโขงเชียงรายยึดยาบ้าได้ 6 ล้านเม็ด
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การตัดแต่งต้นไม้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ส่งผลให้หลังคาตลาดในจังหวัดพะเยาพังเสียหาย
ราคาทองคำวันนี้
5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17:01 น.
- รับซื้อ
- 65,050.00
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- 65,250.00
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- 63,747.80
- ขายออก
- 66,050.00
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