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ทหารยึดยาบ้า 400,000 เม็ด ที่ด่านชายแดนเชียงใหม่

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

1 วันที่แล้ว

เมื่อ

ทหารยึดยาบ้า 400,000 เม็ด ที่ด่านชายแดนเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อรุ่งเช้าของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองได้เปิดปฏิบัติการสกัดกั้น อาชญากรรม ครั้งสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพจัดกำลังตั้งจุดตรวจบริเวณสามแยกดอยอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันและตัดวงจรการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเด็ดขาด

ในเวลาประมาณ 05.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ได้พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน 3 คัน ขับขี่ตามกันมาจากทิศทางบ้านหลวงเพื่อมุ่งหน้าไปทางวัดหาดสำราญตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1249 เจ้าหน้าที่ทหารจึงส่งสัญญาณไฟเพื่อขอทำการตรวจค้นตามขั้นตอนทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ขับขี่ทั้งสามคันกลับเร่งเครื่องยนต์และพยายามขับฝ่าจุดตรวจเพื่อหลบหนีอย่างรวดเร็ว

ประเด็นสำคัญ

  • ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะและสกัดแก๊งค้ายาเสพติดบริเวณสามแยกดอยอ่างขาง อำเภอฝาง
  • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมด 400,000 เม็ด พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง 1 คัน
  • ผู้ต้องหาสามารถอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนเพื่อขยายผลจับกุม

ท่ามกลางความชุลมุน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นรถจักรยานยนต์ไว้ได้ 1 คัน เป็นรถฮอนด้า เวฟ 110i สีดำ หมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ ทว่าผู้ขับขี่ได้อาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่ทิ้งรถและวิ่งหลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิด การหลบหนีครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยกับภูมิประเทศของกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเป็นอย่างดี

จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่พบถุงกระสอบสีรุ้งต้องสงสัยวางอยู่บริเวณคอรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดออกดูพบกระสอบสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายใน ภายในกระสอบบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 200,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานทันที

ขยายผลล่าตัวขบวนการค้ายาข้ามชาติ

หลังจากการตรวจยึดของกลางลอตแรก เจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้ลดละความพยายามและได้จัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด การค้นหาดำเนินไปอย่างเข้มข้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งกระจายกำลังเพื่อติดตามร่องรอยของผู้ที่หลบหนีเข้าป่า

ในเวลาต่อมา ความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็เป็นผลสำเร็จ เมื่อพบถุงพลาสติกสีดำต้องสงสัยถูกทิ้งไว้ริมถนน ถุงดังกล่าวถูกทิ้งห่างจากจุดตรวจสามแยกดอยอ่างขางไปเพียง 300 เมตร เมื่อตรวจสอบภายในถุงพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่อีกประมาณ 200,000 เม็ด ทำให้ยอดรวมของกลางที่ยึดได้ในครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

สรุปผลจากปฏิบัติการครั้งนี้ ทหารสามารถยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้า ได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 400,000 เม็ด แม้จะยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ แต่การยึดของกลางจำนวนมหาศาลนี้ถือเป็นการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการเข้มข้นรับมือภัยความมั่นคง

ขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง กำลังเร่งประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ เพื่อตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมลงพื้นที่เพื่อเก็บรอยนิ้วมือแฝงจากรถจักรยานยนต์ของกลาง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อระบุตัวตนผู้กระทำผิดและเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้บงการ

พื้นที่ชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย เนื่องจากกลุ่มอิทธิพลมักใช้เป็นเส้นทางหลักในการลักลอบลำเลียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยแจ้งเบาะแสถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปราบปรามปัญหานี้

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่แล้ว การสร้างเครือข่ายข่าวกรองในระดับชุมชนยังคงเป็นสิ่งจำเป็น หน่วยงานรัฐได้รณรงค์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้า หากพบเห็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

การสกัดกั้นล็อตใหญ่ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของทหาร ปฏิบัติการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องชุมชนชายแดน แต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายทะลักเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศได้อย่างทันท่วงที

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

ระทึกเชียงใหม่! ยอดพระธาตุวัดใหม่หนองหอยพังทลาย ไร้คนเจ็บ

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

2 วันที่แล้ว

เมื่อ

พฤศจิกายน 4, 2026

โดย

ระทึกเชียงใหม่! ยอดพระธาตุวัดใหม่หนองหอยพังทลาย ไร้คนเจ็บ

เชียงใหม่ – เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญสะเทือนใจชาวพุทธในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อยอดพระธาตุเก่าแก่วัดใหม่หนองหอยพังถล่มลงมาอย่างกะทันหัน เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่กำลังเดินทางมาทำบุญยามเช้า โดยไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าแต่อย่างใด

เสียงดังสนั่นหวั่นไหวทำให้ทุกคนในบริเวณวัดต่างตกใจสุดขีด ทว่านับเป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเศษซากอิฐปูนที่ร่วงหล่นลงมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นจึงได้รุดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายอย่างเร่งด่วนทันที

ประเด็นสำคัญ

• เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.45 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ยอดพระธาตุวัดใหม่หนองหอย อ.ดอยหล่อ หักล้มพังทลายลงมาฉับพลัน

• ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีพุทธศาสนิกชนยืนอยู่ในแนวดิ่งตรงจุดตกกระทบ

• เทศบาลตำบลสันติสุขสั่งกั้นพื้นที่อันตรายรอบพระธาตุทันที พร้อมประสานทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างหาสาเหตุที่แท้จริง

ย้อนกลับไปในช่วงสายของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 บรรยากาศภายใน วัดใหม่หนองหอย หมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีชาวบ้านทยอยเดินทางเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่แล้วในเวลา 09.45 น. ยอดปลียอดฉัตรขององค์พระธาตุได้หักสะบั้นและร่วงกระแทกพื้นลานธรรมเบื้องล่างอย่างรุนแรง

แรงกระแทกส่งผลให้ฝุ่นควันและเศษปูนกระจายไปทั่วทิศทาง ท่ามกลางความตื่นตระหนกของพระภิกษุและประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์ ทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีลมพายุฝนฟ้าคะนองหรือแผ่นดินไหวใดๆ ทำให้การพังทลายครั้งนี้สร้างความฉงนสนเท่ห์แก่คนในพื้นที่อย่างมาก

เทศบาลตำบลสันติสุขสั่งล็อกพื้นที่หวั่นอันตรายซ้ำซ้อน

หลังรับแจ้งเหตุเร่งด่วน นายวัชรพงษ์ วรรณใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสันติสุข หรือ “นายกฯ เบิร์ด” ได้สั่งการให้นำแผงกั้นและเชือกขาวแดงมาล้อมรอบบริเวณองค์พระธาตุอย่างแน่นหนา เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินเฉียดเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุ

ทางเทศบาลได้เร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลโบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาประเมินความมั่นคงแข็งแรงของฐานองค์พระธาตุที่ยังคงหลงเหลืออยู่ การสั่งปิดลานพระธาตุถือเป็นมาตรการความปลอดภัยสูงสุด เพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือโครงสร้างส่วนบนร่วงหล่นซ้ำสอง

ระทึกเชียงใหม่! ยอดพระธาตุวัดใหม่หนองหอยพังทลาย ไร้คนเจ็บ

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางบูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน

ในเชิงวิศวกรรมสถาปัตยกรรม องค์พระธาตุและเจดีย์ในแถบภาคเหนือมักเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ความชื้นสะสม และการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาของปูนสอและอิฐโบราณ การแตกร้าวภายในโครงสร้างแกนกลางที่มองไม่เห็นจากภายนอก อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส่วนยอดแบกรับน้ำหนักไม่ไหวจนเกิดการหักพัง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้นำชุมชนเตรียมประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัด เพื่อวางแผนระดมสรรพกำลังและงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ยอดพระธาตุให้กลับมางดงามสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมยืนยันว่าจะมีการตรวจเช็กมาตรฐานความปลอดภัยอย่างรอบคอบที่สุดก่อนเปิดให้สาธุชนเข้าสักการะอีกครั้ง

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เชียงใหม่ - Chiang Mai

คนขับรถที่ฆ่าพยาบาลในเชียงใหม่ถูกควบคุมตัวโดยไม่ให้ประกันตัว

Naree Srisuk

เผยแพร่

2 วันที่แล้ว

เมื่อ

พฤศจิกายน 4, 2026

โดย

คนขับรถที่ฆ่าพยาบาลในเชียงใหม่ถูกควบคุมตัวโดยไม่ให้ประกันตัว

เชียงใหม่ – ตำรวจ สภ.แม่ปิง คุมตัวนายณัฐิพัฒน์ ลุงชัย หรือนายเมือง วัย 20 ปี ส่งฝากขังศาลจังหวัดเชียงใหม่ทันที ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด หลังก่อเหตุขับรถกระบะพุ่งชนผู้ช่วยพยาบาลสาวเสียชีวิต ขณะแก๊งวัยรุ่นเปิดศึกวิวาทกลางเมือง

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก ขณะที่ น.ส.กนกรัตน์ ยศธิวงค์ วัย 24 ปี กำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปเข้าเวรทำงานตามปกติ ทว่าเธอกลับต้องสังเวยชีวิตอย่างน่าเศร้า จากการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองแก๊งคู่อริที่สาดกระสุนและปาระเบิดปิงปองบนถนนสาธารณะ

ประเด็นสำคัญ  

นายเมือง ผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมา ถูกส่งฝากขังศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาด

น้องป๊อบปี้ ผู้ช่วยพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ถูกชนเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเข้าเวร

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหนักทั้งซ่องโจรและขับรถประมาทชนแล้วหนี พร้อมขยายผลดำเนินคดีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งสองแก๊งกว่า 20 ราย

ระหว่างถูกคุมตัวขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวพยายามซักถามนายเมืองถึงสาเหตุการชนและการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวเหยื่อ ผู้ต้องหากลับปิดปากเงียบสนิทและมีสีหน้าเรียบเฉย โดยไม่มีทีท่าสะทกสะท้านหรือแสดงความสำนึกผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย

ขณะเดียวกัน กลุ่มเพื่อนร่วมแก๊งหลายสิบคนได้เดินทางมาดักรอให้กำลังใจผู้ต้องหาถึงบริเวณหน้าห้องขัง สภ.แม่ปิง เสียงส่งเสียงเชียร์เสมือนยกย่องผู้ต้องหาเป็นฮีโร่ สร้างความสะเทือนใจแก่สังคม จนเจ้าหน้าที่ต้องสั่งให้ออกไปรอด้านนอกทันที

ตำรวจดำเนินคดีเด็ดขาด กวาดล้างสองแก๊งคู่อริ

พล.ต.อ. ยณพล พัฒนาชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจแม่ปิง เปิดเผยความคืบหน้าของคดี โดยระบุอย่างชัดเจนว่า พนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหานายม่วงในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ขับรถชนแล้วหนี และเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรรม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาซ่องโจรกับสมาชิกแก๊งบังพีคไปแล้ว 20 ราย พร้อมเร่งสอบสวนกลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่อย่างเข้มงวด พร้อมกันนั้นยังตรวจยึดรถของกลางเป็นรถกระบะ 7 คัน และรถจักรยานยนต์ 5 คัน เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายต่อไป

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ตำรวจเชียงใหม่จับกุมคนขับรถที่ก่อเหตุชนพยาบาลเสียชีวิต

Thanawat Chaiyaporn

เผยแพร่

3 วันที่แล้ว

เมื่อ

พฤศจิกายน 3, 2026

โดย

ตำรวจเชียงใหม่จับกุมคนขับรถที่ก่อเหตุชนพยาบาลเสียชีวิต

เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงใหม่เร่งคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญ หลังแก๊งวัยรุ่นสองกลุ่มเปิดศึกทะเลาะวิวาทกลางดึกริมถนนใหญ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ช่วยพยาบาลสาวถูกลูกหลงเสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถกระบะของกลุ่มผู้ก่อเหตุพุ่งชนผู้ตายอย่างจัง ขณะที่เธอตั้งใจลงไปช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ

เหตุสลดนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนใกล้แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดฝ่ายสืบสวนได้ตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อเร่งนำตัวกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

สรุปประเด็นสำคัญ 

  • ตำรวจ สภ.แม่ปิง ควบคุมตัวคนขับกระบะวัย 20 ปี สัญชาติเมียนมา ดำเนินคดีข้อหาหนักทันทีหลังพุ่งชนผู้ช่วยพยาบาลสาวดับคาที่
  • เจ้าหน้าที่ระบุตัวตนกลุ่มวัยรุ่นคู่อริได้ครบทั้งสองแก๊ง รวมเกือบ 40 คน และเรียกตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเร่งด่วน
  • พนักงานสอบสวนเตรียมคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฝากขังต่อศาล พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันหลบหนี

จากการสืบสวนพบว่า วัยรุ่นทั้งสองแก๊งได้ก่อเหตุตะลุมบอน ทำร้ายร่างกาย และใช้อาวุธปืนยิงใส่กันกลางถนนอย่างอุกอาจ จากนั้นได้มีการขับรถยนต์กระบะไล่ตามชนกันอย่างบ้าคลั่ง ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา รายงานจาก MGR Online ระบุว่า ผู้ช่วยพยาบาลสาวผู้เคราะห์ร้ายเห็นเหตุการณ์และพยายามเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บ แต่กลับถูกรถกระบะของกลุ่มวัยรุ่นพุ่งชนจนเสียชีวิตอย่างน่าเวทนา

เปิดหลักฐานวงจรปิด ล็อกตัวคนขับกระบะ

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเชียงใหม่ได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ ภาพดังกล่าวบันทึกช่วงเวลาที่กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันริมถนนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ชุลมุน แม้ภาพจะบันทึกจากระยะไกล แต่ก็เป็นหลักฐานสำคัญในการลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด

ด้าน พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผู้กำกับการ สภ.แม่ปิง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุไว้แล้ว คือ นายณัฐพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมา เนื่องจากเป็นความผิดซึ่งหน้าและมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนา พร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

รวบเพื่อนร่วมแก๊ง 40 ราย ส่งศาลฝากขังค้านประกัน

นอกจากคนขับรถกระบะแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของกลุ่มวัยรุ่นคู่อริทั้งสองฝ่ายได้ครบทั้งหมดแล้ว โดยแบ่งเป็นฝ่ายละประมาณ 20 คน รวมผู้เกี่ยวข้องเกือบ 40 ราย ตำรวจได้เรียกตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างครบถ้วนทุกข้อหา

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนเตรียมนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฝากขังต่อศาล พร้อมยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวทุกราย เนื่องจากคดีนี้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมอย่างร้ายแรง ส่วนการอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาต่อไป

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