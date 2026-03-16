ปั๊มน้ำมันชายแดนแม่สอดรถติดยาว ก่อนปรับขึ้นราคาน้ำมัน
แม่สอด – คนขับรถในอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง แห่เข้าปั๊มน้ำมันตั้งแต่ก่อนฟ้าสางวันที่ 15 มีนาคม 2026 เพราะกังวลเรื่องการปรับขึ้นราคาน้ำมัน หลายคนมาถึงราว 05.00 น. และต้องต่อคิวยาวกว่า 2 กิโลเมตร
บางจุดแถวยาวล้นออกมาถึง 2 ช่องจราจร ทำให้ถนนสายหลักใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาเริ่มติดหนักตั้งแต่เช้า การสัญจรบริเวณแยกสำคัญชะลอตัวต่อเนื่อง
พอถึงประมาณ 06.00 น. หลายสถานีเริ่มให้รถชุดแรกเข้าเติม แต่ปริมาณน้ำมันมีจำกัดตั้งแต่ต้น หลายปั๊มเลยตั้งเพดานการซื้อ บางแห่งให้ซื้อได้ไม่เกิน 500 บาทต่อคัน ขณะที่บางแห่งจำกัดไว้ 1,000 บาทต่อคัน นอกจากนี้ ปั๊มหลายจุดไม่รับเติมใส่แกลลอนหรือภาชนะสำรอง เพราะสต็อกที่เหลือไม่พอรองรับคนที่มาต่อคิว
ถึงจะจำกัดยอดขาย น้ำมันก็หมดอย่างรวดเร็ว ภายในไม่ถึง 3 ชั่วโมง ปั๊มในแม่สอดหลายแห่งติดป้าย “น้ำมันหมด” ผู้ประกอบการบางรายยังตอบไม่ได้ว่าจะมีรถส่งน้ำมันเข้ามาเพิ่มในช่วงบ่ายหรือไม่ ทำให้หลายคนที่รอมานานต้องลุ้นต่อว่าจะได้เติมหรือเปล่า
ผลคือ บรรยากาศหน้าปั๊มเริ่มตึงเครียด บางคนมีน้ำมันเหลือน้อยและไม่กล้าขับออกไป เพราะกลัวรถดับกลางทาง ขณะที่อีกหลายคนตัดสินใจกลับบ้านมือเปล่า หลังเสียเวลาไปทั้งเช้า
ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงมาดูแลความเรียบร้อย โดยนายอำเภอแม่สอด กานต์พงษ์ พิพัฒน์มนตรีกุล นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับตำรวจจราจรแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เข้าจัดระเบียบการจราจรและควบคุมแนวคิว เป้าหมายคือ ลดการอุดตันแถวแยกที่รถหนาแน่น และช่วยให้รถไหลได้ปลอดภัยมากขึ้น
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังเข้มการตรวจสอบ หลังมีรายงานเรื่องการกักตุนข้ามแดน ก่อนหน้านี้หลายปั๊มติดประกาศไม่จำหน่ายให้รถจากฝั่งเมียนมา แต่ต่อมาพบว่า มีชาวเมียนมาบางส่วนเช่ารถที่จดทะเบียนไทย แล้ววนมาเติมซ้ำหลายรอบ ก่อนถ่ายน้ำมันไปยังรถฝั่งเมียนมา ดังนั้น ทางอำเภอจึงเพิ่มการคัดกรองเพื่อสกัดการวนเติม และลดโอกาสการกักตุน
ชาวแม่สอดรายหนึ่งเล่าว่า ปัญหาน้ำมันขาดส่งผลต่อชีวิตประจำวันทันที เพราะบ้านอยู่โซนเชิงเขา ต้องขับลงมาตั้งแต่ก่อนเช้าและต่อคิวยาว สุดท้ายเติมได้แค่ 500 บาท หลังจากนั้นจึงต้องใช้รถเท่าที่จำเป็น เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะหาน้ำมันได้แน่นอน
อัปเดตล่าสุด ปั๊มน้ำมันในเขตชายแดนแม่สอดหลายแห่งขึ้นป้าย “น้ำมันหมด” แล้ว คนในพื้นที่จึงเฝ้าติดตามข่าวว่า รถขนส่งน้ำมันจะเข้ามาได้ภายในช่วงเย็นหรือไม่
ราคาน้ำมันวันนี้ยังนิ่งในฝั่งดีเซล แต่ราคาตลาดโลกแกว่งแรงจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันภาคเหนือ
ราคาน้ำมันในไทยใช้ระบบราคาเดียวระดับประเทศเป็นหลัก แบรนด์ใหญ่ เช่น PTT, Bangchak, Shell, PT และ Caltex กำหนดราคาขายปลีกตามโครงสร้างที่มีหน่วยงานอย่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO) กำกับดูแล ดังนั้น ราคาหน้าปั๊มของแบรนด์ใหญ่จึงมักใกล้เคียงกันทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่อาจต่างกันเล็กน้อยจากภาษีท้องถิ่น หรือราคาของปั๊มเอกชนรายย่อย ในภาคเหนือรวมถึงเชียงราย ราคามักใกล้เคียงกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่พื้นที่ห่างไกลบางจุดอาจสูงกว่าได้ หากต้นทุนขนส่งเพิ่มหรือของตึง ซึ่งมักมีคนพูดถึงในจังหวัดปลายทางไกลอย่างแม่ฮ่องสอน
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2026 (อ้างอิงการอัปเดตราว 9 ถึง 15 มีนาคม และหลายปั๊มยังคงราคาเดิมในเช้าวันนี้) ราคาน้ำมันที่พบได้บ่อยหน้าปั๊มในไทย (บาทต่อลิตร) มีดังนี้
- ดีเซล (B7 / Hi-Diesel S): 29.94 บาทต่อลิตร (โดยทั่วไปใกล้เคียงกันใน PTT, Bangchak, Shell และปั๊มใหญ่)
- แก๊สโซฮอล์ 95: 31.05 บาทต่อลิตรในหลายปั๊ม แต่ Shell อาจสูงกว่าราว 32.35 บาท
- แก๊สโซฮอล์ 91: 30.68 บาทต่อลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20: 27.84 บาทต่อลิตร โดย Shell มักสูงกว่าราว 28.94 บาท
- แก๊สโซฮอล์ E85: 25.79 บาทต่อลิตร
- เกรดพรีเมียม (เช่น พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ 95, เบนซิน 95, พรีเมียมดีเซล): ราคาต่างกันตามแบรนด์และระดับสินค้า ตัวอย่างเช่น PTT มักอยู่ราว 39 ถึง 43 บาท ขณะที่ Bangchak และ Shell มักอยู่ราว 45 ถึง 49 บาทขึ้นไปสำหรับตัวท็อป
ตัวเลขทั้งหมดเป็นราคาขายปลีกหน้าปั๊มในไทยแบบบาทต่อลิตร และในบางพื้นที่อาจมีค่าบำรุงท้องถิ่นเพิ่มเล็กน้อย โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑลอาจบวกเพิ่มได้ ขณะที่หลายพื้นที่ภาคเหนือแทบไม่มีส่วนต่างมากนัก
ช่วงวันที่ 15 มีนาคม มีรายงานบางแหล่งว่า เบนซินและแก๊สโซฮอล์อาจขยับขึ้นประมาณ 0.50 บาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอัปเดตจากบางปั๊ม (รวมถึงประกาศของ Bangchak ในวันนี้) ยังพบว่าหลายแห่งคงราคาเดิมช่วงเช้า ส่วนดีเซลยังไม่เปลี่ยน
ถ้าต้องการเช็กราคาน้ำมันในเชียงรายแบบล่าสุด แนะนำดูจากป้ายหน้าปั๊มใกล้บ้าน หรือเช็กผ่านแอปหรือเว็บไซต์ของ PTT และ Bangchak เพราะราคาย่อยอาจขยับได้เป็นระยะ
รวบหญิงเชียงราย เปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
เชียงราย – ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุม น.ส.อัจฉริยา อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย และความผิดทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
คดีนี้ระบุพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มี ชักชวน หรือโฆษณาการพนันผิดกฎหมาย รวมถึงข้อหาฟอกเงินด้วย นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังกล่าวหาว่าเธอยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร หรือบัญชี e-money ของตน ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจใช้เอง และรู้ หรือควรรู้ว่าอาจถูกนำไปใช้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ หรือความผิดอื่น
เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมที่บริเวณลานจอดรถห้องเช่า ซอย 14 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เส้นทางเงินโยงเว็บพนัน YAKBET168
พล.ต.ท.ณัฐสัช ชาวนาศัย ผู้บัญชาการกองปราบปราม ระบุว่า ชุดสืบสวนติดตามกลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการพนันผิดกฎหมาย และใช้หลายบัญชีธนาคารรับโอนเงินจากผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ YAKBET168
จากการสืบสวน พบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการส่งลิงก์ชักชวนให้สมัครสมาชิกและเล่นพนันผ่านระบบออนไลน์ ต่อมา เมื่อคดีคืบหน้า ตำรวจพบการใช้บัญชีจำนวนมากเพื่อรับเงินจากผู้เล่น
ขณะเดียวกัน การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนระดับหลายล้านบาท และตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาทำงานเป็นกลุ่มแบบแบ่งหน้าที่ชัดเจน บางคนดูแลโอนเงินภายใน บางคนกดเงินสดจากตู้ ATM แล้วนำส่งต่อให้สมาชิกอื่น อีกส่วนหนึ่งรับหน้าที่เปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินโอนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
บทบาทผู้ต้องหา และการจับกุมในเชียงราย
ตำรวจระบุว่า น.ส.อัจฉริยาเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย โดยมีคนว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคาร แล้วนำไปใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินจากนักพนันออนไลน์
หลังรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 4 ราย ก่อนหน้านี้ สภ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จับกุมไปแล้ว 3 ราย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกัน ชุดสืบสวนจึงเร่งติดตามผู้ต้องหาที่เหลือ คือ น.ส.อัจฉริยา หลังพบว่าหลบหนีและพยายามซ่อนตัว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจากกองกำกับการ 1 พบตัวเธอในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเข้าจับกุมได้สำเร็จ จากนั้น ตำรวจควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตำรวจเชียงใหม่ช่วยเหลือควายตัวหนึ่งที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อใช้ในงานเลี้ยงศพ
เชียงใหม่ – เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่พบควายวิ่งหนีอยู่กลางทุ่งนา อาการตื่นตกใจหนัก และวิ่งเปลี่ยนทิศตลอดเวลา ทำให้การไล่ต้อนต้องทำอย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ระหว่างปฏิบัติการ ปศุสัตว์ตัดสินใจใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อหยุดควายให้นิ่งลง จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวได้ ใช้เวลารวมกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งกว่าจะจับไว้ได้สำเร็จ
จากการสอบถามเจ้าของควาย ทราบว่าเพิ่งซื้อควายมาจากอำเภอแม่แตง เพื่อนำมาชำแหละประกอบอาหารในงานศพ ก่อนเกิดเหตุเจ้าของได้ผูกเชือกกับต้นไม้ และใช้ค้อนปอนด์ทุบหัวไปแล้ว 3 ครั้ง จนมีบาดแผลที่ศีรษะ แต่ควายสะบัดเชือกจนขาด แล้ววิ่งหนีออกไปทั่วพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง
หลังควบคุมตัวได้ ตำรวจที่ร่วมภารกิจเห็นบาดแผลและความพยายามเอาชีวิตรอดของควายแล้วรู้สึกสงสาร จึงพูดคุยกับเจ้าของเพื่อขอไถ่ชีวิต โดย พ.ต.อ.สถิตชัย นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ.สันทราย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันลงขันซื้อต่อจากเจ้าภาพ ซึ่งเจ้าของยินยอม
ต่อมา ตำรวจได้นำควายไปมอบให้วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ควายได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ และอยู่ในความดูแลที่เหมาะสม
ตำรวจในจังหวัดพะเยา ยึดยาไอซ์ได้ 597 กิโลกรัม
เชียงราย – ตำรวจปราบปรามยาเสพติดรายงานว่า จังหวัดพะเยากำลังแสดงสัญญาณว่าเป็นทั้งจุดแวะพักและเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผิดกฎหมาย ในสองคดีติดต่อกัน ตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยึดยาเสพติดจำนวนมาก ทั้งยาบ้าและไอซ์ (คริสตัลเมทแอมเฟตามีน) หลังจากการบุกตรวจค้นในอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ตำรวจในจังหวัดพะเยา ภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับแจ้งว่ามียาเสพติดกำลังถูกขนส่งพร้อมกับสินค้าเกษตร การขนส่งดังกล่าว reportedly เข้าสู่อำเภอเชียงคำก่อน แล้วมุ่งหน้าไปยังภาคกลาง
ตามรายงานจาก ตำรวจพะเยาได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงคำ และทีมร่วมที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยอาสาป้องกันหมู่บ้าน กลุ่มเจ้าหน้าที่ประมาณ 20 นาย ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย
พวกเขาตรวจค้นลานยางเก่าในบ้านเลขที่ 16 หมู่ 16 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ภายในศาลา เจ้าหน้าที่พบถุงสีดำวางเรียงเป็นแถว ถุงแต่ละใบบรรจุขิงสด จึงดูเหมือนการส่งสินค้าเกษตรตามปกติในแวบแรก
อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นอย่างละเอียดเผยให้เห็นสิ่งอื่น เจ้าหน้าที่พบไอซ์ซ่อนอยู่ในทุกถุง รวมทั้งสิ้น 199 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 597 กิโลกรัมของยาไอซ์
นักสืบระบุว่า ผู้ลักลอบขนยาได้ผสมยาเข้ากับขิงเพื่อปกปิดจากเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น กลุ่มดังกล่าว allegedly เก็บสินค้านี้ไว้ในอำเภอเชียงคำ ขณะรอเคลื่อนย้ายต่อไปยังจังหวัดลพบุรี
ชาวบ้านใกล้เคียงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาเห็นชายต้องสงสัยประมาณหกคนก่อนหน้านี้ ชายเหล่านั้นสวมหมวกและปิดบังใบหน้า ขณะขนถุงสีดำเข้าไปในศาลา เมื่อสังเกตเห็นยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ พวกเขาหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยรถจักรยานยนต์
ตำรวจยึดไอซ์ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และส่งไปยังสถานีตำรวจเชียงคำ เจ้าหน้าที่ยังเริ่มตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และเร่งขยายผลการสืบสวนเพื่อระบุตัวและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งวันก่อนหน้า ในวันที่ 13 มีนาคม เจ้าหน้าที่อำเภอเชียงคำสั่งดำเนินการอีกครั้งภายใต้นโยบาย Quick Big Win ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “ปกป้องพะเยา” การดำเนินการนี้ต่อเนื่องจากการจับกุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งพร้อมยาบ้า หลังการจับกุมนั้น นักสืบได้รับข้อมูลชี้ไปยังแหล่งอื่นในเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ตั้งการซื้อขายลับเพื่อเป้าหมายสองผู้ต้องสงสัย คือ สมยศ และ วรรณา (นามสกุลถูกปกปิด) ทั้งสองเชื่อมโยงกับตำบลสบป้อง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ต่อมา ผู้ต้องสงสัยนัดส่งมอบบนถนนในหมู่บ้านโคน้อย (หมู่ 1) ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง เจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อำเภอภูซางและสถานีตำรวจภูซาง จากนั้นเคลื่อนกำลังเข้าเมื่อผู้ต้องสงสัยมาถึง
ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาบ้าทั้งหมด 15 ห่อ แต่ละห่อมี 2,000 เม็ด รวม 30,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งสองผู้ต้องสงสัย และดำเนินคดีข้อหาขายยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อการค้า เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องสงสัยและของกลางให้พนักงานสอบสวน ขณะที่ทีมงานยังคงขยายผลคดีเพื่อติดตามเครือข่ายยาเสพติดที่กว้างขึ้น
