ข่าวระดับชาติ - National

เหตุการณ์สุดช็อกในพัทยา! หญิงข้ามเพศเปลือยกายสองคนไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

Published

2 hours ago

on

พัทยา – ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 มีนาคม 2569 เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นบนถนนเลียบชายหาดพัทยา ใกล้ซอยพัทยา 13/4 สร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็น หญิงข้ามเพศเปลือยกายสองคนไล่ตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย พร้อมตะโกนด่าทอและเรียกร้องเงินอย่างโมโห เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ทำลายภาพลักษณ์ของเมืองในฐานะแหล่งท่องเที่ยวในทันที

รายละเอียดของเหตุการณ์สุดช็อก:

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทยาและพยานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 5:00 น. นักท่องเที่ยวชาวอินเดียถูกหญิงข้ามเพศสองคนซึ่งแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือบางครั้งก็สวมเพียงผ้าขนหนูไล่ตามอย่างโมโห พวกเธอถูกเห็นว่าดึงและผลักนักท่องเที่ยว ขู่ว่าจะขว้างปาหินใส่ และเรียกร้องเงินเพื่อแลกกับบริการทางเพศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

* พวกเธอตะโกนคำหยาบคาย เช่น “คุณตีฉันและมีเพศสัมพันธ์กับฉันโดยไม่จ่ายเงิน!”

* นักท่องเที่ยวพยายามหนี แต่ถูกไล่ตามไปตามถนน ทำให้ผู้คนรอบข้างแตกตื่น

* เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์เข้าแทรกแซงเพื่อหยุดการไล่ล่า พวกเขาเตรียมเสื้อผ้าหรือผ้าห่มมาคลุมนักท่องเที่ยว

สุดท้าย เหตุการณ์จบลงด้วยการไกล่เกลี่ย นักท่องเที่ยวตกลงจ่ายคนละ 1,000 บาท (รวม 2,000 บาท) และแยกย้ายกันไปโดยไม่มีฝ่ายใดแจ้งความ

ในอดีต เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพัทยา โดยเฉพาะในย่านบันเทิงที่แออัดอย่างถนนวอล์กกิ้งสตรีทและถนนเลียบชายหาด ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีกฎระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น

นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรียบโดยหญิงข้ามเพศในพัทยาบ่อยแค่ไหน?

พัทยาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชีวิตกลางคืน แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและฉ้อโกง โดยเฉพาะในย่านบันเทิงที่ขึ้นชื่อเรื่องการค้าประเวณี

รายงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากประสบกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ไม่เพียงแต่ในพัทยาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ภูเก็ตและกรุงเทพฯ ด้วย

รูปแบบที่พบได้ทั่วไป ได้แก่:

* การคิดราคาเกินจริง: ตกลงกันในราคาต่ำในตอนแรก แต่ต่อมากลับเรียกร้องราคาที่สูงกว่ามาก หรือมีการข่มขู่เพื่อบังคับให้จ่ายเงิน
* การปล้นห้องพักในโรงแรม: นักท่องเที่ยวถูกล่อลวงไปยังห้องพักในโรงแรมที่ผู้ร่วมกระทำความผิดขโมยเงินหรือทรัพย์สินมีค่า บางครั้งอาจใช้ประโยชน์จากความมึนเมาของนักท่องเที่ยว
* การข่มขู่และใช้ความรุนแรง: หากคุณปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเพิ่มหรือพยายามหลบหนี อาจมีการใช้การข่มขู่และใช้ความรุนแรง คุณอาจถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกข่มขู่ว่าจะเรียกค่าไถ่

* การไล่ล่าบนท้องถนนและการก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ: คล้ายกับกรณีล่าสุดที่การไล่ล่าส่งผลให้เกิดความอับอายขายหน้าและความตื่นตระหนกในที่สาธารณะ

หลายแหล่งข้อมูลระบุว่า ถนนบีชโรดและถนนวอล์กกิ้งสตรีทเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง กลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวจากอินเดีย จีน และยุโรป มักถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาการสื่อสารเกี่ยวกับราคาหรือข้อพิพาทที่บานปลายผ่านการต่อรองราคา

แม้ว่าตำรวจจะไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการ แต่รายงานข่าวและโพสต์ออนไลน์บ่งชี้ว่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหลายครั้งต่อปี โดยเฉพาะในช่วงฤท่องเที่ยว ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินมาตรการปราบปรามคดีปล้นหรือความรุนแรง

ข้อควรระวังจากมุมมองของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่:

เมื่อไปเที่ยวพัทยา โดยเฉพาะเวลากลางคืน โปรดคำนึงถึงสิ่งพื้นฐานเหล่านี้:

* พูดคุยเรื่องราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนรับบริการใดๆ

* หลีกเลี่ยงการพาคนแปลกหน้าเข้าไปในห้องพักโดยลำพัง

* เก็บเงินและของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย อย่าวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่าย

* หากเกิดปัญหาขึ้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เช่น ตำรวจท่องเที่ยวที่หมายเลข 1155

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า… ขอให้สนุกกับการเที่ยวพัทยา แต่โปรดระมัดระวัง เพราะแม้แต่ความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้

มหาเศรษฐีชาวอังกฤษ เควนติน กริฟฟิธส์ เสียชีวิตหลังพลัดตกจากคอนโดหรูในพัทยา

ข่าวระดับชาติ - National

เกษตรกรเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนหลังราคาผักตกต่ำ

Published

2 days ago

on

March 4, 2026

By

เกษตรกรเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนหลังราคาผักตกต่ำ

เชียงใหม่ – เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ บางคนเล่าเรื่องราวทั้งน้ำตาว่ากะหล่ำปลีขายได้ในราคาต่ำกว่า 1 บาทต่อกิโลกรัม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนในเมืองจึงเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

พระครูอดจากวัดเจดีย์หลวง ร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมและเครือข่ายอาสาสมัคร ได้ซื้อผลผลิตราคาถูกจำนวนมากและนำมาจัดทำเป็นชุดอาหารแจกฟรีแก่ประชาชน

ครั้งนี้มีทั้งมะเขือยาว ฟักทอง แตงโม และกะหล่ำปลี รวมแล้วมากกว่า 40 ตัน จากนั้นทีมงานยังมีชมรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และกลุ่มจิตอาสา มาช่วยกันคัด แพ็ก และจัดเรียงให้เป็นระเบียบ เพื่อให้แจกจ่ายได้ทั่วถึงตลอดงาน

เกษตรกรเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนหลังราคาผักตกต่ำ

พระครูอ๊อดเล่าว่า ตั้งใจทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธระลึกถึงโอวาทปาติโมกข์ คำสอนที่ย้ำให้ทำความดี ละความชั่ว และทำใจให้ผ่องใส ดังนั้นนอกจากการทำบุญและเวียนเทียนแล้ว การแบ่งปันอาหารจากผักผลไม้สดก็เป็นอีกทางที่ช่วยกันได้จริงในช่วงที่เกษตรกรเดือดร้อน

เกษตรกรเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนหลังราคาผักตกต่ำ

ด้านนายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม ระบุว่า มูลนิธิร่วมเหมาผักผลไม้มาสนับสนุนการแจกจ่ายรอบนี้ประมาณ 10 ตัน โดยเฉพาะกะหล่ำปลีที่รับซื้อมาจากเกษตรกรชาวเขา หลายคนเล่าด้วยน้ำตาว่า กะหล่ำปลีขายได้กิโลกรัมละไม่ถึง 1 บาท พอถึงวันบุญใหญ่จึงอยากให้ผักเหล่านี้ถูกส่งต่อไปถึงคนที่นำไปทำอาหารได้จริง กินอิ่มกันทั้งบ้าน และยังเป็นการช่วยพยุงราคาหน้าสวนไปพร้อมกัน

บรรยากาศในวัดตลอดวันมีทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบพระ ร่วมพิธี และเวียนเทียนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทางวัดยังจัดจุดผางประทีปรอบบริเวณเจดีย์หลวง ทำให้ยามค่ำคืนสว่างไสวและดูงดงามเป็นพิเศษ

ข่าวระดับชาติ - National

ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ตกค้างหลังจากเที่ยวบินไปอาบูดาบีถูกยกเลิก

Published

3 days ago

on

March 3, 2026

By

ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ตกค้างหลังจากเที่ยวบินไปอาบูดาบีถูกยกเลิก

เชียงใหม่ – ผู้อำนวยการสนามบินเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้หลายประเทศปิดน่านฟ้า เริ่มส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศมายังเชียงใหม่แล้ว

ปัจจุบัน มีเพียงสายการบินเดียวที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน คือ สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างอาบูดาบีและเชียงใหม่สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน

จากสถานการณ์ดังกล่าว สายการบินได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางนี้เป็นการชั่วคราวแบบไม่มีกำหนด ทำให้ตารางบินต้องปรับตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แบบวันต่อวัน

สำหรับผลกระทบในช่วงแรก เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2569 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องยกเลิกเที่ยวบิน EY427 เชียงใหม่-อาบูดาบี เนื่องจากเที่ยวบินขาเข้า EY426 อาบูดาบี-เชียงใหม่ ถูกยกเลิกไปก่อนแล้ว โดยมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบราว 160 คน

ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ตกค้างหลังจากเที่ยวบินไปอาบูดาบีถูกยกเลิก

ทั้งนี้ Etihad Airways รับหน้าที่ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่พักโรงแรม และจัดเที่ยวบินสำหรับเดินทางต่อหรือเลื่อนการเดินทางออกไป รวมถึงสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน เพื่อให้ผู้โดยสารติดตามรายละเอียดได้ต่อเนื่อง

ด้านมาตรการความปลอดภัย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ระบุว่า สนามบินปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงที่สถานการณ์ต่างประเทศยังไม่นิ่ง สนามบินได้เพิ่มความเข้มในการตรวจค้นและมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น แม้ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณเตือนหรือข้อมูลภัยคุกคามเพิ่มเติม และพร้อมปรับระดับให้เข้มขึ้นทันที หากมีการแจ้งเตือนเข้ามา

ข่าวระดับชาติ - National

เสือโคร่งดุร้ายออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านและฆ่าปศุสัตว์ในจังหวัดกำแพงเพชร

Published

3 days ago

on

March 3, 2026

By

เสือโคร่งดุร้ายออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านและฆ่าปศุสัตว์ในจังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชร – ชาวบ้านหมู่บ้าน 5 บ้านตากฟ้า ตำบลปางตาหวาย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กำลังหวาดกลัวหลังจากพบเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่ามาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ เดินเตร่ใกล้ชุมชนของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ 3-4 วัน

เหตุที่ทำให้ชาวบ้านยิ่งไม่สบายใจเกิดขึ้นช่วงกลางคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ราว 22.00 น. เมื่อเสือโคร่งบุกเข้าคอกหมูป่าของชาวบ้าน กัดขย้ำแม่หมูป่าจนตาย แล้วคาบลูกหมูไป 1 ตัว ก่อนจะหายเข้าไปในความมืด จากนั้นช่วงประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม เสือตัวเดิมย้อนกลับมาอีกครั้ง และลากซากแม่หมูน้ำหนักราว 80 กิโลกรัมออกจากคอก เข้าไปในป่าอ้อยใกล้บ้าน สร้างความตื่นกลัวไปทั่วพื้นที่

เสือโคร่งดุร้ายออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านและฆ่าปศุสัตว์ในจังหวัดกำแพงเพชร

บริเวณคอกหมูหลังบ้านพบร่องรอยชัดเจน ทั้งประตูคอกเสียหาย คราบเลือดกระจาย และรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ที่มุ่งหน้าไปทางป่าอ้อยใกล้เคียง ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเสือยังไม่ไปไหนไกล และอาจซุ่มอยู่แถวจุดที่ลากซากเข้าไป

เจ้าของคอกเล่าว่า ตอนเกิดเหตุเขานอนเฝ้าคอกอยู่ใกล้ๆ พอได้ยินเสียงหมูร้องแรงผิดปกติจึงรีบออกไปดู แล้วเห็นเสือโคร่งกำลังกัดแม่หมูป่าอยู่ เมื่อเสือเจอแสงไฟและคนก็สะดุ้งหนีไป ทิ้งให้แม่หมูบาดเจ็บหนักและตายในเวลาต่อมา

เสือโคร่งดุร้ายออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านและฆ่าปศุสัตว์ในจังหวัดกำแพงเพชร

หลังเกิดเหตุ หลายครอบครัวยังเชื่อว่าเสือโคร่งตัวนี้ยังอยู่ละแวกเดิม เพราะพบรอยเท้าและร่องรอยการเดินวนใกล้ชุมชนเป็นระยะ บางคนมองว่าเสืออาจเฝ้าซากที่ลากเข้าไปในป่าอ้อย แล้วรอกลับมากินส่วนที่เหลือให้หมด

ขณะเดียวกัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มเพิ่มการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะคอกควายที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ หลายคนต้องผลัดกันเฝ้าตอนกลางคืน และจุดไฟให้มีแสงสว่างตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพราะยังไม่มั่นใจว่าปลอดภัย

เสือโคร่งดุร้ายออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านและฆ่าปศุสัตว์ในจังหวัดกำแพงเพชร

จากการประเมินของชาวบ้านที่ติดตามรอยเท้าและเส้นทางที่คาดว่าเสือใช้เดิน เสือโคร่งตัวนี้น่าจะมีลำตัวยาวเกือบ 2 เมตร และสูงราว 1 เมตร จึงเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงอันตรายหากเข้าใกล้คนหรือเข้าไปในคอกสัตว์อีก

ทางท้องถิ่นและหน่วยงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วางกำลังลาดตระเวนรอบหมู่บ้าน พร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านตอนกลางคืนลำพัง

เบื้องต้นมีการคาดว่าเสืออาจเป็นเสือรุ่นใหม่ที่ขยายพื้นที่หากินออกนอกเขตป่า เจ้าหน้าที่จึงติดตั้งกล้องดักถ่ายและตรวจรอยเท้า เพื่อช่วยยืนยันตัวตนและประเมินพฤติกรรม จากนั้นจะวางแผนผลักดันเสือให้กลับเข้าสู่ป่าลึกให้เร็วที่สุด

