ผู้ว่าฯ เชียงรายย้ำข่าวลือน้ำมันขาดแคลนไม่จริง, สั่งเข้มกันกักตุน
เชียงราย – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่พร้อมทีมจากสำนักงานพลังงานจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด เพื่อตรวจคลังน้ำมันและสถานีบริการทั่วจังหวัด หลังมีกระแสข่าวลือบนออนไลน์เรื่องน้ำมันขาดแคลนจนหลายคนเริ่มตื่นตระหนก
ผู้ว่าฯ ยืนยันว่าเชื้อเพลิงในพื้นที่ยังเพียงพอ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการและใช้ชีวิตตามปกติ พร้อมประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการ 6 ข้อ เพื่อสกัดการกักตุนและการเอาเปรียบด้านราคา
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้ว่าฯ ชูชีพ พงษ์ชัย ลงตรวจจุดสำคัญร่วมกับชุดปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นตรวจทั้งแหล่งเก็บสำรองและสถานีบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวเชียงราย และลดความกังวลจากข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ผู้ว่าฯ ระบุว่า การเร่งไปเติมหรือกักเก็บเกินความจำเป็นจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาใหม่ เพราะทำให้ความต้องการพุ่งสูงผิดปกติและส่งผลให้ปั๊มน้ำมันบางแห่งน้ำมันหมดเร็วกว่าปกติ
น้ำมันในเชียงรายยังไม่ขาดแคลน
นอกจากนี้ จังหวัดเปิดสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงให้แจ้งเบาะแส หากพบการฉวยโอกาส เช่น กักตุนหรือขายเกินราคา โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างใกล้ชิด
“อยากให้พี่น้องเชียงรายเข้าใจข้อเท็จจริง น้ำมันในจังหวัดไม่ได้ขาดแคลน ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติ และอย่าตุนหรือซื้อเกินจำเป็น เพราะจะทำให้สถานการณ์ตึงโดยไม่จำเป็น” ผู้ว่าฯ กล่าว
ด้านนายประสก งามสมภักดิ์ พลังงานจังหวัดเชียงราย เสริมว่า ช่วงที่ข่าวลือแพร่หลาย มีประชาชนบางส่วนนำภาชนะมาเติมน้ำมันมากกว่าปกติ ส่งผลให้ยอดใช้ต่อวันสูงขึ้น และทำให้บางสถานีบริการต้องเติมสต๊อกถี่กว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม จังหวัดประสานผู้ประกอบการให้เพิ่มรอบการขนส่งแล้ว จึงช่วยให้การกระจายเชื้อเพลิงทำได้ต่อเนื่อง อีกทั้งเชียงรายมีคลังน้ำมันของตัวเอง ทำให้การส่งจ่ายทำได้เร็วกว่าในบางพื้นที่
เขาย้ำด้วยว่า ราคาน้ำมันยังไม่ปรับขึ้น และปริมาณยังเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดังนั้นประชาชนไม่ควรกักตุน และควรเติมตามความจำเป็น
รัฐบาลตรึงราคาดีเซลชั่วคราว 15 วัน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยสั่ง ตรึงราคาดีเซลชั่วคราว 15 วัน โดยคงเพดานราคาทั่วประเทศไว้ที่ 29.94 บาทต่อลิตร เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2026 นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ระบุแนวทางดังกล่าว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อุตตพล เรืองกฤบูรณ์ ดำเนินการผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการนี้ต้องการลดแรงกระแทกค่าครองชีพและต้นทุนเดินทาง หลังราคาน้ำมันโลกผันผวนจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง รวมถึงความกังวลเรื่องการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ
ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ เช่น PTT, Shell และ Caltex จึงคงราคาไว้ (หรือปรับลดในบางช่วงตามเงื่อนไข) โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะช่วยชดเชยส่วนต่างในช่วงตรึงราคา และบางกรณีอาจครอบคลุมไปถึงน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ด้วย เจ้าหน้าที่ยังระบุว่าไทยมีน้ำมันสำรองราว 60 วัน จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกไปซื้อกักตุนในช่วงที่ตลาดยังผันผวน
ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเชียงรายน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 95 หมด
ทหารเชียงรายสกัดรถเอสยูวี ยึดยาไอซ์ได้ 600 กิโลกรัม
เชียงราย – มีการไล่สกัดรถต้องสงสัยบนเส้นทางภูเขาในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังเจ้าหน้าที่พบรถปาเจโรป้ายทะเบียนเชียงใหม่ขับเร็วผิดปกติ ก่อนเร่งเครื่องหนีและฝ่าจุดตรวจหลายจุด สุดท้ายถูกพบจอดทิ้งไว้ริมอ่างเก็บน้ำ ส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไป
วันที่ 5 มี.ค. เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ นบ.ยส.35 ตรวจยึดไอซ์น้ำหนักราว 600 กิโลกรัม พร้อมรถยนต์อเนกประสงค์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สีดำ ป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
ก่อนหน้านี้ ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา ในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง ระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วงกลางคืน เมื่อถึงบริเวณบ้านลิเซ หมู่ 9 ต.แม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่เห็นรถคันดังกล่าววิ่งบนถนนเขาด้วยความเร็วผิดสังเกต จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีทันที
ต่อมา เจ้าหน้าที่ประสานกำลัง นบ.ยส.35 เพื่อจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบนเส้นทางบริเวณบ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 18 ต.แม่ฟ้าหลวง อย่างไรก็ตาม รถเป้าหมายยังฝ่าจุดตรวจไปได้ จึงเกิดการไล่ติดตามต่อเนื่อง
ท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่ตามไปถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง และพบรถต้องสงสัยจอดอยู่ริมอ่าง จึงเข้าตรวจสอบทันที แต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่หรือบุคคลในพื้นที่ คาดว่าหลบหนีไปแล้ว
เมื่อตรวจค้นภายในรถ พบกระสอบฟางสีขาวและสีฟ้ารวม 24 ใบ ภายในบรรจุไอซ์ โดยระบุว่าแต่ละกระสอบมี 25 ห่อ รวมของกลางทั้งหมดราว 600 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังพบเอกสารส่วนบุคคล เป็นบัตรประจำตัวประชาชนของชายอายุ 29 ปี ชาว ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบ และเดินหน้าขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานข่าวระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 ถึงช่วงต้นเดือน มี.ค. 2569 กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นยาเสพติดได้ 257 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 265 คน ตรวจยึดยาบ้า 151,621,703 เม็ด เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม ไอซ์ 2,407.2 กิโลกรัม ฝิ่น 67 กิโลกรัม และเคตามีน 327.4 กิโลกรัม อีกทั้งมีเหตุปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียง 34 ครั้ง ส่งผลให้ฝ่ายขบวนการเสียชีวิต 25 ราย และหากยาเสพติดที่ยึดได้ถูกลำเลียงเข้ากรุงเทพฯ อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการขายรวมประมาณ 25,482 ล้านบาท
ตม.เชียงรายจับ 11 ชาวจีน ลักลอบเข้าเมือง ซ่อนตัวบ้านเช่าแม่สาย
เชียงราย – ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าจับกุมกลุ่มชาวจีน หลังพบว่าพักอยู่ในบ้านเช่าใกล้ชายแดน เจ้าหน้าที่ยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 45 เครื่อง และรถกระบะป้ายแดง Toyota TRAVO pickup ที่เชื่อว่าเตรียมใช้รับส่งคนเข้าเมืองเข้าไปในตัวเมืองเชียงราย
ปฏิบัติการเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตม.เชียงรายควบคุมตัวชาวจีน 11 ราย พร้อมผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยอีก 2 ราย หลังได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติลักลอบเข้าประเทศ และไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 4 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
พบชาวจีน 11 คนอยู่ในบ้านเช่า
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบชาวจีนพักอยู่ภายในบ้านรวม 11 คน โดยมีรายชื่อที่ระบุไว้ ได้แก่
- Fu Guay, 36
- Ta Yi, 32
- Zhao Defa, 31
- SIHBO TIAN, 31
- A Phan, 30
- Bai Qi, 28
- Chao Wen, 18
จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอตรวจเอกสารการเข้าเมือง แต่ทั้งหมดไม่สามารถแสดงได้ เบื้องต้นให้การว่า ลักลอบข้ามเข้ามาในพื้นที่แม่สายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2025 เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเข้าและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
พบ 3 รายมีพาสปอร์ตแต่โอเวอร์สเตย์ บางรายเกิน 600 วัน
นอกจากกลุ่มที่ไม่มีเอกสารแล้ว ตม.ระบุว่ายังมีชาวจีนอีก 3 รายที่ถือหนังสือเดินทาง แต่พักเกินกำหนดอนุญาต ได้แก่
- HONG JIN QIU, 22, เข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ 6 ธันวาคม 2025, อนุญาตถึง 3 กุมภาพันธ์ 2026, อยู่เกิน 31 วัน
- XIAOBO LIU, 36, เข้าทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน 17 พฤษภาคม 2024, อนุญาตถึง 15 มิถุนายน 2024, อยู่เกินมากกว่า 629 วัน
- SONGLEI DONG, 32, เข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ 27 พฤษภาคม 2024, อนุญาตถึง 25 มิถุนายน 2024, อยู่เกินมากกว่า 619 วัน
ทั้งสามถูกดำเนินคดีในข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต
ยึดรถกระบะและมือถือ คนขับรับสารภาพเตรียมรับส่งเข้าตัวเมือง
ระหว่างตรวจค้นบ้าน เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือรวม 45 เครื่อง และพบรถกระบะป้ายแดง Toyota TRAVO จอดอยู่หน้าบ้าน ตำรวจระบุผู้ขับขี่ชื่อ Chai อายุ 49 ปี เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สาย
จากการสอบสวน Chai ให้การว่า วางแผนขับรถพาชาวจีนทั้งหมดไปอำเภอเมืองเชียงราย คิดค่าจ้างเที่ยวละ 2,500 บาท และเคยทำลักษณะนี้มาแล้ว 2 ครั้ง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบชายอีกรายชื่อ Ton อายุ 44 ปี ถือบัตรประเภทเดียวกัน โดยรับว่าได้รับจ้างให้เฝ้าบ้านเช่าหลังดังกล่าว ค่าจ้างวันละ 500 บาท
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทั้งสองรายในความผิดฐานช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือให้การสนับสนุนคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อให้พ้นจากการจับกุม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยึดรถและโทรศัพท์ไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม
แนวโน้มลักลอบเข้าเชียงรายเพิ่ม ตม.จับตาเครือข่ายหลอกลวงข้ามแดน
ตม.ในภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่เชียงราย ระบุว่าช่วงหลังพบชาวจีนลักลอบเข้าเมืองมากขึ้น และหลายกรณีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงข้ามแดน
เพราะการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงในเมียนมาและกัมพูชาเข้มขึ้น บางกลุ่มจึงเปลี่ยนเส้นทางเข้ามาในไทยแทน โดยมักข้ามชายแดนตามช่องทางที่เฝ้าระวังไม่ทั่วถึงในภาคเหนือ และพยายามหลบเลี่ยงการตรวจเอกสาร
ขณะเดียวกัน ตำรวจและ ตม.ในพื้นที่ยังเดินหน้าจับกุมอย่างต่อเนื่อง หลายคดีพบการยึดโทรศัพท์จำนวนมากและซิมการ์ดที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดกฎหมาย โดยรวมแล้ว หน่วยงานรัฐจึงเพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดน และเร่งตรวจสอบที่พักและเส้นทางเดินทาง เพื่อสกัดกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้
เตือนพายุฤดูร้อนภาคเหนือ 11-13 มีนาคม 2026
เชียงราย – กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือช่วงวันที่ 11-13 มีนาคม 2026 หลังหลายวันก่อนหน้านี้อากาศร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง
รอบนี้ TMD ระบุว่า บางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกเป็นจุดๆ ฝนตกหนักบางแห่ง และฟ้าผ่า โดยสถานการณ์สามารถเปลี่ยนเร็วในช่วงอากาศร้อนแบบนี้
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 1 (15/2026) อธิบายว่า รูปแบบอากาศกำลังเปลี่ยน เพราะมวลอากาศความกดอากาศสูง (อากาศเย็น) จากจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้
ขณะเดียวกัน ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาเพิ่ม เมื่อยังมีความร้อนสะสมอยู่มาก การปะทะกันของอากาศเย็นและความชื้นจึงกระตุ้นให้เกิดพายุรุนแรงได้ง่าย
พายุเริ่มภาคเหนือก่อน แล้วค่อยลามลงพื้นที่อื่น
ตามคาดการณ์ กลุ่มพายุจะเริ่มกระทบ ภาคเหนือ ในวันที่ 11 มีนาคม จากนั้นกิจกรรมฝนฟ้าคะนองมีแนวโน้มขยายไปยังพื้นที่ตอนบนของไทยมากขึ้น
จังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง มีโอกาสเจอผลกระทบก่อน และอาจแรงกว่าพื้นที่อื่นในช่วงแรก
- ภาคเหนือ: อาจมีฝนตกฉับพลัน ลมแรง และมีลูกเห็บบางแห่ง โดยเฉพาะโซนตอนบนและพื้นที่สูง นอกจากนี้บางจุดอาจมีฝนตกหนักในเวลาสั้นๆ
- พื้นที่เสี่ยงถัดไป: วันที่ 12-13 มีนาคม พายุอาจขยายไปภาคอีสานตอนบนฝั่งตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็อาจมีฝนฟ้าคะนองได้ แต่ความรุนแรงจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ถึงอย่างนั้น อากาศร้อนยังไม่หายไปทันที หลายพื้นที่ยังร้อนต่อเนื่องถึงวันที่ 10 มีนาคม อย่างไรก็ตาม กลางสัปดาห์จะเริ่มรู้สึกอากาศแปรปรวนมากขึ้น เพราะโอกาสเกิดพายุเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงหลักที่ต้องระวัง และวิธีรับมือแบบง่ายๆ
TMD ขอให้ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวัง เพราะพายุฤดูร้อนอาจรุนแรงและมาเร็ว ช่วง 11-13 มีนาคม มีความเสี่ยงสำคัญดังนี้
- ฝนฟ้าคะนอง: พายุเกิดเร็วได้ และมีฝนหนักบางช่วง
- ลมกระโชกแรง: ลมแรงอาจทำให้กิ่งไม้ ป้าย หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงล้มได้ ควรระวังบริเวณป้ายโฆษณา จุดก่อสร้าง และแนวต้นไม้ริมถนน
- ลูกเห็บ: บางพื้นที่ภาคเหนือ และบางส่วนของอีสานตอนบน อาจมีลูกเห็บตก ถ้าเป็นไปได้ให้นำรถเข้าที่ร่ม และป้องกันพืชผลกับสัตว์เลี้ยง
- ฟ้าผ่า: ฟ้าผ่าเกิดได้แม้ฝนไม่แรง ควรหลีกเลี่ยงที่โล่ง จุดสูง วัตถุสูง และแหล่งน้ำระหว่างมีพายุ
- ฝนตกหนักเป็นจุดๆ: ฝนหนักช่วงสั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และจุดที่ระบายน้ำไม่ดี
เพื่อลดความเสี่ยง TMD แนะนำแนวทางที่ทำได้ทันที เช่น
- อยู่ในอาคารเมื่อพายุเข้า และหลีกเลี่ยงที่โล่งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่
- เก็บและยึดของนอกบ้านให้แน่น เช่น ป้าย วัสดุมุงหลังคา และเครื่องมือช่าง
- เกษตรกรควรคลุมหรือเสริมความแข็งแรงให้พืชผล โรงเรือน และคอกสัตว์
- ติดตามประกาศจาก TMD และหน่วยงานป้องกันภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
หน้าร้อนยังอยู่ แต่พายุทำให้อากาศแกว่งมากขึ้น
การเตือนพายุฤดูร้อนรอบเดือนมีนาคม 2026 เกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนเริ่มแรงขึ้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายพื้นที่เจออุณหภูมิสูง และมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศในหลายจังหวัดมาก่อนแล้ว ช่วง 11-13 มีนาคมจึงอาจเป็นอีกระลอกที่ทำให้อากาศสลับจากร้อนจัดไปเป็นฝนพายุแบบฉับพลัน หลังจากคำเตือนก่อนหน้าที่สิ้นสุดราววันที่ 6 มีนาคม
หลังพ้นช่วงพายุ สภาพอากาศอาจสงบลงชั่วคราว แต่ความร้อนมีโอกาสกลับมาอีกในช่วงกลางเดือนมีนาคม
ระหว่างนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังเตรียมพร้อมรับมือเหตุที่มักเกิดร่วมกับพายุฤดูร้อน เช่น ต้นไม้ล้ม ไฟฟ้าดับเป็นช่วงๆ และน้ำท่วมขังเฉพาะจุด
คนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดภาคเหนืออื่นๆ ควรติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการผ่านเว็บไซต์ TMD และสายด่วน เพื่ออัปเดตสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพราะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนไว การเตรียมตัวล่วงหน้าเล็กน้อยช่วยให้ปลอดภัยได้มากขึ้น
