ข่าวอาชญากรรม - Crime
“ปู มัณฑนา” เข้ารับทราบข้อหา หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย” บอกถูกกลั่นแกล้ง และไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อน
กรุงเทพฯ – ช่วงบ่ายวันที่ 28 ก.พ. 69 ที่ สน.ท่าข้าม “ปู มัณฑนา” หรือ นางมัณฑนา หิมะทองคำ เดินทางมาพร้อมทนายความ นายมานะ วันดี เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน และรับทราบข้อกล่าวหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” จากกรณี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าวและนักแสดง มอบหมายให้ ทนายพรศักดิ์ วิพาสอาภานนท์ หรือ ทนายตุ๋ย เข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้
คดีนี้สืบเนื่องจากโพสต์บนเฟซบุ๊กที่ถูกระบุว่าเข้าข่ายกล่าวหาหรือพาดพิง โดยมีการกล่าวถึงว่าเป็น “สื่อมาเฟีย” รวมถึงมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปถึงครอบครัวของหนุ่ม กรรชัย ซึ่งมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค. 68
ทนายเผยรายละเอียดข้อหา และประเด็นข้อความซ้ำกับคดีอื่น
นายมานะระบุว่า วันนี้พาลูกความเข้ามาให้ถ้อยคำ และรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากข้อความที่คู่กรณีนำมาเป็นประเด็นรวม 12 ข้อความ โดยหลังจากนี้ตำรวจยังต้องนัดสอบเพิ่มเติม เพื่อเช็กว่ามีการแจ้งความซ้ำซ้อนหรือไม่
เบื้องต้นพบว่า บางส่วนอาจซ้ำกับคดีที่อีกฝ่ายยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้ว ซึ่งคดีลักษณะนี้สามารถพูดคุยไกล่เกลี่ยและยอมความได้
สำหรับภาพรวมการดำเนินคดี นายมานะให้ข้อมูลว่า คู่กรณีมีการแจ้งความรวม 22 กรรม ใน 3 สถานีตำรวจ ได้แก่ สน.หัวหมาก, สน.พหลโยธิน และ สน.ท่าข้าม ยังไม่นับรวมคดีที่ฟ้องต่อศาลโดยตรง ส่วนเรื่องการประกันตัว พนักงานสอบสวนยังไม่ได้พิจารณา แต่หากไปถึงชั้นศาล การปล่อยตัวชั่วคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล เพราะโทษตามข้อหานี้จำคุกไม่เกิน 3 ปี
“ปู มัณฑนา” ยืนยันไม่หนักใจ และเชื่อว่าโดนรุมฟ้อง
ด้านปู มัณฑนา บอกว่าเธอไม่กังวลกับคดี เพราะมองว่าเป็นการตั้งใจกลั่นแกล้ง และเป็นการฟ้องซ้ำ เธอย้ำว่ามีหลักฐานของตัวเอง และมั่นใจว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เพราะอยู่ในวงการมานาน ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย
นอกจากนี้ เธอระบุว่าได้แจ้งความกลับไว้แล้ว ทั้งคดีอาญาและแพ่ง ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมทั้งยืนยันว่าเชื่อในกระบวนการยุติธรรม
เธอเล่าว่า ตอนนี้ได้เข้าแจ้งความ “หนุ่ม กรรชัย”, “ทนายแก้ว”, และรายการ “โหนกระแส” ที่ สน.ทองหล่อ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยตั้งใจดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งเช่นกัน
เล่าถึงเหตุการณ์ในศาล และกระทบงานกับชีวิตครอบครัว
ปู มัณฑนา กล่าวด้วยว่า ฝั่งคู่กรณีบอกว่ามีหลักฐาน เธอก็มีเช่นกัน และยืนยันว่าข้อความของเธอไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครตามที่ถูกตีความ
เธอยังย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทนายตุ๋ย โดยอ้างว่ามีการตะโกนด่าเธอว่า “ไอ้เหี่ยว” และมีการยื่นคำร้องต่อศาล แต่ศาลไม่รับคำร้อง อย่างไรก็ตาม ต่อมาทนายตุ๋ยกลับเป็นฝ่ายฟ้องเธอ ซึ่งเธอบอกว่าจะดำเนินการตอบโต้ตามกฎหมาย
อีกด้านหนึ่ง เธอเล่าว่าช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมาก เพราะต้องขึ้นศาลและเข้าให้ปากคำหลายรอบ ทั้งที่มองว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเกินเลย และยังไม่เคยเจอคู่กรณีตัวจริงตั้งแต่เกิดเรื่อง แต่ก็พร้อมเจอและพร้อมคุยเสมอ
เธอยังบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย ทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด แม้ก่อนหน้านี้จะแพ้ในศาลชั้นต้น เพราะตอนนั้นอาจส่งหลักฐานได้ไม่ครบ ผลกระทบที่ตามมาคือเสียโอกาสหลายอย่าง ทั้งงานละคร งานพรีเซนเตอร์ รายได้ ธุรกิจ รวมถึงการขอกู้ธนาคารที่ถูกชะลอ และยังลามไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะหลายคนมีธุรกิจร่วมกัน
รายงานระบุว่า หนุ่ม กรรชัย มอบหมายให้ทนายตุ๋ยยื่นฟ้องปู มัณฑนา ในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวม 5 คดี แบ่งเป็นศาลอาญารัชดา 3 คดี, สน.ท่าข้าม 1 คดี และศาลอาญากรุงเทพใต้ 1 คดี โดยศาลรับฟ้องรวมทั้งหมด 22 กรรม จาก 5 คดีดังกล่าว
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ลิเวอร์พูลถล่มเวสต์แฮม 5-2 ศึกพรีเมียร์ลีก, เกมรุกไหลลื่น ลุ้นท็อปโฟร์ต่อเนื่อง
ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ไล่ต้อนเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 5-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมของอาร์เน่ สล็อต เก็บชัยในลีกเป็นนัดที่ 3 ติดต่อกัน และชนะ 4 จาก 5 เกมหลังสุดด้วย ฟอร์มแบบนี้ช่วยต่อยอดความหวังในการลุ้นพื้นที่แชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้ชัดเจน – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
ไฮไลท์สำคัญของเกม: ครึ่งแรกหงส์แดงโหดจากลูกตั้งเตะ
เริ่มเกมมา ลิเวอร์พูลเดินหน้ากดดันทันที และได้ประตูเร็วตั้งแต่ นาทีที่ 5 จาก ฮิวโก้ เอกิติเก้ จังหวะนี้ไรอัน กราเวนเบิร์ชเติมขึ้นมาเปิดให้ เอกิติเก้จบสกอร์ผ่านขา Konstantinos Mavropanos บอลพุ่งเสียบตาข่ายแบบเฉียบขาด
หลังจากนั้นเกมยังเป็นของเจ้าถิ่นเป็นส่วนใหญ่ และพอถึง นาทีที่ 24 สกอร์ขยับเป็น 2-0 เมื่อ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ขึ้นโหม่งจากลูกเตะมุมที่ Dominik Szoboszlai เปิดมาอย่างแม่นยำ ทำให้ครึ่งแรก ลิเวอร์พูลได้ผลลัพธ์จากเซ็ตพีซแบบเต็มๆ
ก่อนพักครึ่งไม่นาน นาทีที่ 43 ลิเวอร์พูลหนีไปเป็น 3-0 จากลูกวอลเลย์ของ อเล็กซิส มัก อัลลิสเตอร์ หลังเอกิติเก้ไหลให้ในจังหวะต่อเนื่อง สกอร์นี้ทำให้เวสต์แฮมเจองานหนักตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรก
ครึ่งหลังเวสต์แฮมพยายามเปลี่ยนจังหวะเกม และได้ประตูไล่มาเร็วใน นาทีที่ 49 จาก โทมัส โซเช็ค ที่โหม่งจากลูกตั้งเตะ ตีไข่แตกเป็น 3-1
อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลไม่ปล่อยให้โมเมนตัมหลุดมือ และมาได้ประตูเพิ่มใน นาทีที่ 70 จาก โคดี้ กัคโป้ โดยเอกิติเก้เป็นคนทำแอสซิสต์อีกครั้ง สกอร์ขยับเป็น 4-1
แม้โดนนำห่าง เวสต์แฮมยังสู้ต่อ และไล่มาเป็น 4-2 ในนาทีที่ 75 เมื่อ วัลเลนติน คาสเตลลาโนส โหม่งจากลูกเตะมุมที่ Jarrod Bowen เปิดเข้ามา ทำให้ช่วงท้ายเกมยังเปิดหน้าแลกกันสนุก
ท้ายที่สุด ลิเวอร์พูลปิดจบเกมใน นาทีที่ 82 จากจังหวะที่ Jeremie Frimpong เปิดบอลเข้ากลาง และ Axel Disasi สกัดพลาดเข้าประตูตัวเอง กลายเป็นประตูย้ำชัยให้หงส์แดงชนะ 5-2
เกมนี้ ลิเวอร์พูลทำประตูจากลูกตั้งเตะได้ถึง 3 ลูกในครึ่งแรก ซึ่งเป็นสถิติที่น่าสนใจ และถือเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่มีทีมยิงจากลูกเตะมุมได้ 3 ประตูในครึ่งเดียว (ต่อจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปี 2016)
สรุปสกอร์และรายชื่อผู้ทำประตู
- ลิเวอร์พูล 5
- ฮิวโก้ เอกิติเก้ (น.5)
- เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค (น.24)
- อเล็กซิส มัก อัลลิสเตอร์ (น.43)
- โคดี้ กัคโป้ (น.70)
- Axel Disasi (น.82, ทำเข้าประตูตัวเอง)
- เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2
- โทมัส โซเช็ค (น.49)
- วัลเลนติน คาสเตลลาโนส (น.75)
รายชื่อนักเตะลิเวอร์พูล: ตัวหลักและผลงานเด่น
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|บทบาทสำคัญ
|เรตติ้ง (โดยประมาณ)
|ผู้รักษาประตู
|อลิสซง เบ็คเกอร์
|เซฟสำคัญหลายจังหวะ
|7/10
|กองหลัง
|เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค
|กัปตันทีม, โหม่งทำประตู
|8/10
|กองหลัง
|Ibrahima Konate
|ยืนคุมแนวรับ, เข้าปะทะดี
|7/10
|กองกลาง
|อเล็กซิส มัก อัลลิสเตอร์
|ยิงสวย, คุมจังหวะเกม
|9/10
|กองกลาง
|Dominik Szoboszlai
|เปิดเตะมุมมีคุณภาพ
|8/10
|กองกลาง
|ไรอัน กราเวนเบิร์ช
|แอสซิสต์ประตูแรก, ช่วยไล่บอล
|8/10
|กองหน้า
|ฮิวโก้ เอกิติเก้
|1 ประตู, 2 แอสซิสต์
|9/10
|กองหน้า
|โคดี้ กัคโป้
|จบสกอร์คม, ช่วยเกมรุกต่อเนื่อง
|8/10
|กองหน้า
|Mohamed Salah
|สร้างโอกาส, ดึงตัวประกบ
|7/10
(อ้างอิงจากรายงานเกมและเรตติ้งภาพรวมจากแหล่งข่าวกีฬา)
รายชื่อนักเตะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด: จุดเด่นและจุดที่พลาด
|ตำแหน่ง
|นักเตะ
|บทบาทสำคัญ
|เรตติ้ง (โดยประมาณ)
|ผู้รักษาประตู
|Mads Hermansen
|เจองานหนักทั้งเกม
|5/10
|กองหลัง
|Axel Disasi
|ทำเข้าประตูตัวเอง
|4/10
|กองหลัง
|Konstantinos Mavropanos
|รับมือยาก, มีจังหวะพลาด
|5/10
|กองกลาง
|โทมัส โซเช็ค
|ทำประตูให้ทีมไล่ขึ้นมา
|7/10
|กองกลาง
|Edson Álvarez
|ช่วยตัดเกมกลางสนาม
|6/10
|กองหน้า
|วัลเลนติน คาสเตลลาโนส
|โหม่งทำประตูจากเตะมุม
|7/10
|กองหน้า
|Jarrod Bowen
|เปิดให้เพื่อนทำประตู, ขยันวิ่ง
|7/10
|กองหน้า
|Crysencio Summerville
|มีจังหวะสวนกลับให้เห็น
|6/10
สถานการณ์บนตารางคะแนน เวสต์แฮมยังต้องดิ้นรนในโซนหนีตกชั้น โดยมี 25 แต้มจาก 27 นัด ส่วนลิเวอร์พูลขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ด้วย 45 คะแนน และทิ้งช่องว่างจากทีมอันดับ 6 อย่างเชลซี
วิเคราะห์หลังเกม: ลิเวอร์พูลมั่นใจขึ้น, แต่เกมรับยังต้องจูน
หลังจบเกม อาร์เน่ สล็อตมองว่าทีมได้ประโยชน์มากจากลูกตั้งเตะ เพราะเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้จริง อย่างไรก็ดี เกมรับยังมีหลุดให้เห็น โดยเฉพาะจังหวะป้องกันลูกตั้งเตะที่เสียไปถึง 2 ลูก แต่ภาพรวมแล้วชัยชนะ 5-2 ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทีมแบบชัดเจน และยังตอกย้ำว่า ฮิวโก้ เอกิติเก้ กลายเป็นคีย์แมนของเกมนี้ ทั้งยิงเองและจ่ายให้เพื่อนจบ
ด้านเวสต์แฮม ถึงผลจะออกมาแพ้ขาด แต่เกมสวนกลับยังพอมีทีเด็ดให้เห็น ถ้าปรับเรื่องการกันลูกเซ็ตพีซได้ดีขึ้น โอกาสเก็บแต้มในนัดต่อๆ ไปก็ยังพอมี
นัดนี้เป็นเกมที่มีครบทั้งประตูเยอะ จังหวะดุเดือด และจุดเปลี่ยนหลายช่วง แฟนบอลพรีเมียร์ลีกดูแล้วไม่ค่อยได้พักหายใจกันเลย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจยึดยาบ้า 2,800,000 เม็ด และจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ในจังหวัดลำปาง
ลำปาง – ตำรวจภาค 5 และตำรวจจังหวัดลำปางประกาศผลการปฏิบัติการ “ปราบปรามแก๊งปลวก” หลังจากการไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยที่หลบหนีจุดตรวจในอำเภอเทิน
พวกเขายึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ประมาณ 2,800,000 เม็ด บรรจุในกล่องกระดาษ 14 กล่อง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ข้อมูลการจดจำป้ายทะเบียนรถ (LPR) ติดตามเส้นทาง นำไปสู่การจับกุมบุคคล 5 คน
คดีนี้เริ่มเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสะเลียมหวาน สภ.เวียงมอก ทำงานร่วมกับด่านตรวจหนองเชียงราน สภ.เถิน ตั้งจุดตรวจตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดของ ภ.5
ต่อมาราว 00.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถเก๋งมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา มีพฤติกรรมน่าสงสัย จึงให้สัญญาณหยุดตรวจ แต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนี ทำให้ตำรวจต้องขับติดตามอย่างกระชั้นชิด
ไม่นาน รถคันดังกล่าวเสียหลักจอดอยู่ข้างทางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 56 ถนนสายเถิน ทุ่งเสลี่ยม อย่างไรก็ตามไม่พบคนอยู่ในรถหรือใกล้จุดเกิดเหตุ
เมื่อเข้าตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่พบกล่องลังกระดาษ 14 กล่อง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 2,800,000 เม็ด พร้อมตรวจยึดเอกสารและวัตถุพยานรวม 7 รายการ ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก เพื่อดำเนินคดี
ใช้กล้อง LPR แกะรอยรถร่วมขบวนการ 3 คัน
หลังยึดของกลาง ตำรวจขยายผลด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) จนพบรถที่เชื่อมโยงกัน 3 คัน ได้แก่
- รถเก๋งมาสด้า สีแดง ทะเบียน กม 8790 ลำปาง
- รถเก๋งมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา (คันบรรทุกยาเสพติด)
- รถมินิแวนเชฟโรเลต สีดำ ทะเบียน ขฉ 3550 เชียงราย
ข้อมูลระบุว่ารถทั้ง 3 คันวิ่งตามกันมาจากเชียงราย ผ่านเชียงใหม่ เข้าสู่พื้นที่ลำปาง ดังนั้นตำรวจจึงแจ้งทุกด่านให้ช่วยสกัด
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถมาสด้าสีแดง และรถมินิแวนเชฟโรเลต ผ่านด่านตรวจห้วยไร่ จังหวัดแพร่ แล้วเข้ามาในลำปาง ก่อนเจอตัวรถทั้งสองคันบริเวณถนนคู่ขนานถนนพหลโยธิน หน้าปั๊ม ปตท. สาขาแยกป่าขาม อำเภอเมืองลำปาง
ควบคุมตัว 3 คนแรก พบคุยกันในไลน์ชื่อ “แก๊งปลวก”
เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 3 ราย ได้แก่ นายวชิรวิทย์ (ปอนด์), นายธนกฤต (ดรีม), และนายหรรษา (คิม) เพื่อสอบสวนและขยายผล
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มนี้ติดต่อพูดคุยเรื่องการขนยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “แก๊งปลวก” และมีสมาชิกในกลุ่มรวม 6 คน
สกัดจับเพิ่มที่สบปราบ เจอกุญแจรถคันขนยา
ระหว่างสอบสวน ผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่า ยังมีบุคคลในเครือข่ายอีก 3 คน ได้แก่ นางสาววชิราภรณ์ (พลอย), นายอภิชัย (แบงค์), และนายสรรพวัต (ไนท์) หลบหนีไปทางอำเภอสบปราบ
ตำรวจจึงประสานด่านตรวจค้นยาเสพติดสบปราบ สภ.สบปราบ ให้ช่วยสกัด จนพบรถฮอนด้า แจ๊ส สีขาว ทะเบียน ขจ 2757 เชียงใหม่ มีนายอภิชัย (แบงค์) เป็นคนขับ และนางสาววชิราภรณ์ (พลอย) นั่งโดยสารมาด้วย
เมื่อตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่พบกุญแจของรถมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา ซึ่งเป็นคันที่ใช้ขนยาเสพติด ตำรวจจึงควบคุมตัวทั้ง 2 รายไว้สอบสวนต่อ ทำให้ขณะนี้จับผู้ต้องหาได้รวม 5 ราย
ภ.5 ชูการใช้เทคโนโลยีช่วยจับขบวนการ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระบุว่า งานปราบปรามยาเสพติดช่วงนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะกล้อง LPR และการวิเคราะห์รถที่วิ่งเส้นทางเดียวกัน เพราะช่วยต่อภาพขบวนการได้เร็วขึ้น และนำไปสู่การจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ต้นเดือนหน้า นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีระกูล เตรียมมอบรถเอกซเรย์ยาเสพติดให้พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 เพิ่มอีก 4 คัน เพื่อสนับสนุนงานสกัดกั้นและปราบปรามในพื้นที่ภาคเหนือ
สถิติการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ ภ.5 และลำปาง
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมคดียาเสพติดได้ 11,854 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 142 คดี ของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วย ยาบ้า 194,499,026 เม็ด, ไอซ์ 4,219 กิโลกรัมเศษ, เฮโรอีน 70 กิโลกรัมเศษ, เคตามีน 462 กิโลกรัมเศษ, ฝิ่น 69 กิโลกรัมเศษ พร้อมประเมินมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 460 ล้านบาทเศษ
ขณะที่พื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ในช่วงเวลาเดียวกัน จับกุมได้ 1,246 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 10 คดี ของกลางยาบ้า 12,640,264 เม็ด, ไอซ์ 279,000 กรัม, ฝิ่น 174 กรัม และมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 34 ล้านบาทเศษ
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ชายสติไม่สมประกอบยิงปืนใส่ตำรวจ 4 นัด ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ – ทหารม้าหน่วย ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ได้อีกครั้ง หลังรับเบาะแสว่ามีการขนของเข้าทางแนวชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านเส้นอ้อมหลังบ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จัดกำลังออกลาดตระเวนและวางจุดสกัดทันที
ต่อมาเวลา 04.45 น. วันที่ 27 ก.พ. เจ้าหน้าที่จาก ร้อย.ม.2 ฉก.ไชยานุภาพ นำโดย ร.อ.อัตพล ทาระสา ตรวจพบกลุ่มคนราว 20-25 คน แบกกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพาย เดินมุ่งหน้าไปยังรถกระบะที่จอดรออยู่บนถนนในป่าละเมาะ และมีชายต้องสงสัยเฝ้ารถอยู่อีก 1 คน
เมื่อทหารส่งสัญญาณขอตรวจค้น กลุ่มดังกล่าวแตกตื่นวิ่งหนีคนละทิศละทาง เพราะเป็นช่วงทัศนวิสัยจำกัดและพื้นที่เป็นป่าทึบ ทำให้หลายคนหลบหนีไปได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามและควบคุมตัวได้ 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายอาเบ
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.ภูเก็ต จอดอยู่ใกล้จุดขนถ่าย นอกจากนี้ยังพบกระสอบฟางจำนวน 25 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เต็มทุกใบ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางลำเลียง และขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่อไป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่รายงานการตรวจยึดยาเสพติดหลายคดี หลังเพิ่มกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดการลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ข้างเคียง เหตุใหญ่สุดเกิดช่วงวันที่ 14 ถึง 15 กุมภาพันธ์ ที่อำเภอฝาง เมื่อทหารจากกองกำลังผาเมืองออกตรวจพื้นที่แล้วปะทะกับกลุ่มต้องสงสัยขนยาเสพติด ส่งผลให้ผู้ลำเลียงที่มีอาวุธเสียชีวิต 5 ราย และพบของกลางเป็นยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ราว 1.4 ล้านเม็ด ซุกในกระสอบ 14 ใบ ซึ่งถูกทิ้งไว้ในป่าบริเวณแนวชายแดน
เจ้าหน้าที่อธิบายว่า ช่วงเทศกาลมักมีความพยายามลักลอบมากขึ้น จึงต้องคุมเข้มจุดผ่านแดนและเส้นทางเสี่ยงเป็นพิเศษ ขณะเดียวกัน ตลอดทั้งเดือนยังมีปฏิบัติการอื่นๆ ในเชียงใหม่ เช่น การสกัดจับที่ด่านตรวจ และการจับกุมผู้ครอบครองหรือจำหน่ายยาบ้าในคดีขนาดย่อมๆ ซึ่งสะท้อนการทำงานต่อเนื่องของทหาร ตำรวจ และหน่วยชายแดน เพื่อสกัดการขนส่งล็อตใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ สุดท้ายแล้ว เหตุเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การไหลเข้าของยาเสพติดสังเคราะห์ในภาคเหนือยังเป็นปัญหาเรื้อรัง แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็ตาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด
Samsung Galaxy S26 Ultra วางจำหน่ายไทย 11 มีนาคม 2569: ราคาเริ่ม 46,900 บาท
ลิเวอร์พูลถล่มเวสต์แฮม 5-2 ศึกพรีเมียร์ลีก, เกมรุกไหลลื่น ลุ้นท็อปโฟร์ต่อเนื่อง
อินฟลูสาวชื่อดัง ร้องสายไหมต้องรอด รพ.ศัลยกรรมชื่อดังทำจมูกเน่า
“ปู มัณฑนา” เข้ารับทราบข้อหา หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย” บอกถูกกลั่นแกล้ง และไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อน
แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม
ตำรวจยึดยาบ้า 2,800,000 เม็ด และจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ในจังหวัดลำปาง
ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
ชายสติไม่สมประกอบยิงปืนใส่ตำรวจ 4 นัด ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเก็บเงินปลายทางแล้ว
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
อาร์ซีดี เอสปันยอล แพ้ อลาเบส 2-1
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
รางวัลนำจับผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำดอยหาง จังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้นเป็น 70,000 บาท
ลิเวอร์พูลถล่มนิวคาสเซิล 4-1, เอคีติเก้ยิงสองพาหงส์แดงแซงสุดมันที่แอนฟิลด์
นับหมื่นคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ที่แม่จัน จ.เชียงราย
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
ปิตา กำลังหาเสียงสนับสนุนพรรคประชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ เพื่อสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
ลาซิโอ พบกับ เจนัว จบลงด้วยสกอร์ 3-2 จากลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของ คาตาลดี
เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Trending
-
เชียงราย - Chiang Rai News5 days ago
คู่สามีภรรยาสูงวัยจากเชียงรายเข็นรถเข็นไปร้องเพลงหาเลี้ยงชีพวันละ 10-16 กิโลเมตร
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวสารภาพขโมยทองคำหนัก 26 บาท
-
ข่าวระดับชาติ - National5 days ago
สัตวแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุการตายของเสือ 72 ตัว และเกรงว่าจะมีการปกปิดความจริง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime7 days ago
ตำรวจประกาศดำเนินการปราบปรามการเมาแล้วขับทั่วประเทศ