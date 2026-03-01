Connect with us

เชียงราย - Chiang Rai News

แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Published

36 seconds ago

on

แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เชียงราย – ช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เกิดแผ่นดินไหวในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทำให้หลายพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้ชัดเจน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ตำบลส่ายขาว อำเภอพาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (2026) เวลา 16.08 น. ตามเวลาท้องถิ่น วัดขนาดได้ 3.1 และมีความลึกตื้นมากที่ประมาณ 1 กิโลเมตร หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านในหลายจุดแจ้งว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ ทั้งในบางส่วนของ อำเภอพาน และ อำเภอแม่ลาว

ในเวลาใกล้เคียงกัน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี ยืนยันรายละเอียดตรงกันว่า แผ่นดินไหวขนาด 3.1 ความลึก 1 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางที่ตำบลส่ายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เชื่อมโยงกับการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา แนวรอยเลื่อนโดยทั่วไปพาดผ่านทิศเหนือถึงใต้ และลักษณะการเคลื่อนตัวสอดคล้องกับแบบรอยเลื่อนปกติ (normal fault)

รายงานเบื้องต้นระบุว่า ประชาชนรู้สึกสั่นไหวในตำบลส่ายขาว ตำบลทานทอง และตำบลสันกลาง ของอำเภอพาน นอกจากนี้ ยังมีผู้แจ้งรู้สึกได้ในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาวด้วย ตอนนี้ยังไม่พบรายงานความเสียหาย

แผ่นดินไหวในเชียงราย เกิดขึ้นได้เป็นระยะ

เชียงรายอยู่ทางภาคเหนือ ใกล้ชายแดนเมียนมาและลาว จึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเป็นครั้งคราว เพราะพื้นที่ใกล้ระบบรอยเลื่อนหลายแนว เช่น รอยเลื่อนแม่จัน รวมถึงแรงเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในโซนสามเหลี่ยมทองคำ

โดยภาพรวม ความเสี่ยงแผ่นดินไหวของไทยมักอยู่ระดับต่ำถึงปานกลางเมื่อเทียบกับบางประเทศรอบข้าง อย่างไรก็ตาม เชียงรายเคยเจอเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศ รวมถึงแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือ Mw 6.1 แผ่นดินไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเกิดห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 27 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้

เหตุการณ์ปี 2014 ทำให้อาคารและโครงสร้างพื้นฐานเสียหายในหลายจุด มีผู้บาดเจ็บหลายสิบราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (จากอาการหัวใจวาย) โดยบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางมีความรุนแรงของแรงสั่นไหวถึงระดับ MMI VIII

หลังจากนั้น พื้นที่ยังพบแผ่นดินไหวขนาดเล็กต่อเนื่อง หลายครั้งมีขนาดต่ำกว่า 4.0 ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ในอำเภอแม่สายช่วงต้นเดือนเดียวกัน ตามรายงาน แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ริกเตอร์ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวตื้นและคนรู้สึกได้กว้าง แต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บ

แรงสั่นขนาดเล็กเหล่านี้ช่วยย้ำว่าแนวรอยเลื่อนในพื้นที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ อย่างไรก็ดี เหตุรุนแรงที่สร้างความเสียหายหนักยังเกิดไม่บ่อย ดังนั้น ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม มาตรฐานอาคาร และการสื่อสารข้อมูล เพื่ออยู่กับความเสี่ยงในโซนที่ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้

 

Related Topics:
Continue Reading

เชียงราย - Chiang Rai News

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย

Published

24 hours ago

on

February 28, 2026

By

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย

เชียงราย –  บรรยากาศในโรงเรียนเกือบตึงเครียด หลังมีชายคนหนึ่งมีอาการคล้ายเมายาเดินเข้ามาในโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขณะโรงเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้น ม.6 และมีครู ผู้ปกครอง รวมถึงญาติๆ มาร่วมงานจำนวนมาก

ช่วงเวลา 14.10 น. วันที่ 27 ก.พ. เจ้าหน้าที่ สภ.บ้านดู่ รับแจ้งเหตุและรีบเข้าตรวจสอบทันที โดยมี พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก. สภ.บ้านดู่ นำกำลังร่วมกับชุดสืบสวน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายในงาน

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย

เมื่อไปถึง ตำรวจพบชายดังกล่าวมีอาการพูดจาสับสน จับใจความไม่ได้ และมีท่าทางเหมือนคนมึนเมา ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อ นายจิระวัฒน์ อายุ 37 ปี ชาว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวออกจากพื้นที่จัดงานก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียนและผู้ร่วมพิธี

หลังจากนั้นตำรวจพานายจิระวัฒน์ไปตรวจปัสสาวะ ผลตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน จึงแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะที่พิธีปัจฉิมนิเทศยังเดินหน้าต่อได้ตามปกติ และไม่ได้เกิดความเสียหายในงานแต่อย่างใด

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ

Continue Reading

เชียงราย - Chiang Rai News

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ

Published

2 days ago

on

February 27, 2026

By

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ

เชียงราย – กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เครือข่ายหน่วยงานเร่งทำงานร่วมกับพื้นที่ เพิ่มการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยผลตรวจเบื้องต้นพบว่า ระดับสารหนูทั้งในน้ำแม่น้ำและน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

กระทรวงฯ ระบุว่า การตรวจสารหนูทั้งในสิ่งแวดล้อมและในคนช่วยให้ติดตามความเสี่ยงที่อาจกระทบสุขภาพได้รอบด้าน พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนแจ้งสิ่งผิดปกติทันทีที่สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้เร็ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นพ.สมรัก ชุ่มสอาด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานสาธารณสุขเขต 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

ระดับสารหนูในแม่น้ำกก

ด้านกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังมีรายงานจากนักวิชาการที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่อง การพบสารหนูในร่างกายของคน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกก ประเด็นนี้ส่งผลให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สบายใจ และกระทบต่อเศรษฐกิจของเชียงราย

นพ.สมรักกล่าวว่า รายงานเบื้องต้นจากหน่วยงานในพื้นที่ยืนยันว่า ระดับสารหนูในแม่น้ำกกและน้ำประปาหมู่บ้านยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นประชาชนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพจากสารหนูในช่วงนี้

เขาย้ำด้วยว่า ความคืบหน้าที่ได้มาจากความร่วมมือของนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และทีมพื้นที่ที่เฝ้าระวังใกล้ชิด งานเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารกับประชาชนได้ชัดขึ้น และทำให้พื้นที่เตรียมมาตรการรองรับได้ทัน หากสถานการณ์เปลี่ยน

กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป หากพบสัญญาณการปนเปื้อนที่อาจกระทบสุขภาพ ให้ติดต่อบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เช่น รพ.สต., โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน

ขณะเดียวกัน นพ.สมรักระบุว่า แม้ค่าปัจจุบันยังต่ำกว่ามาตรฐานและอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐ แต่เชียงรายจะเฝ้าระวังต่อเนื่อง และทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านมลพิษ

เพิ่มการตรวจในจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดจะตรวจคุณภาพน้ำดื่มและความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทีมสาธารณสุขจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้ใกล้ชิด และคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

นพ.อำพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า กรมอนามัยยังแนะนำให้ประชาชนใช้น้ำประปาที่ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือระบบประปาหมู่บ้านที่ผลิตตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ในอีกด้าน ทีม SEhRT จากศูนย์อนามัยจังหวัดเชียงใหม่ยังลงมาช่วยงานในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น และสื่อสารความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานรายงานผลการตรวจสารหนูในจังหวัดเชียงราย และยังไม่พบหลักฐานว่ามีผลกระทบต่อประชาชน ในปี 2569 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายการตรวจให้ครอบคลุมมากกว่า 1,400 คน และติดตามผลต่อเนื่อง 5 ปี หลังพบสารหนูในเล็บและเส้นผม ซึ่งอาจสะท้อนการได้รับสัมผัสในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน

Continue Reading

เชียงราย - Chiang Rai News

ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน

Published

2 days ago

on

February 27, 2026

By

องชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน

เชียงราย – เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดภายใต้ปฏิบัติการ “เชียงรายฟ้าใส” หลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีร้านเล็กๆ ใกล้มหาวิทยาลัยลักลอบขายน้ำกระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษีให้กลุ่มวัยรุ่น

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผู้บริหารจังหวัดสั่งตรวจสอบอาคารแถวชั้นเดียวในพื้นที่บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากด้านนอกดูเหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไป

ทีมตรวจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ดูแลพฤติกรรมนักเรียน และตำรวจ สภ.บ้านดู่

การลงพื้นที่เริ่มจากความกังวลของผู้ปกครองและครู เพราะพบวัยรุ่นมักนัดรวมตัวตามจุดสาธารณะใกล้ๆ หลายคนถูกเห็นว่าดื่มน้ำกระท่อม รวมถึงสูบบุหรี่และใช้บุหรี่ไฟฟ้า หลังตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตามรอยแหล่งสินค้ามาที่ร้านขายของชำในย่านดังกล่าว

องชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน

ระหว่างเฝ้าสังเกต เจ้าหน้าที่ระบุว่าร้านทำทีเป็นร้านปกติ แต่คนในพื้นที่รู้กันว่าถ้าถามพนักงานจะซื้อได้ทั้งน้ำกระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่หนีภาษี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าร้านเปิดตั้งแต่ 09.00 น. ไปจนถึง 05.00 น. ของวันถัดไป

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจภายในร้าน มี 2 คนแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งคู่ยอมรับว่าขายน้ำกระท่อมต้มขวดละ 120 บาท บุหรี่ไฟฟ้าราคา 350 บาท และบุหรี่หนีภาษีซองละ 40 บาท

จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสอง ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

เคยบุกคาเฟ่เชียงราย หลังถูกกล่าวหาขายน้ำกระท่อมให้เยาวชน

ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน 2025 เจ้าหน้าที่เชียงรายเคยเข้าตรวจค้นคาเฟ่แห่งหนึ่ง หลังถูกกล่าวหาว่าขายชากระท่อมให้เด็กนักเรียน ระหว่างการตรวจพบลูกค้าวัยรุ่น 19 คน อยู่ในร้าน และบางคนยังสวมชุดนักเรียน เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มนี้มักมารวมตัวดื่มน้ำกระท่อม พูดคุย และใช้เวลาที่ร้านทั้งช่วงเวลาเรียนและช่วงดึก

สิ่งที่เจ้าหน้าที่รายงานจากการตรวจในครั้งนั้น มีดังนี้

องชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน

  • พบเยาวชนอายุ 15-19 ปี รวม 19 คน ทั้งชายและหญิง แต่งกายเป็นชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาวิชาทหาร หรือชุดลำลอง
  • กลุ่มวัยรุ่นดื่มชากระท่อม (เครื่องดื่มจากใบกระท่อม ซึ่งในปริมาณน้อยอาจกระตุ้นร่างกาย) ระหว่างนั่งเล่น พูดคุย และเล่นเกมมือถือ ทั้งในช่วงเวลาเรียนและยามค่ำคืน
  • คาเฟ่ถูกกล่าวหาว่าจำหน่ายชากระท่อมให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กระท่อม (Mitragyna speciosa) ถูกปลดล็อกในไทยตั้งแต่ปี 2021 ทำให้ในหลายกรณีไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติด และสามารถใช้หรือจำหน่ายได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม การขายกระท่อมให้ผู้เยาว์ การประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรือการชักชวนในลักษณะที่ทำให้เด็กหนีเรียนหรือก่อความเดือดร้อน ยังผิดกฎหมายหรือถูกควบคุมเข้ม โดยเฉพาะสถานที่ที่ดึงดูดกลุ่มวัยเรียน

เจ้าหน้าที่ระบุว่า การบุกตรวจเดือนมิถุนายน 2025 มาจากเสียงร้องเรียนของชุมชนเรื่องพฤติกรรมนักเรียนและการใช้กระท่อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเตือนว่าคาเฟ่ดังกล่าวกลายเป็นจุดรวมกลุ่มที่รบกวนคนในละแวกใกล้เคียงด้วย

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน

Continue Reading

SOi Dog FOundation

แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News36 seconds ago

แผ่นดินไหวขนาด 3.1 เขย่าอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม
ฟุตบอล22 hours ago

วูล์ฟแฮมป์ตันสร้างความตกตะลึงด้วยการเอาชนะแอสตันวิลล่า 2-0 ที่สนามโมลินิวซ์ สเตเดียม
ตำรวจยึดยาบ้า 2,800,000 เม็ด และจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ในจังหวัดลำปาง
ข่าวอาชญากรรม - Crime23 hours ago

ตำรวจยึดยาบ้า 2,800,000 เม็ด และจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ในจังหวัดลำปาง
ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวอาชญากรรม - Crime24 hours ago

ทหารสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News24 hours ago

ผู้เสพยาเสพติดก่อกวนพิธีการของโรงเรียนมัธยมเชียงราย
ชายสติไม่สมประกอบยิงปืนใส่ตำรวจ 4 นัด ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 days ago

ชายสติไม่สมประกอบยิงปืนใส่ตำรวจ 4 นัด ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเก็บเงินปลายทางแล้ว
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 days ago

ตำรวจเชียงรายจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงเก็บเงินปลายทางแล้ว
สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago

สธ. ยัน “น้ำกก” เชียงราย ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพ
องชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago

ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น หลังมีผู้ร้องเรียนว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้แก่นักเรียน
Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
เทคโนโลยี3 days ago

Samsung S26 Ultra วันเปิดตัวในไทย: เปิดตัว 26 ก.พ. 2026, จองถึง 10 มี.ค., ขายจริง 11 มี.ค.
เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ฟุตบอล3 days ago

เรอัล มาดริด เอาชนะ เบนฟิก้า 2-1 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก
ผงะ! พนักงานประจำรถโดยสารพบศพเด็กทารกแรกเกิดในถังขยะในห้องน้ำ
ข่าวระดับชาติ - National3 days ago

เรื่องน่าตกใจ! พนักงานประจำรถบัสพบศพเด็กทารก “แรกเกิด” ในถังขยะในห้องน้ำ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
เชียงราย - Chiang Rai News3 days ago

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ในประเทศเมียนมาร์ ห่างจากแม่สาย จังหวัดเชียงราย 494 กิโลเมตร
จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
เชียงราย - Chiang Rai News3 days ago

จังหวัดเชียงรายเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลังจากตรวจพบสารหนูในชาวบ้าน
นักแสดง Robert Carradine เสียชีวิตแล้ววัย 71 ปี
บันเทิง - Entertainment4 days ago

นักแสดง Robert Carradine เสียชีวิตในวัย 71 ปี หลังเผชิญโรคไบโพลาร์มานาน
พรรคประชาชนมีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศไทยใกล้จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
ข่าวการเมือง4 weeks ago

พรรคประชาชนมีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศไทยใกล้จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามทั่วประเทศในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
แอสตัน วิลล่า พลิกเกมกลับมาชนะ RB ซัลซ์บวร์ก 3-2 ด้วยดราม่าปลายเกม!
ฟุตบอล4 weeks ago

แอสตัน วิลล่า พลิกเกมกลับมาชนะ RB ซัลซ์บวร์ก 3-2 ด้วยดราม่าปลายเกม!
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ข่าวการเมือง4 weeks ago

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
OBEC กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของครูรายหนึ่งเนื่องจาก 'ทำงานหนักเกินไป'
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
แอร์ราเซเด อัสปัญญอล พบ อลาเบส
ฟุตบอล4 weeks ago

อาร์ซีดี เอสปันยอล แพ้ อลาเบส 2-1
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ลิเวอร์พูล ปะทะ นิวคาสเซิล
ฟุตบอล4 weeks ago

ลิเวอร์พูลถล่มนิวคาสเซิล 4-1, เอคีติเก้ยิงสองพาหงส์แดงแซงสุดมันที่แอนฟิลด์
กกต.เชียงรายสลับหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ผิด 3 ราย ทำผู้สมัครโวย
ข่าวการเมือง4 weeks ago

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
นับหมื่นคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ที่แม่จัน จ.เชียงราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

นับหมื่นคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ที่แม่จัน จ.เชียงราย
เรือนจำดอยฮาง เชียงราย เตือนประชาชน หลังมีนักโทษหลบหนี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

รางวัลนำจับผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำดอยหาง จังหวัดเชียงราย เพิ่มขึ้นเป็น 70,000 บาท
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
ชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ
ข่าวการเมือง4 weeks ago

ปิตา กำลังหาเสียงสนับสนุนพรรคประชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ เพื่อสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย

Trending