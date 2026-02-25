ฟุตบอล
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอาชนะ คาราบัก 3-2 การันตีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีก
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ของเอ็ดดี้ ฮาว เดินหน้าต่อในฟุตบอลยุโรปตามเป้าหมาย หลังเลกแรกบุกไปถล่มคาราบัก 6-1 ที่อาเซอร์ไบจาน ก่อนกลับมาเก็บชัยที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค 3-2 ในคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้สกอร์รวมสองนัดเป็น 9-3 และตีตั๋วเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ เป็นการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในรายการนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2005/06 – รับชมไฮไลท์
แม้จะถือความได้เปรียบจากเลกแรกแบบชัดเจน แต่นัดนี้ไม่ได้ง่ายไปทั้งหมด เพราะคาราบักเร่งเครื่องในครึ่งหลังและยิงได้สองลูก ทำให้เกมกลับมามีจังหวะให้ลุ้นตลอดช่วงท้าย ขณะเดียวกัน แฟนบอลกว่า 52,000 คนในสนามก็ได้เห็นนิวคาสเซิลเริ่มเกมได้ดุดัน และยังคุมสถานการณ์ได้จนจบ
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 4: นิวคาสเซิลขึ้นนำ 1-0, แซนโดร โตนาลี ตามซ้ำจังหวะที่วิลเลียม โอซูล่า ยิงติดเซฟ นายด่านคาราบักปัดออกมาเข้าทางพอดี สกอร์รวมขยับเป็น 7-1
- นาทีที่ 6: เจ้าถิ่นหนีเป็น 2-0, โจเอลินตัน ส่งบอลเข้าประตูจากเกมรุกต่อเนื่อง ทำให้ช่วง 6 นาทีแรกของเกมเร้าใจมาก สกอร์รวมเป็น 8-1
- นาทีที่ 50: คาราบักไล่มา 2-1, คามิโล ดูราน ยิงตีไข่แตกให้ทีมเยือน สกอร์รวมเป็น 8-2
- นาทีที่ 52: นิวคาสเซิลตอบโต้ทันทีเป็น 3-1, สเวน บอตมัน โหม่งจากลูกเตะมุมของเคียแรน ทริปเปียร์ สกอร์รวมหนีเป็น 9-2
- นาทีที่ 57: คาราบักไล่มาอีกเป็น 3-2, เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ ซ้ำจุดโทษที่อารอน แรมส์เดล ปัดออกมาเข้าทาง แล้วปิดงานไม่พลาด
หลังพักครึ่ง นิวคาสเซิลผ่อนจังหวะลงบ้างตามรูปเกมที่นำอยู่มาก แต่คาราบักยังเดินหน้ากดดันและสร้างโอกาสได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าถิ่นยังประคองเกมไว้ได้ดี และไม่ปล่อยให้สกอร์รวมสั่นคลอน
สถิติเด่นของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|ผู้เล่นหลัก
|ตำแหน่ง
|ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้
|หมายเหตุ
|แซนโดร โตนาลี
|กองกลาง
|1 ประตู
|ยิงให้ทีมออกนำตั้งแต่นาทีที่ 4
|โจเอลินตัน
|กองกลาง
|1 ประตู
|บวกสกอร์เพิ่มในนาทีที่ 6
|สเวน บอตมัน
|กองหลัง
|1 ประตู
|โหม่งจากลูกเตะมุม
|วิลเลียม โอซูล่า
|กองหน้า
|–
|มีส่วนสร้างจังหวะสำคัญหลายครั้ง
|เคียแรน ทริปเปียร์
|แบ็กขวา
|1 แอสซิสต์
|เปิดมุมให้บอตมันทำประตู
|อารอน แรมส์เดล
|ผู้รักษาประตู
|–
|เซฟจุดโทษได้ แต่โดนซ้ำ
โดยรวมแล้วนิวคาสเซิลครองบอลและสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่ยังมีจังหวะหลุดในเกมรับบางช่วง โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียสองประตู ทำให้ทีมต้องเร่งกลับมาคุมเกมให้แน่นขึ้น
สถิติเด่นของคาราบัก เอฟเค
|ผู้เล่นหลัก
|ตำแหน่ง
|ประตู/แอสซิสต์ในเกมนี้
|หมายเหตุ
|คามิโล ดูราน
|กองหน้า
|1 ประตู
|ยิงให้ทีมไล่มาในครึ่งหลัง
|เอลวิน จาฟาร์กูลิเยฟ
|กองกลาง/กองหน้า
|1 ประตู
|ซ้ำจุดโทษที่ถูกปัด
|มาเตอุส โคชัลสกี
|ผู้รักษาประตู
|–
|มีจังหวะเซฟหลายครั้ง แต่โดนเร็วช่วงต้นเกม
|ยานโควิช
|–
|–
|ยิงจุดโทษแต่ติดเซฟ
ถึงจะแพ้ แต่คาราบักทำให้เกมกลับมาสนุก โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่กล้าเล่น กล้ากดดัน และยิงได้ถึงสองประตูจนแฟนทีมเยือนยังพอมีมุมให้ภูมิใจ
ฮาวพอใจผลงาน แต่ย้ำต้องลดความพลาด
หลังจบเกม เอ็ดดี้ ฮาว ชื่นชมภาพรวมของทีม เพราะลูกทีมยังเล่นจริงจังแม้นำห่างจากเลกแรก อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าต้องจัดการรายละเอียดในเกมรับให้ดีกว่านี้ หลังเสียประตูสองลูกในช่วงที่ทีมเริ่มผ่อนเกม
จากนี้นิวคาสเซิลต้องรอจับสลากรอบ 16 ทีมสุดท้ายในวันศุกร์ โดยมีโอกาสเจอทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาหรือเชลซี ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็เป็นอีกบททดสอบที่แฟนบอลอยากเห็น
การผ่านเข้ารอบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสร และช่วยตอกย้ำว่าทีมชุดนี้มีคุณภาพพอจะไปต่อในเวทียุโรป ทำให้แฟนๆ “แม็กพายส์” มีความหวังกับเส้นทางในฤดูกาลนี้มากขึ้นอีกขั้น
ฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะนอกบ้านเหนือเอฟเวอร์ตัน 1-0
เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ที่สนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เกมสูสีกันตลอด 90 นาที ก่อนที่ทีมเยือนจะเฉือนชนะไป 1-0 จากประตูของเบนจามิน เชสโก้ ตัวสำรอง ในนาทีที่ 71 ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมของไมเคิล คาร์ริค ชนะติดต่อกัน 5 จาก 6 นัดหลังสุด และขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 4 ของตารางคะแนน – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
รูปเกม: แน่นทั้งคู่ โอกาสมีแต่จบไม่คม
ช่วงครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นแบบรัดกุม เอฟเวอร์ตันพยายามเพรสซิงสูงเพื่อกดดันตั้งแต่แดนบน ขณะที่แมนยูยืนเกมรับเป็นระเบียบและรอจังหวะสวนกลับ ทำให้ 45 นาทีแรกยังไม่มีประตู แม้ทั้งสองฝั่งจะมีโอกาสลุ้นอยู่บ้าง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบพอ
กลับมาครึ่งหลัง เอฟเวอร์ตันเริ่มเปิดเกมมากขึ้นเพื่อเอาประตูนำ อย่างไรก็ตาม แมนยูอ่านทางได้และใช้จังหวะสวนกลับเร็วเล่นงาน จนกลายเป็นประตูตัดสินในนาทีที่ 71
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาที 71 แมนยูขึ้นนำ 0-1: จังหวะสวนกลับ มาเตอุส คุนยา วางบอลยาวทะลุแนวรับให้ ไบรอัน เอ็มเบวโม หลุดเข้าไปก่อนจ่ายต่อให้ เบนจามิน เซสโก้ ที่เติมมาปิดงานไม่พลาด ส่งบอลผ่านมือ จอร์แดน พิกฟอร์ด เข้าไป
- ช่วงท้ายเกม เอฟเวอร์ตันเกือบตีเสมอ แต่ลูกยิงของ เจมส์ การ์เนอร์ และจังหวะเข้าทำอีกหลายครั้งยังติดเซฟผู้รักษาประตูแมนยู
- ด้านแมนยูเองก็เกือบได้ประตูที่สองจากเคาน์เตอร์แอทแทค แต่แนวรับเจ้าบ้านช่วยกันเคลียร์ออกจากเส้นได้ทัน
- แม้เอฟเวอร์ตันจะครองบอลมากกว่าเล็กน้อย แต่แมนยูทำได้ดีกว่าในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุก และจบสกอร์ได้เฉียบกว่า
สำหรับเซสโก้ นี่คืออีกหนึ่งเกมที่เขาลงมาเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันที และยังเป็นประตูที่ 3 ใน 4 นัดหลังสุดที่เขาทำได้ในฐานะตัวสำรอง ช่วยให้คาร์ริคพาทีมเดินหน้าต่อด้วยฟอร์มไร้พ่าย
สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|รายการ
|ค่า
|การครองบอล
|42%
|ยิงทั้งหมด
|9 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ
|3 ครั้ง
|การผ่านบอลสำเร็จ
|78%
|ฟาวล์
|12 ครั้ง
|การเตะมุม
|4 ครั้ง
|การเซฟ
|4 ครั้ง
|xG (Expected Goals)
|0.85
|ผู้ทำประตู
|เบนจามิน เซสโก้ (71′)
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|เบนจามิน เซสโก้ / ไบรอัน เอ็มเบวโม
ภาพรวมแล้ว แมนยูเล่นอย่างมีวินัย รอจังหวะให้คู่แข่งพลาด และใช้ความเร็วเกมรุกสร้างความต่างได้ในช่วงสำคัญ
สถิติทีมเอฟเวอร์ตัน
|รายการ
|ค่า
|การครองบอล
|58%
|ยิงทั้งหมด
|12 ครั้ง
|ยิงเข้ากรอบ
|4 ครั้ง
|การผ่านบอลสำเร็จ
|82%
|ฟาวล์
|10 ครั้ง
|การเตะมุม
|6 ครั้ง
|การเซฟ
|2 ครั้ง
|xG (Expected Goals)
|1.12
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|จอร์แดน พิกฟอร์ด / เจมส์ การ์เนอร์
เอฟเวอร์ตันมีโอกาสมากกว่าและขึ้นเกมได้ต่อเนื่องในหลายช่วง แต่ยังมีปัญหาเดิมคือจบสกอร์ไม่เด็ดขาด อีกทั้งเสียประตูจากจังหวะโดนสวนกลับตอนดันเกมสูง
ผลหลังเกม: แมนยูยึดท็อปโฟร์ต่อ เอฟเวอร์ตันยังต้องเร่งแต้ม
สามแต้มเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทิ้งแต้มเชลซี และยึดอันดับ 4 ได้ชัดขึ้น ส่งผลให้การลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลหน้าดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ภายใต้การคุมทีมของไมเคิล คาร์ริค ที่กระแสเริ่มแรงขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องโอกาสได้คุมทีมแบบถาวร
ส่วนเอฟเวอร์ตันยังอยู่โซนกลางตาราง แต่ยังต้องรีบเก็บแต้มเพื่อหนีพื้นที่อันตราย แม้ภาพรวมในบ้านจะทำได้ดี ทว่าเรื่องความคมหน้าปากประตูก็ยังเป็นจุดที่ต้องแก้
เกมนี้เป็นอีกนัดที่บอกชัดว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26 เข้มข้นจริง ๆ เพราะรายละเอียดเล็ก ๆ สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ทันที
ฟุตบอล
อาร์เซนอลเอาชนะท็อตแนม 4-1 ในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนเหนือ
อาร์เซน่อลกลับขึ้นไปยืนหัวตารางพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้ง หลังบุกชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 4-1 ในเกม North London Derby วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 ที่สนาม สนามท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ผลนี้ทำให้ทีมของมิเกล อาร์เตต้านำจ่าฝูงอีกหน ห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 แต้ม แต่แข่งมากกว่า 1 นัด
ไฮไลท์สำคัญของเกม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
ตลอดเกมอาร์เซน่อลคุมจังหวะได้ดีกว่า ครองบอลแน่น และสร้างโอกาสต่อเนื่อง ส่วนสเปอร์สที่เพิ่งเริ่มงานกับกุนซือชั่วคราว อิกอร์ ทูดอร์ ในนัดแรก ช่วงต้นเกมพอมีทรง แต่พอเข้าครึ่งหลังแนวรับรับมือไม่ไหว
- นาที 32: อาร์เซน่อลออกนำ 1-0 จาก เอเบเรชิ เอเซ่ จังหวะสวนกลับเร็ว บอลเด้งเข้าทางก่อนเจ้าตัวกดคม ๆ เข้าไป
- นาที 34: สเปอร์สตามตีเสมอ 1-1 ทันทีเมื่อ แรนดัล โคโล มูอานี่ ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของเดแคลน ไรซ์ แล้วซัดผ่านมือผู้รักษาประตู นี่เป็นประตูพรีเมียร์ลีกลูกแรกของเขา
- นาที 47: เปิดครึ่งหลังไม่กี่อึดใจ อาร์เซน่อลแซงนำ 2-1 จาก วิคตอร์ โยคาเรส ที่ปั่นโค้งเสียบเสาไกลอย่างสวย
- นาที 61: เกมรุกทีมเยือนยังไหลลื่น ก่อน เอเบเรชิ เอเซ่ จะทำประตูที่สองของตัวเอง เป็นสกอร์ 3-1 จากจังหวะต่อบอลกดดันจนหลุดเข้าไปแตะจบสกอร์
- นาที 90+4: ช่วงทดเจ็บ โยคาเรส ปิดกล่องเป็น 4-1 วิ่งไล่บอลจนได้แล้วซัดเต็มแรงเข้าหลังคาตาข่าย
ภาพรวมเกมชัดเจนจากตัวเลข อาร์เซน่อลยิงรวม 20 ครั้ง ขณะที่สเปอร์สมีเพียง 6 ครั้ง นอกจากนี้ปืนใหญ่ยังเก็บชัยเหนือสเปอร์สทั้งไปและกลับในฤดูกาลเดียวกัน หลังเคยชนะ 4-1 ที่เอมิเรตส์เมื่อเดือนพฤศจิกายน
สถิติอาร์เซน่อล (สถิติการแข่งขันของอาร์เซนอล)
|รายการ
|ค่าทางสถิติ
|ประตูที่ทำได้
|4
|ประตูที่เสีย
|1
|การครองบอล (%)
|62%
|โอกาสยิงทั้งหมด
|20
|ยิงเข้ากรอบ
|10
|การผ่านบอลสำเร็จ
|85%
|ฟาวล์
|9
|การเตะมุม
|7
|การเซฟของผู้รักษาประตู
|3 (David Raya)
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|Viktor Gyokeres, Eberechi Eze
เกมรุกอาร์เซน่อลดูดุดันและเล่นกันเป็นทีม โดยเอเซ่กับโยคาเรสเป็นตัวจบสกอร์สำคัญ ช่วยให้ทีมเรียกความมั่นใจกลับมา หลังนัดก่อนทำได้แค่เสมอกับวูล์ฟส์
สถิติท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (สถิติการแข่งขันของท็อตแนม ฮอตสเปอร์)
|รายการ
|ค่าทางสถิติ
|ประตูที่ทำได้
|1
|ประตูที่เสีย
|4
|การครองบอล (%)
|38%
|โอกาสยิงทั้งหมด
|6
|ยิงเข้ากรอบ
|2
|การผ่านบอลสำเร็จ
|78%
|ฟาวล์
|12
|การเตะมุม
|3
|การเซฟของผู้รักษาประตู
|6 (Guglielmo Vicario)
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|Randal Kolo Muani
ฝั่งสเปอร์สมีปัญหาใหญ่ในเกมรับ โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เสียประตูเร็วและเสียรูปเกมไปเลย แม้โคโล มูอานี่จะเป็นคนที่พอสร้างความหวัง แต่ภาพรวมทีมยังขาดความนิ่ง และต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกับแนวทางของกุนซือคนใหม่
ผลต่ออันดับตารางและภาพต่อไป
หลังจบเกม อาร์เซน่อลมี 61 คะแนนจาก 28 นัด นำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่มี 56 คะแนน (แข่งน้อยกว่า 1 นัด) อยู่ 5 แต้ม อาร์เตต้าพูดหลังเกมว่า “นี่คือการกลับมาในแบบที่เราต้องการ ทีมแสดงให้เห็นทั้งหัวใจและคุณภาพ”
ขณะที่ท็อตแนมยังอยู่โซนล่างของตารางในอันดับ 16 และห่างพื้นที่ปลอดภัยเพียง 4 แต้ม ทูดอร์ยอมรับว่าเขาเห็นจุดที่ต่อยอดได้ แต่ทีมยังต้องทำงานหนักอีกมาก
ดาร์บี้ลอนดอนเหนือเกมนี้ย้ำชัดว่าอาร์เซน่อลคุมโทนได้ตลอดฤดูกาล และยังส่งสัญญาณไปถึงคู่แข่งบนเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกว่า ทีมของอาร์เตต้ายังอันตรายเสมอเมื่อเกมรุกติดเครื่อง
ฟุตบอล
ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะสุดระทึก 1-0 เหนือฟอเรสต์
เกมนี้ดราม่าจัดเต็มที่ซิตี้ กราวด์ เพราะลิเวอร์พูลของอาร์เน่ สล็อต บุกมาเก็บชัยชนะเหนือ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แบบเฉียดฉิว 1-0 จากประตูช่วงทดเจ็บนาที 90+7 ของอเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แถมยังมีจังหวะ VAR ให้พูดถึงจนกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลลุ้นกันจนวินาทีสุดท้าย – รับชมไฮไลท์
ฝั่งฟอเรสต์ของกุนซือวิตอร์ เปเรยรา เล่นมีวินัย เกมรับแน่น และได้โอกาสจบหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลยังฉวยจังหวะสำคัญได้ในช่วงท้าย ทำให้เสียงจากแฟนเจ้าถิ่นจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นเกมที่ทีมเยือน “ฉกแต้ม” กลับออกไป
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาทีที่ 20: มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ ลองส่องไกลให้ฟอเรสต์ แต่บอลหลุดกรอบไปแบบได้เสียว
- ภาพรวมครึ่งแรก: ลิเวอร์พูลเล่นไม่ออก ครองบอลน้อยกว่า และแทบไม่มีจังหวะจบแบบจะแจ้ง สื่ออังกฤษหลายรายถึงกับยกให้เป็นครึ่งแรกที่น่าผิดหวังสุดๆ ของฤดูกาล
- ครึ่งหลัง: เกมของหงส์แดงเริ่มดีขึ้นหลังการปรับทีม โดยเฉพาะจังหวะเปลี่ยนตัวที่ทำให้เกมรุกมีความสด และขยับขึ้นไปกดดันได้มากกว่าเดิม
- ช่วงทดเจ็บ 90+: แม็ค อัลลิสเตอร์เคยส่งบอลเข้าประตูไปแล้ว แต่ VAR เช็กและตัดสินว่ามีจังหวะแฮนด์บอลก่อน จึงไม่ให้เป็นประตู
- นาที 90+7: ดราม่ามาอีกรอบ เมื่อจังหวะโขกของเวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ถูกสเตฟาน โอร์เตก้า ปัดออกมา บอลไปตกเข้าทางแม็ค อัลลิสเตอร์ซ้ำระยะใกล้เข้าไปเต็มแรง จากนั้น VAR ตรวจสอบอีกครั้ง และยืนยันให้เป็นประตู ลิเวอร์พูลนำ 1-0
- จบเกม: ลิเวอร์พูลคว้า 3 แต้มสำคัญ มีเพิ่มเป็น 45 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 6 ส่วนฟอเรสต์ยังต้องดิ้นรนหนีโซนท้ายตารางต่อไป
แม้ผลจะเป็นใจ แต่รูปเกมโดยรวมทำให้ลิเวอร์พูลโดนวิจารณ์ไม่น้อย โดยเฉพาะ 45 นาทีแรกที่โดนฟอเรสต์คุมจังหวะได้ดีกว่า อย่างไรก็ดี ความอดทนและการเร่งเครื่องช่วงท้าย ช่วยให้ทีมของสล็อตรอดพ้นการสะดุดได้แบบหวุดหวิด ซึ่งสล็อตให้สัมภาษณ์หลังเกมในทำนองว่าเกมสูสี และทีมของเขาเป็นฝ่ายได้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงเวลาสำคัญ
สถิติทีม ลิเวอร์พูล (Liverpool)
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|การครองบอล (%)
|53
|ยิงทั้งหมด
|10
|ยิงเข้ากรอบ
|4
|xG (Expected Goals)
|1.76
|จังหวะอันตราย
|เด่นขึ้นชัดเจนในครึ่งหลัง
|ผู้เล่นยอดเยี่ยม
|อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ (ประตูชัย)
|ผู้รักษาประตู
|อลิสซง (7/10)
|กองหลังเด่น
|เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค, อิบราฮิมา โกนาเต้ (MOTM)
|จุดเด่น
|ใจสู้จนถึงช่วงทดเจ็บ
ลิเวอร์พูลขึ้นชื่อเรื่องการยิงประตูช่วงท้ายเกมในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว และประตูนี้ก็ย้ำภาพเดิมอีกครั้ง เพราะพวกเขามักมีทีเด็ดในช่วง 90+ นาที
สถิติทีม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (Nottingham Forest)
|รายการ
|ค่าคะแนน/จำนวน
|การครองบอล (%)
|47
|ยิงทั้งหมด
|18
|ยิงเข้ากรอบ
|ไม่ระบุชัดเจน แต่มีลุ้นหลายครั้ง
|xG (Expected Goals)
|1.26
|จังหวะอันตราย
|มีต่อเนื่อง โดยเฉพาะครึ่งแรก
|ผู้เล่นเด่น
|คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์
|ผู้รักษาประตู
|สเตฟาน โอร์เตก้า (มีเซฟสำคัญหลายจังหวะ)
|จุดเด่น
|เกมรับเป็นระบบ เกือบเก็บคลีนชีตได้
ฟอเรสต์ทำได้เกินคาดในหลายช่วง เพราะปิดพื้นที่ได้ดี และบีบให้ลิเวอร์พูลหาจังหวะเข้าทำยาก อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีในช่วงทดเจ็บ เปลี่ยนเกมที่น่าจะมีแต้ม ให้กลายเป็นมือเปล่า
บทสรุปและผลกระทบ
สามแต้มนี้ช่วยให้ลิเวอร์พูลยังเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรป โดยเฉพาะโควตาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้า ขณะที่ฟอเรสต์เจ็บหนัก เพราะรูปเกมไม่ได้เป็นรองชัดเจน แต่กลับเสียประตูในจังหวะสุดท้ายพอดี
ท้ายที่สุด เกมนี้ตอกย้ำความโหดของพรีเมียร์ลีก เพราะเล่นดีแค่ไหนก็ยังไม่พอ ถ้าพลาดในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเกม
