เชียงราย ยูไนเต็ด พ่ายในบ้าน ชลบุรี เอฟซี บุกถล่ม 3-1

Thanawat Chaiyaporn

Published

8 hours ago

on

เชียงราย ยูไนเต็ด พ่ายในบ้าน ชลบุรี เอฟซี บุกถล่ม 3-1

เชียงราย– ศึก บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 22 “สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด” ลงเล่นที่สิงห์ เชียงราย สเตเดียม แต่ต้านความเฉียบคมของ “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ไม่ไหว ก่อนแพ้ 1-3 ในคืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ชลบุรีเก็บ 3 แต้มสำคัญ และต่อยอดผลงานไม่แพ้ใคร 3 นัดติด พร้อมขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 9 ของตารางคะแนน

เกมนี้มีความหมายกับทั้งสองฝั่ง เพราะเชียงรายฟอร์มในบ้านยังขึ้นๆ ลงๆ จึงหวังใช้ความได้เปรียบในถิ่นตัวเองเก็บแต้มหนีโซนอันตราย ขณะที่ชลบุรีภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ช ต้องการคะแนนเพื่อถอยห่างพื้นที่ตกชั้นให้ได้มากที่สุด และฟอร์มนอกบ้านช่วงหลังแสดงให้เห็นว่าทีมมีทีเด็ดในเกมรุก

เชียงราย ยูไนเต็ด พ่ายในบ้าน ชลบุรี เอฟซี บุกถล่ม 3-1

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 37 ชลบุรีขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเข้าทำที่ต่อบอลลื่นไหล ก่อนที่ อูเกอ ซีตเซอ ฟาน ลิงเกน (Oege Sietse van Lingen) จะพลิกยิงด้วยซ้ายส่งบอลตุงตาข่าย ทีมเยือนออกนำก่อนพักครึ่ง
  • นาทีที่ 58 ฉลามชลหนีเป็น 2-0 เมื่อ ยศกร บูรพา จบสกอร์ในกรอบเขตโทษ หลังทีมเยือนเดินเกมบุกกดดันต่อเนื่อง
  • นาทีที่ 61 เชียงรายไล่มาเป็น 2-1 จากลูกยิงของ ทักษ์ดนัย ใจหาญ ช่วยให้เจ้าถิ่นกลับมามีความหวัง
  • นาทีที่ 62 ดีใจได้ไม่นาน ยศกร บูรพา ซัดประตูที่สองของตัวเองทันทีหลังเริ่มเล่นใหม่ พาชลบุรีนำห่าง 3-1 และเป็นประตูที่ทำให้เกมขาด

ยศกร บูรพา กลายเป็นคนเด่นของแมตช์นี้ หลังเหมาคนเดียวสองประตู และยังรักษาฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านทีม เขายิงไปแล้ว 6 ประตู พร้อมทำอีก 2 แอสซิสต์ ส่วนชลบุรีเองก็ดูมั่นใจขึ้นชัดเจน หลังช่วงก่อนหน้ามีผลงานแกว่งอยู่บ้าง

รายชื่อนักเตะและสถิติหลัก เชียงราย ยูไนเต็ด (เจ้าบ้าน)

ตำแหน่ง นักเตะหลัก ประตู/แอสซิสต์ในเกม หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู (ไม่ระบุชื่อเฉพาะ) เสีย 3 ประตู
กองหลัง จ. ทาบินาส (J. Tabinas) ได้ใบเหลืองน.45+2
กองกลาง ทักษ์ดนัย ใจหาญ 1 ประตู ยิงตีไข่แตกให้ทีม
กองหน้า (ไม่มีผู้ทำประตูรายอื่น) จบสกอร์ยังไม่คมพอ
สถิติทีม การครองบอลประมาณ 48% โอกาสยิง 8 ครั้ง ยิงเข้ากรอบ 3 ครั้ง

ภาพรวมเชียงรายทำเกมได้ดีขึ้นในครึ่งหลัง อย่างไรก็ตาม แนวรับรับมือความเร็วและจังหวะเข้าทำของชลบุรีได้ไม่ต่อเนื่อง จึงเสียถึง 3 ประตูในบ้าน และต้องเร่งแก้รายละเอียดเกมรับให้เร็วที่สุด

เชียงราย ยูไนเต็ด พ่ายในบ้าน ชลบุรี เอฟซี บุกถล่ม 3-1

รายชื่อนักเตะและสถิติหลัก ชลบุรี เอฟซี (ทีมเยือน)

ตำแหน่ง นักเตะหลัก ประตู/แอสซิสต์ในเกม หมายเหตุ
ผู้รักษาประตู (ไม่ระบุชื่อเฉพาะ) เกือบเก็บคลีนชีตได้
กองหลัง (แนวรับเล่นเป็นระบบ) ลดโอกาสเจ้าถิ่นได้ดี
กองกลาง ยศกร บูรพา 2 ประตู แมนออฟเดอะแมตช์
กองหน้า อูเกอ ซีตเซอ ฟาน ลิงเกน 1 ประตู ยิงประตูปลดล็อกเกม
สถิติทีม การครองบอลประมาณ 52% โอกาสยิง 12 ครั้ง ยิงเข้ากรอบ 6 ครั้ง

ชลบุรีเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายที่เปลี่ยนเป็นประตูได้บ่อย อีกทั้งหลังขึ้นนำ ทีมเยือนคุมจังหวะและยืนตำแหน่งได้ดี ทำให้เชียงรายเจาะลำบากกว่าเดิม

ผลต่ออันดับตารางและแนวโน้มต่อจากนี้

จากชัยชนะนัดนี้ ชลบุรี เอฟซี เก็บเพิ่มเป็น 25 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 9 ชั่วคราว และลดแรงกดดันจากโซนท้ายตารางไปพอสมควร ส่วนเชียงราย ยูไนเต็ด ยังอยู่แถวกลางตาราง (ราวอันดับ 9-10 ก่อนเกม) แต่ต้องรีบยกระดับฟอร์มในบ้าน หากไม่อยากปล่อยแต้มหลุดมือบ่อยเกินไป

นัดนี้สะท้อนภาพการแข่งขันที่พลิกได้ตลอด เพราะทีมที่กำลังมั่นใจอย่างชลบุรีสามารถบุกมาคว้าชัยแบบชัดเจน โดยมี ยศกร บูรพา เป็นอาวุธหลักที่สร้างความแตกต่าง แฟนบอลเชียงรายคงผิดหวังกับผลในบ้าน แต่ยังมีเวลาปรับก่อนเกมถัดไป ขณะที่ฉลามชลส่งสัญญาณชัดว่า พร้อมเดินหน้าลุยต่อในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

ฟุตบอล

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ช่วงท้ายเกม

Thanawat Chaiyaporn

Published

7 hours ago

on

February 22, 2026

By

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

แอสตัน วิลล่า พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 27 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่วิลล่า พาร์ค จบลงด้วยสกอร์ 1-1 หลังเกมเข้มข้นจนถึงนาทีสุดท้าย ลีดส์ได้ประตูขึ้นนำจากลูกฟรีคิกไกลสุดสวยของ อันโตน สตาช ก่อนที่ แทมมี่ อับราฮัม จะลงมาเป็นซูเปอร์ซับพังประตูตีเสมอช่วงท้าย ช่วยให้วิลล่าแบ่งแต้มสำคัญไว้ได้

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

สรุปเกม: แต้มแบ่งกันแบบมีเรื่องราวที่วิลล่า พาร์ค – รับชมไฮไลท์

ฝั่งเจ้าบ้านของ อูไน เอเมรี ต้องการสามแต้มเพื่อเกาะกลุ่มลุ้นโควตาแชมเปี้ยนส์ลีก อย่างไรก็ตาม ลีดส์ ยูไนเต็ด ของ แดเนียล ฟาร์เก้ ที่กำลังหนีตกชั้น มาเล่นด้วยแผนชัดเจนและกล้าแลก โดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ทำได้ดีกว่าในหลายจังหวะ

ลีดส์เริ่มเกมอย่างมั่นใจ และมาได้ประตูนำในนาที 31 จาก อันโตน สตาช มิดฟิลด์ชาวเยอรมันที่เพิ่งกลับมาหลังมีอาการบาดเจ็บ เขาปั่นฟรีคิกระยะไกลราว 30-35 หลาด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งเสียบตาข่ายแบบที่ เอมิเลียโน มาร์ติเนซ หมดสิทธิ์ป้องกัน ลูกนี้ถูกพูดถึงมากในฐานะประตูสวยประจำฤดูกาล และยังเป็นฟรีคิกลูกที่ 3 ของสตาชในซีซันนี้ด้วย

หลังพักครึ่ง วิลล่าเร่งเครื่องทันทีเพื่อทวงประตูคืน เอมิ บูเอเนเดีย ได้จังหวะส่องแต่บอลไปชนเสา ขณะที่ ออลลี่ วัตกินส์ เคยส่งบอลเข้าประตูแล้วแต่ถูกจับล้ำหน้า ด้าน คาร์ล ดาร์โลว์ นายทวารลีดส์ โชว์เซฟสำคัญหลายครั้ง ช่วยให้ทีมเยือนประคองความได้เปรียบเอาไว้

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

อย่างไรก็ดี เกมยังไม่จบแค่นั้น นาที 88 แทมมี่ อับราฮัม ที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลัง ทำประตูตีเสมอแบบสุดดราม่า จากลูกเตะมุมของ จาดอน ซานโช่ เอซรี คอนซา โขกตั้งมา ก่อนที่อับราฮัมจะใช้เข่าดันบอลเข้าประตู นี่คือประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายกลับมาวิลล่า (หลังจากไปเล่นกับเบซิคตัส) และทำให้ทีมเจ้าบ้านได้อย่างน้อย 1 แต้ม

ผลเสมอเกมนี้ทำให้แอสตัน วิลล่าเก็บเพิ่มเป็น 51 คะแนนจาก 27 นัด ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ ส่วนลีดส์มี 31 คะแนน ทิ้งห่างโซนตกชั้น 7 คะแนน โดยฟาร์เก้ให้มุมมองหลังเกมว่าผลเสมอถือว่าแฟร์ และชมลูกทีมว่าทำผลงานได้คุณภาพ

แอสตัน วิลล่า ฮึดไล่เจ๊า ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาที 31: อันโตน สตาช ปั่นฟรีคิกไกลสุดสวยให้ลีดส์นำ 1-0 (ลุ้นประตูแห่งฤดูกาล)
  • ครึ่งแรก: ลีดส์ทำได้ดีกว่า, ดาร์โลว์มีเซฟสำคัญหลายจังหวะ
  • ครึ่งหลัง: วิลล่าบุกหนัก, บูเอเนเดียยิงชนเสา, วัตกินส์โดนจับล้ำหน้า
  • นาที 75: อับราฮัมถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรอง
  • นาที 88: แทมมี่ อับราฮัม ยิงตีเสมอ 1-1 จากลูกเตะมุม (คอนซามีส่วนสำคัญ)
  • ช่วงทดเจ็บ: ทั้งสองทีมเปิดหน้าแลกหวังสามแต้ม แต่ไม่มีประตูเพิ่ม

ผู้ตัดสิน: ไมเคิล โอลิเวอร์
ผู้ชม: ประมาณ 43,000 คน
สนาม: วิลล่า พาร์ค, เบอร์มิงแฮม

สถิติแอสตัน วิลล่า (แอสตัน วิลล่า)

รายการ ค่าของทีม
ประตู 1 (Abraham 88′)
การครองบอล 58%
ยิงทั้งหมด 14
ยิงเข้ากรอบ 5
ผ่านบอลสำเร็จ 85%
ฟาวล์ 10
เตะมุม 7
เซฟ 3 (Martinez)
ใบเหลือง 1 (Buendia)
ผู้เล่นเด่น Tammy Abraham, Ezri Konsa, Emiliano Martinez

แม้ตกเป็นรองก่อน แต่วิลล่ายังเล่นด้วยความมุ่งมั่น และการส่งอับราฮัมลงมาก็เห็นผลทันที

สถิติลีดส์ ยูไนเต็ด (ลีดส์ ยูไนเต็ด)

รายการ ค่าของทีม
ประตู 1 (Stach 31′)
การครองบอล 42%
ยิงทั้งหมด 9
ยิงเข้ากรอบ 4
ผ่านบอลสำเร็จ 78%
ฟาวล์ 12
เตะมุม 4
เซฟ 4 (Darlow)
ใบเหลือง 3 (Bijol, Darlow, Bogle, Gruev)
ผู้เล่นเด่น Anton Stach, Karl Darlow, Jayden Bogle

ลีดส์มีวินัยเกมรับดี และสตาชสร้างความต่างได้จากลูกนิ่ง อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายเกมพลาดในจังหวะเซตพีซ จึงต้องแบ่งแต้มกลับออกไป

บทสรุปหลังเกม

ภาพรวมแล้ว นี่คือผลเสมอที่ทั้งสองทีมมีมุมให้เสียดาย วิลล่าอยากได้สามแต้มในบ้านเพื่อเดินหน้าลุ้นท็อปโฟร์ ขณะที่ลีดส์เกือบได้ชัยชนะนอกบ้านที่มีความหมายมาก แต่สุดท้ายแต้มเดียวก็ยังมีค่า โดยเฉพาะฝั่งทีมเยือนที่ต้องเก็บคะแนนต่อเนื่องเพื่ออยู่รอดในพรีเมียร์ลีก

แดเนียล ฟาร์เก้ ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า เขาภูมิใจในลูกทีมและมองว่าฟอร์มวันนี้มีคุณภาพสูง แม้จะเจ็บใจที่เสียประตูช่วงท้าย ส่วนอูไน เอเมรี น่าต้องกลับไปแก้เรื่องการป้องกันลูกตั้งเตะ เพื่อไม่ให้เสียหายซ้ำในเกมต่อไป

จากนี้ วิลล่ายังต้องเดินหน้าเก็บแต้มเพื่อพื้นที่ยุโรป ขณะที่ลีดส์ต้องรักษามาตรฐานการเล่นแบบวันนี้ให้ได้ เพื่อหนีโซนตกชั้นแบบไม่ต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้าย

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1 ที่เอติฮัด

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1 ที่เอติฮัด

Thanawat Chaiyaporn

Published

7 hours ago

on

February 22, 2026

By

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

แมนเชสเตอร์, 22 กุมภาพันธ์ 2026 – แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก ที่สนามเอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2026 นิโก้ โอ’ไรลีย์ ดาวรุ่งทำสองประตูในครึ่งแรก ช่วยให้ทีมได้แต้มสำคัญและลดช่องว่างกับทีมจ่าฝูงเหลือเพียงสองแต้ม (อ้างอิงจากข้อมูลการแข่งขันในปัจจุบัน) – รับชมไฮไลท์

รูปเกมช่วงต้นเดือดตั้งแต่นาทีแรก ซิตี้ครองบอลมากกว่า แต่ฝั่งนิวคาสเซิลสวนกลับได้วูบวาบหลายครั้ง ทำให้บรรยากาศในสนามตึงมือ แฟนบอลต้องลุ้นกันยาวจนหมดเวลา

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

ไฮไลท์สำคัญ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

  • นาทีที่ 14: นีโก โอ’ไรลลี่ ยิงให้ซิตี้นำก่อน 1-0 หลัง โอมาร์ มาร์มูช หลุดแนวรับแล้วไหลต่อให้ โอ’ไรลลี่ กดด้วยขวานอกกรอบเต็มข้อ
  • นาทีที่ 22: นิวคาสเซิลตามตีเสมอ 1-1 อย่างรวดเร็วจาก ลูอิส ฮอลล์ แบ็กซ้ายที่เติมขึ้นมายิง หลังรับบอลจาก จาค็อบ แรมซีย์
  • นาทีที่ 27: ซิตี้กลับมานำอีกครั้ง 2-1 เมื่อ นีโก โอ’ไรลลี่ โหม่งเข้าประตูจากการเปิดของ เออร์ลิง ฮาลันด์ โดยมีจังหวะชงต่อจาก เซเมนโย ก่อนถึงฮาลันด์
  • ครึ่งหลัง: ทั้งสองทีมมีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มจากลูกเตะมุมและจังหวะเข้าทำหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวรับและการเซฟสำคัญช่วยให้สกอร์ไม่ขยับ

สุดท้ายเป็นแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่รักษาสกอร์ไว้ได้ เก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอล และยังเดินหน้ากดดันกลุ่มหัวตารางต่อไป ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

สถิติการแข่งขัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้

รายการ ค่าทางสถิติ
การครองบอล 60%
การยิงทั้งหมด 18 (ตรงกรอบ 7)
การผ่านบอลสำเร็จ 85% (จาก 300 ครั้ง)
ฟาวล์ 6 (ใบเหลือง 2)
ลูกเตะมุม 7
ประตูที่ทำได้ 2 (โอ’ไรลลี่ 2)

โดยรวมซิตี้ยังคุมจังหวะเกมได้ดี และสร้างโอกาสจากริมเส้นกับแดนกลางต่อเนื่อง ที่สำคัญคือความเด็ดขาดของ โอ’ไรลลี่ ที่ทำให้ครึ่งแรกเป็นของเจ้าถิ่น

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เฉือนนิวคาสเซิล 2-1

สถิติการแข่งขัน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

รายการ ค่าทางสถิติ
การครองบอล 40%
การยิงทั้งหมด 10 (ตรงกรอบ 4)
การผ่านบอลสำเร็จ 80% (จาก 194 ครั้ง)
ฟาวล์ 6 (ใบเหลือง 2)
ลูกเตะมุม 4
ประตูที่ทำได้ 1 (ฮอลล์ 1)

แม้นิวคาสเซิลครองบอลน้อยกว่า แต่ยังอันตรายในจังหวะสวนกลับเร็ว โดยเฉพาะฝั่งซ้ายที่ ลูอิส ฮอลล์ เติมขึ้นมามีบทบาททั้งเกมรับและเกมรุก

มุมมองหลังเกม

เกมนี้ชัดเจนว่า นีโก โอ’ไรลลี่ ใช้โอกาสได้คุ้ม และทำหน้าที่แทนตัวหลักได้ดี ขณะเดียวกัน นิวคาสเซิล ของ เอ็ดดี้ ฮาว ยังเป็นทีมที่เล่นยาก แม้ต้องออกมาเยือน แต่พวกเขาพลาดโอกาสช่วงครึ่งหลังไปหลายครั้ง จึงไม่มีแต้มกลับบ้าน

ชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 แบบเข้มข้น หลังเกม เป๊ป กวาร์ดิโอลา พูดถึงผลงานทีมว่า “ครึ่งแรกเราทำได้ดี แต่ครึ่งหลังเราต้องจบให้คมกว่านี้ นิวคาสเซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก”

ส่วนทางนิวคาสเซิลต้องรีบปรับจังหวะเข้าทำ และเพิ่มความเฉียบคมในเกมต่อไป เพื่อเก็บแต้มไล่ล่าอันดับท็อปเท็น และรักษาความหวังโควต้ายุโรปให้ได้ตามเป้า

โอซาซูน่า 2-1 เรอัล มาดริด: ช็อกลาลีกา!

ฟุตบอล

โอซาซูน่า 2-1 เรอัล มาดริด: ช็อกลาลีกา!

Published

8 hours ago

on

February 22, 2026

By

โอซาซูน่า 2-1 เรอัล มาดริด

ปัมโปลนา, 21 กุมภาพันธ์ 2569 ในศึกลาลีกาสัปดาห์ที่ 25 ที่สนามเอล ซาดาร์ โอซาซูน่าทำให้ทั้งลีกต้องหันมามอง เมื่อเปิดบ้านเฉือน เรอัล มาดริด 2-1 แบบมีดราม่าจนวินาทีสุดท้าย ประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บของราอูล การ์เซีย ส่งผลให้ทีมเยือนพลาด 3 แต้มสำคัญ และทำให้ภาพรวมการลุ้นแชมป์กลับมาตึงมืออีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อบาร์เซโลน่ามีโอกาสขึ้นไปเป็นผู้นำตาราง

ตลอดเกม โอซาซูน่าเล่นด้วยความกล้าและมีวินัย แฟนบอลเจ้าถิ่นช่วยเติมพลังให้ทีมกดดันคู่แข่งได้ต่อเนื่อง แม้มาดริดจะครองบอลมากกว่า แต่จังหวะจบสกอร์กลับไม่คมพอ และสุดท้ายต้องมาเสียหายจากความผิดพลาดช่วงท้ายเกม – รับชมไฮไลท์

โอซาซูน่า 2-1 เรอัล มาดริด

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาที 38: โอซาซูน่าได้จุดโทษหลัง VAR ยืนยันว่า ทิโบต์ กูร์กัวส์ นายด่านเรอัล มาดริด ไปเหยียบเท้า อันเต้ บูดิมีร์ ในเขตโทษ จากนั้นบูดิมีร์รับหน้าที่สังหารไม่พลาด เจ้าบ้านออกนำ 1-0
  • จบครึ่งแรก: โอซาซูน่านำ 1-0 เพราะเกมรับแน่นและสวนกลับเร็ว ขณะที่เรอัล มาดริดแม้คุมเกมได้มากกว่า แต่โอกาสจะแจ้งมีไม่เยอะ
  • นาที 73: เรอัล มาดริดตีเสมอ 1-1 เมื่อ วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงระยะเผาขน หลังรับบอลจากเฟเดริโก บัลเบร์เด้ที่พาบอลลุยขึ้นมาทะลุแนวรับ
  • นาที 90: ช่วงท้ายเกมกลายเป็นฉากสำคัญ ราอูล การ์เซีย (ราอูล การ์เซีย เด ฮาโร) ซัดระยะใกล้เข้าไป หลังแนวรับมาดริดพลาดจังหวะเคลียร์บอล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับดานิ เซบายอสและราอูล อาเซนซิโอ โอซาซูน่าจึงแซงนำ 2-1 และรักษาสกอร์จนจบเกม

โอซาซูน่าคุมเกมรับได้ดีแทบทั้งนัด และรอจังหวะที่ใช่ได้อดทน ที่สำคัญคือพวกเขาเปลี่ยนความผิดพลาดของคู่แข่งให้เป็นประตูได้ทันที ชัยชนะนัดนี้ยังทำให้ทีมยืดสถิติไม่แพ้ในลีกเป็น 6 เกมติด (ชนะ 4 เสมอ 2)

โอซาซูน่า 2-1 เรอัล มาดริด

สถิติทีมโอซาซูน่า (โอซาซูน่า)

รายการ ค่า
การครองบอล 38%
ยิงเข้ากรอบ 4
ยิงทั้งหมด 9
จังหวะผ่านบอลสำเร็จ 72%
ฟาวล์ 12
การเตะมุม 3
การเซฟ 5
การ์ดเหลือง 3 (รวม Oroz, Moncayola และคนอื่นๆ)
ผู้ทำประตู Ante Budimir (จุดโทษ), Raúl García

ภาพรวมของโอซาซูน่าดูเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะการยืนตำแหน่งและช่วยกันปิดพื้นที่ ทำให้เกมรุกของเรอัล มาดริดเงียบไปนานช่วงใหญ่ของเกม

โอซาซูน่า 2-1 เรอัล มาดริด

สถิติทีมเรอัล มาดริด (เรอัล มาดริด)

รายการ ค่า
การครองบอล 62%
ยิงเข้ากรอบ 6
ยิงทั้งหมด 15
จังหวะผ่านบอลสำเร็จ 88%
ฟาวล์ 10
การเตะมุม 7
การเซฟ 2
การ์ดเหลือง 2 (Courtois, Alexander-Arnold และ Alaba)
ผู้ทำประตู Vinícius Júnior

แม้มาดริดจะมีตัวเลขเหนือกว่าแทบทุกด้าน แต่หลายจังหวะจบไม่ลง และยังติดเซฟสำคัญจากเซร์คิโอ เอร์เรรา ผู้รักษาประตูโอซาซูน่าอยู่หลายครั้ง สุดท้ายพอมาเสียประตูท้ายเกม ก็ทำให้แผนเก็บสามแต้มต้องพังลงทันที

ผลต่อคะแนนและบรรยากาศลุ้นแชมป์

ผลนัดนี้ช่วยให้ โอซาซูน่า เก็บแต้มก้อนใหญ่และขยับขึ้นโซนกลางค่อนไปทางบนของตาราง ส่วน เรอัล มาดริด ที่นำเป็นจ่าฝูงก่อนแข่ง (19 ชนะ 3 เสมอ 3) ต้องเสียจังหวะสำคัญ หลังจากก่อนหน้านี้กำลังชนะต่อเนื่อง 8 นัดติดในลีก ความพ่ายแพ้ยังเปิดช่องให้บาร์เซโลน่ามีลุ้นแซงขึ้นนำ หากพวกเขาเอาชนะเลบันเต้ได้ในวันอาทิตย์

ด้านเรอัล มาดริดภายใต้การคุมทีมของอัลบาโร อาร์เบโลอา (กุนซือชั่วคราว?) เกมนี้น่าผิดหวังพอสมควร เพราะทีมกลับมาได้แล้วจากประตูของวินิซิอุส จูเนียร์ แต่กลับปิดเกมไม่อยู่ในช่วงสุดท้าย

สรุปภาพรวม

นัดนี้ย้ำชัดว่าลาลีกาคาดเดายาก โอซาซูน่าพิสูจน์ว่า ถ้าวินัยแน่นและใช้โอกาสคมพอ ก็โค่นทีมใหญ่ได้จริง ขณะที่เรอัล มาดริดต้องรีบจัดการรายละเอียดเล็กๆ โดยเฉพาะช่วงท้ายเกม เพราะแต้มที่หลุดไปแบบนี้อาจมีผลต่อการลุ้นแชมป์แบบเต็มๆ ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล

เชลซีทำได้เพียงเสมอเบิร์นลีย์ 1-1 ซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวัง

เชียงราย ยูไนเต็ด พ่ายในบ้าน ชลบุรี เอฟซี บุกถล่ม 3-1

