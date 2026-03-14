เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอ 1-1 กับ นครราชสีมา ในศึกไทยลีก 1

นครราชสีมา เอฟซี vs เชียงราย 1-1

กว่างโซ้งมหาภัย ออกไปเยือน สวาทแคท แล้วเก็บ 1 แต้มกลับบ้านได้ตามเป้า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในโซนกลางตารางยังทำให้ทีมต้องเจอกับแรงกดดันต่อเนื่อง ส่วนเจ้าถิ่นยังรั้งอันดับสุดท้าย โอกาสหนีตกชั้นยิ่งแคบลง – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

นครราชสีมา, 13 มีนาคม 2569, เกมฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) นัดที่ 25 ฤดูกาล 2025/26 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เปิดบ้านรับ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ก่อนจบเกมด้วยสกอร์ 1-1 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน

แมตช์นี้เจ้าบ้านต้องการสามแต้มเพื่อพยุงความหวังอยู่รอด แม้จะออกนำเร็ว แต่สุดท้ายโดนตีเสมอช่วงทดเวลาครึ่งแรก จากนั้นครึ่งหลังทั้งสองทีมแลกกันสนุก ทว่าไม่มีใครเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 4: นครราชสีมา ขึ้นนำ 1-0 จาก ยูกิ คุซาโนะ (Yuki Kusano) หลังรับบอลจาก ฮิโรทากะ มิตะ (Hirotaka Mita) แล้วจบสกอร์ได้เฉียบคมตั้งแต่ต้นเกม
  • นาทีที่ 45+2: สิงห์ เชียงราย ตามตีเสมอ 1-1 โดย อิสึกิ เอโนโมโตะ (Itsuki Enomoto) ซัดก่อนหมดครึ่งแรก พาทีมกลับมาอยู่ในเกมทันที
  • ครึ่งหลัง: โอกาสมีทั้งสองฝั่ง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอ กว่างโซ้ง ครองบอลเหนือกว่าเล็กน้อย ขณะที่ สวาทแคท เน้นสวนกลับหลายครั้ง แต่ยังขาดจังหวะจบที่ชัดเจน

ครบ 90 นาทีไม่มีสกอร์เพิ่ม สุดท้ายจบที่ 1-1 ตามผลการแข่งขันที่รายงานตรงกันจากหลายแหล่ง

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด: ทีมจากแดนเหนือที่ยังเดินหน้าสู้

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด นำทีมโดยกองหลังและกัปตัน Gionata Verzura ยังเล่นกันเป็นระบบ แม้ต้องออกไปเล่นนอกบ้าน เกมนี้ทีมได้ประตูจาก Itsuki Enomoto และยังมีตัวหลักแนวรับอย่าง Victor Cardozo กับ Hélio ที่ช่วยคุมพื้นที่หลังบ้านได้ดี

รายชื่อนักเตะหลัก สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (ข้อมูลฤดูกาลปัจจุบัน)

ตำแหน่งชื่อนักเตะสัญชาติหมายเหตุ
ผู้รักษาประตูApirak Worawongไทยผู้รักษาประตูตัวหลัก
กองหลังGionata Verzura (กัปตัน)ไทยแนวรับสำคัญ
กองหลังVictor Cardozoบราซิลเสาหลักแดนหลัง
กองหลังHélioบราซิลความแข็งแกร่งสูง
กองกลางSanukran Thinjomไทยพลังงานสูง
กองกลางItsuki Enomotoญี่ปุ่นผู้ทำประตูในเกมนี้
กองหน้าDuduบราซิลความเร็วและเทคนิค
กองหน้าCarlos Iuryบราซิลตัวเลือกเกมรุก

ภาพรวมทีมยังผสมผู้เล่นไทยกับต่างชาติได้ลงตัว จึงสลับแผนการเล่นได้หลายแบบตามสถานการณ์

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี: ยังต้องเร่งเครื่องเพื่ออยู่รอด

ด้าน สวาทแคท เริ่มเกมได้ตามที่หวังจากประตูขึ้นนำเร็ว แต่หลังจากนั้นคุมจังหวะไม่อยู่ และเสียประตูก่อนพักครึ่ง ทำให้รูปเกมตึงมือขึ้น ทีมยังฝากความหวังไว้กับต่างชาติอย่าง Mateus Lima และ Yuki Kusano แต่ปัญหาเดิมคือเกมรับยังมีช่องให้คู่แข่งเล่นงาน

รายชื่อนักเตะหลัก นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (ข้อมูลฤดูกาลปัจจุบัน)

ตำแหน่งชื่อนักเตะสัญชาติหมายเหตุ
ผู้รักษาประตูNopphon Lakhonphonไทยผู้รักษาประตูตัวหลัก
กองหลังBill Mamadouสิงคโปร์แนวรับต่างชาติ
กองหลังHein Phyo Winเมียนมาความเร็วสูง
กองกลางHirotaka Mitaญี่ปุ่นแอสซิสต์ประตูขึ้นนำ
กองกลางLeon Jamesไทยมิดฟิลด์สร้างสรรค์
กองกลางJork Becerraโคลอมเบียพลังงานกลางสนาม
กองหน้าYuki Kusanoญี่ปุ่นผู้ทำประตูนำในเกมนี้
กองหน้าMateus Limaบราซิลตัวทำประตูหลัก

เมื่อทีมมีแต้มรวมน้อยที่สุดในลีก เกมนี้จึงสำคัญมาก อย่างไรก็ตาม ผลเสมอทำให้ภารกิจหนีตกชั้นหนักขึ้นไปอีก

สรุปและมองไปข้างหน้า

ผล 1-1 ช่วยให้ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ได้แต้มเพิ่มเพื่อประคองอันดับในโซนกลางตาราง ขณะที่ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ยังต้องเร่งเก็บชัยชนะให้ได้เร็วที่สุด หากหวังขยับหนีพื้นที่อันตราย

ไทยลีกช่วงท้ายฤดูกาลยังเข้มข้น โดยเฉพาะโซนท้ายตารางที่ทุกแต้มเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันที ดังนั้นทั้งสองทีมต้องเน้นความคมในจังหวะจบสกอร์ให้มากขึ้นในนัดต่อไป

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

แทมปิเนส โรเวอร์ส เสมอ 2-2 แบงค็อก ยูไนเต็ด

Related Topics:
Continue Reading

ฟุตบอล

แทมปิเนส โรเวอร์ส เสมอ 2-2 แบงค็อก ยูไนเต็ด

สิงคโปร์, 12 มีนาคม 2569 การแข่งขัน AFC Champions League Two 2025/26 รอบก่อนรองชนะเลิศ นัดที่สอง เล่นกันถึงใจ เมื่อ แทมปิเนส โรเวอร์ส เปิดบ้านที่ สนามกีฬาจาลันเบซาร์ รับการมาเยือนของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ผลจบที่ 2-2 แต่เมื่อรวมสองนัดแล้ว ทีมจากไทยเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 4-3 และนี่คือครั้งแรกที่แบงค็อก ยูไนเต็ด ไปถึงรอบรองชนะเลิศของรายการนี้

แม้ แทมปิเนส โรเวอร์ส จะฮึดกลับมาได้สองครั้งในเกมเดียว แต่เพราะนัดแรกแพ้ 1-2 ทำให้ไล่ไม่ทัน เกมนี้มีทั้งจังหวะสวยงามและช่วงกดดันต่อเนื่อง แฟนบอลทั้งสองฝั่งลุ้นกันจนจบ 90 นาที

สกอร์การแข่งขันและจังหวะสำคัญ – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • นาที 15: ธีรศิลป์ แดงดา ซัดด้วยซ้ายเต็มข้อให้ Bangkok United ขึ้นนำ 0-1 หลังต่อบอลสวยจาก วีระเทพ ปอมพันธุ์ และ Muhsen Al-Ghassani (ผลรวม 3-1)
  • นาที 39: Trent Buhagiar ยิงเสาไกลตีเสมอให้ Tampines Rovers เป็น 1-1 เจ้าบ้านกลับมามีหวังอีกครั้ง
  • นาที 42: ทีมเยือนตอบโต้เร็ว เมื่อ Ilias Alhaft กดเข้าไปให้ Bangkok United นำอีกครั้ง 1-2 (ผลรวม 3-2) และจบครึ่งแรกด้วยความได้เปรียบ
  • นาที 71: Koya Kazama ตามซ้ำจังหวะตัดกลับของ Seiga Sumi ส่งบอลเข้าประตูโล่งๆ ตีเสมอ 2-2 ช่วงท้าย Tampines Rovers โหมหนัก แต่ยิงเพิ่มไม่ได้

จบเกมที่สกอร์ 2-2 ทำให้กรุงเทพฯ ยูไนเต็ด ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยผลรวม 4-3 ส่วน Tampines Rovers ต้องหยุดเส้นทางไว้แบบน่าเสียดาย แต่ฟอร์มโดยรวมยังได้คำชมว่าเล่นเต็มที่

แทมปิเนส โรเวอร์ส หรือ “The Stags” แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ แม้โดนนำก่อน แต่ยังตั้งเกมกลับมาได้ โดยเฉพาะครึ่งหลังที่ครองบอลมากขึ้นและสร้างโอกาสต่อเนื่อง

ตำแหน่งผู้เล่นหลักหมายเหตุเด่น
ผู้รักษาประตูKasey Rogersเซฟสำคัญหลายครั้ง ช่วยทีมไม่ให้เสียเพิ่ม
กองหลังShuya Yamashita, Jacob Mahler, Irfan Najeeb, Takeshi Yoshimotoยืนกันแน่นขึ้นหลังโดนเร็ว แต่ยังพลาดจังหวะสำคัญ
กองกลางYuki Kobayashi, Nur Shahiran, Koya KazamaKazama ยิงประตูตีเสมอ เติมเกมดี
กองหน้าTrent Buhagiar, Hide Higashikawa, Seiga SumiBuhagiar จบคม, Sumi ทำเกมและแอสซิสต์

เจ้าบ้านยืนระบบ 4-1-4-1 เน้นเพรสสูงและเล่นเร็ว อย่างไรก็ตาม พวกเขาเจอปัญหาเวลาโดนสวนกลับ เพราะแนวรับเปิดพื้นที่ให้ทีมเยือนเล่นง่ายขึ้น

จุดเด่นของ กรุงเทพฯ ยูไนเต็ด

ฝั่ง True Bangkok United คุมจังหวะได้ดีแม้มาเยือน พวกเขาใช้ความนิ่งและประสบการณ์ของตัวหลัก โดยเฉพาะ ธีรศิลป์ แดงดา ที่ช่วยเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูตั้งแต่ต้นเกม

ตำแหน่งผู้เล่นหลักหมายเหตุเด่น
ผู้รักษาประตูPatiwat Khammaiอ่านเกมดี เซฟช่วงท้ายช่วยทีมประคองสกอร์
กองหลังEverton (กัปตัน), Manuel Bihr, Wanchai Jarunongkran, Jakkaphan Praisuwanเกมรับคุมพื้นที่ได้ แม้ไม่มี Philipe Maia
กองกลางThitipan Puangchan, Weerathep Pomphan, Nebojsa KosovicPomphan วางบอลแม่น มีส่วนกับประตูแรก
กองหน้าTeerasil Dangda, Ilias Alhaft, Muhsen Al-GhassaniDangda และ Alhaft ยิงคนละลูก จบคมในจังหวะสำคัญ

ทีมเยือนใช้ 4-4-1-1 เน้นรัดกุมแล้วสวนกลับเร็ว แผนนี้ช่วยให้ Bangkok United คุมความได้เปรียบของสกอร์รวมไว้จนจบเกม

สรุปหลังเกม

แม้ แทมปิเนส โรเวอร์ส จะตกรอบ แต่ภาพรวมคือพวกเขาสู้แบบไม่ถอย และทำให้เกมนี้สนุกจนวินาทีสุดท้าย ส่วน Bangkok United แสดงให้เห็นถึงความนิ่งในเกมใหญ่ และปิดจ๊อบด้วยการเข้ารอบรองชนะเลิศแบบมีประวัติศาสตร์ของสโมสร

นัดนี้ยังสะท้อนชัดว่าทีมจากอาเซียนสู้กันได้สูสี และคุณภาพเกมในภูมิภาคกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

มิทจิลลันด์ บุกเฉือน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 เลกแรก ยูโรปาลีก รอบ 16 ทีม

Continue Reading

ฟุตบอล

มิทจิลลันด์ บุกเฉือน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 เลกแรก ยูโรปาลีก รอบ 16 ทีม

ฟอเรสต์ พบ มิดทิลแลนด์

น็อตติงแฮม, อังกฤษ – 13 มีนาคม 2569 – ค่ำคืนที่ฝนเทลงมาไม่หยุดและลมพัดแรงที่สนาม City Ground จบลงด้วยความเจ็บปวดของน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ หลังพ่ายให้ เอฟซี มิทจิลลันด์ จากเดนมาร์ก 0-1 ในเกมเลกแรก ศึกยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569

แม้ฟอเรสต์จะเป็นฝ่ายคุมจังหวะเกมและสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่ความเฉียบคมหน้าประตูยังไม่มา จึงเปิดช่องให้ทีมเยือนลงโทษในช่วงสำคัญ เมื่อ โช เก-ซุง (Cho Gue-sung) ตัวสำรองขึ้นโหม่งเป็นประตูชัยนาทีที่ 80 พามิทจิลลันด์คว้าชัยเหนือฟอเรสต์เป็นครั้งที่สองในฤดูกาลนี้ หลังเคยชนะ 3-2 ในรอบแบ่งกลุ่มมาก่อน – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • ฟอเรสต์ครองบอลเหนือกว่า และยิงรวม 22 ครั้ง แต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้
  • จังหวะลุ้นของเจ้าบ้านมีหลายครั้ง โดยเฉพาะลูกยิงไกลของ โอมารี ฮัทชินสัน ที่ผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้ อีกหลายจังหวะบอลสะดุดพื้นเปียกจากฝน
  • ฝั่งมิทจิลลันด์เน้นรับแน่นแล้วสวนกลับ แม้โอกาสจะไม่เยอะ แต่ได้ลุ้นจริงจัง และมีจังหวะยิงชนคานก่อนด้วย
  • ประตูเดียวของเกม เกิดในนาทีที่ 80 เมื่อ โอสมาน ดิเยา (Ousmane Diao) เปิดบอลยาวจากฝั่งขวา โช เก-ซุง ขยับหนี โอลา ไอน่า ก่อนโหม่งผ่านมือ มัตซ์ เซลส์ ตุงตาข่าย
  • ช่วงท้ายฟอเรสต์พยายามเร่งตีเสมอ แต่แทบไม่ได้โอกาสจะแจ้งเพิ่ม สุดท้ายแพ้คาบ้าน และเป็นความพ่ายแพ้เกมเหย้าในถ้วยยุโรปนัดนี้

สภาพอากาศมีผลชัดเจนตลอดเกม เพราะฝนหนักทำให้พื้นสนามลื่น บอลเคลื่อนช้า ทั้งสองทีมจึงต้องเล่นแบบระวังมากขึ้น จังหวะต่อบอลสั้นผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย และเกมรุกต้องพึ่งลูกครอสกับลูกตั้งเตะมากขึ้น

มิทจิลลันด์ เหนียวแน่นนอกบ้าน, สำรองลงมาเปลี่ยนเกม

ทีมของ ไมค์ ตุลเบิร์ก เลือกยืนโซนรับให้แน่น แล้วรอจังหวะสวนกลับแบบมีวินัย ถึงจะครองบอลน้อยกว่า แต่แนวรับทำงานกันเป็นชุด และรับมือแรงกดดันได้ดี ที่สำคัญคือพวกเขาใช้โอกาสน้อยนิดให้คุ้มค่า โดยเฉพาะจังหวะที่โช เก-ซุงลงมาแล้วสร้างความต่างทันที

ตารางข้อมูลทีม มิทจิลลันด์ (ข้อมูลหลักจากแมตช์นี้)

ผู้เล่นหลักตำแหน่งหมายเหตุสำคัญ
เอลิอัส ราฟน์ โอเลฟสันผู้รักษาประตูเซฟจังหวะสำคัญหลายครั้ง เก็บคลีนชีต
โอสมาน ดิเยากองหลังเปิดบอลให้ประตูชัย
มาร์ติน เออร์ลิชกองหลังอ่านเกมดี เคลียร์บอลหลายจังหวะ
มาดส์ เบช ซอเรนเซ่นกองหลังคุมพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษได้แน่น
เควิน เอ็มบาบูปีกขวาช่วยเกมสวนกลับและเติมทางข้าง
ฟิลิป บิลลิงกองกลางคุมจังหวะเกมกลางสนาม ช่วยตัดเกม
เดนิล คาสติโยกองกลางเชื่อมเกมเวลาเปลี่ยนจากรับเป็นรุก
วิคเตอร์ บัคปีกซ้ายอาศัยความเร็วพาบอลโต้กลับ
อารัล ซิมซิร์กองรุกขยับหาพื้นที่ สร้างจังหวะลุ้น
จูเนียร์ บรูมาโดกองหน้าวิ่งกดดันแนวรับเจ้าบ้านต่อเนื่อง
โช เก-ซุง (ลงสำรอง)กองหน้ายิง 1 ประตู (น.80) เป็นคนตัดสินเกม

นอกจากแผนรับลึกแล้ว การแก้เกมด้วยตัวสำรองก็ได้ผลเต็มๆ เพราะโชลงมาไม่นาน แต่เลือกจังหวะวิ่งและการเข้าทำได้เฉียบที่สุดของเกม

ฟอเรสต์ ครองเกมได้, แต่จบไม่คมเหมือนเดิม

ด้านฟอเรสต์ของ วิตอร์ เปเรย์รา เดินหน้าบุกตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะครึ่งแรกที่กดดันต่อเนื่อง พอเข้าครึ่งหลังยังคุมเกมได้อยู่ แต่ปัญหาเดิมยังตามมา นั่นคือยิงเยอะแต่ไม่เด็ดขาด บางจังหวะติดเซฟ บางจังหวะหลุดกรอบ และหลายครั้งเสียจังหวะเพราะพื้นสนามลื่นจากฝน

เมื่อยิงไม่เข้า เกมจึงไหลไปตามที่ทีมเยือนต้องการ และสุดท้ายโดนลงโทษจากลูกครอสเพียงครั้งสำคัญ ส่งผลให้ฟอเรสต์ไม่ชนะติดต่อกัน 5 นัดในทุกรายการ

ตารางข้อมูลทีม น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (ข้อมูลหลักจากแมตช์นี้)

ผู้เล่นหลักตำแหน่งหมายเหตุสำคัญ
มัตซ์ เซลส์ผู้รักษาประตูมีจังหวะเซฟช่วยทีม แต่กันลูกโหม่งไม่อยู่
โอลา ไอน่ากองหลัง/ปีกเสียเหลี่ยมในจังหวะประกบก่อนเสียประตู
มูริลโล่กองหลังยืนตำแหน่งดี แต่เกมรุกยังไม่ต่อเนื่อง
เฟลิเป้ โมราตูกองหลังช่วยคุมแนวรับแข็งแรง
ไจร์ คูนญ่ากองหลังเติมเกมริมเส้นและช่วยขึ้นเกม
เอลเลียต แอนเดอร์สันกองกลางคุมจังหวะได้ดี ช่วยไล่เพรส
นิโคลัส ดอมิงเกซกองกลางช่วยต่อบอลและพาบอลขึ้นหน้า
คัลลัม ฮัดสัน-โอโดอี้ปีกสร้างโอกาสหลายครั้ง แต่จังหวะสุดท้ายไม่ผ่าน
โอมารี ฮัทชินสันกองรุกยิงไกลได้ลุ้น แต่ไม่เป็นประตู
มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์กองรุกกัปตันทีม เก็บบอลดี พยายามปั้นเกม
อิกอร์ เจซุสกองหน้าขยันกดดัน แต่หาช่องจบไม่ถนัด

หลังเกม เปเรย์ร่าสรุปตรงๆ ว่าทีมเล่นดีพอจะยิงได้ 3-4 ลูก แต่ถ้าปิดสกอร์ไม่ได้ โอกาสก็จะตกไปอยู่ฝั่งคู่แข่งทันที ดังนั้นเลกสองวันที่ 19 มีนาคม ฟอเรสต์ต้องบุกไปเดนมาร์กเพื่อแก้ตัว และต้องเร่งให้เกมรุกคมกว่านี้ หากหวังผ่านเข้ารอบต่อไป

โดยรวมแล้ว เกมนี้เป็นบทเรียนของฟอเรสต์เรื่องความเด็ดขาด ขณะที่มิทจิลลันด์ได้เปรียบชัดเจนก่อนกลับไปเล่นในบ้าน และยังย้ำอีกครั้งว่าพวกเขารับแน่นและฉกฉวยโอกาสได้ดีในรายการยุโรป

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

เรอัล มาดริด ถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

Continue Reading

ฟุตบอล

เรอัล มาดริด ถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

เรอัลมาดริด พบ แมนซิตี

เรอัล มาดริด จุดกระแสฮือฮาในยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก หลังเปิดบ้านชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แบบขาดลอย 3-0 ที่ซานติอาโก้ เบร์นาเบว ในคืนวันที่ 11 มีนาคม 2569 (2026) โดย เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้ มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัย สวมบทพระเอกเต็มตัว ซัดแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเพียงคนเดียว ส่งให้ทัพ “ราชันชุดขาว” กุมความได้เปรียบก้อนโต ก่อนยกพลไปเล่นเลกสองที่เอติฮัด สเตเดี้ยม

เกมนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษ เพราะเป็นการชนกันของสองทีมระดับท็อปยุโรป ฝั่งเรอัล มาดริด ที่มี อัลบาโร อาร์เบโลอา คุมทีม (ตามข้อมูลล่าสุด) เล่นด้วยความดุดันและจบสกอร์เฉียบคม ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา เจองานหนักตลอด 90 นาที และกลายเป็นหนึ่งในคืนที่น่าผิดหวังที่สุดของฤดูกาลนี้ – รับชมไฮไลท์ได้ที่นี่

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 20: เรอัล มาดริด ขึ้นนำ 1-0 จาก เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้ หลังรับบอลยาวแม่น ๆ จาก ติบอต์ กูร์กัวส์ ก่อนพาบอลหนีกองหลัง แล้วแตะหลบจานลุยจิ ดอนนารุมม่า จากนั้นยิงมุมแคบเข้าไป
  • นาทีที่ 27: วัลเวร์เด้ บวกเพิ่มเป็น 2-0 จากจังหวะวิ่งฉีกแนวรับ รับบอลจาก วินิซิอุส จูเนียร์ แล้วซัดด้วยซ้ายข้ามดอนนารุมม่าเข้าไปอย่างสวยงาม
  • นาทีที่ 42: วัลเวร์เด้ ปิดแฮตทริกแรกของตัวเองกับเรอัล มาดริด จากบอลชิพของ บราฮิม ดิอาซ เขาล็อบข้าม มาร์ค เกอี ก่อนวอลเลย์ด้วยขวาส่งบอลเข้าตาข่าย ทำให้จบครึ่งแรกที่สกอร์ 3-0
  • ครึ่งหลัง: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พยายามปรับเกมแล้ว แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่คม เรอัล มาดริด ได้โอกาสหนีห่างจากจุดโทษ ทว่า วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงติดเซฟดอนนารุมม่า (นาที 57) สกอร์จึงไม่ขยับจนจบเกม

ภาพรวมทั้งนัด เรอัล มาดริด ครองเกมได้มากกว่า และสร้างโอกาสจะแจ้งหลายครั้ง ขณะที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขาดความเฉียบในพื้นที่สุดท้าย โดยเฉพาะ เออร์ลิง ฮาลันด์ ที่แทบไม่ได้จบแบบเน้น ๆ ตามถนัด

สถิติผู้เล่นและทีมเรอัล มาดริด

ผู้เล่นหลักตำแหน่งประตูแอสซิสต์นาทีที่ลงเล่นหมายเหตุ
เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้กองกลาง3090แฮตทริกแรกกับมาดริด
วินิซิอุส จูเนียร์ปีกซ้าย0190ยิงจุดโทษไม่เข้า
บราฮิม ดิอาซกองกลางตัวรุก0180แอสซิสต์ประตูที่ 3
ติบอต์ กูร์กัวส์ผู้รักษาประตู0190วางบอลยาวเป็นจุดเริ่มประตูแรก
จู๊ด เบลลิงแฮมกองกลาง0090คุมจังหวะกลางสนามได้ดี

เรอัล มาดริด เล่นได้สมดุลทั้งรุกและรับ โดยแนวรับช่วยกันปิดพื้นที่ได้แน่น ทำให้ซิตี้หาจังหวะเข้าทำยากตลอดเกม

สถิติผู้เล่นและทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้

ผู้เล่นหลักตำแหน่งประตูแอสซิสต์นาทีที่ลงเล่นหมายเหตุ
เออร์ลิง ฮาลันด์กองหน้า0090แทบไม่มีโอกาสจะแจ้ง
จานลุยจิ ดอนนารุมม่าผู้รักษาประตู0090เซฟจุดโทษได้
เควิน เดอ บรอยน์กองกลาง0070ถูกเปลี่ยนตัวออก
มาร์ค เกอีกองหลัง0090โดนเล่นจังหวะล็อบในประตูที่ 3
ฆูเลียน อัลวาเรซปีก/กองหน้า0060มีความพยายามแต่ไม่เกิดผล

หลังแพ้ 0-3 ซิตี้ต้องหาทางปรับทีมครั้งใหญ่ในเลกสอง ถ้าหวังกลับมาให้ได้

วิเคราะห์หลังเกม

สกอร์นัดแรกทำให้เรอัล มาดริด ขยับเป็นทีมที่เข้าใกล้รอบต่อไปมากกว่าแบบชัดเจน เพราะรูปเกมและโอกาสยิงเข้าทางเจ้าถิ่นแทบทั้งหมด โดยค่า xG ก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ประมาณ 2.59 ต่อ 0.56) และที่สำคัญ วัลเวร์เด้ ไม่ได้เด่นแค่สามประตู เขายังเป็นแกนหลักของเกมเพรสซิงและการพาบอลขึ้นหน้าอีกด้วย

ฝั่งเป๊ป กวาร์ดิโอลา ต้องรีบหาคำตอบ ก่อนเลกสองวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่เอติฮัด สเตเดี้ยม เพราะงานนี้ไม่ใช่แค่ต้องชนะ แต่ต้องชนะด้วยผลต่างเยอะ ซึ่งกดดันตั้งแต่นาทีแรก แฟนบอลแมนซิตี้ยังมีความหวัง แต่เส้นทางกลับมาครั้งนี้หนักกว่าที่คุ้นเคย

เรอัล มาดริด ย้ำภาพเดิมอีกครั้งว่า พวกเขายืนระยะในแชมเปียนส์ ลีก ได้เสมอ และพร้อมเดินหน้าต่อในศึก UCL

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

ลีดส์ ยูไนเต็ด เอาชนะ นอริช ซิตี้ 3-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ

 

Continue Reading

SOi Dog FOundation

พ่อชาวเชียงใหม่ถูกจับกุมหลังทำร้ายลูกน้อยด้วยท่อพลาสติก
เชียงใหม่ - Chiang Mai8 minutes ago

พ่อชาวเชียงใหม่ถูกจับกุมหลังทำร้ายลูกน้อยด้วยท่อพลาสติก

ตำรวจเชียงใหม่ช่วยเหลือควายตัวหนึ่งที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อใช้ในงานเลี้ยงศพ
ข่าวอาชญากรรม - Crime42 minutes ago

ตำรวจเชียงใหม่ช่วยเหลือควายตัวหนึ่งที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อใช้ในงานเลี้ยงศพ

ตำรวจในจังหวัดพะเยา ยึดยาไอซ์ได้ 597 กิโลกรัม
ข่าวอาชญากรรม - Crime1 hour ago

ตำรวจในจังหวัดพะเยา ยึดยาไอซ์ได้ 597 กิโลกรัม

เชียงรายเร่งมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่าน
เชียงราย - Chiang Rai News2 hours ago

เชียงรายเร่งมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่าน

ผู้ว่าฯ เชียงรายเปิดปฏิบัติการ "อากาศสดใส" เร่งลดการสะสม PM2.5 ทั่วจังหวัด
ข่าวระดับชาติ - National2 hours ago

PM2.5 ย่นอายุคนไทยสั้นลง 1.8 ปี เชียงรายหนักสุด 3.7 ปี!

นครราชสีมา เอฟซี vs เชียงราย 1-1
ฟุตบอล2 hours ago

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอ 1-1 กับ นครราชสีมา ในศึกไทยลีก 1

ตำรวจพบมือสังหารรับจ้างซ่อนตัวอยู่ในบ้านต้นไม้
ข่าวอาชญากรรม - Crime24 hours ago

ตำรวจพบมือสังหารรับจ้างฉายา “หมี ช้างกลาง” ซ่อนตัวอยู่ในบ้านต้นไม้

การบินไทยขยับราคาตั๋ว 10-15% รับต้นทุนน้ำมันพุ่ง, สายการบินไทยรายอื่นเริ่มปรับตาม
ข่าว - News1 day ago

การบินไทยขยับราคาตั๋ว 10-15% รับต้นทุนน้ำมันพุ่ง, สายการบินไทยรายอื่นเริ่มปรับตาม

แทมปิเนส โรเวอร์ส เสมอ 2-2 แบงค็อก ยูไนเต็ด
ฟุตบอล1 day ago

แทมปิเนส โรเวอร์ส เสมอ 2-2 แบงค็อก ยูไนเต็ด

ฟอเรสต์ พบ มิดทิลแลนด์
ฟุตบอล1 day ago

มิทจิลลันด์ บุกเฉือน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 เลกแรก ยูโรปาลีก รอบ 16 ทีม

"หมอปลา" พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา "บิ๊กเทา"
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ

คนขับรถประสบอุบัติเหตุหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย

เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว

ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท

บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง

โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
เชียงราย - Chiang Rai News3 weeks ago

โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
ข่าวระดับชาติ - National3 weeks ago

กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา

ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด

ตำรวจสกัดกลุ่มมิจฉาชีพชาวจีนที่ลักลอบเข้าประเทศไทย
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจสกัดกลุ่ม “นักต้มตุ๋นชาวจีน” ที่ลักลอบเข้าประเทศไทย

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก
ฟุตบอล3 weeks ago

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

