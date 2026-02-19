ฟุตบอล
วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล: เกมสุดดุเดือดจบลงด้วยความวุ่นวาย เมื่อผู้เล่นปะทะกัน
คืนวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่ดราม่าหนักระหว่าง วูลเวอร์แฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ (Wolverhampton Wanderers) กับ อาร์เซนอล จบแบบช็อกแฟนบอลที่สกอร์ 2-2 ทั้งที่ทีมเยือนออกนำไปก่อน 2-0 แต่ครึ่งหลังวูล์ฟส์เร่งเครื่องกลับมาได้ ก่อนที่ช่วงทดเจ็บจะเกิดความผิดพลาดกันเองจนเสียประตู และยังมีจังหวะปะทะเดือดหลังเสียงนกหวีด ทำให้นัดนี้ถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ร้อนแรงที่สุดของฤดูกาล – รับชมไฮไลท์ได้ที่นี่
ไฮไลท์สำคัญของเกม
- นาที 5: บูกาโย ซาก้า พาอาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 จากลูกโหม่งที่จบสกอร์ได้คม หลังรับบอลยาวจากเพื่อนร่วมทีม และยังเป็นการหยุดสถิติไร้ประตู 15 นัดติดของเขาด้วย
- ตลอดครึ่งแรก: อาร์เซนอลคุมจังหวะได้มากกว่า แต่สกอร์ยังห่างแค่ลูกเดียว เพราะวูล์ฟส์ตั้งรับแน่นและไม่เปิดพื้นที่ง่ายๆ
- ช่วงต้นครึ่งหลัง (นาที 50+): ปีเอโร ฮินคาปิเย่ (Piero Hincapié) ยิงให้อาร์เซนอลหนีเป็น 2-0 หลัง VAR เช็กแล้วให้ประตู (เป็นประตูแรกของเขากับอาร์เซนอล)
- นาที 60: ฮูโก บูเอโน (Hugo Bueno) ซัดไกลบอลโค้งสวยตีไข่แตกเป็น 2-1 ทันทีที่ประตูนี้มา โมเมนตัมเกมก็เปลี่ยน
- ช่วงทดเจ็บ (90+4): แนวรับอาร์เซนอลพลาดกันเอง กาเบรียล มากัลยาแอส กับ เดวิด รายา ชนกันจนบอลหลุดไปเข้าทาง ทอม เอโดซี (Tom Edozie) ยิงชนเสาก่อนเด้งมาโดน ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี (Riccardo Calafiori) กลายเป็นทำเข้าประตูตัวเอง จบที่ 2-2
- หลังจบเกม: อารมณ์เดือดปะทุเมื่อ กาเบรียล เชซุส (Gabriel Jesus) มีปะทะกับ เยร์ซอน มอสเกรา (Yerson Mosquera) กองหลังวูล์ฟส์ จังหวะผลักกันทำให้มอสเกราล้มลง จากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝั่งกรูเข้ามาเคลียร์และมีการผลักกันวุ่นวาย สุดท้ายเชซุสโดนใบเหลืองจากเหตุการณ์นี้
ผลเสมอนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลทำแต้มหลุดมือในช่วงที่ต้องการเก็บชัยเพื่อทิ้งห่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ยังมีเกมในมือ และยิ่งทำให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้มข้นขึ้นไปอีก
สถิติและตารางคะแนนอาร์เซนอล (หลังนัดนี้)
แม้อาร์เซนอลยังยืนเป็นจ่าฝูง แต่ช่องว่างกับแมนฯ ซิตี้ลดเหลือ 5 แต้ม โดยอาร์เซนอลแข่งมากกว่า 1 นัด
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|1
|Arsenal
|27
|17
|7
|3
|52
|20
|+32
|58
|2
|Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54
|24
|+30
|53
|3
|Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37
|27
|+10
|50
|4
|Manchester Utd
|26
|12
|9
|5
|47
|37
|+10
|45
(ข้อมูลอัปเดตหลังเกม Wolves 2-2 Arsenal, 19 ก.พ. 2569)
สถิติและตารางคะแนนวูลเวอร์แฮมป์ตัน (Wolverhampton Wanderers)
ฝั่งวูล์ฟส์ยังจมอยู่โซนอันตรายเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม แต้มนี้ช่วยต่อชีวิตได้พอสมควร เพราะได้มาจากเกมกับทีมลุ้นแชมป์
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|20
|Wolverhampton Wanderers
|27
|1
|7
|19
|18
|50
|-32
|10
(วูล์ฟส์ยังอยู่อันดับสุดท้าย แต่เก็บแต้มสำคัญจากทีมใหญ่ได้)
ความเห็นหลังเกม
มิเกล อาร์เตตา กุนซืออาร์เซนอล ยอมรับตรงๆ ว่า “นี่เป็นความผิดพลาดที่เราไม่ควรพลาด เราเสียสองประตูจากความผิดพลาดของตัวเอง และเราต้องรับผิดชอบ” ขณะเดียวกัน แฟนบอลอาร์เซนอลจำนวนมากแสดงความไม่พอใจในโซเชียล โดยโฟกัสไปที่จังหวะพลาดของกาเบรียลและรายาในช่วงท้ายเกม
ส่วนแฟนวูล์ฟส์ต่างยกย่องทีมที่สู้ไม่ถอย แม้เป็นฝ่ายตาม 0-2 ก็ยังกลับมาแบ่งแต้มได้ และฉลองกันแบบโล่งใจหลังจบเกม
สรุป: ผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์
การเจ๊าครั้งนี้ทำให้อาร์เซนอลเสียแต้มสำคัญ และเปิดทางให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้มีโอกาสไล่ทันหรือแซงได้ หากเก็บชัยชนะในเกมที่เหลือได้ตามเป้า พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 เลยยิ่งเดือดขึ้น และเกมนี้มีโอกาสถูกจดจำว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก
ฟุตบอล
นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก
บากู, อาเซอร์ไบจาน, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ระเบิดฟอร์มโหดในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 หลังบุกไปไล่ถล่ม คาราบัก 6-1 ในเกมแรกของรอบเพลย์ออฟ เมื่อคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามโทฟิก บาห์รามอฟ สเตเดียม – รับชมไฮไลท์
ชัยชนะเกมนี้ทำให้ “สาลิกาดง” ของ เอ็ดดี้ โฮว์ แทบวางมือข้างหนึ่งบนตั๋วรอบ 16 ทีมสุดท้ายแล้ว เพราะทิ้งห่างถึง 5 ประตู ก่อนกลับไปเล่นเลกสองที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค วันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้
ไฮไลต์เกม: กอร์ดอนกด 4 ประตูตั้งแต่ครึ่งแรก
นิวคาสเซิลเปิดฉากด้วยจังหวะบุกเร็วและกดดันต่อเนื่อง ตั้งแต่นาทีแรก คาราบักตั้งเกมไม่ทัน และ แอนโธนี่ กอร์ดอน ปีกทีมชาติอังกฤษวัย 24 ปี กลายเป็นตัวเอกของเกมนี้ หลังยิงคนเดียว 4 ประตูในครึ่งแรก
- นาทีที่ 3: กอร์ดอนซัดให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากบอลที่ แดน เบิร์น วางมาอย่างแม่น
- นาทีที่ 8: มัลลิค เทียว เติมขึ้นมาโหม่งจากลูกเตะมุมของ เคียแรน ทริปเปียร์ พานิวคาสเซิลหนีเป็น 2-0
- นาทีที่ 32: กอร์ดอนสังหารจุดโทษเป็น 3-0
- นาทีที่ 33: ผ่านไปแค่ไม่กี่อึดใจ กอร์ดอนยิงเพิ่มทันที กลายเป็น 4-0
- นาทีที่ 45+1: กอร์ดอนปิดครึ่งแรกด้วยจุดโทษอีกครั้ง ทำแฮตทริกเกินมาตรฐานเป็น 4 ประตู และพาทีมนำ 5-0
ครึ่งหลัง คาราบักพยายามปรับเกมให้แน่นขึ้น และได้ประตูปลอบใจจาก เอลวิน คาฟาร์กูลิเยฟ นาทีที่ 54 อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิลยังคุมจังหวะได้หมด แล้วมาบวกเพิ่มอีกลูกจาก จาค็อบ เมอร์ฟี ที่ลงมาเป็นสำรอง ก่อนยิงเป็น 6-1 ในนาทีที่ 72 ปิดเกมแบบขาดลอย
นอกจากจำนวนประตูแล้ว กอร์ดอนยังสร้างสถิติสำคัญ เขาทำลายสถิติของ อลัน ชีarer ในฐานะดาวยิงสูงสุดของสโมสรในแชมเปียนส์ลีกต่อหนึ่งฤดูกาล และยังกลายเป็นนักเตะคนที่สองในประวัติศาสตร์ ที่ยิงได้ 4 ประตูในครึ่งแรกของเกมน็อกเอาต์รายการนี้
สรุปผลงานนักเตะเด่น นิวคาสเซิล (เกมนี้)
|ผู้เล่นหลัก
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|ช็อตส์
|ผ่านบอลสำเร็จ (%)
|แอนโธนี่ กอร์ดอน
|ปีก/กองหน้า
|4
|0
|สูงสุด
|สูง
|มัลลิค เทียว
|กองหลัง
|1
|0
|–
|–
|จาค็อบ เมอร์ฟี
|ปีก (ตัวสำรอง)
|1
|0
|–
|–
|เคียแรน ทริปเปียร์
|แบ็คขวา
|0
|1 (เตะมุม)
|–
|สูง
|แดน เบิร์น
|กองหลัง
|0
|1
|–
|–
ภาพรวมทั้งเกม นิวคาสเซิลเหนือกว่าชัดเจน ทีมยิงตรงกรอบ 14 ครั้ง ขณะที่คาราบักทำได้เพียง 2 ครั้ง ส่วนค่า xG อยู่ที่ 3.97 ซึ่งสะท้อนว่าโอกาสของทีมเยือนมีคุณภาพและจบสกอร์ได้เฉียบคม
สรุปผลงานนักเตะเด่น คาราบัก (เกมนี้)
|ผู้เล่นหลัก
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|ช็อตส์
|ผ่านบอลสำเร็จ (%)
|เอลวิน คาฟาร์กูลิเยฟ
|กองกลาง/ปีก
|1
|0
|–
|–
|มาเตอุช โคชัลสกี
|ผู้รักษาประตู
|0
|0
|–
|–
|ภาพรวมทีม
|–
|1
|–
|ต่ำ
|ต่ำกว่า
สำหรับคาราบัก แม้เป็นแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานและได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน แต่เกมนี้พวกเขารับมือความเร็ว การเพรสซิ่ง และการเข้าทำที่หลากหลายของนิวคาสเซิลไม่อยู่ โดยเฉพาะครึ่งแรกที่เสียถึง 5 ประตู ซึ่งนับเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่หนักที่สุดของสโมสรบนเวทียุโรป
โฮว์ชมทีมเต็มที่ ย้ำเลกสองยังต้องโฟกัส
หลังจบเกม เอ็ดดี้ โฮว์ พูดถึงผลงานลูกทีมด้วยความพอใจ เขาบอกว่าเป็นค่ำคืนที่ดีมากของสโมสร แม้ต้องเดินทางไกลกว่า 5,000 ไมล์ แต่ทุกคนยังเล่นด้วยความมุ่งมั่น และเขาชื่นชมกอร์ดอนเป็นพิเศษในเกมนี้ อย่างไรก็ตาม โฮว์ย้ำว่ายังมีงานต้องทำในเลกสอง เพียงแต่ผลสกอร์ที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทีมอย่างมาก
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นสกอร์ขาดลอยที่สุดของนิวคาสเซิลในเกมยุโรป นับตั้งแต่กลับมาลุยถ้วยใหญ่ และยังเป็นสัญญาณชัดว่า “แม็กพายส์” พร้อมสำหรับรอบน็อกเอาต์แบบจริงจัง หลังพลาดท็อป 8 ในรอบลีกเฟสแบบเฉียดฉิว
เมื่อกลับไปเล่นที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค เกมเลกสองน่าจะกลายเป็นคืนที่แฟนบอลได้ลุ้นฉลอง หากทีมรักษามาตรฐานเดิม และไม่ปล่อยให้ความได้เปรียบหลุดมือ
นิวคาสเซิลกำลังเดินหน้าสร้างเรื่องราวในแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ ด้วยฟอร์มสุดร้อนแรงของกอร์ดอน และความแข็งแกร่งทั้งทีม ซึ่งทำให้รอบเพลย์ออฟคู่นี้เหมือนถูกตัดสินไปแล้วตั้งแต่เกมแรก
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีกาโดยไม่มี เอ็มบาปเป้
ฟุตบอล
อาร์เซนอลถล่มวีแกน แอธเลติก 4-0 เอฟเอคัพ รอบ 4, ครึ่งแรกยิงยับก่อนลิ่วรอบ 16 ทีม
อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ 5 ของเอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หลังคว้าชัยชนะในบ้านเหนือทีมจากลีกวันอย่างขาดลอย ไฮไลท์ ผู้ทำประตู และสถิติที่น่าสนใจต่างๆ ได้ถูกรวมไว้ด้วย – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
ลอนดอน, 16 กุมภาพันธ์ 2569 อาร์เซน่อลของ มิเกล อาร์เตต้า โชว์ฟอร์มดุในเอฟเอคัพ รอบ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยการเปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม ถล่ม วิแกนแอธเลติก 4-0 แบบไม่ให้ตั้งตัว ส่งผลให้ “ปืนใหญ่” ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย (รอบ 5) ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาลที่คว้าแชมป์ในปี 2020
นอกจากนี้ ผลงานนัดนี้ยังทำให้อาร์เซน่อลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นความสำเร็จหลายรายการในซีซัน 2025/26 เพราะทีมยังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก, เข้าชิงคาราบาวคัพ และผ่านเข้ารอบ 16 ทีมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกแล้ว
แม้เกมนี้จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง แต่รูปเกมยังคุมได้หมด ที่สำคัญคืออาร์เซน่อลยิงได้ครบ 4 ประตูตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรก ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทำให้วิแกนที่มาจากลีกวัน (ระดับ 3) ตั้งเกมแทบไม่ทัน ท่ามกลางแฟนบอลราว 60,000 คนที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดเกม
ไฮไลต์เกม, 4 ประตูเร็วใน 17 นาที
อาร์เซน่อลเปิดเกมด้วยจังหวะกดดันสูง และเร่งเครื่องช่วงนาที 11-27 จนสกอร์ไหลทันที
- นาที 11: นอนิ มาดูเอเก จบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากบอลแทงทะลุช่องของ เอเบเรชี เอเซ ก่อนแตะครั้งเดียวแล้วซัดเข้าไปอย่างนิ่ง
- นาที 18-19: กาเบรียล มาร์ติเนลลี บวกเพิ่มเป็น 2-0 จากการทำเกมของเอเซอีกครั้ง แล้วกดด้วยซ้ายเข้าเสียบมุมล่างขวา
- นาที 23: วิแกนเสียประตูที่สามจาก แจ็ค ฮันต์ ที่พลาดทำเข้าประตูตัวเอง หลัง บูกาโย ซาก้า หลุดเข้าเขตโทษแล้วตัดกลับมา ทำให้หน้าประตูวุ่นวาย
- นาที 27: กาเบรียล เชซุส ปิดบัญชีเป็น 4-0 จากบอลยาวข้ามแนวรับของ คริสเตียน นอร์การ์ด ก่อนแตะหนีผู้รักษาประตูแล้วยิงเข้าไปสวยงาม
หลังพักครึ่ง อาร์เซน่อลลดจังหวะลง เน้นครองบอลและคุมพื้นที่เป็นหลัก ขณะเดียวกัน วิแกนแทบหาจังหวะเข้าทำแบบจะแจ้งไม่ได้ เกมจบด้วยสกอร์ 4-0 แบบคลีนชีต
สำหรับเกมนี้ยังถูกพูดถึงในแง่สถิติด้วย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระบุว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกยิงได้ 4 ประตูในช่วง 30 นาทีแรกของเกมเอฟเอคัพ ซึ่งสะท้อนความเฉียบคมของอาร์เซน่อลในนัดดังกล่าว
สถิติผู้เล่นอาร์เซน่อล (Arsenal Player Statistics)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|นาทีเล่น
|หมายเหตุ
|นอนิ มาดูเอเก
|ปีกขวา
|1
|0
|90
|ยิงประตูขึ้นนำ
|กาเบรียล มาร์ติเนลลี
|ปีกซ้าย
|1
|0
|90
|ทำประตูที่สอง
|กาเบรียล เชซุส
|กองหน้า
|1
|0
|90
|ยิงปิดท้าย
|บูกาโย ซาก้า
|ปีกขวา
|0
|1
|90
|จังหวะตัดกลับนำไปสู่ OG
|เอเบเรชี เอเซ
|กองกลาง
|0
|2
|90
|แทงทะลุช่อง 2 ครั้ง
|คริสเตียน นอร์การ์ด
|กองกลาง
|0
|1
|90
|วางบอลยาวให้เชซุส
|อื่นๆ (ภาพรวมทีม)
|–
|–
|–
|–
|ครองบอลมากกว่า 70%
(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์หลัก)
สถิติผู้เล่นวิแกนแอธเลติก (Wigan Athletic Player Statistics)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|นาทีเล่น
|หมายเหตุ
|แจ็ค ฮันต์
|กองหลัง
|0 (OG 1)
|0
|90
|ทำเข้าประตูตัวเอง
|ผู้รักษาประตู (Tickle)
|GK
|–
|–
|90
|เสีย 4 ประตู
|ทีมรวม
|–
|0
|0
|–
|ยิงไม่เข้ากรอบ 2 ครั้ง
|–
|–
|–
|–
|–
|ครองบอลต่ำกว่า 30%
โดยรวมแล้ว วิแกนพยายามถอยมาตั้งรับให้แน่น แต่โดนความเร็วและความแม่นยำของเกมรุกอาร์เซน่อลเล่นงานตั้งแต่ช่วงแรก ทำให้รูปเกมแทบหลุดมือทันที
สรุปหลังเกม
เกมนี้ชี้ให้เห็นว่าอาร์เซน่อลมีขุมกำลังให้ใช้งานได้หลากหลาย แม้มีการปรับทีมหลายตำแหน่ง แต่คุณภาพเกมรุกยังชัดเจน และทีมปิดงานได้ตั้งแต่ครึ่งแรก
จากนี้ อาร์เซน่อลได้แรงส่งก่อนโปรแกรมสำคัญนัดต่อไป ส่วนวิแกนต้องกลับไปตั้งหลักในลีก เพราะภารกิจหนีตกชั้นยังต้องใช้แต้มอีกมากในช่วงที่เหลือของฤดูกาล
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก
ฟุตบอล
เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก
ระยอง, 15 กุมภาพันธ์ 2569, ศึกบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 21 ระยอง เอฟซี หรือ “ม้านิลมังกร” เปิดสนาม WHA Rayong Stadium เสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด หรือ “กว่างโซ้งมหาภัย” 1-1 โดยเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอช่วงท้าย นาที 88 จาก สเตนิโอ จูเนียร์ ทำให้เกมนี้จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบเข้มข้น – รับชมไฮไลท์
ก่อนเกม ทั้งสองทีมต่างต้องการคะแนนเพื่อขยับอันดับ ระยองเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจ ขณะที่เชียงรายต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ครึ่งแรกภาพรวมค่อนข้างสูสี แต่เชียงรายฉวยโอกาสขึ้นนำก่อน เมื่อ จอร์แดน เอมมาวีเว จบสกอร์ในนาที 33 ส่งให้ทีมเยือนนำ 1-0 ตอนจบ 45 นาทีแรก
กลับมาครึ่งหลัง ระยองเพิ่มความดุดันมากขึ้น หลังปรับแท็กติกและเติมเกมรุกต่อเนื่อง แม้เชียงรายจะตั้งรับได้แน่น และพยายามคุมจังหวะเกมไว้ แต่เจ้าบ้านยังเดินหน้ากดดันจนสำเร็จ นาที 88 ริโอมะ อิโตะ เปิดบอลให้ สเตนิโอ จูเนียร์ ขึ้นโหม่งตุงตาข่าย ตีเสมอเป็น 1-1 จากนั้นทั้งสองฝั่งประคองเกมจนหมดเวลา สกอร์ไม่เปลี่ยน
ผลเสมอนัดนี้ทำให้ ระยอง เอฟซี ยังอยู่ที่อันดับ 6 มี 28 คะแนน จาก 19 นัด ส่วน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 9 มี 25 คะแนน จาก 20 นัด (ข้อมูลหลังจบเกม) ทั้งคู่ยังมีลุ้นขยับอันดับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาที 33, จอร์แดน เอมมาวีเว ยิงให้เชียงราย ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0
- นาที 88, สเตนิโอ จูเนียร์ โขกตีเสมอ 1-1 จากแอสซิสต์ของ ริโอมะ อิโตะ
- ครึ่งหลังระยองโอกาสจบสกอร์มากขึ้น แต่เชียงรายคุมพื้นที่หน้าประตูได้ดี
- การเปลี่ยนตัวและเร่งเกมของระยองช่วงท้าย ช่วยเปลี่ยนรูปเกมอย่างชัดเจน
หลังจบเกม กุนซือระยอง เอฟซี พูดถึงหัวใจของลูกทีมว่า “เด็กๆ สู้กันเต็มที่ เราไม่ยอมแพ้แม้ตามหลัง และแต้มนี้สำคัญมากในบ้านเรา”
ด้านเชียงราย ยูไนเต็ด ยังเสียดายที่หลุดชัยชนะไปช่วงท้าย อย่างไรก็ตาม ทีมยอมรับว่าอย่างน้อยผลเสมอยังดีกว่าไม่ได้แต้ม “เรานำก่อน แต่หลุดสมาธิช่วงท้าย ต้องกลับไปแก้เพื่อเกมหน้า” เฮดโค้ชกล่าว
ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|อายุ
|สัญชาติ
|สัญญาจนถึง
|ผู้รักษาประตู
|(ข้อมูลหลักจากฤดูกาล)
|–
|–
|–
|กองหลัง
|บรรพกิจ พรมมณี
|27
|ไทย
|2026
|กองหลัง
|ธนศักดิ์ ศรีใส
|36
|ไทย
|2026
|กองกลาง
|(ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
|–
|–
|–
|กองหน้า
|จอร์แดน เอมมาวีเว
|–
|–
|–
เชียงราย ยูไนเต็ด ผสมผสานนักเตะต่างชาติและดาวรุ่งไทย โดยเน้นการขึ้นเกมทางริมเส้น และหาจังหวะจากลูกตั้งเตะเป็นหลัก
ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม ระยอง เอฟซี (Rayong FC)
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|อายุ
|สัญชาติ
|สัญญาจนถึง
|ผู้รักษาประตู
|วิชญะ กานทอง
|32
|ไทย
|2026
|ผู้รักษาประตู
|ไชยณรงค์ บุญเกิด
|29
|ไทย
|2026
|กองหลัง
|(ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
|–
|–
|–
|กองกลาง
|ริโอมะ อิโตะ
|–
|–
|–
|กองหน้า
|สเตนิโอ จูเนียร์
|–
|–
|–
ระยอง เอฟซี มีตัวต่างชาติช่วยเพิ่มมิติเกมรุก และเกมนี้ สเตนิโอ จูเนียร์ ก็เป็นคนสำคัญที่พาทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้
สถิติการพบกันล่าสุด (H2H)
- ช่วงหลังทั้งสองทีมเจอกันแล้วผลมักออกมาสูสี
- เกมก่อนหน้า (ตุลาคม 2568) ระยองบุกชนะเชียงราย 1-0
- นัดนี้จบเสมอ ทำให้ภาพรวมการพบกันช่วงหลังยังใกล้เคียงกันมาก
โดยรวมแล้ว เกมนี้เป็นอีกนัดที่แฟนบอลได้เห็นทั้งความเข้มข้นและความพยายามของสองทีมในไทยลีก 1 ต่อจากนี้ทั้งคู่จะได้พักก่อนกลับไปเตรียมทีมสำหรับนัดถัดไป โดยเชียงรายต้องเน้นความนิ่งในช่วงท้ายเกมให้มากขึ้น ส่วนระยองจะพยายามต่อยอดฟอร์มในบ้าน เพื่อเก็บแต้มไล่กลุ่มบนของตารางต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีกาโดยไม่มี เอ็มบาปเป้
วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล: เกมสุดดุเดือดจบลงด้วยความวุ่นวาย เมื่อผู้เล่นปะทะกัน
นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก
เพลงของ Lil Poppa ได้รับความนิยมอย่างมากบน Spotify หลังจากมีการประกาศข่าวการเสียชีวิต
YouTube ประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
มือปืนที่ทำให้ปทุมธานีผวาเข้ามอบตัว ตำรวจเผยขอโทษและย้ำไม่คิดทำร้ายเด็ก
ตำรวจจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าชาวอินเดียที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หน่วยงานสาธารณสุขเตือนเกี่ยวกับระดับ PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้า 6 ล้านเม็ดที่ฝังไว้ในนาข้าว
กลุ่มคนรักสัตว์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังจากสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ถูกจุดไฟเผา
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายติดอาวุธ ส่งผลให้โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดทำการ
โรงแรมสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดแสดงโขนกลางแจ้ง โดยมีนักแสดงเยาวชนท้องถิ่นกว่า 200 คน
ตำรวจเชียงรายจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองยาเสพติด หลังยิงใส่เจ้าหน้าที่
เยาวชนทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อต่อต้านยาเสพติด
การติดเชื้อเอชไอวีพุ่งสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี
น่าเศร้า! หญิงสาวอายุ 20 ปีจากเชียงรายถูกรถกระบะชนขณะข้ามถนน
ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาฆาตกรรมพนักงานต้อนรับโรงแรม และขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องและกระเป๋าถือ 1 ใบ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวโทษผู้นำเข้าและผู้ส่งออกแร่ที่ปนเปื้อนในแม่น้ำทางตอนเหนือ
อาร์เซนอลบุกชนะอินเตอร์ 3-1 ที่ซาน ซิโร, ฟอร์มแกร่งในแชมเปียนส์ลีก
ส.ส.เชียงรายโต้วาทีแก้ปัญหาน้ำพิษ มลพิษทางอากาศ PM2.5 ยา และการซื้อเสียงเรียกร้อง
ไทยเนรเทศชาวจีน 300 คนจากคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงชาวเมียนมาร์
สเปอร์สเก็บชัยสำคัญในแชมเปียนส์ลีก ชนะดอร์ทมุนด์ 2-0
โบโด/กลิมท์ช็อกโลก เปิดบ้านอัดแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
การปฏิรูปการนำเงินตราต่างประเทศกลับประเทศของไทยก่อให้เกิดการถกเถียง
ตำรวจจับกุมแก๊งเยาวชนเมียนมาร์ขโมยรถจักรยานยนต์ 24 คันใน 18 วัน
น่าสยดสยอง! ตำรวจพบชายวัย 40 ปีเสียชีวิต โดยมีเลือดกระเด็นไปทั่วบ้าน
ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกิดจากเหตุการณ์ยิงกันที่สถานีขนส่งเชียงราย 2 แล้ว
ตำรวจทางหลวงจับคู่รักลอบขนไอซ์กว่า 100 กก
ตำรวจกำลังใช้สุนัขและโดรนในการติดตามตัวชายชาวเมียนมาร์วัย 20 ปีที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เทศกาลบอลลูนนานาชาติสิงห์ปาร์คฉลองครบรอบ 10 ปี
บาร์เซโลนาเอาชนะ สลาเวีย ปราก 4-2 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก คลาสสิก
Trending
-
ข่าวระดับชาติ - National6 days ago
“หมอปลา” พาเหยื่อหญิงไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหา “บิ๊กเทา” หมอผีชราชื่อดัง ว่าล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ
-
เชียงราย - Chiang Rai News5 days ago
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 days ago
คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
-
เชียงราย - Chiang Rai News4 days ago
เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว