ฟุตบอล

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

Published

26 minutes ago

on

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

บากู, อาเซอร์ไบจาน, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ระเบิดฟอร์มโหดในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 หลังบุกไปไล่ถล่ม คาราบัก 6-1 ในเกมแรกของรอบเพลย์ออฟ เมื่อคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามโทฟิก บาห์รามอฟ สเตเดียม – รับชมไฮไลท์

ชัยชนะเกมนี้ทำให้ “สาลิกาดง” ของ เอ็ดดี้ โฮว์ แทบวางมือข้างหนึ่งบนตั๋วรอบ 16 ทีมสุดท้ายแล้ว เพราะทิ้งห่างถึง 5 ประตู ก่อนกลับไปเล่นเลกสองที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค วันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

ไฮไลต์เกม: กอร์ดอนกด 4 ประตูตั้งแต่ครึ่งแรก

นิวคาสเซิลเปิดฉากด้วยจังหวะบุกเร็วและกดดันต่อเนื่อง ตั้งแต่นาทีแรก คาราบักตั้งเกมไม่ทัน และ แอนโธนี่ กอร์ดอน ปีกทีมชาติอังกฤษวัย 24 ปี กลายเป็นตัวเอกของเกมนี้ หลังยิงคนเดียว 4 ประตูในครึ่งแรก

  • นาทีที่ 3: กอร์ดอนซัดให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากบอลที่ แดน เบิร์น วางมาอย่างแม่น
  • นาทีที่ 8: มัลลิค เทียว เติมขึ้นมาโหม่งจากลูกเตะมุมของ เคียแรน ทริปเปียร์ พานิวคาสเซิลหนีเป็น 2-0
  • นาทีที่ 32: กอร์ดอนสังหารจุดโทษเป็น 3-0
  • นาทีที่ 33: ผ่านไปแค่ไม่กี่อึดใจ กอร์ดอนยิงเพิ่มทันที กลายเป็น 4-0
  • นาทีที่ 45+1: กอร์ดอนปิดครึ่งแรกด้วยจุดโทษอีกครั้ง ทำแฮตทริกเกินมาตรฐานเป็น 4 ประตู และพาทีมนำ 5-0

ครึ่งหลัง คาราบักพยายามปรับเกมให้แน่นขึ้น และได้ประตูปลอบใจจาก เอลวิน คาฟาร์กูลิเยฟ นาทีที่ 54 อย่างไรก็ตาม นิวคาสเซิลยังคุมจังหวะได้หมด แล้วมาบวกเพิ่มอีกลูกจาก จาค็อบ เมอร์ฟี ที่ลงมาเป็นสำรอง ก่อนยิงเป็น 6-1 ในนาทีที่ 72 ปิดเกมแบบขาดลอย

นอกจากจำนวนประตูแล้ว กอร์ดอนยังสร้างสถิติสำคัญ เขาทำลายสถิติของ อลัน ชีarer ในฐานะดาวยิงสูงสุดของสโมสรในแชมเปียนส์ลีกต่อหนึ่งฤดูกาล และยังกลายเป็นนักเตะคนที่สองในประวัติศาสตร์ ที่ยิงได้ 4 ประตูในครึ่งแรกของเกมน็อกเอาต์รายการนี้

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

สรุปผลงานนักเตะเด่น นิวคาสเซิล (เกมนี้)

ผู้เล่นหลัก ตำแหน่ง ประตู แอสซิสต์ ช็อตส์ ผ่านบอลสำเร็จ (%)
แอนโธนี่ กอร์ดอน ปีก/กองหน้า 4 0 สูงสุด สูง
มัลลิค เทียว กองหลัง 1 0
จาค็อบ เมอร์ฟี ปีก (ตัวสำรอง) 1 0
เคียแรน ทริปเปียร์ แบ็คขวา 0 1 (เตะมุม) สูง
แดน เบิร์น กองหลัง 0 1

ภาพรวมทั้งเกม นิวคาสเซิลเหนือกว่าชัดเจน ทีมยิงตรงกรอบ 14 ครั้ง ขณะที่คาราบักทำได้เพียง 2 ครั้ง ส่วนค่า xG อยู่ที่ 3.97 ซึ่งสะท้อนว่าโอกาสของทีมเยือนมีคุณภาพและจบสกอร์ได้เฉียบคม

นิวคาสเซิล ถล่ม คาราบัก 6-1 จ่อเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปียนส์ลีก

สรุปผลงานนักเตะเด่น คาราบัก (เกมนี้)

ผู้เล่นหลัก ตำแหน่ง ประตู แอสซิสต์ ช็อตส์ ผ่านบอลสำเร็จ (%)
เอลวิน คาฟาร์กูลิเยฟ กองกลาง/ปีก 1 0
มาเตอุช โคชัลสกี ผู้รักษาประตู 0 0
ภาพรวมทีม 1 ต่ำ ต่ำกว่า

สำหรับคาราบัก แม้เป็นแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานและได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน แต่เกมนี้พวกเขารับมือความเร็ว การเพรสซิ่ง และการเข้าทำที่หลากหลายของนิวคาสเซิลไม่อยู่ โดยเฉพาะครึ่งแรกที่เสียถึง 5 ประตู ซึ่งนับเป็นหนึ่งในค่ำคืนที่หนักที่สุดของสโมสรบนเวทียุโรป

โฮว์ชมทีมเต็มที่ ย้ำเลกสองยังต้องโฟกัส

หลังจบเกม เอ็ดดี้ โฮว์ พูดถึงผลงานลูกทีมด้วยความพอใจ เขาบอกว่าเป็นค่ำคืนที่ดีมากของสโมสร แม้ต้องเดินทางไกลกว่า 5,000 ไมล์ แต่ทุกคนยังเล่นด้วยความมุ่งมั่น และเขาชื่นชมกอร์ดอนเป็นพิเศษในเกมนี้ อย่างไรก็ตาม โฮว์ย้ำว่ายังมีงานต้องทำในเลกสอง เพียงแต่ผลสกอร์ที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทีมอย่างมาก

ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นสกอร์ขาดลอยที่สุดของนิวคาสเซิลในเกมยุโรป นับตั้งแต่กลับมาลุยถ้วยใหญ่ และยังเป็นสัญญาณชัดว่า “แม็กพายส์” พร้อมสำหรับรอบน็อกเอาต์แบบจริงจัง หลังพลาดท็อป 8 ในรอบลีกเฟสแบบเฉียดฉิว

เมื่อกลับไปเล่นที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค เกมเลกสองน่าจะกลายเป็นคืนที่แฟนบอลได้ลุ้นฉลอง หากทีมรักษามาตรฐานเดิม และไม่ปล่อยให้ความได้เปรียบหลุดมือ

นิวคาสเซิลกำลังเดินหน้าสร้างเรื่องราวในแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ ด้วยฟอร์มสุดร้อนแรงของกอร์ดอน และความแข็งแกร่งทั้งทีม ซึ่งทำให้รอบเพลย์ออฟคู่นี้เหมือนถูกตัดสินไปแล้วตั้งแต่เกมแรก

ฟุตบอล

วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล: เกมสุดดุเดือดจบลงด้วยความวุ่นวาย เมื่อผู้เล่นปะทะกัน

Thanawat Chaiyaporn

Published

5 minutes ago

on

February 19, 2026

By

วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล

คืนวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่ดราม่าหนักระหว่าง วูลเวอร์แฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ (Wolverhampton Wanderers) กับ อาร์เซนอล จบแบบช็อกแฟนบอลที่สกอร์ 2-2 ทั้งที่ทีมเยือนออกนำไปก่อน 2-0 แต่ครึ่งหลังวูล์ฟส์เร่งเครื่องกลับมาได้ ก่อนที่ช่วงทดเจ็บจะเกิดความผิดพลาดกันเองจนเสียประตู และยังมีจังหวะปะทะเดือดหลังเสียงนกหวีด ทำให้นัดนี้ถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ร้อนแรงที่สุดของฤดูกาล – รับชมไฮไลท์ได้ที่นี่

วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล

ไฮไลท์สำคัญของเกม

  • นาที 5: บูกาโย ซาก้า พาอาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 จากลูกโหม่งที่จบสกอร์ได้คม หลังรับบอลยาวจากเพื่อนร่วมทีม และยังเป็นการหยุดสถิติไร้ประตู 15 นัดติดของเขาด้วย
  • ตลอดครึ่งแรก: อาร์เซนอลคุมจังหวะได้มากกว่า แต่สกอร์ยังห่างแค่ลูกเดียว เพราะวูล์ฟส์ตั้งรับแน่นและไม่เปิดพื้นที่ง่ายๆ
  • ช่วงต้นครึ่งหลัง (นาที 50+): ปีเอโร ฮินคาปิเย่ (Piero Hincapié) ยิงให้อาร์เซนอลหนีเป็น 2-0 หลัง VAR เช็กแล้วให้ประตู (เป็นประตูแรกของเขากับอาร์เซนอล)
  • นาที 60: ฮูโก บูเอโน (Hugo Bueno) ซัดไกลบอลโค้งสวยตีไข่แตกเป็น 2-1 ทันทีที่ประตูนี้มา โมเมนตัมเกมก็เปลี่ยน
  • ช่วงทดเจ็บ (90+4): แนวรับอาร์เซนอลพลาดกันเอง กาเบรียล มากัลยาแอส กับ เดวิด รายา ชนกันจนบอลหลุดไปเข้าทาง ทอม เอโดซี (Tom Edozie) ยิงชนเสาก่อนเด้งมาโดน ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี (Riccardo Calafiori) กลายเป็นทำเข้าประตูตัวเอง จบที่ 2-2
  • หลังจบเกม: อารมณ์เดือดปะทุเมื่อ กาเบรียล เชซุส (Gabriel Jesus) มีปะทะกับ เยร์ซอน มอสเกรา (Yerson Mosquera) กองหลังวูล์ฟส์ จังหวะผลักกันทำให้มอสเกราล้มลง จากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝั่งกรูเข้ามาเคลียร์และมีการผลักกันวุ่นวาย สุดท้ายเชซุสโดนใบเหลืองจากเหตุการณ์นี้

ผลเสมอนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลทำแต้มหลุดมือในช่วงที่ต้องการเก็บชัยเพื่อทิ้งห่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ยังมีเกมในมือ และยิ่งทำให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้มข้นขึ้นไปอีก

วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล

สถิติและตารางคะแนนอาร์เซนอล (หลังนัดนี้)

แม้อาร์เซนอลยังยืนเป็นจ่าฝูง แต่ช่องว่างกับแมนฯ ซิตี้ลดเหลือ 5 แต้ม โดยอาร์เซนอลแข่งมากกว่า 1 นัด

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 Arsenal 27 17 7 3 52 20 +32 58
2 Manchester City 26 16 5 5 54 24 +30 53
3 Aston Villa 26 15 5 6 37 27 +10 50
4 Manchester Utd 26 12 9 5 47 37 +10 45

(ข้อมูลอัปเดตหลังเกม Wolves 2-2 Arsenal, 19 ก.พ. 2569)

สถิติและตารางคะแนนวูลเวอร์แฮมป์ตัน (Wolverhampton Wanderers)

ฝั่งวูล์ฟส์ยังจมอยู่โซนอันตรายเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม แต้มนี้ช่วยต่อชีวิตได้พอสมควร เพราะได้มาจากเกมกับทีมลุ้นแชมป์

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
20 Wolverhampton Wanderers 27 1 7 19 18 50 -32 10

(วูล์ฟส์ยังอยู่อันดับสุดท้าย แต่เก็บแต้มสำคัญจากทีมใหญ่ได้)

วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-2 อาร์เซนอล

ความเห็นหลังเกม

มิเกล อาร์เตตา กุนซืออาร์เซนอล ยอมรับตรงๆ ว่า “นี่เป็นความผิดพลาดที่เราไม่ควรพลาด เราเสียสองประตูจากความผิดพลาดของตัวเอง และเราต้องรับผิดชอบ” ขณะเดียวกัน แฟนบอลอาร์เซนอลจำนวนมากแสดงความไม่พอใจในโซเชียล โดยโฟกัสไปที่จังหวะพลาดของกาเบรียลและรายาในช่วงท้ายเกม

ส่วนแฟนวูล์ฟส์ต่างยกย่องทีมที่สู้ไม่ถอย แม้เป็นฝ่ายตาม 0-2 ก็ยังกลับมาแบ่งแต้มได้ และฉลองกันแบบโล่งใจหลังจบเกม

สรุป: ผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์

การเจ๊าครั้งนี้ทำให้อาร์เซนอลเสียแต้มสำคัญ และเปิดทางให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้มีโอกาสไล่ทันหรือแซงได้ หากเก็บชัยชนะในเกมที่เหลือได้ตามเป้า พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 เลยยิ่งเดือดขึ้น และเกมนี้มีโอกาสถูกจดจำว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้

ฟุตบอล

อาร์เซนอลถล่มวีแกน แอธเลติก 4-0 เอฟเอคัพ รอบ 4, ครึ่งแรกยิงยับก่อนลิ่วรอบ 16 ทีม

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 days ago

on

February 16, 2026

By

อาร์เซนอล vs วีแกน 4-0

อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ 5 ของเอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หลังคว้าชัยชนะในบ้านเหนือทีมจากลีกวันอย่างขาดลอย ไฮไลท์ ผู้ทำประตู และสถิติที่น่าสนใจต่างๆ ได้ถูกรวมไว้ด้วย ชมไฮไลท์การแข่งขัน

ลอนดอน, 16 กุมภาพันธ์ 2569 อาร์เซน่อลของ มิเกล อาร์เตต้า โชว์ฟอร์มดุในเอฟเอคัพ รอบ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยการเปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม ถล่ม วิแกนแอธเลติก 4-0 แบบไม่ให้ตั้งตัว ส่งผลให้ “ปืนใหญ่” ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย (รอบ 5) ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาลที่คว้าแชมป์ในปี 2020

นอกจากนี้ ผลงานนัดนี้ยังทำให้อาร์เซน่อลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นความสำเร็จหลายรายการในซีซัน 2025/26 เพราะทีมยังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก, เข้าชิงคาราบาวคัพ และผ่านเข้ารอบ 16 ทีมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกแล้ว

แม้เกมนี้จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง แต่รูปเกมยังคุมได้หมด ที่สำคัญคืออาร์เซน่อลยิงได้ครบ 4 ประตูตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรก ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทำให้วิแกนที่มาจากลีกวัน (ระดับ 3) ตั้งเกมแทบไม่ทัน ท่ามกลางแฟนบอลราว 60,000 คนที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดเกม

อาร์เซน่อลอัดวิแกน 4-0

ไฮไลต์เกม, 4 ประตูเร็วใน 17 นาที

อาร์เซน่อลเปิดเกมด้วยจังหวะกดดันสูง และเร่งเครื่องช่วงนาที 11-27 จนสกอร์ไหลทันที

  • นาที 11: นอนิ มาดูเอเก จบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากบอลแทงทะลุช่องของ เอเบเรชี เอเซ ก่อนแตะครั้งเดียวแล้วซัดเข้าไปอย่างนิ่ง
  • นาที 18-19: กาเบรียล มาร์ติเนลลี บวกเพิ่มเป็น 2-0 จากการทำเกมของเอเซอีกครั้ง แล้วกดด้วยซ้ายเข้าเสียบมุมล่างขวา
  • นาที 23: วิแกนเสียประตูที่สามจาก แจ็ค ฮันต์ ที่พลาดทำเข้าประตูตัวเอง หลัง บูกาโย ซาก้า หลุดเข้าเขตโทษแล้วตัดกลับมา ทำให้หน้าประตูวุ่นวาย
  • นาที 27: กาเบรียล เชซุส ปิดบัญชีเป็น 4-0 จากบอลยาวข้ามแนวรับของ คริสเตียน นอร์การ์ด ก่อนแตะหนีผู้รักษาประตูแล้วยิงเข้าไปสวยงาม

หลังพักครึ่ง อาร์เซน่อลลดจังหวะลง เน้นครองบอลและคุมพื้นที่เป็นหลัก ขณะเดียวกัน วิแกนแทบหาจังหวะเข้าทำแบบจะแจ้งไม่ได้ เกมจบด้วยสกอร์ 4-0 แบบคลีนชีต

สำหรับเกมนี้ยังถูกพูดถึงในแง่สถิติด้วย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระบุว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกยิงได้ 4 ประตูในช่วง 30 นาทีแรกของเกมเอฟเอคัพ ซึ่งสะท้อนความเฉียบคมของอาร์เซน่อลในนัดดังกล่าว

อาร์เซน่อลอัดวิแกน 4-0

สถิติผู้เล่นอาร์เซน่อล (Arsenal Player Statistics)

ผู้เล่น ตำแหน่ง ประตู แอสซิสต์ นาทีเล่น หมายเหตุ
นอนิ มาดูเอเก ปีกขวา 1 0 90 ยิงประตูขึ้นนำ
กาเบรียล มาร์ติเนลลี ปีกซ้าย 1 0 90 ทำประตูที่สอง
กาเบรียล เชซุส กองหน้า 1 0 90 ยิงปิดท้าย
บูกาโย ซาก้า ปีกขวา 0 1 90 จังหวะตัดกลับนำไปสู่ OG
เอเบเรชี เอเซ กองกลาง 0 2 90 แทงทะลุช่อง 2 ครั้ง
คริสเตียน นอร์การ์ด กองกลาง 0 1 90 วางบอลยาวให้เชซุส
อื่นๆ (ภาพรวมทีม) ครองบอลมากกว่า 70%

(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์หลัก)

อาร์เซน่อลอัดวิแกน 4-0

สถิติผู้เล่นวิแกนแอธเลติก (Wigan Athletic Player Statistics)

ผู้เล่น ตำแหน่ง ประตู แอสซิสต์ นาทีเล่น หมายเหตุ
แจ็ค ฮันต์ กองหลัง 0 (OG 1) 0 90 ทำเข้าประตูตัวเอง
ผู้รักษาประตู (Tickle) GK 90 เสีย 4 ประตู
ทีมรวม 0 0 ยิงไม่เข้ากรอบ 2 ครั้ง
ครองบอลต่ำกว่า 30%

โดยรวมแล้ว วิแกนพยายามถอยมาตั้งรับให้แน่น แต่โดนความเร็วและความแม่นยำของเกมรุกอาร์เซน่อลเล่นงานตั้งแต่ช่วงแรก ทำให้รูปเกมแทบหลุดมือทันที

สรุปหลังเกม

เกมนี้ชี้ให้เห็นว่าอาร์เซน่อลมีขุมกำลังให้ใช้งานได้หลากหลาย แม้มีการปรับทีมหลายตำแหน่ง แต่คุณภาพเกมรุกยังชัดเจน และทีมปิดงานได้ตั้งแต่ครึ่งแรก

จากนี้ อาร์เซน่อลได้แรงส่งก่อนโปรแกรมสำคัญนัดต่อไป ส่วนวิแกนต้องกลับไปตั้งหลักในลีก เพราะภารกิจหนีตกชั้นยังต้องใช้แต้มอีกมากในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

ฟุตบอล

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 days ago

on

February 16, 2026

By

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

ระยอง, 15 กุมภาพันธ์ 2569, ศึกบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 21 ระยอง เอฟซี หรือ “ม้านิลมังกร” เปิดสนาม WHA Rayong Stadium เสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด หรือ “กว่างโซ้งมหาภัย” 1-1 โดยเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอช่วงท้าย นาที 88 จาก สเตนิโอ จูเนียร์ ทำให้เกมนี้จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบเข้มข้น – รับชมไฮไลท์

ก่อนเกม ทั้งสองทีมต่างต้องการคะแนนเพื่อขยับอันดับ ระยองเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจ ขณะที่เชียงรายต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ครึ่งแรกภาพรวมค่อนข้างสูสี แต่เชียงรายฉวยโอกาสขึ้นนำก่อน เมื่อ จอร์แดน เอมมาวีเว จบสกอร์ในนาที 33 ส่งให้ทีมเยือนนำ 1-0 ตอนจบ 45 นาทีแรก

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

กลับมาครึ่งหลัง ระยองเพิ่มความดุดันมากขึ้น หลังปรับแท็กติกและเติมเกมรุกต่อเนื่อง แม้เชียงรายจะตั้งรับได้แน่น และพยายามคุมจังหวะเกมไว้ แต่เจ้าบ้านยังเดินหน้ากดดันจนสำเร็จ นาที 88 ริโอมะ อิโตะ เปิดบอลให้ สเตนิโอ จูเนียร์ ขึ้นโหม่งตุงตาข่าย ตีเสมอเป็น 1-1 จากนั้นทั้งสองฝั่งประคองเกมจนหมดเวลา สกอร์ไม่เปลี่ยน

ผลเสมอนัดนี้ทำให้ ระยอง เอฟซี ยังอยู่ที่อันดับ 6 มี 28 คะแนน จาก 19 นัด ส่วน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 9 มี 25 คะแนน จาก 20 นัด (ข้อมูลหลังจบเกม) ทั้งคู่ยังมีลุ้นขยับอันดับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาที 33, จอร์แดน เอมมาวีเว ยิงให้เชียงราย ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0
  • นาที 88, สเตนิโอ จูเนียร์ โขกตีเสมอ 1-1 จากแอสซิสต์ของ ริโอมะ อิโตะ
  • ครึ่งหลังระยองโอกาสจบสกอร์มากขึ้น แต่เชียงรายคุมพื้นที่หน้าประตูได้ดี
  • การเปลี่ยนตัวและเร่งเกมของระยองช่วงท้าย ช่วยเปลี่ยนรูปเกมอย่างชัดเจน

หลังจบเกม กุนซือระยอง เอฟซี พูดถึงหัวใจของลูกทีมว่า “เด็กๆ สู้กันเต็มที่ เราไม่ยอมแพ้แม้ตามหลัง และแต้มนี้สำคัญมากในบ้านเรา”

ด้านเชียงราย ยูไนเต็ด ยังเสียดายที่หลุดชัยชนะไปช่วงท้าย อย่างไรก็ตาม ทีมยอมรับว่าอย่างน้อยผลเสมอยังดีกว่าไม่ได้แต้ม “เรานำก่อน แต่หลุดสมาธิช่วงท้าย ต้องกลับไปแก้เพื่อเกมหน้า” เฮดโค้ชกล่าว

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น อายุ สัญชาติ สัญญาจนถึง
ผู้รักษาประตู (ข้อมูลหลักจากฤดูกาล)
กองหลัง บรรพกิจ พรมมณี 27 ไทย 2026
กองหลัง ธนศักดิ์ ศรีใส 36 ไทย 2026
กองกลาง (ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
กองหน้า จอร์แดน เอมมาวีเว

เชียงราย ยูไนเต็ด ผสมผสานนักเตะต่างชาติและดาวรุ่งไทย โดยเน้นการขึ้นเกมทางริมเส้น และหาจังหวะจากลูกตั้งเตะเป็นหลัก

ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม ระยอง เอฟซี (Rayong FC)

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น อายุ สัญชาติ สัญญาจนถึง
ผู้รักษาประตู วิชญะ กานทอง 32 ไทย 2026
ผู้รักษาประตู ไชยณรงค์ บุญเกิด 29 ไทย 2026
กองหลัง (ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
กองกลาง ริโอมะ อิโตะ
กองหน้า สเตนิโอ จูเนียร์

ระยอง เอฟซี มีตัวต่างชาติช่วยเพิ่มมิติเกมรุก และเกมนี้ สเตนิโอ จูเนียร์ ก็เป็นคนสำคัญที่พาทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้

สถิติการพบกันล่าสุด (H2H)

  • ช่วงหลังทั้งสองทีมเจอกันแล้วผลมักออกมาสูสี
  • เกมก่อนหน้า (ตุลาคม 2568) ระยองบุกชนะเชียงราย 1-0
  • นัดนี้จบเสมอ ทำให้ภาพรวมการพบกันช่วงหลังยังใกล้เคียงกันมาก

โดยรวมแล้ว เกมนี้เป็นอีกนัดที่แฟนบอลได้เห็นทั้งความเข้มข้นและความพยายามของสองทีมในไทยลีก 1 ต่อจากนี้ทั้งคู่จะได้พักก่อนกลับไปเตรียมทีมสำหรับนัดถัดไป โดยเชียงรายต้องเน้นความนิ่งในช่วงท้ายเกมให้มากขึ้น ส่วนระยองจะพยายามต่อยอดฟอร์มในบ้าน เพื่อเก็บแต้มไล่กลุ่มบนของตารางต่อไป

