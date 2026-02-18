ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจเชียงรายจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาครอบครองยาเสพติด หลังยิงใส่เจ้าหน้าที่
เชียงราย – วันที่ 17 ก.พ. 2569 พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย และ พ.ต.อ.สีหนาท นิลสุข ผกก.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สั่งการให้ พ.ต.ท.ยุทธกร ธรรมวงค์ รอง ผกก.สส.สภ.เวียงเชียงรุ้ง นำกำลังชุดสืบสวน ชุดสายตรวจ และชุดจราจร เข้าระงับเหตุชายมีอาการคลุ้มคลั่ง คล้ายเมายาเสพติด บนถนนสายบ้านป่าเลา-บ้านร่องหวาย หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบชายชื่อทิน หรือ เอ็กซ์ ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน อยู่ในจุดที่รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและสั่งให้หยุดรถ แต่ผู้ก่อเหตุทิ้งรถแล้ววิ่งหนี มุ่งหน้าไปทางบ่อดินบ้านใหม่มหาวัน หมู่ 12 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ระหว่างตำรวจวิ่งไล่ติดตาม นายทินใช้อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 11 มม. ยิงใส่เจ้าหน้าที่ 1 นัด แต่ไม่ถูกใคร เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด ก่อนพบว่าเขาวิ่งเข้าไปหลบในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ตำรวจจึงวางกำลังปิดล้อม และประสานบิดาและญาติช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว อย่างไรก็ตาม นายทินยังไม่ยอม เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นในฐานะเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเข้าควบคุมตัว จนผู้ก่อเหตุยอมให้จับกุมโดยดี
จากการตรวจค้นภายในห้อง พบยาบ้าสีส้ม 93 เม็ด และสีเขียว 2 เม็ด รวม 95 เม็ด นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 11 มม. แบบไทยประดิษฐ์ ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียน 1 กระบอก (กระบอกเดียวกับที่ใช้ยิงใส่เจ้าหน้าที่) พร้อมเครื่องกระสุนขนาด 11 มม. 1 นัด อยู่ในรังเพลิง และกระสุนขนาด 11 มม. อีก 5 นัด อยู่ในแม็กกาซีน
เบื้องต้นนายทินรับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา ตำรวจจึงตรวจปัสสาวะและพบสารเสพติด เมื่อสอบถามเพิ่มเติม เขาให้การว่าได้ยาบ้ามาจากนายจะตู ชาว ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จำนวน 100 เม็ด และเสพไปแล้ว 5 เม็ด จากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา ได้แก่ มียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร, ยิงอาวุธปืนในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, บุกรุกเคหสถานในเวลากลางวัน, เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดฯ และเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันเดียวกัน (17 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิพล เหมสลาหมาด ผบก.ภ.จว.สตูล มอบหมายให้ชุดสืบสวนนำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ ปรากฏชื่อ ผกก.สส.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผกก.สภ.แม่สาย และ พ.ต.ท.ฟัยซาล ฮะอุรา รอง ผกก.สส.สภ.ละงู นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนและคอมมานโด (บก.ปพ.) เข้าตรวจค้นบ้านพัก ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามหมายค้นศาลจังหวัดเชียงราย
ผลปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จับกุมนายปราการ อายุ 30 ปี ชาว จ.พัทลุง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2567 ในข้อหา “ร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง” โดยเขาเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ยังหลบหนีในคดีอุกฉกรรจ์คดีหนึ่ง
คดีนี้เริ่มจากเหตุเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 นายปราการและพวกรวม 5 คน ร่วมกันอุ้มหญิงอายุ 18 ปี ออกจากบ้านพักใน อ.ละงู จ.สตูล แล้วพาไปกักขังไว้ที่คอกวัวใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อใช้เป็นตัวประกันล่อให้นายอภิสิทธิ์ (ผู้เสียหายอีกราย) ออกมาเจรจาปัญหาส่วนตัว
เมื่อผู้เสียหายมาถึง กลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายด้วยไม้เบสบอล ใช้ปืนจ่อศีรษะ และใช้มีดแทงที่ต้นขาและต้นแขน เพื่อบังคับให้หาเงินมาไถ่ตัว 550,000 บาท พร้อมข่มขู่ว่าหากไม่ทำตาม จะส่งหญิงสาวไปขายที่ประเทศเมียนมา ก่อนหน้านั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุยังชิงทรัพย์เป็นทองรูปพรรณหลายรายการ เงินสด และโทรศัพท์ไอโฟน รวมถึงบังคับพาไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มอีกกว่า 150,000 บาท
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ (ขณะนั้นเป็น รอง ผบก.สส.ภ.9) ระดมกำลังติดตามและจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 4 ราย เหลือเพียงนายปราการที่หลบหนีข้ามภาคไปพักกับภรรยาที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นานกว่า 1 ปี ต่อมาสายลับแจ้งเบาะแส ทำให้ตำรวจวางแผนเข้าจับกุมได้สำเร็จ
ชั้นจับกุม นายปราการรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.แม่สาย ก่อนควบคุมส่งพนักงานสอบสวน สภ.ละงู จ.สตูล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ถือเป็นการปิดคดีอุ้มเรียกค่าไถ่รายใหญ่ของภาคใต้ได้ครบถ้วน
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายติดอาวุธ ส่งผลให้โรงเรียน 14 แห่งต้องปิดทำการ
ปทุมธานี, 18 กุมภาพันธ์ 2569 กลุ่มตำรวจในจังหวัดปทุมธานีเร่งติดตามตัวชายวัยราว 30 ปี ผู้ต้องสงสัยคดีใช้อาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงบนมอเตอร์เวย์ในจังหวัดชลบุรี เหตุนี้ทำให้วันนี้มีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างน้อย 14 แห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ผู้ต้องสงสัยถูกระบุชื่อว่า “นพรัตน์” (บางแหล่งระบุ นพรัตน์ จินโต หรือใช้ชื่อเล่น “แอล”) และยังหลบหนี โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ใกล้กรุงเทพฯ
เหตุเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เมื่อมีรายงานว่าชายคนดังกล่าวทำร้ายภรรยาระหว่างมีปากเสียงข้างทาง ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกู้ภัยบนทางด่วนมอเตอร์เวย์ แม้เหตุยิงครั้งนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทันที และนำไปสู่การติดตามตัวข้ามจังหวัด
ลำดับเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา
- เย็นวันอาทิตย์ (ชลบุรี) บนมอเตอร์เวย์ 7 ในอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยตรวจสอบรถกระบะที่จอดในจุดเสี่ยงอันตราย คนขับซึ่งภายหลังระบุว่าเป็นนพรัตน์ มีปากเสียงกับภรรยา หรือแฟนสาว (บางรายงานระบุชื่อ “กาญจนา” อายุ 26 ปี) หลังรถกู้ภัยขับออกไป เขาถูกกล่าวหาว่าขับไล่ตาม แล้วใช้อาวุธปืนยิง 2 นัด จนยางรถเสียหาย จากนั้นเขาทิ้งรถกระบะไว้ ซึ่งในรถพบกระสอบใบกระท่อมหลายใบ แล้วพาหญิงที่อยู่ด้วยกันวิ่งหนีเข้าไปในป่าละแวกนั้น
- หลังเกิดเหตุ หญิงผู้ถูกทำร้ายหลบหนีออกมาได้ และเข้าแจ้งความกับตำรวจชลบุรี ต่อมามีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยอาจขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อใช้หลบหนี ระหว่างนั้นหญิงที่อยู่ด้วยถูกบังคับให้หลบซ่อน โดยบางกระแสระบุว่าต้องซ่อนตัวใต้กล่องโฟม
- เคลื่อนตัวเข้าปทุมธานี เจ้าหน้าที่เชื่อว่านพรัตน์หลบหนีไปยังบ้านหลังหนึ่งในอำเภอลาดหลุมแก้ว ระหว่างเข้าตรวจค้น ตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกภายในบ้าน จึงเพิ่มความเข้มในการปิดล้อมตรวจสอบพื้นที่
- ข่าวลือข่มขู่และการปิดโรงเรียน เมื่อเริ่มมีข่าวลือว่าผู้ต้องสงสัยอาจข่มขู่จะทำร้ายเด็ก หรือก่อเหตุยิงในโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาและตำรวจท้องที่จึงออกคำสั่งเร่งด่วนให้หยุดเรียนเป็นการชั่วคราว โรงเรียนอย่างน้อย 17 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว (บางรายงานรวมพื้นที่ใกล้เคียงฝั่งนนทบุรี) สั่งงดการเรียนการสอนภายในวันเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการและเพจท้องถิ่นบางแห่งยืนยันว่าเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า โดยย้ำว่าไม่ได้เกิดเหตุยิงในโรงเรียนใดๆ แต่ต้องกันความเสี่ยงไว้ก่อน
พ.ต.อ.ดุษฎี นายตำรวจระดับผู้กำกับที่ร่วมปฏิบัติการ ระบุว่ารายงานเรื่องการข่มขู่เด็กเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ “เรารับเรื่องนี้จริงจังที่สุด ความปลอดภัยของประชาชนมาก่อน ระหว่างเราติดตามตัวผู้ต้องสงสัย” เขากล่าว
การทำงานของตำรวจและการไล่ล่าที่เดินหน้าต่อ
ตำรวจปทุมธานีทำงานร่วมกับตำรวจชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยยกระดับการรักษาความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดหลายจุด พร้อมกระจายกำลังค้นหาในพื้นที่ป่าละเมาะ ชุมชน และจุดต้องสงสัยที่คาดว่าใช้หลบซ่อน ขณะเดียวกัน ยังไม่มีรายงานเหตุยิงในสถานศึกษา และยังไม่พบผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติการติดตามตัวครั้งนี้
คดีนี้ยังทำให้คนหันมาพูดถึงเรื่องอาวุธปืนและความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น เพราะต้นเรื่องเริ่มจากการทำร้ายร่างกายผู้หญิงก่อน นอกจากนี้ หลักฐานที่พบในรถกระบะซึ่งมีใบกระท่อมจำนวนมาก อาจทำให้ผู้ต้องสงสัยต้องเจอข้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายด้วย
ผลกระทบต่อชุมชนและครอบครัว
ผู้ปกครองในอำเภอลาดหลุมแก้วหลายคนบอกว่ารู้สึกโล่งใจที่โรงเรียนปิดทันเวลา แต่ก็ยังเครียดเพราะผู้ต้องสงสัยยังไม่ถูกจับ “ปิดไว้ก่อนก็สบายใจกว่า เด็กต้องมาก่อน” ผู้ปกครองรายหนึ่งให้ข้อมูลกับสื่อท้องถิ่น
ทั้งนี้ โรงเรียนคาดว่าจะกลับมาเปิดตามปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้ว โดยการอัปเดตจะออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานจังหวัดเป็นหลัก เจ้าหน้าที่การศึกษาขอให้ประชาชนตั้งสติ ติดตามข่าวจากช่องทางทางการ และหลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวลือที่ยังตรวจสอบไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนในวงกว้างนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เหตุครั้งนี้สะท้อนว่าเมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอาวุธปืน หน่วยงานรัฐมักเลือกใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน ตำรวจยังขอความร่วมมือจากประชาชน หากใครพบเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของนพรัตน์ ให้รีบแจ้งสถานีตำรวจลาดหลุมแก้วหรือโทรสายด่วนทันที โดยเจ้าหน้าที่จะรายงานความคืบหน้าเมื่อการค้นหาดำเนินไปต่อเนื่อง
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด
เชียงใหม่ กองกำลังผาเมืองรับเบาะแสแน่น สนธิกำลังสกัดคาราวานแบกเป้ชายแดนฝาง ปะทะกลางป่า วิสามัญ 5 ศพ ยึดยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด
ชียงใหม่ -กองกำลังผาเมืองได้ข้อมูลจากสายข่าวว่า มีการลักลอบขนยาบ้าเข้าพื้นที่ชายแดน จึงสั่งให้ทหารม้า กองร้อยที่ 4 บก.ผาดง หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ทำงานร่วมกับทหารพราน กองร้อยที่ 3207 บก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ออกลาดตระเวนต่อเนื่องบริเวณบ้านสันจุ๊ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ชุดลาดตระเวนพบกลุ่มต้องสงสัยลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามาในเขตชายแดนไทย หลังเผชิญหน้ากันไม่นานก็เกิดการยิงปะทะ เสียงปืนดังต่อเนื่องราว 5 นาที ก่อนสถานการณ์จะสงบลง
เพราะฝ่ายตรงข้ามพกอาวุธสงคราม ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งตรึงกำลังในพื้นที่ และส่งชุดปฏิบัติการร่วมเข้ามาสมทบเพิ่มอีก 2 ชุด เพื่อคุมพื้นที่เกิดเหตุและรอตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในรัศมีราว 2 กิโลเมตร พบผู้เสียชีวิตจากฝ่ายขบวนการ 5 ศพ นอกจากนี้ยังพบกระสอบบรรจุยาเสพติดกระจัดกระจาย 5 กระสอบ ภายในเป็นยาบ้าประมาณ 1,000,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากนั้น พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นบ.ยส.35 ฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรฝาง ตำรวจตระเวนชายแดน 334 อัยการ และแพทย์ ร่วมแถลงรายละเอียดเหตุปะทะและของกลาง ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.ฝาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ยังไม่ทันข้ามวัน ทหารพรานตามรอยข่าว พบยาบ้าซ่อนป่าอีก 19 กระสอบ ราว 2.5 ล้านเม็ด
หลังเหตุปะทะชายแดนฝางไม่นาน สถานการณ์ยาเสพติดยังตึงต่อเนื่อง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3102 บก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสว่า เครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลำเลียงของเข้ามาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณบ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงจัดกำลังเข้าตรวจสอบทันที
เมื่อถึงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ต้องสงสัย เพราะจุดดังกล่าวเป็นป่าเขาและเข้าถึงยาก อย่างไรก็ตาม มีผู้แจ้งข่าวว่าเห็นกระสอบฟางจำนวนมากถูกซุกไว้ในดงป่า ชุดปฏิบัติการจึงกระจายกำลังค้นหาอย่างละเอียด
ท้ายที่สุดพบกระสอบฟางกองอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่รวม 19 ใบ เมื่อตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นยาบ้า ใบละประมาณ 130,000 เม็ด รวมของกลางทั้งหมดราว 2,500,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ และยังคงกระจายกำลังติดตามผู้เกี่ยวข้องกับกองยาเสพติดต่อไป
สรุปผลงานสกัดกั้นยาเสพติดของกองกำลังผาเมือง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2568 ถึงปัจจุบัน
รายงานจากกองกำลังผาเมืองระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สกัดกั้นยาเสพติดได้ 228 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 239 คน ตรวจยึดยาบ้า 125,163,622 เม็ด เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม ไอซ์ 2,356.2 กิโลกรัม และฝิ่น 6.2 กิโลกรัม หากยาเสพติดทั้งหมดหลุดไปถึงกรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายด้านมูลค่าการขายราว 24,407 ล้านบาท
ในช่วงเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่ปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติด 32 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจากฝ่ายขบวนการ 16 ศพ โดยเหตุล่าสุดเป็นการปะทะในพื้นที่ใกล้บ้านสันจุ๊ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทหาร ฉก.ไชยานุภาพ ทำงานร่วมกับ ร้อย ทพ.3207 สามารถยึดยาบ้าได้ 14 กระสอบ รวมกว่า 1,000,000 เม็ด และมีผู้เสียชีวิต 5 ศพจากเหตุปะทะดังกล่าว
ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
จับชาวอิสราเอลเจ้าของบาร์บนเกาะพะงัน ตำรวจยึดของกลางกว่า 50 ล้านบาท
เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ห้ามยุ่งยาเสพติดในไทย เพราะโทษหนักจริง
เกาะพะงัน – ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจภูธรเกาะพะงัน จับกุมนายไช่ อัลฟาซี อายุ 42 ปี ชาวอิสราเอล เจ้าของร้านอาหารและบาร์ “โลล่า” บนหาดหินคง
การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนพบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดบนเกาะพะงัน ตำรวจระบุว่ายาเสพติดที่ยึดได้มีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท (ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่
การจับกุมมาจากงานสืบสวนและล่อซื้อของตำรวจท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับของ พล.ต.ท.ศักดิ์สิระ เพิกอำนาจ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวาเลนไทน์และตรุษจีน โดยตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาใช้ร้านเป็นฉากบังหน้า และขายยาให้กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวอิสราเอล
วิธีล่อซื้อและจังหวะเข้าจับกุม
ชุดสืบสวนใช้สายลับติดต่อผ่าน WhatsApp ธุรกิจ ในกลุ่มภาษาฮีบรู เพื่อสั่งซื้อคีตามีน 2 กรัม ราคา 6,000 บาท จากนั้นผู้ต้องหานัดจุดวางยาและรับเงินแบบ drop-off โดยให้ซ่อนเงินไว้ในถุงเท้า เมื่อสายลับวางเงินและส่งวิดีโอยืนยัน ตำรวจที่ซุ่มอยู่เข้าควบคุมตัวทันที ขณะผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์ Honda ADV 350 มารับเงิน
ต่อมา การสืบสวนในเกาะพะงันได้ขยายวงกว้างออกไป และมีการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางและสถานที่ซ่อนของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบสิ่งของผิดกฎหมายจำนวนมาก เช่น:
- โคเคน 3 กิโลกรัม
- คีตามีน 3 กิโลกรัม
- MDMA แบบผง 3.5 กิโลกรัม และแบบเม็ด 262 เม็ด
- ยาไอซ์และยาเสพติดอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
ตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และยังเดินหน้าขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ชาวต่างชาติเกี่ยวข้องยาเสพติดในไทย มีให้เห็นบ่อยในแหล่งท่องเที่ยว
เกาะพะงันและพื้นที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ เคยพบคดีชาวต่างชาติเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เป็นระยะ โดยหลายกรณีขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวสัญชาติเดียวกัน ตัวอย่างคดีที่ถูกพูดถึงในช่วงใกล้ ๆ กัน ได้แก่
- มกราคม 2569 ตำรวจท่องเที่ยวจับกุมชาวแคนาดา ชาวไนจีเรีย และหญิงไทย ในคดีเครือข่ายค้ายาโคเคนข้ามชาติบนเกาะพะงัน
- ต้นปี 2569 จับกุมชาวอิสราเอลเพิ่มอีก 4 ราย ในอีกคดีค้ายาในวิลล่าหรูบนเกาะเดียวกัน
- ปี 2568 จับกุมดีเจชาวรัสเซีย และเครือข่ายรัสเซีย-จีน ที่ขายยาออนไลน์ให้ชาวต่างชาติ
- นอกจากนี้ยังพบคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ที่ใช้พื้นที่เกาะเป็นจุดกระจายยา
เพราะเหตุนี้ หน่วยงานไทยจึงเพิ่มความเข้มในการปราบปราม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น
โทษคดียาเสพติดในไทย ชาวต่างชาติก็โดนเหมือนกัน
กฎหมายไทยตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดโทษค่อนข้างหนัก และใช้กับทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายไทย และหลังพ้นโทษอาจถูกเนรเทศ
- ยาเสพติดประเภท 1 (เช่น เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน ไอซ์ โคเคน MDMA) โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต หากค้ายาหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายในปริมาณมาก (เกิน 20 กรัม สำหรับบางสาร)
- ค้ายา หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย อาจถูกจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
- ครอบครองเพื่อเสพ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ถึง 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (แต่ถ้าปริมาณมาก มักถูกมองว่าเพื่อจำหน่าย)
- วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เช่น คีตามีน) โทษจำคุก 1 ถึง 15 ปี หรือปรับตามปริมาณ
- หากเป็นชาวต่างชาติ เมื่อพ้นโทษอาจถูกส่งกลับประเทศ และอาจถูกห้ามเข้าประเทศไทยอีก
ในทางปฏิบัติ โทษประหารชีวิตไม่ค่อยถูกใช้ในคดีทั่วไป อย่างไรก็ตาม คดีที่ของกลางจำนวนมาก หรือเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติ มักโดนโทษหนัก
สรุปและข้อควรจำ
คดีของ Shai Alfasi สะท้อนชัดว่า ต่อให้มีธุรกิจถูกกฎหมายก็ใช้เป็นฉากบังหน้าไม่ได้ หากเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตำรวจยืนยันว่าจะตามต่อถึงเครือข่าย เพื่อดูแลความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติควรเลี่ยงยาเสพติดให้ไกลที่สุด เพราะกฎหมายไทยเอาจริง และไม่มีข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติ
