Connect with us

ฟุตบอล

อาร์เซนอลถล่มวีแกน แอธเลติก 4-0 เอฟเอคัพ รอบ 4, ครึ่งแรกยิงยับก่อนลิ่วรอบ 16 ทีม

Thanawat Chaiyaporn

Published

12 hours ago

on

อาร์เซนอล vs วีแกน 4-0

อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ 5 ของเอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หลังคว้าชัยชนะในบ้านเหนือทีมจากลีกวันอย่างขาดลอย ไฮไลท์ ผู้ทำประตู และสถิติที่น่าสนใจต่างๆ ได้ถูกรวมไว้ด้วย ชมไฮไลท์การแข่งขัน

ลอนดอน, 16 กุมภาพันธ์ 2569 อาร์เซน่อลของ มิเกล อาร์เตต้า โชว์ฟอร์มดุในเอฟเอคัพ รอบ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยการเปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม ถล่ม วิแกนแอธเลติก 4-0 แบบไม่ให้ตั้งตัว ส่งผลให้ “ปืนใหญ่” ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย (รอบ 5) ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาลที่คว้าแชมป์ในปี 2020

นอกจากนี้ ผลงานนัดนี้ยังทำให้อาร์เซน่อลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นความสำเร็จหลายรายการในซีซัน 2025/26 เพราะทีมยังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก, เข้าชิงคาราบาวคัพ และผ่านเข้ารอบ 16 ทีมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกแล้ว

แม้เกมนี้จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง แต่รูปเกมยังคุมได้หมด ที่สำคัญคืออาร์เซน่อลยิงได้ครบ 4 ประตูตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรก ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทำให้วิแกนที่มาจากลีกวัน (ระดับ 3) ตั้งเกมแทบไม่ทัน ท่ามกลางแฟนบอลราว 60,000 คนที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดเกม

อาร์เซน่อลอัดวิแกน 4-0

ไฮไลต์เกม, 4 ประตูเร็วใน 17 นาที

อาร์เซน่อลเปิดเกมด้วยจังหวะกดดันสูง และเร่งเครื่องช่วงนาที 11-27 จนสกอร์ไหลทันที

  • นาที 11: นอนิ มาดูเอเก จบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากบอลแทงทะลุช่องของ เอเบเรชี เอเซ ก่อนแตะครั้งเดียวแล้วซัดเข้าไปอย่างนิ่ง
  • นาที 18-19: กาเบรียล มาร์ติเนลลี บวกเพิ่มเป็น 2-0 จากการทำเกมของเอเซอีกครั้ง แล้วกดด้วยซ้ายเข้าเสียบมุมล่างขวา
  • นาที 23: วิแกนเสียประตูที่สามจาก แจ็ค ฮันต์ ที่พลาดทำเข้าประตูตัวเอง หลัง บูกาโย ซาก้า หลุดเข้าเขตโทษแล้วตัดกลับมา ทำให้หน้าประตูวุ่นวาย
  • นาที 27: กาเบรียล เชซุส ปิดบัญชีเป็น 4-0 จากบอลยาวข้ามแนวรับของ คริสเตียน นอร์การ์ด ก่อนแตะหนีผู้รักษาประตูแล้วยิงเข้าไปสวยงาม

หลังพักครึ่ง อาร์เซน่อลลดจังหวะลง เน้นครองบอลและคุมพื้นที่เป็นหลัก ขณะเดียวกัน วิแกนแทบหาจังหวะเข้าทำแบบจะแจ้งไม่ได้ เกมจบด้วยสกอร์ 4-0 แบบคลีนชีต

สำหรับเกมนี้ยังถูกพูดถึงในแง่สถิติด้วย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระบุว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกยิงได้ 4 ประตูในช่วง 30 นาทีแรกของเกมเอฟเอคัพ ซึ่งสะท้อนความเฉียบคมของอาร์เซน่อลในนัดดังกล่าว

อาร์เซน่อลอัดวิแกน 4-0

สถิติผู้เล่นอาร์เซน่อล (Arsenal Player Statistics)

ผู้เล่น ตำแหน่ง ประตู แอสซิสต์ นาทีเล่น หมายเหตุ
นอนิ มาดูเอเก ปีกขวา 1 0 90 ยิงประตูขึ้นนำ
กาเบรียล มาร์ติเนลลี ปีกซ้าย 1 0 90 ทำประตูที่สอง
กาเบรียล เชซุส กองหน้า 1 0 90 ยิงปิดท้าย
บูกาโย ซาก้า ปีกขวา 0 1 90 จังหวะตัดกลับนำไปสู่ OG
เอเบเรชี เอเซ กองกลาง 0 2 90 แทงทะลุช่อง 2 ครั้ง
คริสเตียน นอร์การ์ด กองกลาง 0 1 90 วางบอลยาวให้เชซุส
อื่นๆ (ภาพรวมทีม) ครองบอลมากกว่า 70%

(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์หลัก)

อาร์เซน่อลอัดวิแกน 4-0

สถิติผู้เล่นวิแกนแอธเลติก (Wigan Athletic Player Statistics)

ผู้เล่น ตำแหน่ง ประตู แอสซิสต์ นาทีเล่น หมายเหตุ
แจ็ค ฮันต์ กองหลัง 0 (OG 1) 0 90 ทำเข้าประตูตัวเอง
ผู้รักษาประตู (Tickle) GK 90 เสีย 4 ประตู
ทีมรวม 0 0 ยิงไม่เข้ากรอบ 2 ครั้ง
ครองบอลต่ำกว่า 30%

โดยรวมแล้ว วิแกนพยายามถอยมาตั้งรับให้แน่น แต่โดนความเร็วและความแม่นยำของเกมรุกอาร์เซน่อลเล่นงานตั้งแต่ช่วงแรก ทำให้รูปเกมแทบหลุดมือทันที

สรุปหลังเกม

เกมนี้ชี้ให้เห็นว่าอาร์เซน่อลมีขุมกำลังให้ใช้งานได้หลากหลาย แม้มีการปรับทีมหลายตำแหน่ง แต่คุณภาพเกมรุกยังชัดเจน และทีมปิดงานได้ตั้งแต่ครึ่งแรก

จากนี้ อาร์เซน่อลได้แรงส่งก่อนโปรแกรมสำคัญนัดต่อไป ส่วนวิแกนต้องกลับไปตั้งหลักในลีก เพราะภารกิจหนีตกชั้นยังต้องใช้แต้มอีกมากในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก

Related Topics:
Continue Reading

ฟุตบอล

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก

Thanawat Chaiyaporn

Published

12 hours ago

on

February 16, 2026

By

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

ระยอง, 15 กุมภาพันธ์ 2569, ศึกบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 21 ระยอง เอฟซี หรือ “ม้านิลมังกร” เปิดสนาม WHA Rayong Stadium เสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด หรือ “กว่างโซ้งมหาภัย” 1-1 โดยเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอช่วงท้าย นาที 88 จาก สเตนิโอ จูเนียร์ ทำให้เกมนี้จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบเข้มข้น – รับชมไฮไลท์

ก่อนเกม ทั้งสองทีมต่างต้องการคะแนนเพื่อขยับอันดับ ระยองเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจ ขณะที่เชียงรายต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ครึ่งแรกภาพรวมค่อนข้างสูสี แต่เชียงรายฉวยโอกาสขึ้นนำก่อน เมื่อ จอร์แดน เอมมาวีเว จบสกอร์ในนาที 33 ส่งให้ทีมเยือนนำ 1-0 ตอนจบ 45 นาทีแรก

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

กลับมาครึ่งหลัง ระยองเพิ่มความดุดันมากขึ้น หลังปรับแท็กติกและเติมเกมรุกต่อเนื่อง แม้เชียงรายจะตั้งรับได้แน่น และพยายามคุมจังหวะเกมไว้ แต่เจ้าบ้านยังเดินหน้ากดดันจนสำเร็จ นาที 88 ริโอมะ อิโตะ เปิดบอลให้ สเตนิโอ จูเนียร์ ขึ้นโหม่งตุงตาข่าย ตีเสมอเป็น 1-1 จากนั้นทั้งสองฝั่งประคองเกมจนหมดเวลา สกอร์ไม่เปลี่ยน

ผลเสมอนัดนี้ทำให้ ระยอง เอฟซี ยังอยู่ที่อันดับ 6 มี 28 คะแนน จาก 19 นัด ส่วน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 9 มี 25 คะแนน จาก 20 นัด (ข้อมูลหลังจบเกม) ทั้งคู่ยังมีลุ้นขยับอันดับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาที 33, จอร์แดน เอมมาวีเว ยิงให้เชียงราย ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0
  • นาที 88, สเตนิโอ จูเนียร์ โขกตีเสมอ 1-1 จากแอสซิสต์ของ ริโอมะ อิโตะ
  • ครึ่งหลังระยองโอกาสจบสกอร์มากขึ้น แต่เชียงรายคุมพื้นที่หน้าประตูได้ดี
  • การเปลี่ยนตัวและเร่งเกมของระยองช่วงท้าย ช่วยเปลี่ยนรูปเกมอย่างชัดเจน

หลังจบเกม กุนซือระยอง เอฟซี พูดถึงหัวใจของลูกทีมว่า “เด็กๆ สู้กันเต็มที่ เราไม่ยอมแพ้แม้ตามหลัง และแต้มนี้สำคัญมากในบ้านเรา”

ด้านเชียงราย ยูไนเต็ด ยังเสียดายที่หลุดชัยชนะไปช่วงท้าย อย่างไรก็ตาม ทีมยอมรับว่าอย่างน้อยผลเสมอยังดีกว่าไม่ได้แต้ม “เรานำก่อน แต่หลุดสมาธิช่วงท้าย ต้องกลับไปแก้เพื่อเกมหน้า” เฮดโค้ชกล่าว

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1

ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น อายุ สัญชาติ สัญญาจนถึง
ผู้รักษาประตู (ข้อมูลหลักจากฤดูกาล)
กองหลัง บรรพกิจ พรมมณี 27 ไทย 2026
กองหลัง ธนศักดิ์ ศรีใส 36 ไทย 2026
กองกลาง (ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
กองหน้า จอร์แดน เอมมาวีเว

เชียงราย ยูไนเต็ด ผสมผสานนักเตะต่างชาติและดาวรุ่งไทย โดยเน้นการขึ้นเกมทางริมเส้น และหาจังหวะจากลูกตั้งเตะเป็นหลัก

ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม ระยอง เอฟซี (Rayong FC)

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น อายุ สัญชาติ สัญญาจนถึง
ผู้รักษาประตู วิชญะ กานทอง 32 ไทย 2026
ผู้รักษาประตู ไชยณรงค์ บุญเกิด 29 ไทย 2026
กองหลัง (ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
กองกลาง ริโอมะ อิโตะ
กองหน้า สเตนิโอ จูเนียร์

ระยอง เอฟซี มีตัวต่างชาติช่วยเพิ่มมิติเกมรุก และเกมนี้ สเตนิโอ จูเนียร์ ก็เป็นคนสำคัญที่พาทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้

สถิติการพบกันล่าสุด (H2H)

  • ช่วงหลังทั้งสองทีมเจอกันแล้วผลมักออกมาสูสี
  • เกมก่อนหน้า (ตุลาคม 2568) ระยองบุกชนะเชียงราย 1-0
  • นัดนี้จบเสมอ ทำให้ภาพรวมการพบกันช่วงหลังยังใกล้เคียงกันมาก

โดยรวมแล้ว เกมนี้เป็นอีกนัดที่แฟนบอลได้เห็นทั้งความเข้มข้นและความพยายามของสองทีมในไทยลีก 1 ต่อจากนี้ทั้งคู่จะได้พักก่อนกลับไปเตรียมทีมสำหรับนัดถัดไป โดยเชียงรายต้องเน้นความนิ่งในช่วงท้ายเกมให้มากขึ้น ส่วนระยองจะพยายามต่อยอดฟอร์มในบ้าน เพื่อเก็บแต้มไล่กลุ่มบนของตารางต่อไป

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีกาโดยไม่มี เอ็มบาปเป้

Continue Reading

ฟุตบอล

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีกาโดยไม่มี เอ็มบาปเป้

วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงสองประตู และ “ราชวงศ์ขาว” คว้าชัยชนะอย่างสบายๆ จบสถิติไม่แพ้ใคร 11 นัดติดต่อกันของเรอัล โซเซียดาด
Thanawat Chaiyaporn

Published

1 day ago

on

February 15, 2026

By

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1

เรอัล มาดริด – หลังจากนั้น พวกเขาเดินทางไปเยือนสนามซานติอาโก เบร์นาเบว เพื่อพบกับเรอัล โซเซียดาด และคว้าชัยชนะไป 4-1 ในศึก ลา ลีกา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวด้วยคะแนนนำ 2 แต้ม ก่อนที่ทีมของชาบีจะลงเล่นนัดต่อไป – รับชมไฮไลท์

โดยส่วนใหญ่ไม่มี คีเลียน เอ็มบาปเป้ (อาการบาดเจ็บที่เข่า) และ จู๊ด เบลลิงแฮม (อาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย) ทีมของอวาโรอา อาเบโลอา เล่นได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในเกมรุกและที่สำคัญคือ คว้าชัยชนะในลีกเป็นนัดที่ 8 ติดต่อกัน เรอัล โซเซียดาด ต้องทบทวนรายงานเพื่อหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ติดต่อกัน 11 นัด

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1

สรุปไฮไลท์การแข่งขัน

* นาทีที่ 5: เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 จากการยิงประตูของ ซาโล การ์เซีย หลังจากรับบอลจาก เทรนช์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ที่กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากพักไปกว่าสองเดือน
* นาทีที่ 21: เจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 จากประตูของ มิเกล โอยาร์ซาลาบ หลังจาก ดีน ฮุยเซ่น ทำฟาวล์เขา
* นาทีที่ 25: วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 2-1 ตามปกติ
* นาทีที่ 31: เฟเดริโก ลาเบร์เด ยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษเข้ามุมบนขวาอย่างทรงพลัง ทำให้สกอร์เป็น 3-1 ก่อนหมดครึ่งแรก (ประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้)
* ประตูที่ 48: วินิซิอุส กลับมาทำประตูได้อีกครั้งหลังจากถูก อารัมบูรู ทำฟาวล์ แล้วยิงเข้ามุมล่าง ปิดท้ายชัยชนะ 4-1

เกมนี้เล่นได้อย่างประสานงานกันดี ควบคุมจังหวะได้อย่างชัดเจน มีการสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายที่วินิซิอุสสร้างความอันตรายได้อย่างสม่ำเสมอ เรอัล โซเซียดาดเริ่มต้นได้ค่อนข้างดี แต่ก็ประสบปัญหาในการสร้างโอกาสโต้กลับในครึ่งหลัง

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1

สถิติและไฮไลท์ประจำวัน:

ตำแหน่ง | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน (โดยประมาณ) | หมายเหตุ ธิโบต์ กูร์ตัวส์ | วิลล่า | 7.0 | เซฟลูกสำคัญหลายครั้ง ช่วยให้ทีมอยู่ในสนามได้ | เทรนเดต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ | แบ็กขวา | 18.5 | มีส่วนร่วมในการบุกที่ดีและแอสซิสต์ประตูแรก | วินิซิอุส จูเนียร์ | ปีกซ้าย | 2 (ตรวจสุขภาพ) | 9.0 | ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกม | เพจ | ทีมขยายช่องว่าง | ซาโล การ์เซีย | 8.0 | เปิดบอลเร็ว | เฟเดริโก ลาเบร์เด | กองกลาง | 118.5 | ยิงประตูระยะไกลสุดสวย ควบคุมแดนกลางได้ดี | อัลวาโร่ อาเบโลอา (ผู้จัดการทีม) —- นำทีมคว้าชัยชนะในลีก 8 นัด

เหตุผลหลักของความสำเร็จนี้คือการเล่นแบบรอบด้านของทีม แม้จะขาดผู้เล่นหลักบางคน แต่ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกมรุกไหลลื่นและเกมรับแข็งแกร่ง

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1

สถิติและไฮไลท์จากแฟนบอล: เรอัล โซเซียดาด คอนเสิร์ต

คะแนนประตู/แอสซิสต์ (โดยประมาณ): มิเกล โอยาร์ซาเบล (1 คะแนนในระบบสุริยะ) – 7.0 (ทำคะแนนได้), อเล็กซ์ อารัมบูรู (แบ็กขวา) – 5.5 (ทำผิดพลาดสองส่วนของร่างกาย), ดีน ฮุยเซ่น (กองหลัง) – 6.0.0 (กดดันอย่างต่อเนื่อง), ผู้จัดการทีม —- ไร้พ่าย 11 นัด, ควบคุมเกม

เรอัล โซเซียดาด มักจะตีเสมอได้ในช่วงต้นเกม โดยเน้นการโจมตีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง รักษาความกดดันอย่างต่อเนื่อง และเสียประตูน้อยลง สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีมุมมองเพิ่มเติมดังนี้:

ชัยชนะครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพร้อมของพวกเขาในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ลาลีกา แม้จะไม่มีเอ็มบาปเป้ก็ตาม พวกเขายังคงสามารถทำตามแผนได้ และวินิซิอุส… จูเนียร์ ได้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นคนอื่นมาคอยประกบอีกต่อไป

เรอัล โซเซียดาด ต้องกลับมาตั้งหลักให้ได้โดยเร็วหลังจากที่สถิติไร้พ่ายของพวกเขาหยุดลง เพื่อรักษาตำแหน่งในโซนคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรป

ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาต้องรักษาความสม่ำเสมอเพื่ออยู่บนหัวตาราง โดยทำตามคำแนะนำที่จะเอาชนะจิโรน่าในวันจันทร์เพื่อลดช่องว่างคะแนน

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

แอตเลติโก มาดริด ถล่มบาร์เซโลนา 4-0 ในเกมที่พลิกล็อก

Continue Reading

ฟุตบอล

เบรนท์ฟอร์ด เสมอ อาร์เซนอล 1-1 อาร์เซนอลเสียแต้มในเส้นทางลุ้นแชมป์

Thanawat Chaiyaporn

Published

3 days ago

on

February 13, 2026

By

เบรนท์ฟอร์ด เสมอ อาร์เซนอล 1-1

เบรนท์ฟอร์ดโชว์ความแข็งแกร่งในบ้าน แบ่งแต้มกับจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในเกมล่าสุด คืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนาม Gtech Community Stadium ส่งผลให้อาร์เซนอลนำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เหลือ 4 แต้ม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

เบรนท์ฟอร์ด เสมอ อาร์เซนอล 1-1

ไฮไลท์เกมแบบจังหวะต่อจังหวะ

เกมนี้ใส่กันตลอด 90 นาที เบรนท์ฟอร์ดของโธมัส แฟรงค์ เล่นดุดันตามสไตล์ เน้นความแน่นและอาวุธลูกตั้งเตะ ส่วนอาร์เซนอลของมิเกล อาร์เตต้า ครองบอลได้มากกว่า แต่จบสกอร์ไม่คมเท่าที่ควร

ครึ่งแรกยังไม่มีประตู อาร์เซนอลมีลุ้นจากลูกนิ่งหลายครั้ง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านแนวรับเจ้าถิ่น ขณะเดียวกัน เบรนท์ฟอร์ดยืนตำแหน่งกันดี แล้วคอยสวนกลับเมื่อมีช่อง

กลับมาครึ่งหลัง อาร์เซนอลเร่งเกมบุกชัดเจน และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 61 เมื่อ Noni Madueke โหม่งจากลูกครอสเข้าเขตโทษ ส่งทีมเยือนนำ 1-0 ประตูนี้ช่วยให้เกมของกันเนอร์ไหลลื่นขึ้น เพราะเป็นโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกของพวกเขาในนัดนี้

อย่างไรก็ตาม เบรนท์ฟอร์ดไม่ถอย และใช้ทีเด็ดเดิมตอบโต้ได้ทันที นาทีที่ 71 Keane Lewis-Potter โหม่งตีเสมอ 1-1 จากจังหวะ long throw ของ Michael Kayode ที่ทำให้กรอบเขตโทษชุลมุน นี่คือรูปแบบที่เบรนท์ฟอร์ดทำได้อันตรายเสมอ โดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่

เบรนท์ฟอร์ด เสมอ อาร์เซนอล 1-1

ช่วงท้ายเกมต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าแลก อาร์เซนอลเกือบได้ประตูชัยจาก Gabriel Martinelli ที่หลุดไปยิงตัวต่อตัว แต่ Caoimhín Kelleher เซฟสำคัญช่วยทีมไว้ได้ ด้านเบรนท์ฟอร์ดก็มีโอกาสปิดเกมเหมือนกัน เมื่อ Igor Thiago ได้จังหวะจบสกอร์ แต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้

ผลเสมอนี้ทำให้อาร์เซนอลทำแต้มหลุดมือในช่วงสำคัญของการลุ้นแชมป์ ขณะที่เบรนท์ฟอร์ดได้แต้มล้ำค่าในบ้าน และย้ำชัดว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้

หลังเกม มิเกล อาร์เตต้า พูดถึงความผิดหวังว่า “เราเสียแต้มที่น่าผิดหวัง แต่เรายังควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องกลับไปโฟกัสเกมต่อไป” ส่วน โธมัส แฟรงค์ ชมทีมของเขาว่า “นี่คือจุดแข็งของเรา เราสู้ไม่ถอยแม้เจอจ่าฝูง”

เบรนท์ฟอร์ด เสมอ อาร์เซนอล 1-1

ตารางคะแนนเบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก 2025/26)

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
7 Brentford 25 12 3 10 39

(เบรนท์ฟอร์ดรั้งอันดับ 7 ฟอร์มในบ้านแข็ง และมักทำให้ทีมใหญ่เจองานหนัก)

ผู้เล่นตัวหลักของเบรนท์ฟอร์ด (ฤดูกาล 2025/26)

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น เบอร์ สัญชาติ อายุ หมายเหตุ
GK Caoimhín Kelleher 1 ไอร์แลนด์ 27 นายทวารมือหนึ่ง, เซฟสำคัญหลายจังหวะ
DF Aaron Hickey 2 สกอตแลนด์ 23 แบ็คขวาแข็งแกร่ง
DF Rico Henry 3 อังกฤษ 28 แบ็คซ้ายตัวหลัก
DF Ethan Pinnock 5 อังกฤษ 32 เซ็นเตอร์แบ็คมากประสบการณ์
DF Sepp van den Berg 4 เนเธอร์แลนด์ 24 เซ็นเตอร์แบ็คหน้าใหม่
MF Jordan Henderson 6 อังกฤษ แกนหลักแดนกลาง, กัปตันทีม
FW Keane Lewis-Potter อังกฤษ ทำประตูตีเสมอเกมนี้
FW Kevin Schade 7 เยอรมนี ปีกความเร็วสูง

ตารางคะแนนอาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก 2025/26)

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 Arsenal 25

(อาร์เซนอลยังนำเป็นจ่าฝูง แต่ระยะห่างลดเหลือ 4 แต้มจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้หลังจบเกมนี้)

ผู้เล่นตัวหลักของอาร์เซนอล (ฤดูกาล 2025/26)

ตำแหน่ง ชื่อผู้เล่น เบอร์ สัญชาติ อายุ หมายเหตุ
GK David Raya 1 สเปน 30 นายทวารตัวจริง
DF William Saliba 2 ฝรั่งเศส เซ็นเตอร์แบ็คตัวหลัก
DF Gabriel 6 บราซิล ยืนคุมแนวรับร่วมกับซาลีบา
DF Ben White 4 อังกฤษ เล่นได้หลายบทบาทในแนวรับ
MF Martin Ødegaard 8 นอร์เวย์ กัปตันทีม, ตัวทำเกม
FW Bukayo Saka 7 อังกฤษ ปีกขวาคนสำคัญ (อาจบาดเจ็บบางเกม)
FW Gabriel Martinelli 11 บราซิล 24 พลาดโอกาสสำคัญช่วงท้าย
FW Noni Madueke อังกฤษ โหม่งประตูนำ นาทีที่ 61

โดยรวมแล้ว เกมนี้สะท้อนความโหดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้ชัด ต่อให้เป็นทีมอันดับ 1 ก็พลาดแต้มได้ทุกนัด โดยเฉพาะเมื่อเจอเบรนท์ฟอร์ดที่เล่นเป็นระบบ และอันตรายมากจากลูกตั้งเตะ

ฝั่งอาร์เซนอลน่าจะเสียดาย เพราะมีจังหวะปิดเกมแต่ทำไม่ได้ ส่วนแฟนเบรนท์ฟอร์ดมีเหตุผลให้ภูมิใจ เพราะทีมสู้ถึงที่สุด และเก็บแต้มสำคัญได้อีกครั้ง ต่อจากนี้ทั้งสองทีมต้องรีบปรับให้ไว เพื่อเดินหน้าลุ้นเป้าหมายของตัวเองในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

แอตเลติโก มาดริด ถล่มบาร์เซโลนา 4-0 ในเกมที่พลิกล็อก

Continue Reading

SOi Dog FOundation

ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด
ข่าวอาชญากรรม - Crime11 hours ago

ทหารในเชียงใหม่สังหารผู้ค้ายาเสพติด 5 ราย และยึดยาเมทแอมเฟตามีนได้ 3.5 ล้านเม็ด
อาร์เซนอล vs วีแกน 4-0
ฟุตบอล12 hours ago

อาร์เซนอลถล่มวีแกน แอธเลติก 4-0 เอฟเอคัพ รอบ 4, ครึ่งแรกยิงยับก่อนลิ่วรอบ 16 ทีม
บิ๊กซี บันดู่ เชียงราย อุโมงค์เชียงราย อุโมงค์สนามบินเชียงราย
เชียงราย - Chiang Rai News12 hours ago

อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าวีรบุรุษแห่งภูเขาเชียงราย มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2572
เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1
ฟุตบอล12 hours ago

เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก
เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1
ฟุตบอล1 day ago

เรอัล มาดริด เอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 4-1 ขึ้นนำจ่าฝูงลาลีกาโดยไม่มี เอ็มบาปเป้
ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
ข่าวอาชญากรรม - Crime1 day ago

ตำรวจจับกุมชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่เกาะพะงัน และยึดยาเสพติดได้กว่า 50 ล้านบาท
14 คู่รักเติมหวานวันวาเลนไทน์ กับกิจกรรม "บอลลูนเลิฟ จดทะเบียนสมรส บอกรักบนฟ้า"
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

14 คู่รักเข้าพิธีแต่งงานในวันวาเลนไทน์ ณ งานเทศกาลบอลลูนสิงห์ปาร์ค 2026
เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

เชียงรายเร่งยกระดับแม่สรวยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ระดับ "โลหะหนัก" ในแม่น้ำของเชียงรายยังคงสูงกว่ามาตรฐาน
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

ระดับ “โลหะหนัก” ในแม่น้ำของเชียงรายยังคงสูงกว่ามาตรฐาน
คนขับรถประสบอุบัติเหตุหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 days ago

คนขับรถประสบอุบัติเหตุในลำปางหลังจากหลับในขณะขับรถ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
"Tokyogurl" และ "Cheerio" ถูกตั้งข้อหาโกงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
เทคโนโลยี2 days ago

“Tokyogurl” และ “Cheerio” ถูกตั้งข้อหาโกงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
บุรีรัมย์ ชายอายุ 19 ปีถูกจับกุมในข้อหาวางแผนเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วย "ระเบิดมือ" ในวันวาเลนไทน์
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 days ago

บุรีรัมย์ ชายอายุ 19 ปีถูกจับกุมในข้อหาวางแผนเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วย “ระเบิดมือ” ในวันวาเลนไทน์
บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย
เชียงราย - Chiang Rai News2 days ago

บริษัท ทรู เทเลคอม และหน่วยงานในอำเภอแม่สาย ได้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับสายหลอกลวง
สำนักงานกิจการอาเซียนมาเยือนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและการหลอกลวงทางโทรศัพท์
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 days ago

สำนักงานกิจการอาเซียนมาเยือนเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและการหลอกลวงทางโทรศัพท์
Saucony Thailand เดินเกมปี’69 สู่ Lifestyle Running
ข่าวธุรกิจ3 days ago

Saucony Thailand เดินเกมปี’69 สู่ Lifestyle Running ปักหมุด ‘House of Endorphin’
แมนยู พบ แมนซิตี 2-0
ฟุตบอล4 weeks ago

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ล้มแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 ในศึกดาร์บีที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ยุคคาร์ริค
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี
ข่าวธุรกิจ4 weeks ago

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี
ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล
ฟุตบอล4 weeks ago

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ยืนหยัด เสมออาร์เซนอลจ่าฝูง 0-0 แบบเข้มข้นที่ซิตี้ กราวด์
ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลีย์
ฟุตบอล4 weeks ago

ลิเวอร์พูลสะดุดอีกครั้ง, เปิดแอนฟิลด์เจ๊าเบิร์นลีย์ 1-1 แบบน่าหงุดหงิด
รถกระบะที่บรรทุกชาวจีน 7 คน ประสบอุบัติเหตุระหว่างการไล่ล่าของตำรวจ
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

รถกระบะที่บรรทุกชาวจีน 7 คน ประสบอุบัติเหตุระหว่างการไล่ล่าของตำรวจ
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถล่ม สิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด 8-1
ฟุตบอล4 weeks ago

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถล่ม สิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด 8-1
เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่ลาหูสากลครั้งที่ 3
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่ลาหูสากลครั้งที่ 3
ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว หลังพนักงานต้อนรับโรงแรมถูกฆาตกรรมในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์สองเครื่องและกระเป๋าถือหนึ่งใบ
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่งในข้อหาฆาตกรรมพนักงานต้อนรับโรงแรม และขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องและกระเป๋าถือ 1 ใบ
เรอัล โซเซียดาด 2-1 บาร์เซโลนา
ฟุตบอล4 weeks ago

เรอัล โซเซียดัดช็อกบาร์ซ่า 2-1 ที่เรอาเล อารีนา
ส้มโอเวียงแก่น” ในจังหวัดเชียงรายได้รับสถานะ GI ใหม่
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ส้มโอเวียงแก่น” ในจังหวัดเชียงรายได้รับสถานะ GI ใหม่
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวโทษผู้นำเข้าและผู้ส่งออกแร่ที่ปนเปื้อนในแม่น้ำทางตอนเหนือ
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวโทษผู้นำเข้าและผู้ส่งออกแร่ที่ปนเปื้อนในแม่น้ำทางตอนเหนือ
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจติดตามและจับกุมกลุ่มผู้ใช้บัญชีกลางในการหลอกลวงทางโทรศัพท์ได้สำเร็จ
ฟุตบอล4 weeks ago

อาร์เซนอลบุกชนะอินเตอร์ 3-1 ที่ซาน ซิโร, ฟอร์มแกร่งในแชมเปียนส์ลีก
ส.ส.เชียงรายโต้วาทีแก้ปัญหาน้ำพิษ มลพิษทางอากาศ PM2.5 ยา และการซื้อเสียงเรียกร้อง
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ส.ส.เชียงรายโต้วาทีแก้ปัญหาน้ำพิษ มลพิษทางอากาศ PM2.5 ยา และการซื้อเสียงเรียกร้อง
Tottenham Hotspur Beat Borussia Dortmund 2-0
ฟุตบอล4 weeks ago

สเปอร์สเก็บชัยสำคัญในแชมเปียนส์ลีก ชนะดอร์ทมุนด์ 2-0

Trending