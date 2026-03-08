Connect with us
ฟุตบอล

อาร์เซนอลเอาชนะแมนส์ฟิลด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้สำเร็จ

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 hour ago

on

อาร์เซนอล vs แมนส์ฟิลด์ 2-1

อาร์เซนอล ทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก คว้าชัยชนะอย่างยากลำบากด้วยสกอร์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเป็นปีเดียวที่มิเกล อาร์เตตาพาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ได้

เกมนี้สะท้อนเสน่ห์ของเอฟเอคัพชัดเจน เพราะทีมรองสู้ไม่ถอยจนเกือบสร้างเซอร์ไพรส์ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาสำคัญยังเป็นฝั่งอาร์เซน่อลที่คมกว่า จึงเอาตัวรอดไปได้

สรุปสกอร์และรายชื่อผู้ทำประตู – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • นาที 41: Noni Madueke (อาร์เซน่อล) ยิงโค้งจากนอกกรอบ บอลเสียบมุมบน หลัง Gabriel Martinelli เปิดย้อนมาให้ (นับเป็นประตูที่ 100 ของทีมในฤดูกาลนี้)
  • นาที 50: Will Evans (แมนส์ฟิลด์) ลงสำรองแล้วยิงเรียดมุมขวา จากจังหวะบอลหลุดมาถึงเท้าโดยมีจังหวะผิดพลาดจาก Marli Salmon ทำให้สกอร์กลับมาเท่ากัน 1-1
  • นาที 66: Eberechi Eze (อาร์เซน่อล) ลงมาเป็นตัวสำรองก่อนซัดไกลเต็มข้อ บอลพุ่งเสียบมุมบนซ้าย ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ป้องกัน

ประเด็นสำคัญในเกม

  • อาร์เซน่อลปรับมาใช้แผงหลังสาม และให้ดาวรุ่งวัย 16 ปีลงเล่นพร้อมกัน 2 คน คือ Max Dowman และ Marli Salmon โดยอาร์เตต้าชื่นชม Dowman ว่าเล่นได้ “ยอดเยี่ยม” และมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้ง แต่โดนผู้รักษาประตูเซฟไว้
  • ช่วงครึ่งแรกแมนส์ฟิลด์เล่นดุดัน ครองจังหวะได้ดี และยิงถึง 11 ครั้ง กดดันทีมเยือนต่อเนื่อง
  • นาที 38 Leandro Trossard เจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนออก แต่ทีมยังตั้งเกมกลับมาได้
  • เมื่อ Eze ถูกส่งลงสนาม รูปเกมเปลี่ยนทันที เพราะประตูของเขาทำให้อาร์เซน่อลกลับมานำ และคุมเกมจนจบ
  • แฟนบอล 9,260 คนช่วยเติมบรรยากาศให้สนามเดือดตามสไตล์บอลถ้วย

จากผลนี้ อาร์เซน่อลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นหลายแชมป์ในฤดูกาลเดียว หลังผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก และเข้าชิงลีกคัพแล้ว ชัยชนะเหนือแมนส์ฟิลด์จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทีมต้องเก็บให้ได้

สถิติผู้เล่นอาร์เซน่อล (Arsenal Player Statistics, อ้างอิงจากรายงานเกมแบบประมาณการ)

ผู้เล่นตำแหน่งนาทีลงเล่นประตูแอสซิสต์ช็อตการผ่านบอลสำเร็จ (%)หมายเหตุ
Kepa ArrizabalagaGK9085เซฟสำคัญหลายจังหวะ
Noni MaduekeFW9010482ยิงสวย, เด่นสุดในเกม
Eberechi EzeMF (sub)2410290ลงมาเปลี่ยนเกมด้วยประตูชัย
Gabriel MartinelliFW8001378ทำแอสซิสต์ให้ประตูแรก
Max DowmanMF (youth)9000388ดาวรุ่ง 16 ปีเล่นโดดเด่น
Leandro TrossardFW3800180เจ็บและถูกเปลี่ยนออก
อื่นๆ (รวมทีม)1587ครองบอล 58%

สถิติผู้เล่นแมนส์ฟิลด์ ทาวน์ (Mansfield Town Player Statistics, อ้างอิงจากรายงานเกมแบบประมาณการ)

ผู้เล่นตำแหน่งนาทีลงเล่นประตูแอสซิสต์ช็อตการผ่านบอลสำเร็จ (%)หมายเหตุ
RobertsGK9070เซฟช่วยทีมหลายครั้ง
Will EvansFW (sub)4010275ยิงตีเสมอให้ทีมกลับมาได้
อื่นๆ (รวมทีม)1272ครองบอล 42% และสู้สุดใจ

ภาพรวมของเกมนี้ย้ำชัดว่า ต่อให้เป็นทีมใหญ่ก็ประมาทไม่ได้ในบอลถ้วย เพราะทุกทีมพร้อมสู้เต็มร้อย อาร์เตต้าชมทัศนคติลูกทีม และยอมรับว่าแมนส์ฟิลด์ทำได้ดีมาก

ต่อจากนี้ อาร์เซน่อลต้องรอผลจับสลากรอบก่อนรองชนะเลิศในวันจันทร์ ส่วนแมนส์ฟิลด์ปิดฉากเส้นทางเอฟเอคัพปีนี้อย่างน่าภาคภูมิใจ แม้จะพลาดเข้ารอบก็ตาม

บาร์เซโลนาเอาชนะแอธเลติก บิลเบา 1-0 จากประตูสุดสวยของลามีน ยามาล

ฟุตบอล

เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2 ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพ

Thanawat Chaiyaporn

Published

45 minutes ago

on

March 8, 2026

By

เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2

เชลซีจากพรีเมียร์ลีกเจองานหนักเกินคาดในการไปเยือน Wrexham จากแชมเปี้ยนชิพ เกมนี้เดือดตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งพลิกไปพลิกมา และมีจังหวะให้ลุ้นแทบทุกช่วง สุดท้ายทีมเยือนอาศัยคุณภาพและความนิ่งในช่วงต่อเวลา บุกชนะ 4-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ

ด้าน Wrexham ที่มีเจ้าของเป็นคนดังอย่าง Ryan Reynolds และ Rob McElhenney สร้างกระแสไปทั่วโลก และเกือบทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ในเอฟเอคัพให้ได้แล้ว แต่เชลซีภายใต้การคุมทีมของ Liam Rosenior ยังยืนระยะได้ดี โดยเฉพาะการแก้เกมและพลังจากตัวสำรอง

เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2

เหตุการณ์สำคัญในเกม – รับชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • นาทีที่ 18: Wrexham ออกนำ 1-0 จาก Sam Smith ที่วิ่งสอดไปรับบอลยาวของ Callum Doyle ก่อนยิงผ่าน Robert Sanchez แบบคมกริบ
  • นาทีที่ 40: เชลซีกลับมาเป็น 1-1 จากจังหวะลูกตั้งเตะที่ทำให้ Arthur Okonkwo ทำเข้าประตูตัวเอง
  • นาทีที่ 78: เจ้าถิ่นนำอีกครั้งเป็น 2-1 เมื่อ Callum Doyle เข้าทำจากจังหวะเตะมุมได้อย่างเฉียบขาด
  • นาทีที่ 80+: George Dobson โดนใบแดง ทำให้ Wrexham เหลือ 10 คน และเกมเปลี่ยนทันที
  • นาทีที่ 82: Josh Acheampong ซัดไกลสุดสวยให้เชลซีตามตีเสมอ 2-2 พาทีมกลับมาอยู่ในเกมอีกครั้ง
  • นาทีที่ 96 (ต่อเวลาพิเศษ): Alejandro Garnacho ยิงให้เชลซีนำ 3-2 จากจังหวะเข้าทำระยะเผาขน หลัง Dario Essugo แทงทะลุแนวรับให้แบบได้ลุ้นเต็มๆ
  • นาทีที่ 125 (ต่อเวลาพิเศษ): João Pedro ปิดกล่องเป็น 4-2 ด้วยการยิงมุมแคบอย่างเยือกเย็น การันตีตั๋วรอบ 8 ทีม

แม้ Wrexham จะโดนนำช่วงต่อเวลา แต่ภาพรวมต้องให้เครดิตเรื่องหัวใจและวินัย เพราะพวกเขานำก่อนถึงสองครั้ง และยังสู้แม้เหลือผู้เล่นน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีดราม่า VAR ในช่วงต่อเวลาที่ริบประตูของ Lewis Brunt เนื่องจากล้ำหน้าแบบเฉียดมาก

เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2

สรุปสกอร์และรายชื่อผู้ทำประตู

Wrexham (2 ประตู)

  • Sam Smith (น.18)
  • Callum Doyle (น.78)

Chelsea (4 ประตู)

  • Arthur Okonkwo (เข้าประตูตัวเอง, น.40)
  • Josh Acheampong (น.82)
  • Alejandro Garnacho (น.96)
  • João Pedro (น.125)

เชลซีเอาชนะเร็กซ์แฮม 4-2

ตารางคะแนนนักเตะเด่น เชลซี (สรุป)

ผู้เล่นตำแหน่งนาทีที่ลงเล่นประตูแอสซิสต์จุดเด่นในเกม
Robert SanchezGK120เซฟสำคัญหลายครั้ง ช่วยประคองทีม
Josh AcheampongDF1201ยิงตีเสมอ 2-2 เปลี่ยนโมเมนตัม
Alejandro GarnachoFW1201ยิงประตูขึ้นนำในช่วงต่อเวลา
João PedroFW1201จบสกอร์ประตูที่ 4 แบบเด็ดขาด
Dario Essugo (สำรอง)MF60+2ลงมาแล้วทำเกมทันที แอสซิสต์สองลูก
Liam Roseniorผู้จัดการทีมปรับเกมและเปลี่ยนตัวได้ผล

(หมายเหตุ: เป็นสรุปจากผู้เล่นเด่นและเหตุการณ์หลักในเกม)

ตารางคะแนนนักเตะเด่น Wrexham (สรุป)

ผู้เล่นตำแหน่งนาทีที่ลงเล่นประตูแอสซิสต์จุดเด่นในเกม
Arthur OkonkwoGK120แม้มีจังหวะทำเข้าประตูตัวเอง แต่ยังเซฟหลายครั้ง
Sam SmithFW90+1จบสกอร์เปิดเกมให้เจ้าถิ่นนำ
Callum DoyleDF12011ทำประตูนำครั้งที่สอง และมีส่วนร่วมกับเกมรุก
George DobsonMF80ใบแดงช่วงท้าย ส่งผลหนักต่อรูปเกม
Lewis Brunt (สำรอง)DF30+มีจังหวะทำประตูแต่โดน VAR ยกเลิก

ถึงจะแพ้ Wrexham ก็ยังได้เสียงชื่นชมไม่น้อยจากแฟนบอลและสื่อ เพราะเกมนี้สนุก เข้มข้น และมีครบทั้งความผิดพลาด ความกล้า และความหวัง แบบที่แฟนบอลชอบในฟุตบอลถ้วย

หลังจากนี้ เชลซีรอพบคู่แข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป ส่วน Wrexham กลับไปโฟกัสเป้าหมายหลักคือการลุ้นเลื่อนชั้นในลีกตามเดิม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล 3-1

อาร์เซนอลเอาชนะแมนส์ฟิลด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้สำเร็จ

ฟุตบอล

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ นิวคาสเซิล 3-1

Thanawat Chaiyaporn

Published

1 hour ago

on

March 8, 2026

By

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล 3-1

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โชว์ฟอร์มแน่นในรอบรองชนะเลิศคาราบาว คัพ นัดที่สอง ด้วยการเปิดเอติฮัด สเตเดี้ยม เอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้สกอร์รวมสองนัดขาดลอย 5-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอาร์เซนอล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีก

ชมไฮไลท์การแข่งขัน

เกมนี้ เป๊ป กวาร์ดิโอลา จัดทัพ “เรือใบสีฟ้า” ลงเล่นแบบไม่ผ่อน หลังจากนัดแรกบุกชนะ 2-0 ที่สเต เจมส์ พาร์ค ซิตี้ยังเดินเกมรุกตั้งแต่ต้น และปิดงานได้ตั้งแต่ครึ่งแรก ก่อนคุมสถานการณ์จนจบเกม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล 3-1

ไฮไลต์สำคัญของเกม

  • นาทีที่ 7: โอมา มาร์มูช (Omar Marmoush) ยิงให้ซิตี้ขึ้นนำ 1-0 ด้วยจังหวะจบสกอร์เฉียบคม
  • นาทีที่ 29: มาร์มูช กดประตูที่สองของตัวเอง พาทีมหนีเป็น 2-0
  • นาทีที่ 32: ติจจานี เรย์นเดอร์ส (Tijjani Reijnders) เติมขึ้นมายิงปิดท้ายครึ่งแรกเป็น 3-0 หลังเจาะแนวรับทีมเยือนสำเร็จ
  • นาทีที่ 62: แอนโธนี เอลังกา (Anthony Elanga) ยิงตีไข่แตกให้ นิวคาสเซิล ไล่มา 3-1 แต่ไม่ทันเปลี่ยนเกม

ภาพรวมครึ่งแรก ซิตี้คุมเกมได้ชัด ทั้งการครองบอลและจำนวนโอกาสเข้าทำ ขณะที่นิวคาสเซิลพยายามเร่งในครึ่งหลังและหาจังหวะโต้กลับ อย่างไรก็ตาม ซิตี้ยังยืนระยะได้ดีและไม่เปิดช่องมากนัก ชัยชนะนัดนี้ทำให้กวาร์ดิโอลาเข้าใกล้แชมป์คาราบาว คัพ สมัยที่ 5 และเตรียมดวลอาร์เซนอลในนัดชิงที่เวมบลีย์

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล 3-1

สถิติทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้

รายการค่า
ประตูที่ทำได้3
ผู้ทำประตูOmar Marmoush (7′, 29′), Tijjani Reijnders (32′)
การครองบอล65% (โดยประมาณ)
โอกาสยิงทั้งหมด18
ยิงเข้ากรอบ8
การผ่านบอลสำเร็จสูง
การเซฟของผู้รักษาประตู2-3

แนวรุกของซิตี้ทำงานได้ครบ โดยเฉพาะมาร์มูชที่ร้อนแรงและกดดันแนวรับนิวคาสเซิลตลอดเกม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล 3-1

สถิติทีมนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

รายการค่า
ประตูที่ทำได้1
ผู้ทำประตูAnthony Elanga (62′)
การครองบอล35% (โดยประมาณ)
โอกาสยิงทั้งหมด7-9
ยิงเข้ากรอบ3
การผ่านบอลสำเร็จต่ำกว่า
การเซฟของผู้รักษาประตู5+

ทีมของเอ็ดดี้ โฮว์ สู้เต็มที่ แต่พอเสียประตูเร็ว เกมรับต้องถอยและเปิดพื้นที่มากขึ้น จึงโดนลงโทษต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรก แม้เอลังกาจะยิงได้หนึ่งประตูในครึ่งหลัง แต่สกอร์รวมยังห่างเกินกว่าจะกลับมาได้

วิเคราะห์หลังเกม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ย้ำภาพทีมที่เล่นถ้วยนี้ได้มั่นใจ เกมรุกที่จบคมในครึ่งแรกทำให้รูปเกมชัดตั้งแต่เนิ่นๆ หลังจบเกม กวาร์ดิโอลาให้สัมภาษณ์ว่า “เราต้องการคว้าแชมป์ทุกใบ และการเจออาร์เซนอลในนัดชิงจะเป็นการทดสอบที่ดีมาก”

ด้านนิวคาสเซิลต้องยุติเส้นทางป้องกันแชมป์คาราบาว คัพ ลงอย่างน่าเสียดาย แต่พวกเขายังมีภารกิจในพรีเมียร์ลีกและรายการอื่นให้ลุ้นต่อ

ค่ำคืนนี้จึงเป็นอีกเกมที่แฟนแมนเชสเตอร์ ซิตี้จดจำได้ไม่ยาก เพราะทีมเล่นได้ลงตัว และกลับไปยืนบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง

อาร์เซนอลเอาชนะแมนส์ฟิลด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้สำเร็จ

ฟุตบอล

บาร์เซโลนาเอาชนะแอธเลติก บิลเบา 1-0 จากประตูสุดสวยของลามีน ยามาล

Thanawat Chaiyaporn

Published

2 hours ago

on

March 8, 2026

By

บาร์เซโลนา vs แอธเลติก 1-0

บิลเบา, สเปน, 8 มีนาคม 2569 ฟุตบอลลาลีกา สเปน นัดที่ 27 คืนวันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่สนามซาน มาเมส บาร์เซโลนาเก็บสามแต้มสำคัญด้วยการชนะ แอธเลติก คลับ 1-0 โดยได้ประตูเดียวของเกมในครึ่งหลังจากลามีน ยามาล ส่งผลให้ทีมของฮันซี ฟลิค ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไป และทิ้งห่างเรอัล มาดริดเพิ่มเป็น 4 คะแนน

เกมเยือนซาน มาเมสไม่เคยง่าย และนัดนี้ก็เหมือนเดิม แม้บาร์เซโลนาจะขาดตัวหลักบางรายจากอาการบาดเจ็บ รวมถึงมีการโรเตชันทีม แต่ภาพรวมยังเล่นอย่างมีวินัย โดยเฉพาะจังหวะสำคัญที่ดาวรุ่งวัย 18 ปีลุกขึ้นมาปิดเกมให้ทีม

บาร์เซโลนา vs แอธเลติก 1-0

ไฮไลท์สำคัญของเกม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน

  • ครึ่งแรก: รูปเกมออกมาสูสี แอธเลติก คลับ ครองบอลมากกว่าและหาโอกาสได้บ่อย แต่แนวรับบาร์เซโลนาที่มีโรนัลด์ อาเราโฆคุมจังหวะช่วยกันปิดพื้นที่ดี จบ 45 นาทีแรกยัง 0-0
  • นาทีที่ 68, ประตูชัย: ยามาลรับบอลจากเปดรี้ กอนซาเลซทางขวา จากนั้นลากตัดเข้าในด้วยเท้าซ้ายก่อนปั่นโค้งไปมุมไกล บอลเสียบเสาแบบหมดจด ยูไน ซิมอน พุ่งสุดตัวแล้วแต่เอาไม่อยู่ บาร์เซโลนาขยับนำ 1-0
  • ท้ายเกม: เจ้าถิ่นเร่งเครื่องหวังตีเสมอ แต่บาร์เซโลนายังยืนระยะได้ดีและบล็อกจังหวะสำคัญหลายครั้ง ขณะเดียวกันก็มีสวนกลับให้ลุ้นทิ้งห่าง แต่ทำเพิ่มไม่ได้ สุดท้ายจบเกมด้วยชัยชนะแบบเฉือนหวิวแต่คุ้มค่า

แม้ฟอร์มโดยรวมไม่ได้ไหลลื่นที่สุด แต่บาร์เซโลนาแสดงให้เห็นว่าทีมยังเก็บผลการแข่งขันได้ในวันที่เกมไม่เข้ามือมากนัก และยังมีทีเด็ดจากนักเตะดาวรุ่งที่ตัดสินเกมได้

บาร์เซโลนา vs แอธเลติก 1-0

สถิติและนักเตะเด่นของบาร์เซโลนา

บาร์เซโลนาเลือกเล่นรัดกุม เน้นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับ โดยยามาลเป็นจุดที่สร้างความต่าง

ตำแหน่งนักเตะหมายเหตุเด่น
ผู้รักษาประตูมาร์ค อันเดร แทร์ สเตเก้นเก็บคลีนชีต ช่วยทีมไว้หลายจังหวะ
กองหลังโรนัลด์ อาเราโฆคุมแนวรับดี อ่านเกมแม่น
กองกลางเปดรี้ กอนซาเลซจ่ายให้ยามาลก่อนประตูชัย
ปีก, กองหน้าลามีน ยามาลยิงประตูสุดสวย คว้า Man of the Match
กองหน้าโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ช่วยดึงตัวประกบ เปิดพื้นที่ให้เพื่อน

ยามาลยังถูกพูดถึงว่าเป็น “เรื่องตลก” (joke) แบบชมกันตรงๆ เพราะเล่นเกินวัย และประตูนี้ก็ช่วยให้บาร์เซโลนารักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้อีกนัด

บาร์เซโลนา vs แอธเลติก 1-0

สถิติและนักเตะเด่นของแอธเลติก คลับ

แอธเลติก คลับ เล่นในบ้านได้ดี มีช่วงที่คุมเกมอยู่ แต่สุดท้ายขาดความคมในจังหวะสุดท้าย

ตำแหน่งนักเตะหมายเหตุเด่น
ผู้รักษาประตูยูไน ซิมอนเซฟหลายครั้ง แต่เสียประตูจากลูกยิงไกล
กองหลังดานี วิวิอันรับใบเหลืองช่วงท้ายเกม
กองกลางมิเกล เวสก้าคุมกลางสนามดี แต่จังหวะจบยังไม่พอ
ปีกอิญญากี วิลเลียมส์สร้างปัญหาให้แนวรับหลายครั้ง แต่ไม่จบสกอร์
กองหน้ากอร์ก้า กูรูเซต้ามีโอกาสแต่ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตู

ครึ่งแรกเจ้าถิ่นสร้างโอกาสได้มากกว่า แต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ และเมื่อโดนลงโทษจากลูกยิงของยามาล ก็เลยต้องเสียแต้มสำคัญในบ้านไป

สรุปและผลกระทบต่อลีก

สามแต้มนี้ทำให้บาร์เซโลนานำเรอัล มาดริด 4 คะแนน หลังผ่าน 27 นัด แม้จะเป็นเกมที่ไม่ได้หวือหวา แต่เป็นชัยชนะที่สะท้อนความนิ่ง และความสามารถในการเอาตัวรอดในเกมยาก

ด้านแอธเลติก คลับ ยังต้องเร่งแก้เรื่องการจบสกอร์ หากหวังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปต่อไป

หลังจากนี้บาร์เซโลนามีโปรแกรมสำคัญรออยู่ ส่วนแอธเลติกต้องรีบรีเซ็ตและเดินหน้าต่อให้เร็วที่สุด

เรอัล มาดริด เฉือน เซลต้า บีโก้ 2-1 นาทีบาป วัลเวร์เด้ซัดปิดเกม

