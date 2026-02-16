ฟุตบอล
เชียงราย ยูไนเต็ด เสมอกับ ระยอง เอฟซี 1-1 ในช่วงท้ายเกมสุดระทึก
ระยอง, 15 กุมภาพันธ์ 2569, ศึกบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 21 ระยอง เอฟซี หรือ “ม้านิลมังกร” เปิดสนาม WHA Rayong Stadium เสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด หรือ “กว่างโซ้งมหาภัย” 1-1 โดยเจ้าบ้านได้ประตูตีเสมอช่วงท้าย นาที 88 จาก สเตนิโอ จูเนียร์ ทำให้เกมนี้จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบเข้มข้น – รับชมไฮไลท์
ก่อนเกม ทั้งสองทีมต่างต้องการคะแนนเพื่อขยับอันดับ ระยองเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจ ขณะที่เชียงรายต้องการแต้มเพื่อหนีโซนอันตราย ครึ่งแรกภาพรวมค่อนข้างสูสี แต่เชียงรายฉวยโอกาสขึ้นนำก่อน เมื่อ จอร์แดน เอมมาวีเว จบสกอร์ในนาที 33 ส่งให้ทีมเยือนนำ 1-0 ตอนจบ 45 นาทีแรก
กลับมาครึ่งหลัง ระยองเพิ่มความดุดันมากขึ้น หลังปรับแท็กติกและเติมเกมรุกต่อเนื่อง แม้เชียงรายจะตั้งรับได้แน่น และพยายามคุมจังหวะเกมไว้ แต่เจ้าบ้านยังเดินหน้ากดดันจนสำเร็จ นาที 88 ริโอมะ อิโตะ เปิดบอลให้ สเตนิโอ จูเนียร์ ขึ้นโหม่งตุงตาข่าย ตีเสมอเป็น 1-1 จากนั้นทั้งสองฝั่งประคองเกมจนหมดเวลา สกอร์ไม่เปลี่ยน
ผลเสมอนัดนี้ทำให้ ระยอง เอฟซี ยังอยู่ที่อันดับ 6 มี 28 คะแนน จาก 19 นัด ส่วน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 9 มี 25 คะแนน จาก 20 นัด (ข้อมูลหลังจบเกม) ทั้งคู่ยังมีลุ้นขยับอันดับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล
ไฮไลต์สำคัญของเกม
- นาที 33, จอร์แดน เอมมาวีเว ยิงให้เชียงราย ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0
- นาที 88, สเตนิโอ จูเนียร์ โขกตีเสมอ 1-1 จากแอสซิสต์ของ ริโอมะ อิโตะ
- ครึ่งหลังระยองโอกาสจบสกอร์มากขึ้น แต่เชียงรายคุมพื้นที่หน้าประตูได้ดี
- การเปลี่ยนตัวและเร่งเกมของระยองช่วงท้าย ช่วยเปลี่ยนรูปเกมอย่างชัดเจน
หลังจบเกม กุนซือระยอง เอฟซี พูดถึงหัวใจของลูกทีมว่า “เด็กๆ สู้กันเต็มที่ เราไม่ยอมแพ้แม้ตามหลัง และแต้มนี้สำคัญมากในบ้านเรา”
ด้านเชียงราย ยูไนเต็ด ยังเสียดายที่หลุดชัยชนะไปช่วงท้าย อย่างไรก็ตาม ทีมยอมรับว่าอย่างน้อยผลเสมอยังดีกว่าไม่ได้แต้ม “เรานำก่อน แต่หลุดสมาธิช่วงท้าย ต้องกลับไปแก้เพื่อเกมหน้า” เฮดโค้ชกล่าว
ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (Chiangrai United)
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|อายุ
|สัญชาติ
|สัญญาจนถึง
|ผู้รักษาประตู
|(ข้อมูลหลักจากฤดูกาล)
|–
|–
|–
|กองหลัง
|บรรพกิจ พรมมณี
|27
|ไทย
|2026
|กองหลัง
|ธนศักดิ์ ศรีใส
|36
|ไทย
|2026
|กองกลาง
|(ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
|–
|–
|–
|กองหน้า
|จอร์แดน เอมมาวีเว
|–
|–
|–
เชียงราย ยูไนเต็ด ผสมผสานนักเตะต่างชาติและดาวรุ่งไทย โดยเน้นการขึ้นเกมทางริมเส้น และหาจังหวะจากลูกตั้งเตะเป็นหลัก
ตารางนักเตะหลักและข้อมูลทีม ระยอง เอฟซี (Rayong FC)
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|อายุ
|สัญชาติ
|สัญญาจนถึง
|ผู้รักษาประตู
|วิชญะ กานทอง
|32
|ไทย
|2026
|ผู้รักษาประตู
|ไชยณรงค์ บุญเกิด
|29
|ไทย
|2026
|กองหลัง
|(ผู้เล่นหลักอื่นๆ)
|–
|–
|–
|กองกลาง
|ริโอมะ อิโตะ
|–
|–
|–
|กองหน้า
|สเตนิโอ จูเนียร์
|–
|–
|–
ระยอง เอฟซี มีตัวต่างชาติช่วยเพิ่มมิติเกมรุก และเกมนี้ สเตนิโอ จูเนียร์ ก็เป็นคนสำคัญที่พาทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้
สถิติการพบกันล่าสุด (H2H)
- ช่วงหลังทั้งสองทีมเจอกันแล้วผลมักออกมาสูสี
- เกมก่อนหน้า (ตุลาคม 2568) ระยองบุกชนะเชียงราย 1-0
- นัดนี้จบเสมอ ทำให้ภาพรวมการพบกันช่วงหลังยังใกล้เคียงกันมาก
โดยรวมแล้ว เกมนี้เป็นอีกนัดที่แฟนบอลได้เห็นทั้งความเข้มข้นและความพยายามของสองทีมในไทยลีก 1 ต่อจากนี้ทั้งคู่จะได้พักก่อนกลับไปเตรียมทีมสำหรับนัดถัดไป โดยเชียงรายต้องเน้นความนิ่งในช่วงท้ายเกมให้มากขึ้น ส่วนระยองจะพยายามต่อยอดฟอร์มในบ้าน เพื่อเก็บแต้มไล่กลุ่มบนของตารางต่อไป
ลอนดอน, 16 กุมภาพันธ์ 2569 อาร์เซน่อลของ มิเกล อาร์เตต้า โชว์ฟอร์มดุในเอฟเอคัพ รอบ 4 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยการเปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม ถล่ม วิแกนแอธเลติก 4-0 แบบไม่ให้ตั้งตัว ส่งผลให้ “ปืนใหญ่” ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย (รอบ 5) ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาลที่คว้าแชมป์ในปี 2020
นอกจากนี้ ผลงานนัดนี้ยังทำให้อาร์เซน่อลยังอยู่บนเส้นทางลุ้นความสำเร็จหลายรายการในซีซัน 2025/26 เพราะทีมยังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก, เข้าชิงคาราบาวคัพ และผ่านเข้ารอบ 16 ทีมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกแล้ว
แม้เกมนี้จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง แต่รูปเกมยังคุมได้หมด ที่สำคัญคืออาร์เซน่อลยิงได้ครบ 4 ประตูตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรก ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทำให้วิแกนที่มาจากลีกวัน (ระดับ 3) ตั้งเกมแทบไม่ทัน ท่ามกลางแฟนบอลราว 60,000 คนที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดเกม
ไฮไลต์เกม, 4 ประตูเร็วใน 17 นาที
อาร์เซน่อลเปิดเกมด้วยจังหวะกดดันสูง และเร่งเครื่องช่วงนาที 11-27 จนสกอร์ไหลทันที
- นาที 11: นอนิ มาดูเอเก จบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากบอลแทงทะลุช่องของ เอเบเรชี เอเซ ก่อนแตะครั้งเดียวแล้วซัดเข้าไปอย่างนิ่ง
- นาที 18-19: กาเบรียล มาร์ติเนลลี บวกเพิ่มเป็น 2-0 จากการทำเกมของเอเซอีกครั้ง แล้วกดด้วยซ้ายเข้าเสียบมุมล่างขวา
- นาที 23: วิแกนเสียประตูที่สามจาก แจ็ค ฮันต์ ที่พลาดทำเข้าประตูตัวเอง หลัง บูกาโย ซาก้า หลุดเข้าเขตโทษแล้วตัดกลับมา ทำให้หน้าประตูวุ่นวาย
- นาที 27: กาเบรียล เชซุส ปิดบัญชีเป็น 4-0 จากบอลยาวข้ามแนวรับของ คริสเตียน นอร์การ์ด ก่อนแตะหนีผู้รักษาประตูแล้วยิงเข้าไปสวยงาม
หลังพักครึ่ง อาร์เซน่อลลดจังหวะลง เน้นครองบอลและคุมพื้นที่เป็นหลัก ขณะเดียวกัน วิแกนแทบหาจังหวะเข้าทำแบบจะแจ้งไม่ได้ เกมจบด้วยสกอร์ 4-0 แบบคลีนชีต
สำหรับเกมนี้ยังถูกพูดถึงในแง่สถิติด้วย เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระบุว่าทีมจากพรีเมียร์ลีกยิงได้ 4 ประตูในช่วง 30 นาทีแรกของเกมเอฟเอคัพ ซึ่งสะท้อนความเฉียบคมของอาร์เซน่อลในนัดดังกล่าว
สถิติผู้เล่นอาร์เซน่อล (Arsenal Player Statistics)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|นาทีเล่น
|หมายเหตุ
|นอนิ มาดูเอเก
|ปีกขวา
|1
|0
|90
|ยิงประตูขึ้นนำ
|กาเบรียล มาร์ติเนลลี
|ปีกซ้าย
|1
|0
|90
|ทำประตูที่สอง
|กาเบรียล เชซุส
|กองหน้า
|1
|0
|90
|ยิงปิดท้าย
|บูกาโย ซาก้า
|ปีกขวา
|0
|1
|90
|จังหวะตัดกลับนำไปสู่ OG
|เอเบเรชี เอเซ
|กองกลาง
|0
|2
|90
|แทงทะลุช่อง 2 ครั้ง
|คริสเตียน นอร์การ์ด
|กองกลาง
|0
|1
|90
|วางบอลยาวให้เชซุส
|อื่นๆ (ภาพรวมทีม)
|–
|–
|–
|–
|ครองบอลมากกว่า 70%
(สถิติโดยประมาณจากรายงานแมตช์หลัก)
สถิติผู้เล่นวิแกนแอธเลติก (Wigan Athletic Player Statistics)
|ผู้เล่น
|ตำแหน่ง
|ประตู
|แอสซิสต์
|นาทีเล่น
|หมายเหตุ
|แจ็ค ฮันต์
|กองหลัง
|0 (OG 1)
|0
|90
|ทำเข้าประตูตัวเอง
|ผู้รักษาประตู (Tickle)
|GK
|–
|–
|90
|เสีย 4 ประตู
|ทีมรวม
|–
|0
|0
|–
|ยิงไม่เข้ากรอบ 2 ครั้ง
|–
|–
|–
|–
|–
|ครองบอลต่ำกว่า 30%
โดยรวมแล้ว วิแกนพยายามถอยมาตั้งรับให้แน่น แต่โดนความเร็วและความแม่นยำของเกมรุกอาร์เซน่อลเล่นงานตั้งแต่ช่วงแรก ทำให้รูปเกมแทบหลุดมือทันที
สรุปหลังเกม
เกมนี้ชี้ให้เห็นว่าอาร์เซน่อลมีขุมกำลังให้ใช้งานได้หลากหลาย แม้มีการปรับทีมหลายตำแหน่ง แต่คุณภาพเกมรุกยังชัดเจน และทีมปิดงานได้ตั้งแต่ครึ่งแรก
จากนี้ อาร์เซน่อลได้แรงส่งก่อนโปรแกรมสำคัญนัดต่อไป ส่วนวิแกนต้องกลับไปตั้งหลักในลีก เพราะภารกิจหนีตกชั้นยังต้องใช้แต้มอีกมากในช่วงที่เหลือของฤดูกาล
วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงสองประตู และ “ราชวงศ์ขาว” คว้าชัยชนะอย่างสบายๆ จบสถิติไม่แพ้ใคร 11 นัดติดต่อกันของเรอัล โซเซียดาด
เรอัล มาดริด – หลังจากนั้น พวกเขาเดินทางไปเยือนสนามซานติอาโก เบร์นาเบว เพื่อพบกับเรอัล โซเซียดาด และคว้าชัยชนะไป 4-1 ในศึก ลา ลีกา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวด้วยคะแนนนำ 2 แต้ม ก่อนที่ทีมของชาบีจะลงเล่นนัดต่อไป – รับชมไฮไลท์
โดยส่วนใหญ่ไม่มี คีเลียน เอ็มบาปเป้ (อาการบาดเจ็บที่เข่า) และ จู๊ด เบลลิงแฮม (อาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย) ทีมของอวาโรอา อาเบโลอา เล่นได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในเกมรุกและที่สำคัญคือ คว้าชัยชนะในลีกเป็นนัดที่ 8 ติดต่อกัน เรอัล โซเซียดาด ต้องทบทวนรายงานเพื่อหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ติดต่อกัน 11 นัด
สรุปไฮไลท์การแข่งขัน
* นาทีที่ 5: เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 จากการยิงประตูของ ซาโล การ์เซีย หลังจากรับบอลจาก เทรนช์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ที่กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากพักไปกว่าสองเดือน
* นาทีที่ 21: เจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 จากประตูของ มิเกล โอยาร์ซาลาบ หลังจาก ดีน ฮุยเซ่น ทำฟาวล์เขา
* นาทีที่ 25: วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงประตูให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 2-1 ตามปกติ
* นาทีที่ 31: เฟเดริโก ลาเบร์เด ยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษเข้ามุมบนขวาอย่างทรงพลัง ทำให้สกอร์เป็น 3-1 ก่อนหมดครึ่งแรก (ประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้)
* ประตูที่ 48: วินิซิอุส กลับมาทำประตูได้อีกครั้งหลังจากถูก อารัมบูรู ทำฟาวล์ แล้วยิงเข้ามุมล่าง ปิดท้ายชัยชนะ 4-1
เกมนี้เล่นได้อย่างประสานงานกันดี ควบคุมจังหวะได้อย่างชัดเจน มีการสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายที่วินิซิอุสสร้างความอันตรายได้อย่างสม่ำเสมอ เรอัล โซเซียดาดเริ่มต้นได้ค่อนข้างดี แต่ก็ประสบปัญหาในการสร้างโอกาสโต้กลับในครึ่งหลัง
สถิติและไฮไลท์ประจำวัน:
ตำแหน่ง | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน (โดยประมาณ) | หมายเหตุ ธิโบต์ กูร์ตัวส์ | วิลล่า | 7.0 | เซฟลูกสำคัญหลายครั้ง ช่วยให้ทีมอยู่ในสนามได้ | เทรนเดต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ | แบ็กขวา | 18.5 | มีส่วนร่วมในการบุกที่ดีและแอสซิสต์ประตูแรก | วินิซิอุส จูเนียร์ | ปีกซ้าย | 2 (ตรวจสุขภาพ) | 9.0 | ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกม | เพจ | ทีมขยายช่องว่าง | ซาโล การ์เซีย | 8.0 | เปิดบอลเร็ว | เฟเดริโก ลาเบร์เด | กองกลาง | 118.5 | ยิงประตูระยะไกลสุดสวย ควบคุมแดนกลางได้ดี | อัลวาโร่ อาเบโลอา (ผู้จัดการทีม) —- นำทีมคว้าชัยชนะในลีก 8 นัด
เหตุผลหลักของความสำเร็จนี้คือการเล่นแบบรอบด้านของทีม แม้จะขาดผู้เล่นหลักบางคน แต่ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกมรุกไหลลื่นและเกมรับแข็งแกร่ง
สถิติและไฮไลท์จากแฟนบอล: เรอัล โซเซียดาด คอนเสิร์ต
คะแนนประตู/แอสซิสต์ (โดยประมาณ): มิเกล โอยาร์ซาเบล (1 คะแนนในระบบสุริยะ) – 7.0 (ทำคะแนนได้), อเล็กซ์ อารัมบูรู (แบ็กขวา) – 5.5 (ทำผิดพลาดสองส่วนของร่างกาย), ดีน ฮุยเซ่น (กองหลัง) – 6.0.0 (กดดันอย่างต่อเนื่อง), ผู้จัดการทีม —- ไร้พ่าย 11 นัด, ควบคุมเกม
เรอัล โซเซียดาด มักจะตีเสมอได้ในช่วงต้นเกม โดยเน้นการโจมตีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง รักษาความกดดันอย่างต่อเนื่อง และเสียประตูน้อยลง สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีมุมมองเพิ่มเติมดังนี้:
ชัยชนะครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพร้อมของพวกเขาในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ลาลีกา แม้จะไม่มีเอ็มบาปเป้ก็ตาม พวกเขายังคงสามารถทำตามแผนได้ และวินิซิอุส… จูเนียร์ ได้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นคนอื่นมาคอยประกบอีกต่อไป
เรอัล โซเซียดาด ต้องกลับมาตั้งหลักให้ได้โดยเร็วหลังจากที่สถิติไร้พ่ายของพวกเขาหยุดลง เพื่อรักษาตำแหน่งในโซนคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรป
ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาต้องรักษาความสม่ำเสมอเพื่ออยู่บนหัวตาราง โดยทำตามคำแนะนำที่จะเอาชนะจิโรน่าในวันจันทร์เพื่อลดช่องว่างคะแนน
เบรนท์ฟอร์ดโชว์ความแข็งแกร่งในบ้าน แบ่งแต้มกับจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในเกมล่าสุด คืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนาม Gtech Community Stadium ส่งผลให้อาร์เซนอลนำแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เหลือ 4 แต้ม – ชมไฮไลท์การแข่งขัน
ไฮไลท์เกมแบบจังหวะต่อจังหวะ
เกมนี้ใส่กันตลอด 90 นาที เบรนท์ฟอร์ดของโธมัส แฟรงค์ เล่นดุดันตามสไตล์ เน้นความแน่นและอาวุธลูกตั้งเตะ ส่วนอาร์เซนอลของมิเกล อาร์เตต้า ครองบอลได้มากกว่า แต่จบสกอร์ไม่คมเท่าที่ควร
ครึ่งแรกยังไม่มีประตู อาร์เซนอลมีลุ้นจากลูกนิ่งหลายครั้ง แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านแนวรับเจ้าถิ่น ขณะเดียวกัน เบรนท์ฟอร์ดยืนตำแหน่งกันดี แล้วคอยสวนกลับเมื่อมีช่อง
กลับมาครึ่งหลัง อาร์เซนอลเร่งเกมบุกชัดเจน และมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 61 เมื่อ Noni Madueke โหม่งจากลูกครอสเข้าเขตโทษ ส่งทีมเยือนนำ 1-0 ประตูนี้ช่วยให้เกมของกันเนอร์ไหลลื่นขึ้น เพราะเป็นโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกของพวกเขาในนัดนี้
อย่างไรก็ตาม เบรนท์ฟอร์ดไม่ถอย และใช้ทีเด็ดเดิมตอบโต้ได้ทันที นาทีที่ 71 Keane Lewis-Potter โหม่งตีเสมอ 1-1 จากจังหวะ long throw ของ Michael Kayode ที่ทำให้กรอบเขตโทษชุลมุน นี่คือรูปแบบที่เบรนท์ฟอร์ดทำได้อันตรายเสมอ โดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่
ช่วงท้ายเกมต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าแลก อาร์เซนอลเกือบได้ประตูชัยจาก Gabriel Martinelli ที่หลุดไปยิงตัวต่อตัว แต่ Caoimhín Kelleher เซฟสำคัญช่วยทีมไว้ได้ ด้านเบรนท์ฟอร์ดก็มีโอกาสปิดเกมเหมือนกัน เมื่อ Igor Thiago ได้จังหวะจบสกอร์ แต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้
ผลเสมอนี้ทำให้อาร์เซนอลทำแต้มหลุดมือในช่วงสำคัญของการลุ้นแชมป์ ขณะที่เบรนท์ฟอร์ดได้แต้มล้ำค่าในบ้าน และย้ำชัดว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้
หลังเกม มิเกล อาร์เตต้า พูดถึงความผิดหวังว่า “เราเสียแต้มที่น่าผิดหวัง แต่เรายังควบคุมสถานการณ์ได้ ต้องกลับไปโฟกัสเกมต่อไป” ส่วน โธมัส แฟรงค์ ชมทีมของเขาว่า “นี่คือจุดแข็งของเรา เราสู้ไม่ถอยแม้เจอจ่าฝูง”
ตารางคะแนนเบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก 2025/26)
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|แต้ม
|7
|Brentford
|25
|12
|3
|10
|–
|–
|39
(เบรนท์ฟอร์ดรั้งอันดับ 7 ฟอร์มในบ้านแข็ง และมักทำให้ทีมใหญ่เจองานหนัก)
ผู้เล่นตัวหลักของเบรนท์ฟอร์ด (ฤดูกาล 2025/26)
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|เบอร์
|สัญชาติ
|อายุ
|หมายเหตุ
|GK
|Caoimhín Kelleher
|1
|ไอร์แลนด์
|27
|นายทวารมือหนึ่ง, เซฟสำคัญหลายจังหวะ
|DF
|Aaron Hickey
|2
|สกอตแลนด์
|23
|แบ็คขวาแข็งแกร่ง
|DF
|Rico Henry
|3
|อังกฤษ
|28
|แบ็คซ้ายตัวหลัก
|DF
|Ethan Pinnock
|5
|อังกฤษ
|32
|เซ็นเตอร์แบ็คมากประสบการณ์
|DF
|Sepp van den Berg
|4
|เนเธอร์แลนด์
|24
|เซ็นเตอร์แบ็คหน้าใหม่
|MF
|Jordan Henderson
|6
|อังกฤษ
|–
|แกนหลักแดนกลาง, กัปตันทีม
|FW
|Keane Lewis-Potter
|–
|อังกฤษ
|–
|ทำประตูตีเสมอเกมนี้
|FW
|Kevin Schade
|7
|เยอรมนี
|–
|ปีกความเร็วสูง
ตารางคะแนนอาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก 2025/26)
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|แต้ม
|1
|Arsenal
|25
|–
|–
|–
|–
|–
|–
(อาร์เซนอลยังนำเป็นจ่าฝูง แต่ระยะห่างลดเหลือ 4 แต้มจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้หลังจบเกมนี้)
ผู้เล่นตัวหลักของอาร์เซนอล (ฤดูกาล 2025/26)
|ตำแหน่ง
|ชื่อผู้เล่น
|เบอร์
|สัญชาติ
|อายุ
|หมายเหตุ
|GK
|David Raya
|1
|สเปน
|30
|นายทวารตัวจริง
|DF
|William Saliba
|2
|ฝรั่งเศส
|–
|เซ็นเตอร์แบ็คตัวหลัก
|DF
|Gabriel
|6
|บราซิล
|–
|ยืนคุมแนวรับร่วมกับซาลีบา
|DF
|Ben White
|4
|อังกฤษ
|–
|เล่นได้หลายบทบาทในแนวรับ
|MF
|Martin Ødegaard
|8
|นอร์เวย์
|–
|กัปตันทีม, ตัวทำเกม
|FW
|Bukayo Saka
|7
|อังกฤษ
|–
|ปีกขวาคนสำคัญ (อาจบาดเจ็บบางเกม)
|FW
|Gabriel Martinelli
|11
|บราซิล
|24
|พลาดโอกาสสำคัญช่วงท้าย
|FW
|Noni Madueke
|–
|อังกฤษ
|–
|โหม่งประตูนำ นาทีที่ 61
โดยรวมแล้ว เกมนี้สะท้อนความโหดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้ชัด ต่อให้เป็นทีมอันดับ 1 ก็พลาดแต้มได้ทุกนัด โดยเฉพาะเมื่อเจอเบรนท์ฟอร์ดที่เล่นเป็นระบบ และอันตรายมากจากลูกตั้งเตะ
ฝั่งอาร์เซนอลน่าจะเสียดาย เพราะมีจังหวะปิดเกมแต่ทำไม่ได้ ส่วนแฟนเบรนท์ฟอร์ดมีเหตุผลให้ภูมิใจ เพราะทีมสู้ถึงที่สุด และเก็บแต้มสำคัญได้อีกครั้ง ต่อจากนี้ทั้งสองทีมต้องรีบปรับให้ไว เพื่อเดินหน้าลุ้นเป้าหมายของตัวเองในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล
