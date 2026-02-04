ข่าวระดับชาติ - National
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
เชียงใหม่ – ภาพไว้อาลัยของครูสาริญญา “ครูปอ” ทะโยท ที่โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์เมื่อวันที่ 28 มกราคม ซึ่งเธอทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการอัตตวินิบาตของครูสอนภาษาอังกฤษวัย 40 ปี ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากแฟนหนุ่มของเธอระบุว่าเธอได้รับภาระงานหนักเกินไปจากข้อเรียกร้องของผู้บังคับบัญชา
นายพีเชษฐ์ โภคภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตของนางสาวสาริญญา ทะโยท หรือที่รู้จักในชื่อ “ครูปอ”
การดำเนินการอย่างเป็นทางการนี้เกิดขึ้นหลังจากมีโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ โดยแฟนหนุ่มของเธอชื่อ “ต้น” ซึ่งเป็นตำรวจ
ครูปอเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 26 มกราคม นายต้นเล่าให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ฟังว่า วันนั้นเป็นวันทำงานปกติ ทั้งคู่ไปทำงานในตอนเช้า ประมาณ 20.00 น. เขาเริ่มกังวลเพราะปกติเธอกลับบ้านเร็วกว่านั้นมาก และเขาไม่สามารถติดต่อเธอได้
เขาไปที่โรงเรียนสันกำแพงซึ่งเธอทำงาน เจ้าหน้าที่เวรกลางคืนแจ้งว่าเธอออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประมาณ 09.00 น. และไม่ได้กลับมาอีก นายต้นกล่าวว่าเขาตื่นตระหนกและค้นหาเธอตลอดทั้งคืน
ต่อมารถของเธอถูกพบใกล้สวนสาธารณะในอำเภอสันทราย ครูปอเสียชีวิตอยู่ในรถที่เต็มไปด้วยควัน นายต้นกล่าว
ในโพสต์เฟซบุ๊ก นายต้นระบุว่าพวกเขาคบกันมานานกว่า 10 ปี และครูปอเป็นผู้หญิงที่มีพลังบวก ร่าเริง และเป็นที่รักของทุกคน เธอไม่ได้ทุกข์จากโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวชใด ๆ
ปัญหาเดียวที่เขาได้ยินจากเธอคือ “ความเครียดจากงานบัญชีและการเงินที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำ” เขากล่าว
นายต้นเขียนในโพสต์ว่า “ในวันที่เกิดเหตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกเธอไปประชุมก่อนที่เธอจะออกไปทำร้ายตัวเอง
ฉันมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ฉันเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาของไทยตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่าปล่อยให้เงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้คนดีต้องตายเปล่า ๆ เพราะบุคคลที่มีอำนาจข่มขู่และกดดันเจ้าหน้าที่ระดับล่างให้ทำตามใจชอบ”
นายพีเชษฐ์กล่าวว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดข้อเท็จจริงของการเสียชีวิต และรายงานกลับไปยัง สพฐ. โดยเร็วที่สุด
เขาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของครู และยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และพิจารณาอย่างรอบคอบต่อทุกฝ่าย
สพฐ. ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดภาระงานของครูและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เขากล่าว
เหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งครูหญิงอีกคนหนึ่งฆ่าตัวตายที่บ้าน โดยทิ้งจดหมายระบุว่าเธอรับภาระงานมากเกินไป โดยเฉพาะงานบัญชีและการเงินของโรงเรียน ซึ่งเป็นภาระงานพิเศษเพิ่มเติม
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
ข่าวระดับชาติ - National
เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นครราชสีมา – เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อนักท่องเที่ยวชายอายุ 69 ปี ถูกช้างป่าตัวผู้ขนาดใหญ่ทำร้ายจนเสียชีวิต ณ บริเวณค่ายพักแรมสถานีเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ 4 (คลองปลากัง) ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายงานวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2569) ระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายจิรัฐชัย จิรพัฒน์บุญญาธร อายุ 69 ปี ชาวตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมภรรยา และกางเต็นท์พักค้างคืนในจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลาประมาณ 05.30-06.00 น. นายจิรัฐชัยตื่นมาออกกำลังกายใกล้เต็นท์ ห่างจากจุดพักราว 20 เมตร จากนั้นได้เผชิญหน้ากับช้างป่าเพศผู้ตัวใหญ่ที่อยู่ในช่วง ตกมัน ช้างใช้งวงจับและฟาดร่างลงพื้น ก่อนกระทืบซ้ำอย่างรุนแรง ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตวิ่งหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด ต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าตรวจสอบ และสามารถผลักดันช้างให้ออกห่างจากบริเวณลานกางเต็นท์ได้
ช้างที่ก่อเหตุถูกระบุว่าเป็นพลายอ้อยหวาน (มีการเรียกชื่อว่า พลายอ้อยหวาน ) ซึ่งเป็นช้างป่าที่เจ้าหน้าที่และคนในพื้นที่รู้จักกันดี เพราะมักออกมาหากินใกล้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง อุทยานเคยเฝ้าระวังและเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีประวัติทำร้ายคนจนเสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย ทำให้เหตุครั้งนี้กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ที่เชื่อมโยงกับช้างตัวเดียวกัน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง ยืนยันข้อมูลดังกล่าว พร้อมระบุว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมที่ยังตรวจสอบยืนยันตัวตนไม่ได้ในขณะนั้น
ด้านกรมอุทยานฯ เร่งดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ประสานแจ้งญาติ และตรวจพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงเช้ามืด และบริเวณลานกางเต็นท์ที่สัตว์ป่าอาจออกหากิน
ประวัติเหตุช้างป่าเขาใหญ่ทำร้ายคน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความสูญเสีย
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นถิ่นอาศัยสำคัญของช้างป่าไทย และเคยมีเหตุช้างป่าก่อความรุนแรงหลายครั้ง แม้หลายเหตุจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็สะท้อนความเสี่ยงที่มากขึ้นในจุดท่องเที่ยวและเส้นทางสัญจร
ในอดีตมีรายงานช้างทำร้ายยานพาหนะและไล่คนในพื้นที่ เช่น ปี 2558 เคยเกิดเหตุช้างกระทืบรถยนต์และไล่ล่าผู้คนหลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ช้างเพศผู้มีแนวโน้มก้าวร้าวมากขึ้น
อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลช่วงปี 2555-2567 ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทั่วประเทศมากกว่า 227 ราย และบาดเจ็บ 203 ราย โดยปี 2567 ปีเดียวมีผู้เสียชีวิต 39 รายจากกรณีช้างออกนอกพื้นที่
ถิ่นอาศัยถูกบีบ แกนหลักของความขัดแย้งคนกับช้างป่า
ต้นตอสำคัญคือพื้นที่ป่าถูกใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ทั้งการขยายเกษตรกรรม ชุมชน และการท่องเที่ยว ทำให้ป่าต้นน้ำถูกตัดขาดเป็นหย่อมๆ เมื่อแหล่งอาหารและทางเดินตามธรรมชาติลดลง ช้างจึงออกมาหากินนอกเขตคุ้มครองถี่กว่าเดิม
ในเขาใหญ่และพื้นที่รอบๆ ช้างจำนวนมากต้องข้ามถนนและแนวชุมชนเพื่อไปหาอาหารและน้ำ จึงเพิ่มโอกาสปะทะกับคน และทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุรุนแรงได้ง่ายขึ้น
จำนวนช้างป่าเพิ่มเร็ว จาก 334 เป็นเกือบ 800 ตัว
ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ทำให้จำนวนช้างป่าในไทยเพิ่มขึ้นมาก จาก 334 ตัวในปี 2558 เป็นเกือบ 800 ตัวในปี 2568 (ข้อมูลกรมอุทยานฯ) บางพื้นที่อย่างป่าเขตตะวันออกมีอัตราเกิดสูงถึง 8.2% ต่อปี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศราว 3% การเพิ่มขึ้นที่เร็วเกินกำลังรองรับของป่าที่เหลืออยู่ ทำให้ช้างขาดแคลนอาหารและน้ำ และออกนอกพื้นที่บ่อยขึ้น
เพื่อหาทางลดแรงกดดันในระยะยาว กรมอุทยานฯ เริ่มทดลองโครงการ วัคซีนคุมกำเนิด สำหรับช้างป่าเพศเมีย โดยไม่ใช้การทำหมันหรือผ่าตัด แต่เป็นการฉีดวัคซีนที่มีฤทธิ์นาน 7 ปี ปี 2569 เริ่มนำร่องฉีดให้ช้างเพศเมียที่เคยมีลูกแล้ว 20 ตัว และทดลองในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดตราด โดยฉีดให้ 3 ตัวแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 ข้อมูลการทดสอบในช้างเชลยก่อนหน้านี้ระบุว่าปลอดภัย และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง โครงการนี้คาดว่าจะช่วยควบคุมอัตราการเกิด ลดความกดดันต่อป่า และลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในระยะยาว
เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติต้องระวังมากขึ้น ควรทำตามกฎอุทยานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงเข้าใกล้สัตว์ป่า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบช้างใกล้จุดพักหรือบริเวณลานกางเต็นท์
อังสนาช้างเผือก นักร้องชื่อดังแห่งยุค 80 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
ข่าวระดับชาติ - National
ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง
ลำปาง – เกิดเหตุไฟไหม้อาคารกุฏิไม้เก่าทรงพม่า ภายใน (วัดมนปูยัค) Wat Mon Pu Yak ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ส่งผลให้อาคารพังเสียหายทั้งหมด ทิ้งความเศร้าไว้กับคนในพื้นที่ เพราะเป็นอาคารเก่าแก่และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ชาวบ้านเล่าว่า ก่อนไฟลุกไหม้ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด จากนั้นเพลิงลามเร็วมาก เพราะตัวอาคารเป็นไม้เก่าที่แห้งและติดไฟง่าย
มีการแจ้งเหตุราวเวลา 06.30 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ จุดเกิดเหตุอยู่ภายในวัด พื้นที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรีบช่วยกันตักน้ำและฉีดน้ำเพื่อชะลอไฟ แต่ควันหนาทึบและเปลวไฟแรง ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยาก
เทศบาลนครลำปางส่งทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่ พร้อมกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยกู้ภัยในท้องถิ่น ระดมรถดับเพลิงหลายคันเข้าดับไฟ
เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงนานประมาณ 1 ชั่วโมงจึงควบคุมได้ ไฟไม่ลามไปอาคารข้างเคียง แต่กุฏิไม้พังถล่มและถูกเผาจนหมด
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงดัง ก่อนเห็นไฟลุกท่วม
คนที่อาศัยติดกับวัดบอกว่า ได้ยินเสียงดังราวเวลา 05.00 น. พอตื่นออกมาดู ก็เห็นกุฏิถูกไฟไหม้แล้ว หลายคนช่วยกันโทรแจ้งเหตุและพยายามดับไฟเบื้องต้น แต่โครงสร้างไม้เก่าทำให้ไฟกินเร็วมาก
หลังเพลิงสงบ ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ เก็บหลักฐาน และประเมินความเสียหาย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด
อาคารที่เสียหายเป็นกุฏิไม้ทรงพม่า เชื่อกันว่าอายุกว่า 144 ปี ชาวลำปางจำนวนมากมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมือง เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและอยู่คู่กับวัดมานาน
ช่วงเกิดเหตุ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระจำพรรษาเพียงรูปเดียวของวัด ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ไฟไหม้เผาทำลายอาคารจนหมด
Wat Mon Pu Yak คาดว่าสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ประมาณปี 1882 ต่อเนื่องมาถึงยุครัชกาลที่ 6
โดยปกติวัดมีอาคารหลัก 3 ส่วน คือ กุฏิไม้ทรงพม่า วิหาร และอุโบสถทรงพม่าที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก
กุฏิไม้ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของวัด หันหน้าไปทางทิศใต้ เป็นอาคารไม้หลังคาหน้าจั่วซ้อนชั้น ทางเข้าออกแบบเป็นมุขรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายศาลา และมีส่วนยอดยกสูง
ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต มีลายไม้แกะสลักแบบพม่า ภายในแบ่งเป็นโถงกลาง พื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และห้องด้านข้างสำหรับใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ข่าวระดับชาติ - National
เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง
กำแพงเพชร – เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ที่พลัดจมน้ำใน แม่น้ำปิง เมื่อวันที่ 29 มกราคม โดยพบศพลอยห่างจากจุดเกิดเหตุราว 3 กิโลเมตร ศพติดอยู่กับกอไผ่ริมตลิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ที่ร่างมีร่องรอยถูกสัตว์กัด โดยมีบาดแผลบริเวณใบหน้า และแขนซ้ายขาดไป เหตุเกิดบริเวณแนวตลิ่งเรียงหินริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดระบุว่า มีเด็กหญิงวัย 6 ขวบ 2 คนลงไปเล่นน้ำ ก่อนกระแสน้ำพัดพาออกไป ชายวัย 23 ปีที่ตกปลาอยู่ใกล้ ๆ กระโดดลงช่วยไว้ได้ 1 คน แต่อีกคนถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปในช่วงเย็นวันนั้น
หลังเกิดเหตุ นักประดาน้ำและทีมกู้ภัยระดมค้นหาต่อเนื่องหลายวัน ท่ามกลางความกังวลของครอบครัวที่เฝ้ารอข่าว
กระทั่งเวลา 10:20 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายรัชนนนท์ สัตตยาคม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ออกค้นหาด้วยเรือต่อเนื่อง
ทีมค้นหาพบศพเด็กหญิงลอยอยู่ช่วงท้ายน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกอไผ่ริมตลิ่งหน้าสวนยูคาลิปตัส หมู่ 6 ตำบลคลองขลุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือและอุปกรณ์ตัดกอไผ่เข้าเคลียร์พื้นที่ ก่อนกู้ร่างขึ้นมา
ตำรวจและแพทย์เวรจากโรงพยาบาลคลองขลุงเข้าตรวจสอบ ณ จุดพบศพ รายงานว่าพบรอยกัดที่ศีรษะและใบหน้า ส่วนแขนซ้ายขาด คาดว่าเกิดจากสัตว์ในน้ำกัดกิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ห่อศพและเตรียมส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีแม่และครอบครัวมารอรับร่างด้วยความโศกเศร้า
นายรัชนนนท์ระบุว่า ทีมค้นหาปฏิบัติภารกิจนานกว่า 60 ชั่วโมงก่อนพบเด็ก ศพลอยหงายหน้า เริ่มมีสภาพเน่าเปื่อยและมีร่องรอยถูกสัตว์น้ำกัดกิน จึงรีบนำขึ้นฝั่งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
