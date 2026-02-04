Connect with us

ข่าวระดับชาติ - National

OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’

Published

1 hour ago

on

OBEC กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของครูรายหนึ่งเนื่องจาก 'ทำงานหนักเกินไป'

เชียงใหม่ – ภาพไว้อาลัยของครูสาริญญา “ครูปอ” ทะโยท ที่โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์เมื่อวันที่ 28 มกราคม ซึ่งเธอทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการอัตตวินิบาตของครูสอนภาษาอังกฤษวัย 40 ปี ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากแฟนหนุ่มของเธอระบุว่าเธอได้รับภาระงานหนักเกินไปจากข้อเรียกร้องของผู้บังคับบัญชา

นายพีเชษฐ์ โภคภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตของนางสาวสาริญญา ทะโยท หรือที่รู้จักในชื่อ “ครูปอ”

การดำเนินการอย่างเป็นทางการนี้เกิดขึ้นหลังจากมีโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ โดยแฟนหนุ่มของเธอชื่อ “ต้น” ซึ่งเป็นตำรวจ

ครูปอเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 26 มกราคม นายต้นเล่าให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ฟังว่า วันนั้นเป็นวันทำงานปกติ ทั้งคู่ไปทำงานในตอนเช้า ประมาณ 20.00 น. เขาเริ่มกังวลเพราะปกติเธอกลับบ้านเร็วกว่านั้นมาก และเขาไม่สามารถติดต่อเธอได้

เขาไปที่โรงเรียนสันกำแพงซึ่งเธอทำงาน เจ้าหน้าที่เวรกลางคืนแจ้งว่าเธอออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประมาณ 09.00 น. และไม่ได้กลับมาอีก นายต้นกล่าวว่าเขาตื่นตระหนกและค้นหาเธอตลอดทั้งคืน

ต่อมารถของเธอถูกพบใกล้สวนสาธารณะในอำเภอสันทราย ครูปอเสียชีวิตอยู่ในรถที่เต็มไปด้วยควัน นายต้นกล่าว

ในโพสต์เฟซบุ๊ก นายต้นระบุว่าพวกเขาคบกันมานานกว่า 10 ปี และครูปอเป็นผู้หญิงที่มีพลังบวก ร่าเริง และเป็นที่รักของทุกคน เธอไม่ได้ทุกข์จากโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวชใด ๆ

ปัญหาเดียวที่เขาได้ยินจากเธอคือ “ความเครียดจากงานบัญชีและการเงินที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำ” เขากล่าว

นายต้นเขียนในโพสต์ว่า “ในวันที่เกิดเหตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกเธอไปประชุมก่อนที่เธอจะออกไปทำร้ายตัวเอง

ฉันมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ฉันเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาของไทยตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่าปล่อยให้เงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้คนดีต้องตายเปล่า ๆ เพราะบุคคลที่มีอำนาจข่มขู่และกดดันเจ้าหน้าที่ระดับล่างให้ทำตามใจชอบ”

นายพีเชษฐ์กล่าวว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดข้อเท็จจริงของการเสียชีวิต และรายงานกลับไปยัง สพฐ. โดยเร็วที่สุด

เขาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของครู และยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และพิจารณาอย่างรอบคอบต่อทุกฝ่าย

สพฐ. ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดภาระงานของครูและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เขากล่าว

เหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งครูหญิงอีกคนหนึ่งฆ่าตัวตายที่บ้าน โดยทิ้งจดหมายระบุว่าเธอรับภาระงานมากเกินไป โดยเฉพาะงานบัญชีและการเงินของโรงเรียน ซึ่งเป็นภาระงานพิเศษเพิ่มเติม

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน

Related Topics:
Continue Reading

ข่าวระดับชาติ - National

เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Published

23 hours ago

on

February 3, 2026

By

เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นครราชสีมา – เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อนักท่องเที่ยวชายอายุ 69 ปี ถูกช้างป่าตัวผู้ขนาดใหญ่ทำร้ายจนเสียชีวิต ณ บริเวณค่ายพักแรมสถานีเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ 4 (คลองปลากัง) ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายงานวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2569) ระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายจิรัฐชัย จิรพัฒน์บุญญาธร อายุ 69 ปี ชาวตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมภรรยา และกางเต็นท์พักค้างคืนในจุดเกิดเหตุ

ช่วงเวลาประมาณ 05.30-06.00 น. นายจิรัฐชัยตื่นมาออกกำลังกายใกล้เต็นท์ ห่างจากจุดพักราว 20 เมตร จากนั้นได้เผชิญหน้ากับช้างป่าเพศผู้ตัวใหญ่ที่อยู่ในช่วง ตกมัน ช้างใช้งวงจับและฟาดร่างลงพื้น ก่อนกระทืบซ้ำอย่างรุนแรง ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ภรรยาของผู้เสียชีวิตวิ่งหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด ต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าตรวจสอบ และสามารถผลักดันช้างให้ออกห่างจากบริเวณลานกางเต็นท์ได้

ช้างที่ก่อเหตุถูกระบุว่าเป็นพลายอ้อยหวาน (มีการเรียกชื่อว่า พลายอ้อยหวาน ) ซึ่งเป็นช้างป่าที่เจ้าหน้าที่และคนในพื้นที่รู้จักกันดี เพราะมักออกมาหากินใกล้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง อุทยานเคยเฝ้าระวังและเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีประวัติทำร้ายคนจนเสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย ทำให้เหตุครั้งนี้กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 3 ที่เชื่อมโยงกับช้างตัวเดียวกัน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง ยืนยันข้อมูลดังกล่าว พร้อมระบุว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมที่ยังตรวจสอบยืนยันตัวตนไม่ได้ในขณะนั้น

ด้านกรมอุทยานฯ เร่งดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ประสานแจ้งญาติ และตรวจพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงเช้ามืด และบริเวณลานกางเต็นท์ที่สัตว์ป่าอาจออกหากิน

ประวัติเหตุช้างป่าเขาใหญ่ทำร้ายคน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความสูญเสีย

ประวัติเหตุช้างป่าเขาใหญ่ทำร้ายคน ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความสูญเสีย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นถิ่นอาศัยสำคัญของช้างป่าไทย และเคยมีเหตุช้างป่าก่อความรุนแรงหลายครั้ง แม้หลายเหตุจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็สะท้อนความเสี่ยงที่มากขึ้นในจุดท่องเที่ยวและเส้นทางสัญจร

ในอดีตมีรายงานช้างทำร้ายยานพาหนะและไล่คนในพื้นที่ เช่น ปี 2558 เคยเกิดเหตุช้างกระทืบรถยนต์และไล่ล่าผู้คนหลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ช้างเพศผู้มีแนวโน้มก้าวร้าวมากขึ้น

อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลช่วงปี 2555-2567 ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทั่วประเทศมากกว่า 227 ราย และบาดเจ็บ 203 ราย โดยปี 2567 ปีเดียวมีผู้เสียชีวิต 39 รายจากกรณีช้างออกนอกพื้นที่

ถิ่นอาศัยถูกบีบ แกนหลักของความขัดแย้งคนกับช้างป่า

ถิ่นอาศัยถูกบีบ แกนหลักของความขัดแย้งคนกับช้างป่า

ต้นตอสำคัญคือพื้นที่ป่าถูกใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ทั้งการขยายเกษตรกรรม ชุมชน และการท่องเที่ยว ทำให้ป่าต้นน้ำถูกตัดขาดเป็นหย่อมๆ เมื่อแหล่งอาหารและทางเดินตามธรรมชาติลดลง ช้างจึงออกมาหากินนอกเขตคุ้มครองถี่กว่าเดิม

ในเขาใหญ่และพื้นที่รอบๆ ช้างจำนวนมากต้องข้ามถนนและแนวชุมชนเพื่อไปหาอาหารและน้ำ จึงเพิ่มโอกาสปะทะกับคน และทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุรุนแรงได้ง่ายขึ้น

จำนวนช้างป่าเพิ่มเร็ว จาก 334 เป็นเกือบ 800 ตัว

จำนวนช้างป่าเพิ่มเร็ว จาก 334 เป็นเกือบ 800 ตัว

ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ทำให้จำนวนช้างป่าในไทยเพิ่มขึ้นมาก จาก 334 ตัวในปี 2558 เป็นเกือบ 800 ตัวในปี 2568 (ข้อมูลกรมอุทยานฯ) บางพื้นที่อย่างป่าเขตตะวันออกมีอัตราเกิดสูงถึง 8.2% ต่อปี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศราว 3% การเพิ่มขึ้นที่เร็วเกินกำลังรองรับของป่าที่เหลืออยู่ ทำให้ช้างขาดแคลนอาหารและน้ำ และออกนอกพื้นที่บ่อยขึ้น

เพื่อหาทางลดแรงกดดันในระยะยาว กรมอุทยานฯ เริ่มทดลองโครงการ วัคซีนคุมกำเนิด สำหรับช้างป่าเพศเมีย โดยไม่ใช้การทำหมันหรือผ่าตัด แต่เป็นการฉีดวัคซีนที่มีฤทธิ์นาน 7 ปี ปี 2569 เริ่มนำร่องฉีดให้ช้างเพศเมียที่เคยมีลูกแล้ว 20 ตัว และทดลองในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดตราด โดยฉีดให้ 3 ตัวแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 ข้อมูลการทดสอบในช้างเชลยก่อนหน้านี้ระบุว่าปลอดภัย และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง โครงการนี้คาดว่าจะช่วยควบคุมอัตราการเกิด ลดความกดดันต่อป่า และลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในระยะยาว

เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติต้องระวังมากขึ้น ควรทำตามกฎอุทยานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงเข้าใกล้สัตว์ป่า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบช้างใกล้จุดพักหรือบริเวณลานกางเต็นท์

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

อังสนาช้างเผือก นักร้องชื่อดังแห่งยุค 80 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

 

 

Continue Reading

ข่าวระดับชาติ - National

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

Naree Srisuk

Published

1 day ago

on

February 3, 2026

By

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

ลำปาง – เกิดเหตุไฟไหม้อาคารกุฏิไม้เก่าทรงพม่า ภายใน (วัดมนปูยัค) Wat Mon Pu Yak ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ส่งผลให้อาคารพังเสียหายทั้งหมด ทิ้งความเศร้าไว้กับคนในพื้นที่ เพราะเป็นอาคารเก่าแก่และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม

ชาวบ้านเล่าว่า ก่อนไฟลุกไหม้ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด จากนั้นเพลิงลามเร็วมาก เพราะตัวอาคารเป็นไม้เก่าที่แห้งและติดไฟง่าย

มีการแจ้งเหตุราวเวลา 06.30 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ จุดเกิดเหตุอยู่ภายในวัด พื้นที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรีบช่วยกันตักน้ำและฉีดน้ำเพื่อชะลอไฟ แต่ควันหนาทึบและเปลวไฟแรง ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ยาก

เทศบาลนครลำปางส่งทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่ พร้อมกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยกู้ภัยในท้องถิ่น ระดมรถดับเพลิงหลายคันเข้าดับไฟ

เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงนานประมาณ 1 ชั่วโมงจึงควบคุมได้ ไฟไม่ลามไปอาคารข้างเคียง แต่กุฏิไม้พังถล่มและถูกเผาจนหมด

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

เพื่อนบ้านได้ยินเสียงดัง ก่อนเห็นไฟลุกท่วม

คนที่อาศัยติดกับวัดบอกว่า ได้ยินเสียงดังราวเวลา 05.00 น. พอตื่นออกมาดู ก็เห็นกุฏิถูกไฟไหม้แล้ว หลายคนช่วยกันโทรแจ้งเหตุและพยายามดับไฟเบื้องต้น แต่โครงสร้างไม้เก่าทำให้ไฟกินเร็วมาก

หลังเพลิงสงบ ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ เก็บหลักฐาน และประเมินความเสียหาย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด

อาคารที่เสียหายเป็นกุฏิไม้ทรงพม่า เชื่อกันว่าอายุกว่า 144 ปี ชาวลำปางจำนวนมากมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมือง เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและอยู่คู่กับวัดมานาน

ช่วงเกิดเหตุ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระจำพรรษาเพียงรูปเดียวของวัด ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง

ไฟไหม้เผาทำลายอาคารจนหมด

Wat Mon Pu Yak คาดว่าสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ประมาณปี 1882 ต่อเนื่องมาถึงยุครัชกาลที่ 6

โดยปกติวัดมีอาคารหลัก 3 ส่วน คือ กุฏิไม้ทรงพม่า วิหาร และอุโบสถทรงพม่าที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก

กุฏิไม้ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของวัด หันหน้าไปทางทิศใต้ เป็นอาคารไม้หลังคาหน้าจั่วซ้อนชั้น ทางเข้าออกแบบเป็นมุขรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายศาลา และมีส่วนยอดยกสูง

ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต มีลายไม้แกะสลักแบบพม่า ภายในแบ่งเป็นโถงกลาง พื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และห้องด้านข้างสำหรับใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม:

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

Continue Reading

ข่าวระดับชาติ - National

เกิดเรื่องเศร้า!! พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

Published

2 days ago

on

February 2, 2026

By

พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร – เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ที่พลัดจมน้ำใน แม่น้ำปิง เมื่อวันที่ 29 มกราคม โดยพบศพลอยห่างจากจุดเกิดเหตุราว 3 กิโลเมตร ศพติดอยู่กับกอไผ่ริมตลิ่ง

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ที่ร่างมีร่องรอยถูกสัตว์กัด โดยมีบาดแผลบริเวณใบหน้า และแขนซ้ายขาดไป เหตุเกิดบริเวณแนวตลิ่งเรียงหินริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดระบุว่า มีเด็กหญิงวัย 6 ขวบ 2 คนลงไปเล่นน้ำ ก่อนกระแสน้ำพัดพาออกไป ชายวัย 23 ปีที่ตกปลาอยู่ใกล้ ๆ กระโดดลงช่วยไว้ได้ 1 คน แต่อีกคนถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปในช่วงเย็นวันนั้น

หลังเกิดเหตุ นักประดาน้ำและทีมกู้ภัยระดมค้นหาต่อเนื่องหลายวัน ท่ามกลางความกังวลของครอบครัวที่เฝ้ารอข่าว

พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

กระทั่งเวลา 10:20 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายรัชนนนท์ สัตตยาคม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ออกค้นหาด้วยเรือต่อเนื่อง

ทีมค้นหาพบศพเด็กหญิงลอยอยู่ช่วงท้ายน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร ติดกอไผ่ริมตลิ่งหน้าสวนยูคาลิปตัส หมู่ 6 ตำบลคลองขลุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือและอุปกรณ์ตัดกอไผ่เข้าเคลียร์พื้นที่ ก่อนกู้ร่างขึ้นมา

พบศพเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่หายตัวไปจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิง

ตำรวจและแพทย์เวรจากโรงพยาบาลคลองขลุงเข้าตรวจสอบ ณ จุดพบศพ รายงานว่าพบรอยกัดที่ศีรษะและใบหน้า ส่วนแขนซ้ายขาด คาดว่าเกิดจากสัตว์ในน้ำกัดกิน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ห่อศพและเตรียมส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีแม่และครอบครัวมารอรับร่างด้วยความโศกเศร้า

นายรัชนนนท์ระบุว่า ทีมค้นหาปฏิบัติภารกิจนานกว่า 60 ชั่วโมงก่อนพบเด็ก ศพลอยหงายหน้า เริ่มมีสภาพเน่าเปื่อยและมีร่องรอยถูกสัตว์น้ำกัดกิน จึงรีบนำขึ้นฝั่งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม:

จับกุมแม่ต้องสงสัยบังคับลูกสาววัย 12 ปีค้าประเวณีในญี่ปุ่น

Continue Reading

SOi Dog FOundation

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1
ฟุตบอล4 minutes ago

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0
ฟุตบอล23 minutes ago

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
OBEC กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของครูรายหนึ่งเนื่องจาก 'ทำงานหนักเกินไป'
ข่าวระดับชาติ - National1 hour ago

OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
ข่าวการเมือง2 hours ago

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
กกต.เชียงรายสลับหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ผิด 3 ราย ทำผู้สมัครโวย
ข่าวการเมือง2 hours ago

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
รางวัลนำจับสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมนักโทษที่หลบหนีจากเรือนจำดอยหางเชียงราย ได้เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมตัวเขาได้อีกครั้ง
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 hours ago

รางวัลนำจับผู้หลบหนีจากเรือนจำเชียงรายดอยหาง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท
กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก "เชียงราย" เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
เชียงราย - Chiang Rai News2 hours ago

กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก “เชียงราย” เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
การเลือกตั้งทั่วไป 2569, โค้งท้ายของ “เปลี่ยน” หรือ “ไปต่อ”?
ข่าวอาชญากรรม - Crime21 hours ago

การเลือกตั้งทั่วไป 2569, โค้งท้ายของ “เปลี่ยน” หรือ “ไปต่อ”?
เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ข่าวระดับชาติ - National23 hours ago

เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ข่าวอาชญากรรม - Crime1 day ago

ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ข่าวอาชญากรรม - Crime1 day ago

ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง
ข่าวระดับชาติ - National1 day ago

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ข่าวการเมือง1 day ago

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
สเปอร์ส พบ แมนซิตี
ฟุตบอล2 days ago

สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้
การระบาดของโรคหัดในประเทศไทย
การเงิน4 weeks ago

หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยเตือนถึง “การระบาดของโรคหัด”
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศการกลับมาของ ธนวัฒน์ พิมพ์พโยธา
ฟุตบอล4 weeks ago

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศการกลับมาของ ธนวัฒน์ พิมพ์พโยธา
line out คือ
เทคโนโลยี4 weeks ago

LINE Out คืออะไร และวิธีเช็กประวัติการโทรใน LINE (พร้อมวิธีลบ)
เลสเตอร์ พบ เวสต์บรอมวิช
ฟุตบอล4 weeks ago

เลสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน 2-1 ในเกมสุดดุเดือดที่สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม
ตำรวจไล่ล่าชายวัย 82 ปี ไปยังเชียงใหม่ หลังก่อเหตุชนแล้วหนี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจไล่ล่าชายวัย 82 ปี ไปยังเชียงใหม่ หลังก่อเหตุชนแล้วหนี
ตำรวจเชียงรายใช้ปืนประจำตัวฆ่าตัวตาย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ตำรวจเชียงรายใช้ปืนประจำตัวฆ่าตัวตาย
เวสต์แฮม พบ ฟอเรสต์
ฟุตบอล4 weeks ago

ขุนค้อนเฮลั่น, โบเวนเหมาสองพาเวสต์แฮมแซงชนะฟอเรสต์ 2-1 แบบดราม่า
ตำรวจเชียงรายจับกุมชาย 2 คน ฐานลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ด
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจเชียงรายจับกุมชาย 2 คน ฐานลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ด
การฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

การฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
ยอดอุบัติเหตุปีใหม่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูญเสีย 272 ชีวิตในช่วง “7 วันอันตราย” ของไทย
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

ยอดอุบัติเหตุปีใหม่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูญเสีย 272 ชีวิตในช่วง “7 วันอันตราย” ของไทย
ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
วิจารณ์เพลิน! แก๊ง นทท.ฝรั่งสาวรุ่นสุดชิล นุ่งบิกินีนอนอาบแดดอล่างฉ่างริมคูเมืองเชียงใหม่ อ้าขาหันหน้าเข้าประตูวัด
ข่าว4 weeks ago

เรื่องน่าตกใจ! นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมชุดบิกินีอาบแดดอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
แมนซิตี พบ ไบรท์ตัน
ฟุตบอล4 weeks ago

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ ไบรท์ตัน เสมอกันอย่างน่าผิดหวัง 1-1
เบิร์นลีย์ พบ แมนยู
ฟุตบอล4 weeks ago

เสมอเดือดที่เทิร์ฟ มัวร์: เบิร์นลีย์ยันแมนฯ ยูไนเต็ด 2-2
สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย
ข่าว4 weeks ago

สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย

Trending