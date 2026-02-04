ข่าวการเมือง
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
เชียงราย -ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง หลายพรรคเร่งลงพื้นที่และดึงแกนนำไปช่วยผู้สมัครหาเสียงอย่างต่อเนื่อง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคประชาชนส่ง นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วย น.ส.จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (ทนายหญิง) ผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 6 พรรคประชาชน ลงพบประชาชน โดยจัดคาราวานหาเสียงในอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องลุ้นคะแนนกันเข้มข้น
บรรยากาศตลอดเส้นทางคึกคัก มีผู้สนับสนุนทุกวัยออกมาต้อนรับจำนวนมาก หลายคนยื่นอาหาร น้ำดื่ม และส้มมาให้จนแน่นรถแห่ สร้างสีสันให้การลงพื้นที่ครั้งนี้อย่างชัดเจน
นายชัยธวัชกล่าวเชิญชวนชาวเชียงรายให้ออกไปใช้สิทธิ์ และสนับสนุนพรรคประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน พร้อมพูดถึงกระแสข่าวในพื้นที่ว่าอาจมีการจ่ายเงินหัวละ 1,000 บาท โดยขอให้ประชาชนอย่าปล่อยให้เงินมาซื้อสิทธิ์และความตั้งใจของตัวเอง
ด้าน น.ส.จุฬาลักษณ์กล่าวว่า ได้ยินข้อมูลคล้ายกันเรื่องการซื้อเสียงหัวละ 1,000 บาท และย้ำว่าเงินไม่ควรเป็นตัวตัดสินอนาคตประเทศ เธอขอให้ประชาชนยืนหยัดกับความเชื่อของตัวเอง หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและอยากให้ประเทศเดินหน้า ก็อย่าให้ใครเอาเงินมาชี้นำการตัดสินใจ
ขณะเดียวกัน นายทิศ อายุ 70 ปี ชาวอำเภอแม่สาย ซึ่งติดตามการเมืองมานานและเคยร่วมกิจกรรมกับหลายพรรค เล่าว่าแม้อายุมากแล้วก็ยังอยากเห็นบ้านเมืองปลอดคอร์รัปชัน ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์หรือเงินทอน เขามองว่าเงินที่รั่วไหลจากการทุจริต หากนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประเทศและประชาชนจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นายทิศยังย้ำอีกว่า การบริหารต้องเลือกคนให้เหมาะกับงาน เพื่อให้การทำงานตรงจุดและไม่วนกลับไปสภาพเดิมๆ อีกครั้ง
ข่าวการเมืองที่กำลังเป็นที่นิยม
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
ข่าวการเมือง
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
เชียงราย -วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงราย เผยแพร่หมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 5 บนเว็บไซต์ แต่ข้อมูลกลับคลาดเคลื่อน มีการสลับหมายเลขผู้สมัคร 3 ราย จากทั้งหมด 6 ราย จนผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบออกมาแสดงความไม่พอใจ และกังวลว่าจะเสียโอกาสในการหาเสียงและการลงคะแนน
ความผิดพลาดที่พบคือ
- นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ผู้สมัครพรรคพลวัต ได้หมายเลข 4 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 5
- นายนิกร จันทร์หอม ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 5 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 6
- นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 6 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 7
เหตุนี้ยิ่งทำให้คนงง เพราะผู้สมัครมี 6 คน แต่ข้อมูลกลับมีหมายเลขถึง 7 และหมายเลข 4 หายไปจากรายการ
นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 ซึ่งถูกลงผิดเป็นหมายเลข 7 บอกว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. แล้ว แต่ยังมีประชาชนโทรมาถามหมายเลขที่ถูกต้องอยู่เรื่อย ๆ เพราะหมายเลข 7 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีจริง ทำให้ต้องคอยอธิบายและแก้ความเข้าใจผิดระหว่างลงพื้นที่หาเสียง เขาย้ำว่าประเด็นสำคัญคือความเป็นธรรม และอยากให้ผู้ที่แชร์ข้อมูลในโซเชียลช่วยแก้ไขหรืออัปเดตให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้แฟนคลับและชาวบ้านสับสน
ด้าน นายนิกร จันทร์หอม ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 ที่ถูกระบุผิดเป็นหมายเลข 6 แสดงความกังวลว่าความคลาดเคลื่อนจะทำให้ประชาชนจำหมายเลขไม่ตรงกับตัวผู้สมัคร โดยเขารู้เรื่องจากเพื่อนที่ส่งข้อมูลมาให้ และอยากให้ กกต. รีบแก้ไข เพราะใกล้วันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 แล้ว หากยังปล่อยให้ข้อมูลผิด อาจทำให้คนไปลงคะแนนแล้วสับสน และกระทบโอกาสของผู้สมัคร เขาระบุว่าได้รายงานเรื่องนี้ให้พรรคทราบแล้ว และรอให้พรรคพิจารณาดำเนินการต่อไป
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม
รางวัลนำจับผู้หลบหนีจากเรือนจำเชียงรายดอยหาง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท
ข่าวการเมือง
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
เชียงราย -ที่ลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีการจัดเวทีดีเบตสัญจรเพื่อรับฟังแนวนโยบายแก้ปัญหาชายแดนภาคเหนือ ตัวแทนจาก 4 พรรคการเมืองขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย พรรคพลวัต และพรรคกล้าธรรม บรรยากาศช่วงค่ำริมแม่น้ำโขงมีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาร่วมฟังจำนวนมาก
เวทีครั้งนี้โฟกัส 4 ประเด็นใหญ่ที่กระทบชีวิตคนพื้นที่โดยตรง คือ มลพิษข้ามพรมแดน ภัยพิบัติขนาดใหญ่ อาชญากรรมข้ามชาติ (แก๊งสแกมเมอร์) และปัญหายาเสพติด
มลพิษทางน้ำจากเหมืองแร่หายาก กับเสียงสะท้อนของชุมชน
ประเด็นที่ถูกหยิบมาคุยก่อนคือปัญหามลพิษทางน้ำที่ชาวบ้านกังวล จากการทำเหมืองแร่หายาก (Rare Earth) ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถูกมองว่าปล่อยสารปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง
- นพ.เอกภพ เพียรวิเศษ (พรรคภูมิใจไทย) เสนอให้แก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการผันน้ำสะอาดจากแหล่งอื่นมาให้ใช้ พร้อมผลักดันแนวคิด “พ.ร.บ.ความรับผิดจากมลพิษข้ามแดน” เพื่อเอาผิดบริษัทไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อมลพิษในต่างประเทศ
- น.ส.พรรณิการ์ วานิช (ผู้ช่วยหาเสียง พรรคประชาชน) เสนอให้ใช้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC) เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และเสนอเพิ่มพิกัดศุลกากรแร่หายากจาก 1 เป็น 10 ชนิด เพื่อทำระบบ “ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)” และปฏิเสธการนำเข้าแร่จากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย
- นายกัณวีร์ สืบแสง (พรรคพลวัต) พูดถึงแนวทาง “การทูตแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Intervention)” โดยมองว่าไทยควรกล้าคุยกับจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักในเหมืองฝั่งเมียนมา ไม่ใช่รอรับผลกระทบอย่างเดียว
- นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ (ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม) เสนอจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการน้ำภาคเหนือ” เพื่อรวมงานหลายกระทรวงทำงานแบบ War Room และเสนอให้ประชาชนตรวจสุขภาพ รวมถึงตรวจสารพิษในร่างกายได้ฟรี
ฝุ่น PM 2.5 และการเผาข้ามแดน ประเด็นข้าวโพดนำเข้ากลายเป็นจุดชนวนถกเถียง
อีกประเด็นที่ร้อนบนเวทีคือฝุ่น PM 2.5 จากการเผา โดยเฉพาะข้อถกเถียงเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ที่มีการเผาป่า
- พรรคประชาชน วิจารณ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุดว่าเปิดช่องให้ผู้นำเข้า “รับรองตัวเอง (Self-certification)” ซึ่งอาจตรวจสอบได้ยาก พร้อมเสนอให้ใช้ข้อมูลดาวเทียมและพิกัดพื้นที่ (Geo-location) ตรวจสอบจุดเผาจริงก่อนอนุญาตนำเข้า
- พรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าประกาศดังกล่าวมีความชัดเจนและเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนฤดูกาลนำเข้า พร้อมระบุว่าจะใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หากพบพื้นที่ต้นทางมีการเผา โรงงานในไทยต้องไม่รับซื้อ
- พรรคกล้าธรรม เสนอแนวทางการทูตเชิงรุกแบบมีเงื่อนไข (Condition Operation) โดยหากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่หยุดเผา ไทยอาจต้องพิจารณาปรับระดับความช่วยเหลือบางด้าน เช่น พลังงานหรือไฟฟ้า เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง
ถอดบทเรียนภัยพิบัติจากแม่สาย วางระบบให้ทันก่อนเหตุซ้ำ
หัวข้อภัยพิบัติถูกยกตัวอย่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่แม่สาย เพื่อชี้ว่าระบบป้องกันในอนาคตต้องเร็วและทำงานร่วมกันจริง
- พรรคกล้าธรรม เน้นระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ และการเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลให้จ่ายได้ไว ลดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อน
- พรรคภูมิใจไทย เสนอปรับกฎหมายให้ท้องถิ่นใช้งบ “เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย” ได้ (Pre-disaster) และเสนอแนวคิด “พยาบาลอาสาทุกหมู่บ้าน” เพื่อช่วยเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- พรรคประชาชน ยกการรับมือ “โลกรวน” เป็นหนึ่งใน 12 ภารกิจหลักของพรรค พร้อมชูการบริหารแบบไม่แยกส่วน (No Silo) โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการข้ามกระทรวงเพื่อให้ทำงานได้จริง
อาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ชายแดน
ด้วยทำเลใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ถูกจับตาเป็นพิเศษ
- พรรคพลวัต เสนอแนวทาง “4 ตัด” ได้แก่ ตัดบอส ตัดเงิน ตัดการสื่อสาร และตัดขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อจัดการให้ถึงราก
- พรรคประชาชน ชี้จุดอ่อนเรื่องการส่งผู้ต้องหาให้จีนโดยไม่ขยายผลไปถึงเครือข่ายในไทย พร้อมเรียกร้องให้จัดการ “ทุนเทา” ที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
- พรรคภูมิใจไทย เสนอใช้ Data Center เชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินเพื่อช่วยอายัดทรัพย์ และผลักดัน “ธุรกิจสีขาว” ในพื้นที่ชายแดน เพื่อดึงคนไทยออกจากวงจรอาชญากรรม
เสียงจากภาคประชาชน ขอให้รัฐจริงจังกับมลพิษและภัยพิบัติ
อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว (ครูตี๋) ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ ฝากความเห็นทิ้งท้ายว่า นโยบายจะดูดีแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าความจริงใจของรัฐบาล ที่ต้องยอมรับว่ามลพิษและภัยพิบัติเป็นวิกฤตระดับชาติ และควรยกเป็นวาระแห่งชาติเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน
เวทีดีเบตครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นอีกสัญญาณก่อนการเลือกตั้งที่กำลังมาถึง สุดท้ายคนในภาคเหนือจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า แนวคิดของพรรคไหนจะเปลี่ยนจาก “นโยบาย” ให้กลายเป็น “การลงมือทำ” ได้จริง และทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยขึ้นอย่างยั่งยืน
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
ข่าวการเมือง
ปิตา กำลังหาเสียงสนับสนุนพรรคประชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ เพื่อสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย
พิษณุโลก -บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนน 8 กุมภาพันธ์นี้ หลายพรรคส่งแกนนำลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครกันเต็มที่ โดยเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2569 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นรถหาเสียงบริเวณย่านตลาดวัดโบสถ์ เพื่อช่วยนายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ (ไก่) ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 1 เขต 5 พรรคประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมและอดีต ส.ส. ในพื้นที่
ตลอดการลงพื้นที่มีผู้สนับสนุนมารอต้อนรับจำนวนมาก หลายคนเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปอย่างคึกคัก
ต่อมา นายพิธา พร้อมด้วยนายชัยธวัช ตุลาธน และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา (หมออ๋อง) ร่วมขึ้นเวทีปราศรัยชั่วคราวบริเวณริมสวนกลางเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อช่วย “โฟล์ค” นายณฐนน ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน เบอร์ 5 เขต 1 โดยบรรยากาศในเมืองค่อนข้างคึกคัก ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา
บนเวที นายพิธาเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. พร้อมรณรงค์ให้กาให้พรรคประชาชนทั้ง ส.ส. เขต และบัญชีรายชื่อ โดยย้ำให้ผู้ที่ไม่ค่อยอยากไปเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้น ช่วงท้ายการปราศรัยยังขอให้ผู้ร่วมงานยกโทรศัพท์เปิดไฟเพื่อบันทึกภาพบรรยากาศ ก่อนที่หลังจบเวทีจะมีผู้สนับสนุนต่อแถวถ่ายรูปกันยาว
ขณะที่วันนี้ 31 ม.ค. 2569 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และน.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วธ. และแกนนำพรรคภูมิใจไทย วางคิวลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มและอำเภอบางระกำตลอดทั้งวัน เพื่อช่วย “นายนิยม ช่างพินิจ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 3 เขตเลือกตั้ง 4 พิษณุโลก โดยตั้งเป้าสร้างความมั่นใจและเดินหน้าปักธงภูมิใจไทยในเมืองสองแคว หลังการเลือกตั้งครั้งก่อนเสียที่นั่งให้พรรคเพื่อไทย
ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม:
ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาไอซ์ได้ 232 กิโลกรัม หลังปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติด
บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
รางวัลนำจับผู้หลบหนีจากเรือนจำเชียงรายดอยหาง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท
กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก “เชียงราย” เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
การเลือกตั้งทั่วไป 2569, โค้งท้ายของ “เปลี่ยน” หรือ “ไปต่อ”?
เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้
หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยเตือนถึง “การระบาดของโรคหัด”
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศการกลับมาของ ธนวัฒน์ พิมพ์พโยธา
LINE Out คืออะไร และวิธีเช็กประวัติการโทรใน LINE (พร้อมวิธีลบ)
เลสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน 2-1 ในเกมสุดดุเดือดที่สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม
ตำรวจไล่ล่าชายวัย 82 ปี ไปยังเชียงใหม่ หลังก่อเหตุชนแล้วหนี
ตำรวจเชียงรายใช้ปืนประจำตัวฆ่าตัวตาย
ขุนค้อนเฮลั่น, โบเวนเหมาสองพาเวสต์แฮมแซงชนะฟอเรสต์ 2-1 แบบดราม่า
ตำรวจเชียงรายจับกุมชาย 2 คน ฐานลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ด
การฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
ยอดอุบัติเหตุปีใหม่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูญเสีย 272 ชีวิตในช่วง “7 วันอันตราย” ของไทย
ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
เรื่องน่าตกใจ! นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมชุดบิกินีอาบแดดอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ ไบรท์ตัน เสมอกันอย่างน่าผิดหวัง 1-1
เสมอเดือดที่เทิร์ฟ มัวร์: เบิร์นลีย์ยันแมนฯ ยูไนเต็ด 2-2
สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย
Trending
-
เชียงราย - Chiang Rai News6 days ago
Iเชียงราย สิงห์ พาร์ค ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชม International Balloon Fiesta 2026
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime5 days ago
ครูเทควันโดเชียงรายถูกจับ หลังถูกร้องเรียนล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 10 ปี
-
ข่าวอาชญากรรม - Crime6 days ago
ตำรวจยึดยาบ้า 3.26 ล้านเม็ด และทรัพย์สินมูลค่า 135 ล้านบาท
-
ข่าวการเมือง5 days ago
พรรคประชาชนมีคะแนนนำอย่างชัดเจน ขณะที่ประเทศไทยใกล้จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์