Connect with us

ข่าวการเมือง

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน

Published

2 hours ago

on

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน

เชียงราย -ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง หลายพรรคเร่งลงพื้นที่และดึงแกนนำไปช่วยผู้สมัครหาเสียงอย่างต่อเนื่อง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคประชาชนส่ง นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วย น.ส.จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (ทนายหญิง) ผู้สมัคร สส.เชียงราย เขต 6 พรรคประชาชน ลงพบประชาชน โดยจัดคาราวานหาเสียงในอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องลุ้นคะแนนกันเข้มข้น

บรรยากาศตลอดเส้นทางคึกคัก มีผู้สนับสนุนทุกวัยออกมาต้อนรับจำนวนมาก หลายคนยื่นอาหาร น้ำดื่ม และส้มมาให้จนแน่นรถแห่ สร้างสีสันให้การลงพื้นที่ครั้งนี้อย่างชัดเจน

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน

นายชัยธวัชกล่าวเชิญชวนชาวเชียงรายให้ออกไปใช้สิทธิ์ และสนับสนุนพรรคประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน พร้อมพูดถึงกระแสข่าวในพื้นที่ว่าอาจมีการจ่ายเงินหัวละ 1,000 บาท โดยขอให้ประชาชนอย่าปล่อยให้เงินมาซื้อสิทธิ์และความตั้งใจของตัวเอง

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน

ด้าน น.ส.จุฬาลักษณ์กล่าวว่า ได้ยินข้อมูลคล้ายกันเรื่องการซื้อเสียงหัวละ 1,000 บาท และย้ำว่าเงินไม่ควรเป็นตัวตัดสินอนาคตประเทศ เธอขอให้ประชาชนยืนหยัดกับความเชื่อของตัวเอง หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและอยากให้ประเทศเดินหน้า ก็อย่าให้ใครเอาเงินมาชี้นำการตัดสินใจ

ขณะเดียวกัน นายทิศ อายุ 70 ปี ชาวอำเภอแม่สาย ซึ่งติดตามการเมืองมานานและเคยร่วมกิจกรรมกับหลายพรรค เล่าว่าแม้อายุมากแล้วก็ยังอยากเห็นบ้านเมืองปลอดคอร์รัปชัน ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์หรือเงินทอน เขามองว่าเงินที่รั่วไหลจากการทุจริต หากนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประเทศและประชาชนจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นายทิศยังย้ำอีกว่า การบริหารต้องเลือกคนให้เหมาะกับงาน เพื่อให้การทำงานตรงจุดและไม่วนกลับไปสภาพเดิมๆ อีกครั้ง

ข่าวการเมืองที่กำลังเป็นที่นิยม

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน

Related Topics:
Continue Reading

ข่าวการเมือง

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน

Published

2 hours ago

on

February 4, 2026

By

กกต.เชียงรายสลับหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ผิด 3 ราย ทำผู้สมัครโวย

เชียงราย -วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงราย เผยแพร่หมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 5 บนเว็บไซต์ แต่ข้อมูลกลับคลาดเคลื่อน มีการสลับหมายเลขผู้สมัคร 3 ราย จากทั้งหมด 6 ราย จนผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบออกมาแสดงความไม่พอใจ และกังวลว่าจะเสียโอกาสในการหาเสียงและการลงคะแนน

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน

ความผิดพลาดที่พบคือ

  • นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ผู้สมัครพรรคพลวัต ได้หมายเลข 4 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 5
  • นายนิกร จันทร์หอม ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หมายเลข 5 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 6
  • นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 6 แต่ในเว็บไซต์ระบุเป็นหมายเลข 7

เหตุนี้ยิ่งทำให้คนงง เพราะผู้สมัครมี 6 คน แต่ข้อมูลกลับมีหมายเลขถึง 7 และหมายเลข 4 หายไปจากรายการ

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน

นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 ซึ่งถูกลงผิดเป็นหมายเลข 7 บอกว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ กกต. แล้ว แต่ยังมีประชาชนโทรมาถามหมายเลขที่ถูกต้องอยู่เรื่อย ๆ เพราะหมายเลข 7 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีจริง ทำให้ต้องคอยอธิบายและแก้ความเข้าใจผิดระหว่างลงพื้นที่หาเสียง เขาย้ำว่าประเด็นสำคัญคือความเป็นธรรม และอยากให้ผู้ที่แชร์ข้อมูลในโซเชียลช่วยแก้ไขหรืออัปเดตให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้แฟนคลับและชาวบ้านสับสน

ด้าน นายนิกร จันทร์หอม ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 ที่ถูกระบุผิดเป็นหมายเลข 6 แสดงความกังวลว่าความคลาดเคลื่อนจะทำให้ประชาชนจำหมายเลขไม่ตรงกับตัวผู้สมัคร โดยเขารู้เรื่องจากเพื่อนที่ส่งข้อมูลมาให้ และอยากให้ กกต. รีบแก้ไข เพราะใกล้วันเลือกตั้งจริงในวันที่ 8 แล้ว หากยังปล่อยให้ข้อมูลผิด อาจทำให้คนไปลงคะแนนแล้วสับสน และกระทบโอกาสของผู้สมัคร เขาระบุว่าได้รายงานเรื่องนี้ให้พรรคทราบแล้ว และรอให้พรรคพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม

รางวัลนำจับผู้หลบหนีจากเรือนจำเชียงรายดอยหาง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท

Continue Reading

ข่าวการเมือง

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

Published

1 day ago

on

February 3, 2026

By

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

เชียงราย -ที่ลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีการจัดเวทีดีเบตสัญจรเพื่อรับฟังแนวนโยบายแก้ปัญหาชายแดนภาคเหนือ ตัวแทนจาก 4 พรรคการเมืองขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย พรรคพลวัต และพรรคกล้าธรรม บรรยากาศช่วงค่ำริมแม่น้ำโขงมีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาร่วมฟังจำนวนมาก

เวทีครั้งนี้โฟกัส 4 ประเด็นใหญ่ที่กระทบชีวิตคนพื้นที่โดยตรง คือ มลพิษข้ามพรมแดน ภัยพิบัติขนาดใหญ่ อาชญากรรมข้ามชาติ (แก๊งสแกมเมอร์) และปัญหายาเสพติด

มลพิษทางน้ำจากเหมืองแร่หายาก กับเสียงสะท้อนของชุมชน

ประเด็นที่ถูกหยิบมาคุยก่อนคือปัญหามลพิษทางน้ำที่ชาวบ้านกังวล จากการทำเหมืองแร่หายาก (Rare Earth) ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถูกมองว่าปล่อยสารปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง

  • นพ.เอกภพ เพียรวิเศษ (พรรคภูมิใจไทย) เสนอให้แก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการผันน้ำสะอาดจากแหล่งอื่นมาให้ใช้ พร้อมผลักดันแนวคิด “พ.ร.บ.ความรับผิดจากมลพิษข้ามแดน” เพื่อเอาผิดบริษัทไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อมลพิษในต่างประเทศ
  • น.ส.พรรณิการ์ วานิช (ผู้ช่วยหาเสียง พรรคประชาชน) เสนอให้ใช้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC) เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และเสนอเพิ่มพิกัดศุลกากรแร่หายากจาก 1 เป็น 10 ชนิด เพื่อทำระบบ “ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)” และปฏิเสธการนำเข้าแร่จากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย
  • นายกัณวีร์ สืบแสง (พรรคพลวัต) พูดถึงแนวทาง “การทูตแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Intervention)” โดยมองว่าไทยควรกล้าคุยกับจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักในเหมืองฝั่งเมียนมา ไม่ใช่รอรับผลกระทบอย่างเดียว
  • นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ (ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม) เสนอจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการน้ำภาคเหนือ” เพื่อรวมงานหลายกระทรวงทำงานแบบ War Room และเสนอให้ประชาชนตรวจสุขภาพ รวมถึงตรวจสารพิษในร่างกายได้ฟรี

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

ฝุ่น PM 2.5 และการเผาข้ามแดน ประเด็นข้าวโพดนำเข้ากลายเป็นจุดชนวนถกเถียง

อีกประเด็นที่ร้อนบนเวทีคือฝุ่น PM 2.5 จากการเผา โดยเฉพาะข้อถกเถียงเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ที่มีการเผาป่า

  • พรรคประชาชน วิจารณ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุดว่าเปิดช่องให้ผู้นำเข้า “รับรองตัวเอง (Self-certification)” ซึ่งอาจตรวจสอบได้ยาก พร้อมเสนอให้ใช้ข้อมูลดาวเทียมและพิกัดพื้นที่ (Geo-location) ตรวจสอบจุดเผาจริงก่อนอนุญาตนำเข้า
  • พรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าประกาศดังกล่าวมีความชัดเจนและเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนฤดูกาลนำเข้า พร้อมระบุว่าจะใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หากพบพื้นที่ต้นทางมีการเผา โรงงานในไทยต้องไม่รับซื้อ
  • พรรคกล้าธรรม เสนอแนวทางการทูตเชิงรุกแบบมีเงื่อนไข (Condition Operation) โดยหากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่หยุดเผา ไทยอาจต้องพิจารณาปรับระดับความช่วยเหลือบางด้าน เช่น พลังงานหรือไฟฟ้า เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง

ถอดบทเรียนภัยพิบัติจากแม่สาย วางระบบให้ทันก่อนเหตุซ้ำ

หัวข้อภัยพิบัติถูกยกตัวอย่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มที่แม่สาย เพื่อชี้ว่าระบบป้องกันในอนาคตต้องเร็วและทำงานร่วมกันจริง

  • พรรคกล้าธรรม เน้นระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ และการเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลให้จ่ายได้ไว ลดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อน
  • พรรคภูมิใจไทย เสนอปรับกฎหมายให้ท้องถิ่นใช้งบ “เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย” ได้ (Pre-disaster) และเสนอแนวคิด “พยาบาลอาสาทุกหมู่บ้าน” เพื่อช่วยเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • พรรคประชาชน ยกการรับมือ “โลกรวน” เป็นหนึ่งใน 12 ภารกิจหลักของพรรค พร้อมชูการบริหารแบบไม่แยกส่วน (No Silo) โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการข้ามกระทรวงเพื่อให้ทำงานได้จริง

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

อาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ชายแดน

ด้วยทำเลใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ทำให้เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ถูกจับตาเป็นพิเศษ

  • พรรคพลวัต เสนอแนวทาง “4 ตัด” ได้แก่ ตัดบอส ตัดเงิน ตัดการสื่อสาร และตัดขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อจัดการให้ถึงราก
  • พรรคประชาชน ชี้จุดอ่อนเรื่องการส่งผู้ต้องหาให้จีนโดยไม่ขยายผลไปถึงเครือข่ายในไทย พร้อมเรียกร้องให้จัดการ “ทุนเทา” ที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
  • พรรคภูมิใจไทย เสนอใช้ Data Center เชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินเพื่อช่วยอายัดทรัพย์ และผลักดัน “ธุรกิจสีขาว” ในพื้นที่ชายแดน เพื่อดึงคนไทยออกจากวงจรอาชญากรรม

เสียงจากภาคประชาชน ขอให้รัฐจริงจังกับมลพิษและภัยพิบัติ

อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว (ครูตี๋) ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ ฝากความเห็นทิ้งท้ายว่า นโยบายจะดูดีแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่าความจริงใจของรัฐบาล ที่ต้องยอมรับว่ามลพิษและภัยพิบัติเป็นวิกฤตระดับชาติ และควรยกเป็นวาระแห่งชาติเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน

เวทีดีเบตครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นอีกสัญญาณก่อนการเลือกตั้งที่กำลังมาถึง สุดท้ายคนในภาคเหนือจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า แนวคิดของพรรคไหนจะเปลี่ยนจาก “นโยบาย” ให้กลายเป็น “การลงมือทำ” ได้จริง และทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยขึ้นอย่างยั่งยืน

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่

Continue Reading

ข่าวการเมือง

ปิตา กำลังหาเสียงสนับสนุนพรรคประชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ เพื่อสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย

Published

3 days ago

on

February 1, 2026

By

ชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ

พิษณุโลก -บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนน 8 กุมภาพันธ์นี้ หลายพรรคส่งแกนนำลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครกันเต็มที่ โดยเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2569 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นรถหาเสียงบริเวณย่านตลาดวัดโบสถ์ เพื่อช่วยนายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ (ไก่) ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 1 เขต 5 พรรคประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมและอดีต ส.ส. ในพื้นที่

ตลอดการลงพื้นที่มีผู้สนับสนุนมารอต้อนรับจำนวนมาก หลายคนเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปอย่างคึกคัก

ต่อมา นายพิธา พร้อมด้วยนายชัยธวัช ตุลาธน และนายปดิพัทธ์ สันติภาดา (หมออ๋อง) ร่วมขึ้นเวทีปราศรัยชั่วคราวบริเวณริมสวนกลางเมือง เขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อช่วย “โฟล์ค” นายณฐนน ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน เบอร์ 5 เขต 1 โดยบรรยากาศในเมืองค่อนข้างคึกคัก ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา

ชาชน ในขณะที่ชาดาและสะบิดา กำลังตระเวนหาเสียงในพื้นที่บางกระทูมและบางระกำ

บนเวที นายพิธาเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. พร้อมรณรงค์ให้กาให้พรรคประชาชนทั้ง ส.ส. เขต และบัญชีรายชื่อ โดยย้ำให้ผู้ที่ไม่ค่อยอยากไปเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้น ช่วงท้ายการปราศรัยยังขอให้ผู้ร่วมงานยกโทรศัพท์เปิดไฟเพื่อบันทึกภาพบรรยากาศ ก่อนที่หลังจบเวทีจะมีผู้สนับสนุนต่อแถวถ่ายรูปกันยาว

ขณะที่วันนี้ 31 ม.ค. 2569 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และน.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วธ. และแกนนำพรรคภูมิใจไทย วางคิวลงพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มและอำเภอบางระกำตลอดทั้งวัน เพื่อช่วย “นายนิยม ช่างพินิจ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 3 เขตเลือกตั้ง 4 พิษณุโลก โดยตั้งเป้าสร้างความมั่นใจและเดินหน้าปักธงภูมิใจไทยในเมืองสองแคว หลังการเลือกตั้งครั้งก่อนเสียที่นั่งให้พรรคเพื่อไทย

ข่าวที่กำลังเป็นที่นิยม:

ทหารในจังหวัดเชียงรายยึดยาไอซ์ได้ 232 กิโลกรัม หลังปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติด

Continue Reading

SOi Dog FOundation

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1
ฟุตบอล8 minutes ago

บาร์เซโลนา พลิกเกมเฉือนอัลบาเซเต้ 2-1 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรย์
อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0
ฟุตบอล27 minutes ago

อาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซี 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ
OBEC กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของครูรายหนึ่งเนื่องจาก 'ทำงานหนักเกินไป'
ข่าวระดับชาติ - National1 hour ago

OBEC กำลังสอบสวนกรณีครูหญิงคนหนึ่งในเชียงใหม่ฆ่าตัวตายเนื่องจาก ‘ทำงานหนักเกินไป’
ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
ข่าวการเมือง2 hours ago

ชัยธวัฒน์ลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน
กกต.เชียงรายสลับหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ผิด 3 ราย ทำผู้สมัครโวย
ข่าวการเมือง2 hours ago

กกต.เชียงรายลงหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 คลาดเคลื่อน 3 ราย ผู้สมัครร้องเรียน หวั่นคนสับสน
รางวัลนำจับสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมนักโทษที่หลบหนีจากเรือนจำดอยหางเชียงราย ได้เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมตัวเขาได้อีกครั้ง
ข่าวอาชญากรรม - Crime2 hours ago

รางวัลนำจับผู้หลบหนีจากเรือนจำเชียงรายดอยหาง เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท
กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก "เชียงราย" เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
เชียงราย - Chiang Rai News2 hours ago

กรมการค้าระหว่างประเทศได้เลือก “เชียงราย” เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าการค้าชายแดน
การเลือกตั้งทั่วไป 2569, โค้งท้ายของ “เปลี่ยน” หรือ “ไปต่อ”?
ข่าวอาชญากรรม - Crime21 hours ago

การเลือกตั้งทั่วไป 2569, โค้งท้ายของ “เปลี่ยน” หรือ “ไปต่อ”?
เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ข่าวระดับชาติ - National23 hours ago

เรื่องน่าเศร้า! ช้างป่าโจมตีและฆ่านักท่องเที่ยววัย 69 ปี ที่แคมป์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ข่าวอาชญากรรม - Crime1 day ago

ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา 19 คน ในคดีปล้นร้านทอง ขโมยทองคำมูลค่า 540 บาท
ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ข่าวอาชญากรรม - Crime1 day ago

ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนหนึ่งที่ใช้มีดปาดคอเหยื่อที่เป็นนักศึกษาอายุ 18 ปี แล้วหลบหนีไป
ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง
ข่าวระดับชาติ - National1 day ago

ไฟไหม้ทำลายอาคารวัดเก่าแก่ 144 ปีในจังหวัดลำปาง
พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ข่าวการเมือง1 day ago

พรรคการเมือง 4 พรรคได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
เชียงราย - Chiang Rai News1 day ago

วช. เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หนุนเกษตรในพื้นที่
สเปอร์ส พบ แมนซิตี
ฟุตบอล2 days ago

สเปอร์สโกงตาย! ไล่เจ๊าซิตี้ 2-2 จากลูกยิง “สกอร์เปี้ยนคิก” ของโซลันกี้
การระบาดของโรคหัดในประเทศไทย
การเงิน4 weeks ago

หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยเตือนถึง “การระบาดของโรคหัด”
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศการกลับมาของ ธนวัฒน์ พิมพ์พโยธา
ฟุตบอล4 weeks ago

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศการกลับมาของ ธนวัฒน์ พิมพ์พโยธา
line out คือ
เทคโนโลยี4 weeks ago

LINE Out คืออะไร และวิธีเช็กประวัติการโทรใน LINE (พร้อมวิธีลบ)
เลสเตอร์ พบ เวสต์บรอมวิช
ฟุตบอล4 weeks ago

เลสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน 2-1 ในเกมสุดดุเดือดที่สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม
ตำรวจไล่ล่าชายวัย 82 ปี ไปยังเชียงใหม่ หลังก่อเหตุชนแล้วหนี
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจไล่ล่าชายวัย 82 ปี ไปยังเชียงใหม่ หลังก่อเหตุชนแล้วหนี
ตำรวจเชียงรายใช้ปืนประจำตัวฆ่าตัวตาย
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ตำรวจเชียงรายใช้ปืนประจำตัวฆ่าตัวตาย
เวสต์แฮม พบ ฟอเรสต์
ฟุตบอล4 weeks ago

ขุนค้อนเฮลั่น, โบเวนเหมาสองพาเวสต์แฮมแซงชนะฟอเรสต์ 2-1 แบบดราม่า
ตำรวจเชียงรายจับกุมชาย 2 คน ฐานลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ด
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

ตำรวจเชียงรายจับกุมชาย 2 คน ฐานลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ด
การฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
ข่าวอาชญากรรม - Crime4 weeks ago

การฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปสู่การสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
ยอดอุบัติเหตุปีใหม่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูญเสีย 272 ชีวิตในช่วง “7 วันอันตราย” ของไทย
ข่าวระดับชาติ - National4 weeks ago

ยอดอุบัติเหตุปีใหม่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูญเสีย 272 ชีวิตในช่วง “7 วันอันตราย” ของไทย
ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
เชียงราย - Chiang Rai News4 weeks ago

ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์
วิจารณ์เพลิน! แก๊ง นทท.ฝรั่งสาวรุ่นสุดชิล นุ่งบิกินีนอนอาบแดดอล่างฉ่างริมคูเมืองเชียงใหม่ อ้าขาหันหน้าเข้าประตูวัด
ข่าว4 weeks ago

เรื่องน่าตกใจ! นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมชุดบิกินีอาบแดดอยู่ใกล้กับวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
แมนซิตี พบ ไบรท์ตัน
ฟุตบอล4 weeks ago

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ ไบรท์ตัน เสมอกันอย่างน่าผิดหวัง 1-1
เบิร์นลีย์ พบ แมนยู
ฟุตบอล4 weeks ago

เสมอเดือดที่เทิร์ฟ มัวร์: เบิร์นลีย์ยันแมนฯ ยูไนเต็ด 2-2
สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย
ข่าว4 weeks ago

สลดกลางดึก ไฟไหม้บ้านเชียงใหม่ คร่าชีวิตยกครัว 5 ราย

Trending