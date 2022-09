iOS 16 จะแจ้งเตือนผู้ใช้หากพวกเขากำลังเชื่อมต่อกับ AirPod ปลอม!

อวสารงานเกรด AAA, อวสารงานหลุด QC!! ios latest download มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ใช้ทราบ หากกำลังจะเชื่อมต่อกับ AirPods ปลอม

Apple ระบุในเอกสารว่าหากผู้ใช้กำลังจะเชื่อมต่อกับ AirPods ปลอม ระบบจะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถระบุที่มาของ AirPods ได้ พร้อมแจ้งคำแนะนำไม่ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ

แต่ถ้าผู้ใช้อยากเชื่อมต่อก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อได้เองที่หน้า Bluetooth

เหตุผลที่ Apple ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาเพราะว่ามี AirPods ปลอมบางตัวที่สามารถใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อคล้ายกับ AirPods ของจริงได้, ซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้จะใช้การระบุตัวตนของ AirPods ว่าเป็นของแท้จาก Apple หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็จะขึ้นหน้าต่างดังกล่าว

ได้มีผู้ใช้ Twitter ทดสอบฟังก์ชันนี้แล้ว พบว่าสามารถใช้งานได้ ชมที่นี่

Tested 2 of my fake AirPods. It works! pic.twitter.com/VNzwt1XS4q

— Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) September 9, 2022