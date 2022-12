วิศวกรรมย้อนกลับช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ Star Wars Dark Forces

Up Next

The Force Engine เวอร์ชัน 1.0 พร้อมให้ดาวน์โหลดจาก GitHub สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้งาน รองรับเฉพาะ Windows 7 และใหม่กว่าในขณะนี้ แต่การสนับสนุน Mac และ Linux กำลังมีการวางแผนเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตต้นปี 2023 โปรดทราบว่าคุณจะต้องมีเกม Dark Forces ตัวเต็มเนื่องจาก TFE จะมาแทนที่ไฟล์ปฏิบัติการ ไม่ใช่ตัวเกม

หลังจากสามปีของการทำงาน The Force Engine (TFE) ตามที่ทราบกันดีว่าโครงการนี้ได้มาถึงเวอร์ชัน 1.0 แล้วและรองรับ Dark Forces อย่างเต็มรูปแบบ จุดประสงค์ของ Dark Forces ตามผู้พัฒนาโครงการคือให้ TFE แทนที่ DOSBox และไฟล์ปฏิบัติการดั้งเดิม และเข้ากันได้กับทั้งระดับวานิลลาและม็อดชุมชนในอนาคต

