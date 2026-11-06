ข่าวอาชญากรรม - Crime
นรข.เชียงราย สกัดยานรกริมโขง ยึดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ด
เชียงราย – เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง หลังตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 8 กระสอบ รวมของกลางกว่า 1,600,000 เม็ด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเวียงแก่น ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยและ สปป.ลาว ในช่วงเวลากลางคืน
เจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการลักลอบได้ฉวยโอกาสลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำมาพักคอยไว้ เพื่อรอให้เครือข่ายภาคพื้นดินเข้ามารับช่วงขนส่งต่อไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเข้าตรวจยึดอย่างทันท่วงทีทำให้ของกลางทั้งหมดถูกสกัดกั้นไว้ได้ก่อนกระจายเข้าสู่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ประเด็นสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ นรข.เขตเชียงราย ตรวจยึดยาบ้าของกลางจำนวน 8 กระสอบ รวมกว่า 1,600,000 เม็ด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านไทยเจริญ อำเภอเวียงแก่น
- ของกลางถูกบรรจุในกระสอบฟางเพื่อเตรียมส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย แต่เจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนมีผู้มารับ
- หน่วยงานความมั่นคงส่งมอบของกลางให้ สภ.เวียงแก่น และสถานีเรือเชียงของ เพื่อขยายผลติดตามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
การตรวจยึดยาเสพติดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่ชุดปฏิบัติการข่าวสถานีเรือเชียงของ นำโดย ร.อ.ธนกร ฤทธิ์จอหอ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยตามแนวแม่น้ำโขง เมื่อลาดตระเวนมาถึงเขตบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบสิ่งผิดปกติบริเวณริมตลิ่ง โดยมีกระสอบฟางขนาดใหญ่กองรวมกันอยู่จำนวน 8 กระสอบ ท่ามกลางความมืดและไร้เงาของผู้ครอบครองในจุดเกิดเหตุ
เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบว่าแต่ละกระสอบบรรจุยาเมทแอมเฟตามีนประมาณ 200,000 เม็ด รวมทั้งหมดประมาณ 1,600,000 เม็ด โดยกระสอบเหล่านั้นถูกห่อหุ้มอย่างดีด้วยวัสดุกันน้ำ ตำรวจระบุว่าแก๊งค้ายาเสพติดใช้เวลาช่วงกลางคืนในการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขง และทิ้งไว้ที่นั่นเพื่อรอรถมารับจากเครือข่ายในประเทศไทย
เร่งส่งมอบของกลาง ขยายผลทลายเครือข่ายยาเสพติด
ภายหลังการตรวจยึด เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงของกลางทั้งหมดไปยังสถานีเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการตรวจนับและบันทึกประวัติพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด พร้อมกันนี้ได้ประสานงานส่งต่อข้อมูลให้พนักงานสอบสวน สภ.เวียงแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อสาวไปถึงผู้สั่งการและกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่
แม่น้ำโขงยังคงเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่มค้ายาเสพติดมักใช้ลักลอบลำเลียงของกลางเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นแนวชายแดนธรรมชาติที่กว้างขวาง ดังนั้น หน่วยงานความมั่นคงจึงเน้นย้ำการประสานความร่วมมือระหว่างทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนในสังคม
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นไนท์คลับ พบผู้เยาว์ 36 คน รวมทั้งเด็กอายุ 12 ปี
จังหวัดบวงกาน – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังตำรวจบุกทลายสถานบันเทิงชื่อดังกลางเมืองบึงกาฬ หลังสืบทราบว่าลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การตรวจค้นครั้งนี้พบเยาวชนอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการจำนวนมาก สะท้อนปัญหาการปล่อยปละละเลยของสถานบันเทิงในพื้นที่อย่างชัดเจน
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยชุดปฏิบัติการพิเศษได้เข้าตรวจค้นร้าน คับคั่ง บึงกาฬ (Rich Club) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองบึงกาฬ เจ้าหน้าที่พบนักเที่ยวกำลังดื่มกินและฟังดนตรีสดกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงเพลงที่ดีเจเปิดบริการอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาตีสาม
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ประเด็นสำคัญ
• เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นร้าน ‘คับคั่ง บึงกาฬ’ พบลักลอบเปิดสถานบันเทิงไร้ใบอนุญาต พร้อมเปิดให้บริการเกินเวลากฎหมายกำหนดถึงตีสาม
• ตรวจสอบพบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการรวม 36 ราย โดยผู้มีอายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 12 ปีเท่านั้น
• ฝ่ายปกครองคุมตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีหลายข้อหาหนัก พร้อมเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดสถานประกอบการเป็นเวลา 5 ปี
เปิดพิกัดบุกค้นผับดัง พบเยาวชนหนีเที่ยวเพียบ
การเข้าจับกุมในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับนายวุฒิชัย ชัยภูมินารถ นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และพล.ต.ต.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ กำลังเจ้าหน้าที่ อส. และชุดปราบปรามยาเสพติดได้ปิดล้อมทางเข้าออกร้านเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการมากถึง 36 คน ยิ่งไปกว่านั้น เด็กที่มีอายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 12 ปีเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงรีบประสานทีมสหวิชาชีพและผู้ปกครองเพื่อเข้ามารับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ สายตรวจยังพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายยาเสพติดตกอยู่บนพื้นร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานและนักเที่ยวทุกคนในทันที อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจปัสสาวะในเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ใด
แจ้งข้อหาหนักผู้จัดการร้าน พร้อมชงผู้ว่าฯ สั่งปิดยาว 5 ปี
หลังจากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้จัดการและผู้ดูแลร้านส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ พร้อมแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายอนุญาต อีกทั้งยังมีความผิดฐานจำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกด้วย
นายดนุเดช ใจศรี ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ ระบุว่าจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพิจารณาออกคำสั่งปิดสถานประกอบการเป็นเวลา 5 ปีตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของอบายมุขในชุมชนต่อไป
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
ดีเอ็นเอแฉ! 24 เด็กจีนสวมรอยพ่อไทย หวังฮุบสัญชาติ
กรุงเทพฯ – การตรวจสอบดีเอ็นเอล่าสุดได้เปิดโปงความจริงที่น่าตกใจ เกี่ยวกับกรณีเด็กชาวจีนจำนวน 24 คนที่ใช้บิดาชาวไทยตัวปลอมเพื่อขอรับสัญชาติไทย การทดสอบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรได้สำเร็จ เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งตรวจสอบความผิดปกติของการแจ้งเกิดทั่วประเทศเพื่อป้องกันปัญหาความมั่นคง
ขบวนการ “พ่อรับจ้าง” นี้ดำเนินการโดยให้ชายชาวไทยรับรองบุตรที่เกิดจากมารดาชาวต่างชาติ เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะพลเมืองไทยอย่างผิดกฎหมาย การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง แต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นสำคัญ
- ผลตรวจ DNA ยืนยันพบเด็กชาวจีน 24 คน สวมสิทธิ์ใช้บิดาชาวไทยตัวปลอมเพื่อขอสัญชาติ
- ขบวนการพ่อรับจ้างนี้มีประวัติการทำผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับหลายโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
- ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาหลายสิบราย และเตรียมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
ขยายผลกวาดล้างเครือข่ายสวมสิทธิ์
ผู้บัญชาการตำรวจได้เปิดเผยถึงปฏิบัติการกวาดล้างระยะที่สาม ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายสวมสิทธิ์สัญชาติที่ฝังรากลึกมานานในสังคม เจ้าหน้าที่สืบสวนพบการจดทะเบียนเกิดที่ต้องสงสัยมากถึงหลายพันรายการกระจายอยู่ในโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงความซับซ้อนและขนาดของเครือข่ายที่ใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกอย่างมาก
การจับกุมในครั้งนี้นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวนหลายสิบรายที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารราชการ ผู้ต้องหามีทั้งนายหน้า ผู้รับจ้างเป็นบิดา และเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียน เครือข่ายนี้อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลกำไรจากชาวต่างชาติอย่างเป็นระบบและแนบเนียน
เด็กหลายคนที่ได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย ได้เติบโตและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาและการถือครองทรัพย์สินมหาศาล บางรายสามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือครอบครองธุรกิจ โดยใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมของระบบที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด
หยุดยั้งขบวนการพ่อรับจ้าง
ความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสิทธิของพลเมืองไทยที่แท้จริงและรักษาความโปร่งใส การดำเนินคดีจะครอบคลุมถึงผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย เพื่อตัดวงจรการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ให้กลับมาสร้างปัญหาได้อีก เจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและการใช้เทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาในอนาคต ประชาชนได้รับคำแนะนำให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นความผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ได้ทันทีตลอดเวลา ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้ประเทศไทยปลอดจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้
การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป และคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ ข่าวการจับกุมเครือข่ายนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บทสรุปของคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสัญชาติไทยต่อไป
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ข่าวอาชญากรรม - Crime
หญิงสองคนฉ้อโกงเงินจากพระภิกษุวัย 105 ปี ตำรวจกำลังเร่งตามหาตัวพวกเธอ
กรุงเทพฯ – ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี กำลังเร่งสืบสวนคดีสะเทือนใจ เมื่อหญิงมิจฉาชีพสองคนบุกหลอกลวงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัย 105 ปีถึงในวัด เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับศิษยานุศิษย์และคนในพื้นที่อย่างมาก
คดีนี้ถือเป็นภัยสังคมล่าสุดที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมักมีความเมตตาและหลงเชื่อคนง่าย เจ้าหน้าที่เตือนให้ทุกวัดเพิ่มความระมัดระวังบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิท
ประเด็นสำคัญ
- มิจฉาชีพหญิง 2 คนก่อเหตุหลอกลวงพระเกจิวัย 105 ปีในจังหวัดสุพรรณบุรี
- ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
- เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปยังพระสงฆ์และผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
ภัยเงียบในสังคมไทย: อาชญากรรมที่มุ่งเป้าผู้สูงอายุ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการหลอกลวงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามวัดในต่างจังหวัดที่มักเปิดรับผู้คนอย่างเสรี มิจฉาชีพเหล่านี้มักอาศัยความเชื่อและความศรัทธาของชาวพุทธมาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเลือดเย็น การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางทรัพย์สิน แต่ยังทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญวิทยาชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุและพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมมากที่สุด พวกเขามักไม่คุ้นเคยกับกลโกงสมัยใหม่ ทำให้สูญเสียเงินออมที่สะสมมาตลอดชีวิต
สำหรับกรณีล่าสุดที่สุพรรณบุรี หญิงมิจฉาชีพทั้งสองคนแต่งตัวดูดีทำทีเข้ามาถวายสังฆทานและพูดคุยจนเหยื่อตายใจ พวกเธอใช้เวลาสังเกตการณ์และสร้างความสนิทสนมอยู่พักใหญ่ ก่อนจะอาศัยจังหวะที่พระภิกษุเผลอฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สินมีค่าแล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างรู้สึกหวาดผวาและเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังมิจฉาชีพตามวัด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แนะนำให้คณะกรรมการวัดจัดเวรยามคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด
นอกจากนี้ ลูกหลานและชาวบ้านควรไปเยี่ยมเยียนและดูแลพระภิกษุชราเป็นประจำ หรือเตือนท่านเกี่ยวกับกลโกงต่างๆ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมาก
ตำรวจภูธรสุพรรณบุรียืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย หากใครมีเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สังคมไทยกลับมาปลอดภัยอีกครั้ง
การยกระดับความปลอดภัยให้กับพระเกจิอาจารย์
ปัจจุบันหลายวัดในประเทศไทยเริ่มปรับตัวและวางมาตรการป้องกันที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการคัดกรองบุคคลที่ขอเข้าพบพระผู้ใหญ่ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากลูกศิษย์คนสนิทหรือไวยาวัจกรเสียก่อนอย่างเคร่งครัด
การให้ความรู้แก่พระสงฆ์และบุคลากรในวัดเกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงใหม่ๆ จึงกลายเป็นวาระเร่งด่วนที่หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วม การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน วัด และตำรวจ คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การก่ออาชญากรรมธรรมดา แต่มันคือการท้าทายศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยอย่างร้ายแรง ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ท้ายที่สุดนี้ การปกป้องพระพุทธศาสนาและผู้สูงวัยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคม เพื่อไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้อีกต่อไป
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