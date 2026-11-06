เชียงราย - Chiang Rai News
ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง
เชียงราย – เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อศิษย์เก่าแผนกศิลปกรรมกว่า 20 คนกลับมาพบปะอาจารย์และนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมจัดโครงการ “จากพี่ถึงน้อง” กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมพัฒนาอาชีพ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4
คณะศิษย์เก่านำโดยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม และอาจารย์กมล สาริกานนท์ ร่วมกันสละเวลาและนำประสบการณ์จากการทำงานด้านศิลปะมาแบ่งปันให้นักศึกษาปัจจุบัน เป้าหมายของกิจกรรมคือให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง แลกเปลี่ยนมุมมอง และทำความรู้จักแนวทางการทำงานในสายอาชีพศิลปะ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะศิษย์เก่าและเปิดโครงการ โดยกล่าวถึงความร่วมมือของรุ่นพี่ที่กลับมาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษารุ่นน้องว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจ และสะท้อนความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน ผู้อำนวยการยังยืนยันว่า วิทยาลัยพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ในปีต่อไป
อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม ตัวแทนคณะศิษย์เก่า เล่าว่าโครงการนี้จัดมาแล้วเป็นครั้งที่ 4 แม้สมาชิกแต่ละคนจะแยกย้ายไปทำงานตามเส้นทางของตนเอง และบางคนเดินทางไปทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ แต่เมื่อมีโอกาส ทุกคนก็พร้อมกลับมาพบกันและร่วมถ่ายทอดความรู้ให้น้อง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน
กิจกรรมจัดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 7 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม 6 รูปแบบ โดยมีศิลปินและศิษย์เก่ามืออาชีพช่วยแนะนำเทคนิคและแนวทางการฝึกฝนในแต่ละด้าน ได้แก่
- วาดภาพสีน้ำ ฝึกใช้สีน้ำอย่างเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคจากศิลปิน และนำแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
- วาดภาพทิวทัศน์ ทำความเข้าใจหลักการวาดภาพ การจัดองค์ประกอบ และการถ่ายทอดภาพจากต้นแบบ
- ถ่ายคลิปวิดีโอ ทดลองถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือ ฝึกเล่าเรื่องผ่านภาพ สร้างคลิปสั้นในหัวข้อที่สนใจ และเรียนรู้การตัดต่อให้ชวนติดตาม
- วาดภาพล้อ ฝึกสังเกตลักษณะเด่น เรียนรู้หลักการวาดภาพล้อเลียน และพัฒนาผลงานให้มีรูปแบบเฉพาะตัว
- วาดลายไทย เรียนรู้หลักการร่างและวาดลายไทย ก่อนนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาสร้างเป็นผลงาน
- วาดภาพเหมือน ฝึกวาดบุคคลจากต้นแบบ เรียนรู้การสังเกตและการเลือกใช้วัสดุ พร้อมทำความเข้าใจแนวทางสร้างสรรค์ผลงานภาพเหมือน
ระหว่างพักกลางวัน รุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง นอกจากช่วยให้ได้ทบทวนความทรงจำแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองรุ่นได้แลกเปลี่ยนเรื่องการเรียนและการทำงาน ส่วนศิษย์เก่าที่ติดภารกิจหรืออยู่ห่างไกลและไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ก็ส่งข้อความและกำลังใจมาให้คณะผู้จัดอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ศิลปะ และศิษย์เก่าทุกคนที่ร่วมกันจัดฐานการเรียนรู้และดูแลน้อง ๆ ตลอดวัน โครงการ “จากพี่ถึงน้อง” จึงเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกับศิลปินรุ่นพี่ พร้อมสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นในครอบครัวอาชีวศึกษาเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม
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ภัยแอปหาคู่ลวงลงทุน! สาวเชียงรายสูญกว่า 4.5 แสนบาท
เชียงราย – ตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเร่งระดมทีมสืบสวนคลี่คลายคดีหลอกลวงทางออนไลน์ครั้งใหญ่ หลังหญิงสาววัยทำงานเดินทางเข้าแจ้งความด่วน พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ผนึกกำลังร่วมกับ พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนแกะรอยเส้นทางการเงินทันที เพื่อสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลโกงความรักหลอกเหยื่อ
ผู้เสียหายหญิงอายุประมาณ 30-40 ปี เปิดเผยรายละเอียดว่า คนร้ายใช้ช่องทาง แอปพลิเคชันหาคู่ยอดนิยม เข้ามาตีสนิทและสร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่นจนเกิดความไว้วางใจ จากนั้นคนร้ายจึงชักชวนทำงานเสริมสร้างรายได้และลงทุนออนไลน์ จนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 454,273 บาท
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สรุปประเด็นสำคัญ
• ผู้เสียหายหญิงถูกมิจฉาชีพแฝงตัวผ่านแอปหาคู่ ตีสนิทจนไว้วางใจ ก่อนชวนลงทุนออนไลน์ สูญเงินรวม 454,273 บาท
• สภ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ บก.สส.ภ.จว.เชียงราย เร่งสอบปากคำและแกะรอยเส้นทางการเงินของบัญชีม้าทันที
• พนักงานสอบสวนส่งมอบหลักฐานประสาน ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) ขยายผลจับกุมเครือข่ายขบวนการออนไลน์ทั้งระบบ
กลโกงโรแมนซ์สแกม: หลุมพรางสร้างฝันสู่ความสูญเสีย
พฤติการณ์ของมิจฉาชีพจัดเป็นภัยสังคมรูปแบบไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ซึ่งผสมผสานการหลอกรักเข้ากับการชวนลงทุน คนร้ายสร้างเรื่องราวความสำเร็จทางการเงินและชวนผู้เสียหายทำงานออนไลน์เพื่อสร้างรายได้พิเศษอย่างต่อเนื่อง เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคาดหวังผลกำไรตอบแทนตามคำอ้าง
ทว่าเมื่อถึงเวลาถอนเงิน ผลตอบแทนกลับไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่คนร้ายกล่าวอ้างไว้ในระบบ กลุ่มคนร้ายพยายามสร้างเงื่อนไขใหม่พร้อมกดดันให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกบัญชี ผู้เสียหายจึงรู้ตัวทันทีว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋น จึงตัดสินใจรวบรวมหลักฐานเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี
ประสานตำรวจไซเบอร์เร่งล่าตัวการขบวนการออนไลน์
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย รับคำร้องทุกข์พร้อมตรวจสอบสลิปโอนเงิน ประวัติการสนทนา และหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดอย่างละเอียด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ส่งสำนวนประสานไปยัง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ เพื่อใช้อำนาจสืบสวนเส้นทางเงินดิจิทัลและติดตามผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนประชาชนให้ตั้งสติและระมัดระวังการติดต่อกับคนแปลกหน้าผ่านโซเชียลมีเดีย ประชาชนไม่ควรโอนเงินหรือร่วมลงทุนกับบุคคลที่ยังไม่เคยพบเจอตัวจริงในชีวิตจริงอย่างเด็ดขาด หากพบพฤติกรรมหลอกลวง สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย
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เหมืองทองคำแห่งใหม่ตามแนวแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับของเสียที่เป็นพิษ
เชียงราย - Chiang Rai News
เหมืองทองคำแห่งใหม่ตามแนวแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับของเสียที่เป็นพิษ
เชียงราย – เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงรายนำเรือลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำโขงตามแนวพรมแดนไทย–สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา พวกเขาพบกลุ่มผู้ประกอบการนำเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดตักดินและร่อนทรายเพื่อหาทองคำอย่างน้อย 15 จุด ตลอดเส้นทางตั้งแต่ อำเภอเชียงของ ไปจนถึงเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย
กลุ่มชาวบ้านระบุว่าไซต์งานหลายจุดเดินเครื่องจักรขุดตักดินทรายต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืน สภาพดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนริมฝั่งโขงอย่างมาก เนื่องจากทุกคนกังวลเรื่องสารเคมีอันตรายและผลกระทบข้ามพรมแดน
ประเด็นสำคัญ
- พบแหล่งทำทองคำ 15 แห่ง: ทีมสำรวจพบไซต์ขุดทรายร่อนทองคำอย่างน้อย 15 จุด กระจายตัวริมแม่น้ำโขงช่วงเชียงของถึงปากแบ่ง
- เครื่องจักรขุดกลางน้ำ 24 ชั่วโมง: ผู้ประกอบการใช้รถแบ็กโฮขุดตักดินตะกอนกลางลำน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและทางน้ำ
- เร่งตรวจพิสูจน์สารพิษปนเปื้อน: ภาคประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด่วน เพื่อยืนยันเรื่องสารเคมีอันตรายข้ามแดน
เปิดพิกัดเหมืองทองคำกลางแม่น้ำโขงช่วงเชียงของ-ปากแบ่ง
ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนกลุ่มรักษ์เชียงของ ร่วมกับ สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต สำรวจแนวร่องน้ำลึกในเขตอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่น พวกเขาพบเรือดูดทรายและแท่นร่อนแร่ตั้งกระจายอยู่บนสันทรายดอนกลางลำน้ำอย่างหนาตา กิจกรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนปากแบง
ทีมสำรวจเจาะจงตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายสำคัญ 2 แห่งที่มีกิจกรรมชัดเจน จุดแรกตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำงาว แขวงบ่อแก้ว ตรงข้ามบ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง ซึ่งเปิดทำการมานานนับ 10 ปี ส่วนจุดที่สองอยู่บริเวณปากน้ำยอน ฝั่งตรงข้ามตัวอำเภอเชียงของ
ล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน ทีมงานพบรถแบ็กโฮ 2 คันกำลังเร่งขุดตักและเกลี่ยสันทรายอย่างต่อเนื่อง คนงานเดินเครื่องจักรตักหน้าดินโดยตรงจากกลางแม่น้ำโขง ทำให้สายน้ำบริเวณดังกล่าวขุ่นข้นไปด้วยตะกอนโคลน
ชาวบ้านหวั่นสารเคมีและตะกอนทำลายระบบนิเวศและอาชีพ
อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธาน กลุ่มรักษ์เชียงของ แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการขยายตัวของกลุ่มเหมืองทองคำเหล่านี้ ท่านระบุชัดเจนว่าเครื่องจักรกลหนักกำลังทำลายหน้าดินและแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลาท้องถิ่น การขุดตักตะกอนกลางลำน้ำรบกวนระบบนิเวศแม่น้ำโขงจนผิดธรรมชาติไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากความขุ่นของน้ำแล้ว ชุมชนสองฝั่งยังหวาดกลัวการรั่วไหลของสารอันตรายที่อาจใช้ในกระบวนการแยกทองคำ เช่น สารหนูหรือไซยาไนด์ เพราะชาวบ้านสองฝั่งโขงต้องพึ่งพาน้ำในการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ และประมงพื้นบ้าน หากแม่น้ำปนเปื้อนสารเคมี วิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนจะพังทลายทันที
จี้ภาครัฐเร่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คุ้มครองแม่น้ำโขง
ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังไม่มีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเหมืองเหล่านี้ปล่อยสารพิษลงสู่น้ำโขงโดยตรงหรือไม่ เครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ กระทรวงการต่างประเทศ เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน์ทันที
การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยระบุชนิดของสารตกค้าง ระดับความเข้มข้น และต้นตอของการปนเปื้อนได้อย่างแม่นยำและโปร่งใส ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้จะช่วยปกป้องสิทธิของชุมชนในการใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสากล
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติและสายเลือดหลักของประชากรหลายล้านคนในภูมิภาคอินโดจีน การแก้ไขปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนจึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน
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เชียงราย - Chiang Rai News
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบสัญชาติไทย
เชียงราย – นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมเปิดหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ได้รับการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติรวม 311 รายในวันนี้ งานนี้สะท้อนความสำเร็จในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนมาอย่างยาวนาน
การเดินหน้าครั้งนี้ช่วยปลดล็อกอุปสรรคการใช้ชีวิตและเปิดประตูให้ชาวบ้านเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเร่งเดินหน้าตรวจเอกสารและรับรองสิทธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
ประเด็นสำคัญ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบบัตรประจำตัวให้ประชาชนผู้ผ่านการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติจำนวน 311 รายจาก 7 อำเภอหลัก
- ความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ UNHCR ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเป็นรูปธรรม
- การรับรองสถานะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา และบริการภาครัฐได้อย่างมั่นคง เสมอภาค และสมศักดิ์ศรี
พลังความร่วมมือขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดน
พิธีสำคัญจัดขึ้นอย่างอบอุ่นโดยมีผู้นำองค์กรสิทธิและผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมต้อนรับนางปรีดา คงแป้น จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายชาคริต ตันพิรุฬ ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมการปกครอง ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ผู้แทนระดับสากลอย่างนางสาวนันทนีย์ เจษฎาชัยยุทธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองจาก UNHCR ประจำประเทศไทย และนายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ร่วมผลักดันการทำงานอย่างแข็งขัน ทุกฝ่ายประสานการทำงานเพื่อยุติปัญหาคนไร้รัฐและรับรองสิทธิให้กลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ครอบคลุม 7 อำเภอ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผู้เข้ารับมอบบัตรในครั้งนี้เดินทางมาจาก 7 อำเภอสำคัญ ได้แก่ อำเภอแม่สาย เมืองเชียงราย แม่ฟ้าหลวง เวียงแก่น เชียงแสน แม่จัน และแม่สรวย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแต่ละอำเภอดำเนินการสืบประวัติและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งเรื่องอนุมัติบัตรประจำตัว
บัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่เปิดทางให้ชาวบ้านเข้าทำงานอย่างถูกกฎหมาย เดินทางได้อย่างเสรี และรับการรักษาพยาบาลจากระบบสาธารณสุขของรัฐอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการยืนยันผ่าน จังหวัดเชียงราย ว่าทุกหน่วยงานจะเร่งช่วยเหลือผู้ตกหล่นต่อไปเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและเท่าเทียมกันทุกคน
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