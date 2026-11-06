เชียงราย - Chiang Rai News
กองทุนเชียงรายช่วยส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่น
เชียงราย – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเทิง ท่านได้ส่งมอบเงินอุดหนุนและปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บ้านหนองแรด หมู่ 1 เพื่อสนับสนุนองค์กรเกษตรกรกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผลผลิตอย่างเป็นทางการ
กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองแรดได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท ภายใต้โครงการสานตะกร้าหวายประจำปี 2569 โครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วม 17 คน และมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปีเต็ม การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายพร้อมส่งมอบเส้นหวายคุณภาพดี
ประเด็นสำคัญ
- กฟก.เชียงราย อนุมัติเงินอุดหนุน 70,000 บาท สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองแรด อำเภอเทิง
- โครงการสานตะกร้าหวายช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะให้สมาชิก 17 คน
- การมอบปัจจัยการผลิตครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
โครงการสานตะกร้าหวายตั้งเป้าหมายหลักในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะงานจักสานให้แก่เกษตรกร สมาชิกจะได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของตนเอง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ โครงการยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ชุมชนสามารถอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านงานจักสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย ความสำเร็จนี้จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรในระยะยาว
การสนับสนุนจากภาครัฐถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำด้วยแหล่งรายได้ที่สอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์หวายจึงตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างแท้จริง
ขยายโอกาสสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นในภูมิภาค
กฟก.เชียงราย มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ องค์กรเกษตรกรกลุ่มอื่นที่มีความพร้อมสามารถรวมตัวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่รัฐพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดทำแผนโครงการอย่างเต็มที่
การยื่นเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูเกษตรกรมีขั้นตอนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เสมอ เกษตรกรสามารถนำเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนตนเองได้อย่างอิสระ กองทุนยินดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน
ความสำคัญของการพึ่งพาตนเองในยุคปัจจุบัน
สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเรียกร้องให้เกษตรกรต้องปรับตัวและแสวงหาแนวทางใหม่ในการดำรงชีพ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคยุคใหม่ สินค้าทำมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดออนไลน์
การบูรณาการความรู้ร่วมกับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ช่วยปลดล็อกศักยภาพของเกษตรกรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนครั้งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ เราหวังว่าจะได้เห็นความสำเร็จของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผลผลิตโดยเร็ว
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย สำนักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 หรือติดต่อเบอร์โทร 053-150156 ในเวลาราชการ
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เชียงราย - Chiang Rai News
ภัยแอปหาคู่ลวงลงทุน! สาวเชียงรายสูญกว่า 4.5 แสนบาท
เชียงราย – ตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเร่งระดมทีมสืบสวนคลี่คลายคดีหลอกลวงทางออนไลน์ครั้งใหญ่ หลังหญิงสาววัยทำงานเดินทางเข้าแจ้งความด่วน พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ผนึกกำลังร่วมกับ พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนแกะรอยเส้นทางการเงินทันที เพื่อสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลโกงความรักหลอกเหยื่อ
ผู้เสียหายหญิงอายุประมาณ 30-40 ปี เปิดเผยรายละเอียดว่า คนร้ายใช้ช่องทาง แอปพลิเคชันหาคู่ยอดนิยม เข้ามาตีสนิทและสร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่นจนเกิดความไว้วางใจ จากนั้นคนร้ายจึงชักชวนทำงานเสริมสร้างรายได้และลงทุนออนไลน์ จนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 454,273 บาท
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สรุปประเด็นสำคัญ
• ผู้เสียหายหญิงถูกมิจฉาชีพแฝงตัวผ่านแอปหาคู่ ตีสนิทจนไว้วางใจ ก่อนชวนลงทุนออนไลน์ สูญเงินรวม 454,273 บาท
• สภ.เมืองเชียงราย ร่วมกับ บก.สส.ภ.จว.เชียงราย เร่งสอบปากคำและแกะรอยเส้นทางการเงินของบัญชีม้าทันที
• พนักงานสอบสวนส่งมอบหลักฐานประสาน ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) ขยายผลจับกุมเครือข่ายขบวนการออนไลน์ทั้งระบบ
กลโกงโรแมนซ์สแกม: หลุมพรางสร้างฝันสู่ความสูญเสีย
พฤติการณ์ของมิจฉาชีพจัดเป็นภัยสังคมรูปแบบไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ซึ่งผสมผสานการหลอกรักเข้ากับการชวนลงทุน คนร้ายสร้างเรื่องราวความสำเร็จทางการเงินและชวนผู้เสียหายทำงานออนไลน์เพื่อสร้างรายได้พิเศษอย่างต่อเนื่อง เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคาดหวังผลกำไรตอบแทนตามคำอ้าง
ทว่าเมื่อถึงเวลาถอนเงิน ผลตอบแทนกลับไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่คนร้ายกล่าวอ้างไว้ในระบบ กลุ่มคนร้ายพยายามสร้างเงื่อนไขใหม่พร้อมกดดันให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกบัญชี ผู้เสียหายจึงรู้ตัวทันทีว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋น จึงตัดสินใจรวบรวมหลักฐานเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี
ประสานตำรวจไซเบอร์เร่งล่าตัวการขบวนการออนไลน์
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย รับคำร้องทุกข์พร้อมตรวจสอบสลิปโอนเงิน ประวัติการสนทนา และหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดอย่างละเอียด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ส่งสำนวนประสานไปยัง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ เพื่อใช้อำนาจสืบสวนเส้นทางเงินดิจิทัลและติดตามผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนประชาชนให้ตั้งสติและระมัดระวังการติดต่อกับคนแปลกหน้าผ่านโซเชียลมีเดีย ประชาชนไม่ควรโอนเงินหรือร่วมลงทุนกับบุคคลที่ยังไม่เคยพบเจอตัวจริงในชีวิตจริงอย่างเด็ดขาด หากพบพฤติกรรมหลอกลวง สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย
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เหมืองทองคำแห่งใหม่ตามแนวแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับของเสียที่เป็นพิษ
เชียงราย - Chiang Rai News
เหมืองทองคำแห่งใหม่ตามแนวแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับของเสียที่เป็นพิษ
เชียงราย – เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงรายนำเรือลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำโขงตามแนวพรมแดนไทย–สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา พวกเขาพบกลุ่มผู้ประกอบการนำเครื่องจักรหนักเข้ามาขุดตักดินและร่อนทรายเพื่อหาทองคำอย่างน้อย 15 จุด ตลอดเส้นทางตั้งแต่ อำเภอเชียงของ ไปจนถึงเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย
กลุ่มชาวบ้านระบุว่าไซต์งานหลายจุดเดินเครื่องจักรขุดตักดินทรายต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืน สภาพดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับชุมชนริมฝั่งโขงอย่างมาก เนื่องจากทุกคนกังวลเรื่องสารเคมีอันตรายและผลกระทบข้ามพรมแดน
ประเด็นสำคัญ
- พบแหล่งทำทองคำ 15 แห่ง: ทีมสำรวจพบไซต์ขุดทรายร่อนทองคำอย่างน้อย 15 จุด กระจายตัวริมแม่น้ำโขงช่วงเชียงของถึงปากแบ่ง
- เครื่องจักรขุดกลางน้ำ 24 ชั่วโมง: ผู้ประกอบการใช้รถแบ็กโฮขุดตักดินตะกอนกลางลำน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและทางน้ำ
- เร่งตรวจพิสูจน์สารพิษปนเปื้อน: ภาคประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด่วน เพื่อยืนยันเรื่องสารเคมีอันตรายข้ามแดน
เปิดพิกัดเหมืองทองคำกลางแม่น้ำโขงช่วงเชียงของ-ปากแบ่ง
ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนกลุ่มรักษ์เชียงของ ร่วมกับ สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต สำรวจแนวร่องน้ำลึกในเขตอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่น พวกเขาพบเรือดูดทรายและแท่นร่อนแร่ตั้งกระจายอยู่บนสันทรายดอนกลางลำน้ำอย่างหนาตา กิจกรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนปากแบง
ทีมสำรวจเจาะจงตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายสำคัญ 2 แห่งที่มีกิจกรรมชัดเจน จุดแรกตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำงาว แขวงบ่อแก้ว ตรงข้ามบ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง ซึ่งเปิดทำการมานานนับ 10 ปี ส่วนจุดที่สองอยู่บริเวณปากน้ำยอน ฝั่งตรงข้ามตัวอำเภอเชียงของ
ล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน ทีมงานพบรถแบ็กโฮ 2 คันกำลังเร่งขุดตักและเกลี่ยสันทรายอย่างต่อเนื่อง คนงานเดินเครื่องจักรตักหน้าดินโดยตรงจากกลางแม่น้ำโขง ทำให้สายน้ำบริเวณดังกล่าวขุ่นข้นไปด้วยตะกอนโคลน
ชาวบ้านหวั่นสารเคมีและตะกอนทำลายระบบนิเวศและอาชีพ
อาจารย์นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธาน กลุ่มรักษ์เชียงของ แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการขยายตัวของกลุ่มเหมืองทองคำเหล่านี้ ท่านระบุชัดเจนว่าเครื่องจักรกลหนักกำลังทำลายหน้าดินและแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลาท้องถิ่น การขุดตักตะกอนกลางลำน้ำรบกวนระบบนิเวศแม่น้ำโขงจนผิดธรรมชาติไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากความขุ่นของน้ำแล้ว ชุมชนสองฝั่งยังหวาดกลัวการรั่วไหลของสารอันตรายที่อาจใช้ในกระบวนการแยกทองคำ เช่น สารหนูหรือไซยาไนด์ เพราะชาวบ้านสองฝั่งโขงต้องพึ่งพาน้ำในการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ และประมงพื้นบ้าน หากแม่น้ำปนเปื้อนสารเคมี วิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนจะพังทลายทันที
จี้ภาครัฐเร่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คุ้มครองแม่น้ำโขง
ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังไม่มีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเหมืองเหล่านี้ปล่อยสารพิษลงสู่น้ำโขงโดยตรงหรือไม่ เครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ กระทรวงการต่างประเทศ เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน์ทันที
การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยระบุชนิดของสารตกค้าง ระดับความเข้มข้น และต้นตอของการปนเปื้อนได้อย่างแม่นยำและโปร่งใส ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้จะช่วยปกป้องสิทธิของชุมชนในการใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสากล
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติและสายเลือดหลักของประชากรหลายล้านคนในภูมิภาคอินโดจีน การแก้ไขปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนจึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบสัญชาติไทย
เชียงราย - Chiang Rai News
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบสัญชาติไทย
เชียงราย – นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทีมเปิดหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ได้รับการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติรวม 311 รายในวันนี้ งานนี้สะท้อนความสำเร็จในการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนมาอย่างยาวนาน
การเดินหน้าครั้งนี้ช่วยปลดล็อกอุปสรรคการใช้ชีวิตและเปิดประตูให้ชาวบ้านเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเร่งเดินหน้าตรวจเอกสารและรับรองสิทธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
ประเด็นสำคัญ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบบัตรประจำตัวให้ประชาชนผู้ผ่านการพัฒนาสถานะบุคคลและสัญชาติจำนวน 311 รายจาก 7 อำเภอหลัก
- ความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ UNHCR ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเป็นรูปธรรม
- การรับรองสถานะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา และบริการภาครัฐได้อย่างมั่นคง เสมอภาค และสมศักดิ์ศรี
พลังความร่วมมือขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดน
พิธีสำคัญจัดขึ้นอย่างอบอุ่นโดยมีผู้นำองค์กรสิทธิและผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมต้อนรับนางปรีดา คงแป้น จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายชาคริต ตันพิรุฬ ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมการปกครอง ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ผู้แทนระดับสากลอย่างนางสาวนันทนีย์ เจษฎาชัยยุทธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองจาก UNHCR ประจำประเทศไทย และนายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ร่วมผลักดันการทำงานอย่างแข็งขัน ทุกฝ่ายประสานการทำงานเพื่อยุติปัญหาคนไร้รัฐและรับรองสิทธิให้กลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ครอบคลุม 7 อำเภอ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผู้เข้ารับมอบบัตรในครั้งนี้เดินทางมาจาก 7 อำเภอสำคัญ ได้แก่ อำเภอแม่สาย เมืองเชียงราย แม่ฟ้าหลวง เวียงแก่น เชียงแสน แม่จัน และแม่สรวย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแต่ละอำเภอดำเนินการสืบประวัติและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่งเรื่องอนุมัติบัตรประจำตัว
บัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่เปิดทางให้ชาวบ้านเข้าทำงานอย่างถูกกฎหมาย เดินทางได้อย่างเสรี และรับการรักษาพยาบาลจากระบบสาธารณสุขของรัฐอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการยืนยันผ่าน จังหวัดเชียงราย ว่าทุกหน่วยงานจะเร่งช่วยเหลือผู้ตกหล่นต่อไปเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงและเท่าเทียมกันทุกคน
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